ستساعدك المقالة التالية: كيفية صياغة المحتوى الذي يجذب عملاء جدد

هل تكافح من أجل جذب عميلك المثالي؟

بغض النظر عما تفعله ، تشعر أنك عالق في عدد التحويلات التي تراها.

لا يمكنك على ما يبدو توليد عدد كافٍ من العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء دائمين يدعمون عملك.

إجابتك؟

محتوى عالي الجودة.

يستخدم 91٪ من جهات التسويق الآن تسويق المحتوى ، و 84٪ من المؤسسات لديها استراتيجية محتوى مطبقة.

يُعد تسويق المحتوى بمثابة تغيير في قواعد اللعبة وقد أحدث ثورة في طريقة عمل الشركات.

إذا كان بإمكانك تقديم محتوى قيم وجذاب يتحدث إليه مباشرةً لك العملاء المستهدفين – أنت ذهبي.

في هذا المنشور ، ستتعلم بالضبط كيفية صياغة محتوى قيم يجذب العملاء المستهدفين في كل مرة ، ويجعلهم يعودون.

دعنا نقفز.

تأكد من أنك تفهم حقًا عميلك المستهدف

قبل أن تتمكن حتى من التفكير في إنشاء محتوى أو القلق بشأن استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك – من الضروري أن يكون لديك عميلك المستهدف مسمرًا.

إذا لم تكن قد حددت عميلك المستهدف بوضوح – فأنت تقوم فقط بالتقاط صور في الظلام.

وسيكون من المستحيل تقريبًا صناعة أي شيء ذي قيمة.

إذن كيف يمكنك الحصول على فهم واضح لعميلك المستهدف؟

ابحث عن آفاقك فك شفرة المشاكل التي يواجهونها ، والتي يمكنك حلها بالمحتوى الخاص بك.

عند البحث عن جمهورك المستهدف ، لديك عدد قليل من الخيارات للاختيار من بينها. ولحسن الحظ ، لا تحتاج إلى إنفاق سنت في القيام بذلك إذا كنت لا تريد ذلك!

بالطبع ، هناك بعض الطرق التي يمكنك أن تختارها تكلف مالًا – لكنك بالتأكيد لست بحاجة إلى إنفاق سنت واحد لتثبيط جمهورك المستهدف بشكل فعال.

كيف تبحث عن جمهورك المستهدف:

استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإجراء أبحاث السوق (لينكد إن ، Twitter، إلخ).

يستخدم Facebook المجموعات (حيث يتسكع عملاؤك المستهدفون).

Quora (توجد أسئلة / منتديات حول كل موضوع معروف للإنسان. ابحث عن أشخاص يناسبون المعايير الموجودة هناك واطلع على أنواع الأسئلة التي يطرحونها).

تحقق من Google Analytics لمعرفة الأشخاص الذين يزورون موقعك على الويب بالفعل (لا سيما وظائفهم الديموغرافية والاهتمامات).

انظر إلى قاعدة عملاء منافسيك (على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر يمكنك العثور عليهم فيه).

هذه مجرد حفنة من الأفكار ، وهناك الكثير من الأفكار الأخرى. كن مبدعًا – وستجد أنه أسهل بكثير مما تعتقد.

ستحتاج إلى استخدام هذه المعلومات لإنشاء شخصية المشتري للتعمق أكثر في هوية العميل المثالي.

ما هي شخصية المشتري؟

شخصية المشتري هي تمثيل خيالي للعميل المستهدف.

Note: ربما سمعت هذا المصطلح باسم مختلف. على سبيل المثال؛ شخصية العميل ، وشخصية الجمهور ، والأفاتار ، وملف تعريف العميل ، وما إلى ذلك.

من خلال إنشاء شخصية المشتري ، فإنك تحصل على نظرة متعمقة على عميلك المستهدف ، وما يدور في رؤوسهم.

ما يجب تضمينه في شخصية المشتري:

التركيبة السكانية

معلومات شخصية

معلومات المهنة / التوظيف

التحديات التي يواجهونها

الاحتياجات

أهدافهم وطموحاتهم

السلوكيات

والقائمة تطول. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك تضمينها – اعتمادًا على مدى العمق الذي تريد أن تذهب إليه.

تريد أن يخدش عملاؤك رؤوسهم ، ويتساءلون كيف عرفت بالضبط ما يريدون وما يحتاجون إليه في تلك اللحظة.

ستبدو شخصيات المشتري لكل شركة مختلفة بشكل كبير.

في ما يلي مثال على الشكل الذي تبدو عليه شخصية مشتري المسوق الرقمي:

تحتاج إلى معرفة هذه الأشياء من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم في المحتوى الخاص بك.

عندما تتعرف على هوية العميل المثالي بالضبط ، ستتمكن من إنشاء محتوى يعالج نقاط الألم والتحديات على وجه التحديد.

وهذا ما سيساعد المحتوى الخاص بك على تجاوز الضوضاء.

إنشاء استراتيجية تسويق المحتوى

تعد صياغة استراتيجية تسويق المحتوى التي تعمل بشكل جيد لعملك خطوة أولى حتمية لجذب العملاء المثاليين.

ستصدم من عدد الشركات التي ليس لديها استراتيجية تسويق محتوى ملموسة.

في الواقع ، وجد معهد تسويق المحتوى أن 63٪ من الشركات ليس لديها استراتيجية تسويق محتوى موثقة:

إن صفع أي محتوى والاتصال به يوميًا لن يمنحك النتائج التي تريدها. وبدون نوع من الإستراتيجية وخطة اللعبة – هذه هي حقيقة ما كنت ستفعله.

ناهيك عن أنك ستترك في الغبار ، بينما يقوم منافسوك بفرش العجين.

ومع ذلك ، ضع في اعتبارك:

لا ينبغي أن يكون إنشاء استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك نسخة طبق الأصل تمامًا لما تراه الشركات الأخرى تفعله.

حدد ما يفعله منافسوك جيدًا وما لا يفعلونه. ثم املأ الفراغات.

الآن ، هناك بضع خطوات يجب اتباعها للتأكد من أن استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك فعالة.

يمكنك الحصول على مزيد من التعمق في إستراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك ، ولكن من أجل البساطة ، سنستعرض المكونين الرئيسيين.

المكونات الرئيسية لاستراتيجية فعالة لتسويق المحتوى:

تضييق أهدافك وخطة عملك. نظرة متعمقة على نقاط الألم وأكبر التحديات التي يواجهها عميلك ، أو شخصية المشتري.

كما قلت ، يمكنك التعمق أكثر ، مثل الدخول في قصة علامتك التجارية ، أو بيان مهمتك ، أو جوانب أخرى. لكن هذه بالتأكيد بداية رائعة لبدء تدحرج الكرة.

يجب أن يكون المحتوى الخاص بك مدفوعًا بالهدف

تجنب نشر المحتوى من أجله. كل ما تنشره يحتاج إلى غرض.

إليك ما يعنيه هذا:

أنت بحاجة إلى هدف واضح للمحتوى الخاص بك. سيساعدك هذا على مراقبة الأداء والحصول على عائد استثمار من استراتيجية المحتوى الخاصة بك.

تحتاج أيضًا إلى عبارة واضحة للحث على اتخاذ إجراء تخبر الزائرين بما يجب عليهم فعله بعد ذلك – وهذا سيرتبط مباشرة بأهداف المحتوى الخاص بك.

قد يشجع هذا الزائرين على قراءة المزيد من منشورات المدونة ، والانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك ، وتنزيل مغناطيس رئيسي ، والاشتراك في ملف YouTube قناة أو أي شيء آخر.

نظرة متعمقة على نقاط الألم لدى عميلك

المفتاح لجذب عميلك المستهدف هو إنشاء حلول سهلة للمشكلة التي يواجهونها.

هذا هو المكان الذي يكون فيه الحصول على شخصية المشتري مفيدًا. لأنه يمكن أن يخبرك بكل ما يمكن معرفته عن عملائك أو عملائك في المستقبل.

حتى إذا لم تمضي قدمًا في التعامل مع شخصية المشتري ، فمن الضروري أن يكون لديك فهم قوي للتحديات ونقاط الألم التي يواجهها عملاؤك المستهدفون.

إذا كنت تعرف معاناتهم مثل الجزء الخلفي من يدك – فستتمكن من تنظيم الأنواع المناسبة من المحتوى التي ستحل المشكلات التي يواجهونها بشكل مباشر.

اكتشف أنواع المحتوى التي ستستخدمها لجذب العملاء المستهدفين

ما لم تكن جديدًا في تسويق المحتوى ، فمن المحتمل أنك سمعت عن بعض أنواع المحتوى المختلفة التي يمكنك استخدامها.

من المهم تجاوز مجرد إرسال منشورات المدونة.

إليكم السبب:

عندما تقوم بالتوسع إلى أنواع محتوى أخرى ، فسوف تعرض علامتك التجارية لجمهور جديد تمامًا. السماح لعلامتك التجارية بتنمية جمهور أكبر.

بعض أنواع المحتوى المختلفة التي يمكنك استخدامها:

مشاركات المدونة

البودكاست (أو الإصدارات الصوتية لمشاركات المدونة)

العروض التقديمية من Slideshare

دراسات الحالة

الرسوم البيانية

أشرطة فيديو

الأوراق البيضاء

هناك الكثير من الأفكار الأخرى هناك. وعلى الرغم من وجود أنواع معينة من المحتوى تعمل بشكل أفضل مع شركات معينة (مثل الأوراق البيضاء) ، إلا أن هناك أنواعًا عالمية وتميل إلى العمل في كل مكان أو صناعة.

منشورات المدونة هي مثال رائع. يفتحون علامتك التجارية لاكتساب حركة مرور محرك البحث.

ومن السهل نسبيًا إنشاءها دون الكثير من التدريب المتخصص (عند مقارنتها بشيء مثل محتوى الفيديو).

ولكن ، بقدر ما يمكن أن تكون منشورات المدونة فعالة ، ستظل ترغب في التفرع وتجربة أنواع محتوى أخرى.

طريقة رائعة للبدء هي استخدام منشورات مدونتك “كمحتوى أساسي” – من هناك ، يمكنك إعادة توظيف منشورات مدونتك في أنواع محتوى أخرى.

سيكون لكل نوع محتوى إستراتيجية ترويجية تسمح لك بالاستفادة من مجموعة ديموغرافية جديدة للجمهور تفضل استهلاك هذا النوع المحدد من المحتوى.

على سبيل المثال ، لدى Slideshare جمهور مدمج ضخم يمكنك مشاركة عروض Powerpoint معه.

وبالنسبة للفيديو ، سترغب في التركيز بشدة عليه YouTube – فقط تأكد من معاملته كمحرك بحث.

بالنسبة إلى البودكاست ، ستتمكن من الاستفادة من منصات مثل iTunes و Soundcloud وما إلى ذلك.

بمجرد أن تبدأ في الاستفادة من أنواع المحتوى الأخرى ، ستتمكن من توسيع مدى وصولك بشكل كبير.

صمم محتوى رائعًا يحافظ على عودتهم

وبقدر ما يبدو هذا التكتيك واضحًا – فهو أيضًا الأكثر أهمية.

نعلم جميعًا أنك بحاجة إلى إنشاء محتوى عالي الجودة – ولكن ماذا يعني ذلك حقًا؟

يختلف المحتوى المذهل باختلاف الأشخاص ، ولكن هناك بعض الأشياء العامة والتي تناسب أي مكان.

كيف تصنع محتوى ممتاز:

ضع جمهورك المستهدف في قلب المحتوى الخاص بك. ركز المحتوى الخاص بك على حل التحديات التي يواجهها جمهورك. اصنع خطافًا قويًا يجعلهم يرغبون في شق طريقهم حتى النهاية. صياغة عناوين لا تصدق. استخدم الكلمات القوية والأرقام وحاول إثارة الفضول بعناوينك. تأكد من أن المحتوى الخاص بك يفي بالوعد المقطوع في العنوان الخاص بك. نسّق مقالاتك بحيث لا تكون جدارًا نصيًا ضخمًا. استخدم العناوين والنقاط والقوائم المرقمة مثل هذه ، واستخدم دائمًا الصور. يمكن أن تكون هذه صورًا ، ورسومًا بيانية ، ولقطات شاشة ، وما إلى ذلك.

الآن بعد أن أصبح المحتوى الخاص بك مسمرًا – من المهم أن تتذكر أن المحتوى الخاص بك سوف يسقط على وجهه بدون الخطوة التالية.

ماذا يحدث بعد نشر المحتوى الخاص بك؟

يمكنك صياغة أكثر مقالة عرضًا على موقع الويب الخاص بك – ولكن إذا لم يراها أحد بالفعل ، فهذا أمر لا طائل منه.

سيجلس فقط في بعض أركان الويب ويجمع الغبار. جهودك ضاعت.

لذلك ، بمجرد إنشاء المحتوى الخاص بك ، تحتاج إلى الترويج له بالفعل.

سترغب في مشاركة المحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن هذا لن يكون كافيًا.

تحتاج إلى تطوير قائمة مراجعة ترويجية خطوة بخطوة يمكنك العمل من خلالها لكل جزء من المحتوى الذي تنشره.

في عالم مثالي ، يعني هذا قضاء وقت في الترويج له أكثر مما قضيته في إنشائه.

لكن عليك أن تكون استراتيجيًا في نهجك. أنت لا تريد فقط المزيد من حركة المرور ، بل تريد المزيد من يمين مرور.

للحصول على السبق في تصعيد ترويج المحتوى الخاص بك ، تأكد من مراجعة منشوراتنا حول زيادة حركة المرور على الموقع وأدوات ترويج المحتوى.

وللحصول على مزيد من القراءة ، أوصي بمراجعة منشور David Hartshorne حول ترويج المدونة في BloggingWizard.

قم بتغليفه

كل عمل على هذا الكوكب يريد المزيد من العملاء المحتملين والعملاء.

لكن معظم الشركات لا ترى نوع النمو الذي تتوقعه.

دائمًا ما يعود مفتاح إنشاء المحتوى الذي يجذب عميلك المستهدف في كل مرة إلى جودة وقيمة المحتوى الخاص بك.

إذا كان بإمكانك إنتاج محتوى مفيد وملائم ويحل مشكلة لعملائك في كل مرة – فسيتبعك قريبًا العملاء الذين ترغب في جذبهم.