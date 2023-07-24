ستساعدك المقالة التالية: كيفية كتابة محتوى مدونة أسرع 10 استراتيجيات مثبتة لتصبح مدونًا غزير الإنتاج هذا العام

تعلُّم كيف تكتب بشكل أسرع ضروريًا لتصبح مدونًا ناجحًا ، لأنك ستحتاج إلى إنشاء تدفق متسق من المحتوى لجذب (والاحتفاظ) بالجمهور.

لا يكفي أن تكتب منشورًا من وقت لآخر ، عندما يأتي الإلهام ، وعندما يكون لديك ساعتان من الوقت لتجنيبهما. بدلاً من ذلك ، تحتاج إلى الدخول في إيقاع منتظم للنشر على مدونتك ، لذلك يستمر القراء في العودة للحصول على المزيد.

قد يبدو هذا رائعًا من الناحية النظرية … ولكن كيف يبدو في الحياة الواقعية؟ ربما تفتح مستندًا فارغًا وتجلس محدقًا فيه لفترة طويلة قبل الاستسلام.

أو ربما تمكنت من الكتابة شئ ما… لكنها تبدو وكأنها تسبح من خلال دبس السكر. أو ربما تنتهي من مشاركاتك ، لكنك تشعر أنك تضيع الكثير من الوقت على طول الطريق — حذف الظل ، وتغيير رأيك ، والعبث بالتنسيق.

قد تعتقد أنك ببساطة لست مقدرًا أن تكون مدونًا. لكن النبأ العظيم هو أنك يستطيع أسرع في الكتابة – وأنا أعلم أن هذا صحيح ، لأنني فعلت ذلك (مرات عديدة) بنفسي.

مهم: لا يتعلق الأمر بالتضحية بالجودة. يشعر بعض المدونين بالقلق من أن كونك “سريعًا” لا يتوافق مع كونك “جيد”. تتم بشكل جيد ، تؤدي الكتابة السريعة عمومًا إلى أحسن المشاركات التي يتم تنظيمها بشكل جيد وتتدفق من نقطة إلى أخرى. يجب أن تعني الكتابة بشكل أسرع أيضًا الكتابة بسهولة أكبر – وسيؤدي ذلك إلى تجربة أفضل للقارئ.

إليك كيفية الكتابة بشكل أسرع:

اكتب كل يوم (إن أمكن) ابدأ بمخطط تفصيلي لهيكلة مشاركتك اكتب مسودتك الأولى في نقاط تعداد نقطي اكتب بالترتيب الذي تريده اكتب تحت الضغط عن طريق تحديد موعد نهائي حازم اضبط مؤقتًا للبقاء مركزًا أثناء الكتابة السريعة حدد هدف عدد الكلمات للحفاظ على إنتاجيتك أسس طقسًا في الكتابة لتبدأ لا تعدل أثناء الكتابة استخدم أداة توسيع النص للعبارات الشائعة

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هل تريد مشاهدة (أو الاستماع) إلى نصائحي العملية حول سرعة الكتابة؟ انضبط:

1. اكتب كل يوم (إن أمكن)

سيخبرك العديد من الكتاب الناجحين من جميع أنواع الأشياء (وليس فقط المدونات) أن سرهم يكمن في الكتابة كل يوم. يمكنك فعل ذلك حرفيًا كل يوم (بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات) أو يمكنك ببساطة الكتابة كل يوم عمل.

إن الشيء العظيم في الكتابة اليومية هو أنك لست بحاجة إلى أن تكتب كثيرًا حتى تضيف بشكل مثير للإعجاب بمرور الوقت.

فقط 500 كلمة في اليوم تصل إلى أكثر من 100000 كلمة في السنة (حتى لو كنت تقضي عطلات نهاية الأسبوع وبضعة أسابيع عطلة). بمجرد أن تصبح أسرع ، يجب أن تكون قادرًا على كتابة 500 كلمة في حوالي 30 دقيقة.

من المهم أن تجد وقتًا من اليوم (أ) تركز فيه جيدًا بشكل طبيعي و (ب) يكون من العملي بالنسبة لك قضاء بعض الوقت في الكتابة. قد يكون هذا هو أول شيء في الصباح أو أثناء استراحة الغداء أو في المساء بمجرد نوم أطفالك – أيًا كان ما يناسبك.

إذا لم تكن الكتابة اليومية مناسبة لحياتك أو إذا كنت تفضل جلسات كتابة أقل وأطول ، فتأكد من أنك تكتب مرتين في الأسبوع على الأقل.

(اهدف لثلاث مرات ، في حالة عدم نجاح جلسة كتابة واحدة). يتيح لك ذلك الحفاظ على الزخم وبناء عادة قوية.

2. ابدأ بمخطط تفصيلي لهيكلة مشاركتك

هل تريد أن تعرف كيف تكتب منشور مدونة بسرعة؟ ابدأ دائمًا بمخطط تفصيلي.

هذه هي “عظام” رسالتك. مع وضع مخططك في مكانه ، فأنت تعرف ما يحدث في البداية وفي المنتصف وفي النهاية. عادة ما يكون لديك بعض النقاط الأساسية التي يمكن أن تصبح عناوين فرعية لمشاركتك.

إذا كنت تهدف إلى الكتابة السريعة ، فقد تعتقد أن الخطوط العريضة هي مضيعة للوقت. لكن البدء بمخطط تفصيلي يساعدك على الكتابة كثيراً أسرع.

يبقيك مخطط منشور المدونة الخاص بك على المسار الصحيح ، لذلك لا ينتهي بك الأمر في الظلال الطويلة (التي ينتهي بك الأمر في النهاية إلى قصها). يحافظ مخططك التفصيلي على الحافز ، لأنه يمكنك معرفة المدى الذي وصلت إليه والمدى الذي تريد الذهاب إليه.

قبل كل شيء ، المخطط الخاص بك يسرعك. لن تضيع الوقت في التساؤل عما ستكتبه بعد ذلك – لأنك تعرف بالضبط ما تحتاج تغطيته.

هناك الكثير من الطرق المختلفة لإنشاء مخطط تفصيلي ، ولكن من أفضل الطرق استخدام قالب منشور مدونة للبدء.

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3. اكتب المسودة الأولى في شكل نقاط

لست بحاجة إلى كتابة فقرات كاملة أو حتى جمل كاملة لتبدأ بها. أنت بالتأكيد لست بحاجة إلى تثبيت كل التنسيقات الخاصة بك كما تذهب.

بدلاً من ذلك ، جرب الحصول على أفضل الأفكار والإلهام والأفكار حول الموضوع على الصفحة في أسرع وقت ممكن.

كل شيء مثل الرؤوس واقتباسات التغريدات والصور وما إلى ذلك يمكن أن ينتظر حتى وقت لاحق. خلال المسودة الأولى ، الشيء الأكثر أهمية هو أن تحصل على كل شيء لك أفضل محتوى على الصفحة.

تحررك الصياغة بأسلوب نقطي بسيط من قيود التنسيق التي غالبًا ما تصرف انتباه المدونين عن أفضل أعمالهم.

4. اكتب بأي ترتيب تريده

انطلق واكتب أي قسم في رسالتك يجذبك أكثر. لست مضطرًا لكتابة مقالتك بالكامل من البداية إلى النهاية. بدلاً من ذلك ، امنح نفسك المرونة لمعالجة الأقسام بأي ترتيب يناسبك.

إذا كنت تكتب مقالة “10 خطوات” التي تعلم القارئ كيفية القيام بشيء ما ، فلا بأس من كتابة الخطوة 3 ، ثم الخطوة 7 ، والعودة إلى الأقسام 1 و 2 و 4 و 5 و 6 لاحقًا.

إن وجود مخططك في مكانه يجعل من السهل القفز في مقالتك ، مع العلم أن كل قسم سيرتبط مع الباقي.

قد ترغب في معالجة الأقسام الصعبة أولاً (بحيث يصبح كل شيء أسهل من هناك!) أو قد ترغب في البحث عن الأجزاء الأسهل كإحماء قبل الدخول في الأجزاء الأكثر تعقيدًا من المنشور.

5. اكتب تحت الضغط عن طريق تحديد موعد نهائي حازم

لا تخف من النشر قبل أن تشعر بالاستعداد. حدد لنفسك تاريخًا ووقتًا تمامًا يجب اشحن مقالتك وانشر كل ما لديك عندما يحين ذلك الوقت.

لا تقلق إذا لم يكن مثاليًا: يمكنك العودة وتحديثه غدًا أو الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل.

يكتشف العديد من الكتاب كيفية الكتابة بسرعة عندما يواجهون موعدًا نهائيًا. بصفتك مدونًا ، من غير المحتمل أن يكون لديك محرر في انتظار عملك … ولكن لديك قراء ومؤيدون.

يمكنك أن تعد قرائك بأن منشورًا جديدًا سيصدر كل يوم جمعة على مدونتك: يمنحك ذلك موعدًا نهائيًا ثابتًا لإكماله بحلول.

بدلاً من ذلك ، يمكنك النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لإخبار أصدقائك ومعجبيك أنك ستنشر منشورًا جديدًا بحلول الساعة 6 مساءً (أو في أي وقت تختاره).

يمكن أن يكون الشعور بالمساءلة العامة دافعًا قويًا للغاية. ستكون أكثر عرضة لإنجاز كتاباتك – وستجد أنك تكتب بسرعة أكبر أيضًا ، لأنك تتسابق للوفاء بالموعد النهائي.

قد تجد أيضًا أن وجود نقطة نهاية ثابتة يساعدك على الاستمرار في التركيز.

ربما تكتب لمدة ساعة قبل أن تذهب وتلتقط أطفالك من المدرسة ، على سبيل المثال ، أو تكتب لمدة 30 دقيقة قبل بدء مباراة كرة القدم التي تريد مشاهدتها على التلفزيون.

6. قم بتعيين مؤقت للبقاء مركزًا أثناء الكتابة السريعة

إذا كان الالتزام بموعد نهائي عام يمنحك خلايا النحل ، طريقة أخرى رائعة للحفاظ على تركيزك هي ضبط مؤقت أثناء الكتابة.

الطريقة الأكثر شيوعًا للقيام بذلك هي استخدام تقنية بومودورو: 25 دقيقة للكتابة ، 5 دقائق راحة ، ثم كرر 3 مرات قبل أخذ استراحة أطول (20 – 30 دقيقة).

ولكن يمكنك ضبط العداد الخاص بك لأي فترة زمنية تريدها. يمكنك أيضًا فصل الكتابة عن مهام أخرى أقل تركيزًا. على سبيل المثال ، قد تكتب 20 دقيقة ، 20 دقيقة من رسائل البريد الإلكتروني ، ثم 20 دقيقة أخرى للكتابة.

فعل ضبط الموقت هو التزام تجاه نفسك. أنت تعد نفسك بأنك ستكتب (ولا شيء آخر) خلال الـ 25 دقيقة القادمة أو نحو ذلك.

إذا كنت لا تزال تجد صعوبة في الاستمرار في التركيز ، فقد ترغب في تجربة مكون إضافي للمتصفح مثل Strict Workflow لحظر مواقع الويب التي تشتت الانتباه أثناء سباقات العمل.

إذا لم يكن لديك تطبيق مؤقت معين تريد استخدامه ، فيمكنك ببساطة كتابة “ضبط مؤقت لمدة 25 دقيقة” في Google (أو أيًا كانت المدة التي تريدها) وستبدأ Google تلقائيًا في تشغيل مؤقت نيابة عنك.

7. حدد هدف عدد الكلمات للحفاظ على إنتاجيتك

بالإضافة إلى ضبط عداد الوقت ، قد ترغب في تحديد هدف عدد الكلمات لنفسك. ربما ترغب في إنتاج عدد معين من الكلمات كل يوم – أو تريد كتابة 300 كلمة التالية ، على سبيل المثال ، من رسالتك أثناء سباق الكتابة.

يمكن أن يساعد وضع هدف عدد الكلمات في الاعتبار في الحفاظ على تركيزك (واستمر في الكتابة بسرعة أيضًا).

إذا كنت تعمل في مشروع طويل ، مثل كتاب إلكتروني مجاني كمغناطيس للرسائل الإخبارية ، أو حتى منتج مدفوع ، فإن هدف عدد الكلمات هو أيضًا طريقة رائعة للبقاء على المسار الصحيح.

ما هو هدف عدد الكلمات الجيد؟ هذا يختلف حقًا اعتمادًا على سرعة الكتابة الحالية لديك – ومقدار الوقت المتاح لديك.

قد ترغب في تخصيص الوقت لنفسك لكتابة منشور مدونة ثم معرفة المدة التي تستغرقها عادةً في كتابة 1000 كلمة على سبيل المثال. يمكنك بعد ذلك أن تهدف إلى إكمال 1000 كلمة التالية بشكل أسرع قليلاً من ذلك.

إذا كنت تواجه صعوبة في التحفيز ، فحاول تعيين هدفين مختلفين لعدد الكلمات: هدف “أدنى” وهدف “مثالي”. على سبيل المثال ، يمكنك تعيين هدف يومي بحد أدنى 100 كلمة فقط وهدف يومي مثالي من 500 كلمة.

في الأيام السيئة ، يمكنك ببساطة التوقف بعد 100 كلمة وما زلت تعتبر ذلك بمثابة فوز ، ولكن عندما تسير الأمور على ما يرام ، يمكنك التقاط 500 كلمة كاملة.

8. إنشاء طقوس الكتابة لتبدأ

العديد من المدونين لديهم طقوس أو روتين لبدء حياتهم. قد يكون هذا شيئًا بسيطًا مثل قراءة أهدافهم ، وفتح المستند الخاص بهم ، وتدوين 3-5 نقاط يخططون لتغطيتها.

يحب بعض الأشخاص إضافة عناصر حسية إلى طقوسهم الكتابية – مثل إضاءة شمعة معطرة أو حتى مجرد شرب القهوة التي يفضلونها.

قد يبدأ الآخرون بوقت قصير من التأمل ، أو يكررون التأكيدات ، أو يقرأون بعض الاقتباسات الملهمة.

لا تريد أن تجعل طقوس الكتابة الخاصة بك طويلة جدًا أو معقدة ، لأن ذلك لن يساعدك عندما تتعلم كيفية الكتابة بسرعة. استهدف شيئًا لا يستغرق سوى بضع دقائق.

إذا كنت تكتب من أكثر من موقع ، فقم بتطوير طقوس تعمل أينما كنت (لذلك لا تضيء الشموع إذا كنت تعمل في مكتبتك المحلية).

قد ترغب أيضًا في ابتكار طقوس فائقة السرعة لاستخدامها إذا كنت بحاجة إلى إعادة التركيز أثناء جلسة الكتابة.

على سبيل المثال ، ربما تقاطعك مكالمة هاتفية ، ثم يتشتت انتباهك Facebook. يمكنك إعادة التركيز عن طريق إغلاق أي علامات تبويب غير ضرورية في متصفحك قبل أخذ أنفاس عميقة قليلة.

9. لا تعدل أثناء الكتابة

إحدى الطرق المؤكدة لإبطاء نفسك هي التحرير أثناء الكتابة. لا يمكنك القيام بالأمرين معًا في نفس الوقت.

إذا قمت بكتابة جملة ، أو حذفها ، أو كتابة جملة أخرى ، أو حذف نصفها ، أو كتابة المزيد قليلاً ، أو الرجوع إلى الوراء وإصلاح بعض الأخطاء المطبعية أو تعديل عنوان مدونتك باستمرار … من الصعب حقًا إحراز تقدم للأمام.

حاول قدر الإمكان صياغة منشور مدونة كامل قبل عدت للتعديل. ستجد أنك تدخل في تدفق الكتابة ومن السهل الاستمرار.

بمجرد أن يكون لديك مسودة كاملة ، يمكنك رؤية المنشور ككل ومعرفة ما يجب تغييره. (قد يكون أقل مما تعتقد.)

إلى جانب عدم التحرير أثناء الكتابة ، لا تهدف إلى التوقف والبحث عن الأشياء أثناء المسودة الأولى لمنشور مدونتك. إذا كنت بحاجة إلى التحقق من حقيقة أو تضمين رابط ، فما عليك سوى إضافة تعليق أو بعض التمييز حتى تتمكن من العودة وإصلاحه لاحقًا.

نعم ، قد يستغرق التحقق من ذلك 30 ثانية فقط. لكن هذا سيظل يكسر تدفقك (وقد ينتهي بك الأمر في حلقة إلهاء حيث يؤدي التحقق من رابط في مدونة صديقك إلى قراءة مقالهم الأخير ، والنقر فوق ارتباط آخر ، والتمرير عبر الوسائط الاجتماعية ، وما إلى ذلك).

10. استخدم أداة توسيع النص للعبارات الشائعة

هل تجد نفسك تستخدم نفس العبارات بشكل متكرر في مدونتك؟ على سبيل المثال ، قد تشير إلى مدونة أخرى ذات اسم طويل ، مثل Social Media Examiner ، أو قد ترغب في تضمين الاسم الكامل للمنتج.

يمكنك استخدام أداة توسيع النص لاستبدال اختصار أو رمز بالاسم الكامل تلقائيًا. على سبيل المثال ، قد تقوم تلقائيًا بتغيير “SME” إلى “Social Media Examiner”.

يمكنك حتى استخدام موسع النص لإصلاح الأخطاء الإملائية الشائعة أو أخطاء الكتابة بالأحرف الكبيرة ، مثل إذا واصلت كتابة “WordPress” بدلاً من “WordPress” الصحيح. للمساعدة في ذلك ، استخدم أداة مجانية لكتابة العنوان بالأحرف الكبيرة والتي ستقوم تلقائيًا بضبط النص لمجموعة متنوعة من حالات استخدام الأحرف الكبيرة المختلفة.

هناك الكثير من موسعات النص المختلفة.

أستخدم Text Expander ، والذي يحتوي على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

Beeftext هو خيار مجاني جيد لـ Windows.

يمكنك أيضًا استخدام موسع النص لأشياء مثل ردود القوالب على رسائل البريد الإلكتروني الشائعة التي تتلقاها من القراء. على الرغم من أن هذا لن يؤدي إلى تسريع كتابتك بشكل مباشر ، إلا أنه يمكن أن يساعدك في توفير الوقت الذي يمكنك أن تقضيه في الكتابة.

هل يمكنك مضاعفة سرعة الكتابة لديك باستخدام هذه النصائح العشر؟

مهما كانت سرعة كتابتك الحالية ، يمكنك تحسينها. يرى بعض المدونين تحسينات دراماتيكية حقًا حيث يستمرون في الكتابة أكثر ويمارسون عن عمد كتابة منتظمة وأسرع.

قد تجد أنه ليست كل هذه النصائح تعمل على تسريع كتابتك. ربما تكون قد وضعت بعضها موضع التنفيذ بالفعل ، مثل الكتابة كل يوم. أو ربما يجعلك البعض تشعر بضغط شديد – مثل استخدام مؤقت.

لكن أود أن أشجعك على تجربة كل شيء في هذه القائمة. حتى لو كان شيئًا ما جربته من قبل وفشلت في تنفيذه بالكامل ، فقد تجده “نقرات” هذه المرة وتكتشف كيفية الكتابة بشكل أسرع.

هذا الأسبوع ، اختر شيئًا أو شيئين للتركيز عليه – وستلاحظ بسرعة الفرق الذي يمكنهم إحداثه.

لا تثبط عزيمتك إذا لم تتحسن سرعة كتابتك كثيرًا من يوم لآخر أو من أسبوع لآخر.

مجرد تحسن بنسبة 10٪ كل أسبوع (مقارنة بالأسبوع السابق) يعني مضاعفة سرعة كتابتك بعد 9 أسابيع.

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