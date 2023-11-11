ستساعدك المقالة التالية: كيفية عمل نسخة احتياطية من محادثات WhatsApp على iPhone (مع أو بدون iCloud)

تشبه محادثات WhatsApp اليوميات عبر الإنترنت. إنه المكان الذي يمكننا فيه تسجيل المحادثات والمعاملات التجارية والصور والمعلومات للرجوع إليها لاحقًا. وبينما نأمل أن لا يحدث أي شيء سيئ لهاتفك، يمكن أن يحدث أي شيء، وقد تفقد كل تلك المعلومات.

ولهذا السبب من المهم عمل نسخة احتياطية من محادثات WhatsApp الخاصة بك. هناك طريقتان رئيسيتان للقيام بذلك على iPhone. يستخدم أحدهما iCloud، بينما يحتاج الآخر إلى تصديره إلى مكان ما خارج وحدة التخزين المحلية لهاتفك. سنوضح لك كلا الطريقتين وما عليك القيام به.

كيفية عمل نسخة احتياطية من محادثات WhatsApp على iCloud

كل من يملك Apple يحصل ID على سعة تخزينية مجانية على iCloud تبلغ 5 جيجابايت. لذلك، كل ما عليك فعله هو التسجيل وإنشاء حساب Apple معرف على أي جهاز متوافق للحصول على حساب وتشغيله مع سعة تخزينية مجانية تبلغ 5 جيجابايت. ثم تأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب على جهاز iPhone الخاص بك.

إذا كان لديك بالفعل Apple معرف على هاتفك، ثم يجب عليك التأكد من أن لديك مساحة تخزين كافية على iCloud للنسخ الاحتياطية لـ WhatsApp. إذا وجدت مساحة التخزين الخاصة بك ممتلئة، فستحتاج إلى شراء المزيد من سعة تخزين iCloud لتوفير مساحة.

بعد ذلك، أنت جاهز تمامًا للانطلاق.

يحتوي WhatsApp على لوحة نسخ احتياطي مخصصة يمكنك زيارتها في إعداداته. يمكنك طلب نسخة احتياطية يدويًا من هنا أو جدولة النسخ الاحتياطية الشهرية أو الأسبوعية أو حتى اليومية. وإليك كيفية استخدامه:

يفتح واتساب على جهاز iPhone الخاص بك، ثم اضغط على أنت في الزاوية اليمنى السفلية. يختار الدردشات و اختار النسخ الاحتياطي للدردشة. مقبض اعمل نسخة احتياطية الان لبدء النسخ الاحتياطي لتطبيق WhatsApp على الفور. اختياري: اختر نسخ إحتياطي آلي و اختار شهريا, أسبوعي، أو يوميًا لمعرفة عدد المرات التي تريد فيها إجراء النسخ الاحتياطية.

تستبعد النسخ الاحتياطية لـ WhatsApp iCloud مقاطع الفيديو بشكل افتراضي. ولكن يمكنك حفظ مقاطع الفيديو عن طريق التبديل إلى تضمين مقاطع الفيديو التبديل في النسخ الاحتياطي للدردشة لوحة إعدادات الواتساب. ومع ذلك، استخدمه بحذر، لأنه قد يستهلك مساحة التخزين بأكملها بسهولة. يُنصح بالحذر الآن حيث يمكن لمستخدمي WhatsApp إرسال مقاطع فيديو عالية الدقة.

الآن بعد أن تم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من دردشاتك، يمكنك استرداد رسائل WhatsApp من هناك عند تغيير الأجهزة.

كيفية حفظ محادثات الواتس اب مع الصادرات

على الرغم من أن النسخ الاحتياطية على iCloud ملائمة، إلا أنها قد لا تكون خيارًا دائمًا. إذا كنت لا ترغب في شراء سعة تخزينية على iCloud، أو كنت تريد حفظ محادثاتك على نظام أساسي أو جهاز آخر، فيمكنك تصدير الدردشات الفردية.

اتبع هذه التعليمات لتصدير محادثاتك:

مقبض أنت في أسفل اليمين لفتح لوحة إعدادات واتساب. يختار الدردشات و اختار تصدير الدردشة. انتقل إلى أسفل القائمة للعثور على الدردشة (الدردشات) التي ترغب في تصديرها. انقر فوق العناصر التي تريد تصديرها، وستظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت ترغب في التصدير باستخدام الوسائط أو بدونها. حدد الخيار الذي تريده وانتظر حتى يقوم WhatsApp بضغط الملف في أرشيف ZIP. ال يشارك ستظهر القائمة بمجرد الانتهاء، مما يسمح لك بتصدير الملف إلى أي مكان تريده.

إذا كنت تريد البحث عن الدردشات التي تريد تصديرها، فسيتعين عليك البحث عنها في الوضع الافتراضي لتطبيق WhatsApp الدردشات قسم. اضغط على فتح الدردشة، ثم اضغط على الاسم الموجود أعلى نافذة الدردشة، ثم اختر تصدير الدردشة بالقرب من أسفل القائمة.

يمكنك AirDrop ملف ZIP على جهاز Mac الخاص بك، أو إرفاقه برسالة بريد إلكتروني وإرساله إلى نفسك، أو حفظه في ملف، أو حتى تحميله إلى تطبيق تخزين سحابي آخر لديك على هاتفك. لن تتمكن من استعادة محادثاتك من ملفات ZIP هذه، ولكن ستتمكن من الاطلاع عليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

احتفظ دائمًا بنسخ احتياطية لدردشة WhatsApp

الشيء المخادع في النسخ الاحتياطية هو أنك لن تحتاج إليها أبدًا حتى تحتاج إليها، وعندما تفعل ذلك، قد تشعر بالأسف حقًا لأنك لم تتخذ إجراء استباقيًا. باستخدام الطرق المذكورة هنا، يمكنك الحصول على نسخ احتياطية دون الاتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت بحيث لا يزال بإمكانك الرجوع إلى محادثاتك إذا فقدت الوصول إلى حسابك Apple بطاقة تعريف.