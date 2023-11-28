ستساعدك المقالة التالية: كيفية توفير الوقت عن طريق أتمتة الخاص بك Twitter تسويق

اه ، وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي هي واحدة من الأشياء المفضلة لدي في العالم. أنا مفتون به! لكن يا فتى، هل يمكن أن يكون هذا وقتًا سيئًا، هل انا على حق؟ في الواقع، أحد أفضل الأشياء التي قمت بها على الإطلاق من أجل عملي هو وضع أنظمة بحيث لا أتواجد فعليًا على وسائل التواصل الاجتماعي إلا نادرًا. هذا يعني أن لدي طن مزيد من الوقت لإنشاء محتوى فعليًا والتفاعل مع جمهوري (كما تعلم…الأشياء المهمة!). تلك هي الأشياء التي أعتبرها كذلك كثيراً أكثر أهمية من إضاعة الوقت في القيام بأشياء مثل جدولة التغريدات وإنشاء الرسومات. لذا، نصيحتي لك اليوم؟ اكتشف طريقة للبدء في إزالة وسائل التواصل الاجتماعي من صحنك. وأحد أفضل الأماكن للبدء هو أتمتة جهازك Twitter تسويق!

لي، Twitter كانت منصة تستخدم لتتناولها لذا الكثير من وقتي. شعرت أنه من المهم بالنسبة لي أن أكون نشطًا هناك، لذلك كنت دائمًا أحب تغريدات الأشخاص وأعيد التغريد وأرد على الرسائل. بدأ الأمر بالجنون. في نهاية المطاف، أدركت أنه ببساطة لم يكن الاستخدام الأمثل لوقتي.

ومع ذلك، فإن وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Twitter، مهم جدًا للأعمال التجارية عبر الإنترنت.

وبغض النظر عما إذا كنت شخصيًا ترغب في استخدامه أم لا Twitter، ما زلت أعتقد أن عملك يجب أن يكون له حضور نشط هناك. لماذا؟ ما عليك سوى الاطلاع على بعض إحصائيات عام 2017 من هوتسويت:

66% من Twitter اكتشف المستخدمون نشاطًا تجاريًا صغيرًا جديدًا على Twitter

94% من Twitter يخطط المستخدمون للشراء من الشركات الصغيرة التي يتابعونها

69% قاموا بالشراء من شركة صغيرة في الماضي بسبب شيء رأوه فيه Twitter

75% من Twitter يشعر المستخدمون بالتحسن تجاه الأعمال التجارية الصغيرة بعد متابعة الشركة وقراءة تغريداتها

79% من Twitter قام المستخدمون بإعادة التغريد من شركة صغيرة

38% من Twitter قام المستخدمون بإعادة تغريد تحديث منتج أو خدمة جديد من شركة صغيرة

84% من المتسوقين على Twitter استخدم المنصة للبحث عن الصفقات ومراجعات المنتجات وأفكار الهدايا

تم إدراج 63.5% من مديري وسائل التواصل الاجتماعي Twitter باعتبارها واحدة من أفضل منصات التواصل الاجتماعي من حيث العائد على الاستثمار

لذا، إذا كنت تفكر في أنك ربما ستتخطى الأمر Twitter…قد ترغب في إعادة النظر في ذلك! Twitter يمكن أن تكون فعالة للغاية للتفاعل مع جمهورك وخلق الوعي بالعلامة التجارية.

ولكن، على الرغم من أهميته، لا يزال يتعين علي أن أعترف بأن الاستفادة الكاملة من المنصة تتطلب الكثير من العمل. هناك طن من المهام التي تحتاج إلى إكمالها على أساس يومي وأسبوعي وشهري. (بعضها ربما لم تدرك أنه يجب عليك القيام بها!) ولكن عند القيام بها بشكل صحيح، Twitter يمكن أن يستغرق حرفيًا ما يصل إلى 10 ساعات في الأسبوع. مجنون أليس كذلك؟؟

لذلك أنا متأكد من أنكم جميعًا متشوقون للمعرفة. كيف يمكنك الاستفادة من القوة المذهلة لـ Twitter بدون قضاء كل يوم هناك؟

أتمتة ذلك!

من خلال تبسيط عمليتك والاستعانة بمصادر خارجية لأجزاء معينة منها، يمكنك البدء في أتمتة عملك Twitter تسويق. سيسمح لك هذا بجني فوائد التواجد النشط Twitter دون أن يكون مضيعة للوقت!

إذا كنت تواجه صعوبة في إدارة الوقت في عملك (على الرغم من ذلك، فمن منا لا يعاني من ذلك؟)، فإليك هذه النصيحة. إحدى أفضل الطرق لتوفير الوقت هي أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك أو الاستعانة بمصادر خارجية لها. كما تحدثنا أعلاه، تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر المهام التي تستهلك الكثير من الوقت في عملك. ولكن الخبر السار هو أنه من الأسهل أيضًا إزالة طبقك.

لقد علمتكم بالفعل يا رفاق كيف تنمو الخاص بك Pinterest على الطيار الآلي في مشاركة سابقة. لذا، هذه المرة، سأركز على تعليمك كل ما يتعلق بالأتمتة Twitter تسويق.

هناك في الأساس طريقتان رئيسيتان لبدء التشغيل الآلي لجهازك Twitter تسويق. يمكنك إما (أ) التبسيط أو (ب) الاستعانة بمصادر خارجية. من الناحية المثالية، يجب أن تحاول القيام بالقليل من الاثنين معًا.

تبسيط الخاص بك Twitter تسويق

لنبدأ ببعض النصائح حول كيفية التبسيط.

إنشاء جدول النشر

من أول الأشياء التي يتعين عليك القيام بها هو اتخاذ قرار بشأن ما يناسبك Twitter جدول النشر.

عادةً ما أقترح استخدام قاعدة 80/20. وهذا يعني أن 80% من المحتوى الذي تشاركه يجب أن يكون من شخص آخر. أما الـ 20% الأخرى فيجب أن تكون محتوى من عملك الخاص.

منذ عمر التغريدة هو 18 دقيقة فقط، من الضروري النشر عدة مرات يوميًا، أو حتى كل ساعة. أوصي عادةً بالقيام بما بين 10 إلى 20 تغريدة يوميًا. (ولكن يمكنك بالتأكيد القيام بما يصل إلى 30 إذا أردت ذلك!)

أنا شخصياً أحب إنشاء جدول أعمالي على أساس أسبوعي، حيث أن هذا هو عدد المرات التي أقوم فيها بنشر مشاركات مدونة جديدة.

لذا بدلاً من تطبيق قاعدة 80/20 على كل يوم، أقوم بتطبيقها على الأسبوع ككل. وهذا يعني أنه في أيام الاثنين (عندما تظهر مشاركاتي الجديدة)، أقوم بمجموعة من التغريدات الترويجية في ذلك اليوم. يساعد هذا في نشر المعلومات حول رسالتي الجديدة. ولكن بقية الأسبوع تركز بشكل أكبر على محتوى الآخرين.

يتيح لي هذا الترويج للمحتوى الجديد الخاص بي بشكل فعال مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن الحاسم للمحتوى الذي يمنعني من الظهور كمحتوى غير مرغوب فيه.

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عندما تعمل على التخطيط للمحتوى الذي ستشاركه كل يوم أو كل أسبوع، فمن الجيد أن تفكر في التنوع. هناك بضعة أنواع مختلفة من الأشياء التي يمكنك النشر عليها Twitter، لذلك من الجيد أن يكون لديك خليط.

على سبيل المثال، قد يبدو اليوم النموذجي لتغريداتك كما يلي:

2 تويت حول أحدث مشاركة في مدونتك

تغريدة واحدة حول مشاركة مدونة قديمة

فيديو واحد سيلقى صدى لدى جمهورك

4 إعادة تغريد من أشخاص في مجال تخصصك

تغريدة واحدة عن مغناطيس الرصاص

1 اقتباس سيكون له صدى لدى جمهورك

4 تغريدات تروج لمحتوى شخص آخر

نقرة واحدة للتغريد من مشاركة مدونة لشخص آخر

قد يبدو الأمر كثيرًا، لكن الفكرة هي مجرد الحصول على قائمة تضم بضعة أنواع مختلفة من التغريدات التي ستنشرها. بمجرد حصولك على ذلك، يمكنك ببساطة قضاء ساعة أو ساعتين في ملء هذه الفئات بالمحتوى. إذن أنت جاهز لمدة شهر كامل!

تنظيم محتوى التغريدة الخاص بك

يشير “تنظيم المحتوى” في الأساس إلى عملية ملء فئات التغريدات التي توصلت إليها للتو في القسم السابق.

الترويج للمحتوى الخاص بك

الخطوة الأولى لتنظيم المحتوى هي الاهتمام بمحتوى عملك أولاً. هذا هو الجزء 20% من قاعدة 80/20، وأحب أن أشير إليه باسم “المحتوى الترويجي”.

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لقد وجدت أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي الاستفادة من جدول البيانات ذي الطراز القديم. ما عليك سوى إنشاء جدول بيانات يحتوي على قائمة بكل مشاركة مدونة لديك على موقعك. (قد ترغب أيضًا في إنشاء عمود منفصل فقط لمغناطيسات العملاء المحتملين/الاشتراكات/المنتجات المدفوعة، وما إلى ذلك.) ثم، في عمود منفصل، قم بإنشاء 3-5 تغريدات فردية لكل جزء من المحتوى الخاص بك.

اعتمادًا على نشاطك التجاري، قد يكون من الجيد تغيير النسخة في كل تغريدة لمحاولة جذب شرائح مختلفة من جمهورك. أو يمكنك الاحتفاظ بالنسخة كما هي، ولكن مع تبديل علامات التصنيف المختلفة. (سنتحدث أكثر عن الهاشتاجات لاحقًا.)

المشاركة عن طريق إعادة التغريد

بمجرد الانتهاء من كتابة جميع التغريدات لمحتوى عملك الخاص، فقد حان الوقت لتنظيم المحتوى لـ 80٪ المتبقية – أشياء من أشخاص آخرين. أحب أن أسمي هذا “مشاركة المحتوى”. إحدى الطرق الرائعة لتوفير الوقت في إنشاء محتوى المشاركة الخاص بك هي تخصيص نصفه لإعادة التغريدات من الآخرين Twitter المستخدمين.

هناك طريقة رائعة لتوفير المزيد من الوقت من خلال إعادة التغريد وهي إنشاء حساب Twitter قائمة الأشخاص المفضلين لديك. عندما يحين وقت جدولة إعادة التغريدات، ما عليك سوى التمرير عبر تلك القائمة وستتمكن بسهولة من العثور على أشياء رائعة لإعادة التغريد.

يمكنك أيضًا إنشاء قائمة حول علامة تصنيف معينة. يمكنك استخدام هذه القائمة لإعادة التغريدات، أو للعثور على حسابات جديدة ذات صلة، أو كوسيلة لتنظيم المحتوى!

مشاركة منشورات مدونة الأشخاص الآخرين

يجب أن يكون النصف الآخر من المحتوى الذي تشاركه عبارة عن تغريدات كتبتها بنفسك حول منشورات مدونة أشخاص آخرين. الحيلة في ذلك هي أن يكون لديك طريقة سهلة للعثور على المحتوى الذي ستكتب التغريدات عنه. أنا حقا أحب استخدام Feedly.

تغذية هو قارئ RSS يسمح لك بالتمرير بسرعة وسهولة عبر قوائم المنشورات من عدة أشخاص مختلفين في وقت واحد. ما عليك سوى إنشاء قائمة كبيرة بجميع المدونين أو مصادر الأخبار المفضلة لديك في مجال تخصصك. بمجرد حصولك على ذلك، سيكون من السهل جدًا العثور بسرعة على محتوى رائع لكتابة تغريدات عنه.

اختيار المجدول

بمجرد الانتهاء من تنظيم كل المحتوى الخاص بك لكل فئة من فئاتك طوال الشهر، فقد حان الوقت لجدولته! أنا شخصياً أستخدم مزيجًا من Buffer وSmarterQueue.

SmarterQueue رائع، لأنه يمكنك بالفعل أخذ تلك الفئات التي قمت بإنشائها واستخدامها داخل SmarterQueue. بعد ذلك، كل ما عليك فعله هو إعداد جدول أسبوعي حتى يعرف المحتوى الذي سيتم نشره في أي وقت من اليوم، وسوف يعتني تلقائيًا بكل شيء آخر نيابة عنك!

تسمح لك ميزة إعادة تدوير المحتوى بإعادة استخدام التغريدات عدة مرات. نظرًا لأن عمر التغريدة قصير جدًا، فلن يلاحظ جمهورك إذا كررت نفس التغريدة عدة مرات في شهر واحد. لذلك، بدلاً من الاضطرار إلى التوصل إلى 4 تغريدات فريدة من نوعها “لمشاركة المحتوى” لكل يوم من أيام الشهر (120 تغريدة)، يمكنك ضبطها لنشر كل تغريدة عدة مرات. حتى لو قمت بتكرار كل تغريدة مرتين فقط، فإن ذلك يقلل من عدد التغريدات التي تحتاج إلى تدوينها إلى 60 فقط في الشهر. رائع أليس كذلك؟؟

أنا أيضًا أستخدم Buffer بالإضافة إلى SmarterQueue لرعاية تغريداتي. لسوء الحظ، لا تمتلك SmarterQueue حتى الآن القدرة على جدولة إعادة التغريدات في نظامها، ولكن من السهل جدًا القيام بذلك باستخدام متعادل. ولحسن الحظ، سعر Buffer هو 10 دولارات شهريًا فقط!

علامات التصنيف

قلت لك أنني سأعود إلى هذا! تعد علامات التصنيف طريقة رائعة لعرض المحتوى الخاص بك على أشخاص آخرين مهتمين بمواضيع مماثلة. بشكل أساسي، في التغريدة، تريد استخدام 1-3 علامات تصنيف (لا تضعها كلها في النهاية، Twitter لا يحب هذا) المرتبطة بما تتحدث عنه. لذلك عندما يتصفح الآخرون Twitter من خلال الهاشتاج (أنا أفعل هذا طوال الوقت، شخصيًا!)، ستظهر تغريداتك في قائمة الأشخاص الذين استخدموا هذا الهاشتاج المحدد.

فيما يلي مثال على الشكل الذي تبدو عليه التغريدة الجيدة التي تحتوي على علامات التصنيف:

الآن بعد أن عرفت ما هي علامات التصنيف وكيفية استخدامها، فإن الخطوة التالية هي معرفة أي منها يجب استخدامه. باستخدام يمين تعد علامات التصنيف (وليس فقط أي علامة تصنيف قديمة) عنصرًا حاسمًا في أتمتة نشاطك التجاري Twitter تسويق. خاصة عند دمجها مع ميزة إعادة تدوير التغريدات في SmarterQueue، ستظهر تغريداتك باستمرار، وهو ما يمثل رؤية رائعة لحسابك.

إحدى الطرق لاكتشاف علامات التصنيف الجيدة لاستخدامها هي ببساطة مراقبة ما يفعله الآخرون. اتبع الحسابات النشطة الأخرى في مجال تخصصك واعرف الهاشتاجات التي يستخدمونها. إذا كان لديهم عدد كبير من المتابعين، فمن المحتمل أنهم يستخدمون علامات تصنيف مناسبة. لذا ابدأ باستخدام تلك الكلمات نفسها في تغريداتك الخاصة!

أنا شخصياً أحب الاحتفاظ بقائمة علامات تصنيف قيد التشغيل والتي قمت ببساطة بحفظها في مستند Google لاستخدامها عندما أحتاج إلى كتابة تغريدات جديدة.

هناك طريقة أخرى للعثور على علامات التصنيف الجيدة لاستخدامها وهي استخدام أداة البحث عن علامات التصنيف. مفضلتي الشخصية هي طقوس، وأنا أستخدمه دائمًا عندما أكتب تغريدات لنفسي أو لعملائي. لدى RiteTag بعض الميزات الأخرى على موقعهم، لكن قاعدة بيانات البحث عن الهاشتاج الخاصة بهم هي خدمة مجانية تمامًا.

أحب استخدام أداتهم للبحث عن علامات التصنيف، لأنها مفيدة للغاية. أنا ببساطة أذهب إلى هناك وأبحث عن شيء عام، مثل #healthcoach وعلى الفور يعطونني الكثير من الخيارات الرائعة لاستخدامها في تغريداتي المتعلقة بالمدرب الصحي. لديهم علامات التصنيف الشائعة مقسمة حسب الفئة، بحيث يمكنك اختيار أفضلها لاستخدامها.

إذا قمت بالنقر فوق “عرض الإحصائيات” بجوار كل اقتراح من اقتراحاتهم، فهناك أكثر من ذلك معلومة. (وهذا كله مجانا!)

تحسين الخاص بك Twitter احصائيات + المشاركة

من المحتمل أن يكون هذا هو قسم منشور المدونة الذي سوف يثير اهتمامك أكثر! إذا كان لديك بالفعل Twitter حسابك وتتطلع إلى الارتقاء به، يجب أن تركز على تحسين إحصائياتك ومشاركتك. يعد هذا أحد أهم أجزاء التشغيل الآلي لجهازك Twitter تسويق.

لكن الأمر المثير للاهتمام بشأن النمو هو أن الكثير من العمل الأكثر أهمية يمكن إنجازه مقدمًا، ثم مع استمرارك في أتمتة عملك، Twitter التسويق من حيث الجدولة، وما إلى ذلك، سيبدأ هذا النمو في البناء بشكل عضوي.

إذن ما هي الأشياء التي ستحتاج إلى القيام بها مقدمًا؟

نصائح حول كيفية تنمية Twitter حساب:

يخلق Twitter-رسومات محسنة لكل من مشاركات مدونتك.

قد يبدو هذا أمرًا بديهيًا، ولكن قد تتفاجأ بعدد الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك. تغريدات مع الصور تؤدي كثيراً أفضل من التغريدات التي لا تحتوي على صور، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند جدولة المحتوى! حتى عند نشر محتوى منسق، يجب عليك دائمًا محاولة استخدام Twitter-رسومات محسنة مع التغريدة (إذا كانت متوفرة).

بحسب موقع سبراووت سوشال، هنا بعض Twitter إرشادات الصورة:

الحد الأدنى لحجم صورة التغريدة: 440 × 220 بكسل (يظهر في الدفق المنهار بحجم 506 × 253 بكسل على سطح المكتب)

الحد الأقصى لحجم الملف هو 5 ميغابايت للصور

صورة الملف الشخصي: مربعة (400 × 400 بكسل على الأقل)

صورة الغلاف/الرأس: 1500×500 بكسل

وهنا مثال جيد Twitter- الرسم الأمثل:

لا تنسى Twitter في بعض الأحيان، يتم قص الصور أو “تصغيرها” اعتمادًا على الجهاز الذي يستخدمه الشخص. لذلك عندما تقوم بإنشاء الرسومات الخاصة بك، قم بإجراء تغريدة اختبارية أولاً. ثم قم بالتحقق منه عبر أجهزة متعددة للتأكد من أنه يتم عرضه بالطريقة التي تريدها.

ماذا أفعل لنفسي Twitter الصور هي فقط التأكد من أن نقطة التركيز (عادةً ما تكون عنوان منشور مدونتي) متمركزة أفقيًا وأصغر قليلاً مما كنت أجعله عادةً. وهذا يسمح ل Twitter لاقتصاص بعض الحواف مع الاستمرار في التأكد من قدرتك على رؤية الجزء المهم من الرسم – العنوان.

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أضف النقر للتغريدات إلى جميع منشورات مدونتك.

هذا هو الشيء الذي أسقطت الكرة فيه عندما يتعلق الأمر بمشاركاتي الخاصة. بينما أستخدم أحيانًا ميزة النقر للتغريد (التي يُشار إليها عادةً باسم “CTT”)، إلا أنني أحيانًا أنسى تمامًا! الآن أنا أعمل على العودة من خلال الجميع من منشورات مدونتي القديمة وتحديثها لتشمل دعاية CTT جديدة.

وأفضل ما في الأمر هو أنها سهلة التنفيذ للغاية، ويمكنها أن تقطع شوطًا طويلًا للمساعدة في أتمتة عملك Twitter تسويق.

إذا لم تكن متأكدًا من ماهية CTT، فإليك مثالًا على واحد في تدوينة من بريتاني بيرجر حول إدارة الوقت:

أفضل طريقة لإضافة هذه إلى منشوراتك على WordPress هي استخدام مكون إضافي مثل البرنامج المساعد انقر للتغريد في CoSchedule (وهذا ما أستخدمه!).

أنا أيضا استخدم أداة النقر للتغريد الأساسية عندما أرغب في إنشاء CTT ليس للاستخدام في منشور مدونة (مثل صفحة الشكر حيث يوجد زر يقول “غرد حول هذا!”).

إذا كنت تستخدم Squarespace، فإن Brand It Girl لديها برنامج تعليمي رائع حول منشور المدونة طريقتان لإضافة النقر على التغريدات إلى منشورات مدونة Squarespace الخاصة بك.

تقوم بعض المكونات الإضافية بذلك نيابةً عنك تلقائيًا، ولكن النصيحة الأساسية هي التأكد من أن كلاً من المكونات الإضافية الخاصة بك Twitter يعد المقبض والرابط الخاص بمنشور مدونتك جزءًا من CTT. بهذه الطريقة عندما يقوم شخص ما بالتغريد، (أ) ستعرف ويمكنك إعادة التغريد/الشكر له، و(ب) يمكن للأشخاص الذين يرون تلك التغريدة النقر مرة أخرى للوصول إلى حسابك أو منشور المدونة.

عادةً ما أقوم باختبار CTT في نافذة التصفح المتخفي بعد إنشائه فقط للتأكد مرة أخرى من أن كل شيء يعمل ويبدو بشكل صحيح.

وبينما نحن في هذا الموضوع، تحقق دائمًا من أشياء مثل هذه! يستغرق ثانيتين. وإذا وجدت مشكلة في نهاية المطاف، فقد وفرت على نفسك الكثير من الوقت والطاقة! حتى لو حدث خطأ واحد صغير مثل هذا، قم بأتمتة جهازك Twitter التسويق سيكون أكثر صعوبة بكثير. تريد جميع لتسير العملية بسلاسة قدر الإمكان. إن تسهيل مشاركة الأشخاص لأشياءك يضمن أنهم سيفعلون ذلك كثيرًا و نقدر لك ذلك!

أضف أزرار المشاركة الاجتماعية إلى موقع الويب الخاص بك.

مرة أخرى، هذا أمر لا يحتاج إلى تفكير، ولكنه جزء مهم جدًا من التشغيل الآلي لجهازك Twitter تسويق! تأكد من وجود فرص متعددة على صفحة كل مشاركة مدونة ليتمكن الأشخاص من مشاركتها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

عادةً ما تكون أفضل الأماكن لوضع أزرار المشاركة هذه هي:

في أعلى مشاركة المدونة، عادةً أسفل الصورة المميزة. على جانب منشور المدونة (يجب أن يتم تمريره معك أثناء قراءة المنشور). في نهاية مشاركة المدونة، قبل قسم التعليقات.

أداتي المفضلة لاستخدامها في هذا هي SumoMe وورد البرنامج المساعد. يمكنك بسهولة تكوين شريط المشاركة الاجتماعية وتخصيصه، ويسعدني أن أتمكن من إخباره بعدم العرض على صفحات معينة على موقعي. بامكانك ايضا استخدم SumoMe على Squarespace، أيضاً.

أيًا كانت أداة المشاركة الاجتماعية التي تختارها، تأكد من ذلك (خاصة لـ Twitter) عندما يقوم بإنشاء تغريدات لمشاركات مدونتك، فإنه يقوم بإدخال عنوان المنشور والمقبض الخاص بك.

في بعض الأحيان، عند النقر على أزرار المشاركة الاجتماعية على موقع شخص ما، يتم فتح تغريدة تحتوي ببساطة على رابط ولا شيء غير ذلك. من الأرجح أن يقوم الأشخاص بمشاركة منشورك إذا كانت هناك تغريدة مكتوبة مسبقًا تم إعدادها لهم بالكامل. وبعد ذلك، يمكنهم فقط إضافة التخصيص الخاص بهم إليه، إذا أرادوا ذلك. يمكن أن تساعدك الإصلاحات الصغيرة مثل هذه حول موقعك على البدء في أتمتة موقعك Twitter تسويق. كل ذلك يضيف الكثير، وثق بي – ستبدأ في النهاية في ملاحظة المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يشاركون المحتوى الخاص بك.

ضع علامة على مؤثر أو شركة.

عندما أقوم بإبراز شخص ما في منشور، أتواصل معه عبر البريد الإلكتروني لإعلامه بأنه قد تم تمييزه!

أنا في الأساس أعطيهم تنبيهًا ورابطًا لمنشور المدونة في حالة رغبتهم في التحقق من ذلك. من الجيد أيضًا تضمين تغريدة مكتوبة مسبقًا حتى يتمكنوا من مشاركتها بسهولة مع جمهورهم إذا كانوا مهتمين.

سأقوم أيضًا بالتعبير عن صيحتي في تغريدة ترويجية لهذا المنشور. على سبيل المثال، بالنسبة لهذا المنشور، قد أقول شيئًا مثل “في منشور المدونة لهذا الأسبوع، أعرض كيف أن النقر على @CoSchedule للتغريد بالمكون الإضافي #Wordpress هو أداة #تسويق رائعة لتنمية # الخاص بكTwitter حساب + زيادة التفاعل! [BLOG POST LINK]”. ‘

الشيء الجيد الآخر الذي يمكنك فعله هو استخدام علامة التصنيف الخاصة بهم إذا كان لديهم واحدة.

إذا كانت شركة كبيرة، فمن المحتمل أن يكون لديهم هاشتاج و شخص يراقب الهاشتاج. لذا أوصي بنشر تغريدة ثانية، مع تغيير واحد بسيط: “في منشور المدونة لهذا الأسبوع، أوضح كيف أن النقر على #coschedule للتغريد يعد المكون الإضافي #Wordpress أداة #تسويقية رائعة لتنمية # الخاص بكTwitter حساب + زيادة التفاعل! [BLOG POST LINK]”.

القيام بالصراخ على حد سواء مع مقبضهم و يمنحني الهاشتاج احتمالية أفضل لرؤية التغريدة. ومن ثم نأمل أن يقوموا بإعادة تغريدها على حسابهم الخاص!

عندما تقوم بإبراز أشخاص وينتهي بهم الأمر بمشاركة منشورك، فسوف تحصل على عدد أكبر من المشاهدات مما لو قمت بالتغريد من حسابك الخاص. سيرى متابعوهم أنهم قدموا لك التحية، لذلك من المحتمل أن تحصل على تدفق من المتابعين الجدد من هذا! ومع ذلك، على الرغم من أنه تكتيك رائع لأتمتة جهازك Twitter التسويق، فمن المهم عدم الإفراط في استخدامه. تأكد من أنه عند إبراز الأشخاص، يكون ذلك حقيقيًا. ولا تكن غير مرغوب فيه للغاية عندما تطلب منهم مشاركة المنشور.

مشاركة في Twitter الدردشات.

أعتقد أن هذه أصبحت أقل شعبية بعض الشيء منذ أن بدأت عملي لأول مرة، ولكن Twitter يمكن أن تكون الدردشات أداة رائعة إذا تم استخدامها بشكل صحيح. في الأساس، أ Twitter الدردشة هي عندما يستخدم مجموعة من الأشخاص علامة تصنيف محددة ويدردشون في الوقت الفعلي لمدة ساعة واحدة! إنها ليست حقًا أداة جيدة لأتمتة عملك Twitter التسويق، حيث عليك أن تظهر مباشرة. ولكن في كثير من الأحيان، فوائد القيام بذلك تفوق المتاعب.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن المشاركة في Twitter الدردشات، تحتوي هذه المقالة من Social Media Week على مقال حول 5 مفاتيح للنجاح Twitter محادثة.

وهنا قائمة من Twitter الدردشات التي قد ترغب في الانضمام إليها:

خذ مجانا Twitter بالطبع أو التحدي.

صديقي ستايسي مايرز هو Twitter عبقري! لديها تحدي مجاني يهدف إلى توسيع نطاق وصول تغريداتك! سجل هنا. استخدم نصائحها لبدء دمج أساليب النمو في العملية التي تقوم بإنشائها لأتمتة عملك Twitter تسويق.

إدارة الوقت

أحد الأشياء التي وجدتها يمكن أن يساعدك حقًا في تحقيق أقصى استفادة من التشغيل الآلي لجهازك Twitter التسويق هو إدارة الوقت. الكثير من Twitter- المهام ذات الصلة التي يتعين عليك القيام بها تحدث على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي.

يعد التأكد من مواكبة هذا الجدول الزمني طريقة رائعة لضمان تشغيل الأتمتة بسلاسة. كما يضمن أيضًا أن حسابك نشط ويتم تحديثه على أساس ثابت. وهذا يقطع شوطا طويلا إذا كنت تتطلع إلى زيادة متابعيك.

هذا هو التقويم الذي أستخدمه للاحتفاظ بمعلوماتي Twitter الحساب محدث وآلي باستمرار! {التنزيل أدناه}

الاستعانة بمصادر خارجية الخاص بك Twitter تسويق

النصيحة الأخيرة التي سأقدمها لك لأتمتة جهازك Twitter التسويق هو الاستعانة بمصادر خارجية لبعض العمل.

في مرحلة ما من عملك، لن يكون لديك ما يكفي من الوقت للعناية به كل شئ كل ذلك بنفسك. سيصبح تقويم المهام الذي قمت (كما نأمل) بتنزيله للتو في النهاية أكثر من اللازم للتعامل معه. ستبدأ بالانزلاق، وتأخير المهام، وفشلك Twitter الحساب سوف يعاني من أجل ذلك. إذا كنت تشعر وكأنك في تلك المرحلة، حيث أنت ببساطة ليس لدي وقت، أفضل شيء تفعله هو أن تدع شخصًا آخر يعتني بك!

لحسن الحظ، لقد قمت بإنشاء نظام موثوق لأتمتة الخاص بك Twitter التسويق الذي أستخدمه في عملي الخاص. أنه يعمل مثل السحر! لذا، فأنا الآن أعطيك الفرصة لتتولى إدارة حسابك وتكرار ذلك لك! (بسعر مجنون في متناول الجميع.)

منذ أن بدأت التركيز أكثر على بلدي Twitter الحساب، لقد تمكنت من زيادة عدد متابعيه إلى 6500 متابع، وأحصل على زيارات جديدة منه طوال الوقت. ولأولئك من متابعيني الذين يستخدمون Twitter أكثر من المنصات الأخرى، فهم يحبون أن يروا أنني نشط هناك!

هل يبدو هذا رائعًا جدًا؟ أعتقد أنه ربما يفعل! إذا كنت مستعدًا للبدء، فيمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل بالنقر فوق الزر أدناه.