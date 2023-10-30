ستساعدك المقالة التالية: كيفية صنع Pinterest الدبابيس التي تنتشر على نطاق واسع

عندما كنت أقوم بتجميع منشور عن الأكثر شعبية Pinterest دبابيس الوصفات في كل العصور، جعلتني أفكر في كيفية صنعها Pinterest الدبابيس التي أصبحت ناجحة على نطاق واسع.

لماذا تنتشر بعض الدبابيس بسرعة كبيرة، بينما تضيع دبابيس أخرى وسط بحر من الصور المستطيلة؟ هل من الممكن مهندس Pinterest الفيروسية؟

من الصعب أن نتخيل أن بعض دبابيس الوصفات تقترب أو تجاوزت مليون تكرار.

عندما تفكر في الأمر، إنه أمر مدهش حقًا: يمكن لصندوق صغير مصمم جيدًا على شبكة التواصل الاجتماعي من الصناديق الصغيرة الأخرى أن يجذب ملايين النقرات إلى موقع الويب. وخلف تلك النقرات يوجد بشر حقيقيون. البشر الذين هم على استعداد لقراءة الأشياء الخاصة بك وربما حتى إجراء عملية شراء.

يقرأ الكثير من المدونين هذا الموقع. والشيء الأول الذي يرغب معظم المدونين في تحسينه (إلى جانب دخلهم) هو حركة المرور الخاصة بهم. أخبرني إذا كان هذا يبدو مثلك:

لقد بذلت الكثير من العمل الشاق – حتى مئات الساعات – في صياغة أوصاف الدبوس الخاصة بك بدقة، وتبادل الأفكار حول العناوين الجذابة، والترويج للمحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وما هو مقدارها؟ 48 تكرارًا و390 نقرة إجمالية إلى موقع الويب الخاص بك في يوم جيد. في بعض الأحيان لا حتى ذلك.

ثم يموت، وتعود إلى المربع الأول.

تبدو مألوفة؟

إذن ما الخطأ الذي تفعله؟

لماذا لا تحقق نفس النجاح الذي حققه الضاربون الثقيلون Pinterest هل لديك؟ لماذا لا تنتشر دبابيسك على نطاق واسع؟

حسنًا، سأعطيك إجابة بسيطة للغاية. عندما يتعلق الأمر بالسبب الذي يجعلك سيئًا للغاية في صنع الأشياء Pinterest تنتشر الصور بسرعة، نصفها خطأك… ونصفها ليس خطأك. دعونا نلقي نظرة على السبب.

الـ 50% التي هي خطأك

أنت تكرر نفس العملية وتتوقع نتائج مختلفة.

من المحتمل أنك قرأت شيئًا ما على طول الطريق ووافقت عليه (وأنت تفعل ذلك منذ ذلك الحين). استمرار هذه الدورة هو أن كل ما قرأته ربما لم يكن محتوى عالي الجودة في البداية، والآن أنت ترتكب نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا. تعتقد أنك إذا واصلت المضي قدمًا، فسوف ترى النتائج في النهاية.

أنت تقول لنفسك إنها عملية.

أن الأمور سوف تتحسن.

خطأ. التوقف عن تكرار نفس الأخطاء مرارا وتكرارا.

قضاء وقت أقل في العمل وقضاء المزيد من الوقت في التعلم. في كثير من الأحيان، يتدخل الناس لأنهم متحمسون للغاية للبدء.

قف. دراسة نجاح الآخرين. ماذا يفعل هؤلاء الناس وأنت لست كذلك؟

ما الذي يفعلونه بالضبط ولا تفعله أنت؟

أنا لا أطلب منك أن تقلد الآخرين، ولكن في نفس الوقت، أنا كذلك. بعد كل شيء، هناك سبب لتعلم هؤلاء المستخدمين كيفية صنعها Pinterest دبابيس بشكل فعال ولم تقم بذلك.

ما الذي يفعله منافسوك والذي يمكنك تنفيذه بنفسك Pinterest إستراتيجية؟ تعلم من نجاحهم.

اكتشف ما يفعلونه ثم فكر في الطرق التي يمكنك من خلالها تقديم شيء فريد. شيء يجعل المستخدمين يعودون إليك وليس إلى منافسيك.

تقبل أنك لا تعرف كل شيء. ربما تكون هناك طريقة أفضل للقيام بالأشياء والتحلي بالمرونة الكافية للتغيير. تقبل أن ما تفعله لا ينجح وأنك بحاجة إلى معرفة ما ينجح.

الـ 50% التي ليست خطأك

Pinterest تغير.

في الواقع، إنه يتغير دائمًا.

إذا كان ذلك يجعلك تشعر بأي تحسن، فإن الكثير من هذه الدبابيس أصبحت ناجحة جدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها لم تعد موجودة الآن Pinterest خوارزميات. في الأعوام الماضية، Pinterestركزت خوارزمية الفرز بشكل أكبر على الحداثة الزمنية للدبوس.

إذا تم حفظ دبوس مؤخرًا في لوحة معينة تتابعها، فمن المرجح أن يرى المستخدم هذا الدبوس المحدد في خلاصته. لقد كانت حلقة ردود فعل إيجابية من نوع ما.

إذا قمت بتثبيت دبوس معين بشكل متكرر (أو قام الآخرون بحفظ دبوسك بشكل متكرر)، فقد تم ترجيحه بشكل أكبر/كان من المرجح أن يظهر. على هذا النحو، قامت لوحات المجموعة بتوسيع نطاق رؤية المسامير بشكل كبير.

لسوء الحظ، فإن طريقك إلى الشهرة في الوقت الحاضر أكثر تعقيدًا بكثير. Pinterestتركز الخوارزميات “الذكية” الأحدث الخاصة بـ بشكل أكبر على الجودة النقية للدبوس.

إنهم يريدون محتوى محسنًا حديثًا وعالي الجودة من مستخدمي سجل التتبع المثبتين (تحيز المحتوى الجديد، ونسب النقر إلى الظهور العالية، وسجل الحساب/المتابعين، وجودة الصفحة المقصودة، وسلطة المجال).

ومن المثير للاهتمام، Pinterestإن تركيز ’s في الآونة الأخيرة على حداثة المحتوى في خوارزمياتها يعني أنه سيكون من الصعب بالفعل الوصول إلى القمة أكثر من أي وقت مضى.

هذا لا يعني Pinterest الصور لا تؤدي إلى زيادة حركة المرور، وهذا يعني أنك لن تتم مكافأتك بعد الآن بكميات وفيرة من حركة المرور على الرغم من إنتاج محتوى منخفض الجودة. عليك أن تتعلم كيفية التثبيت لغرض ما.

كيفية إنشاء دبوس ينتشر بسرعة كبيرة

إذا كنت قد بدأت للتو كمدون أو لم تصل إلى النقطة التي تكون فيها مستعدًا لتوظيف عمل، فمن المحتمل أنك ستحتاج إلى إنشاء دبابيس خاصة بك.

للبدء، أنشأ جيف مقطع فيديو سريعًا مدته 10 دقائق يرشدك خلال العملية الأساسية لإنشاء دبوس.

خذ استراحة سريعة، وتجول، ثم سنتعمق في:

الآن، أحد أكبر الأخطاء التي نرى المدونين يرتكبونها Pinterest يقلل من قيمة تصميم الدبوس.

إن تجميع الدبابيس غير الفعالة معًا أمر غير فعال ومضيعة للوقت. لا يمكنك فقط إنشاء دبوس وتوقع أن ينتشر على نطاق واسع دون أن يكون مقصودًا في تصميمك.

أنت بحاجة إلى دبابيس جذابة وتجعل الأشخاص يرغبون في النقر عليها لقراءة المزيد.

كيف يمكنك إنشاء دبوس يجعل الأشخاص يرغبون في النقر عليه؟

أولاً، عليك أن تجيب على سؤال واحد مهم للغاية: ما الفائدة من ذلك بالنسبة لي؟

إذا لم يتمكن شخص ما من معرفة ما يجب أن يستفيده من مقالتك على الفور بناءً على رقم التعريف الشخصي الخاص بك، فسوف يستمر في التمرير.

قد يكون من المناسب إضافة دبوس مكتوب عليه “5 أشياء تعلمتها أثناء زيارتي لإيطاليا”. لكن العنوان الأكثر تركيزًا على القارئ مثل “5 أشياء يجب تجنبها أثناء رحلتك إلى إيطاليا” سيكون أداؤه أفضل بكثير.

ثانيًا، إذا كان عليك أن تصنع دبابيسك بنفسك، فمن الأفضل أن تتقن ذلك. أنا أتحدث عن تصميم الدبوس. تنسيق النصوص والألوان والصور وما إلى ذلك لتحقيق التفاعل الأمثل والنقر.

أعرف ما الذي تفكر فيه – لكن ليس لدي أي مهارة في التصميم!

صدقني، لقد كنت في نفس القارب عندما بدأت لأول مرة. لقد استغرق الأمر مئات المحاولات قبل أن أتمكن أخيرًا من فك الكود لإنشاء دبابيس عالية الجودة. ولكن بمجرد أن فعلت ذلك، انفجرت حركة المرور لدينا.

بمجرد إتقان فن التصميم، فإن الخطوة التالية هي إنشاء لا يتزعزع Pinterest إستراتيجية.

كيفية التثبيت بشكل أكثر فعالية

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فأنت بحاجة إلى إنشاء Pinterest للأعمال التجارية الحساب وإعداد “دبابيس غنية”.

يمنحك حساب الأعمال إمكانية الوصول إلى التحليلات والرؤى حتى تتمكن من معرفة أداء دبابيسك وأيها تجذب أكبر عدد من الزيارات. كما يسمح لك بالتقدم بطلب للحصول على “دبابيس غنية”. يسمح هذا لدبابيسك بالوقوف عن طريق إضافة المزيد من المعلومات حول موضوع الدبوس.

بمجرد الانتهاء من إعداد حسابك، فقد حان الوقت لبدء النظر في لوحات المجموعة والتقدم إليها.

نعم، أعلم أنني قلت إن مجالس المجموعات لم تعد كما كانت من قبل، لكن هذا لا يعني أنها لم تعد مهمة. تحقق من دليل استراتيجيتنا على كيفية العثور على لوحات المجموعة عالية الجودة والانضمام إليها.

وأخيرًا، أنت بحاجة إلى Pinterest دبوس جدولة للمساعدة في حمل العبء. عند البدء في استخدام Pinterest بشكل استراتيجي لجذب الزيارات إلى موقعك، ستدرك سريعًا أن هناك الكثير من الأمور التي تدخل في هذا الأمر.

كان من المستحيل بالنسبة لنا أن نبني أنفسنا Pinterest حركة المرور بقدر ما فعلنا دون مساعدة برنامج جدولة الدبوس المفضل لدينا، الريح الخلفية. فهو يسمح لنا بجدولة دبابيسنا قبل أسابيع، مما يوفر لنا ساعات من الوقت ويسمح لنا بالتركيز على جوانب أخرى من أعمالنا، مثل إنشاء محتوى رائع.

يقدم لنا برنامج جدولة الدبوس الخاص بنا أيضًا اقتراحات حول أفضل الأوقات لتثبيت أكبر قدر من التفاعل.

نصائح أخرى لتحسين Pinterest لعبة:

تقبل أن ما تفعله حاليًا لا يعمل أو أنه يمكنك القيام به بشكل أفضل

تعرف على المزيد حول ما يساهم في ارتفاع نسبة النقر إلى الظهور (نسبة النقر إلى الظهور) للعنوان

ركز أكثر على جوانب وصف دبوس الجودة

أنشئ محتوى عالي الجودة وجديدًا في كثير من الأحيان

تعرف على المزيد حول علم النفس البشري (فيما يتعلق بنسب النقر إلى الظهور الأعلى على الصور المثبتة، أي الألوان التي يجب تضمينها/لماذا ينقر الأشخاص على المسامير التي يقومون بها)

تعرف على ما يريد الناس أن يقرأوا عنه

ذات صلة: كيفية إنشاء مدونتك الأولى بقيمة 1000 دولار

أنشئ دبوسًا وابدأ الاختبار

عليك أن تقبل Pinterest على ما هو عليه.

علوم.

إنها خوارزمية.

Pinterest يريد معرفة ما إذا كان الأشخاص الآخرون يحبون دبابيسك أم لا، وذلك من خلال نقراتك ومشاركاتك. هكذا Pinterest يقرر ما إذا كان الدبوس الخاص بك جيدًا بالفعل أم لا.

يمكنك الحصول على محتوى بأعلى جودة في العالم بأكمله، ولكن إذا كنت ترتكب نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا، فلن ترى النجاح أبدًا مع Pinterest.

دراسة نجاح الآخرين. تقليده. ودائمًا، اختبر دائمًا أساليبك.