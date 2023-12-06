ستساعدك المقالة التالية: كيفية جعل الخاص بك Facebook المجموعة الشعبية

لقد قمت بعمل Facebook مجموعة لمنتجك أو خدمتك أو اهتماماتك أو مجرد شيء يهمك.

هل تحتاج إلى مساعدة في جعلها مشهورة؟

نحن هنا لجعل الخاص بك Facebook مجموعة تزدهر مثل الربيع!

مثل كل الأشياء العظيمة التي تم تحقيقها، أ Facebook تصبح المجموعة مشهورة بالنصائح والاستراتيجيات التي يجب القيام بها. تابع القراءة بينما نعرض الخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على 1000 عضو في وقت قصير.

لماذا لديك شعبية Facebook مجموعة؟

عندما قمت بإنشاء Facebook مجموعة لأي سبب آخر غير قضاء الوقت مع الأصدقاء المقربين، فأنت تريد أن تتمتع مجموعتك بأكبر قدر ممكن من الشعبية.

وإليك كيف سيساعدك وجود مجموعة شعبية:

ستتواصل مع الأشخاص المتخصصين في مجالك/صناعتك.

سيكون لديك مجتمع حر لإدارة ونشط لجمهورك المستهدف

يمكنك تنمية قائمة بريدك الإلكتروني مع الأعضاء في مجموعتك

سيكون لديك السيطرة والسلطة على علامتك التجارية.

يمكنك بسهولة إجراء أبحاث السوق حول أي موضوع ضمن مجال تخصصك

لك Facebook يمكن أن تنتهي المجموعة بجني المال لك!

باختصار، Facebook تتمتع المجموعات بالقدرة على جلب قيمة هائلة لعلامتك التجارية. يمكنك إبقاء مجتمعك قويًا ومتفاعلًا ونشطًا وحيويًا في نفس الوقت مع التحكم الكامل في المحتوى والاتجاه.

استراتيجيات لجعل الخاص بك Facebook المجموعة الشعبية

شعبية Facebook لا تحتوي المجموعة بالضرورة على عدد كبير من الأعضاء المتابعين. أهم شيء في المجموعة المشهورة هو وجود مجتمع نشط من الأعضاء الذين يشاركون في المحتوى ذي الصلة بشكل منتظم.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها والتي ساعدت الكثيرين Facebook يزداد عدد المجموعات من 10 إلى أكثر من 1000 عضو بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى وجود مجتمع متفاعل.

إنشاء صوت لمجموعتك

إن إنشاء صوت يعني وجود هدف مناسب لمجموعتك. يعد اختيار اسم إبداعي لمجموعتك هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية. ثم سيتعين عليك تحديد من يجب أن يكون جمهورك المستهدف.

يمكنك بعد ذلك قم بإنشاء 3 أسئلة للأعضاء للانضمام إلى مجموعتك. سيساعدك هذا على تصفية الأعضاء غير المتخصصين.

يمكنك أيضًا إنشاء رسم بياني معلوماتي أو صورة مرخصة مجانية لصورة الغلاف الخاصة بك. يجب أن يكون هذا مرتبطًا بموضوع مجموعتك وهدفها.

قم بإنشاء عنوان URL مخصص وسهل التذكر

نصيحة ذكية جدًا لمساعدتك Facebook تنمو المجموعة بسهولة عن طريق تخصيص عنوان URL الخاص بها.

من خيار إعدادات المجموعة، إذا قمت بالنقر فوق ‘عنوان صفحة انترنت“، ستتمكن من تغيير عنوان URL الخاص بمجموعتك.

كيف يساعد هذا؟

حسنًا، لنفترض أن مجموعتك تتمحور حول حياكة السترات بنفسك. إذا كان عنوان URL الخاص بك Facebook تنتهي المجموعة بمجموعات/حياكة السترة التي تصنعها بنفسك، ثم، الخاص بك Facebook ستظهر المجموعة أعلى في نتائج بحث جوجل و Facebook عمليات بحث جماعية.

ربط الخاص بك Facebook الصفحة مع مجموعتك

هذه طريقة رائعة لإقناع جميع متابعي صفحتك بالانضمام إلى مجتمعك “الحصري” في المجموعة. عندما تقوم بربط مجموعتك والترويج لها على صفحتك، فإنك تنشئ سلطة في مجال تخصصك وسوف ينجذب متابعوك للانضمام.

الهدف الرئيسي وراء ربطهم هو الفرق بين الصفحة والمجموعة. Facebook تم تصميم الصفحات لتكون بمثابة حضور رسمي لشخص أو علامة تجارية أو شركة. Facebook تكون الصفحات دائمًا عامة بشكل افتراضي.

Facebook ومن ناحية أخرى، تم تصميم المجموعات لتعزيز المجتمعات للمشاركة في المصالح المشتركة، سواء للأعمال التجارية أو القضايا.

تعزيز الخاص بك Facebook المجموعة على المنصات الموجودة

إذا كنت تستخدم العديد من منصات الوسائط الاجتماعية ولديك ما يلي مدمج بالفعل، فيمكن أن يساعدك ذلك على تنمية نشاطك التجاري Facebook المجموعة بسهولة.

مواقع مثل زوهو الاجتماعية تساعدك على الاحتفاظ بجميع تحليلات البيانات الخاصة بك ومنشورات المنصة الاجتماعية في مكان واحد. يمكنك استخدام هذا الموقع لإنشاء رسالة لمتابعيك الحاليين للانضمام إليك Facebook المجموعة دفعة واحدة مخصصة.

صفحتك الشخصية Facebook أصدقاء الملف الشخصي, Twitterمدونات الفيديو ومقاطع الفيديو الخاصة بك على YouTube، Pinterest تعمل الدبابيس والبودكاست وما إلى ذلك كمنصات ممتازة لتنمية عضوية مجموعتك بسرعة.

يمكنك أيضًا إضافة رابط خاص بك Facebook المجموعة في قسم السيرة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

إنشاء محتوى جذاب ومجدول

إحدى أهم الخطوات بعد بناء مجموعتك هي إنشاء محتوى جذاب. يمكن أن يكون محتوى منشوراتك شيئًا لم يقرأه القارئ من قبل بهذا المنظور وفي نفس الوقت يرتبط به بطريقة ما.

يجب أن يضيف المحتوى الخاص بك قيمة حقيقية إلى حياة القراء في مجال تخصصك. ينبغي أن يثير حواجبهم واهتمامهم بدرجة كافية للرد باستمرار على مشاركاتك.

الناس يحبون الروتين. إنهم يحبون معرفة متى يتوقعون ماذا. يستغرق الأمر بضع دقائق إضافية في البداية لتعيين هذا الروتين. ولكن بمجرد تحديد موضوع مجدول للمنشورات كل أسبوع في بداية الشهر، ستتمكن من صياغة منشورات مخصصة للجمهور المستهدف.

ستؤدي إضافة التحديات، وعلامات التصنيف، واستطلاعات الرأي، والمراجعات، والاختبارات، والأسئلة والأجوبة أو المطالبات اليومية للموضوع، إلى مزيج المحتوى الخاص بك المتعلق بموضوع ما كل أسبوع إلى زيادة مشاركة الأعضاء.

ضع رابط مجموعة FB في توقيع بريدك الإلكتروني

سترسل رسائل بريد إلكتروني إلى العديد من الأشخاص. ربما لا يعرفونك على Facebook منصة كأصدقاء. ومع ذلك، قد يكونون مهتمين بالانضمام إلى مجتمع مثل مجموعتك!

من إعدادات مزود البريد الإلكتروني الخاص بك، أضف توقيعًا إلى جميع رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها. في التوقيع، يمكنك إضافة رابط إلى حسابك Facebook مجموعة.

يمكنك استخدام عبارة مثل “انضم إلى مجموعتي المجانية حيث يمكنك الحصول على الكثير من النصائح والأسرار المالية“. ثم يمكنك ربط هذه العبارة الخاصة بك Facebook مجموعة. بهذه الطريقة، كل بريد إلكتروني ترسله يمكن أن يصل إلى عضو محتمل في مجموعتك!

قم بالترويج لمجموعتك على موقعك أو مدونتك

إذا كان لديك موقع ويب لشركتك أو علامتك التجارية أو غير ذلك، فهي فرصة رائعة لك لإضافة زر للسماح لزوار موقعك بالانضمام إلى مجموعتك. تعد Group Promotion إحدى الأدوات المفيدة التي ستساعدك على إعداد زر بسهولة على موقع WordPress الخاص بك.

تتميز هذه الأداة بعملية سهلة الإعداد ويمكن تشغيلها بسرعة. يمكنك إضافة زر الانضمام إلى المجموعة أعلى موقعك ونهاية كل مشاركة والسيرة الذاتية كمكون إضافي أو حتى كأداة على الشريط الجانبي.

سيساعدك هذا أيضًا على زيادة شعبية موقعك بسرعة Facebook قم بالتجميع عن طريق إضافة القراء العاديين وحتى الزوار الجدد لموقعك على الويب أو مدونتك.

كمكافأة، قد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على المزيد من الزيارات والقراء على موقعك أو مدونتك!

اربط مجموعتك بصفحة أو قائمة أو منتج شكرًا لك

عندما يشتري الأشخاص خدمتك أو منتجك، قد يكون لديك صفحة شكر أو بريد إلكتروني. إذا كانوا يحبون المحتوى الخاص بك أو منتجك، فسيكون عملاؤك/مستخدموك مهتمين بشدة بالتفاعل الشخصي مع علامتك التجارية.

سيقدمون رؤى ومراجعات ومناقشات قيمة داخل مؤسستك Facebook مجموعة. سيساعد هذا مجموعتك على البقاء نشطة ومتفاعلة، وجذب المزيد من الأعضاء عبر الكلام الشفهي من المستخدمين المخلصين.

استخدم CTA على المحتوى المنشور الخاص بك

هل تصنع مقاطع فيديو أو مدونات فيديو على اليوتيوب؟ هذه طريقة أخرى رائعة لصنع Facebook المجموعة شعبية. في بداية الفيديو أو في نهايته، يمكنك الإشارة إلى الرابط الخاص بك وإضافته Facebook مجموعة.

يحتوي YouTube أيضًا على مربع وصف أسفل الفيديو. هذا مكان آخر يمكنك من خلاله إضافة نسخة وصفية عن مجموعتك وإضافة رابط إليها.

ستساعد أيضًا إضافة التعليق الأول المثبت مع رابط إلى مجموعتك في لفت انتباه المشاهد إليه بسهولة. سيؤدي هذا أيضًا إلى مضاعفة شعبية مجموعتك وعضويتها بسهولة، خاصة إذا كنت تنشئ مقاطع فيديو في نفس المجال.

إذا قمت بإنشاء ملفات بودكاست وندوات عبر الإنترنت وبرامج تعليمية ومحتويات أخرى مماثلة، فستتمكن من تنمية مجموعتك بسهولة عن طريق إضافة رابط.

استراتيجية رائعة أخرى لتصنعها Facebook المجموعة الشائعة تتم عن طريق دعوة المشتركين في بريدك الإلكتروني للانضمام إلى مجموعتك.

في كل مرة ينضم مشترك جديد إلى قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك، سترسل بريدًا إلكترونيًا للترحيب به. إنه هنا حيث يمكنك إضافة رابط وكتابة وصف مربح لهم للانضمام إلى موقعك Facebook مجموعة.

Facebook تعد المجموعات أدوات قوية لتنمية قوائم بريدك الإلكتروني وتنمية مجموعاتك مع المشتركين الحاليين. باستخدام أدوات مثل قادة المجموعة (يمكنك الانضمام مجانًا)، ستتمكن من تنمية قائمة بريدك الإلكتروني من أعضاء مجموعة فيسبوك الخاصة بك.

افكار اخيرة

Facebook تتمتع المجموعات بالقدرة على توجيه سلطتك حول موضوع ما، وجذب الأعضاء المشاركين، واكتشاف العملاء، والعملاء، والمستخدمين، وحاملي علامتك التجارية المخلصين.

إذا اتخذت كل خطوة في تشغيل ملفك Facebook استراتيجية المجموعة، فستجد مجموعتك تظهر كما يسميها مارك زوكربيرج – “مجتمعات ذات مغزى للغاية“.

مع مجموعة واسعة من الأدوات المتاحة بسهولة لمساعدتك وإرشادك في كل خطوة، نعتقد أنه يمكنك القيام بذلك Facebook المجموعة تحظى بشعبية كبيرة.