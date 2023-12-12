ستساعدك المقالة التالية: كيفية كتابة تقرير ربع سنوي مثل المحترفين

غالبًا ما تكون التقارير ربع السنوية هي الطريقة الأكثر فعالية لإبلاغ العملاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو الأهم من ذلك، رئيسك، عن نجاح جهودك التسويقية. لكن إجراء وتقديم تقرير ربع سنوي قد يكون في بعض الأحيان أصعب مما يبدو. ما هي المقاييس التي تقوم بتضمينها؟ كيف تعرض التقرير بشكل مرئي؟ ما يجب عليك لا يشمل؟

لماذا تعتبر التقارير ربع السنوية مهمة جدًا؟

أنت تدير برامج التسويق الخاصة بشركتك كل يوم، لذا فأنت تعرفها مثل ظهر يدك. ونعم، وافق رئيسك على ميزانية التسويق الخاصة بك بمبلغ 12000 دولار منذ ثلاثة أشهر. ولكن كيف يعرف رئيسك أين ذهبت تلك الـ 12000 دولار؟ هل تم استثمار الأموال بحكمة؟ كيف يبدو عائد الاستثمار؟

أ تقرير فصلي يشرح كل هذا للأشخاص الذين، على عكسك، لا ينظرون إلى هذه البرامج يومًا بعد يوم. فهو يعطي الأطراف المهتمة لمحة سريعة عن البرامج التي تقوم بتشغيلها، وتقدمها ومساهمتها في تحقيق أهداف الشركة.

من وجهة نظر العميل/الوكالة، هذه هي فرصتك لتقول: “هنا بدأنا وانظر كيف ساعدناك على النمو”. إنها فرصة رائعة لتسليط الضوء على النجاحات وتوسيع المشاركة أو توسيعها.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في صياغة تقرير ربع سنوي مدروس وشامل:

شارك تقريرك في التخطيط البصري أو تنسيق عرض الشرائح (حاول استخدام PowerPoint)

استخدم تطبيقات أتمتة التسويق الخاصة بك لسحب تقاريرك

تتبع جميع الحملات في Excel ودع البرنامج يقوم بأي حسابات لك

لا تقم بتضمين البيانات التي لا يمكنك تفسيرها

ابدأ في بداية الربع، وقم بمراجعة كل برنامج تم تنفيذه وتسليط الضوء على الأهداف التي تم تحقيقها

قم بإعداد التقارير بانتظام حتى يكون من السهل تجميع التقرير ربع السنوي

اطلب من أي رعاة تنفيذيين حضور العرض التقديمي لتقريرك

قم بتضمين النقاط القصصية التي تتناول أي تغييرات أو تعديلات في المشروع

سلط الضوء على سبب تحقيق مشاريعك أو عدم تحقيقها للأهداف والغايات الإستراتيجية

اكتب تقريرك للجمهور المناسب (من سيقرأ هذا التقرير؟ ما هي أكبر نقاط الضعف لديهم؟ ما هي الأسئلة التي سيطرحونها؟)

قم بإثبات تقريرك وإعادة قراءته للتأكد من دقة جميع بياناتك

آمل أن تساعدك هذه النصائح عندما تستعد لتجميع تقريرك ربع السنوي القادم. تذكر أن هذه هي فرصتك لإظهار كيف تساهم جهودك التسويقية في تحقيق أهداف الشركة طويلة المدى – كن فخورًا بها وأظهر القليل من شخصيتك!

هل لديك نصيحة أخرى تود إضافتها؟ نحن نحب أن نسمع ذلك!