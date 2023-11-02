ستساعدك المقالة التالية: كيفية عمل نسخة احتياطية لموقع WordPress الخاص بك مجانًا (دليل المبتدئين)

لا يجب أن يكون النسخ الاحتياطي لموقع WordPress الخاص بك أمرًا صعبًا. في الواقع، لا يجب أن تكون باهظة الثمن أيضًا.

على الرغم من وجود العديد من حلول النسخ الاحتياطي المتميزة لـ WordPress في السوق والتي يمكنك استخدامها، فالحقيقة هي أن UpdraftPlus هو أحد أكثر المكونات الإضافية للنسخ الاحتياطي شيوعًا وموثوقًا وسهل الاستخدام.

وماذا تعرف –

سألقي اليوم نظرة على سبب أهمية إنشاء نسخ احتياطية لموقع الويب الخاص بك على WordPress لنجاحك () و كيفية عمل نسخة احتياطية من ووردبريس مجانا باستخدام UpdraftPlus.

اذا هيا بنا نبدأ!

ملحوظة المحرر: على الرغم من أن UpdraftPlus يجب أن يكون مثاليًا لمواقع الويب الصغيرة، فمن المهم ملاحظة أن النسخ الاحتياطية يمكن أن تتطلب أداءً مكثفًا للمواقع الأكبر حجمًا حيث يقوم البرنامج الإضافي بتشغيل نسخ احتياطية كاملة. إذا كنت تدير موقعًا للتجارة الإلكترونية أو مدونة أكبر، فإنني أوصي بمكون إضافي أكثر كفاءة مثل التدريج الفسفور الأبيض بدلاً من.

لماذا تعد النسخ الاحتياطية لموقع WordPress مهمة جدًا؟

يدرك معظم الأشخاص الذين يستخدمون WordPress منذ بعض الوقت أهمية النسخ الاحتياطي لموقعهم على الويب بشكل منتظم. ومع ذلك، فإن الأشخاص الأحدث في استخدام WordPress قد لا يأخذون النسخ الاحتياطية للموقع على محمل الجد كما ينبغي.

قد لا تكون مشكلة بعد. قد لا تكون هناك مشكلة حتى بعد أسبوعين من الآن. لكن ثق بي، معظم الأشخاص الذين يستخدمون WordPress لفترة طويلة من الزمن لديهم بعض القصص حول كيفية حفظ النسخة الاحتياطية المناسبة لموقع الويب على إخفاء بياناتهم.

ولكن في حال لم تكن قد سمعت، أو لم تسمع، فإليك الأسباب الأكثر إلحاحًا التي تدفع كل مالك موقع ويب إلى إنشاء نسخ احتياطية لمواقع WordPress الخاصة به:

انقطاع الخادم: بغض النظر عما تخبرك به شركة الاستضافة، فلا توجد طريقة يمكنها ضمان وقت تشغيل بنسبة 100%. إذا تعطل خادم شركة الاستضافة الخاصة بك، فسيختفي موقع الويب الخاص بك معه. وقد لا يكون هناك استعادتها دون وجود نسخة احتياطية للموقع.

بغض النظر عما تخبرك به شركة الاستضافة، فلا توجد طريقة يمكنها ضمان وقت تشغيل بنسبة 100%. إذا تعطل خادم شركة الاستضافة الخاصة بك، فسيختفي موقع الويب الخاص بك معه. وقد لا يكون هناك استعادتها دون وجود نسخة احتياطية للموقع. خطأ بشري: نحن جميعا نرتكب الأخطاء. إنه جزء من كونك إنسانًا. ومع ذلك، لا أحد أعرفه يعترف بأنه يحب التعامل مع شاشة الموت البيضاء في ووردبريس فقط للمتعة. يكون هذا صحيحًا أكثر من أي وقت مضى إذا لم يكن هناك نسخة احتياطية حديثة للموقع للمساعدة. بالإضافة إلى ذلك، من يريد إعادة إنشاء موقع الويب الخاص به بالكامل مرة أخرى لأنه لم يقم بإنشاء نسخة احتياطية؟

نحن جميعا نرتكب الأخطاء. إنه جزء من كونك إنسانًا. ومع ذلك، لا أحد أعرفه يعترف بأنه يحب التعامل مع شاشة الموت البيضاء في ووردبريس فقط للمتعة. يكون هذا صحيحًا أكثر من أي وقت مضى إذا لم يكن هناك نسخة احتياطية حديثة للموقع للمساعدة. بالإضافة إلى ذلك، من يريد إعادة إنشاء موقع الويب الخاص به بالكامل مرة أخرى لأنه لم يقم بإنشاء نسخة احتياطية؟ مشاكل التحديث: في بعض الأحيان، عندما تقوم بتحديث جوهر WordPress أو قالب أو مكون إضافي، يحدث خطأ ما على موقع الويب الخاص بك. إذا حدث ذلك، فقد يتأثر تصميم موقعك أو وظائفه أو كليهما. إن الحصول على نسخة احتياطية للموقع لعكس الضرر هو أسهل طريقة للخروج من هذا المأزق.

في بعض الأحيان، عندما تقوم بتحديث جوهر WordPress أو قالب أو مكون إضافي، يحدث خطأ ما على موقع الويب الخاص بك. إذا حدث ذلك، فقد يتأثر تصميم موقعك أو وظائفه أو كليهما. إن الحصول على نسخة احتياطية للموقع لعكس الضرر هو أسهل طريقة للخروج من هذا المأزق. حل مشكلات البرامج الضارة: بغض النظر عن مدى أمان موقع WordPress الخاص بك، فهناك متسلل ينتظر اختراقه. إذا حدث هذا لك، فإن موقع الويب الخاص بك معرض لخطر جميع أنواع المشكلات. لحسن الحظ، بالنسبة لأولئك الذين لديهم نسخ احتياطية للموقع، يمكنك حل هجوم الاختراق بسهولة تامة.

بغض النظر عن مدى أمان موقع WordPress الخاص بك، فهناك متسلل ينتظر اختراقه. إذا حدث هذا لك، فإن موقع الويب الخاص بك معرض لخطر جميع أنواع المشكلات. لحسن الحظ، بالنسبة لأولئك الذين لديهم نسخ احتياطية للموقع، يمكنك حل هجوم الاختراق بسهولة تامة. ضمان تجربة المستخدم وتدفق الإيرادات: سواء كنت تدير مدونة بها عدد كبير من المتابعين أو تمتلك متجرًا كبيرًا للتجارة الإلكترونية، فإن فترات التوقف عن العمل تؤثر على تجربة المستخدم وفرص نجاحك. على الرغم من أنك لن تكون قادرًا على إيقاف فترة التوقف عن العمل، إلا أن الشيء الجيد هو أنه بمجرد تنبيهك بوجود خطأ ما، يمكنك استخدام النسخة الاحتياطية لاستعادة موقعك في لمح البصر.

كما ترون، هناك العديد من الأسباب التي تدفع كل مالك موقع ويب، بغض النظر عن حجمه أو حجمه، إلى إنشاء نسخ احتياطية لـ WordPress بشكل روتيني.

لذلك، دعونا نرى كيفية القيام بذلك باستخدام البرنامج المساعد المجاني للنسخ الاحتياطي في WordPress UpdraftPlus.

كيفية عمل نسخة احتياطية من WordPress مجانًا باستخدام البرنامج المساعد UpdraftPlus

UpdraftPlus هو مكون إضافي شائع للنسخ الاحتياطي في WordPress يمنح مالكي مواقع الويب بجميع أنواعها طريقة سهلة لعمل نسخة احتياطية من WordPress. ولكن احصل على هذا، على عكس العديد من حلول النسخ الاحتياطي المجانية والمميزة لـ WordPress، فإن UpdraftPlus يجعل استعادة موقع الويب الخاص بك أمرًا بسيطًا مثل إنشاء نسخة احتياطية.

هذا أكثر مما يمكن أن تقوله الكثير من الحلول الاحتياطية.

باستخدام هذا المكون الإضافي للنسخ الاحتياطي، يمكنك إنشاء نسخ احتياطية للموقع يدويًا، وجدولة النسخ الاحتياطية المتكررة ()، وتخزين بيانات وملفات موقعك على الخدمات السحابية الآمنة مثل Dropbox وGoogle Drive.

ومع حصوله على 4.8 نجمة وأكثر من 2 مليون عملية تثبيت نشطة، لا يمكن إنكار أن هذا المكون الإضافي للنسخ الاحتياطي هو حل رائع.

الخطوة 1: تثبيت وتفعيل UpdraftPlus

لعمل نسخة احتياطية من WordPress مجانًا باستخدام UpdraftPlus، أول شيء عليك القيام به هو تثبيت المكون الإضافي وتنشيطه.

ابدأ بالذهاب إلى الإضافات > اضف جديد والبحث عن “UpdraftPlus”.

انقر تثبيت الآن وثم تفعيل

لذلك سيكون البرنامج المساعد جاهزًا للاستخدام على موقع الويب الخاص بك.

الخطوة 2: تكوين جدول النسخ الاحتياطي والإعدادات

بمجرد تثبيت UpdraftPlus وتنشيطه على موقعك، انتقل إلى إعدادات >

UpdraftPlus النسخ الاحتياطية في لوحة تحكم ووردبريس.

عند القيام بذلك، سيتم نقلك إلى علامة التبويب الرئيسية المسماة اسنرجاع البيانات. هنا، سترى النسخ الاحتياطية المجدولة، ورسائل السجل، والنسخ الاحتياطية الموجودة التي قمت بإنشائها بالفعل.

لتكوين جدول النسخ الاحتياطي، انقر فوق إعدادات فاتورة غير مدفوعة.

هذا هو المكان الذي ستحدد فيه ما إذا كنت تريد إنشاء نسخ احتياطية للملفات و/أو قاعدة البيانات لموقعك يدويًا أو جدولة النسخ الاحتياطية على فترات منتظمة. سيكون لديك أيضًا فرصة للاحتفاظ بعدد معين من النسخ الاحتياطية للموقع في الواجهة الخلفية لموقع الويب الخاص بك.

بعد ذلك، قم بالتمرير لأسفل بعد مواقع التخزين البعيدة () وقم بتكوين ما يلي:

الملفات المراد تضمينها في كل نسخة احتياطية للموقع

عنوان البريد الإلكتروني لإرسال التقرير الأساسي إليه

إعدادات الخبراء إذا كنت تشعر بالملل وتريد معرفة المزيد

انقر حفظ التغييرات لحفظ تكوينات الإعداد.

الخطوة 3: اختر موقع تخزين بعيد

بمجرد حفظ إعدادات المكون الإضافي، قم بالتمرير للخلف قليلاً لاختيار موقع التخزين البعيد الذي ترغب في إرسال النسخ الاحتياطية لموقعك إليه.

من الجيد دائمًا تخزين النسخ الاحتياطية الخاصة بـ WordPress في مكان آمن خارج الموقع فقط في حالة حظر دخولك إلى موقع الويب الخاص بك ولا يمكنك الوصول إلى النسخة الاحتياطية المحفوظة في الواجهة الخلفية لموقع الويب الخاص بك.

لحسن الحظ، يوفر الإصدار المجاني من UpdraftPlus لأصحاب المواقع الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالتخزين عن بعد.

على سبيل المثال، سأضغط على Google Drive لبدء إرسال النسخ الاحتياطية لموقعي إلى حسابي في Google.

يمكنك استخدام اسم مجلد Google Drive التلقائي الذي تم إنشاؤه لك، أو تخصيصه ليناسب احتياجاتك. بمجرد تسمية المجلد الخاص بك، انقر فوق المصادقة باستخدام رابط جوجل.

عندما تنقر على الرابط، سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك في Google. التالي، انقر على يسمح لمنح UpdraftPlus إمكانية الوصول إلى Google Drive الخاص بك وإرسال نسخ احتياطية للموقع هناك تلقائيًا نيابةً عنك.

وأخيرًا، انقر فوق الإعداد الكامل زر لإنهاء توصيل UpdraftPlus بـ Google Drive ().

الخطوة 4: عمل نسخة احتياطية من ووردبريس

إذا كنت تريد البدء فورًا وعمل نسخة احتياطية من WordPress، فكل ما عليك فعله هو النقر فوق اعمل نسخة احتياطية الان بمجرد الانتهاء من إعداد موقع التخزين البعيد.

بعد ذلك، قرر ما إذا كنت تريد السماح بقاعدة بيانات موقعك أو ملفاته أو كليهما في النسخة الاحتياطية. بالإضافة إلى ذلك، انقر فوق مربع الاختيار لإرسال النسخة الاحتياطية إلى موقع التخزين البعيد.

ثم اضغط اعمل نسخة احتياطية الان.

عندما تفعل ذلك، ستتمكن من رؤية شريط تقدم النسخ الاحتياطي للمكون الإضافي. وبطبيعة الحال، كلما كان موقعك أكبر، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول. لذا، قد لا ترغب في الجلوس ومشاهدة شريط التقدم إذا كان لديك موقع ويب كبير.

بمجرد اكتمال النسخ الاحتياطي، ستراه في الواجهة الخلفية لموقع الويب الخاص بك أسفل النسخ الاحتياطية الموجودة.

وإذا قمت بحفظه في وحدة تخزين بعيدة كما فعلت، فسترى نسخة احتياطية لموقعك هناك أيضًا!

خاتمة

وهناك لديك! أنت تعرف الآن كيفية عمل نسخة احتياطية موثوقة من WordPress مجانًا باستخدام المكون الإضافي المعروف للنسخ الاحتياطي في WordPress UpdraftPlus.

لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على أهمية وجود نسخة حديثة من موقع WordPress الخاص بك مخزنة في مكان آمن.

ليس هناك ما هو أسوأ بكثير من بذل الكثير من الوقت والجهد في إنشاء موقع ويب يتمتع بحركة مرور عالية مع قاعدة كبيرة من المتابعين أو العملاء، وفقدان كل ذلك في لحظة. لكنني سأخبرك بشيء واحد أسوأ – .

لذا، خذها مني وابدأ في عمل نسخة احتياطية لموقع الويب الخاص بك على WordPress اليوم. يستغرق الإعداد بضع دقائق فقط ولا يكلفك سنتًا واحدًا، لذلك ليس هناك سبب لعدم القيام بذلك.

لكن تذكر أنه إذا كنت تريد تشغيل نسخ احتياطية على مواقع أكبر، فقد تجد التدريج الفسفور الأبيض خيار أفضل من UpdraftPlus من حيث الأداء.