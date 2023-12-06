ستساعدك المقالة التالية: كيفية حذف جميع الأعضاء من a Facebook المجموعة مرة واحدة

أ Facebook المجموعة عبارة عن مجتمع من الأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين يشاركون النصائح القيمة. على سبيل المثال، أ Facebook يمكن لمجموعة الأطباء مناقشة سياسات وممارسات مهنة الطب.

ك Facebook منشئ المجموعة، قد تقرر حذف المجموعة لسبب ما. ربما انتهك الأعضاء القواعد، وتريد هدم المجموعة.

Facebook لا يحتوي على ميزة إزالة وحذف أعضاء المجموعة مرة واحدة. كل ما في الأمر هو حذف الأعضاء واحدًا تلو الآخر، وقد تكون هذه العملية اليدوية شاقة، خاصة مع وجود أكثر من مائة عضو في المجموعة.

إذًا، كيف يمكنك تحقيق ذلك في غياب الميزة الصحيحة؟

في هذه التدوينة سوف أشارككم كيفية حذف جميع الأعضاء من Facebook المجموعة في وقت واحد.

لكن أولاً، لماذا يجب عليك التخلص من جهودك المضنية لإنشاء المجموعة في المقام الأول؟

يجب:

اعتبارات قبل حذف الخاص بك Facebook مجموعة

ليست كل المواقف تعمل كما هو مخطط لها. لك Facebook أعضاء المجموعة يخيبونك ويريدون التخلص من المجموعة. لماذا لا تفكر في كيفية الاستفادة من الأعضاء الذين اكتسبوا بشق الأنفس في اتجاه آخر؟

لأنه بمجرد حذف Facebook الصفحة، لقد اختفت إلى الأبد – جميع الأعضاء والمحتوى ومواضيع المناقشة. ولا يمكن فعل أي شيء لإحياء Facebook المجموعة بعد ذلك.

إعادة تسمية المجموعة

تغيير الصورة المؤسسية للمجموعة.

يمكن أن تؤدي إعادة العلامة التجارية إلى حل المشكلة – قم بتغيير اسم المجموعة وشعارها ورمزها وشعارها، وأضف تصميم العلامة التجارية الجديد إلى صور الغلاف الخاصة بك، واربطه بصفحة جديدة Facebook صفحة.

قم بصياغة منشور للمجموعة بعناية، لإخبار الأعضاء بالغرض من تغيير العلامة التجارية وكيف يمكن أن يكون مفيدًا لهم.

قد يكون الجمهور المستهدف مختلفًا. لا يهم. المهم هو أن تكون قادرًا على إيصال رؤيتك الجديدة إلى أعضائك، ويمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيتركون المجموعة أم لا.

يمكنك أيضًا أن تطلب منهم دعوة الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مناسبون لرؤيتك الجديدة. بهذه الطريقة – لن تفقدهم تمامًا.

تغيير الإدارة

يمكن أن يكون الخطأ في مجموعتك نتيجة للقيادة – المشرفين والمشرفين.

قم بتعيين مجموعة جديدة من المسؤولين للإشراف على الأنشطة وتنسيق الدعم حتى لا تفسد العلاقة الرائعة التي أنشأها المجتمع بالفعل. ابحث عن الأعضاء النشطين في المجموعة الذين قد يرغبون في تولي هذا الدور.

نظرًا لأن التواصل أمر حيوي، تأكد من توصيل تغيير القيادة إلى الأعضاء. سيساعدهم ذلك على قضاء بعض الوقت في معالجة التغييرات.

أرشفة مجموعتك

حذف مجموعتك لا رجعة فيه.

أرشفته هو عكسها.

إذا كنت متألمًا وتعتقد أن حذف المجموعة هو الخيار المناسب. لماذا لا تأخذ قسطًا من الراحة وتحفظه في الأرشيف بدلاً من ذلك؟ ربما بعد إعادة التفكير، قد يكون لديك فائدة أخرى للقيام بها مع المجموعة.

تظل المجموعات المؤرشفة كما هي، بكل المحتوى والصور والمواضيع. وسيظل مرئيًا للأعضاء لقراءته. على الرغم من أن غير الأعضاء لن يجدوه في نتائج البحث، ولن يتمكنوا من الانضمام إليه، إلا أنه موجود في الأرشيف.

لا يزال بإمكان المسؤولين حظر وحذف الأشخاص والمواضيع، لكن أوصاف المجموعة لن تكون قابلة للتغيير.

منذ الأرشفة هو عكسها. وتستيقظ يومًا ما لإلغاء أرشفة المجموعة. كله لك. افعل ذلك، وسيعود إلى الاستخدام النشط.

وهذا خيار أفضل من حذف مجموعة.

إنه لا يؤذي أحداً، لا أعضائك، ولا أنت.

يبدو أنك في إجازة أو في مشروع لا يتيح الوقت للمجموعة.

حذف الخاص بك Facebook مجموعة

ما هو قرارك الآن؟

هل مازلت تريد حذف المجموعة؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فقد يكون هذا هو الاختيار الصحيح على أي حال.

ومع ذلك، يجب أن تعلم أن حذف المجموعة أمر دائم. ستفقد كل المحتوى والمواضيع، ولا مجال للتراجع.

ماذا تفعل قبل أن تحذف ملفك Facebook مجموعة

قبل أن تضغط على زر الحذف، أخبر أعضاء مجموعتك بقرارك. ساهم هؤلاء الأشخاص وساعدوا في نمو المجتمع. لقد قاموا أيضًا ببناء اتصالات ورعاية علاقات مع مرور الوقت. من العدل إخبارهم، حتى لا يجدوا أنفسهم خارجًا.

أخبرهم أيضًا بموعد حذف المجموعة واقترح مجموعات أخرى يمكنهم الانضمام إليها. انصحهم بتنزيل المحتوى القيم الذي شاركوه إذا رغبوا في ذلك. ويمكنهم إرسال أ Facebook طلب من الأصدقاء الذين التقوا بهم في المجموعة.

كيفية حذف الخاص بك Facebook أعضاء المجموعة في وقت واحد

1. أولا وقبل كل شيء، افتح ذلك Facebook المجموعة التي تريد حذفها.

2. ثم انقر فوق علامة تبويب الأعضاء من شريط التنقل.

3. ستكون جميع قوائم المجموعة مرئية. الآن انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان وانقر على عنصر الفحص أو اضغط على زر F12 من لوحة المفاتيح.

4. الآن انسخ كل التعليمات البرمجية الواردة في البرنامج النصي أدناه:

[button color=”” size=”” type=”square” target=”_blank” link=”https://docs.google.com/document/d/1bEaniniqqgCPM-nUXGzW4YIUdu8DEU6I4uZbqPMoeUY/edit?usp=sharing”]احصل على البرنامج النصي[/button]

5. بعد ذلك، انتقل إلى علامة تبويب وحدة التحكم والصق البرنامج النصي المنسوخ، ثم اضغط على زر الإدخال.

تهانينا. لقد قمت بحذف ملفك بنجاح Facebook مجموعة. ذات مرة.

ومع ذلك، قد يكون هذا النهج مثيرًا للأعصاب بالنسبة لك إذا لم تكن متخصصًا في التكنولوجيا. لهذا السبب أعرض لكم زاوية أخرى لهذا.

واصل القراءة!

حذف كافة الأعضاء من أ Facebook المجموعة مرة واحدة باستخدام ملحق Chrome

إزالة الأعضاء من المجموعة ل Facebook™

ملحق Chrome هذا لـ Facebook تقوم المجموعة تلقائيًا بإزالة المستخدمين من حسابك Facebook المجموعة بنقرة واحدة.

بدلاً من استخدام العملية الشاقة المتمثلة في إزالة الأعضاء واحدًا تلو الآخر، والتي تستغرق الكثير من الساعات. الأداة تفعل ذلك مرة واحدة.

باستخدام جوجل، ابحث عن خيار “إزالة الأعضاء من المجموعة لـ Facebook”امتداد كروم. وانقر على نتائج البحث الأولى.

ثم انقر فوق “إضافة إلى Chrome”.

كيفية حذف جميع الأعضاء من a Facebook المجموعة مرة واحدة

1. توجه إلى مجموعتك، وانتقل إلى قسم “الأعضاء”.

2. انقر فوق “إزالة الأعضاء من المجموعة لـ Facebook”رمز ملحق chrome المسمى 1 في لقطة الشاشة أدناه.

ثم حدد عدد الأعضاء الذين تريد إزالتهم لكل عملية تشغيل (انظر التسمية 2). ثم انقر فوق الجزء المسمى 3 لإزالة الأعضاء.

ستقوم الأداة تلقائيًا بالنقر فوق كل عضو، ثم تقوم بالإزالة والتأكيد والتمرير والتمرير إلى العضو التالي.

يمكنك تحديد المهلة، والتمرير، ويمكنك تجاهل كبار المستخدمين.

أداة للمجموعات (شهر واحد) لـ Facebook™

أداة أخرى مماثلة هي “أدوات للمجموعات” ل Facebook ملحق كروم. يتيح لك ملحق Chrome هذا إزالة الأعضاء من حسابك Facebook مجموعة.

كما يسمح لك بإرسال تذكيرات إلى المستخدمين المدعوين إلى مجموعتك ولكنهم لم يقبلوا الدعوة. فهو يوافق على جميع المشاركات في المجموعة أو يرفضها، من بين مهام أخرى.

افكار اخيرة

حذف الخاص بك Facebook لا ينبغي أن تكون المجموعة. ولكن إذا لزم الأمر، ستساعدك هذه المقالة على إزالة كافة الأعضاء من حسابك Facebook المجموعة في وقت واحد.

لنفترض أن هذا القرار يتعلق بكسب المال من حسابك Facebook قم بتجميع الأنشطة أو أتمتتها حتى تتمكن من التركيز على الجوانب المهمة في حياتك. في هذه الحالة، سوف تكون سعيدا للتحقق من ذلك قادة المجموعة.

تقوم هذه الأداة بتحويل ملفات جديدة على الفور Facebook قم بتجميع الأعضاء في عملاء محتملين في برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني المفضل لديك. يمكنك رعايتهم وبيعهم دون إضاعة الوقت والمال.

قم بالتسجيل للحصول على أ نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لديك Facebook مجموعة.