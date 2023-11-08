ستساعدك المقالة التالية: كيفية قياس تحسين محركات البحث وتتبع أدائك

سواء كنت تدير مزرعة تفاح صغيرة أو مكتبًا ماليًا كبيرًا، فإن استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) جيدة التخطيط يمكن أن تساعد موقعك على الويب في الحصول على مرتبة عالية في صفحات نتائج البحث.

إن الترتيب العالي في صفحات محرك البحث سيمنح شركتك أو علامتك التجارية مزيدًا من الظهور عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن الرؤية الأعلى تؤدي عادةً إلى المزيد من حركة المرور العضوية، إلا أن هذا ليس سوى جزء واحد من استراتيجية تحسين محركات البحث.

ومع ذلك، فإن قياس وتتبع مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الخاص بك يمكن أن يمنحك الصورة الكبيرة.

لماذا من المهم قياس أداء تحسين محركات البحث (SEO)؟

في حين أن أحد الأهداف الأساسية لتحسين محركات البحث هو توليد حركة مرور عضوية إلى موقع الويب الخاص بك، فهل تترجم هذه “النقرات” إلى عمل مفيد لشركتك؟

يعد تتبع حركة مرور موقع الويب العضوي أمرًا ضروريًا، ولكنه جزء صغير فقط من تحسين محركات البحث.

عند تتبع مقاييس إضافية، يمكنك تحديد المكونات التي تعمل (والاستفادة منها) وملاحظة الأجزاء التي لا تعمل بشكل جيد.

يمكن أن تخبرك المقاييس الإضافية بما يفعله المستخدمون بمجرد وصولهم إلى موقعك. على سبيل المثال، هل يقضون وقتًا طويلاً ويستكشفون صفحات أخرى؟ أم أنها “ترتد” بعد دقيقة أو دقيقتين؟

يتيح لك تتبع وقياس مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الخاص بك معرفة ما إذا كنت على الطريق الصحيح.

قد تحتاج إلى تعديل بعض الأشياء الصغيرة أو أن تقرر تغيير استراتيجيتك تمامًا. ولكن بدون مراجعة هذه المقاييس، فمن المحتمل أن تطير أعمى.

كيفية قياس تحسين محركات البحث وتتبع أدائك

قد يكون من الصعب تحديد المقاييس التي يجب دراستها نظرًا لوجود الكثير منها.

تجمع العديد من الشركات الكثير من البيانات التي تتطلب الكثير من العمل للحصول على أي فكرة مفيدة حول مدى نجاح استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بها.

ومع ذلك، بغض النظر عن نوع عملك، فإن هذه المقاييس القياسية ستساعدك على قياس مُحسنات محركات البحث الخاصة بك وتتبع أدائك.

ستمنحك هذه المقاييس نظرة ثاقبة حول مدى جودة أداء إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO)، وتساعدك على تحسين إستراتيجيتك وزيادة تصنيفاتك.

حركة المرور العضوية

يعد هذا المقياس أحد القياسات الأساسية لجميع مواقع الويب، بغض النظر عن نوع عملك.

تعرض الزيارات العضوية النقرات الواردة من صفحات نتائج محرك البحث (بدون الدفع مقابل موضع الإعلان).

ولذلك، فإن الزيادة في عدد الزيارات العضوية تعني أن ظهور موقع الويب الخاص بك قد تحسن.

تعد الزيارات العضوية أفضل أنواع الزيارات لموقعك، وهي أكثر أهمية من الزيارات المدفوعة.

تصنيف الكلمات الرئيسية

أي كلمة أو عبارة تستخدم للبحث في Google أو Bing أو Yahoo تعتبر كلمة رئيسية. نظرًا لأنك تتنافس مع مواقع الويب الأخرى للحصول على مكان في نتائج محرك البحث (SERPs)، فأنت بحاجة إلى تحقيق تصنيف عالٍ للكلمات الرئيسية.

يعد تصنيف الكلمات الرئيسية أحد أفضل خمسة مقاييس لزيادة ظهور نتائج محرك البحث من الصفحات أو SERPs.

يعد تتبع تصنيف كلماتك الرئيسية أمرًا سهلاً:

ابحث في Google باستخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة بصناعتك أو علامتك التجارية.

حدد الشركات أو العلامات التجارية الموجودة في أعلى قائمة نتائج البحث (SERPs).

حدد موقع موقعك على SERPs فيما يتعلق بمنافسيك.

كرر العملية أثناء تغيير استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك لترى كيف يتغير ترتيبك.

نسبة النقر إلى الظهور (CTR)

نسبة النقر إلى الظهور هي النسبة المئوية للأشخاص الذين يزورون موقعك بعد رؤيته في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

بلغ متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور للمركز الأول على Google 27.6% مؤخرًا، لذا توقع أن تكون الأرقام أقل من ذلك بالنسبة لموقعك على الويب.

ومع ذلك، يمكنك تحديث الأوصاف التعريفية أو المقتطفات أو عناوين URL أو العناوين لزيادة نسبة النقر إلى الظهور المنخفضة.

يمكنك أيضًا زيادة نسبة النقر إلى الظهور (CTR) الخاصة بك عن طريق تعزيز تصنيف كلماتك الرئيسية.

معدل التحويل

يقول بعض محترفي التسويق أن معدل التحويل هو المقياس الأكثر أهمية في تحديد نجاح استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك.

معدل التحويل هو عدد المبيعات (أو الإجراء المحدد) مقابل عدد العملاء المحتملين أو الزوار على موقع الويب.

على سبيل المثال، إذا استقبل موقع الويب الخاص بك 100 زائر وقام عشرة مستخدمين بشراء شيء ما، فإن معدل التحويل هو 10%.

معدل الارتداد

سيخبرك معدل الارتداد بالنسبة المئوية للزائرين الذين يغادرون موقعك دون استكشاف المزيد. قد يشير معدل الارتداد المرتفع إلى أن تصميم موقعك أو محتواه لا يروق لقطاعك المستهدف.

متوسط ​​وقت تحميل الصفحة

كلما تم تحميل صفحتك بشكل أسرع، كان ذلك أفضل، سواء كان ذلك لسطح المكتب أو الهاتف المحمول. تؤدي سرعة الموقع البطيئة إلى تدمير تجربة المستخدم وتؤثر على العديد من المقاييس الأخرى، بما في ذلك معدل التحويل والتصنيفات ومعدل الارتداد.

الروابط الخلفية والمجالات المرجعية

تعد الروابط الخلفية أيضًا أحد أهم المقاييس لتصنيف مواقع الويب.

هناك أيضًا علاقة قوية بين نطاقات الإحالة والتصنيفات العالية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن جودة الروابط الخلفية ونطاقات الإحالة مهمة أكثر من الكمية.

في حين أن الروابط الخلفية والنطاقات المرجعية متشابهة، فإن الروابط الخلفية كلها روابط تأتي من مصادر خارجية توجه إلى موقع الويب الخاص بك، في حين أن النطاقات المرجعية هي عدد المواقع الفريدة التي ترتبط بموقعك على الويب.

الخلاصة: تتبع وقياس مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك

في حين أن العديد من الشركات تنفذ خطة رائعة لتحسين محركات البحث، إلا أنها غالبًا ما تنسى قياس وتتبع فعاليتها. إذا كان هذا يبدو مثلك، فلا تقلق!

يعد محتوى الويب عالي الجودة جزءًا مهمًا من نجاح علامتك التجارية وتصنيف صفحاتك.

لذا، إذا كنت بحاجة إلى تنشيط إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك وإحياء منشورات مدونتك وصفحاتك المقصودة ومقالاتك، فاسمح لـ WriterAccess بمساعدتك.

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دعونا نكون جزءًا من استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

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