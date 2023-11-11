ستساعدك المقالة التالية: كيفية تنزيل وتثبيت خرائط ماين كرافت

يمكن أن يكون لعب Minecraft بمثابة منفذ رائع لإبداعك. ومع ذلك، يمكن أن تصبح اللعبة قديمة بعض الشيء ومتكررة بعد فترة. إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها حل هذه المشكلة هي تثبيت خرائط Minecraft الجديدة. من السهل العثور على هذه الخرائط، وهي تجعل لعب Minecraft يبدو جديدًا مرة أخرى.

دعنا نستكشف أفضل الأماكن لتنزيل خرائط Minecraft وكيف يمكنك تثبيتها على نسخة Minecraft الخاصة بك.

ما هي خرائط ماين كرافت؟

خرائط Minecraft هي في الأساس نفس عوالم Minecraft: بيئات افتراضية مخصصة صممها زملائك من لاعبي Minecraft. يمكن أن تتراوح هذه الخرائط من تماثيل بيكسل آرت إلى تحديات الباركور أو حتى مدينة بأكملها مليئة بالأشياء الممتعة التي يمكنك استكشافها.

بمجرد قيام اللاعبين بإنشاء خريطة Minecraft جديدة، يمكنهم مشاركة إبداعاتهم مع المجتمع. يمكنك بعد ذلك تنزيل هذه الخرائط الرائعة وتثبيتها لاستكشافها.

كيفية تنزيل خرائط ماين كرافت

قبل تنزيل خرائط Minecraft وتثبيتها، يتعين عليك تحديد إصدار Minecraft المتوفر لديك. ضع في اعتبارك أن خرائط Bedrock غير متوافقة مع إصدارات Java من Minecraft.

بمجرد التحقق من الإصدار الخاص بك، يمكنك تنزيل الخرائط من مواقع الويب المدرجة أدناه. تأتي خرائط Minecraft بأحد تنسيقي الملفات: .zip أو .mcworld.

.ملف مضغوط : يتم استخدام ملفات .zip لمشاركة الخرائط التي تم إنشاؤها في إصدار Java من Minecraft. يحتوي الملف .zip على الأصول المتعلقة بتحميل الخريطة داخل اللعبة. إصدارات Bedrock من اللعبة (Windows 10، iOS، Android) كانت تستخدم أيضًا ملفات .zip سابقًا. مصدر رائع للخرائط المضغوطة هو خرائط ماين كرافت موقع إلكتروني.

: يتم استخدام ملفات .zip لمشاركة الخرائط التي تم إنشاؤها في إصدار Java من Minecraft. يحتوي الملف .zip على الأصول المتعلقة بتحميل الخريطة داخل اللعبة. إصدارات Bedrock من اللعبة (Windows 10، iOS، Android) كانت تستخدم أيضًا ملفات .zip سابقًا. مصدر رائع للخرائط المضغوطة هو خرائط ماين كرافت موقع إلكتروني. ملف .mcworld: يقوم ملحق .mcworld بتخزين جميع الأصول المتعلقة بالخريطة في ملف واحد. لتثبيت خريطة .mcworld، ما عليك سوى النقر عليها نقرًا مزدوجًا. يمكنك العثور على خرائط .mcworld على MCPEDL موقع المعجبين، بالإضافة إلى الجلود والبذور وحزم النسيج والتعديلات الخاصة بـ Minecraft.

بمجرد تنزيل خرائط Minecraft الجديدة، فقد حان الوقت لتثبيتها.

كيفية تثبيت خرائط ماين كرافت على Windows (جافا)

لاستخدام ملف الخريطة الجديد، ستحتاج إلى وضعه في الدليل الصحيح. إليك كيفية القيام بذلك لـ Minecraft Java على Windows:

قم باستخراج ملف .zip الذي قمت بتنزيله. انسخ ال مجلد الخريطة من خلال تسليط الضوء عليه والضغط السيطرة + ج على لوحة المفاتيح الخاصة بك. على لوحة المفاتيح، اضغط فوز + ر لفتح Windows يجري برنامج. في مربع النص، اكتب ٪معلومات التطبيق٪ و اضغط يدخل لفتح C:\المستخدمون\اسم المستخدم الخاص بك\AppData\Roaming الدليل. في ال التجوال الدليل، ابحث عن المجلد المسمى .ماين كرافت. في الداخل، ستجد مجلدًا بعنوان يحفظ. هذا هو المكان الذي تخزن فيه Minecraft خرائطها. افتح ال يحفظ المجلد والصق مجلد الخريطة بداخله. هذا كل شيء!

طريقة بديلة

إذا كنت تريد تجنب استخدام تطبيق Run، فيمكنك أيضًا الوصول إلى مجلد حفظ Minecraft من خلال Minecraft Launcher. إليك الطريقة:

أولاً، انسخ مجلد الخريطة كما كان من قبل. يفتح مشغل ماين كرافت. تحت ماين كرافت: إصدار جافا، انقر على المنشآت فاتورة غير مدفوعة. تحوم فوق أحدث إصدار وانقر على أيقونة المجلد لفتح دليل تثبيت Minecraft. انتقل إلى يحفظ مجلد. الصق مجلد الخريطة.

لاستكشاف العالم الذي تم تنزيله، قم بتشغيل Minecraft في وضع اللاعب الفردي. يجب أن ترى خريطتك هناك. انقر على الخريطة لتحميلها، وبمجرد تحميل كل شيء، ابدأ في الاستكشاف!

كيفية تثبيت خرائط ماين كرافت على Windows 11 (الصخر)

يمكنك بسهولة تثبيت خرائط مخصصة على جميع إصدارات Bedrock من Minecraft باستخدام ملفات .mcworld. ما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف .mcworld لفتح لعبة Minecraft مع تحميل الخريطة الجديدة. هذا كل شيء!

بالنسبة للملفات القديمة التي تستخدم الامتداد .zip، سيتعين عليك استخراجها ونقل محتوياتها يدويًا إلى مجلد minecraftWorlds.

قم باستخراج الملف المضغوط الذي تم تنزيله. انسخ المجلد الذي قمت بفك ضغطه للتو. يفتح مستكشف الملفات. انسخ العنوان أدناه والصقه في شريط العناوين: %localappdata%\Packages\Microsoft.MinecraftUWP_8wekyb3d8bbwe\LocalState\games\com.mojang يضعط يدخل. سيؤدي هذا إلى فتح دليل تثبيت لعبة Minecraft. افتح ال minecraftWorlds مجلد. الصق مجلد الخريطة الخاص بك.

أنت جاهز تمامًا!

كيفية تثبيت خرائط ماينكرافت على نظام ماك

لتثبيت خرائط Minecraft على نظام التشغيل macOS، سيتعين عليك نقل ملفات الخريطة إلى مجلد حفظ Minecraft، تمامًا مثل Windows نسخة جافا. ابدأ بتنزيل ملف .zip لخريطتك كما كان من قبل.

قم باستخراج مجلد الخريطة من الأرشيف. انسخ مجلد الخريطة. يفتح مشغل ماين كرافت. اذهب الى المنشآت فاتورة غير مدفوعة. تحوم فوق أحدث إصدار وانقر على أيقونة المجلد لفتح دليل تثبيت Minecraft. انتقل إلى يحفظ مجلد. لصق مجلد الخريطة داخل يحفظ مجلد.

ستظهر الخريطة الجديدة في قائمة اللاعب الفردي كعالم جديد. يمكنك الآن استكشاف خريطة Minecraft التي تم تنزيلها حديثًا! يمكنك أيضًا إنشاء خادم Minecraft لاستكشاف الخريطة مع أصدقائك.

كيفية تثبيت خرائط Minecraft على نظام Android (Bedrock)

يعد تثبيت خرائط Minecraft على نظام Android أمرًا بسيطًا أيضًا، وذلك بفضل الامتداد الجديد .mcworld. كل ما عليك فعله هو فتح ملف الخريطة، وسيتم تشغيله تلقائيًا في لعبة Minecraft.

من ناحية أخرى، قد تستخدم خرائط Minecraft الأقدم تنسيق .zip التقليدي. لتثبيت هذه، سيتعين عليك فك الملفات المضغوطة ولصقها في مجلد minecraftWorlds. إذا لم يتمكن مدير الملفات بجهاز Android من فك ضغط الملفات المضغوطة، فيمكنك تجربة مديري ملفات Android المجانيين الآخرين مثل Files by Google.

تحميل: الملفات من جوجل ل ذكري المظهر (حر)

إليك كيفية تثبيت خرائط Minecraft القديمة على نظام Android:

افتح تطبيق Files by Google على جهاز Android الخاص بك. انتقل إلى ملف خريطة Minecraft الخاص بك. انقر على ملف .zip وحدد يستخرج. يجب أن تشاهد الآن مجلدًا يحتوي على خريطة Minecraft. انسخ مجلد خريطة ماينكرافت. انتقل إلى الدليل الجذر ثم إلى games/com.mojang/minecraftWorlds. الصق مجلد الخريطة.

منتهي! يجب أن تظهر الآن خريطة Minecraft الخاصة بك في اللعبة. وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا تخطي الاضطرار إلى التنقل على هاتفك عن طريق نقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهاز Android الخاص بك.

كيفية تثبيت خرائط Minecraft على iOS (Bedrock)

مثل إصدارات Bedrock الأخرى، إذا كانت الخريطة التي تم تنزيلها تستخدم الامتداد .mcworld، فكل ما عليك فعله هو تشغيلها، وستقوم Minecraft بتحميل الخريطة الجديدة.

إذا كانت لديك خريطة قديمة بتنسيق .zip، فستحتاج إلى تحويلها إلى ملف .mcworld. يتكون هذا من استخراج الملف المضغوط الموجود على جهاز iPhone الخاص بك وضغط محتواه كملف .mcworld.

افتح ملف الخريطة. استخراج الملفات. افتح مجلد الخريطة وحدد كافة الملفات والمجلدات. مقبض أكثر ثم حدد ضغط. ابحث عن ملف Archive.zip وأعد تسميته لتغيير الامتداد إليه .mcworld (Map.mcworld، على سبيل المثال). بعد ذلك، اضغط على .mcworld الملف الذي قمت بإنشائه للتو. ثم اضغط افتح في تطبيق آخر وحدد ماين كرافت. يجب تحميل العالم الجديد الآن!

يجب أن تشاهد خريطتك الجديدة تحت عنوان العوالم. اضغط عليه، واختر العالم الجديد لاستكشافه!

إذا كانت الخطوات في هذه الطريقة تبدو غير مريحة، فيمكنك تجهيز الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم نقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهاز iPhone أو iPad.

اكتشف عوالم أخرى في Minecraft

إذا كنت تشعر أن لعبة Minecraft قد فقدت بريقها بالنسبة لك، ففكر في السماح للخرائط الجديدة ببث الحياة فيها. مع كل خريطة يأتي منظور جديد، وقصة جديدة، وعالم مجهول ينتظر من يستكشفه.

وإذا قمت ببناء تحفتك الفنية الخاصة، ففكر في مشاركتها مع المجتمع حتى يتمكن الآخرون من الاستمتاع بإبداعك المخصص أيضًا.