ستساعدك المقالة التالية: كيفية حساب هوامش الربح (وتحسين الربحية)

هل تكافح من أجل كسب المال الذي تريده من عملك؟ هوامش الربح هي المفتاح لقياس وتحسين نجاحك المالي. هل تعلم أن بعض الصناعات حققت أرباحًا صافية تصل إلى 50%؟ سنوضح لك كيف.

يبلغ متوسط ​​هامش الربح الإجمالي 38.44% عبر 7,229 شركة مملوكة للقطاع العام، ويبلغ متوسط ​​صافي هامش الربح 9.84%. ولكن إذا كنت تعمل في مجال قائم على الخدمات، فيمكنك محاولة تحقيق أكثر من 50% من صافي الهوامش لتحقيق حياة رائعة.

سيساعدك فهم الهوامش على إنشاء نموذج عمل أكثر ربحية لأنك ستتمكن من تحديد المكان الذي يمكنك إجراء التحسينات فيه بسرعة.

وفي هذا المقال سنوضح:

أين يمكن العثور على هوامش ربح الصناعة المعادلات السبع الأكثر شيوعا لحساب هوامش الربح حساب هوامش الربح الصناعية تحسين نتائج أعمالك من خلال مقارنة نسبة هامش الربح لديك بمتوسطات الصناعة

ما هوامش الربح التي يجب أن تتوقعها؟

ستحتاج إلى معايير الصناعة قبل أن تتمكن من معرفة ما إذا كانت هوامش الربح لديك مرتفعة أم منخفضة أم متوسطة. في UpFlip، لدينا إمكانية الوصول إلى ثلاث مجموعات بيانات نستخدمها بانتظام:

ايبيس وورلد: وهنا قائمتهم الشركات الأعلى هامشًا. تعتبر تقاريرهم المدفوعة رائعة وهي ما يتم استخدامه في معظم المدونات لمساعدتك في الحصول على فكرة عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه نفقاتك. جامعة نيويورك ستيرن: يقوم بتحليل 7,229 شركة مملوكة للقطاع العام وينشر 17 هامشًا ونسبًا مئوية مختلفة من الإيرادات لكل منها. يقومون بتحديث الوثائق سنويا. UpFlip الشركات المميزة: ملكنا YouTube تمتلئ القناة والمدونة بأصحاب الأعمال الذين يشاركون كيفية إدارة أعمالهم وأين تذهب تكاليفهم.

ستجد معايير رائعة ستساعدك على تحديد مدى هوامش الربح الخاصة بك.

ما هو هامش الربح؟

تقيس هوامش الربح الفرق بين نفقات الأعمال والإيرادات كنسبة مئوية من الإيرادات. هناك ثمانية أنواع من هوامش الربح التي قد ترغب في مراقبتها:

هامش الربح الإجمالي هامش صافي الربح هامش الربح التشغيلي هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT). هامش EBITDA هامش المنتج هامش المبيعات

سنلقي نظرة على كل من هوامش الربح وكيف يمكنك استخدامها بشكل أفضل لإدارة أعمالك الصغيرة.

ما هو هامش الربح الإجمالي؟

إجمالي الربح هو الفرق بين إجمالي المبيعات وتكلفة البضائع المباعة (تكلفة البضائع المباعة). تشمل تكلفة البضائع المباعة جميع المواد الخام والعمالة والشحن التي يتم تكبدها مباشرة من البضائع المباعة.

هامش الربح الإجمالي هو إجمالي الربح مقسومًا على الإيرادات. قد تسمع أيضًا أنه يشار إليه باسم الهامش الإجمالي.

تم تضمين صيغة هامش الربح الإجمالي في الصورة التالية. لقد قدمت أيضًا مثالاً لكيفية حساب هامش الربح الإجمالي:

تستخدم العديد من شركات الخدمات هامش الربح الإجمالي لمساعدة الموظفين على إنشاء تقديرات سريعة. مع هامش إجمالي قدره 50%، يمكنهم ببساطة إضافة تكلفة ساعات العمل وتكلفة الأجزاء ثم ضربها في 2 للحصول على سعر العرض.

لماذا هوامش ربح المطاعم منخفضة جدًا؟

قد يكون هذا أمرًا صادمًا لسماعه، لكن متوسط ​​هامش الربح لصناعة المطاعم ليس منخفضًا كما تظن. استنادًا إلى 70 شركة مملوكة للقطاع العام، يبلغ متوسط ​​هامش الربح للمطاعم 31.52%، وهامش التشغيل من 15% إلى 18%، وهامش صافي الربح 12.63%.

يحتاج المطعم الذي يتمتع بهامش ربح منخفض إلى مراجعة استراتيجيات التسعير الخاصة به، أو زيادة إيراداته، أو تقليل تكاليفه.

دعونا نلقي نظرة على هوامش الربح الصافية بعد ذلك.

ما هو هامش صافي الربح؟

من المحتمل أن يكون هامش الربح الصافي هو النوع الأكثر شيوعًا لهامش الربح الذي يهتم به الأشخاص. صافي الربح هو مقدار الأموال التي حققتها الشركة بعد جميع النفقات بما في ذلك:

تكلفة البضاعة المباعة

الإدارية والتسويقية

الاستهلاك

الإطفاء

اهتمام

الضرائب

قد تسمع أيضًا هذا يسمى نسبة هامش صافي الربح أو نسبة صافي الربح. وفيما يلي معادلة هامش صافي الربح ومثال لكيفية حساب النسبة:

هذا هو ما تسمعه الشركات في تقارير الأرباح وهو المبلغ الذي يعتبر دخلاً لصاحب الأعمال الصغيرة الذي لا يدفع لنفسه راتبًا.

هل هامش الربح 20% جيد؟

يعد هامش الربح الصافي بنسبة 20٪ جيدًا في معظم الصناعات، ولكن في بعض الصناعات، يكون هامش الربح منخفضًا، بينما في صناعات أخرى، قد يكون الهامش الجيد أكثر من 30٪ إلى 35٪. إذا كنت تسأل عن هامش الربح الإجمالي، فإن 20% يعد هامشًا سيئًا لمعظم الصناعات. كقاعدة عامة، يجب أن تكون تكلفة المبيعات أقل من 60% من صافي المبيعات.

دعونا نلقي نظرة على هامش الربح التشغيلي بعد ذلك.

ما هو هامش الربح التشغيلي؟

يتم قياس هامش الربح التشغيلي كنسبة مئوية من الدخل التشغيلي. يشمل هامش التشغيل جميع الإيرادات والمصروفات من العمليات ولكنه لا يشمل:

إيرادات الفوائد أو مصاريف الفوائد

العوائد والتكاليف من الاستثمار في شركات أخرى

الضرائب

تكاليف أو مكاسب لمرة واحدة مثل الدعاوى القضائية

ستحتاج إلى أخذ إجمالي الدخل وطرح نفقات التشغيل التالية للعثور على دخل التشغيل:

تكاليف المبيعات والعامة والإدارة (SG&A) التكاليف العامة (OC) الاستهلاك (Dep) (مدى انخفاض قيمة المعدات والمباني الخاصة بك بناءً على عمرها المتوقع) الإطفاء (Am) (خفض القيمة الدفترية للأصول غير المادية)

قد يُطلق على هامش الربح التشغيلي أيضًا اسم هامش الدخل التشغيلي أو هامش التشغيل. لحساب هامش الربح للعمليات، استخدم الصيغة أدناه. لقد قمت أيضًا بتضمين مثال لحسابات الأرباح التشغيلية:

يعد هامش الربح التشغيلي مفيدًا لأنه يساعد الشركات على تحديد مدى جودة أدائها التشغيلي. يمكن استخدامها لمقارنة الأقسام المختلفة للشركة.

إذا كان ربحك التشغيلي سلبيًا، فستحتاج إما إلى زيادة الإيرادات أو تقليل نفقات التشغيل – وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يخلق ذلك تحديات في التدفق النقدي.

إذا كان لديك دخل من الفوائد أو أرباح من شركة أخرى، فربما ترغب في مقارنة هامش التشغيل بهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب. دعونا نلقي نظرة على هذا المقياس لربحية الشركة بعد ذلك.

ما هو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT)؟

EBIT تعني “الأرباح قبل الفوائد والمصروفات الضريبية”. سيكون هذا عادةً مشابهًا لهوامش الربح التشغيلي، ولكن بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحًا من الاستثمارات، فسوف تحتاج إلى مقارنة الاثنين.

على سبيل المثال، في بعض الأوساط، تأثر جزء كبير من ربحية شركة Tesla بسعر البيتكوين. ستساعدك مقارنة هامش الربح التشغيلي وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) على تحديد الربحية من إيرادات الشركة وأيها من الاستثمارات.

للعثور على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك، ما عليك سوى العثور على صافي الربح وإضافة الفوائد والضرائب إلى صافي الربح. ثم قم بالقسمة على الإيرادات.

توضح المعادلة كيفية حساب هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) مع مثال:

لقد قمت بعمل هذا عن عمد حيث يمكنني أن أعرض لك مثالًا سخيفًا لما يمكن أن يحدث عند مقارنة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وهوامش التشغيل. وكما ترى من المثالين، خسرت الشركة 10% من إيراداتها نتيجة خسائر استثمارية أو دعوى قضائية.

الهامش الآخر الذي يمكن أن يساعد أصحاب الأعمال هو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي سنناقشها بعد ذلك.

ما هي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك؟

تشير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى “الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء”، وهي طريقة لفصل ديون الشركة عن حساب هامش الربح. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت ترغب في شراء شركة عليها ديون.

للعثور على هذه النسبة، عليك إضافة الاستهلاك والإطفاء والفوائد والضرائب إلى صافي الدخل. يمكنك معرفة كيفية حساب معادلة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أدناه:

لقد كنت أستخدم نفس الأرقام طوال الوقت لتسهيل مقارنة الأرباح. كما ترون، هناك الكثير من الانخفاض. لا أتوقع أن يكون الاستهلاك بهذه النسبة العالية إلا إذا كانت الشركة في المراحل الأولى واشترت مصنعًا لإنتاج منتجاتها.

عند الحديث عن المنتجات، دعونا ننظر إلى هامش المنتج.

ما هو هامش المنتج؟

هامش المنتج هو أرباح منتج فردي مقسومة على سعر البيع. وهذا مفيد لمقارنة خطوط الإنتاج لتحديد:

ما هي المنتجات الجديدة التي يجب أن تحملها الشركة؟

ما هي المنتجات الأفضل للبيع؟

هل يجب أن تفكر في التخلص من العرض؟

وهذا لا يحسب الأرباح الفعلية، ولكنه يتيح لك معرفة مقدار سعر البيع الذي يمكن أن يذهب إلى التكاليف الأخرى. استخدم المعادلة أدناه لحساب هوامش المنتج:

ما هو هامش المبيعات؟

يشبه هامش المبيعات هامش الربح الإجمالي، ولكن يتم حسابه على أساس كل منتج. وهي لا تشمل تكلفة المنتج فحسب، بل تشمل النفقات الأخرى مثل تكاليف التسويق والعمالة المرتبطة بتحقيق البيع.

ويمكن أن يطلق عليه أيضًا هامش المساهمة، والذي نناقشه بالتفصيل في مدونتنا حول حساب نقطة التعادل للأعمال. يتم استخدام الصيغة التالية لحساب الربح من كل عملية بيع:

في النهاية، توضح هذه المعادلة مقدار زيادة المبيعات التي ستؤدي إلى زيادة ربحيتك. سيُظهر أيضًا عدد المنتجات التي تحتاج إلى بيعها لتغطية تكاليفك.

بعد ذلك، دعونا نقارن هامش صافي الربح وهامش الربح الإجمالي.

صافي الربح مقابل إجمالي الربح

هامشا الربح الأكثر استخدامًا هما هامش الربح الصافي وهامش الربح الإجمالي. كلاهما مهم لأداء الشركة.

هامش الربح الإجمالي هو الإيرادات ناقص تكلفة البضائع المباعة مقسومة على إجمالي الإيرادات. وطالما أن هذا رقم موجب، فيمكنك نظريًا الاستمرار في تبرير إدارة العمل. هناك صيد بالرغم من ذلك.

إذا لم يكن إجمالي الربح مرتفعًا بما يكفي لتغطية التكاليف الإضافية المضمنة في صافي الربح بالإضافة إلى نفقات المعيشة، فستحتاج إلى مصدر آخر للدخل للحفاظ على استمرارية العمل.

وفي الوقت نفسه، فإن هامش الربح الصافي هو ما سيركز عليه معظم أصحاب الأعمال لأنه المبلغ الذي يأخذونه إلى المنزل كأرباح لإدارة الأعمال. كلما كان أعلى، كلما كان من الأسهل تنمية الأعمال التجارية. إنها مجرد إجمالي الإيرادات ناقص إجمالي النفقات مقسومًا على إجمالي الإيرادات.

كيفية حساب هوامش الربح

لقد شرحت كيفية العثور على هوامش الربح في كل قسم ولكن العملية العامة هي:

ابحث عن الإيرادات المنسوبة إلى نوع هامش الربح. احسب النفقات المنسوبة إلى هامش الربح. استخدم الصيغة في الصورة أدناه:

قد ترغب في استخدام حاسبة هامش الربح الصافي لمساعدتك في تسعير منتجاتك وإعداد عمليات التشغيل الآلي لمساعدتك في إدارة أموالك بشكل أكثر فعالية. أنا استخدم ورقة اكسل لحساب الهوامش المختلفة عند الحاجة، ولكن يمكنك العثور على الآلات الحاسبة عبر الإنترنت أيضًا. من حاسبات الربح عبر الإنترنت، موقع الآلة الحاسبة هو الأكثر صنعا بشكل جيد.

ما هي هوامش الربح الجيدة؟

يعتمد هامش الربح الجيد على مجال عملك، ولكن معظم الصناعات سيكون لها النسب التالية:

هامش الربح الإجمالي : 38.44% متوسط، ولكن يتراوح من 1.41% للنقل الجوي إلى ما يقارب 100% لمراكز المال.

: 38.44% متوسط، ولكن يتراوح من 1.41% للنقل الجوي إلى ما يقارب 100% لمراكز المال. صافي الهامش : 9.84% متوسط، لكنه يتراوح من حد مرتفع يبلغ 32.61% لمراكز المال إلى هامش ربح منخفض قدره -28.57% للفنادق والألعاب. كانت خسائر الألعاب بسبب السفر الخفيف وعمليات الإغلاق أثناء الوباء.

: 9.84% متوسط، لكنه يتراوح من حد مرتفع يبلغ 32.61% لمراكز المال إلى هامش ربح منخفض قدره -28.57% للفنادق والألعاب. كانت خسائر الألعاب بسبب السفر الخفيف وعمليات الإغلاق أثناء الوباء. هامش التشغيل: 10% إلى 14% هو المتوسط، اعتمادًا على ما إذا كنت تريد تضمين مدفوعات الأسهم والضرائب في الأرقام. مثل الهوامش الأخرى، يتراوح النطاق من -23% إلى 45% من هوامش التشغيل.

تم جمع هذه المعلومات من جامعة نيويورك ستيرنزوالذي يقوم بشكل منتظم بتحليل بيانات الدخل لأكثر من 7000 شركة لتحليل النسب المالية. يعرض الموقع صافي الهامش وإجمالي الهامش و15 نسبة أخرى لمساعدتك على فهم كيفية أداء الشركات المملوكة للقطاع العام في كل صناعة.

تأكد من مقارنة استراتيجيات التسعير الخاصة بك وأرباح الشركة مع نفس الصناعة للتأكد من أنك لا ترتكب أخطاء في التسعير من شأنها أن تمنعك من تحقيق الأرباح.

بعد ذلك، سنناقش كيف يمكن أن يساعدك فهم أنواع الأرباح المختلفة على تحسين أرباح شركتك.

كيف يمكنك تحسين هوامش الربح؟

لم تكن الشركات الكبيرة دائمًا كبيرة كما هي الآن. مثل كل الأعمال التجارية، فإنها عادة ما تبدأ بدون أي إيرادات. مع نمو الشركة، فإنها تجد طرقًا جديدة:

زيادة الإيرادات. خفض إجمالي النفقات كنسبة مئوية من الإيرادات. احصل على المزيد من صافي الدخل، وهو نتيجة ثانوية للأولين.

دعونا نلقي نظرة على كيفية زيادة إيرادات الشركة أولاً.

زيادة الإيرادات

قد يكون العثور على طرق لزيادة الإيرادات أمرًا صعبًا، لكن بيان صافي الدخل يمكن أن يساعدك في تحديد المجالات التي قد تتمكن فيها من زيادة الإيرادات.

تتضمن بعض المجالات التي قد ترغب في النظر فيها لتحسين الربح من خلال زيادة الإيرادات ما يلي:

SG&A أو ميزانيات الإعلان : إذا كانت نسبة التسويق الخاصة بك أقل من متوسط ​​الصناعة، فقد تكون لديك فرصة لزيادة إيرادات مبيعاتك من خلال التسويق. يعد ارتفاع SG&A علامة على عدم الكفاءة في عملياتك.

: إذا كانت نسبة التسويق الخاصة بك أقل من متوسط ​​الصناعة، فقد تكون لديك فرصة لزيادة إيرادات مبيعاتك من خلال التسويق. يعد ارتفاع SG&A علامة على عدم الكفاءة في عملياتك. هوامش المنتج والمبيعات : قم بتعيين هوامش منتجك لتتوافق مع هامش الربح الإجمالي للصناعة ثم قارنها بأسعارك الحالية. ارتفاع السعر الحالي : النظر في خفضه لتلبية متوسط ​​هوامش الصناعة. قد يحفز المبيعات. السعر الحالي المنخفض : زيادة هامش الربح إلى حيث يمكنك كسب المزيد من المال لكل منتج.

: قم بتعيين هوامش منتجك لتتوافق مع هامش الربح الإجمالي للصناعة ثم قارنها بأسعارك الحالية. نسبة تكلفة العمالة : إذا كانت نسبة تكلفة العمالة منخفضة حقًا، فقد تحتاج إلى توظيف المزيد من الأشخاص لتقديم خدمة أفضل وتحقيق المزيد من الإيرادات. إذا كنت لا تعمل بكامل طاقتك، فقد ترغب في إضافة منتجات أو خدمات جديدة أيضًا.

: إذا كانت نسبة تكلفة العمالة منخفضة حقًا، فقد تحتاج إلى توظيف المزيد من الأشخاص لتقديم خدمة أفضل وتحقيق المزيد من الإيرادات. إذا كنت لا تعمل بكامل طاقتك، فقد ترغب في إضافة منتجات أو خدمات جديدة أيضًا. عوائد المبيعات: إذا واجهت الكثير من عوائد المبيعات، فقد ترغب في معرفة السبب. سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءتك ويؤدي إلى المزيد من الأرباح لأن العوائد لا تزال تكلفك المال من رسوم المعاملات.

هذه مجرد بعض الطرق لزيادة إجمالي مبيعاتك. الآن، دعونا ننظر في طرق لخفض النفقات الخاصة بك.

تقليل النفقات

إذا كان إجمالي مبيعاتك في المكان الذي تريده، ولكن تكلفة ممارسة الأعمال مرتفعة، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض صافي دخل الشركة عما تريد. ستحتاج إلى مراجعة بيان صافي الدخل الخاص بك، والذي سيبدو كما يلي:

إجمالي المبيعات 1,000,000.00 دولار 100.00% ناقصا: مردودات المبيعات والبدلات 200,000.00 دولار 20.00% ناقصا: تكلفة البضاعة المباعة 300,000.00 دولار 30.00% ناقص: التكاليف المباشرة (العمالة، الشحن، إلخ) 100,000.00 دولار 10.00% اجمالي الربح 400,000.00 دولار 40.00% نفقات 0.00% أقل: الإيجار 60,000.00 دولار 6.00% أقل: المرافق 60,000.00 دولار 6.00% ناقصا: الأجور الأخرى 80,000.00 دولار 8.00% ناقص: العمولات 10,000.00 دولار 1.00% ناقص: اللوازم 5,000.00 دولار 0.50% أقل: التسويق 80,000.00 دولار 8.00% ناقص: الخدمات اللوجستية 20,000.00 دولار 2.00% ناقصا: الإصلاحات والصيانة 20,000.00 دولار 2.00% أقل: متنوعة 5,000.00 دولار 0.50% الربح التشغيلي 40,000.00 دولار 4.00% ناقص: تكاليف لمرة واحدة (الدعاوى القضائية، شراء منافس، إلخ) 0.00 دولار 0.00% إيرادات أخرى (أرباح الأسهم، إيرادات الفوائد) 20,000.00 دولار 2.00% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 80,000.00 دولار 8.00% أقل: الإهلاك 10,000.00 دولار 1.00% ناقصا: الإطفاء 10,000.00 دولار 1.00% الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك 60,000.00 دولار 6.00% أقل: الفائدة 10,000.00 دولار 1.00% الأرباح قبل الضرائب 50,000.00 دولار 5.00% الضرائب (بافتراض 21% شركات) 10,500.00 دولار 1.05% صافي الدخل (خسارة) 39,500.00 دولار 3.95%

ستحتاج إلى البحث عن المناطق المرتفعة حقًا. في هذا السيناريو، قد ترغب في إيجاد طرق لتقليل العائدات وتكلفة البضائع المباعة والإيجار والمرافق.

دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير خفض هذه النفقات إلى مستوى الشركات المماثلة على نسبة هامش الربح الصافي.

عائدات : Shopify التقديرات تبلغ هذه العوائد عادةً 10.6٪ من المشتريات. سيؤدي هذا التخفيض إلى زيادة إجمالي الدخل وصافي الدخل إلى نسب أفضل من المتوسط ​​ويجعل الشركة أرباحًا أكثر بعد خصم الضرائب بنحو 75 ألف دولار. ستحتاج إلى العثور على الأنماط التي تسبب العوائد ومعرفة كيفية تصحيحها.

: Shopify التقديرات تبلغ هذه العوائد عادةً 10.6٪ من المشتريات. سيؤدي هذا التخفيض إلى زيادة إجمالي الدخل وصافي الدخل إلى نسب أفضل من المتوسط ​​ويجعل الشركة أرباحًا أكثر بعد خصم الضرائب بنحو 75 ألف دولار. ستحتاج إلى العثور على الأنماط التي تسبب العوائد ومعرفة كيفية تصحيحها. تكلفة البضائع المباعة : تخفيض التكاليف المادية ل 20%، وهي توصية شائعة للمطاعم، من شأنها أن تُحدث تغييرًا مشابهًا للعوائد. وهذا يتطلب العثور على بائعين أقل تكلفة ولكن بجودة مماثلة.

: تخفيض التكاليف المادية ل 20%، وهي توصية شائعة للمطاعم، من شأنها أن تُحدث تغييرًا مشابهًا للعوائد. وهذا يتطلب العثور على بائعين أقل تكلفة ولكن بجودة مماثلة. الإيجار والمرافق: باستخدام العمود الأخير من ورقة ستيرنز بجامعة نيويورك، يمكنك أن ترى أن معظم الصناعات ستذهب 1.62% من إيراداتها إلى عقد الإيجار. إذا كنت تستخدم هذا الرقم للمرافق أيضًا، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الربح بما يقرب من 70 ألف دولار.

اجمع كل هذه التغييرات، وستحول صافي الدخل البالغ 39,500 دولارًا أمريكيًا إلى أكثر من 261,000 دولارًا أمريكيًا والذي من المحتمل أن يجذب المستثمرين في أي صناعة تقريبًا.

قم بتحسين هوامش الربح الخاصة بك لتحقيق نجاح أكبر في الأعمال

وفي هذه المرحلة أجبنا على الأسئلة التالية:

ما هي هوامش الربح؟

كيفية العثور على هامش الربح باستخدام معادلة هامش الربح؟

ما هو هامش الربح الجيد؟

كيف يمكنك العثور على المنتجات ذات هوامش الربح العالية باستخدام هامش المنتج والمبيعات؟

كيف يمكنني تقليل مصاريف المبيعات؟

كيفية تحسين صافي المبيعات من خلال مقارنة بيان الدخل؟

الوضع الآن يترتب عليك. متابعة أخبار الأعمال. تتبع بياناتك. ابحث عن الأنماط الموسمية. تحسين ربحية خدماتك.

ما هي الاستراتيجيات التي استخدمتها للتأثير على إجمالي وصافي مبيعاتك؟ أيهما نجح وأيهما فشل؟