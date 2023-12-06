ستساعدك المقالة التالية: كيفية جعل شخص ما مسؤولاً على Facebook مجموعة

Facebook تكون المجموعات مفيدة حقًا عندما تستخدمها لبناء مجتمع حول قضية أو حملة أو لشركتك. وهذا يضيف شعورًا بالسلطة إلى حركتك حيث يحصل أعضائك على تحديثات فورية لأنشطتك، في منطقة راحتهم مباشرةً – حيث يتعلمون ويستمتعون.

وفق هوتسويت، هناك أكثر من 10 مليون مجموعة Facebook مع عدد 1.4 مليار شخص في المجموعات ومتزايدة.

في هذه التدوينة، أريد أن أوضح لك كيفية جعل شخص ما مسؤولًا على موقع Facebook مجموعة.

مستعد؟

دعونا لفة.

من هو Facebook المشرف مجموعة

أ Facebook مسؤول المجموعة هو الذي يقوم بإنشاء Facebook المجموعة بمفرده أو يتم ترقيته بواسطة مسؤول مجموعة آخر. باعتبارك مسؤولًا، فإنك تكتسب مستوى خاصًا يميزك عن أي عضو عادي في المجموعة. لديك القدرة على تعديل وصف المجموعة وعلاماتها والإعدادات العامة للمجموعة. كما يمكنك الموافقة على المشاركات أو رفضها أو إزالتها أو إضافة أعضاء أو حظرهم من المجموعة حسب رغبتك.

ومع ذلك، يخلط العديد من الأشخاص بين كونهم مشرفًا ومشرفًا على موقع Facebook صفحة. لديهم مستويين مختلفين من المسؤوليات.

عندما تكون كمسؤول، يمكنك؛

جعل عضو آخر مشرفا أو مشرفا

إزالة المشرف أو المشرف

إدارة إعدادات المجموعة، على سبيل المثال، تغيير اسم المجموعة أو صورة الغلاف أو إعدادات الخصوصية

الموافقة على طلبات العضوية أو رفضها

الموافقة على المشاركات في المجموعة أو رفضها

إزالة المشاركات والتعليقات من المشاركات

إزالة الأشخاص وحظرهم من المجموعة

تثبيت مشاركة أو إلغاء تثبيتها

يمكن للمشرف فقط؛

الموافقة على طلبات العضوية أو رفضها

الموافقة على المشاركات في المجموعة أو رفضها

إزالة المشاركات والتعليقات من المشاركات

إزالة الأشخاص وحظرهم من المجموعة

تثبيت مشاركة أو إلغاء تثبيتها

ستلاحظ أنه بينما تنتشر قدرات الإدارة عبر كل ما تحتاجه المجموعة لتعمل، فإن المشرف ليس لديه فرصة في إعدادات الصفحة، فهو قادر فقط على الموافقة على المشاركات وإزالتها.

لماذا ينبغي أ Facebook المجموعة لديها عدة مدراء

ومن الواضح أنه ليس فقط الخاص بك Facebook الصفحة التي تركز على حركتك أو عملياتك التجارية. لديك أيضًا مهام أخرى لا تقل أهمية تركز عليها. ولهذا السبب تحتاج إلى شخص يساعدك في أنشطة عملك Facebook مجموعة.

في كثير من الأحيان، ستحتاج إلى مواكبة الجداول الزمنية، والحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة والاستثمار في تطويرك الشخصي، لذلك تحتاج إلى وجود العديد من المسؤولين و/أو المشرفين لتلبية احتياجات عملك. Facebook أعضاء المجموعة وأنشطتهم على صفحتك.

لن ترغب في إبقاء معظم زوار موقعك على قائمة الانتظار ولن ترغب أيضًا في أن ينشر المتخلفون معلومات غير ذات صلة أو يتباهوا بقواعد مجموعتك.

Facebook إعدادات مسؤول المجموعة

هناك العديد Facebook إعدادات مسؤولي المجموعة. وهذا يعني دائمًا الإدارة العامة للمجموعة للمسؤول.

قد يتضمن ذلك أسئلة مثل كيفية الموافقة على الأعضاء، أو كيفية إزالة شخص ما، أو كيفية إدارة المنشورات التي تم الإبلاغ عنها على حسابك Facebook مجموعة. يمكنك الحصول على جميع الإجابات اللازمة عبر Facebook قاعدة المعرفة للمجموعة.

Facebook تطبيق مسؤول المجموعة

أدرك أنك قد تكون مشرفًا على الكثير Facebook المجموعات ولإنجاز عملك أثناء التنقل، افترضت أنه يجب أن يكون هناك تطبيق يساعدك على إدارة الأنشطة الجماعية قدر الإمكان على Facebook تطبيق مدير الصفحة. تريد أن تكون قادرًا على نشر التعليقات والصور، وأن تتمتع بالمرونة في الموافقة على الأعضاء والتعليقات، وما إلى ذلك.

آسف لانفجار فقاعة الخاص بك، Facebook لم تقم بعد بإنشاء تطبيق هاتف ذكي يساعدك على إدارة مدير مجموعتك تمامًا كما هو الحال في تطبيق مدير الصفحة.

كيفية جعل شخص ما المشرف على Facebook مجموعة

الآن بعد أن قررت تعيين شخص ما كمشرف لموقعك Facebook مجموعة. سأعطيك عملية خطوة بخطوة لتحقيق ذلك. مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص يجب أن يكون لديه بالفعل Facebook الملف الشخصي أو التجاري، هنا هي العملية. تذكر أيضًا أنه باعتبارك المسؤول الحالي للمجموعة، لا يمكنك سوى تعيين شخص ما كمسؤول أو مشرف.

لتحقيق ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك Facebook حساب. ثم من آخر الأخبار لديك، انقر فوق “المجموعات” في القائمة اليسرى وحدد مجموعتك. وهنا مجموعتي.

ثم انقر فوق الأعضاء في القائمة اليسرى.

بعد هذا سوف تقوم بالضغط على […]، تسمى القطع الناقص، والتي تبدو كمجموعة من ثلاث نقاط.

بمجرد الضغط على ذلك، يظهر لك ما يلي؛

ومن هناك، يمكنك جعل هذا الشخص مسؤولاً. لديك أيضًا القدرة على إضافة الشخص كمشرف أو الحد من صلاحيات نشاطه عن طريق إزالته من المجموعة أو كتم صوته كعضو.

بنفس الطريقة التي دعوتهم بها كمسؤول أو مشرف، يمكنك أيضًا إلغاء الدعوة باتباع نفس العملية. وأيضًا، يجب على الشخص الذي عينته كمسؤول زيارة المجموعة قبل أن يتمكن من الظهور كمسؤول.

بمجرد تعيين هذا العضو كمسؤول، سيكون لديه سلطة إزالة وإضافة أي أعضاء أو مسؤولين وسيتمكن من تعديل وصف المجموعة وإعداداتها.

افكار اخيرة

الآن بعد أن عرفت كيفية جعل شخص ما مسؤولاً على حسابك Facebook المجموعة، الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله لإنقاذ نفسك من التوتر والأنشطة الساحقة المتمثلة في مواكبة أنشطة مجموعتك Facebook المجموعة هي إضافة شخص ما كمسؤول على حسابك Facebook مجموعة.

بصفتك مشرفًا، هل تعلم أنه يمكنك إعداد ثلاثة أسئلة ترحيبية عندما ينضم الأشخاص إلى مجموعتك ثم استخدام ملحق Chrome لإدخال البيانات في جداول بيانات Google وإدارة علاقات العملاء (CRM) لديك بدلاً من الاضطرار إلى نسخ الإجابات ولصقها أو التقاط لقطة شاشة لها؟

لا تتردد في التحقق من ذلك قادة المجموعة اليوم وابدأ مجانًا.