ستساعدك المقالة التالية: كيفية شراء مشروع تجاري: الدليل الشامل (2023)

هل تفكر في الانضمام إلى نادي 32 مليون من أصحاب الأعمال الصغيرة عن طريق شراء شركة راسخة؟

حسنًا، تهانينا على اتخاذ خطوتك الأولى نحو أن تصبح مالكًا للأعمال – البحث!

هل تعرف مقولة “المعرفة قوة”؟ وهذا ينطبق بالتأكيد على عملية شراء شركة صغيرة.

إذن، خطوتك التالية هي – استمر في القراءة وتعلم كيفية شراء مشروع تجاري!

يمكن أن يكون أن تصبح مالكًا تجاريًا أمرًا مثيرًا ومرهقًا. الجزء المثير هو الحلم بطباعة بطاقات العمل والقمصان، وإعادة الديكور، ودعوة عائلتك وأصدقائك لحضور الافتتاح الكبير “تحت الإدارة الجديدة”.

الأمر هو أنه من أجل الوصول إلى حفل قص الشريط الخاص بك، عليك أولاً أن تمر بالعديد من الخطوات المهمة التي ستضمن شراء عملك الجديد.

لا تقلق رغم ذلك! لقد أجرينا بحثًا حول كيفية شراء مشروع تجاري لك.

لقد حددنا 5 خطوات مهمة يجب اتخاذها أثناء محاولة العثور على نشاط تجاري للشراء. يمكن أن تكون هذه الخطوات الخمس بمثابة خريطة طريق تنقلك من حيث أنت الآن – تفكر في شراء شركة صغيرة – لتصبح مالكًا حقيقيًا لشركة صغيرة.

لذلك، دعونا نبدأ في ذلك!

الخطوة 1. ابحث عن عمل للشراء

لا ننصح بالبحث في Google عن “أعمال تجارية للبيع” أو “أعمال تجارية للبيع” والبحث في مئات مواقع الويب التي تظهر في أكثر من مليار نتيجة.

؟ ابدأ في تضييق نطاق نتائج البحث البالغ عددها مليار نتيجة من خلال الإجابة على هذه الأسئلة الخمسة:

ماذا تعرف كيف تفعل؟ – وارن بافيت، الذي يمكن القول إنه أكبر مستثمر على الإطلاق، نصحه الشهير: “لا تستثمر أبدًا في عمل لا يمكنك فهمه”. قم بإعطاء الأولوية للشركات التي تعمل في قطاع تعرفه وتفهمه، أو التي تتطلب مهارات لديك بالفعل. ماذا تريد ان تفعل؟ – من الأسهل أن تنجح في العمل إذا كنت تحب الذهاب إلى العمل. هل تحب التفاعل مع الناس طوال اليوم؟ أم تفضل العمل من المنزل؟ ماذا تريد من العمل؟ – هل هدفك هو كسب لقمة العيش لنفسك؟ هل هو بناء مشروع تجاري قائم حتى تتمكن من بيعه بسعر مرتفع حقًا؟ هل تشتري مشروعًا قائمًا للحصول على دخل جانبي؟ ماذا ستفعل في العمل؟ – هل تخطط لإدارة العمل بدوام كامل؟ أم أنك تأمل في تعيين مدير وعدم التدخل نسبيًا؟ ما هو مقدار الوقت الذي أنت مستعد وقادر على الالتزام به في العمل؟ ما الذي يمكنك دفعه لشراء عمل تجاري؟ – سنناقش كيفية وضع ميزانية لشراء مشروع تجاري لاحقًا، ولكن قبل البدء في البحث عن أعمال محتملة للشراء، تأكد من أن لديك فكرة عما يمكنك تحمله أو المخاطر المالية التي يمكنك تحملها.

بالإضافة إلى هذه الأسئلة الخمسة الرئيسية، في مقالتنا 41 أسئلة أساسية يجب طرحها عند شراء شركة، توفر الأسئلة 29-35 بعض الأفكار حول ما يجب التفكير فيه قبل البدء في البحث عن شراء شركة.

احرص على التحقق منهم!

؟ بمجرد أن تكون لديك فكرة أفضل عن نوع العمل الذي ترغب في شرائه ولماذا يحين الوقت لبدء البحث عن عمل تجاري. ولكن أين، إن لم يكن جوجل؟

فيما يلي بعض الطرق الشائعة للعثور على الشركات الصغيرة للبيع:

وسطاء الأعمال

أسواق الأعمال التجارية عبر الإنترنت (مثل سوق UpFlip)

العمل الذي تعمل فيه حاليًا

عمل تتكرر معه كثيرًا

إعلانات الصحف والإنترنت

الكلام الشفهي للأصدقاء والزملاء

وكلاء العقارات التجارية

الجمعيات التجارية

الخطوة 2. حدد ميزانيتك وخيارات التمويل

ستساعدك العديد من إجاباتك على الأسئلة الواردة في الخطوة 1 على التفكير فيما ينبغي أن تكون عليه ميزانيتك لشراء مشروع تجاري وتحديد ما يمكنك تحمله بشكل واقعي، مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة مشروع تجاري صغير يمثل مجموعة من المخاطر المالية.

لذا، ستحتاج إلى تقييم صورتك المالية الحالية والمستقبلية. هذه هي الخطوة الأولى للبدء في التفكير في كيفية تمويل عملية شراء مشروع تجاري.

إن إعداد الميزانية هو نوع من الفن والعلم، لذا حان الوقت للإبداع!

ستحتاج إلى إنشاء ميزانية شخصية تأخذ في الاعتبار المبلغ الذي تخطط لإنفاقه على مشروع تجاري (دفعة أولى بالإضافة إلى دفعات شهرية)، ونوع الراتب أو الدخل الذي تأمل في الحصول عليه من العمل، وأي دخل ستخسره بعد ذلك. ترك وظيفتك الحالية، والنفقات الكبيرة القادمة (مثل شراء سيارة)، ونفقات بدء العمل، وما إلى ذلك.

؟ وهنا أ دليل لإعداد الميزانية الشخصية.

في عملية إعداد الميزانية، تأكد من البدء في إعداد المعلومات المالية لتقديمها إلى البائع أو البنك الذي سيرغب في تحديد أهليتك الائتمانية. يمكنك الحصول على تقارير الائتمان المجانية الخاصة بك هنا.

ستحتاج أيضًا إلى إعداد كشوفات حساب مصرفية لإظهار إثبات الأموال، وجمع إقراراتك الضريبية السابقة معًا، والتفكير في الضمانات، إن وجدت، التي يمكنك التعهد بها مقابل التمويل.

بمجرد أن تفهم صورتك المالية بشكل أفضل، يمكنك تحويل أنظارك إلى خيارات التمويل.

هناك بشكل عام 3 فئات من التمويل المستخدم لشراء شركة صغيرة:

تمويل البائع

قرض شراء الأعمال

التمويل البديل

1. تمويل البائع من صاحب العمل

من ستين إلى تسعين بالمائة من قروض الأعمال الصغيرة تنطوي على درجة معينة من تمويل البائع. مع هذا النوع من التمويل، يقدم صاحب العمل قرضًا لتغطية بعض أو كل سعر الشراء. يقدم المشتري دفعة أولى ويسدد للبائع أقساط تشمل الفوائد.

هناك العديد من المزايا لتمويل البائع، وهذا هو السبب في أنه مصدر تمويل شائع لشراء الشركات الصغيرة. تتيح طريقة التمويل هذه مساحة أكبر للتفاوض بشأن شروط التمويل مثل مبلغ الدفعة الأولى وسعر الفائدة والدفعات الشهرية.

نصيحة: إن استعداد البائع لتمويل عملية بيع، ودرجة استعداده لتمويلك، يعد مؤشرًا جيدًا على مدى إيمانه بالعمل ومدى ثقته في قدرته على توليد تدفق نقدي كافٍ، إن لم يكن ليدفع لك راتبًا كبيرًا، على الأقل أن تسدده على مدى عدة سنوات.

2. قرض شراء الأعمال من أحد البنوك

وبما أنه من غير المرجح أن يقوم البائع بتمويل سعر الشراء بالكامل، فإن العديد من الأشخاص الذين يشترون شركة صغيرة قائمة سوف يفكرون في الحصول على قرض لتمويل الفرق.

أحد أكثر مصادر القروض شيوعًا لشراء مشروع تجاري هو برنامج قروض جمعية الأعمال الصغيرة (SBA).. توفر SBA مجموعة متنوعة من برامج القروض المدعومة من الحكومة للشركات الصغيرة والتي يتم تنفيذها من خلال البنوك والمقرضين المعتمدين. اتصل بالبنك الذي تتعامل معه لمعرفة ما إذا كان مقرضًا من SBA. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنهم إرشادك خلال المتطلبات والعملية.

نصيحة: ال جمعية الأعمال الصغيرة يوفر ثروة من المعلومات والفصول الدراسية والموارد الداعمة مجانًا والتي يمكن أن تساعدك في شراء شركة حالية. حتى أن لديهم حوافز للشركات النسائية. انها فكرة جيدة للتحقق من ذلك.

من الصعب عمومًا الحصول على قرض مصرفي تقليدي لتمويل شراء شركة صغيرة قائمة. ومع ذلك، في بعض الحالات، عندما يكون السعر المدفوع قريبًا جدًا من قيمة أصول ومعدات الشركة، قد يكون البنك على استعداد للإقراض مقابل قيمة أصول الأعمال المرهونة كضمان للقرض.

أحد خيارات القروض المصرفية الأخرى، إذا كنت متأكدًا من جدوى الشركة الصغيرة التي ترغب في شرائها، هو قرض ملكية المنزل. بالنسبة لهذه القروض، فإنك تقترض ما يصل إلى 80% من قيمة منزلك، وتتعهد بمنزلك كضمان. على الرغم من أنها محفوفة بالمخاطر إلى حد ما، إلا أن ميزة هذه القروض هي أنها عادة ما تكون لها فترات سداد أطول من القروض الشخصية.

نصيحة رقم 1: لدى SBA برنامج قروض مخصص للشركات المملوكة للنساء. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع هنا.

نصيحة رقم 2: إذا كانت الشركة التي تشتريها هي شركة صغيرة قائمة لديها علاقة ائتمانية مصرفية بالفعل وإذا كانت جدارتك الائتمانية جيدة، فقد ترغب في محاولة الحصول على قرض من بنك تلك الشركة. سيعرف البنك الشركة التي تشتريها بشكل أكثر حميمية وبالتالي قد يكون أكثر تقبلاً للإقراض.

3. طرق التمويل البديلة

هناك العديد من الأسباب لاستكشاف طرق بديلة للتمويل بما في ذلك عدم وجود أموال فورية للدفعة الأولى، أو ضعف الائتمان، أو ببساطة لأنك ترغب في تنويع التزاماتك المالية.

الاستحواذ على المالك

إذا كنت تعمل حاليًا في شركة ترغب في امتلاكها، فقد تكون خطة شراء المالك خيارًا. السر غير المعروف هو أن غالبية أصحاب الأعمال (المعروفين أيضًا باسم Baby Boomers) لا يخططون للخروج من أعمالهم، ومع ذلك يتوقعون أن بيع أعمالهم لتمويل تقاعدهم.

علاوة على ذلك، فإن غالبية أصحاب الأعمال الحاليين يحتفظون بأصولهم الشخصية في الشركة.

دراسة قام بها معهد التخطيط الخروج وجدت أن معظم أصحاب الأعمال الذين سيتقاعدون قريبًا يواجهون صعوبة في بيع أعمالهم الصغيرة لأنهم لم يخططوا لها، كما تظهر النتائج التالية من الدراسة.

حسنًا، على وجه الخصوص، إذا كنت تخطط لشراء شركة صغيرة دون وجود أموال في البنك للالتزام بها، فقد تفكر في محاولة شراء صاحب عملك الحالي أو استهداف شركة لشراء المكان الذي يمكنك العمل فيه أثناء شراء المالك.

منصات الإقراض

أتاحت التكنولوجيا أنواعًا جديدة من منصات الإقراض الشخصية والتجارية. توفر هذه المنصات بديلاً للبنوك التقليدية. للحصول على قائمة أكثر اكتمالاً للمقرضين، تحقق من أفضل مقرضي القروض في UpFlip للحصول على قرض حتى لو كان لديك ائتمان سيئ.

401k القروض

إذا كنت تقوم بإنفاق الأموال في خطة التقاعد الخاصة بك، فلا يتعين عليك أن تتخلى عن فرصة أن تصبح مالكًا تجاريًا. بموجب القواعد الحالية (اعتبارًا من مايو 2020)، يمكنك اقتراض ما يصل إلى 100000 دولار من حساب التقاعد الخاص بك أو 50% من القيمة المكتسبة، أيهما أعلى.

لمزيد من المعلومات حول سحب الأموال من 401k، اقرأ هذا مقالة إنفستوبيديا.

الأصدقاء والعائلة

يتذكر Apple بدأ في المرآب؟

نحن نعيش الآن في عالم الذهاب تمويل لي وريادة الأعمال المهنية. لا تقلل من أهمية مطالبة الأصدقاء والعائلة بمساعدتك في شراء مشروع تجاري حالي. إن حقيقة أنك ستكون مسؤولاً شخصيًا عن سداد هذه المبالغ هي أيضًا طريقة رائعة للتأكد من أنك لا تتحمل مخاطر غير ضرورية عند شراء شركة.

بطاقات الائتمان

إن استخدام بطاقات الائتمان لتمويل مشروع تجاري هو تعريف “الميزانية المتواضعة”. من المرجح أن تستخدم هذا البديل الباهظ الثمن لتمويل نفقات العمل بمجرد أن تصبح المالك. ومع ذلك، إذا كان لديك نقص بقيمة 10000 دولار، أو حتى 20000 دولار، في سعر البيع، فقد تكون بطاقات الائتمان هي الملاذ الأخير للتمويل.

الخطوة 3. قم بالعناية الواجبة

حسنًا، لقد فكرت في نوع الأعمال الصغيرة التي يجب عليك شراؤها والمبلغ الذي يمكنك تحمله. بعد ذلك تكون قد حددت نشاطًا تجاريًا موجودًا تريد امتلاكه.

ماذا الآن؟ ؟

حسنًا، إن شراء مشروع تجاري يشبه إلى حد ما مواعدة شخص ما لفترة طويلة قبل وضع الخاتم في إصبعه. يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتعرف عليهم واكتشاف وحل أي مشكلات قد تخطئ قبل أن تضع خاتمًا على هذا الإصبع.

كما قلنا سابقًا، عليك إجراء بحثك. العناية الواجبة هي كلمة خيالية للبحث. هناك الكثير من الأبحاث التي تتناول تقييم الأعمال التجارية القائمة للبيع. لا تدع ذلك يعوقك، إنه في الواقع شيء جيد!

توفر لك العناية الواجبة أيضًا الوقت والفرصة للتعرف على خصوصيات وعموميات إدارة أعمالك المحتملة قبل التوقيع على الخط المنقط.

وكما يقولون، الوقت هو المال. الوقت الذي تقضيه في البحث عن مشروع تجاري صغير للبيع والذي جذب اهتمامك سيوفر لك المال أو يكسبك المال في المستقبل.

سبب آخر للتأكد من أنك تفعل ما يكفي من العناية الواجبة؟ الناس يكذبون (يلهث!)

وفقًا لأندرو كاجنيتا، رئيس مستشارو الأعمال عبر العالم:

“ما يقرب من نصف جميع الصفقات تنهار خلال مرحلة العناية الواجبة الرسمية، وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لحدوث ذلك هو اكتشاف المشتري لمشكلة لم يكشف عنها البائع سابقًا.”

ما الذي تبحث عنه عند شراء الأعمال التجارية

هناك العديد من العوامل الحاسمة التي يجب التحقيق فيها عند شراء شركة حالية. نحن الخطوط العريضة للعناصر الرئيسية للتحقق من هنا.

التاريخ المالي

لقد ذكرنا سابقًا أن 65% من أصحاب الأعمال الصغيرة لم يتم تدقيق بياناتهم المالية مطلقًا. وهذا يعني أنهم كانوا يديرون دفاتر الأعمال وفقًا لقواعدهم الخاصة. إذا كان لدى الشركة محاسب أو محاسب، فاطلب منهم أن يطلعوك على البيانات المالية.

للتأكد من حصولك على رؤية صادقة لأداء الأعمال، ستحتاج إلى الاطلاع على عدة سنوات من السجلات المالية بما في ذلك بيانات التدفق النقدي (الأكثر أهمية)، والميزانيات العمومية، والحسابات الدائنة والمدينة، والديون.

ابحث عن الأنماط في البيانات المالية مثل زيادة الديون أو زيادة المستحقات التي قد تشير إلى وجود مشكلة. هل المبيعات وصافي الدخل في نمو أم في انخفاض؟ وبالمثل، ابحث عن فرص لإدارة شؤونك المالية بشكل أفضل بمجرد توليك المسؤولية لزيادة قيمة استثمارك.

المالكون

يشمل أولئك الذين لديهم مصلحة في العمل الموظفين وقاعدة العملاء والموردين وأصحاب العقارات والممولين وما إلى ذلك. انظر إلى ملفات الموظفين بما في ذلك العقود والمزايا والتعويضات. تحدث إلى الموظفين لمعرفة المزيد عن العمل وتحديد المشكلات. تحدث إلى الموردين وقم بتقييم ما إذا كانوا موثوقين أم لا.

الأهم من ذلك، أن ننظر إلى قاعدة العملاء للشركات الصغيرة. سيكون هذا هو خبزك وزبدتك، وهو ما يدفع فواتيرك. هل قاعدة العملاء في نمو أم في تراجع؟ ماذا يقول العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما نوع المراجعات التي يقدمونها؟

قانوني

تأكد من التحقيق فيما إذا كانت الشركة قد رفعت أي دعاوى قضائية. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأي عقود رئيسية، قد ترغب في الاستعانة بمحامي لمراجعتها للتأكد من سلامتها. على سبيل المثال، إذا كان لدى الشركة عقد إيجار يمنع شخصًا آخر من الاستيلاء عليها دون إذن المالك، فلن ترغب في التوقيع على اتفاقية بيع حتى تحصل على هذا الإذن كتابيًا وبشروط يمكنك قبولها.

تشمل المشكلات القانونية الأخرى التي يجب الانتباه إليها الامتيازات ضد الممتلكات، ومتطلبات ترخيص الأعمال، والمتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال، وانتهاكاتها.

إفصاحات البائع المطلوبة

عند الحديث عن عدم كشف البائعين عن المعلومات، هناك قوانين اتحادية تفرض إفصاحات معينة من قبل البائعين. إنها فكرة جيدة أن تتعرف على هذه الأشياء. هذا فيديو من لجنة التجارة الفيدرالية يشرح متطلبات “قاعدة فرصة الأعمال” التي تلزم البائعين التجاريين بتقديم وثيقة إفصاح من صفحة واحدة تحتوي على معلومات محددة للمشترين، على سبيل المثال، لدعم أي مطالبات تتعلق بالأرباح حول الشركة.

معلومات مهمة أخرى للتحقيق فيها

كلما تعمقت أكثر، زادت الأسئلة التي تطرحها، وكلما زاد عدد أجزاء العمل الذي تبحث عنه، زادت معرفتك بالخطوتين التاليتين، وحول إدارة الأعمال بشكل عام. لذا، إليك بعض العوامل الأخرى التي يجب عليك تحديدها في العناية الواجبة:

شراء الأصول مقابل الكيان التجاري – هل تشتري الشركة أو الشراكة أو شركة ذات مسؤولية محدودة فقط؟ ما هي الأصول/المعدات التي تأتي مع الشراء التجاري وما هي قيمتها؟

مشاركة المالك – هل المالك على استعداد للبقاء لفترة من الوقت بعد البيع ليعلمك العمل؟

الموظفون الرئيسيون – هل سيبقون وتحت أي ظروف؟ هل تريدهم أن يبقوا؟ هل يمكنك السماح لهم بالرحيل؟

الضرائب – ما هي العناصر التي قد تسمح لك الشركة بشطبها؟ ما هي الضرائب التي تتحملها الشركة؟

التأمين – ما هو النوع المطلوب وما الذي تمتلكه الشركة حاليًا؟ هل ستكون قادرًا على تولي السياسة؟

؟ SCORE، وهي منظمة وطنية توفر التوجيه المجاني لأصحاب الأعمال الصغيرة، لديها قائمة مرجعية قابلة للتنزيل حول ما يجب التحقق منه عند شراء شركة. أنت تستطيع قم بتنزيله هنا.

نصيحة: إذا لم يتمكن البائع في أي مرحلة من إجراءات العناية الواجبة من تزويدك بمعلومات وإجابات محددة أو لم يرغب في القيام بذلك، فهذه علامة جيدة على أنه يجب عليك المضي قدمًا في البحث عن عملك. تذكر أن هناك احتمالًا بنسبة 50% ألا يكشف البائع عن شيء يجب أن تعرفه!

الخطوة 4: تحديد قيمة العمل

بعد قضاء بعض الوقت في التجول تحت غطاء العمل، سيكون لديك فكرة أفضل بكثير عما يوجد هناك وما قد تكون قيمته. يجب أن يكون لديك أيضًا فكرة أفضل عما ترغب في دفعه. ستستخدم هذه المعلومات لتحديد سعر العرض الخاص بك.

كيفية تقييم الأعمال التجارية للشراء

إن تحديد القيمة العادلة أو السعر الذي يتم به شراء شركة صغيرة هو، مثل الميزانيات، نوع من الفن والعلم. من المهم أن نفهم كيفية تقييم الأعمال التجارية لأنه من المحتمل أن المالك لم يقم بأي تقييم رسمي للشركة، على الرغم من أنه بالتأكيد سيكون لديه سعر البيع في الاعتبار.

للحصول على دليل متعمق لتقييم الأعمال التجارية، ننصحك بقراءة دليلنا الشامل هنا. في هذا الدليل، نعرض التحديات المحتملة لتقييم الشركات الصغيرة، ونصف طرق التقييم المختلفة، مع الموازنة بين إيجابيات وسلبيات كل منها. ونقدم أيضًا مثالًا لاستخدامه كمرجع.

؟ فيما يلي الملخص الشامل لخمسة أساليب يمكنك استخدامها لتقييم الأعمال التي ترغب في شرائها.

الطريقة القائمة على الأصول – هذا ما يبدو عليه الأمر. يتم تحديد القيمة عن طريق إضافة قيمة جميع أصول الشركة. قيمة الأصول ناقص الالتزامات تساوي قيمة الشركة. طريقة الإيرادات – تعتمد طريقة التقييم هذه ببساطة على أخذ الإيرادات الإجمالية أو إجمالي المبيعات وتطبيق المضاعف لتحديد الحد الأقصى لقيمة الشركة الصغيرة. يمكن أن يكون المضاعف أقل من واحد، أو يصل إلى 2x عادةً. سيعتمد ذلك على الصناعة والبيئة الاقتصادية وأداء الأعمال. التدفق النقدي المخصوم (DCF) – تعد DCF إحدى الطرق الأكثر استخدامًا لتقييم الأعمال. تأخذ هذه الطريقة التدفق النقدي المستقبلي المتوقع للشركة والقيمة الزمنية للنقود لتحديد القيمة الحالية. أفضل تعبير عن مفهوم DCG هو Aswath Damodaran، مؤلف الكتاب:

“…لاحظنا أن قيمة الشركة هي دالة لثلاثة متغيرات – قدرتها على توليد التدفقات النقدية، ونموها المتوقع في هذه التدفقات النقدية، وعدم اليقين المرتبط بهذه التدفقات النقدية.”

تقييم تدفق الدخل – تختلف طريقة التقييم هذه عن التدفقات النقدية المخصومة من حيث أنها تنظر إلى التدفقات النقدية على مدى فترة زمنية محددة (بدلاً من توقعها في المستقبل). وبدلاً من ذلك، يستخدم مصادر دخل أخرى مثل صافي الربح، أو الأرباح قبل الضرائب، أو أرباح التشغيل، أو الأرباح من فترة محددة فقط. ثم يتم خصمها بمعدل يعكس مخاطر الأعمال. مدى من القيم – تجمع هذه الطريقة بين كل من المنهجيات السابقة وتحاول استخلاص تقييم متفق عليه من خلال التثليث. باستخدام هذه الطريقة، يمكن لصاحب العمل أو المشتري إضافة عوامل أخرى تؤثر على قيمة العمل. على سبيل المثال، إذا كان المالك يعلم أن هناك نقصًا في الأعمال التجارية الصغيرة، فيمكنه الإشارة في القيمة النهائية إلى أنه مع الإدارة الأفضل، يمكن للشركة تحقيق المزيد وبالتالي زيادة القيمة.

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إذا كنت تشعر ببعض عدم اليقين بشأن العملية برمتها، بعد القراءة عن طرق التقييم، فقد ترغب في الاستعانة بمثمن محترف.

إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف واحدة أو تريد المساعدة، فهذا خيار رائع مرة أخرى نتيجة. توفر SCORE مرشدين أعمال مجانيين يمكنهم مساعدتك في جميع جوانب شراء وإدارة الأعمال بما في ذلك التقييم.

الخطوة 5: إنشاء اتفاقية بيع الأعمال

إذا اتفقت، بعد كل هذه العناية الواجبة ومعالجة الأرقام، على سعر البيع مع صاحب العمل، فأنت جاهز لاستخدام استعارة المواعدة السابقة لوضع خاتم عليه. يمكنك القيام بذلك عن طريق تنفيذ اتفاقية بيع الأعمال.

يجب أن تتضمن اتفاقية البيع كل تفاصيل البيع حتى يتمكن البائع من نقل الملكية إليك في تاريخ الإغلاق دون مشكلة. نعم، يبدو الأمر معقدًا وهو كذلك. وذلك لأنك تريد حماية نفسك والتأكد من تغطية جميع المخاطر المحتملة في الاتفاقية. لذا، إذا كنت تستطيع تحمل تكاليف ذلك، فمن الجيد أن تستعين بمحامي لمساعدتك في صياغة ومراجعة اتفاقيتك.

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إذا كانت لديك درجة معينة من الثقة في صاحب العمل وتشعر بثقة كبيرة بشأن المعاملة، فيمكنك الوصول إلى نماذج اتفاقيات البيع من مجموعة متنوعة من المصادر مثل LawDepot.com, nolo.com، و LegalZoom.

فيما يلي مخطط تفصيلي رفيع المستوى لما يجب أن يكون في اتفاقية البيع الخاصة بك.

من يبيع الأعمال

من يشتري الأعمال

ما هو العمل – الأصول أو الكيان، وما هي الأصول المضمنة.

سعر البيع – للأصول مثل المخزون والمعدات والذمم المدينة.

الالتزامات – من المسؤول عن ديون ما قبل البيع والدعاوى القضائية والامتيازات والضرائب المتأخرة.

شروط الدفع – الإيداع مطلوب، ويجب أن يتم الدفع عند الإغلاق، والسند الإذني، وضمانات البائع الأخرى.

المسؤوليات – كيف سيتم معالجتها ومن سيقوم بها

التمثيل – البائع والمشتري

اتفاقية عدم المنافسة – القيود المفروضة على البائع

موافقة البائع على البقاء – ماذا يفعل ومتى وإلى متى

هناك بنود ولغة قانونية أخرى يجب أن تكون موجودة في الاتفاقية، ولكن العوامل المذكورة أعلاه هي بعض من أهم التفاصيل التي يجب توضيحها.

بالإضافة إلى اتفاقية البيع، يجب إعداد مستندات قانونية أخرى بما في ذلك السند الإذني (لتمويل البائع)، وسند البيع، وتنازل الإيجار، وغيرها.

خاتمة

بحلول الوقت الذي تمر فيه بهذه الخطوات الخمس وتفحص الموارد الأخرى التي أشرنا إليها خلال هذه المقالة، ستكون قد تعلمت الكثير حول ما يلزم للعثور على شركة حالية وفحصها وتقييمها وتمويلها وتقديم عرض لها. الأعمال الصغيرة التي يمكن أن تصبح مفتاحك للنجاح والسعادة.

لذا، بعد قراءة هذا، ما هو الخيار المناسب لك: البقاء في وظيفتك، أو بدء مشروعك الخاص، أو شراء مشروع حالي؟