ستساعدك المقالة التالية: كيفية دمج استطلاعات الرأي في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

لذا، أنت مهتم باستخدام استطلاعات الرأي لتحفيز تفاعل الجمهور وإظهار لقرائك ما لديك لتقدمه بالضبط عندما يتعلق الأمر بالإجابة على الأسئلة الصعبة. الآن، تريد التعرف على مزايا استخدام استطلاعات الرأي كجزء من استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

لقد جئت إلى المكان المناسب! دعونا نتعمق في الأمر.

أولا ما هو الاستطلاع؟ باختصار، يعد استطلاع الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي طريقة رائعة لبناء المجتمع وتسهيل المناقشة والحصول على تعليقات من متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي. مهتم بسماع ما يشعر به جمهورك الاستقالة الكبرى، أو أين يقفون في الجدل القديم حول الثلاجة مقابل الكاتشب في الخزانة؟ استطلاع لهم!

ولكن قبل أن نصل إلى الأجزاء المثيرة لتنفيذ استطلاعات الرأي في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، دعنا نستعرض كيف تسمح لك المنصات المختلفة بإعداد استطلاع رأي.

يقدم لك LinkedIn خيارات السؤال مع الاختيار بين إجابتين إلى أربع إجابات. يمكنك أيضًا تعيين مدة الاستطلاع، حيث تكون المدة الافتراضية هي أسبوع، ويتم عرض الأصوات والمدة بشكل واضح في المنشور ليراها الجميع. يوفر لك موقع LinkedIn أيضًا خيار ربط الدراسات أو الفقرات الحديثة كسياق لاستطلاع الرأي الخاص بك.

على Twitter، يمكن أن يحتوي الاستقصاء الخاص بك أيضًا على ما يصل إلى أربعة خيارات، ولكن يتم تعيين الحد الأقصى لمدة الاستقصاء على سبعة أيام. يتم عرض عدد الأصوات المباشرة والوقت المتبقي للاستقصاء ضمن اختيارات الاستطلاع.

على منصات أخرى مثل Instagram وTikTok، تعرض استطلاعات الرأي سؤالاً بخيار نعم أو لا أو خيار هذا أو ذاك. Instagram يسمح لك بإنشاء استطلاع رأي في القصص ويمكنك معرفة عدد المشاهدين الذين حظيت قصتك بالإضافة إلى من قام بالتصويت وعدد الأصوات التي حصل عليها كل خيار إجابة.

متحمس حتى الآن؟ رائع، دعنا نستكشف مزايا استخدام استطلاعات الرأي في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تجعل استطلاعات الرأي مهمة لاستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. فيما يلي خمس مزايا مهمة لاستخدام استطلاعات الرأي لبدء التخطيط الاستراتيجي الخاص بك.

1. تساعد استطلاعات الرأي في قياس جمهورك

هل أنت مهتم بمعرفة موقع جمهورك حول موضوع معين؟ يمكن أن يشير الاستطلاع إلى موقع جمهورك حول موضوع شائع، ومن خلال تكرار الاستطلاع عبر الأنظمة الأساسية، يمكنك قياس ردود أفعال جمهورك من منصة إلى أخرى.

على سبيل المثال، على LinkedIn، تمكنا من إعداد استطلاع رأي حول موقعنا دراسة الاستقالة الكبرى وقياس ما إذا كان جمهور LinkedIn الخاص بنا يتفاعل مع الاستطلاع الذي أجريناه على الواجهة الخلفية.

2. استطلاعات الرأي قابلة للنقر عليها

تعتبر استطلاعات الرأي بسيطة وطريقة رائعة لجذب جمهورك إلى المحتوى الخاص بك دون مطالبتهم بترك الراحة التي توفرها خلاصتهم والمحتوى سهل الهضم الذي يريدون تكريس أنفسهم لقراءته. في هذه الحالة، من المحتمل أن تحصل على أصوات استطلاع أكثر من ردود الفعل على مشاركاتك.

3. استطلاعات الرأي عضوية

لا يمكنك محاولة جذب الأشخاص إلى المحتوى الخاص بك عن طريق الدفع لهم مقابل الرد على استطلاعات الرأي. وهذا يعني أن استطلاعات الرأي تخلق تفاعلًا حقيقيًا يساعدك على بناء مجتمع حقيقي وجمع الوعي بالعلامة التجارية معًا.

يحب الأشخاص حقًا التحدث عن أنفسهم، وإذا كان بإمكانهم الرد على استطلاع رأي والشعور بأنه يتم الاستماع إليهم بنقرة بسيطة، فهذه طريقة رائعة لهم للقيام بذلك.

4. تحصل استطلاعات الرأي على الكثير من الانطباعات

تحصل استطلاعات الرأي على قدر كبير من الوصول والأصوات. ونظرًا لعرضها على جمهور واسع، فإنها تحصل على الكثير من الإجابات. من الناحية الفنية، لديهم معدل مشاركة أقل، ومع ذلك، لا تزال تحصل على أعداد أكبر من المشاركات بناءً على عدد الأشخاص الذين يستجيبون ويتفاعلون مع المحتوى الخاص بك مقارنةً بما تفعله في منشور عادي.

على سبيل المثال، على LinkedIn، تغطي استطلاعات 360Learning حوالي 3% إلى 5% من معدل المشاركة، وعادةً ما تحوم منشوراتنا حول معدل مشاركة 6% والذي يمكن أن يصل إلى 22% اعتمادًا على ما يتضمنه المحتوى.

5. تمنحك استطلاعات الرأي الطريقة المثالية للمحادثة

تدور وسائل التواصل الاجتماعي حول الوعي بالعلامة التجارية وتُستخدم عادةً في أعلى أنشطة مسار التحويل. إذا كنت ترغب في الوصول إلى الأشخاص، وقد قمت بذلك، فإنك تجذبهم من خلال استطلاعات الرأي وتجعلهم متحمسين للمحتوى الخاص بك.

إذا كان استطلاع الرأي الخاص بك مثيرًا للاهتمام بدرجة كافية، فمن المرجح أن يقوم المستخدم بمتابعة شركتك وقراءة جزء من المحتوى الخاص بك بعد إرسال تصويته. بمجرد متابعتك، سيرون النسبة المئوية الموصى بها للمحتوى الذي تنشره حول منتجك/خدمتك.

الآن بعد أن عرفنا بعض الأسباب الوجيهة لاستخدام استطلاعات الرأي في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، ما هي بعض الطرق لدمجها بشكل فعال؟

1. استخدام استطلاعات الرأي لإجراء البحوث

لقد نشر الكثير من الأشخاص استطلاعات رأي مثيرة للتفكير وتتوافق إلى حد كبير مع الطريقة التي كنت أفكر بها في مواضيع معينة، مثل استقالة كبيرة أو غيرها من القطع الثقافية العالمية المختلفة التي نناقشها كمجتمع.

باستخدام LinkedIn على وجه التحديد، يمكنك متابعة المناقشة وتسهيلها حيث يمكنك إضافة محتوى طويل لعمل نسخة احتياطية من استطلاع الرأي الخاص بك. على سبيل المثال، بضع فقرات حول سبب سؤالك عن العمل عن بعد أو الدراسات المرجعية حول هذه القطع الثقافية، ثم صمم استطلاعك حول سؤال مثل، هل أنت جزء من الاستقالة الكبرى؟

2. التركيز على المواضيع الشائعة

أنت بالتأكيد تريد حساب عدد مرات الظهور التي تحصل عليها في كل استطلاع. لزيادة مرات الظهور، يجب عليك التركيز على الموضوعات العامة والشائعة، على سبيل المثال، الاستقالة الكبرى أو الإرهاق، حيث ستصل إلى جماهير أوسع بدلاً من الموضوعات الأكثر تخصصًا.

على LinkedIn، انتبه إلى News Roundups. إذا قمت بإنشاء استطلاع رأي حول موضوع يتحدث عنه الجميع الآن، فقد تحصل على إشارة إلى تقرير الأخبار الخاص بالمنصة والذي يشاهده آلاف الأشخاص.

3. كن مثيرًا للتفكير في استطلاعات الرأي الخاصة بك

كن مثيرًا للجدل. هذه طريقة رائعة لبدء المحادثات ذهابًا وإيابًا في التعليقات. انظر إلى عدد التعليقات التي حصل عليها استطلاع الرأي الخاص بك واسأل نفسك ما إذا كان جذابًا بدرجة كافية لبدء محادثة أم أن الأشخاص يريدون فقط النقر والتمرير؟

أيضًا، كن ممتعًا مع استطلاعات الرأي الخاصة بك. إنها طريقة رائعة لتعزيز ولاء متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي لعلامتك التجارية. ويتم تعزيز ذلك مرة أخرى من خلال إنشاء تلك المحادثات وبناء مجتمعك. ولكن ينبغي أيضا أن تكون مثيرة للتفكير. يساعد هذا في قياس الاهتمام الكافي للجماهير الجديدة للتحقق من علامتك التجارية.

على وجه التحديد، على LinkedIn، يمكنك معرفة من شارك في استطلاع الرأي الخاص بك ومعرفة القليل عنه. أرسل إليهم رسالة مباشرة تحتوي على جزء من المحتوى ذي الصلة (غير متعلق بالمبيعات) والذي يمكن أن يساعد في بناء الثقة وإظهار خبرة تلك الشركة في موضوع معين. ومع ذلك، تأكد من أن هذا يأتي من إنسان مثل مدير وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك، وليس الشركة.

4. كن محددًا للسوق من خلال تصميم استطلاع الرأي الخاص بك

تأكد من أن الاستطلاع الخاص بك خاص بالسوق. ركز على الموضوعات الشائعة في البلدان أو اللغات التي تعمل بها. ويضمن القيام بذلك أن تكون استطلاعات الرأي الخاصة بك ذات صلة ثقافيًا ومتوافقة مع المحتوى الذي أنتجه فريق المحتوى الخاص بك لكل سوق. يساعدك هذا أيضًا على بناء الولاء للعلامة التجارية مع البلد أو البلدان التي ترغب في النمو فيها.

5. البث المباشر للاستطلاع الخاص بك

أصبح استطلاع الرأي الخاص بك الآن مدروسًا ومصممًا ومثيرًا للجدل وممتعًا. ولكن متى ومتى يجب عليك نشر الاستطلاع؟ أحب أن أترك الاستطلاع مباشرًا لمدة أسبوع أو أسبوعين لأنه يمنح الاستطلاع مزيدًا من الوقت للظهور في خلاصات المحتوى ويسمح بزيادة حجم الجمهور ونوعه.

أما بالنسبة للوقت الذي يجب أن تنشر فيه استطلاع الرأي الخاص بك، فلا توجد أفضل الممارسات طالما أن جمهورك متصل بالإنترنت. لقد اختبرت هذا كثيرًا، ولأنني أترك استطلاعات الرأي لمدة أسبوع أو أسبوعين، فسيتم رؤيتها في أوقات مختلفة لأشخاص مختلفين.

6. اجذب المواهب الجديدة من خلال استطلاعات الرأي الخاصة بك

بالنسبة إلى LinkedIn على وجه التحديد، تعد استطلاعات الرأي طريقة رائعة لجذب المواهب الجديدة. إنها طريقة فعالة لعرض ثقافة شركتك، مثل العمل عن بعد، للمتقدمين الذين يبحثون عن أدوار جديدة.

باستخدام مثال المراسلة الوارد أعلاه، يمكنك بدء محادثة خاصة حول كيفية عملك كشركة، وكيفية عملك كعلامة تجارية وإثارة أفكار مقدم الطلب والتفكير فيما إذا كانت مناسبة تمامًا لشركتك. كل هذا أمر خاص لذا لا يستدعيهم أمام صاحب العمل الحالي.

ما الذي يجب عليك قياسه لتقييم مدى نجاح استطلاعك؟

الآن بعد أن أصبحت من عشاق استطلاعات الرأي، سترغب في معرفة كيفية قياس ما إذا كانت استراتيجية الاقتراع الخاصة بك تحقق التأثير المطلوب. إذًا، ما الذي تبحث عنه لمعرفة ما إذا كانت استطلاعات الرأي الخاصة بك تساعد استراتيجيتك؟

من المؤكد أنك تريد حساب عدد مرات الظهور التي تحصل عليها في كل استطلاع، بالإضافة إلى عدد ردود الفعل التي تحصل عليها في كل استطلاع. إذا كان لديك 2000 صوت حول موضوع شائع، فهذا استطلاع رائع.

هل استطلاعك يبدأ محادثة؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار عدد التعليقات الواردة وأن تحصل على فكرة عن المناقشة ذهابًا وإيابًا. كم عدد التعليقات التي حصل عليها استطلاعك؟ هل هي جذابة بدرجة كافية لبدء المحادثة أم أن الأشخاص يمررونها فقط؟

عندما يتعلق الأمر بالمشاركة، لا تقلق كثيرًا إذا انخفض معدل المشاركة لديك حيث تميل استطلاعات الرأي إلى الحصول على مرات ظهور عالية. عندما تتم مشاركة استطلاعات الرأي مع جمهور أوسع، فمن المحتمل أن ينخفض ​​معدل المشاركة ولكن من المحتمل أن تحصل على قدر أكبر من المشاركات من حيث الأصوات مقارنة بما تحصل عليه في منشور عادي.

على سبيل المثال، تميل استطلاعات 360Learning إلى أن تتراوح بين 3 و5% من معدل المشاركة، بينما يمكن أن تتراوح المشاركات من 6% إلى 20%. وذلك لأنه يتم عرضها على جمهور أصغر.

ومع ذلك، إذا كنت شخصًا يهتم على وجه التحديد بمعدل المشاركة الشهرية الإجمالي ولديك أهداف عالية جدًا لمعدلات المشاركة هذه، فسأقوم بتحديد عدد استطلاعات الرأي إذا لم تكن مرات الظهور والوعي بالعلامة التجارية هي محور تركيزك.

آمل أن يكون هذا الدليل قد أعطاك كل الأفكار والإلهام الذي تحتاجه للخروج وإجراء الاقتراع. وبالحديث عن استطلاعات الرأي، هل أ) أحببت هذا المنشور أم ب) أعشقت هذا المنشور؟ تأكد من اسمحوا لي أن أعرف!