ستساعدك المقالة التالية: كيفية جعل مراجعاتك عبر الإنترنت مفيدة لك في عام 2023

اليوم، يلجأ الناس إلى المراجعات عبر الإنترنت لكل شيء بدءًا من اختيار مكان طلب البيتزا لتناول العشاء وحتى تنظيم أفضل مجموعة SaaS لقسم التسويق. من الصعب المبالغة في تقدير مدى أهمية المراجعات عبر الإنترنت – فكر فقط، 86% من المتسوقين عبر الإنترنت (و51% من أولئك الذين يتسوقون في المتجر) لن يشتروا المنتجات دون قراءة المراجعات أولاً، وفقًا لاستطلاع حديث أجرته PowerReviews.

تتم مشاهدة المراجعات عبر الإنترنت من قبل الآلاف، وربما الملايين، من الأشخاص. يتم عرض قائمة نشاطي التجاري على Google في المتوسط ​​لنشاط تجاري محلي 1260 مرة كل شهر، وفقًا لـ BrightLocal، في حين وجدت TrustRadius أن 92% من المشترين B2B من يستخدم المراجعات يشاركها مع شخص آخر على الأقل.

علاوة على ذلك، يثق الناس حقًا في المراجعات عبر الإنترنت. بالنسبة لمشتري B2B، تعد تقييمات المستخدمين ثالث أكثر الموارد استخدامًا لمشتري B2B، وفقًا لـ TrustRadius، وقد كانت من بين أفضل خمسة مصادر لمدة خمس سنوات متتالية. تعد المراجعات أيضًا واحدة من أهم ثلاثة مصادر موثوقة للمعلومات، إلى جانب التجارب المجانية والعروض التوضيحية للمنتج.

عندما سألت Bizrate Insights المستهلكين عن العوامل التي تؤثر أكثر على قرارات الشراء الخاصة بهم، 32% قالوا المراجعات، قال 24% أن الشحن مجاني، و22% قالوا قسيمة أو خصم، و6.5% قالوا برامج الولاء.

يُنظر إلى تقييمات المستخدمين على أنها غير متحيزة وصادقة، وبالتالي فهي أكثر جدارة بالثقة من أي محتوى يمكنك إنتاجه. ولكن كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منها؟

جمع التعليقات معًا

مراجعة واحدة لا تكفي. يشعر العملاء المحتملون بمزيد من الثقة تجاه الشركات التي لديها المزيد من التقييمات. وجدت Bizrate أن أكثر من 25% من المستهلكين يبحثون عن الشركات التي لديها 11-50 تقييمًا، بينما يتوقع 40% تقريبًا، أو 2 من كل 5 متسوقين، أكثر من 50 تقييمًا. ويقول 22% فقط أن 1-10 يكفي، ويقول 13% فقط أن ذلك غير مهم.

المشكلة هي أن المراجعات يمكن أن تكون مبعثرة عبر الإنترنت وفي أماكن لا تتوقعها. ليس فقط على موقع الويب الخاص بك ومواقع المراجعة، ولكن أيضًا Amazon المراجعات؛ التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Twitter, Instagram، أو Facebook; و YouTubeوReddit وصفحات Better Business Bureau. حتى أن الأشخاص يتركون تعليقاتهم على منصات الدفع مثل Square وPayPal، ومواقع التسليم والخدمات اللوجستية مثل UPS.

على الرغم من أن العملاء المحتملين قد يزورون عددًا قليلاً من مواقع المراجعة، إلا أنهم لن يستثمروا الكثير من الطاقة في البحث عن المراجعات عبر الشبكة، لذلك تحتاج إلى جلب المراجعات إلى حيث يأتي عملاؤك، أي موقع الويب الخاص بك، تمامًا كما يفعل Under Armor في صفحة المنتج هذه للتشغيل أحذية.

تتمتع التعليقات الواردة من الخبراء بوزن أكبر من تلك الواردة من Mr. Average، لذا قم بتعقبهم عبر المدونين والمؤثرين والكتاب الذين كتبوا مراجعة، واسحبهم إلى خارج المدونة أو Instagram النشر، ومنحهم مكانة بارزة على موقعك.

بعد كل شيء، إذا استخدمت كيم كارداشيان خدمة إزالة الشعر بالشمع، فمن المرجح أن تقوم كيم بتجربتها.

مقاومة حذف التعليقات السلبية

“كيفية حذف مراجعات جوجل” هو استعلام يتم البحث عنه بشكل متكرر، ولكنه خطأ. ضع في اعتبارك ما يلي: يبحث 96% من المستهلكين على وجه التحديد عن المراجعات السلبية في بعض الأحيان على الأقل، في حين يبحث عنها 69% دائمًا أو بانتظام، و46% من المستهلكين لا يثقون في المنتجات ذات التقييم المثالي بخمسة من أصل خمسة نجوم، وفقًا لبيانات PowerReviews.

إذا بدت تقييماتك جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فسيشعر شخص ما بالريبة. حتى لو أراد شخص ما التعامل معك، فإنه لا يزال يريد معرفة العيوب المحتملة.

علاوة على ذلك، يمكن للمراجعات السلبية أن تكون في الواقع هدية، لأنها فرصة لإظهار كيفية استجابتك للنقد. إن استجابتك الهادئة والمتعاطفة والسريعة يمكن أن تحول المشتري المستاء إلى عميل مخلص بالإضافة إلى كسب احترام العملاء المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمراجعة السلبية أن تفتح عينيك على وجود خلل في منتجك أو خدمتك، وهو ما لم تكن على علم به.

الاستفادة من منصات المراجعة المتخصصة

بالإضافة إلى القلق بشأن كيفية الحصول على مراجعات Google، يجب عليك أيضًا التفكير في المراجعات على المواقع المخصصة لقطاعك.

نحن نتحدث عن مواقع مثل TripAdvisor للمرشدين السياحيين، وCare.com لمربيات الأطفال أو مقدمي الرعاية، وEdmunds لمبيعات السيارات، وHouzz لخدمات تحسين المنازل، وG2 لتقنية SaaS، على سبيل المثال لا الحصر.

يمكن للمراجعات على هذه المواقع أن تؤثر عليك أكثر من تلك الموجودة على Google أو Yelp، لأن الأشخاص الذين يأتون إلى مواقع المراجعة المتخصصة من المرجح أن يكون لديهم بالفعل نية شراء أكبر من أي شخص يتصفح Google.

بالإضافة إلى ذلك، قال 72% من المشاركين في BrightLocal أنه من المهم ظهور نشاط تجاري على مواقع مراجعة متعددة، لذلك قم بنشر التقييمات عبر جميع الأماكن التي قد يبحث عنها العملاء المحتملون.

تشجيع التقييمات باستمرار

لا يمكن لأي عمل تجاري أو قطاعي أن يبقى بدون مراجعات، لكنه لا ينمو على الأشجار. أنت بحاجة إلى استراتيجية مستمرة لتشجيع العملاء على ترك التعليقات. تعد الحداثة أحد أهم العوامل التي يبحث عنها الأشخاص في المراجعة، حيث أخبر 71% من المشاركين PowerReviews أن الأمر يهمهم.

يبحث حوالي 34% عن المراجعات التي يتراوح عمرها بين أسبوع وشهر، ويبحث ربعهم عن المراجعات التي يتراوح عمرها بين شهر وثلاثة أشهر، لذلك يجب أن تكون متسقًا مع استراتيجية المراجعات الخاصة بك. لا يكفي التحقق من الأمور بشكل متقطع.

اجعل من السهل على الأشخاص ترك تعليقاتك عن طريق إرسال رابط إلى صفحة المراجعة الخاصة بك على Yelp أو Google My Business أو موقع الويب الخاص بك في بريد الشكر الإلكتروني الخاص بك. ويساعد هذا أيضًا في الرد على تعليقات الأشخاص؛ يميل الأشخاص بطبيعة الحال إلى ترك تعليق إذا شعروا بالتقدير لذلك. ونعم، يلاحظ الناس.

ترسل جوجل إشعارًا إلى الشخص الذي كتب المراجعة عند الرد، وتشير بيانات BrightLocal إلى أن 20% من المستهلكين يتوقعون تلقي رد على مراجعتهم خلال يوم واحد.

عرض وبث المراجعات بشكل استباقي

وأخيرًا، تأكد من أنه من السهل على الأشخاص العثور على التقييمات التي تهمهم. قم بعرضها بشكل بارز على موقع الويب الخاص بك، مع إضافة صورة للوجه إذا أمكن، خاصة إذا كانت لخبير أو أحد المشاهير.

اجذب الانتباه إلى أهم المراجعات من خلال تحويلها إلى إعلانات اجتماعية لعرضها على المزيد من الأنظار Facebookتمامًا كما يفعل MizzBloom في المثال أدناه. يمكنك أيضًا تضمين شارات التقييم المتوسطة في تذييل موقع الويب الخاص بك وذكر المراجعات في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

على موقعك، اسمح للمستخدمين بالبحث عن المراجعات حسب الكلمات الرئيسية، مثل تصفية المراجعات حول الأحذية حسب “الجري” أو “دعم القوس”، وحسب التصنيف بالنجوم. وجدت PowerReviews أن العملاء المحتملين الذين يستخدمون ميزة البحث على صفحة المنتج يقومون بالتحويل بنسبة 202.9% أعلى من المتوسط، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن تقييمات بنجمة واحدة.

تتمتع المراجعات عبر الإنترنت بقوة أكبر مما تدرك

تتمتع المراجعات عبر الإنترنت بالقدرة على إنشاء عملك أو تدميره، بغض النظر عن قطاعك أو مجال عملك، لذلك من الضروري أن تقف وراءها. من خلال تبني المراجعات السلبية، والتأكد من نشر المراجعات بشكل متسق وسهولة العثور عليها، والسماح للزائرين بالبحث عن المراجعات الأكثر صلة، وتشجيع المراجعات عبر العديد من المواقع، ستتمكن من الاستفادة من قوة المراجعات عبر الإنترنت لزيادة الأرباح وزيادة النتيجة النهائية الخاصة بك.