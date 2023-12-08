ستساعدك المقالة التالية: كيفية ضمان سلامة التسوق عبر الإنترنت في عام 2023

عند النظر في سلامة التسوق عبر الإنترنت، فإنك لن تعطي رقم بطاقتك الائتمانية أبدًا لشخص لا تعرفه، ومع ذلك يتوقع بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت ذلك. هذه هي الطريقة التي يعمل بها البيع بالتجزئة في القرن الحادي والعشرين، ولكن لا يزال الأمر غير صحيح. على أقل تقدير، قد يشعر العميل بعدم الارتياح، وهو ما قد يكون كافيًا بالنسبة له للتخلي في اللحظة الأخيرة (التخلي عن عربة التسوق الخاصة به).

لذا، كيف يمكنك إقناعهم للضغط على و أثق بك في هذا الشراء؟

الجواب بسيط في تقديمه وصعب في تنفيذه – تحتاج إلى التركيز على سلامة التسوق عبر الإنترنت.

وإليك كيف يمكنك اتخاذ بعض الخطوات الأولى في رحلة الألف ميل هذه.

1. ابدأ بتشفير SSL

أول شيء عليك القيام به فيما يتعلق بسلامة التسوق عبر الإنترنت هو التأكد من أن متجرك عبر الإنترنت يتمتع بذلك تشفير SSL. يجعل هذا التشفير من الصعب جدًا على المتسللين والأطراف الضارة الأخرى اعتراض البيانات التي يتم التعامل معها على موقعك.

على الرغم من أن هذه فكرة جيدة دائمًا، إلا أن تشفير SSL له أهمية أكبر عند التعامل مع المعلومات الحساسة مثل أرقام بطاقات الائتمان.

يبحث غالبية العملاء فعليًا عن علامات تشفير SSL. عناوين URL المؤمنة بهذه الطريقة تبدأ بـ “https” بدلاً من “http” فقط. ما عليك سوى التحقق من أي دليل حول التسوق الآمن عبر الإنترنت، وسترى هذا التحذير كواحد من النصائح الثلاث الأولى في القائمة. بمعنى آخر، إنه شيء يمكنك تقديمه للعملاء الأكثر حذرًا للحصول على تعزيز فوري للمصداقية.

الآن، هناك عدة طرق للحصول على شهادة SSL. أولاً، يجب عليك العثور على موفر شهادة ومطالبته بفحص موقعك. في حين أن الشهادة ستعزز المصداقية، إلا أنها مسألة ثانوية. تشفير وحماية SSL هو الهدف الرئيسي؛ الشهادة التي يمكنك التفاخر بها هي مجرد وسام شرف.

فيما يتعلق بالسمعة وقدرتك على حماية جمهورك، من المهم ملاحظة ذلك يُحدث ترتيب تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك فرقًا أيضًا. من المرجح أن يصدق العملاء المواقع ذات التصنيف الأفضل. يمكن أن يساعدك الحصول على شهادة SSL في الحصول على تصنيف أفضل. هذه نعمة مباشرة وغير مباشرة لأن شهادة SSL قد تجلب لك أيضًا المزيد من الحركة (مقياس التصنيف).

بالنسبة لأولئك الذين يشككون في أن هذا هو الطريق الصحيح، فمن الجدير الإشارة إلى أن سوق سلطة شهادات SSL من المتوقع أن يكون ذا قيمة 226 مليون دولار بنهاية 2026.

2. الإصرار على سياسات أمنية قوية

عندما يتعلق الأمر بسلامة التسوق عبر الإنترنت، تعمل سياسات الأمان على جعل من الصعب على جمهورك ارتكاب خطأ فادح. على الرغم من أنك لا تريد أن تبدأ بافتراضات سلبية، فمن الآمن تخمين ذلك، بالنظر إلى هذا الخيار، قد يستخدم بعض الأشخاص 123 ككلمة مرور خاصة بهم. إن أبسط طريقة لمحاربة هذه المشكلة هي إزالة هذا الخيار.

عليك أن تبدأ الإصرار على كلمات مرور قوية. لذلك، عند التسجيل في موقعك، يجب أن تطلب ما يلي:

استخدام أنواع الأحرف المختلطة

بخلاف هذا، سيكون من المفيد أن يكون لديك تغييرات إلزامية في كلمة المرور. تتعامل بعض المواقع مع هذا من خلال الإصرار عليك قم بتغيير كلمة المرور كل 90 يومًا. ورغم أن هذا يبدو مبالغًا فيه، إلا أنه يوفر تعزيزًا كبيرًا للسلامة العامة.

إذا كانت كلمات مرور عميلك واضحة للغاية (اسم حيوانك الأليف، عيد ميلاد الطفل، وما إلى ذلك)، فلن يساعدك أي قدر من الحماية الإلكترونية. ومع ذلك، هناك طريقة يمكنك استخدامها للحصول على ميزة هنا، وهي طريقة سنناقشها بإيجاز.

الشيء التالي الذي يجب عليك الإصرار عليه هو المصادقة من نقطتين. وهذا يعمل حتى بدون تسجيل الحساب. أثناء إجراء عملية شراء، يمكنك طلب رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رمز يتم إرساله عبر رسالة نصية قصيرة. بهذه الطريقة، ستقلل أيضًا من خطر الاحتيال الودي.

هناك نعمة تسويقية مخفية لهذه الطريقة. أي أنك تحصل على رقم هاتفهم لقائمة التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني لتسويق البريد الإلكتروني الخاص بك. ومع ذلك، لا يزال الأمن هو السبب الرئيسي للقيام بأي من هذا. لا تفقد هذا عن الأنظار أبدًا.

3. التوازن بين سياسة الإرجاع السخية وحماية استرداد الأموال من الاحتيال

أكبر مشكلة في أول عملية شراء عبر الإنترنت هي انعدام الثقة بين الطرفين. تريد أن يشعر جمهورك بالراحة لأنه يؤثر بشكل مباشر على فرصة شرائهم. كما أنه يزيد من احتمالات تقديم طلب أكبر من المعيار.

لذا، عليك أن تبدأ بوضع سياسة إرجاع سخية والترويج لها بقوة لتوصيل الرسالة إلى جمهورك. إذن، أين تبدأ؟

رغم عدم وجود قاعدة عامة، 15-30 يومًا هي سياسة الإرجاع القياسية. إذا أردت، يمكنك أن تصل إلى 90 يومًا. من المؤكد أن هذا يمكن أن يكون مشكلة، ويعوقك ماليًا، ويعرضك لإساءة الاستخدام المحتملة، ولكنه أيضًا يجعلك تبدو أكثر أمانًا للمشترين المحتملين.

المشكلة هي أنه إذا كانت سياسة الإرجاع الخاصة بك سخية جدًا، فإنك تعرض نفسك للاحتيال في استرداد الأموال.

على سبيل المثال، يمكن للمشترين الادعاء بأنهم لم يتلقوا أي عنصر مطلقًا، وحصلوا على المال، واحتفظوا به. ويمكنهم أيضًا استخدام العنصر عدة مرات، إعادته والحصول على المال. لدى بعض المتاجر عبر الإنترنت سياسات استرداد متساهلة للغاية لدرجة أنها لا تطلب من العميل إرجاع المنتج.

مهما قررت أن تفعل، تأكد من أنك تنطق بكل هذه القواعد بعناية. يمكن أن يكون الغموض مشكلة، وعندما يتعلق الأمر بالتحكيم القانوني، فإنه عادة ما يكون ضد الطرف الذي فشل في التعبير عن نيته بشكل صحيح.

أحد أهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار (أثناء اتخاذ سياسة سلامة التسوق عبر الإنترنت) هو معرفة الفرق بين الاحتيال في الدفع والاحتيال الودي. في حين أن تحديد هذا الأخير أصعب بكثير، إلا أنه باستخدام النهج الصحيح، يمكنك تقليل المخاطر.

4. توفير دعم لائق للعملاء

بغض النظر عن مدى سلامة إجراءات التسوق عبر الإنترنت ومدى شمولية سياستك، هناك بعض المشكلات لا يمكن حلها تلقائيا. أنت بحاجة إلى دعم عملاء ممتاز للتعامل مع بعض هذه المشكلات وحل المشكلات بشكل استباقي.

الشيء المهم الذي يجب ملاحظته هو أن دعم العملاء الخاص بك ليس موجودًا لحل المشكلة فقط المشاكل المتعلقة بالاحتيال. إنهم موجودون أيضًا لمعالجة المشكلات والإجابة على الأسئلة. في بعض الأحيان، يتطلب الأمر سطرين من النص لتهدئة ذهن العميل.

تذكر أنها ليست مجرد خدمة العملاء الخاصة بك. للقيام بعملهم بشكل جيد، يحتاجون إلى التواصل مع جميع الأقسام الأخرى في مؤسستك. بمعنى آخر، تبدو جديرًا بالثقة، وقد يترجم هذا إلى بقية معدل التحويل لديك.

دعم العملاء موجود أيضًا لجمع التعليقات. كما ترى، فإن معظم هذه المشاكل هي شيء يخصك التعليمات والتعليمات العادية لا تعالج. ولن يكون من المستبعد أن نقول إن بعض هذه المشاكل ستكون غير مسبوقة. ولهذا السبب فإن جمع كل هذه التعليقات يمكن أن يساعدك في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه المشكلات.

أطرف شيء في دعم العملاء هو ذلك يمكن أن يعزز سمعتك بكفاءة أكبر بكثير من دون مشكلة. قد يبدو الأمر مثيرًا للسخرية، ولكن عندما تتعامل مع هذه المسألة بشكل أكثر موضوعية، فلا أحد يتوقع أن تسير الأمور بسلاسة طوال الوقت. ومع ذلك، إذا كان دعم العملاء الخاص بك مستجيبًا ومهذبًا ويحل المشكلة على الفور، فهذا هو كل ما يحتاجه الأشخاص.

يحب الناس تلبية احتياجاتهم، والاستماع إلى شكاواهم، وحل المشكلات. ولهذا السبب يمكن لخدمة دعم العملاء الرائعة أن تفعل أكثر من مجرد جعل عملية التسوق الخاصة بك أكثر أمانًا. يمكنهم أيضًا تحسين سمعتك عبر الإنترنت و زيادة الولاء للعلامة التجارية.

5. حافظ على تحديث جميع برامجك

الحقيقة حول البرامج الحديثة هي أنها كذلك أبدا منتج كاملر. يبذل فريق التطوير قصارى جهده ويختبره بشكل متقن، لكن وجود مئات من المشاركين في الاختبار لا يمكن مقارنته بوجود ملايين المستخدمين النشطين.

إذا أبلغ هؤلاء المستخدمون بانتظام عن تعليقاتهم (وهذا ما يفعله البعض)، فستتعرف على الكثير من العيوب والمشكلات في النظام. على الرغم من أن هذا يبدو مثيرًا للقلق، فلا بأس إذا كنت يقظًا إصلاح هذه القضايا.

كمطور، يجب عليك العثور على هذه المشكلات وإصلاحها بشكل مستمر. من الناحية النظرية، هذا يعني أن كل إصدار جديد به مشاكل وثغرات أقل من الإصدار السابق. لذلك، باعتبارك مالكًا للموقع، فإنك تترك موقعك مكشوفًا بسبب عدم القيام بذلك تحديث البرنامج الخاص بك.

هناك بعض المجالات التي يكون فيها هذا مهمًا بشكل خاص. هؤلاء هم نظام إدارة المحتوى مثل ووردبريسحيث تتم استضافة معظم مواقع التجارة الإلكترونية. هذه مسألة ملحة لأن WordPress اسم ضخم، وكل هذه الثغرات أصبحت عامة نسبيًا. لذا، فإن الفشل في التحديث يعني رسم هدف ضخم على ظهرك.

ضع في اعتبارك أيضًا أن تحديث موقع الويب الخاص بك يبقيه يعمل بسلاسة. الترقية تجربة المستخدم قد لا يعزز الأمان بشكل مباشر، ولكنه يؤثر على كيفية رؤيتك لموقعك. قد يكون الموقع البطيء والمتأخر آمنًا تمامًا، ولكن من الطبيعي أن يرتاب عملاؤك في ذلك. بعد كل شيء، إذا لم تتمكن من جعل الأمور تسير بسلاسة، فما الذي فاتك أيضًا؟ قد لا يكون هناك ارتباط بين هذين الأمرين، لكن هذه ليست الطريقة التي سيرى بها جمهورك ذلك.

يؤدي تحسين عملية التسوق عبر الإنترنت إلى زيادة الإيرادات والسمعة

يتوخى بعض الأشخاص الحذر عند إجراء الدفعات عبر الإنترنت مع تجار التجزئة الذين لا يعرفون. لذا، لإقناعهم بالشراء من موقعك، عليك أن تقدم لهم نظام دفع موثوقًا وجديرًا بالثقة.

من السهل اكتساب السمعة المدمرة ومن الصعب التخلص منها، لذا اجعل نظامك صارمًا وقويًا تجعل من الصعب على عملائك ارتكاب الأخطاء.

أخيرا، أن تكون جديرًا بالثقة لا يكفي. يجب عليك أيضا أن تنظر إلى الجزء. لذا، فإن الحصول على موقع آمن المظهر، وسمعة ممتازة، وشهادة ضرورية قد يفي بالغرض.

تم تقديم هذه المقالة من قبل سردجان جومبار، وهو كاتب محتوى مخضرم ومؤلف منشور وملاكم هاو. حصل سرجان على بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية وآدابها وهو شغوف بالتكنولوجيا والثقافة الشعبية وتطوير الذات. يقضي وقت فراغه في القراءة ومشاهدة الأفلام ولعب لعبة Super Mario Bros. مع ابنه.