ستساعدك المقالة التالية: كيفية جعل 30 ألف دولار سريعًا – 9 أفكار واقعية يمكنك تجربتها

ربما كنت تدخر لشراء سيارة جديدة وتتساءل عن كيفية الحصول على 30 ألف دولار بسرعة. أو ربما تحتاج إلى سداد بعض فواتير أو ديون بطاقات الائتمان وتريد تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.

مهما كان هدفك ، فإن 30000 دولار هي أموال. إنه ليس نوع النقد الذي يمكنك كسبه بين عشية وضحاها معظم الوقت.

ومع ذلك ، من خلال العديد من الأعمال الجانبية الرقمية ، والعربات النقدية ، والأفكار المتقلبة ، يمكنك جني الكثير من المال بسرعة إذا كنت تعرف ما تفعله.

لهذا السبب يغطي هذا المنشور بعضًا من أفضل الأفكار لكسب 30 ألف دولار بسرعة يمكنك استخدامها. بعض هذه الأفكار من تجربتي الشخصية بينما البعض الآخر من زحام جانبي ناجح وزعانف.

دعنا نذهب اليها!

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كيف تكسب 30 ألف دولار بسرعة

أريد أن أؤكد أنه من المهم أن يكون لديك توقعات واقعية عند البحث عن أفكار مختلفة لكسب المال.

احتمالات جني هذا المبلغ من المال في أيام قليلة منخفضة للغاية. ومع ذلك ، أعتقد أنه يمكنك جني 30 ألف دولار بسرعة إذا كنت تستخدم صراعات جانبية مختلفة أو تبيع الأصول على مدار بضعة أسابيع أو أشهر.

مع إخلاء المسؤولية هذا بعيدًا ، دعنا نصل إليه!

1. احصل على وظيفة جديدة

يبدو الأمر واضحًا ، لكن في بعض الأحيان ، الطريقة الأكثر واقعية لكسب 30 ألف دولار بسرعة هي القفز على الوظائف.

وفقًا لـ FlexJobs ودراسة عام 2019 من ADP ، عندما تقفز إلى الوظيفة ، تحصل على زيادة في الراتب بنسبة 5.3٪ في المتوسط. ولكن إذا كان بإمكانك الانتقال إلى منصب أعلى نسبيًا من وظيفتك الحالية ، فقد يصل صافي هذا المبلغ إلى 30000 دولار أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي التنقل بين الوظائف إلى صناعة أخرى إلى زيادة هائلة في الأجور.

سأعطيك مثالًا شخصيًا: كانت وظيفتي الأولى خارج الكلية هي العمل في وكالة تسويق رقمي. كان الراتب الأولي حوالي 45000 دولار بالإضافة إلى العمولة.

بعد حوالي عام ونصف ، تركت تلك الوظيفة ، وانتقلت إلى كولومبيا ، وبدأت في جني الأموال من خلال الكتابة المستقلة والتدوين. ميديلين ، كولومبيا ، 2020.

بعد حوالي عام وقليلًا من ذلك ، تضاعف الدخل من وظيفة التسويق الأصلية هذه.

مرة أخرى ، لم يحدث هذا بين عشية وضحاها ، لكنني أؤمن بشدة أن الشباب يجب أن يقفزوا بقوة لتعلم مهارات جديدة وكسب المزيد من المال.

2. لحسابهم الخاص على الإنترنت

لقد ذكرت للتو العمل الحر ، وأعتقد أن هذه طريقة واقعية أخرى لكسب 30 ألف دولار بسرعة بينما لا تزال تشغل وظيفتك اليومية.

كانت الكتابة المستقلة هي الطريقة التي جنيت بها معظم الدخل خلال السنوات القليلة الماضية. ولكن كانت هناك أوقات كنت أجني فيها قدرًا كبيرًا من المال من خلال الكتابة المستقلة مثل وظيفتي اليومية حتى قضيت وقتًا كاملاً في الكتابة.

بعبارة أخرى، العمل الإضافي كموظف مستقل يمكن أن يضاعف دخلك بشكل فعال إذا كان لديك ما يكفي من العملاء ذوي الأجور المرتفعة. اعتمادًا على المبلغ الذي تتقاضاه ، قد يكون هذا 30000 دولار إضافي في غضون بضعة أشهر ، وهو سريع جدًا إذا سألتني!

تشمل بعض الصناعات الشائعة حيث يمكنك بيع مهاراتك ما يلي:

محاسبة

التصميم الجرافيكي

التسويق الرقمي

اخصائي الاعلانات المدفوعة

SEO

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

تصميم الموقع

عمل مساعد افتراضي

لي YouTube يشارك الفيديو بعض مواقع الويب المستقلة الشهيرة التي يمكنك استخدامها للعثور على العربات الأولى.

ولكن هناك الكثير من مواقع العمل عن بُعد الأخرى التي يمكنك استخدامها. يمكنك أيضًا البدء بوظائف Upwork الصديقة للمبتدئين أو العربات Fiverr لبناء محفظتك.

يستغرق العثور على العملاء الأوائل وقتًا. لكن من واقع تجربتي الشخصية ، ساعدني العمل الحر على تسريع دخلي بشكل أسرع من أي وظيفة واقعية.

3. بيع الأصول الخاصة بك

إحدى الطرق المباشرة لكسب 30 ألف دولار بسرعة هي البدء في بيع أصولك.

يعد هذا طريقًا أكثر صعوبة نظرًا لأنك تقوم بتصفية متعلقاتك. ولكن إذا كنت حقًا بحاجة إلى نقود سريعة ، فقد يكون هذا هو خيارك الأفضل.

تتضمن الأمثلة على الأشياء الشائعة التي يمكنك بيعها للحصول على المال بسرعة:

انا صنعت YouTube الفيديو الذي يشارك بعض مواقع البيع المحلية المفضلة والأسواق عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها للعثور على مشترين بسرعة.

البيع عبر الإنترنت باستخدام أسواق مثل eBay أو Facebook يعد Marketplace طريقة رائعة للبدء. ولكن يمكنك أيضًا محاولة البيع محليًا من خلال بيع المرآب أو حتى في متاجر البيدق.

سيستغرق الأمر بعض الأشياء الثمينة لتحقيق ربح سريع قدره 30 ألف دولار ، ولكن ربما يكون هذا هو أسرع خيار لديك.

4. ابدأ بعلامة تجارية عصرية للتجارة الإلكترونية

مع المنتج الصحيح أو الفكرة الفيروسية ، من الممكن جني مبلغ لا يصدق من المال في فترة زمنية قصيرة جدًا.

يقوم البائعون الناجحون بذلك طوال الوقت من خلال بيع التصميمات أو البضائع التي تتلاعب بالموضوعات الشائعة. عادةً ما يفعل الأشخاص ذلك باستخدام طباعة Etsy عند الطلب لأن هذا يعني أنك لست مضطرًا لتصنيع أو شحن البضائع الخاصة بك بنفسك.

يشارك هذا الفيديو من YouTuber Seaggs كيف حقق ما يقرب من 70 ألف دولار من علامته التجارية للملابس في تسعة أيام فقط بعد انخفاض منتج ناجح جدًا.

الآن ، Seaggs هو بالفعل بائع ملابس ذو خبرة ، وكان لديه متجر به جمهور حالي للتسويق له.

لكن هذا لا يغير حقيقة أن الفكرة الفيروسية يمكن أن تولد مبيعات بسرعة. يكسب الكثير من الأشخاص المال من بيع الميمات بهذه الطريقة ، مستفيدين من مراجع ثقافة البوب ​​الحديثة لتحقيق مبيعات سريعة.

وإذا كنت تعرف كيفية تشغيل إعلانات مدفوعة لمتجرك أو شراء رسائل صيحة على وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد تتمكن من توليد ضجة كبيرة لتصميماتك الجديدة بسرعة كبيرة.

5. استخدام تطبيقات Gig Economy

هناك خيار آخر لكسب 30 ألف دولار بسرعة وهو زيادة دخلك من خلال تطبيقات gig المختلفة.

الآن ، أريد أن أستهل هذه الفكرة بالقول أن هذه طريقة لكسب 30 ألف دولار في يومين أو حتى أسابيع.

ومع ذلك ، يمكنك استخدام اقتصاد الوظائف المؤقتة لزيادة دخلك الشهري ، مما يحقق لك مبلغًا إضافيًا قدره 30 ألف دولار على مدار الأشهر أو السنة التالية اعتمادًا على مقدار عملك.

تتضمن بعض تطبيقات gig الاقتصادية الشائعة التي يمكنك استخدامها لكسب المال السريع:

ومرة أخرى ، يمكنك كسب أموال جادة إذا استثمرت الوقت.

على سبيل المثال ، في هذا YouTube فيديو من Sabbi Lyon ، يشارك كيف كسب 8000 دولار من عمله مع Uber Eats لمدة 30 يومًا.

مرة أخرى ، هذا ليس شيئًا يمكنك القيام به لمدة 12 ساعة في اليوم إذا كنت تحتفظ بوظيفة.

لكن قيادة التطبيقات وعربات التوصيل طريقة سهلة وسريعة لكسب المزيد من المال كل شهر. في النهاية ، يساعدك هذا في جني 30 ألف دولار أسرع من المعتاد.

تعتبر عربات التوصيل أعلاه مكانًا ممتازًا للبدء. يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات مثل ثابت و Wonolo للعثور على العربات المحلية ووظائف الأجر في نفس اليوم أيضًا.

6. اقترض المال

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني 30 ألف دولار بسرعة ، فيمكنك التفكير في اقتراض المال.

يلجأ الناس أحيانًا إلى الأصدقاء والعائلة من أجل هذا النوع من الأشياء ، على الرغم من أن 30 ألف دولار هي أموال. عليك أن تقرر ما إذا كان هذا شيئًا يناسبك أم لا.

اللجوء إلى البنك الذي تتعامل معه هو خيار آخر. بدلاً من ذلك ، يمكنك التفكير في استخدام تطبيقات سلفة نقدية مختلفة مثل ديف أو شركات مثل Zippyloan للوصول إلى الأموال السريعة.

ومع ذلك ، فإنني أفضل فكرة بدء صراعات جانبية جديدة بدلاً من اقتراض الأموال لأنك لست مضطرًا إلى تحمل الديون.

7. انعكاس الأعمال التجارية عبر الإنترنت

إذا كنت ترغب في كسب المال عبر الإنترنت وتجربة شيء ما في ريادة الأعمال ، فيمكنك محاولة قلب نشاط تجاري عبر الإنترنت لكسب 30 ألف دولار بسرعة.

بصراحة ، هذا هو الطريق الذي كنت سأحاوله بعيدًا عن العمل الحر إذا كان هذا هو هدفي. ذلك لأن الأعمال التجارية عبر الإنترنت يمكن أن تنقلب للحصول على هوامش ربح ممتازة بسبب كيفية تقييمها.

على سبيل المثال ، يمكنك عادةً بيع مدونة من 30x إلى 40x ربحها الشهري اعتمادًا على عوامل مثل نمو حركة المرور ومكانة المدونة والموسمية.

لذلك ، يمكنك شراء موقع مبتدئ في سوق مثل Flippa خارج صندوق حماية Google. بعد ذلك ، يمكنك الحصول على محتوى لبضعة أشهر ، وتحويل الموقع إلى Mediavine أو استثماره من خلال الروابط التابعة ، والحصول على ربح يصل إلى 1000 دولار شهريًا.

من هناك ، يمكنك قلب تلك المدونة بحوالي 30 ألف دولار إذا كان موقعًا جيدًا به حركة مرور عضوية ولم تفعل شيئًا سطحيًا.

أعتقد أن هذه الفكرة هي الأفضل إذا كانت لديك خبرة سابقة في إدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت. لكن هذا أمر ممكن بشكل لا يصدق ، ويكسب بعض الأشخاص قوتهم بالكامل من خلال تقليب مواقع الويب للحصول على نقود سريعة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك محاولة تطوير المدونة لتصبح مصدر دخل خاص بها يكسب 30 ألف دولار شهريًا أو أكثر.

بالنسبة لبعض السياق ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت 272000 دولار في عام 2022. وفي هذه الأيام ، يربح 50000 دولار شهريًا أو أكثر بين الدخل التابع والإعلانات المصورة ، لذا فإن السماء هي الحد الأقصى من حيث دخل التدوين.

8. عمل وظيفتين

هناك خيار آخر لكسب 30 ألف دولار بسرعة وهو العمل في وظيفتين. مرة أخرى ، قول هذا أسهل من فعله ، والعمل 60-70 + ساعة في الأسبوع ليس شيئًا صحيًا على المدى الطويل. ولكن لتحقيق هدف مالي بسرعة ، فهو خيار.

أعرف أشخاصًا يفعلون ذلك عن طريق السقاة في عطلات نهاية الأسبوع أو حتى بعض ليالي الأسبوع فقط لسداد ديون الطلاب بشكل أسرع. بين الإكراميات والدفع الأساسي ، يكسبون أموالاً إضافية شهريًا.

إذا كنت تريد بعض الأفكار للحصول على وظيفة ثانية ، فيمكنك قراءة منشورنا عن أفضل الوظائف التي تدفع 5000 دولار شهريًا لبعض الأفكار.

فقط كن حذرًا من الإرهاق لأن وظيفتين عبارة عن جدول مزدحم للغاية للاحتفاظ به لفترة طويلة من الوقت.

9. إنشاء مصادر الدخل السلبية

تتمثل إحدى الأفكار الأخيرة لكسب 30 ألف دولار بسرعة في إنشاء تدفقات دخل سلبية مختلفة تساعدك على جني الأموال من الطيار الآلي بمرور الوقت.

هذا بصراحة هو سيناريو الحلم وهذا ما أركز عليه هذه الأيام. لكن ما أحبه في الدخل السلبي هو أن هناك العديد من الطرق للبدء التي يمكن أن تساعد جميعها في زيادة متوسط ​​دخلك الشهري.

على سبيل المثال ، يمكنك تأجير مساحة تخزين في أسواق مثل الجار ، وتحويل سقيفة أو علية أو مرآب أو موقف سيارات إلى نقود إضافية في جيبك كل شهر.

وهذا مجرد مثال واحد على الأشياء التي يمكنك استئجارها مقابل المال. إذا كانت الممتلكات الخاصة بك تدعمها ، فيمكنك كسب المال من غرفة احتياطية عن طريق إدراجها على VRBO أو Airbnb.

بالطبع ، يمكنك أيضًا جعل أموالك تعمل لصالحك من خلال الاستثمار في الأسهم التي تدفع أرباحًا أو في العقارات المدرة للدخل مع شركات مثل وصل.

الخيارات حقا لا حصر لها. وحتى إذا كانت مصادر دخلك السلبي تساعدك على تحقيق هدفك ، فكل جزء مهم.

هذه هي الطريقة التي أتعامل بها مع YouTube القناة التي تحقق أرباحًا تبلغ 1500 دولار شهريًا في الوقت الحالي ، أو مدونتي المتخصصة الصغيرة الجديدة التي تحقق أرباحًا تبلغ 800 دولار شهريًا.

قراءة إضافية – أفضل الطرق للاستثمار وكسب المال يوميًا.

نصائح لكسب 30 ألف دولار بسرعة

الآن بعد أن تعرفت على بعض الأفكار حول كيفية جني 30 ألف دولار بسرعة ، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء رحلتك لزيادة احتمالات النجاح.

ضع أهدافًا أصغر: 30 ألف دولار هدف ضخم ، لكن ماذا عن تحقيق 10 آلاف دولار بسرعة؟ أو ماذا عن زيادة دخلك بمقدار 50 دولارًا في اليوم؟ قسّم الأهداف الكبيرة إلى أهداف أصغر حتى يسهل تحقيقها عقليًا. جرب عدة أفكار: أحب تجربة بعض الزحام في وقت واحد للعثور على أي منها يعجبني وأيها يدفع جيدًا. بعد ذلك ، أركز على توسيع نطاق الفائزين. لذلك لا تخف من تجربة 1-3 أفكار لزيادة الدخل. خفض الإنفاق: في حين أن كسب المزيد من المال أمر رائع ، فإن الإنفاق الأقل يساعد أيضًا في تحقيق الأهداف المالية. حاول توفير المزيد من المال عن طريق وضع ميزانية وتقليل فئات نفقات معينة والابتعاد عن العمل لفترة من الوقت.

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو يشارك فيه بعض التحركات المالية المفيدة التي يمكن للأشخاص إجراؤها لإجراء تحسينات سريعة ، مثل تقليل الإنفاق أو بدء صخب جانبي جديد ، يمكنك تسجيل الخروج منه.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 1000 دولار في اليوم.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلنا حول كيفية الحصول على 30 ألف دولار بسرعة في الوصول إلى هذا الهدف المالي الطموح في أسرع وقت ممكن.

من المحتمل أن يستغرق الأمر شهورًا أو حتى عامًا أو أكثر للوصول إلى هذا الهدف ، لكن هذا.

تستغرق الأعمال الجانبية وقتًا وتفانيًا في العمل. ولكن إذا استمررت في ذلك ، فسوف تندهش من مقدار ما يمكنك زيادة دخلك به إذا وضعت ساعات.

لا يهم ما إذا كنت تقود سيارتك من أجل Uber Eats أو DoorDash ، أو تعمل بشكل مستقل ، أو تعمل بدوام جزئي ؛ ضع خطة للعبة ، التزم بها ، وسوف تشكرك في المستقبل على ذلك.

صخب سعيد!

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