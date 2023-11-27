ستساعدك المقالة التالية: كيفية جعل TikTok ينتشر بسرعة

منذ تقديم TikTok، تساءلت العلامات التجارية والمبدعون على حدٍ سواء عن كيفية جعل TikTok ينتشر على نطاق واسع.

أصدرت TikTok نفسها بعض المعلومات حول خوارزميتها، لكن العديد من المستخدمين قاموا بملء الفجوات بشكل أكبر وحددوا العوامل التي تؤثر – أو لا تؤثر – على نجاح TikTok.

على الرغم من أن اكتساب شهرة فيروسية ليس علمًا دقيقًا، إلا أن هناك بعض الطرق الرئيسية لضبط استراتيجية التسويق الخاصة بك لزيادة فرص انتشارك على TikTok، وسنقوم بتفصيلها أدناه!

ما هي العوامل التي تساهم في انتشارها على TikTok؟

لسوء الحظ، لا توجد صيغة سرية لشهرة TikTok؛ ومع ذلك، لا يزال بإمكانك تضييق نطاق بعض العوامل التي تؤدي إلى تحقيق النتائج. بالنسبة لـ TikTok على وجه الخصوص، يتضمن ذلك ما يلي:

طول الفيديو: تتطلب مقاطع الفيديو القصيرة وقتًا واهتمامًا أقل، مما يؤدي إلى زيادة عدد المشاهدين الذين يشاهدون مقطعك طوال الوقت. كمكافأة إضافية، تساعدك المقاطع القصيرة على الاستفادة بشكل أفضل من ميزة التشغيل التلقائي: يتم تشغيل TikToks تلقائيًا بشكل متكرر، لذلك بينما يقرأ المستهلكون التعليقات أو يشاركون الفيديو الخاص بك، سيستمر مقطعك في التشغيل في الخلفية. ستكون المقاطع القصيرة قادرة على التكرار أكثر من مقاطع الفيديو الطويلة – بدءًا من البداية كل بضع ثوانٍ – وبالتالي يمكن أن تمنحك أرقام تشغيل أعلى. يؤدي هذا إلى زيادة مشاهداتك وإشاراتك إلى TikTok بأن المستخدمين الآخرين يستمتعون بمنشورك، مما يزيد من احتمالية إضافتها إلى صفحات “لك” الخاصة بالآخرين.

تتطلب مقاطع الفيديو القصيرة وقتًا واهتمامًا أقل، مما يؤدي إلى زيادة عدد المشاهدين الذين يشاهدون مقطعك طوال الوقت. كمكافأة إضافية، تساعدك المقاطع القصيرة على الاستفادة بشكل أفضل من ميزة التشغيل التلقائي: يتم تشغيل TikToks تلقائيًا بشكل متكرر، لذلك بينما يقرأ المستهلكون التعليقات أو يشاركون الفيديو الخاص بك، سيستمر مقطعك في التشغيل في الخلفية. ارتباط: التعليقات والتكرارات والإعجابات مهمة، ولكن فقط فيما يتعلق بالفيديو المحدد الذي تراقبه (وليس حسابك بشكل عام). بمعنى آخر، يحظى الفيديو المنشور حديثًا بفرصة متساوية للظهور على صفحة “لك” مثل أي حساب آخر، ولكن أول عدد قليل من الأشخاص الذين يشاهدونه يكون لهم تأثير كبير على نجاحه. إذا شاهده المشاهدون الأوائل طوال الوقت، فقم بإعجابه والتعليق عليه، فمن المرجح أن يستمر الفيديو الخاص بك في الوصول إلى جماهير جديدة. ومع ذلك، إذا لم يفعلوا ذلك، فإن TikTok يفسر ذلك على أن الفيديو الخاص بك ليس مثيرًا للاهتمام بدرجة كافية، مما قد يعيق نموه.

التعليقات والتكرارات والإعجابات مهمة، ولكن فقط فيما يتعلق بالفيديو المحدد الذي تراقبه (وليس حسابك بشكل عام). بمعنى آخر، يحظى الفيديو المنشور حديثًا بفرصة متساوية للظهور على صفحة “لك” مثل أي حساب آخر، ولكن أول عدد قليل من الأشخاص الذين يشاهدونه يكون لهم تأثير كبير على نجاحه. إذا شاهده المشاهدون الأوائل طوال الوقت، فقم بإعجابه والتعليق عليه، فمن المرجح أن يستمر الفيديو الخاص بك في الوصول إلى جماهير جديدة. ومع ذلك، إذا لم يفعلوا ذلك، فإن TikTok يفسر ذلك على أن الفيديو الخاص بك ليس مثيرًا للاهتمام بدرجة كافية، مما قد يعيق نموه. ملاءمة: يقرر TikTok المحتوى الذي سيتم عرضه لمن بناءً على اهتماماته والمحتوى الذي أعجبه في الماضي والمزيد. لذا، إذا كنت تريد أن تنتشر بسرعة، عليك أن تفكر في الأشخاص الذين تحاول الوصول إليهم من خلال المحتوى الخاص بك وما الذي يجذبهم. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك دمج ذات الصلة علامات التصنيف في التسمية التوضيحية الخاصة بك لإعطاء سياق TikTok (والمستخدمين الآخرين) حول موضوع الفيديو الخاص بك. هذا هو المكان الذي قد تقع فيه في أحد فخين: إنشاء محتوى يجذب اهتمامًا واسعًا جدًا، أو على نطاق ضيق جدًا. قد تعتقد أن استخدام الكثير من علامات التصنيف الشائعة سيساعدك على الوصول إلى المزيد من الصفحات المخصصة لك، ولكن على الرغم من أن هذه العلامات الشائعة بعيدة المدى بالفعل، إلا أنها أيضًا تنافسية بشكل لا يصدق. وبالمثل، فإن تضمين علامات التصنيف المتخصصة فقط قد يساعدك في الوصول إلى جمهورك المطلوب، ولكن قد تظل مرات الظهور منخفضة. الخدعة هو تحقيق التوازن بين العلامات المتخصصة التي ستساعدك في العثور على مجتمعك، والعلامات الأكبر حجمًا التي ستساعدك على فتح الباب أمام جمهور أوسع.

ما هي العوامل التي لا تساعدك على الانتشار على TikTok؟

من المؤكد أن TikTok لديه بعض القواسم المشتركة مع الشبكات الاجتماعية القديمة مثل Instagram و Twitter، لكن خوارزميتها تميل إلى العمل بشكل مختلف تمامًا. فيما يلي قائمة ببعض الأشياء (التي قد تكون مفاجئة) والتي ليس لها في الواقع تأثير كبير على نجاح TikTok:

عدد المتابعين: صدق او لا تصدق، قال تيك توك إن عدد المتابعين هذا ليس عاملاً في الانتشار على TikTok. نظرًا لعدم وجود عدد من المتابعين أو وجود سجل حافل من المحتوى عالي الأداء يزيد من فرص انتشارك، يمكن لصغار المبدعين وحتى الحسابات الجديدة تمامًا الانتشار على TikTok دون جمع عدد كبير من المتابعين. ومن الأمثلة البارزة الحديثة على ذلك شركة TikTokker الجديدة التي باعت بمفردها تقريبًا عملاق العناية بالبشرة، Peter Thomas Roth’s، Instant FIRMx® Eye Temporary Eye Tightener – بفيديو واحد فقط.

صدق او لا تصدق، قال تيك توك إن عدد المتابعين هذا ليس عاملاً في الانتشار على TikTok. نظرًا لعدم وجود عدد من المتابعين أو وجود سجل حافل من المحتوى عالي الأداء يزيد من فرص انتشارك، يمكن لصغار المبدعين وحتى الحسابات الجديدة تمامًا الانتشار على TikTok دون جمع عدد كبير من المتابعين. ومن الأمثلة البارزة الحديثة على ذلك شركة TikTokker الجديدة التي باعت بمفردها تقريبًا عملاق العناية بالبشرة، Peter Thomas Roth’s، Instant FIRMx® Eye Temporary Eye Tightener – بفيديو واحد فقط. معدلات المشاركة السابقة: وبالمثل، فإن معدلات المشاركة السابقة للحساب ليس لها أي تأثير يذكر على الاهتمام الذي يتلقاه الفيديو التالي. لا تستخدم TikTok هذه الأنواع من المقاييس تقريبًا مثل نظيراتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك قد يكون لدى الوافدين الجدد فرصة أفضل للانتشار هنا أكثر من أي مكان آخر. فكر في كل فيديو كفرصة للبدء من جديد.

وبالمثل، فإن معدلات المشاركة السابقة للحساب ليس لها أي تأثير يذكر على الاهتمام الذي يتلقاه الفيديو التالي. لا تستخدم TikTok هذه الأنواع من المقاييس تقريبًا مثل نظيراتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك قد يكون لدى الوافدين الجدد فرصة أفضل للانتشار هنا أكثر من أي مكان آخر. فكر في كل فيديو كفرصة للبدء من جديد. تسجيل الدخول 24/7: هذا يبدو غير بديهي بعض الشيء، ولكن واحد نصيحة شعبية إن زيادة التفاعل بشكل سلبي هو في الواقع إغلاق التطبيق لفترة قصيرة. هذا لا يعني أن تقوم بالنشر بشكل أقل تكرارًا، بل يعني فقط الابتعاد لبضع ساعات. النظرية وراء ذلك منطقية: تطبيقات مثل TikTok تريد منك أن تظل متصلاً بالإنترنت، لذلك ستبذل قصارى جهدها لتزويدك بإشعارات جديدة من شأنها أن تعيدك إلى الاتصال بالإنترنت. قد يلاحظ TikTok أنك غير متصل بالإنترنت لفترة من الوقت ويضع مقاطع الفيديو الخاصة بك في المقدمة. لمزيد من الاهتمام، مما يساعدك في الحصول على المزيد من الإشعارات ونأمل أن يعيدك إلى التطبيق مرة أخرى. لم تعالج TikTok نفسها هذا الادعاء، وهي تتعارض مع نصائح وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة الأخرى التي تشجع على البقاء متصلاً بالإنترنت قدر الإمكان لجذب المجتمع واتجاهات الملاحظات. على الرغم من أن هذه ممارسات جيدة، إلا أنه قد يكون من المفيد تجربة هذه الفكرة قليلة الجهد وتسجيل نتائجك.

كيف يمكنك زيادة احتمالية الانتشار على TikTok؟

بشكل أكثر عمومية، هناك أيضًا طرق يمكنك من خلالها ضبط المحتوى الخاص بك لزيادة فرص انتشاره على TikTok. على الرغم من أن التفاصيل ستعتمد بلا شك على مجال تخصصك، إلا أن هناك بعض الممارسات التي يمكن أن تفيدك بغض النظر عن شكل المحتوى الخاص بك، مثل:

يخاطر: إحدى المزايا العديدة لخوارزمية TikTok غير العادية هي أنها تدعم المحتوى الذي ينطوي على مخاطر. نظرًا لعدم أخذ معدلات المشاركة السابقة في الاعتبار، فلن يؤدي فشل مقطع فيديو واحد إلى إغراق المحتوى المستقبلي الخاص بك. قد يساعدك اتباع الاتجاهات في الظهور أمام المزيد من الأعين، ولكن التميز عن الآخرين أمر مهم عند جذب الاهتمام والتفاعل الحقيقيين، لذا فإن إنشاء محتوى فريد أو مختلف أو “متاح” بشكل عام يمكن أن يؤتي ثماره بشكل كبير.

إحدى المزايا العديدة لخوارزمية TikTok غير العادية هي أنها تدعم المحتوى الذي ينطوي على مخاطر. نظرًا لعدم أخذ معدلات المشاركة السابقة في الاعتبار، فلن يؤدي فشل مقطع فيديو واحد إلى إغراق المحتوى المستقبلي الخاص بك. قد يساعدك اتباع الاتجاهات في الظهور أمام المزيد من الأعين، ولكن التميز عن الآخرين أمر مهم عند جذب الاهتمام والتفاعل الحقيقيين، لذا فإن إنشاء محتوى فريد أو مختلف أو “متاح” بشكل عام يمكن أن يؤتي ثماره بشكل كبير. أصالة الممارسة: مجتمع TikTok، أكثر من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مبني على الأصالة. السمة المميزة للتطبيق هي محتواه الأصلي غير المصقول وغير الرسمي. لن تحقق مقاطع الفيديو الرسمية ذات المبيعات الجيدة أداءً جيدًا على TikTok – الشركة نفسها يقول للعلامات التجارية: “لا تصنع إعلانات؛ اصنع تيك توك.” هذا لا يعني بالضرورة أن كل المحتوى الخاص بك يجب أن يكون جاهزًا؛ ما عليك سوى إنشاء محتوى حقيقي ويلهم التواصل الحقيقي مع جمهورك.

مجتمع TikTok، أكثر من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مبني على الأصالة. السمة المميزة للتطبيق هي محتواه الأصلي غير المصقول وغير الرسمي. لن تحقق مقاطع الفيديو الرسمية ذات المبيعات الجيدة أداءً جيدًا على TikTok – الشركة نفسها يقول للعلامات التجارية: “لا تصنع إعلانات؛ اصنع تيك توك.” هذا لا يعني بالضرورة أن كل المحتوى الخاص بك يجب أن يكون جاهزًا؛ ما عليك سوى إنشاء محتوى حقيقي ويلهم التواصل الحقيقي مع جمهورك. إنشاء محتوى تفاعلي: يزدهر TikTok من خلال المجتمع والمحادثة والتفاعل. يعد إنشاء محتوى تفاعلي هدفًا جيدًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الميزة الإضافية لـ TikTok هي أنه يمكنك الاستفادة من ميزات مثل غرزة ودويتو لانجاز هذا. يتيح Stitch للمستخدمين بدء TikToks الخاص بهم بمقتطف خاص بك، بينما يسمح لهم Duet بالتصوير جنبًا إلى جنب مع الفيديو الأصلي الخاص بك. تمنح كلتا الميزتين الفضل وتوفران نقرة سهلة للعودة إلى المنشئ الأصلي، لذلك إذا قام شخص ما بخياطة الفيديو الخاص بك و هم انتشر على نطاق واسع، وسيكتسب مقطعك الأصلي قوة جذب إضافية نتيجة لذلك. يمكنك الاستفادة من هذه الميزة عن طريق إنشاء نوع من فيديو التحدي أو التفاعل ومطالبة المتابعين بـ Duet أو Stitch لك للحفاظ على استمرار الاتجاه. إذا كان صوت Stitch وDuet صعبًا، فيمكنك أيضًا اختيار إنشاء مقطع صوتي مخصص خاص بك على TikTok لتشجيع الآخرين على استخدامه في مقاطعهم الخاصة. على غرار الغرز والثنائيات، يمكن لمستخدمي TikTok الآخرين استخدام الصوت الأصلي الخاص بك عند إنشاء المحتوى الخاص بهم، مما قد يجذب المزيد من الأنظار إلى حساب علامتك التجارية.

سواء كنت بدأت للتو أو كنت تستخدم TikTok لسنوات، يمكن للعلامات التجارية التي تتطلع إلى تحسين لعبة TikTok الخاصة بها أن تفكر أيضًا في الشراكة مع المبدعين. من خلال الاستفادة من جماهيرهم المتفاعلة وقدراتهم على إنشاء المحتوى بشكل صحيح، يمكنك جمع المزيد من الحضور لنفسك. على استعداد للبدء؟ تواصل معنا خبراء التسويق من المستهلك إلى المستهلك اليوم لنكتشف كيف يمكننا مساعدتك في التغلب على TikTok.