ستساعدك المقالة التالية: كيفية فتح صالة ألعاب رياضية: دليلك خطوة بخطوة (2023)

هل تحب اللياقة البدنية وتفكر “ألن يكون من الرائع أن أفتح صالة الألعاب الرياضية الخاصة بي؟” في مقابلة حصرية مع مؤسس Lab Athletics ومقره في بيلينجهام، واشنطن، طلبنا من جيك بروغ مشاركة قصته.

كما يوضح إطلاق Jake، فإن إنشاء علامتك التجارية الخاصة باللياقة البدنية لا ينبغي أن يتطلب منك استثمار مئات الآلاف من الدولارات. وأفضل ما في الأمر هو أن جيك افتتح عمله في صالة الألعاب الرياضية . لم يكن إطلاقه ناجحًا فحسب، بل تمكن من سداد ديونه دون دفع أي فائدة.

باتباع الخطوات التي اتخذها جيك، يمكنك تعلم كيفية بدء صالة الألعاب الرياضية من الصفر.

الخطوة 1: كن مدربًا أو مدربًا للياقة البدنية.

جيك ليس رجل أعمال متسلسل. مثل العديد من الشباب، عمل في عدة وظائف مختلفة قبل أن يدرك شغفه في الحياة – مساعدة الآخرين واللياقة البدنية.

على عكس بعض أصحاب الصالات الرياضية، لم يفكر جيك بروغ في البداية في نفسه: “أريد أن أبدأ صالة الألعاب الرياضية الخاصة بي”. وكما سترى، جاءت تلك الرغبة لاحقًا.

في البداية، أصبح رجل إطفاء متطوع. لدفع فواتيره، كان جيك مدربًا شخصيًا وقام بتعليم اللياقة البدنية على الجانب. وفي غضون أشهر، كان يدير طاقم التدريب في صالة الألعاب الرياضية وجميع المهام الأساسية المرتبطة بإدارة منشأة للياقة البدنية. ولم يمض وقت طويل حتى عرف أنه وجد هدفه المهني – أن يفتتح صالة ألعاب رياضية خاصة به.

شاهد المقابلة الكاملة مع جيك هنا:

احصل على أوراق الاعتماد اللازمة.

حتى لو كانت صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك تدربك كمدرب، فيجب عليك التفكير في التدريب من منظمة خارجية معتمدة. هناك عدد من الوكالات ذات السمعة الطيبة التي تقدم شهادات مدرب اللياقة البدنية. من بين هؤلاء:

وأفضل ما في أن تصبح مدربًا معتمدًا للياقة البدنية أو مدربًا شخصيًا هو أن تكلفته أقل بكثير من أشكال التدريب الأخرى. عندما تكون مستعدًا لبدء مشروع تجاري في صالة الألعاب الرياضية، سيكون لديك كل الخبرة التي تحتاجها دون الحاجة إلى إنفاق ما يزيد عن 20.000 إلى 50.000 دولار على التعليم الجامعي الرسمي.

ابحث عن صالة الألعاب الرياضية التي ستساعدك على اكتساب الخبرة.

الولايات المتحدة مكتب إحصاءات العمل يلاحظ أن هناك طلبًا مرتفعًا على مدربي اللياقة البدنية، ومن المتوقع أن تزيد الوظائف بنسبة 13% خلال السنوات الثماني المقبلة.

إذا كنت تفكر جديًا في افتتاح صالة ألعاب رياضية، فيجب عليك التقدم للحصول على وظيفة كمدرب لياقة بدنية في منشأة محلية.

عمل جيك بجد في وظيفته المتعلقة باللياقة البدنية، وسرعان ما قامت صالة الألعاب الرياضية بترقيته. وسرعان ما اكتسب مهارات قيادية مثل إدارة الوقت، وإعداد الميزانية، والتفويض، وحل النزاعات. ساعدت هذه المهارات جيك ليس فقط في فتح صالة ألعاب رياضية ولكن أيضًا في إدارة صالة الألعاب الرياضية بشكل جيد.

الخطوة 2: قم بتفصيل تكاليف بدء تشغيل الصالة الرياضية وتكاليف التشغيل.

مثل أي شركة ناشئة، فإن إطلاق منشأة للياقة البدنية يكلف المال. إن أخذ الوقت الكافي لتفصيل كل تكلفة افتتاح صالة ألعاب رياضية يمكن أن يساعدك في إنشاء خطة للانطلاق والربحية.

ليس عليك أن تبدأ صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك. هناك الكثير من الفرص لشراء صالة ألعاب رياضية أو امتياز إذا كنت تفضل ذلك.

ما الفرق بين تكاليف بدء التشغيل والتشغيل؟

نفقات بدء التشغيل هي تكاليف لمرة واحدة. فيما يلي بعض تكاليف بدء التشغيل الشائعة المرتبطة بفتح صالة ألعاب رياضية:

وديعة تأمين الإيجار (أو 10-30% دفعة أولى من سعر شراء العقار التجاري)

معدات رياضية (1000 دولار +)

شريط البداية (275 دولارًا +)

شريط أولمبي (400 دولار +)

حصيرة اللياقة البدنية (الأرضيات)

مجموعات الوزن (عادةً ما تكلف كل لوحة 75 دولارًا أمريكيًا أو أكثر)

جهاز كروس فيت (إن وجد)

محامي الأعمال

محاسب

العلامة التجارية (الشعار والموقع الإلكتروني)

كمبيوتر الشركة

برامج مسك الدفاتر

وفي المقابل، فإن تكاليف التشغيل هي نفقات مستمرة. وعادة ما تستلزم هذه التكاليف ما يلي:

إيجار

خدمات

تأمين

استبدال المعدات

صيانة عامة

دعاية

ما الفرق بين التكاليف المتغيرة والثابتة؟

عادة ما تتضمن تكلفة تشغيل صالة الألعاب الرياضية نفقات متغيرة وثابتة.

تظل تكاليفك الثابتة كما هي شهرًا بعد شهر، مثل الإيجار والمرافق.

تزداد التكاليف المتغيرة كلما حصلت على المزيد من العملاء. على سبيل المثال، يعني المزيد من العملاء المزيد من تآكل المعدات الخاصة بك، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف استبدال المعدات الخاصة بك.

التكاليف المنسية كثيرًا عند فتح صالة الألعاب الرياضية.

وأشار جيك إلى أن بعض النفقات فاجأته. ومثل معظم أصحاب الأعمال، أدرك أنه بحاجة إلى التأمين. بدون تأمين، كان يخاطر بخسارة عمله بالكامل في حالة وقوع مأساة. إذا كنت بحاجة إلى التأمين التجاري، الحصول على الاقتباس هنا.

تعتبر أرضيات اللياقة البدنية من النفقات التجارية الأخرى التي لا يفكر فيها أصحاب الصالات الرياضية الجدد غالبًا عند بناء خطة أعمالهم. تعتبر الأرضيات الناعمة مهمة لأنها تقلل من خطر الإصابة لك ولطلابك.

الخطوة 3: حافظ على انخفاض النفقات، ولكن ابتعد عن معدات الصالة الرياضية منخفضة الجودة.

كلما أنفقت أكثر، أصبح من الصعب على عملك في صالة الألعاب الرياضية أن يستمر.

ومع ذلك، كن حذرًا بشأن التضحية بالجودة مقابل سعر أقل. إذا كان دفع القليل جدًا مقابل أنواع معينة من المعدات لن يؤدي إلا إلى إجبارك على استبدال تلك المعدات لاحقًا، فسينتهي الأمر بتكلفتك المزيد من المال على المدى الطويل.

عند التسوق لموقع ما، ابحث عن المساحات الصناعية بدلاً من المساحات التجارية.

يتمثل الخطر الذي تواجهه العديد من الشركات الناشئة في مجال الصالات الرياضية في الاستسلام للضغوط للعثور على واجهة متجر تجاري أو مركز تسوق. وفقا لجيك,

إذا نظرت إلى معدل بقاء صالات الألعاب الرياضية الموجودة في المناطق الصناعية مقابل التجارية، فستجد أنه سيكون لديك الكثير من صالات الألعاب الرياضية التي نجحت في المناطق الصناعية.

يقول جيك وهو يفكر في قراره بالاستئجار في منطقة صناعية:

كان أفضل قرار اتخذته أثناء عملية الإطلاق هو العثور على مساحة ميسورة التكلفة لبدء صالة الألعاب الرياضية الخاصة بي. لقد سمح لي ذلك ببدء عملي دون قدر كبير من المخاطرة، وسداد قروض المعدات الخاصة بي بسرعة، وتحقيق الربح في أول 12 شهرًا.

تبدأ صغيرة.

بدأ جيك صالة الألعاب الرياضية الخاصة به في منطقة تخزين صناعية واحدة بمساحة بضع مئات من الأقدام المربعة. سمحت له المساحة الأصغر بدفع مبلغ أقل للإيجار وأكثر مقابل المعدات عالية الجودة.

عند فتح صالة الألعاب الرياضية، ليس من المهم أن تفعل كل شيء. بدلًا من ذلك، اكتشف ما تريده لكي تنجح.

عندما تبدأ صغيرًا، يمكنك النمو تدريجيًا بثقة في أن زيادة المساحة والمعدات الخاصة بك ستؤدي إلى تحقيق أرباح على الفور. اليوم، يستأجر جيك أربعة مساحات ويحتاج بالفعل إلى مساحة أكبر لمواكبة الطلب.

عند التسوق لشراء معدات اللياقة البدنية، فكر في الجودة أكثر من الكمية.

سوف تتطلب منك المعدات ذات الجودة الرديئة استبدالها عاجلاً. بالإضافة إلى ذلك، تزيد المعدات السيئة من خطر الإصابة ويمكن أن تقلل النتائج لعملائك.

نظرًا لجودتها العالية، فإن العلامة التجارية المفضلة للمعدات لدى Jake هي Rogue Fitness. ولأن جيك وفر أموال الإيجار، فقد تمكن من الاستثمار في معدات عالية المستوى.

Rogue Fitness هي علامة تجارية عالية الجودة. إنهم مصنوعون في الولايات المتحدة الأمريكية هؤلاء الرجال [crossfit big rigs] لقد أمضينا خمس سنوات، ولن يذهبوا إلى أي مكان.

عندما تبدأ صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك، ضع في اعتبارك أن هناك بعض التكاليف التي لا ينبغي عليك التقليل منها. لا تخف من إنفاق المزيد قليلاً إذا كنت واثقًا من أنه سيكون استثمارًا جيدًا وطويل الأجل.

الخطوة 4: فكر في جميع خيارات التمويل المتاحة لك

لم يكن لدى جيك 10000 دولار فقط. ما فعله هو التصميم والائتمان الشخصي الكبير.

لماذا تحتاج إلى خطة عمل لبدء صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك؟

بعد أن قرر جيك فتح صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، أنشأ خطة عمل. في البداية، قام ببناء خطة أعماله الخاصة بالصالات الرياضية على أمل أن تساعده في الحصول على قرض تجاري.

حتى بدون الحصول على قرض، فإن خطة عمل جيك في صالة الألعاب الرياضية أجبرته على أداء واجباته المدرسية. وقد حدد في خطته الأقسام الرئيسية التالية:

ملخص سريع للأعمال (عرض تقديمي مصعد)

ملف تفصيلي عن الشركة

وصف لسوق اللياقة البدنية المستهدف

الإعداد القانوني

قائمة المنتجات والخدمات ونموذج التسعير

خطة لتوليد الإيرادات من اليوم الأول

التوقعات المالية

بالنسبة لمعظم الشركات الصغيرة، كتابة أ خطة عمل يسمح لك بعرض المقرضين والمستثمرين. على الرغم من أن كل صالة ألعاب رياضية لا تتطلب تمويلًا خارجيًا، إلا أن ضخ أموال إضافية يمكن أن يساعدك في بناء عملك بشكل أسرع.

للحصول على مثال تفصيلي لخطة العمل، راجع SBA صفحة خطة العمل هنا.

ما الذي تحتاجه لتأمين قرض تجاري؟

في حالة جيك، فإن أي قدر من تخطيط الأعمال لن يفتح له الأبواب للحصول على قرض تجاري تقليدي.

الحقيقة هي أن معظم الشركات الناشئة عادة لا تستطيع الحصول على قرض تجاري تقليدي. حتى ال تفضل SBA لتأهيل الشركات التي كانت موجودة منذ بضع سنوات وأثبتت بالفعل قدرتها على تحقيق الأرباح.

استفاد جيك من معدل فائدة تمهيدي قدره 0% على بطاقة الائتمان لإطلاق صالة الألعاب الرياضية الخاصة به!

وبما أن الحصول على قرض تجاري تقليدي كان غير وارد، فقد أصبح جيك مبدعًا. نظرًا لدرجته الائتمانية الجيدة، تأهل جيك للحصول على بطاقة ائتمان بمعدل فائدة تمهيدي قدره 0%.

وهنا كيكر. بعد أن وضع خطة عمل قوية، عرف جيك أن لديه فرصة جيدة لتحقيق ما يكفي من المبيعات حتى يتمكن من سداد ديون بطاقته الائتمانية التي سيتراكم عليها أي رسوم فائدة.

الخطوة 5: حدد أهدافك المالية.

ساعدته توقعات جيك المالية على تحديد أهداف مالية واقعية. وفي غضون أشهر، لم ينجح في سداد جميع فواتيره فحسب، بل كان يحقق ربحًا متواضعًا.

إذا كنت تفكر في شراء صالة ألعاب رياضية موجودة، فتأكد من إجابة الأسئلة التالية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لفهم ما إذا كان النشاط التجاري الحالي يمكنه تحقيق أهدافك المالية أم لا.

كم سوف تهمة؟

يجب على أي شركة للياقة البدنية أن تقرر ما تقدمه للعملاء والمبلغ الذي يجب عليهم تحصيله.

في لدينا مقابلة مع جيك ، أوجز أنواعًا مختلفة من خدمات الصالة الرياضية. عادةً، يجب أن تقدم صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك واحدًا أو أكثر مما يلي:

العضوية الشهرية

فصول جماعية كبيرة أو متوسطة أو صغيرة

تدريب شخصي فردي

وفقًا لجيك، فإن نموذج تسعير اللياقة البدنية الأكثر ربحًا هو فئة المجموعات الكبيرة. ومع ذلك، كلما زاد حجم المجموعة، زاد اهتمامك بسلامة عملائك.

إذا كان أسلوب اللياقة البدنية الذي تتبعه يتضمن تمارين منخفضة المخاطر (مثل تلك الحركات التي لا تتضمن معدات ثقيلة)، فمن الممكن أن تكون فصولك الدراسية أكبر. يتيح لك هذا النموذج تحقيق أرباح بشكل أسرع.

في حالة جيك، اختار نموذج كروس فيت. بينما يقوم بالكثير من الفصول الجماعية، فهو يعلم أنه يجب عليه إبقاء الفصول الدراسية أصغر. يؤثر هذا النهج أيضًا على كيفية تسعير عضويته. وأشار جيك،

في الأساس، تتراوح عضوياتنا بين 149 دولارًا و170 دولارًا في الشهر.

لقد وصل إلى هذا الرقم بعد حساب أهداف مالية واقعية بناءً على تكاليفه والقيمة التي جلبها إلى سوق اللياقة البدنية المحلي.

التعادل يعني أن عملك لم يعد يكلفك المال.

على مدار عامه الأول في العمل، استثمر جيك مبلغًا يتراوح بين 15,000 إلى 20,000 دولار.

لكي أحقق التعادل فعليًا في الإيجار ثم أبدأ أيضًا في سداد بطاقة الائتمان – الدين الذي تراكمت عليه – كان علي أن أجني حوالي 1000 دولار شهريًا.

كانت فواتير جيك الشخصية وديونه منخفضة للغاية، كما ساعدته تكلفة معيشته المنخفضة على تحقيق التعادل. وبعد عشرة عملاء، كان يدفع فواتيره مع القليل من المبلغ الإضافي.

التعادل

المبيعات ($) = التكاليف ($)

يجب عليك أيضًا معرفة عدد العملاء/العضويات التي تحتاجها صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك لدفع فواتيرك. إذا أمضيت وقتًا طويلاً ولم تتمكن من مواكبة تكاليفك، فسيكون من الصعب جدًا الاستمرار في العمل والاستمتاع بهذه الأرباح في النهاية!

الربحية تعني أن مبيعات صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك أكبر من تكاليفك.

بعد تحقيق التعادل، يجب أن يكون هدفك التالي هو البحث عن مستويات أعلى من الربحية. ولمساعدتهم على تحقيق الربحية بشكل أسرع، لا يحصل معظم أصحاب الصالات الرياضية على راتب على الفور.

الربحية

المبيعات ($)> التكاليف ($)

بمجرد تحقيق الربح، كانت الأولوية الأولى لجيك هي خفض ديونه. نظرًا لأنه لم يكن أمامه سوى عدة أشهر قبل انتهاء العرض الترويجي بفائدة 0%، فقد ألزم نفسه بسداد بطاقته الائتمانية في أقرب وقت ممكن.

لقد مر حوالي 6 أشهر من العمل حيث شعرت أخيرًا بالراحة لأنه كان لدي ما يكفي من المال حيث كنت سأتمكن من سداد ديون بطاقة الائتمان التي تكبدتها.

تعني الاستدامة أن صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك ناجحة بما يكفي لتتمكن من الحصول على راتب.

بعد تحقيق الربح، يجب أن يكون هدفك النهائي هو الاستدامة. عندما تشعر بالثقة في أن عملك يمكن أن يحقق ربحًا مستدامًا، يمكنك البدء في الاستمتاع بامتيازات أكبر.

إذا كنت تتحدث عن تحقيق بعض الأرباح الكبيرة، والحصول على بعض الحرية، وأموال إضافية في الحساب البنكي، فإن الإنجاز الكبير بالنسبة لي كان حوالي 100 عميل.

تضمن الاستدامة حصولك على راتب منتظم (يعتمد المبلغ الذي تجنيه على أهدافك المالية). بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسمح لك الحرية المالية بتعيين موظفين حتى تتمكن بصفتك مالك صالة الألعاب الرياضية من الحصول على مزيد من الوقت لنفسك ولعائلتك.

الاستدامة

المبيعات ($) = التكاليف ($) + راتب المالك ($) + مدخرات الأعمال ($)

اليوم، توظف شركة Lab Athletics خمسة أشخاص، ويستطيع جيك التركيز على المزيد من القرارات الكبيرة، مثل كيفية تنمية علامته التجارية كمالك صالة ألعاب رياضية.

الخطوة 6: حدد نوع الشخص الذي تريد الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك.

لا ينبغي عليك أبدًا إنشاء صالة ألعاب رياضية واحدة تناسب كل أنواع العملاء. مثل أي شركة صغيرة، يجب أن تضع في اعتبارك أنواعًا محددة من الأشخاص في مجتمعك.

من خلال تحديد جمهورك المستهدف، يمكنك فهم ما يحتاجه عملاؤك بشكل أفضل وكيفية تقديم القيمة لهم.

ما هو مستوى دخلهم؟

عرف جيك أن أسلوبه في اللياقة البدنية يلبي احتياجات الجمهور الذي يتمتع بموارد مالية أكبر.

من المؤكد أن معظم عملائنا هم أشخاص راقيون لديهم وظائف جادة جدًا.

ساعدت هذه الرؤية جيك في إنشاء نموذج تسعير قوي، بالإضافة إلى تصميم تدريبه ليناسب الأشخاص الذين لديهم ميزانية معينة.

ما هو عمرهم؟

عادةً ما تخدم صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك فئة عمرية مثالية. نظرًا لأننا جميعًا نميل إلى فقدان الوظائف مع تقدم العمر، فقد يكون نموذج اللياقة البدنية الخاص بك أكثر ملاءمة للأشخاص الأكبر سنًا أو الأصغر سنًا أو في منتصف العمر.

في حالة جيك، فهو متخصص في مساعدة البالغين في منتصف العمر الذين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام. كان هؤلاء العملاء المثاليون يعرفون كيف يعني أن تكون في حالة مذهلة، وكانوا يريدون أكثر من مجرد “الصحة الجيدة العامة”.

نحن بالتأكيد نخدم الأشخاص الذين يأتون في البداية لأنهم يريدون فقدان بعض الوزن. لقد سمحوا لأنفسهم بالرحيل. إنهم يريدون أن يكونوا الرياضيين الذين اعتادوا أن يعودوا إليه في المدرسة الثانوية أو الكلية.

ما هي عقليتهم؟

عند افتتاح صالة ألعاب رياضية، ستحدد عقلية عملائك ما إذا كان بإمكانك النجاح أم لا. تحتاج مرافق اللياقة البدنية إلى عملاء متحمسين ويعرفون ما يريدون. في كثير من الأحيان، يحتاج هؤلاء الأشخاص فقط إلى القليل من التوجيه والحافز.

الخطوة 7: تحفيز إحالات عضوية الصالة الرياضية قبل إنفاق الأموال على الإعلانات.

بينما يستمتع جيك بالتسويق والإعلان، كان يعلم أنه لكي ينجح، فإن صالة الألعاب الرياضية الخاصة به تحتاج إلى قوة إحالة.

كيف يمكن لصالة الألعاب الرياضية الخاصة بك تحفيز الإحالات؟

من الواضح أنه لن يقوم أحد بإحالة الأصدقاء والعائلة إلى عملك إذا كانت خدماتك متواضعة. عندما تحصل على الدفعة الأولى من العملاء، يجب عليك الانتباه إلى رغباتهم واحتياجاتهم وتعليقاتهم ونتائجهم.

أفضل مقياس لكيفية عملنا كصالة ألعاب رياضية هو عدد الإحالات التي نتلقاها كل شهر. إذا لم نحصل على إحالات، فإننا لا نقوم بعمل جيد.

عندما يكون عملاؤك سعداء، فمن المرجح أن يقوموا بإحالة الآخرين. يمكنك أيضًا تقديم خصومات لعملائك لإحالة أصدقائهم/عائلاتهم.

ماذا يجب أن تفعل إذا كان العميل غير سعيد؟

إذا كانت ردود الفعل والنتائج سلبية، فقد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات.

في الفضاء الرقمي، تكون المراجعات السلبية في بعض الأحيان اتهامية بشكل غير عادل. عندما تتلقى ردود فعل سلبية، من المهم أن تستمع إلى الانتقادات وتبحث عن فرص لتحسين صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك.

قبل كل شيء، لا تهاجم المنتقدين أبدًا. بدلاً من ذلك، اشكرهم، وقدم لهم هدية، واطرح أسئلة استقصائية، والتزم بالتغييرات (الواقعية). حتى لو لم تتمكن من استعادة عميل غاضب، سيرى الآخرون ردك ويريدون أن يقدموا لك أعمالهم.

ما هو نوع الإعلان الذي يعمل بشكل أفضل لشركتك في صالة الألعاب الرياضية؟

أصبحت إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) على وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من الوسائط المفضلة لدى Jake بمجرد أن حقق ما يكفي من الكلام الشفهي عن صالة الألعاب الرياضية الخاصة به. للجماهير في منتصف العمر، Facebook تعد الإعلانات من بين أفضل الإعلانات أداءً في مجال اللياقة البدنية.

الخطوة 8: تعليم الاتساق بين عملائك.

تريد التأكد من أن أعضاء صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك سيستمرون في العودة. ليس من المهم أن تعلم الاتساق فحسب، بل يجب عليك أيضًا كسب ثقة عملائك من خلال تحقيق النتائج.

تستمر عضويات الصالة الرياضية لفترة أطول عندما يرى عملاؤك النتائج.

يعلم جيك وفريقه أنه عندما يرى العملاء النتائج – فقدان الوزن، أو زيادة الوزن، أو زيادة الأداء البدني – فسوف يستمرون في العودة.

يعد الاحتفاظ بالعملاء أكثر ربحية من اكتساب العملاء.

إنها حقيقة مثبتة في الاقتصاد أن مطاردة عملاء جدد باستمرار سيكلفك أموالاً أكثر من الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من أعضائك.

نظرًا لأن التكرار هو مفتاح النتائج في اللياقة البدنية، فإن إنشاء طرق لتذكير عملائك بالبقاء ثابتًا يجب أن يكون جزءًا من خدمات صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك. يمكن أن يشمل ذلك التشجيع أثناء جلسات التدريب، أو متابعة المكالمات الهاتفية، أو حتى الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.

في صالة Jake الرياضية، يعرضون العملاء الناجحين على الحائط لإلهام الأعضاء الآخرين للاستمرار في تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

الخطوة 9: قم بتوسيع نطاق عملك في صالة الألعاب الرياضية من الداخل.

يحذر جيك من القفز بسرعة كبيرة نحو استراتيجية متعددة المواقع.

هل يمكنك فتح مساحة أكبر للصالة الرياضية بتكلفة منخفضة؟

كلما قلت التكاليف التي يتعين عليك إدارتها في عملك في صالة الألعاب الرياضية، أصبح من الأسهل “تكثيفها” (أي تحقيق التعادل مع تكاليفك وتحقيق الربح). في صناعة اللياقة البدنية، قد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن تتمكن صالات الألعاب الرياضية الكبيرة من تحقيق الربح لأنها بدأت في مساحة كبيرة جدًا.

الخليج الأول الذي استأجرته كان هذا الخليج الخلفي هنا – لذلك باب المرآب الوحيد هذا فقط. لم يكن هناك شيء هنا. لم يكن لدينا حمام. كان في الأساس حوالي 400-500 قدم مربع من وحدة المرآب. كان ذلك 250 دولارًا في الشهر… لدينا الآن أربعة أماكن.

إذا وجدت موقعًا صناعيًا يتمتع بإمكانية التوسع البطيء، فيمكنك بناء صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً، تمامًا كما فعل جيك.

هل يمكنك إضافة المزيد من الفصول؟

في موقعك الحالي، فكر في طرق لاستنفاد إمكاناته. يقول جيك،

يمكننا دائمًا إضافة المزيد من أوقات الفصل الدراسي… لنفترض أننا نقوم بتدريب مجموعات كبيرة في الوقت الحالي، ويمكننا أيضًا تقديم خدمة إضافية وهي تدريب مجموعات صغيرة مقابل تكلفة إضافية.

هل يمكنك تمديد ساعات الصالة الرياضية الخاصة بك؟

إذا كان لديك الوقت والموظفين لتسهيل ساعات التمرين الممتدة، فيمكنك تلبية احتياجات أولئك الذين يفضلون التمرين في أوقات مختلفة من اليوم، بما في ذلك الصباح الباكر أو في وقت لاحق من المساء.

تذكر أن فتح موقع جديد لصالة الألعاب الرياضية يعد بمثابة نفقة كبيرة.

مع كل موقع جديد لمركز اللياقة البدنية، سيتعين عليك التوقيع على عقد إيجار جديد، ودفع المزيد من المال مقابل المرافق، وملء المعدات. إنه بطرق عديدة، يشبه بدء صالة الألعاب الرياضية من جديد. ينصح جيك،

لذلك هناك طرق للتوسع داخل منشأتك مقابل الذهاب وبدء صالة ألعاب رياضية أخرى، أو صالتين رياضيتين أخريين، وفي الواقع جعل تلك المنشأة أكثر ربحية بكثير من الذهاب ومحاولة تكرار المنشأة، المنشأة، المنشأة.

قبل إنشاء موقع جديد، تأكد من أن الطلب يبرر الاستثمار وأنك ملأت المساحة التي تشغلها حاليًا.

إذا كنت تعتقد في مرحلة ما أنك ترغب في بيع عملك، فإن التوسع بسرعة كبيرة قد يؤثر سلبًا على قيمة عملك.

الخطوة 10: سلّح نفسك لتكرار النجاح.

بمجرد نجاح صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك، يجب أن تبحث عن طرق كبيرة وصغيرة لتكرارها.

ابحث عن المزيد من التدريب.

أنت وفريقك تستحقان الاستثمار في المزيد من المعرفة ومهارات اللياقة البدنية. يعد تأهيل موظفيك للقيام بالمزيد بموارد أقل طريقة رائعة لزيادة مبيعاتك وخفض تكاليفك.

وجد جيك أيضًا أن الاستثمار في المدرب حقق العجائب لشركته في صالة الألعاب الرياضية وله كمالك لصالة الألعاب الرياضية.

يمكنك أن تتعلم الكثير وتختصر نجاحك من خلال التعلم من شخص محترف تريد أن تكون عليه أو حقق نجاحًا كبيرًا في فعل ما تريد القيام به.

اقرأ الكتب التي تعمل على تحسين عقليتك ومهاراتك الشخصية.

كتاب جيك المفضل هو لأنها ألهمته في النهاية لفتح صالة الألعاب الرياضية الخاصة به. قراءة الكتب التعليمية والتحفيزية التي كتبها الخبراء يمكن أن تعزز مهاراتك وتحسن عقليتك.

لا تتوقف أبدا عن تحدي نفسك.

وفي نهاية المطاف، أنت الشخص الذي يجب أن يتحمل المخاطر المحسوبة. عندما سئل عن النصيحة التي سيقدمها لأولئك الذين يفكرون، أصر جيك بروغ، “افعلها! فقط اعمل لتحقيقها!”

لقد نجح الأمر مع جيك، ويمكن أن ينجح معك أيضًا.