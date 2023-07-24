ستساعدك المقالة التالية: كيفية كتابة اقتراح لحسابهم الخاص في 20235 خطوات لمقترح عميل لا تشوبه شائبة (+ تنزيل نموذج عرض مجاني)

من المفيد التعلم كيف تكتب اقتراح العمل المستقل، سواء كنت جديدًا في عالم العمل الحر ، أو متمرسًا متمرسًا في مجالك أو تعمل بالقطعة أثناء العمل في وظيفة بدوام كامل. إن إقناع العملاء المحتملين بأنك الأنسب للوظيفة (من خلال اقتراح عمل مستقل قوي) يعد مهارة لا تقدر بثمن للتعلم في وقت مبكر.

تعد كتابة اقتراح قوي للعمل المستقل يمكن أن يتفوق على المنافسين ذوي الخبرة ، أمرًا أساسيًا للفوز بأفضل المشاريع وزيادة دخلك كمستقل.

إذا تم القيام به بشكل صحيح ، فإن اقتراح العمل المستقل الرائع حقًا سيجعل عملاءك المحتملين يرغبون فيك ، حتى أكثر مما تريدهم.

لمساعدتك على البدء في الطريق الصحيح ، سأقدم لك نموذج اقتراح العمل المستقل المثبت مجانًا هنا.

تنزيل مجاني: نموذج اقتراح العمل المستقل عالي التحويل الخاص بي

الآن ، بالإضافة إلى التنسيق الفعلي لنموذج اقتراح العمل المستقل الذي تستخدمه ، يجب أن تسعى دائمًا إلى وضع اقتراح مستقل مصمم لتقديم حلول مفيدة لعميلك المحتمل ، وليس عرضًا يسرد فقط عروض الخدمات الخاصة بك مثل قائمة ليختاروا من بينها.

علاوة على ذلك ، لكي تتميّز عن الآخرين في بريد وارد مزدحم ، ستحتاج أيضًا إلى تحسين ملفاتك التواصل البارد عبر البريد الإلكتروني إستراتيجية.

والأهم من ذلك ، أنك بحاجة إلى توصيل حلولك الشخصية بالطريقة التي يريد عملاؤك المحتملون قراءتها. سواء كان ذلك في نص رسالة بريد إلكتروني ، أو من خلال برنامج تقديم العروض عبر الإنترنت ، أو عبر البريد ، أو باستخدام أفضل قالب عقد لحسابهم الخاص ، فأنت بحاجة إلى أن يكون لديك فهم قوي لمن هو عميلك قبل أن تحصل حتى على الكرة.

يعد هذا الفهم العميق لعملائك المحتملين أساسًا أساسيًا تم تكراره عدة مرات من قبل أصحاب الأعمال الحرة ورجال الأعمال الناجحين للغاية في كتب الأعمال التي قاموا بكتابتها ودورات الأعمال التجارية عبر الإنترنت التي قاموا بتدريسها.

قبل أن تتعامل مع عميلك المحتمل بوقت طويل ، يجب أن يكون لديك فهم واضح جدًا لسبب وجوب تعيينك للوظيفة. سوف يتحداك هذا لفهم المشروع ، واحتياجات العميل الفريدة ، وكيف ستتناسب بدلاتك القوية في المعادلة ، وكيف يمكنك بالضبط تقديم أكبر قيمة. بحلول الوقت الذي تتواصل معهم فعليًا بمقترح ، يكون هدفك هو فهم احتياجاتهم من الداخل والخارج.

بالنظر إلى أن عدد الأشخاص الذين يتجهون إلى العمل بمفردهم أكثر من أي وقت مضى يعملون لحسابهم الخاص ورجال الأعمال المنفردين (54 مليونًا في الولايات المتحدة وحدها) ، يحتاج اقتراح العمل المستقل الخاص بك إلى القيام بعمل رائع في بيع خدماتك وكسب عملاء جدد.

في مثل هذه البيئة العنيفة ، فإن أي شيء أقل من أفضل ما لديك على الإطلاق لن يوصلك بعيدًا.

كيفية كتابة اقتراح لحسابهم الخاص يتم تحويله (نموذج مجاني)

اصنع دخولًا قويًا بيع قوتك توقع والإجابة على الأسئلة حدد عينات العمل ذات الصلة وقم بتضمينها استخدم مخطط اقتراح جذاب بصريًا

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة الخاصة بي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على كل المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

لمساعدتك في كتابة مقترحات أكثر فاعلية للعمل المستقل والفوز بعملاء ذوي رواتب أعلى ، يمكنك اختيار نموذج اقتراح العمل المستقل المجاني القابل للتنزيل هنا.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، بعد أن انسحبت مباشرة من عملي الخاص كمسوق محتوى مستقل ، فإليك خمس خطوات مثبتة لي لكتابة أفضل اقتراح مستقل يمكنك القيام به.

1. اصنع مدخلًا قويًا

ماذا تفعل لإبهارهم مباشرة من البوابات؟ ما الذي يجعل بريدك الإلكتروني مختلفًا عن أي شخص آخر يلقي قبعته في الحلبة في هذه الحفلة؟

إن المدخل الجذاب الذي يثير الإثارة ويظهر أنك قمت بأبحاثك ويقدم قيمة فعلية ، هو ما سيثير اهتمامًا فوريًا بعقل عميلك المحتمل. ابدأ بالعثور على العربات المناسبة للعمل المستقل عن بُعد على مواقع مثل Contena (إذا كنت كاتبًا مستقلاً) ، Remote.co ، Hubstaff Talent ، واقرأ دليلي النهائي للحصول على وظيفة عن بُعد.

بعد ذلك ، إذا تمكنت من الوصول إلى عميلك المحتمل بسرعة بعد نشر طلب المساعدة ، فستزيد بشكل كبير من فرصك في الحصول على الوظيفة.

إذا كنت كاتبًا مستقلاً ترسل بريدًا إلكترونيًا باردًا لفتح خط اتصال مع عميل محتمل لخدمات كتابة أفكار منشورات مدونتك ، فابدأ بسطر موضوع مثل ، “خطواتي الست لتوجيه حركة المرور لـ [Company Name]. “

يمنحهم هذا الاعتراف الفوري بأنك قضيت بالفعل بعض الوقت في وضع إستراتيجية مقترحة ، وأنك على الأرجح قد أنجزت واجبك المنزلي في أعمالهم وصناعتهم.

في هذه الرسالة الإلكترونية الأولية (بضع مئات من الكلمات كحد أقصى) ، ستتطرق بخفة إلى كل خطوة من خطواتك وتستمر في نسج كيف ستجعلك تجربتك المثبتة ونقاط قوتك في القيام بذلك في الماضي ، الخيار الواضح لهذه الوظيفة. فقط تذكر أن تتجنب أي لغة عامية غير ضرورية لا تضيف قيمة إلى المحادثة.

نظرًا لأن اقتراح العمل المستقل هو شكل فعال من أشكال العرض التقديمي المصعد ، فإن شرح سبب تأهلك للوظيفة ، فإن عرض أقوى قدراتك (ذات الصلة) يعد أمرًا ضروريًا للمحادثة. أنت أيضًا تريد أن تعبر عن ثقتك في قدرتك على إنجاز المهمة دون الوقوع في الغرور.

إن الدخول بقوة يعني أيضًا إظهار التزامك تجاه المشروع. تريد أن تظهر أنك حصلت بالفعل على بعض المظهر في اللعبة.

يمكن أن يأتي هذا في شكل صياغة إطار سلكي سريع وقذر لمشروع تصميم ويب إذا كنت مطورًا مستقلاً ، أو كتابة مخطط منشور مدونة مكون من 100 كلمة لبعض المحتوى المقترح إذا كنت كاتبًا مستقلاً ، أو رسم مفاهيم تصميم الشعار المحتملة إذا كنت مصممًا مستقلاً.

يبدو مثل الكثير من العمل في المقدمة؟ حسنًا ، الحقيقة هي أن هذا النهج هو كيف أفوز دائمًا بكل مشروع أقدم عرضًا عليه. ما تخسره في الوقت غير المعوض ، تعوضه من خلال إظهار إبداعك ورغبتك في العمل مع العميل ، مما سيزيد فقط من فرصك في الفوز بالمزايدة. هذا شكل مما أحب أن أسميه إدارة الفرص.

2. بيع قوتك

مهما كانت المهمة التي تتقدم للقيام بها لعميل محتمل ، فهي عملك لتكييف نقاط قوتك مع تلك الوظيفة بالذات. تعلم كيفية إبراز قدراتك الأكثر جاذبية لتلبية الاحتياجات المحددة للعميل الفردي هو مهارة لا تقدر بثمن ، وإحدى النصائح الأكثر شيوعًا التي أقدمها لأصحاب العمل المستقلين الذين يرغبون في بدء عمل تجاري خاص بهم. إذا كنت بحاجة إلى تعزيز الثقة ، فخذ استراحة سريعة وتصفح قائمة الاقتباسات التحفيزية الخاصة بي التي ستجعلك في العقلية الصحيحة للترويج للعبة A.

إذا كانت لديك المهارات التسويقية ومهارات التدوين لتبيع نفسك حقًا كمسوق محتوى قوي ، وليس مجرد كاتب مستقل ، فاعتمد على نقاط القوة هذه – فامنحهم دليلًا على النتائج التي حققتها في منشورات المدونة السابقة.

إذا كنت تستهدف مشروع تصميم شعار ، فتأكد من توضيح مهاراتك الإبداعية أولاً. أظهر لهم أن عملك السابق يتماشى مع جمالية التصميم التي تعتقد أنهم سيصلون إليها من خلال تغيير علامتهم التجارية.

إذا كان المشروع يهدف إلى تدقيق ورقة بحثية عالية التقنية في علم الأعصاب ، فركز على شهاداتك ذات الصلة ، وإذا أمكن أشر إلى أوراق أخرى ضمن هذه المساحة قمت بتحريرها في الماضي.

لا تخطئ في التركيز على نقاط القوة غير ذات الصلة أو غير ذات الصلة (واجعل مقترحاتك قصيرة قدر الإمكان دائمًا).

محاولة حشر كل ما تعرفه عن الكتابة أو التسويق في اقتراحك هو اختصار سهل للهبوط في كومة الرفض. ضع في اعتبارك سرد اثنين أو ثلاثة من أفضل صفاتك من حيث كيفية ارتباطها بهذه الوظيفة تحديدًا ، وتوضيحها واحدة تلو الأخرى.

هناك فن لتقديم تفاصيل كافية فقط لمساعدة العميل على فهم كيف أن نقاط قوتك مفيدة لأعمالهم ، ولكن لا تذهب بعيدًا ومنحهم سيرة ذاتية كاملة تسلط الضوء على كل الأصول الإيجابية.

3. توقع والإجابة على الأسئلة

لسوء الحظ ، لا يقدم كل صاحب عمل قائمة شاملة من التوقعات أو الأسئلة لك حول مشروعهم.

في حين أن الأوصاف الغامضة للمشروع قد تكون مربكة بعض الشيء ، يجب عليك الاستفادة من هذه الفرص من خلال إظهار معرفتك وخبرتك فورًا. أظهر لعميلك أنه يمكنك تحديد مشاكله واقتراح الحلول بشكل استباقي وأنك قد اتخذت بالفعل خطوة كبيرة نحو إتمام الصفقة.

على سبيل المثال ، كان أحد الأسئلة الشائعة التي طرحت كثيرًا عند التقدم لمشاريع جديدة هو ما إذا كنت قد قمت بهذا النوع بالضبط من العمل في الماضي. الآن ، أتوقع هذا السؤال وأجيب عليه قبل أن تتاح لهم الفرصة لسؤالي مباشرة. في رسالتي الإلكترونية للتواصل الأولي ، سأقوم بتضمين رابط أو اثنين إلى أمثلة من الحملات الناجحة التي قمت بتشغيلها في الماضي (لإظهار قدرتي على تكرار هذه النتائج).

للمساعدة في توقع ما قد يطلبه منك عميلك المحتمل ، حاول تخيل نفسك في مكانه.

ما نوع المشكلات أو المشكلات غير المعلنة التي قد يواجهونها حتى هذه المرحلة؟ إذا كنت تسعى للمساعدة في تغيير العلامة التجارية لموقع ويب ، فقم بتدوين ملاحظة دقيقة للعلامة التجارية المفككة الحالية ، أو الصور أو الشعارات ذات الجودة الرديئة ، واعرض أفكارك السريعة حول الاتجاه الذي تريد اتخاذه ، إذا تم تعيينك للمساعدة.

ضع بطانية دافئة مجازية حولهم من خلال معالجة المخاوف بشأن هذا المشروع ، هذا قد لا يكونون على علم بها. إذا كانوا يتطلعون إلى الاستعانة بمساعدة الخبراء ، فمن المحتمل أنهم قد لا يفهمون تمامًا ما يدخل في تصميم ميزات موقع الويب الجديدة ، أو إنشاء كتاب علامة تجارية ، أو صياغة محتوى مدونة مقنع.

إذا كنت من ذوي الخبرة بالفعل في مجالك ، فستعرف نوع التوقعات التي قد تكون لدى العميل وما الخطأ الذي يحدث عادةً عندما يتعلق الأمر بنوع العمل الذي تتعامل معه.

لا شيء سيجعل العميل المحتمل يشعر براحة أكبر في توليك لعمله من المنزل ، أكثر من سماع مخاوف (ونصائح) من موظف مستقل متمرس كان هناك وفعل ذلك – حتى لو كان هذا مجرد صخب جانبي ولديك وظيفة أخرى تتطلب المزيد من وقتك. إذا قمت بصياغة إجاباتك مع وضع تجربتك في الاعتبار ، فسوف يضعك ذلك في صدارة المجموعة.

4. حدد عينات العمل ذات الصلة وقم بتضمينها

من الضروري أن تتحدث محفظتك وأمثلة العمل التي أثبتت جدواها عن نفسها. تأكد من اختيار أفضل العينات وأكثرها صلة فقط لتضمينها في عرض العمل المستقل الخاص بك.

أرباب العمل حريصون على رؤية أنك عملت سابقًا في شيء مشابه لمشروعهم. من المنطقي ، إذا كنت قد أنجزت هذا النوع الدقيق من العمل في الماضي ، فإن لديهم شعورًا بالموثوقية التي ستتمكن من تكرار نتائجك أو تجاوزها من قبل.

اختر نموذجين رائعين واربطهما في رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك وفي إطار اقتراحك المستقل. اشرح بإيجاز في جملة أو جملتين ، كيف ساعدت مساهمتك العميل السابق في تحقيق أهدافه.

إذا كنت جديدًا في العمل الحر وليس لديك أي عينات ذات صلة لإرسالها ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو إنشاء بعض النماذج الخاصة بك. قم بإنشاء موقع ويب خاص بالمحفظة ، واكتب أمثلة على منشورات المدونة ، وقم بتصميم الشعارات الخاصة بك ، وقم بحل عينات البيانات ، وأظهر أنك تتمتع بخبرة في تعليم الآخرين كيفية بدء مدونة وكسب المال من التدوين.

عندما ترسل رابطًا إلى محفظتك يظهر أنه يمكنك تحقيقه بنفسك ، وما يسعون إلى تحقيقه في أعمالهم الخاصة ، ستثير اهتمامهم على الفور. إذا كنت لا تزال تبحث عن أفضل الأماكن للعثور على العربات الرائعة والوظائف عن بُعد ، فراجع دليلي النهائي للحصول على وظيفة عن بُعد.

5. استخدم مخطط اقتراح جذاب بصريًا

الانطباعات الأولى هي كل شيء ، وهذا هو السبب في أن اقتراح العمل المستقل الفائز يجب أن يكون ممتعًا من الناحية الجمالية ونقيًا ومنظمًا جيدًا.

حتى قبل أن يبدأ العملاء المحتملون في قراءة اقتراحك ، فإنهم بالتأكيد سيشكلون موقفًا تجاه محتوى عملك ، فقط من خلال مظهره. اعتمادًا على ما تقترحه ، قد لا تحتاج إلى أكثر من مستند Microsoft Word بسيط لتوضيح حالتك ، أو قد تحتاج إلى شيء أكثر إبهارًا لبيع خدماتك – خاصة إذا كنت تعمل على اقتراح مشروع داخلي لشركة تعمل معها بالفعل.

في عملي المستقل الخاص بي ، اخترت استخدام تطبيقات مثل Bonsai ، والتي أشعر أنها تمنح مقترحات العمل المستقل ميزة بصرية أعلى من متوسط ​​الاقتراح. لدى Bonsai نسخة تجريبية مجانية رائعة ، لذا يمكنك التحقق منها بنفسك بدون مخاطر. ها هي النسخة التجريبية المجانية من Bonsai.

إذا كنت تفضل إرسال مقترحات بحتة في نص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وترغب في تجنب أدوات السراويل الفخمة عبر الإنترنت ، فإنني أوصي على الأقل باستخدام أداة تحرير الفواتير مثل FreshBooks.

إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فإن استخدام أداة تخطيط مرئي أكثر تقدمًا يمنحني الفرصة للتعبير عن أنني أعطي قيمة عالية للعلامة التجارية الشخصية والحفاظ على مخرجات عالية الجودة.

سيضمن استخدام هذه الخطوات الخمس لإنشاء مقترحات العمل المستقل أنك تفعل كل ما في وسعك لتمييز نفسك عن المنافسة.

سواء كان هدفك هو جذب عملاء ذوي رواتب أعلى لعملك الحالي أو التحقق من صحة فكرتك للحصول على عرض خدمة ، فإن البدء بأساس متين للقدرة على الترويج لنفسك أمر ضروري.

احصل على نموذج اقتراح العمل المستقل (المجاني) اليوم.

تنزيل مجاني: نموذج اقتراح العمل المستقل عالي التحويل الخاص بي