ستساعدك المقالة التالية: كيفية حساب عائد الاستثمار على التسويق عبر المؤثرين وقياس النتائج

“نحن بحاجة حقًا إلى تحديد عائد الاستثمار قبل أن نلتزم بحملتنا التالية.”

يعتبر عائد الاستثمار بمثابة الفيل الموجود في الغرفة بالنسبة للعديد من العلامات التجارية التي تتطلع إلى رفع مستوى التسويق المؤثر.

من بناء الوعي إلى إنشاء محتوى مذهل، فإن فوائد حملات منشئي المحتوى واضحة. هناك سبب وراء ارتفاع ميزانيات المؤثرين.

المشكلة؟ ثلثي المسوقين لنفترض أن قياس عائد الاستثمار لحملة المؤثرين يعد من بين أهم التحديات التي تواجه العمل مع منشئي المحتوى.

مهلا، لقد حصلنا عليه! إن الحصول على موافقة أصحاب المصلحة وتوفير المزيد من الموارد لدعم الحملات المستقبلية يعني تبرير استثمارك.

نحن نؤمن بأن العلامات التجارية يجب أن تتعامل مع حملاتها بشعور من الثقة. لهذا السبب قمنا بتجميع هذا المنشور الذي ينقسم:

ما هو عائد الاستثمار الفعلي للتسويق المؤثر (و”العائدات” التي يتم التغاضي عنها)

لماذا التركيز بِمُفرَدِه على المبيعات لا يعمل مع حملات منشئي المحتوى

صيغ لمساعدتك في حساب عائد الاستثمار لحملاتك المؤثرة

هناك الكثير لتفريغه هنا! هيا لنبدأ مع الأساسيات: عائد الاستثمار يعود الى العائد على الاستثمار.

و حينئذ عائد الاستثمار للتسويق المؤثر هل عائد الاستثمار من الحملات المؤثرة.

ليس بالضبط الأخبار العاجلة، أليس كذلك؟ ومع ذلك، فإن “أنا” في عائد الاستثمار هو ما يتم التغاضي عنه غالبًا.

“الاستثمار” يشير ببساطة إلى ما تنفقه. تتضمن جميع الحملات التسويقية استثمارًا (فكر في: النقد والوقت والموارد). على سبيل المثال، تؤثر النفقات التالية على عائد الاستثمار في التسويق عبر المؤثرين:

تكاليف الشحن

المنتجات المراد شحنها إلى المبدعين

معدلات ورسوم تعويض المؤثرين

المدفوعات لإدارة حقوق المحتوى

الإنفاق الإعلاني (للقائمة البيضاء والإعلانات التي ينشئها المستخدمون)

ساعات العمل المطلوبة لتخطيط الحملات وإدارة المؤثرين الفرديين

موارد الطرف الثالث (فكر في: منصات المؤثرين، والوكالات، والاستشارات)

الآن، تحديد “العائد” على ما تستثمره فيما سبق هو المكان الذي تصبح فيه الأمور صعبة.

وذلك لأن العديد من المسوقين يساوون “العوائد” بالنقود. وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع، عائد الاستثمار هو ليس نفس الشيء مثل الربح.

علاوة على ذلك، فإن العوائد التي تراها العلامات التجارية من المؤثرين تأخذ أشكالًا متعددة. مشتمل:

تصميمات الإعلانات

إثبات اجتماعي

مراجعات إيجابية

مشاركة العملاء وحركة المرور

جديدة

الوعي بالعلامة التجارية والوصول إليها

مبيعات

“حسنًا، كيف يمكن للعلامات التجارية تتبع عائد الاستثمار في التسويق عبر المؤثرين؟”

الجواب القصير؟ هذا يعتمد! الأبحاث الحديثة يقول أن أهم المقاييس المستخدمة لقياس “نجاح” حملة المؤثرين هي:

المشاركة (77%)

النقرات (65%)

المبيعات (53%)

جميع المقاييس الثلاثة تستحق المتابعة تمامًا. أهم المقاييس تعتمد على لك الأهداف المحددة للأعمال، بالرغم من ذلك.

غذاء للفكر: بناء الوعي هو الهدف التسويقي رقم واحد للعلامات التجارية في الوقت الحالي. ويتوافق هذا الاتجاه مع الأرقام المذكورة أعلاه.

ربما يرجع ذلك إلى أن مقاييس التفاعل هي من بين الأسهل في التتبع. هل تستخدم شركتك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أو Google Analytics؟ البيانات موجودة بالفعل!

“بالتأكيد، ولكن ماذا عن المبيعات؟”

يعد إسناد المبيعات المباشرة للأشخاص المؤثرين أمرًا معقدًا (ولم يصبح الأمر أسهل).

يمكن للشركات أيضًا أن تنسب المبيعات المباشرة من المؤثرين من خلال الرموز الترويجية والروابط التابعة.

المشكلة هي أن طرق التتبع هذه ليست مضمونة. لقد كتبنا في الواقع تدوينة حول كيفية تتبع مبيعات المؤثرين والتي تشرح كل هذا بتعمق أكبر.

ومع ذلك، لا تخطئ في فهمنا: لا تزال المبيعات نتيجة ثانوية لحملات المؤثرين.

هناك سبب وراء زيادة ميزانيات المؤثرين. يعمل المؤثرون بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة المبيعات.

يعد الأداء العالي لإعلانات UGC وشعبية القائمة البيضاء للمؤثرين من الأمثلة الجيدة. على سبيل المثال، يمكن للعلامات التجارية توفير موارد جادة باستخدام المحتوى المؤثر أو المحتوى الذي ينشئه المستخدمون كأساس للإعلانات المدفوعة.

المشكلة؟ أصبح العديد من المسوقين مهووسين بإسناد المبيعات لدرجة أنهم يتجاهلون العوائد القيمة في أماكن أخرى.

عائد الاستثمار الكمي مقابل النوعي لحملات المؤثرين

بالنسبة للعلامات التجارية، فإن عوائد التسويق المؤثر تكون نوعية وكمية.

عائد الاستثمار الكمي يشير إلى العوائد المرتبطة بمقاييس ومؤشرات أداء رئيسية محددة. هذه هي عناصر حملتك التي يمكنك تتبعها (المعروفة أيضًا باسم الأرقام الثابتة).

عائد الاستثمار النوعي يشير إلى العوائد غير المرتبطة بالبيانات بنسبة 100% ولكنها تظل ذات قيمة في سياق الأعمال. يتضمن ذلك الأشياء غير الملموسة مثل المشاعر والانطباعات المرتبطة بعلامتك التجارية.

فيما يلي تفاصيل لكلا النوعين من عائد الاستثمار لحملات المؤثرين:

عائد الاستثمار الكمي عائد الاستثمار النوعي ارتباط

محتوى

مرور

الوقت المحفوظ

المبيعات والإيرادات إثبات اجتماعي

الوعي بالعلامة التجارية

مشاعر العملاء

الثقة والمصداقية

تحديد المواقع والسلطة

عائد الاستثمار الكمي: عوائد التسويق عبر المؤثرين التي يمكنك تتبعها

لنفترض أن أحد أصحاب المصلحة يركز على البيانات الصلبة (أو ربما أنت على مهووس). فيما يلي عناصر عائد الاستثمار للتسويق المؤثر الذي يمكنك قياسه بالأرقام.

ارتباط

لا مفاجآت هنا! تشير المشاركة إلى التفاعلات الاجتماعية مثل التعليقات والمشاركات والحفظ و”الإعجابات” على المحتوى المؤثر الخاص بك.

توجد هذه المقاييس في المقدمة والوسط في أي لوحة معلومات لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك بسهولة تتبع بيانات المشاركة في جدول بيانات مع تقدم حملتك.

قد يرفض بعض المسوقين بيانات المشاركة باعتبارها “مقاييس تافهة”.

ومع ذلك، فإن كسب الوصول الاجتماعي العضوي يرتبط مباشرة بتفاعلات حسابك.

البيانات من كل من TikTok و Instagram تأكيد هذا. على كلا النظامين الأساسيين، تحقق حسابات منشئي المحتوى الأصغر حجمًا وصولاً أكبر بكثير من حسابات العلامات التجارية. لا يمكن المبالغة في أهمية المشاركة الاجتماعية المتسقة والمستمرة.

المحتوى (الذي ينشئه المستخدمون وينشئه المؤثرون)

من الصعب تحديد سعر لمحتوى العميل الأصلي.

على المدى القصير، يزودك المؤثرون بمحتوى يروج لمنتجاتك. على المدى الطويل، تعمل هذه الأجزاء من المحتوى كدليل اجتماعي مستمر. ناهيك عن الأصول التسويقية القوية لعلامتك التجارية.

فكر في كيفية استخدام العلامات التجارية للأشخاص المؤثرين والسفراء لبدء حملات المحتوى التي ينشئها المستخدمون. على سبيل المثال، تمتلك العلامات التجارية مثل Everlane علامات تصنيف مخصصة حيث يشارك العملاء صور المنتج.

مصدر: إيفرلين

على افتراض أن لديك الحقوق الكاملة للمحتوى، يمكنك الحصول على المزيد من عائد الاستثمار من محتوى التسويق المؤثر عن طريق إعادة استخدامه. من المعروف أن الصور ومقاطع الفيديو الأصلية للعملاء تؤدي إلى زيادة التفاعل عبر:

صفحات المنتج (انظر أدناه)

إعلانات الوسائط الاجتماعية (مثل إعلانات القائمة البيضاء على Instagram والتيك توك)

المحتوى الاجتماعي العضوي الخاص بك (عبر عمليات إعادة النشر)

رسائل البريد الإلكتروني التسويقية

مصدر: إيفرلين

وبعيدًا عن الإعلانات، يعد الحجم الكبير للمحتوى أيضًا خبرًا جيدًا للعلامات التجارية عندما يتعلق الأمر بالبحث الاجتماعي. يسلط نمو TikTok SEO الضوء على كيفية ترجمة المزيد من منشورات المبدعين إلى تصنيفات أعلى عندما يبحث الأشخاص عن منتجاتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مرور

باستخدام تحليلات جوجل و عناوين URL المخصصةيمكن للعلامات التجارية تتبع الارتباط بين القنوات الاجتماعية وحركة المرور على موقع الويب.

على سبيل المثال، قد تلاحظ ارتفاعًا كبيرًا في نشاط الموقع أثناء حملة المؤثرين أو بعدها مباشرةً. يمكنك بعد ذلك تقييم القنوات الاجتماعية والمنتجات والعروض الترويجية التي جلبت حركة مرور ذات معنى.

الوقت المحفوظ

يعد الوقت الذي يتم توفيره عاملاً مهملاً في حساب عائد الاستثمار للتسويق المؤثر.

في بعض الحالات، يمكن أن يمثل الوقت الذي توفره تأثيرًا ماليًا أكبر من المبيعات.

كيف ذلك؟ لقد رأينا بشكل مباشر كيف يمكن أن تستغرق الحملات المؤثرة داخل الشركة وقتًا طويلاً. كمرجع، توفر منصتنا لعلاماتنا التجارية ما متوسطه 100 ساعة شهريًا. تأتي هذه الساعات من المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً بما في ذلك:

تحديد وبحث المؤثرين

إجراء التوعية والترويج

إدارة العلاقات المؤثرة وإرسال المنتجات

التأكد من أن الأشخاص المؤثرين لديك ينشرون بالفعل

تتبع وقياس أداء المحتوى

إدارة حقوق المحتوى

إذا كنت تفعل كل هذا بنفسك، فإن تلك الـ 100 ساعة من جدولك الزمني تترجم إلى آلاف الدولارات. ناهيك عن فقدان الإنتاجية والوقت الذي يقضيه بعيدًا عن المهام الحالية. هذا كله قبل تأمين جزء واحد من المحتوى، بالمناسبة!

سنقول ذلك مرة أخرى: الدولارات والسنتات لا تحكي القصة بأكملها عندما يتعلق الأمر بعائد استثمار حملة المؤثرين. إن الوقت والمال المحتملين اللذين يتم توفيرهما عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية هو أمر لا يمكن تجاهله.

مبيعات

تعد زيادة المبيعات نتيجة ثانوية مرحب بها لأي حملة مؤثرة. يمكن أن يحدث هذا الارتطام أثناء وبعد انتهاء عروضك الترويجية.

تعتمد القدرة على تتبع المبيعات المباشرة حقًا على نطاق مجموعة التحليلات التسويقية الخاصة بك. المنطقة التي يسهل فيها تتبع بيانات المبيعات هي عبر الإعلانات الاجتماعية التي تعرض المحتوى المؤثر أو المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

عائد الاستثمار النوعي: العوائد غير المخفية من حملات المؤثرين

فيما يلي العوائد الأقل وضوحًا (لكنها في غاية الأهمية!) والتي يجب أن تعرفها العلامات التجارية:

الدليل الاجتماعي

على الرغم من أنه لا يمكنك وضع دليل اجتماعي على جدول بيانات، إلا أن تأثيره على قرارات الشراء لا يمكن إنكاره.

وذلك لأن المتسوقين يفضلون بأغلبية ساحقة شراء المنتجات التي يؤيدها الأشخاص العاديون. فيما يلي مثال لكيفية “إثبات” محتوى منشئ المحتوى الأصلي أن المنتج يستحق التحقق منه.

مصدر: @gatsbychocolate

الوعي بالعلامة التجارية

قبل أن يتمكن الناس من الشراء منك، عليهم أن يعرفوا من أنت.

رحلة المشتري الحديثة هي عملية معقدة. إن بناء الوعي بالعلامة التجارية يساعد علامتك التجارية على التميز في بحر العروض الترويجية.

يتضمن ذلك الإعلانات والمحتوى المتنافس وكل شيء آخر يسعى لجذب انتباه جمهورك.

كلما زادت نقاط الاتصال التي تقيمها مع جمهورك، زادت احتمالية تذكرهم لعلامتك التجارية. من المرجح أن يصبح الأشخاص الذين يعرفونك عملاء.

Note هذا الوعي بالعلامة التجارية يستطيع يمكن قياسها بمقاييس المشاركة. يتضمن ذلك النقرات والمشاركات والتعليقات. لا ينبغي للعلامات التجارية أن تتجاهل التأثير التجاري لهذه التفاعلات.

اطلع على قسم التعليقات الخاص بمنشئ المحتوى الذي عقد شراكة مؤخرًا مع Athleta. يسلط هذا التفاعل الضوء على كيفية سمع العميل المحتمل عن العلامة التجارية ولكن منشور منشئ المحتوى كان ذلك حقًا باعها.

مصدر: @missalexlarosa

ضع في اعتبارك أيضًا كيف يساعد بناء الوعي العلامات التجارية على التميز عن منافسيها.

مصدر: @missalexlarosa

شعور العملاء

اختبار مفاجئ! كيف عملائك يشعر عن المنتج الخاص بك؟

منشئو المحتوى بارعون في بناء المشاعر الإيجابية للعملاء وإبرازها. ففي نهاية المطاف، فهم يتحدثون حرفيًا لغة جمهورك. وذلك لأن منشئي المحتوى المعنيين يجب أن يعكسوا جمهورك.

ألق نظرة خاطفة على قسم التعليقات في TikTok الذي انتشر مؤخرًا، حيث أذهل منشئ المحتوى بملاءمة حمالة صدر Aerie الخاصة بها.

مصدر: @kktmorris

حصل هذا الفيديو غير المبتكر على أكثر من 300 ألف مشاهدة و20 ألف “إعجاب” وأكثر من 200 تعليق.

وفي الوقت نفسه، كانت العديد من تلك التعليقات تتدفق حول مدى حب العملاء للعلامة التجارية. وهذا مثال رائع على كيفية الجمع بين عائد الاستثمار النوعي والكمي.

الثقة والمصداقية

88% من المستهلكين اعتبار التوصيات المقدمة من أشخاص حقيقيين هي الطريقة الأكثر جدارة بالثقة لاكتشاف منتجات جديدة. كلما زاد محتوى العملاء ومراجعاتهم، أصبح من الأسهل بناء المصداقية.

إن الحصول على دليل اجتماعي مثل هذا يستغرق وقتًا. يمكن للمؤثرين المساعدة في اكتساب تلك المصداقية بشكل أسرع مما هو ممكن عضويًا. المفتاح هو العمل مع عدد كبير من المبدعين الحقيقيين الذين يريد للترويج لك.

تحديد المواقع والسلطة

بالنسبة للعلامات التجارية في الصناعات التنافسية، يمثل المؤثرون جزءًا كبيرًا من استراتيجية تحديد المواقع الخاصة بك. هذا يتضمن:

تحديد جمهورك المستهدف

تسليط الضوء على نقطة البيع الفريدة الخاصة بك

شرح ميزتك التنافسية

مرة أخرى، المؤثرون هم الأفضل في عرض كل ما سبق. إن رعاية مجتمع منشئي المحتوى المخصص يؤسس للسلطة في مواجهة منافسيك.

لماذا يتعلق عائد الاستثمار في التسويق عبر المؤثرين بأكثر من مجرد المبيعات

عندما يفكر العديد من المسوقين وأصحاب المصلحة في عائد الاستثمار (ROI)، فإن ما يفكرون فيه حقًا هو ROAS (عائد الإنفاق الإعلاني).

بمعنى آخر، ستستعيد ما استثمرته ثم بعضًا منه (على أمل).

التسويق المؤثر لا يفسح المجال حقًا لعائد استثمار محدد بقيمة الدولار.

من الواضح أن هذا يمثل تحديًا للمسوقين الذين يبحثون عن الشراء. غالبًا ما يستخدم منتقدو التسويق المؤثر الافتقار إلى عائد الاستثمار الثابت باعتباره “مسكتك”.

ولكن الواقع؟ وهذا ليس سرا كبيرا.

غذاء للفكر: 89٪ من المسوقين تخطط لزيادة أو الحفاظ على ميزانيات المؤثرين هذا العام.

هذا لا يحدث “لمجرد”. إن الفوائد المستمرة وطويلة المدى لحملات منشئي المحتوى موثقة جيدًا. ضع في اعتبارك أن معظم العلامات التجارية تخصص ما يقرب من 15٪ من ميزانياتها التسويقية للأشخاص المؤثرين. إنها ليست حالة كل شيء أو لا شيء.

يجب على المسوقين التعامل مع حملات المؤثرين بتوقعات واقعية عندما يتعلق الأمر بالعائدات. إذا كنت تسعى فقط إلى ما بعد البيع، فأنت بحاجة إلى معرفة ما الذي ستدخل فيه. فيما يلي بعض الحقائق والتحديات المرتبطة بحساب عائد الاستثمار للتسويق المؤثر.

يرتبط عائد الاستثمار بأهداف عملك المحددة

عائد الاستثمار ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع.

أهم العوائد من أي الحملة التسويقية نسبية. لا يجب أن تكون مالية بشكل افتراضي.

كما ذكرنا سابقًا، يعد الوعي بالعلامة التجارية هو الهدف الأول للمسوقين بشكل عام في الوقت الحالي.

انظر إلى ماركات مستحضرات التجميل الكبيرة، على سبيل المثال. في مثل هذا السوق التنافسي والمزدحم، يعد الوعي بالعلامة التجارية أمرًا حاسمًا. قد يكون لتأسيس وجودك في الصناعة الأولوية على المبيعات على المدى القصير.

فكر في الأمر. متى كانت آخر مرة اشتريت فيها شيئًا من علامة تجارية لا تحتوي على صور أو تعليقات العملاء؟ لا يمكنك زيادة المبيعات حتى يعرفك الناس ويثقون بك. يوفر التسويق المؤثر فرصة لبناء تلك الثقة بشكل أسرع.

المبيعات من المؤثرين ليست سوى خطية

الحقيقة: المستهلكين الذين يشترون المنتجات من المؤثرين فقط الثلث افعل ذلك مباشرة.

وهكذا، حتى مع الروابط التابعة والرموز الترويجية، لا توجد طريقة متسقة لتقييم تأثير المبيعات الدقيق طويل المدى لحملة المؤثرين.

هل يمكنك ربط المبيعات بنقرات الارتباط وعمليات استرداد الرمز الترويجي؟ قطعاً!

ومع ذلك، هذا لا يأخذ في الاعتبار المبيعات من:

يتم توجيه العملاء إلى موقعك بدون النقر على الرابط التابع

العملاء الذين أجروا عملية شراء دون استخدام الرمز الترويجي

الأشخاص الذين اشتروا منتجك بعد انتهاء العرض الترويجي

تُعزى المبيعات إلى التوصيات الشفهية من المؤثرين

سنقولها مرة أخرى: رحلة العميل الحديثة معقدة.

يتنقل الأشخاص بين منصات متعددة أثناء تصفحهم للمنتجات وقراءة المراجعات. لدى المستهلكين بشكل عام خيارات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بالمنتجات والعلامات التجارية. ليس من المستغرب أن يستغرق الناس وقتًا أطول لاتخاذ قرارات الشراء.

يشير هذا إلى أهمية إنشاء نقاط اتصال متعددة مع العملاء. وبالمثل، فإن كل هذه التقلبات والتحولات تجعل إسناد المبيعات أمرًا صعبًا.

العلامات التجارية لديها فجوات كبيرة في إسنادها التسويقي

وبالرجوع إلى النقطة المذكورة أعلاه، فإن الخطوات التي تؤدي إلى التحويلات عبر المؤثرين أصبحت أكثر صعوبة في التتبع.

أدخل القمع المظلم.

مع كل التغييرات المستمرة في ملفات تعريف الارتباط على الويب وتتبع بيانات الطرف الثالث، أصبح مستقبل الإسناد غامضًا. اجمع بين هذا الاتجاه ومخاوف المستهلكين المتزايدة بشأن الخصوصية. إن معرفة كيفية انتقال العملاء من النقطة أ إلى النقطة ب لن يكون أسهل.

ليس هذا فحسب، بل إن العديد من جهات التسويق لديها بالفعل نصيبها العادل من فجوات الإسناد.

على سبيل المثال، هل قمت بإعداد معلمات UTM لروابطك الترويجية؟ هل قمت بتقسيم حركة المرور الخاصة بك من وسائل التواصل الاجتماعي؟ إنها عملية مرهقة بدون مجموعة التسويق المناسبة. والخلاصة هنا هي أن تتبع كل لحظة من “التأثير” يكاد يكون مستحيلاً.

3 صيغ لمساعدتك في حساب عائد الاستثمار من خلال التسويق عبر المؤثرين

أوف.

الآن حان الوقت للقيام ببعض الرياضيات!

لكي نكون شفافين، لا توجد صيغة محددة لحساب العائدات من حملات التسويق المؤثرة.

تفتقر الآلات الحاسبة المبسطة لعائد الاستثمار، حيث تقوم بتوصيل أرقامك، إلى الفروق الدقيقة. على سبيل المثال، تقوم معظم الصيغ بوضع الكثير من الافتراضات مثل الجميع نمو مبيعاتك يعزى إلى جهودك التسويقية. وبالمثل تفشل الصيغ في أخذ العوائد النوعية في الاعتبار.

ومع ذلك، يمكن أن توفر الصيغ سياقًا لكيفية تأثير المؤثرين على جهودك في الصورة الكبيرة. فيما يلي ثلاث صيغ لمساعدتك في حساب عائد الاستثمار للتسويق المؤثر:

حساب عائد الاستثمار الأساسي للتسويق

صيغتنا الأولى بسيطة بقدر ما هي.

تقيس هذه الصيغة الأساسية نمو مبيعات شركتك مقابل الإنفاق التسويقي.

نمو المبيعات ($) [over X months] – إنفاق الحملة التسويقية (بالدولار) [over X months]

÷

إنفاق الحملة التسويقية (بالدولار) [over X months]

= عائد الاستثمار (x100) = عائد الاستثمار (%)

هذه الصيغة ليست مثالية. ومع ذلك، فهي عملية حسابية لعائد الاستثمار بأبسط العبارات. يمكن لهذه الصيغة قياس عائد الاستثمار التسويقي قبل وأثناء وبعد حملة المؤثرين.

هل ترى عوائد إيجابية بعد ثلاثة إلى ستة أشهر (أو أكثر) من الترويج الأولي للمؤثر؟ هل جهودك في أماكن أخرى لم تتغير إلى حد كبير؟ هذه علامة جيدة. ومع ذلك، فإن هذا يضع الكثير من الافتراضات ولا يأخذ المتغيرات الخارجية في الاعتبار.

حساب عائد الاستثمار للحملة التسويقية

تقوم الصيغة التالية بحساب عائد الاستثمار “المنسوب”.

كما هو الحال في الصيغة أعلاه، يجب أن يركز هذا الحساب على إطار زمني محدد ليكون ذا معنى.

نمو المبيعات ($) [over X months] – متوسط [X months] نمو المبيعات (بالدولار) – إنفاق الحملة التسويقية (بالدولار) [over X months]

÷

إنفاق الحملة التسويقية (بالدولار) [over X months]

= عائد الاستثمار (x100) = عائد الاستثمار (%)

الفكرة هنا هي تقييم مدى المبيعات خلال فترة زمنية “نموذجية” مقارنة بالفترة الزمنية التي كانت فيها حملة تسويقية معينة نشطة.

هل هذه الصيغة مثالية؟ ليس تماما. مرة أخرى، الحسابات تضع الكثير من الافتراضات.

ومع ذلك، ربما يكون هذا هو الأقرب إلى الصيغة “المناسبة” لحساب عائد الاستثمار في التسويق عبر المؤثرين. يتطلب تنفيذ ذلك أن تكون على اطلاع ببيانات المبيعات والتسويق طويلة المدى. هذا الحساب دقيق تمامًا مثل إسنادك.

حساب ROAS (عائد الإنفاق الإعلاني)

كما ذكرنا سابقًا، فإن مقارنة عائد النفقات الإعلانية (ROAS) وعائد استثمار التسويق المؤثر هو التفاح والبرتقال. ومع ذلك، فهي صيغة يمكن أن تكون ذات صلة بحملات المؤثرين.

إيرادات الحملات التسويقية [over X months]

÷

إنفاق الحملة التسويقية [over X months] × 100

= عائد الاستثمار (x100) = عائد الاستثمار (%)

هل الشخصيات المؤثرة لديك على مستوى السجادة الحمراء مع الجمهور المسعور؟ هل حققت ملايين المشاهدات على TikTok عدة مرات؟ ROAS ليس صيغة مفيدة بشكل خاص لحساب عائد الاستثمار للتسويق المؤثر.

مع كل ما قيل، التسويق المؤثر يستطيع يكون لها تأثير إيجابي على عائد النفقات الإعلانية (ROAS) الخاص بك. يأخذ Instagram الإعلانات، على سبيل المثال. تشير Meta نفسها إلى أن محتوى المنشئ الأصلي يزيد من عائد الإنفاق الإعلاني للعلامات التجارية في جميع المجالات.

وهذا مثال آخر على الكيفية التي يمكن بها للمؤثرين تحقيق عوائد تقع تحت الرادار. فكر في كيفية قيام منشئي المحتوى بتعزيز عائد الاستثمار في مكان آخر. وهذا يشمل الإعلانات والمبيعات.

تعتبر حملتنا الشفهية مع Health-Ade Kombucha مثالاً رائعًا. أرادت العلامة التجارية زيادة المبيعات الشخصية وبحثت عن منشئي المحتوى لبناء الوعي. من خلال العمل مع Statusphere، شهدت العلامة التجارية نتائج إيجابية حيث قمنا بما يلي:

تم إنشاء 95 قطعة فريدة من المحتوى

توليد 60،000+ Instagram “الإعجابات”

الوصول إلى أكثر من مليون مستهلك ضمن جمهورهم المستهدف

وساهمت هذه النتائج في وصول الشركة إلى هدف مبيعاتها.

كيف ترى عائدًا أكبر على الاستثمار في التسويق عبر المؤثرين

سيكون عائد الاستثمار دائمًا موضوعًا ساخنًا بين المسوقين. مع ازدهار حملات المؤثرين، ترغب العلامات التجارية في رؤية نتائج قابلة للقياس لتبرير ميزانياتها.

لقد حصلنا عليه! نصيحتنا؟ انظر إلى حملات المؤثرين بشكل كلي وليس في فراغ.

وكلما كانت توقعاتك وأهدافك أكثر وضوحا، كلما كان ذلك أفضل.

لنفترض أن علامتك التجارية تريد إنشاء مئات من المنشورات المؤثرة لتحسين محركات البحث الاجتماعية وكسب تصميمات أفضل لإعلاناتك المدفوعة. مع أهداف محددة مثل هذه، لديك مؤشرات أداء رئيسية واضحة لقياسها لتحديد عائد الاستثمار لحملة المؤثرين الخاصة بك.

بغض النظر عن أهداف حملتك، اعلم فقط أن منصتنا للتسويق عبر المؤثرين الصغار يمكن أن تساعدك على تحقيق هذه الأهداف. تم تصميم برنامجنا لمساعدة العلامات التجارية على توسيع نطاق حملاتها وكسب محتوى أصيل وجاهز للحقوق في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه ذلك داخل الشركة.

مع Statusphere، لا يجب أن يكون عائد استثمار المؤثر علامة استفهام عندما يتعلق الأمر بالمحتوى.

وذلك لأن خوارزميتنا تتطابق مع العلامات التجارية من شبكة المبدعين التي تم فحصها باستخدام أكثر من 250 نقطة بيانات للطرف الأول. نحن نتخلص من المهام الأكثر استهلاكًا للوقت و ضمان المحتوى لعلاماتنا التجارية.

أبعد من ذلك، نحن نتتبع كل ما تبذلونه من التقارير المؤثرة وبيانات الأداء في مكان واحد.

هل تريد معرفة المزيد حول كيفية عمل منصتنا؟ تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا زيادة عائد الاستثمار في التسويق عبر المؤثرين من خلال محتوى أصلي على نطاق واسع.

نُشرت هذه المقالة لأول مرة في نوفمبر 2020. وتم آخر تحديث لها في 12 يونيو 2023.