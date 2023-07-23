ستساعدك المقالة التالية: كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في كندا في عام 2023

يغطي هذا الدليل كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في كندا باستخدام منصات التداول عبر الإنترنت والسمسرة.

يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض للعملات المشفرة إما شراء العملات الفردية مباشرة أو شراء ورقة مالية تحتفظ بالعملات المشفرة أو معرضة لها ، مثل صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة أو العقود الآجلة.

يأتي الاستثمار المباشر في العملات المشفرة مع بعض التحديات: ستحتاج إلى تعلم الحبال حول المحافظ الرقمية والباردة والمفاتيح الخاصة والمزيد.

باستخدام المحفظة المشفرة ، تقوم شركة الاستثمار بهذا العمل نيابة عنك ، ويمكنك ببساطة شراء أو بيع أو الاحتفاظ بصندوق ETF مباشر.

تابع القراءة للتعرف على كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة في كندا بسعر رخيص.

كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة في كندا

يمكنك بسهولة شراء صناديق Bitcoin ETFs و Ethereum ETFs باستخدام حساب الوساطة.

ما عليك سوى البحث عن العملة المشفرة ETF باستخدام رمز المؤشر الخاص بها أو كتابة الاسم ، ووضع أمر “شراء” بالمبلغ الذي تريد شرائه.

1. ثروة التجارة بسيطة

ثروات بسيطة التجارة هي واحدة من أفضل الأماكن لشراء صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة لأنها تقدم تداول الأسهم بدون عمولة وصناديق الاستثمار المتداولة.

ما يعنيه هذا هو أنك لا تدفع ما يصل إلى 9.99 دولارًا أمريكيًا لكل عملية تداول / معاملة عند شراء صناديق المؤشرات المتداولة على هذه المنصة.

أكثر من 1.5 مليون كندي يستخدمون Wealthsimple Trade.

للبدء ، قم بالتسجيل هنا.

يتضمن هذا الرابط عرض مكافأة نقدية حصرية عند فتح حساب وإيداع أصول بقيمة 150 دولارًا على الأقل في غضون 45 يومًا من التسجيل.

يمكنك الاستثمار باستخدام حساب TFSA أو RRSP أو حساب استثمار غير مسجل. يتضمن الحساب المجاني أيضًا تنبيهات الأسعار وعروض الأسعار السريعة والقدرة على شراء الأسهم الجزئية.

إذا كنت تخطط للتداول بنشاط ، فهناك خيار لترقية حسابك إلى Trade Plus مقابل 10 دولارات شهريًا وعدم دفع رسوم عملات أجنبية على التداولات الأمريكية ، والحصول على تنبيهات أسعار غير محدودة ، وإيداع ما يصل إلى 5000 دولار على الفور.

تعرف على المزيد حول Wealthsimple Trade في هذا الاستعراض.

2. كويستريد

كويستراد هي “شركة الوساطة عبر الإنترنت الأسرع نموًا في كندا” ، حيث يتم فتح أكثر من 250.000 حساب جديد كل عام.

يمكنك استخدام Questrade لشراء صناديق ETF للعملات المشفرة بدون عمولة. يتم تطبيق رسوم عند البيع. كما تدعم المنصة الأسهم ، و GICs ، والمعادن الثمينة ، والصناديق المشتركة ، والسندات ، والعملات.

تتراوح رسوم التداول القياسية للأسهم وصفقات بيع ETF من 4.95 دولارًا أمريكيًا إلى 9.95 دولارًا أمريكيًا.

في حالة شراء أصول مقومة بالولايات المتحدة ، يمكنك تجنب دفع رسوم تحويل العملات الأجنبية عن طريق تمويل حسابك بالدولار الأمريكي.

للبدء ، قم بالتسجيل هنا. يحصل قرائنا على 50 دولارًا من ائتمان التجارة الحرة بعد تمويل حسابهم بما لا يقل عن 1000 دولار.

تقدم Questrade مجموعة متنوعة من حسابات الاستثمار ، بما في ذلك الحسابات الشخصية والشركات والهامش والنقد والشراكة والثقة ونادي الاستثمار وغيرها.

تعلم المزيد في هذا الاستعراض.

3.

Qtrade

Qtrade مملوكة لشركة Aviso Wealth ، وهي شركة مستقلة لإدارة الثروات تضم أكثر من 500000 عميل و 95 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

يمكنك استخدام هذه المنصة لشراء وبيع العديد من الأوراق المالية ، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة والسندات والخيارات والصناديق المشتركة و GICs.

أكثر من 100 من صناديق الاستثمار المتداولة تتمتع بحرية الشراء والبيع ، ويتم إضافة صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة الخالية من العمولات على أساس مستمر. يبلغ حجم التداول القياسي على Qtrade 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة.

للبدء ، قم بالتسجيل هنا. يتلقى قرائنا صفقات مجانية عندما يمولون حساباتهم (عرض لفترة محدودة).

تقدم Qtrade حسابات RRSP و TFSA و RESP و LIRA و RRIF والحسابات النقدية وحسابات الاستثمار الهامشي. تعلم المزيد في هذا الاستعراض.

شركات السمسرة الأخرى للتشفير ETF في كندا هي:

ما هو الـ Crypto ETF؟

صندوق ETF للعملات المشفرة هو صندوق يُستثمر في العملات المشفرة. على سبيل المثال ، تحتفظ ETF Bitcoin بأصل Bitcoin الرقمي ، ويتتبع سعرها قيمة Bitcoin.

يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة مثل الأسهم العادية وصناديق الاستثمار المتداولة.

عندما تشتري عملة ETF مشفرة ، تزداد قيمة محفظتك عندما تزداد الأصول المشفرة الأساسية ، والعكس صحيح.

يمكن الاحتفاظ بصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة في حسابات استثمار مسجلة ، ومحفظتك محمية ضد إفلاس الوسيط من قبل صندوق حماية المستثمر الكندي (CIPF) بمبلغ يصل إلى مليون دولار.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في كندا

كانت كندا أول دولة في أمريكا الشمالية توافق على صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة. أهمها:

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين

الغرض من ETF Bitcoin (BTCC)

Evolve Bitcoin ETF (EBIT)

3iQ CoinShares Bitcoin ETF (BTCQ)

CI Galaxy ETF بيتكوين (BTCX)

Ninepoint Bitcoin ETF (BITC)

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC)

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في Ethereum

CI Galaxy ETF Ethereum (ETHX)

Evolve Ether ETF (ETHR)

الغرض من Ether ETF (ETHH)

3iQ CoinShare Ether ETF (ETHQ)

يمكنك أيضًا العثور على ETF يجمع بين كل من Bitcoin و Ethereum ، مثل Evolve Cryptocurrencies ETC (ETC).

إيجابيات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة

إذا كنت لا تريد أن تكون مسؤولاً عن تخزين العملات المشفرة وشراء محافظ الأجهزة ، فإن عملة ETF المشفرة تتولى هذه المشكلة.

يمكنك بسهولة شراء صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام منصات الوساطة المنظمة جيدًا والتي كانت موجودة منذ سنوات عديدة.

هذه المنصات مؤمنة ، وأنت محمي إذا أصبحت معسرة. أيضًا ، يمكنك الاحتفاظ بصناديق الاستثمار المتداولة في أي حساب استثمار.

سلبيات صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة

هناك خيارات محدودة لصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة ، ولا يتم تمثيل سوى عملتين – البيتكوين والإيثريوم.

إذا كنت ترغب في التعرف على عملات معدنية أخرى ، فقد تحتاج إلى شرائها مباشرة.

تتقاضى صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة رسومًا إدارية تتجاوز 1٪ في بعض الحالات.

أخيرًا ، تعد العملة المشفرة أصلًا متقلبًا ، ويجب أن تفكر في تحملك للمخاطر والتأكد من أن محفظتك متنوعة بشكل كافٍ قبل الاستثمار.

كيفية شراء الأسئلة الشائعة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة

ما هي أفضل بورصات العملات المشفرة في كندا؟

أهم مواقع تبادل العملات المشفرة في كندا هي CoinSmart و Wealthsim simple Crypto.

كيف أشتري صناديق المؤشرات المتداولة عبر الإنترنت؟

تتيح لك منصات الوساطة المذكورة أعلاه (Wealthsimple Trade و Questrade) شراء صناديق الاستثمار المتداولة على الإنترنت.

هل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة آمنة؟

لا تعمل صناديق الاستثمار المتداولة بشكل جيد إلا عندما يكون أداء الأصول المشفرة الأساسية جيدًا. إذا انهار سوق العملات المشفرة ، فقد تفقد رأس المال الذي استثمرته في ETF للعملات المشفرة.

هل تمتلك Vanguard صندوق ETF مشفر؟

لا ، لم تطلق Vanguard صناديق ETF الخاصة بها.