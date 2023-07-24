كيفية تمييز نص HTML في WordPress (في عام 2023) دروس تفصيلية حول تمييز النص في Gutenberg والمحرر الكلاسيكي

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تمييز نص HTML في WordPress (في عام 2022) دروس تفصيلية حول تمييز النص في Gutenberg والمحرر الكلاسيكي

اليوم نتحدث عن كيفية تمييز نص HTML في WordPress (في كل من محرر Gutenberg والمحرر الكلاسيكي) ، للحصول على نتيجة مميزة مثل هذه:

فيما يلي مثال على النص المميز.

بصفتك مدونًا جديدًا عندما تبدأ للتو في إنشاء مدونتك ، يمكن أن تكون جميع المكونات الفنية الصغيرة لتعلم WordPress تحديًا غير مرحب به – على سبيل المثال ، اكتشاف أشياء مثل كيفية تمييز النص في WordPress ، (أو تغيير ألوان الخط وأحجامه) لمختلف عناصر النص المختلفة على مدونة WordPress الخاصة بك.

حسنًا ، الخبر السار هو أنه أثناء تسليط الضوء على النص في WordPress اعتاد أن يكون أقل سهولة للتعلم بمفردك ، أصبح الآن أسهل بكثير في عام 2022 (في كل من Gutenberg والمحرر الكلاسيكي).

وللتأكد من أننا نغطي جميع قواعدنا ، سأريكم كيفية تمييز النص بتنسيق HTML في WordPress باستخدام كل من محرر Gutenberg والمحرر الكلاسيكي — في هذا البرنامج التعليمي السريع.

الآن ، دعنا نتصفح تمييز النص في WordPress – بدون أداء استنزاف المكونات الإضافية التي تؤثر سلبًا على مُحسنات محركات البحث في مدونتك وسرعات تحميل الصفحة.

كيفية تمييز نص HTML في WordPress (Gutenberg and Classic Editor)

كيفية تمييز نص HTML في محرر WordPress Gutenberg كيفية تمييز نص HTML في محرر WordPress الكلاسيكي متى تقوم بإبراز نص HTML على مدونة WordPress الخاصة بك (ولماذا)

حسنًا ، دعنا الآن نتعمق ونتحدث عن تمييز النص في WordPress!

1. كيفية تمييز النص بتنسيق HTML في محرر WordPress Gutenberg

إن العملية (الأفضل) لإبراز النص في كل من محرري Gutenberg و Classic هي في الواقع هي نفسها تمامًا من وجهة نظر فنية – إنها تبدو مختلفة بعض الشيء ، بسبب التغييرات المرئية في محرر Gutenberg مقابل Classic.

في كلتا الحالتين ، ستضيف سمة نمط HTML للون الخلفية إلى النص الذي تريد تمييزه.

هذه هي الطريقة الأنظف والأسهل والأكثر ملاءمة للأداء لتمييز النص في WordPress (دون الحاجة إلى تثبيت المكونات الإضافية أو استخدام أدوات أخرى تضخ كودًا غير ضروري في مدونتك). لذا ، دعنا نسير خلال هذه العملية.

إليك صورة GIF سريعة (عرض فيديو حلقي) توضح كيفية تمييز النص في محرر Gutenberg WordPress:

أعلم أن ملف GIF هذا يتحرك بسرعة قليلاً (وليس من السهل قراءته على الأجهزة المحمولة). إذن ، إليك برنامج تعليمي خطوة بخطوة حول تمييز النص في WordPress باستخدام محرر Gutenberg (بخطوتين سهلتين):

1. حدد الخيار “تحرير بتنسيق HTML” في الفقرة حيث يتم احتواء النص الخاص بك

بمجرد النقر فوق الخيار “” ، سترى فقرتك من النص تم تحويلها إلى شيء يشبه هذا (مع ظهور جميع سمات HTML للنص الآن):

من هنا ، هذا هو المكان الذي ستضيف فيه الآن سمة نمط لون الخلفية (في إصدار HTML من فقرتك) والتي ستبرز النص الخاص بك.

2. أضف سمة نمط لون الخلفية (في وضع HTML) لتمييز النص

هذه هي الخطوة التي تبرز النص بالفعل ، عن طريق إضافة سمة نمط لون الخلفية هذه إلى بداية النص الخاص بك: