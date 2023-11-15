ستساعدك المقالة التالية: كيفية كتابة مخطط تفصيلي لمنشور المدونة: الخطوات والنصائح والقوالب

هل توقفت يومًا عن التفكير في كيفية كتابة منشورات المدونة؟ ينشر معظمنا المقالات فقط كلما ظهرت الحاجة. ولكن إذا كنت ترغب في نشر محتوى عالي الجودة، فأنت بحاجة إلى أن تأخذ استراتيجية الكتابة الخاصة بك على محمل الجد. أنت بحاجة إلى تعلم كيفية كتابة مخطط تفصيلي لمنشور المدونة.

يعد مخطط منشور المدونة بمثابة صيغة لكتابة منشورات المدونة التي تسهل عليك وعلى القراء فهمها. كما أنه يساعد على تنظيم أفكارك أثناء الكتابة حتى لا تشعر بالإرهاق عند الجلوس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. والخبر السار هو أن كل من ينشر المدونات يعرف هذه الأشياء بالفعل، لكنهم ربما لم يدركوا أن هناك اسمًا لها أو أنهم لم يستخدموا صيغة معينة من قبل.

دعونا نتعمق.

ليرة تركية؛ د

مخطط منشور المدونة هو هيكل عظمي لكل منشور مدونة يوفر هيكلًا وموضوعًا للمنشور، وطريقة لتنظيم أفكارك أثناء الكتابة.

يعد مخطط منشور المدونة مفيدًا لتقليل التوتر والبقاء منظمًا وتتبع التقدم في كتابة مقال.

يساعد المخطط التفصيلي المحررين والكتاب على الوصول إلى نفس الصفحة والتأكد من أن المحتوى يلبي التوقعات.

يجب عليك استخدام مخطط منشور المدونة عندما تكتب أي محتوى للحصول على فرصة أفضل لتصنيف المحتوى الخاص بك وتقديم القيمة التي يبحث عنها القراء.

تعتبر الخطوط العريضة مفيدة بشكل خاص عند إنشاء منشورات طويلة (1000 كلمة أو أكثر)، أو الكتابة عن موضوع معقد يتطلب الكثير من البحث لتغطيته بدقة، أو إسناد كتابة مشاركة مدونة إلى مؤلف إعلانات آخر.

الخطوة الأولى في إنشاء مخطط تفصيلي لمنشور المدونة هي معرفة موضوعك وتضييق نطاقه عن طريق طرح أسئلة مثل من تكتب، وما هي الأهداف التي يريدون تحقيقها، وما هي المعدات التي قد يرغبون في استخدامها.

يمكنك تقسيم موضوع أكبر إلى جوانب أكثر تحديدًا عن طريق طرح أسئلة مثل ماذا ومتى وأين ولماذا وكيف.

إن طرح أسئلة “ماذا” سيساعدك على الاستمرار في التركيز وعلى الموضوع، في حين أن أسئلة “من” ستساعدك على فهم جمهورك المستهدف.

استخدم قالبًا لمخطط منشور مدونتك لتسهيل إنشاء الاتساق والحفاظ عليه.

يتضمن الهيكل الأساسي لمخطط منشور المدونة عنوانًا ومقدمة ونقاط رئيسية ونقاط فرعية وخاتمة.

ما هو مخطط مشاركة المدونة؟

مخطط منشور المدونة هو هيكل عظمي لكل منشور مدونة تكتبه. أسميها الهيكل العظمي لأنها لا تخبرك بكيفية كتابة منشور المدونة الفعلي. يوفر المخطط التفصيلي هيكلًا وموضوعًا للمنشور، وطريقة لتنظيم أفكارك أثناء الكتابة.

هناك العديد من الطرق المختلفة لكتابة الخطوط العريضة، ولكن لديهم جميعا بنية مماثلة. سيكون المخطط التفصيلي الخاص بك عبارة عن سلسلة من العناوين التي تصف أقسام المنشور. سيتم تسمية كل قسم بعنوان وشرح. وبعد ذلك، ستقوم بتضمين قسم فرعي واحد أو أكثر.

لماذا يجب عليك كتابة الخطوط العريضة لمنشور المدونة

يعد مخطط مشاركة المدونة مفيدًا لعدة أسباب مختلفة.

يوفر لك مخطط منشور المدونة بنية واضحة

أولاً، يتيح لك تقليل التوتر عند الجلوس للكتابة. يوفر المخطط التفصيلي الخاص بك بنية تساعدك على التركيز على النقطة الرئيسية. لا داعي للقلق بشأن ما سيأتي بعد ذلك أو أين تبدأ أو تنتهي مقالتك. يساعدك المخطط التفصيلي أيضًا على البقاء منظمًا أثناء الكتابة. إن تذكر المكان الذي كنت فيه في المخطط التفصيلي الخاص بك يزيل الشعور “بالكتابة الفارغة” الذي يشعر به بعض الأشخاص.

يساعدك مخطط منشور المدونة على تتبع التقدم في كتابة مقال

يمكنك أيضًا استخدام المخطط التفصيلي الخاص بك لتتبع التقدم الذي تحرزه في مقالتك. يمكنك معرفة مقدار المحتوى الذي كتبته بالفعل، ويمكنك إجراء التعديلات إذا كنت بحاجة إلى العودة وإعادة كتابة القسم.

مخطط منشور المدونة يجعلك ومحررك في نفس الصفحة

الأمر كله يتعلق بالتوقعات. عندما يكون لديك مخطط واضح لمتطلبات المحتوى، يمكنك التأكد من أن المحتوى الذي ستقدمه يتوافق مع توقعات المحرر. بهذه الطريقة سيكون هناك عدد أقل بكثير من عمليات إعادة الكتابة والتغييرات بمجرد تسليم مسودة المقالة.

متى يجب أن تكتب الخطوط العريضة لمنشور المدونة؟

الجواب قد يفاجئك. أنا مؤمن بشدة بأنه يجب عليك استخدام مخطط مشاركة المدونة عندما تكتب أي محتوى.

لماذا هو كذلك؟

من خلال مخطط واضح لمنشور المدونة، لديك فرصة أفضل بكثير لتصنيف المحتوى الخاص بك. لديك فكرة واضحة عما ستكتب عنه، والموضوعات التي ستغطيها، والأسئلة التي يجب الإجابة عليها، والكلمات الرئيسية التي يجب تضمينها. يمكنك التأكد من أنك تقدم القيمة التي يبحث عنها القراء.

عندما تكتب جزءًا من المحتوى، يكون المخطط التفصيلي دائمًا فكرة جيدة، ولكنه مفيد بشكل خاص عندما:

أنت تقوم بإنشاء منشور طويل (1000 كلمة أو أكثر). أنت تكتب عن موضوع معقد يتطلب الكثير من البحث لتغطيته بدقة. أنت تقوم بتعيين كتابة منشور مدونة إلى كاتب نصوص آخر وتريد التأكد من فهمه لما تريد أن يتطرق إليه المنشور.

ابدأ كل مشاركة في المدونة بمخطط تفصيلي.

خاصة إذا تعاملت مع الأمر بالطريقة الصحيحة وقمت بواجبك.

البحث المناسب حول ما يصل إلى أعلى نتائج SERP وما يثير اهتمام الأشخاص فيما يتعلق بهذا الموضوع.

كيفية إنشاء مخطط تفصيلي لمنشور المدونة

يعد مخطط منشور المدونة طريقة منظمة لتوثيق أفكارك. تنسيق المخطط التفصيلي واضح ومباشر.

الخطوة 1 اكتشف موضوعك

عند إنشاء مخطط تفصيلي لمنشور المدونة، يجب أن تكون خطوتك الأولى هي معرفة الموضوع. ابحث عن ما تريد الكتابة عنه. ليس من الضروري أن تكون محددًا جدًا بعد.

لنفترض أنك تريد الكتابة عن تمارين اللياقة البدنية في المنزل أثناء تقديم برامج أو معدات تدريبية عبر الإنترنت.

يمكنك تضييق نطاق موضوعك بطرح سؤال:

لمن أكتب؟ ما هي الأهداف التي يريدون تحقيقها؟ ما هي المعدات التي قد يرغبون في استخدامها؟ ما هو أفضل وقت لممارسة اللياقة البدنية؟

من خلال طرح الأسئلة: ماذا ومتى وأين ولماذا وكيف، يمكنك تقسيم موضوع أكبر إلى جوانب أكثر تحديدًا.

المصدر: تصوير بريت جوردان على أونسبلاش

ستجد أدناه قائمة تفصيلية بالأسئلة التي تناسبنا عندما نرغب في إنشاء المحتوى الأكثر ملاءمةً وتنظيمًا جيدًا بالصوت والنبرة المناسبين.

استخدم أسئلة “ماذا”.

ما الذي ستركز عليه إذا قمت بتلخيصه في جملة؟ سيساعدك طرح هذا السؤال على الاستمرار في التركيز وعلى الموضوع. بشكل عام، كل ما تقوله يجب أن يدعم هذا البيان الفردي.

ما الذي يتضمنه موضوعك بالضبط؟ (ما هي المواضيع التي يتم تناولها في كل قسم من منشور مدونتك؟) سيساعدك هذا في جمع أفكارك وتنظيمها للعرض التقديمي في مقالة المدونة. أي نوع من قطعة هذا؟ (على سبيل المثال، مقالة مراجعة؟ مقالة مدروسة جيدًا لأغراض تعليمية؟) يمكنك تحسين كتابتك عن طريق طرح هذا السؤال. قد يكون المحتوى ذو نمط المراجعة أكثر رأيًا ومحادثة. من ناحية أخرى، تعتمد المقالة البحثية على الحقائق وقد تتطلب إجراءات شكلية إضافية. ما المغزى من كتابتك؟ ما الذي تتمنى تحقيقه بكلماتك؟ سوف يتحسن أسلوبك في الكتابة إذا استجبت لذلك. هل تكتب (ويمكن أن يكون هناك أكثر من إجابة واحدة):

يسلي؟

للإعلام والتثقيف؟

لإقناع القرار؟

لتعزيز حركة المرور على الموقع؟

لإثارة المشاعر؟

يجب عليك أن تكتب بشكل أكثر إقناعًا وأن “تثير المشاعر” إذا كان هدفك، على سبيل المثال، هو “التأثير على الاهتمام” بالسلعة أو الخدمة. ثم استخدم ظروفًا إضافية لجعل المنتج يبدو أكثر جاذبية.

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من الزيارات، فقد يكون من المفيد إعطاء الأولوية لتحسين الكلمات الرئيسية. ومع ذلك، لا تحتاج إلى اختيار نهج واحد فقط.

إذا كان ذلك منطقيًا لمقالة مدونتك، فيمكنك الجمع بين عدة أهداف للأسلوب.

استخدم أسئلة “من”.

من هو جمهورك؟ لمن بالضبط تكتب هذا؟

قم ببعض البحث في الديموغرافية المستهدفة من حيث العمر وهوية المجموعة والجنس والاهتمامات والتفضيلات للحصول على فهم قوي لكل من جمهورك وعملائك المحتملين.

من الضروري معرفة جمهورك لتحديد أسلوب الكتابة المناسب وإدراج التعابير العامية والمصطلحات المناسبة في كتابتك. بهذه الطريقة تبدو مشاركة مدونتك أكثر جاذبية ورائعة وممتعة للقراءة. عندما تكتب منشورات بالمدونة، يجب أن تضع جمهورك في الاعتبار في جميع الأوقات؛ وإلا فإنك تخاطر بإنشاء محتوى لن يجده أحد مفيدًا وممتعًا.

من سيتأثر سلبًا بهذا المحتوى؟ من سيستفيد؟ من سيتضرر؟

ستكون هذه الأسئلة بمثابة تذكير مفيد للتأكد من أن المحتوى الخاص بك يوفر باستمرار معلومات مفيدة للجمهور الذي تستهدفه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأخذ في الاعتبار من قد “يتضرر” مما تقوله سيساعدك على أن تكون أكثر حذرًا في اختيار الكلمات الخاصة بك ويمنعك من الإدلاء بتصريحات قد تكون مؤذية لأصحاب المصلحة الآخرين.

استخدم “أين؟” أسئلة

من أين يأتي جمهورك؟ أين يقضون أوقاتهم؟

حتى لو كنت تكتب منشور مدونتك على جهاز كمبيوتر محمول في سيدني، أستراليا، فمن المرجح أن يكون غالبية قرائك مقيمين في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية. ونتيجة لذلك، سيكون من غير المقبول استخدام التعابير أو اللغات العامية أو التلميحات الثقافية الأسترالية في قطعة كتابية من غير المرجح أن يكون جمهورها على دراية بهذه الأنواع من المراجع.

استخدم “لماذا؟” أسئلة

لماذا يجب على القراء أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة ما تريد قوله؟ ما مدى أهمية المنشور الذي تكتبه لمدونتك؟ ما القيمة التي تقدمها؟

ابذل جهدًا لدمج الإجابة في مقال مدونتك حتى يتمكن جمهورك من فهم أهمية ما تريد قوله. حدد الغرض من المحتوى وسبب كتابته في المقام الأول. قم بإزالة العبارات المفرطة الاستخدام والتي تشير إلى الكتابة غير المتقنة. يجب أن تبدو كل فقرة جذابة وتقدم قيمة.

استخدم “كيف؟” أسئلة

كيف يعمل هذا الموضوع؟ هذا سؤال ممتاز بخصوص “الكيفية”. قم بإجراء بحث شامل وفكر في الروابط وحللها وقدمها بطريقة مفهومة وسهلة المتابعة. اتخذ نهجًا أكثر شمولاً واربط كل قسم بموضوع أكبر.

باستخدام الطريقة المذكورة أعلاه، من المحتمل ألا تتوصل إلى الموضوع فحسب، بل أيضًا إلى العناوين الرئيسية والموضوعات التي تريد تضمينها في منشور مدونتك.

الخطوة 2 حدد كلمتك الرئيسية

قد يجادل البعض بأن الكلمات الرئيسية ليست ضرورية. القراء هم الأهم. يجب عليك بالفعل كتابة المحتوى الخاص بك مع وضع القارئ في الاعتبار.

ومع ذلك، فإن البحث عن الكلمات الرئيسية ليس خطوة يجب عليك التغاضي عنها.

في كثير من الأحيان، أرى محتوى لا يعمل. عادةً ما تأتي المشكلة الرئيسية من إعطاء الأولوية للإبداع على عملية شاملة ومدروسة جيدًا.

لذا، أول الأشياء أولاً: إنشاء كلمة رئيسية أو موضوع ذي صلة بجمهورك.

أنا أنظر إلى الكلمات الرئيسية كوسيلة لتحديد ما يهم الناس. عند الكتابة في بحث Google، يكون لديهم هدف بحث معين في الاعتبار. إنهم يبحثون عن بعض الإجابات لأسئلتهم، بعضها محدد للغاية والبعض الآخر عام. إن تحديد الكلمات الرئيسية والاستعلامات الصحيحة يجعلك تفهم بشكل أفضل احتياجات جمهورك واللغة التي يستخدمونها.

إذا لم تكن خبيرًا في تحسين محركات البحث (SEO)، فيمكنك التحقق مما تعرضه أهم صفحات نتائج محرك البحث، وبالتالي ما الذي يتم ترتيبه في صفحة Google الأولى عند كتابة موضوعك. باستخدام أدوات مثل SEMrush أو ahrefs، يمكنك البحث في الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها واختيار الكلمة التي تعتقد أنها ستكون الأفضل للمحتوى الذي تفكر فيه.

نصائح احترافية لتحديد الكلمات الرئيسية الرئيسية:

للعثور على الخيار الصحيح، عليك التحقق من حجم البحث. إذا كنت تبدأ في إنشاء محتوى، فقد يكون من المفيد النظر في كلمات رئيسية أكثر تحديدًا في منتصف أو أسفل مسار التحويل بدلاً من الخيارات العامة. ضع في اعتبارك صعوبة الكلمات الرئيسية. مرة أخرى، إذا كنت قد بدأت للتو مغامرة تسويق المحتوى، فمن الأفضل أن تختار الكلمات الرئيسية ذات صعوبة الكلمات الرئيسية المنخفضة إلى المتوسطة.

الخطوة 3: قم بإدراج العناوين والوجبات الرئيسية

الآن حان الوقت للتعمق قليلاً. العناوين والوجبات الرئيسية هي جوهر مخطط منشور المدونة الرائع. من خلال تخصيص الوقت لتضمينها، يمكنك توفير الوقت لاحقًا، مما يضمن أن المحتوى الخاص بك سيكون مفيدًا وجذابًا للقراء.

المصدر: تصوير غاري باترفيلد على أونسبلاش

هناك عدة طرق لكيفية التعامل معها. ستجد أدناه كيفية تعاملنا مع عناوين القائمة والوجبات الرئيسية.

قم بمراجعة ما يصنفه Google بالفعل

بمجرد إنشاء كلمة رئيسية، فقد حان الوقت لتحليل أهم نتائج نتائج البحث (SERPs).

كان لدى Google دائمًا هدف واحد: توفير المحتوى الأكثر صلة والذي يجيب بشكل أفضل على أسئلة المستخدمين. وهذا يعني أن Google يعرف المحتوى الذي يجيب على استعلام معين. بدلاً من محاولة معرفة ما قد يثير اهتمام جمهورك، راجع بعناية المحتوى الذي تم تصنيفه بالفعل لكلمة رئيسية معينة. قم بتحليل عناوينهم وعناوينهم الفرعية، والأسئلة التي يطرحونها، والمواضيع التي يتطرقون إليها. سيعطيك هذا نقطة انطلاق رائعة.

النظر في الأسئلة التي يطرحها الناس

إذا كنت تريد حقًا تكييف المحتوى الخاص بك مع الجمهور المستهدف، فمن المهم التحقق من الأسئلة التي يميل الأشخاص إلى طرحها.

يعد Google مصدرًا رائعًا للمعلومات. باستخدام قسم “يطرح الأشخاص أيضًا” أو أسئلة Quora، يمكنك معرفة ما يهتم به جمهورك المستهدف، وما يزعجهم، وما يريدون اكتشافه. قم بتضمين هذه الأسئلة في المحتوى الخاص بك وأجب عنها بدقة. مرة أخرى، فكر في توفير القيمة هنا، وليس فقط تحسين محركات البحث.

أضف عناوينك

الآن بعد أن أصبح لديك أساسًا رائعًا لمنشور مدونتك، قم بإضافة أفكارك. اعتمادًا على مدى إبداعك، قد ترغب في البدء بهذه النقطة عند إنشاء مخطط المحتوى الخاص بك.

الخطوة 4 قم بإجراء بحث إضافي

عند إنشاء مخطط تفصيلي لمنشور مدونة، يمكنك الذهاب خطوة أخرى إلى الأمام. يمكنك تحليل أهم نتائج SERPs ليس فقط من حيث محتواها ولكن أيضًا من حيث الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها عليها.

لماذا يمكن أن تكون مفيدة؟

سيُظهر لك الكلمات الرئيسية والموضوعات الأخرى التي تستحق تضمينها عند اتصالها بمنشور مدونتك.

الخطوة 5 قم بمراجعة هيكل المخطط التفصيلي لمنشور مدونتك

إن صياغة مخطط تفصيلي فعال لمشروع أمر بسيط – ما عليك سوى اتباع الخطوات الأربع المذكورة أعلاه، وستكون على وشك الانتهاء.

لكن لا تنس الخطوة الأخيرة: اقرأها مرة أخرى للتأكد من أن أسلوبك يتوافق مع الموضوع المطروح وأن كل شيء يتدفق بشكل جيد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فحاول إعادة ترتيب بعض الأقسام حتى تحصل على النتائج المرجوة.

نصائح لكتابة الخطوط العريضة لمنشور مدونتك

سنناقش هنا نصائح مجربة وحقيقية لكتابة مخطط تفصيلي فعال ومثير للاهتمام لمنشور المدونة الذي يجذب القراء منذ البداية.

اجعل الأمر بسيطًا – لا تحاول حشر الكثير من المعلومات في منشور واحد

عند إنشاء مشاركة مدونة، من المهم دائمًا أن تبقي رسالتك موجزة وواضحة. إن محاولة حشر الكثير من المعلومات في منشور واحد قد يؤدي إلى إرباك القراء وتخفيف النقطة الرئيسية التي تحاول توضيحها. بدلاً من ذلك، قم بتقسيم المحتوى الطويل إلى منشورات مدونة متعددة أو قم بإنشاء دليل يمكن الوصول إليه بسهولة حيث يمكن للزائرين الوصول إلى كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقسيم منشور مدونتك باستخدام العناصر المرئية مثل الصور ومقاطع الفيديو يمكن أن يجعل المنشور أسهل بكثير في استيعابه للقراء. بهذه الطريقة، ستتأكد من أن المعلومات التي شاركتها يتم فهمها، مما يجعل منشورات مدونتك أكثر فعالية!

كن مبدعًا – فكر خارج الصندوق للتوصل إلى زاوية مثيرة للاهتمام لمنشورك

قد يكون طرح أفكار لمنشورات المدونة أمرًا صعبًا من وقت لآخر، خاصة إذا كنت تريد التأكد من أن منشورات مدونتك أصلية ومبتكرة. للتفكير خارج الصندوق والتوصل إلى منشورات مدونة مثيرة للاهتمام، حاول البحث عن أحدث الاتجاهات في مجال عملك أو إعطاء لمسة فريدة لموضوع منشور مدونة قديم من خلال النظر إليه من زاوية مختلفة. إن التوصل إلى أفكار إبداعية لمنشورات المدونة يتطلب جهدًا، ولكنه قد يكون مفيدًا أيضًا عندما يتفاعل القراء معها بحماس. فكر في الموضوع الجديد الذي قد يثير محادثات مثيرة للاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي أو ما قد يجعل القراء يشعرون بالإلهام أو التعليم. القليل من الإبداع والعمل الجاد يقطع شوطًا طويلًا عندما يتعلق الأمر بصياغة منشورات مدونة تجذب الانتباه وتبرز في عالم تتزايد فيه المنافسة.

قم بإجراء بحث شامل – لا تعتمد فقط على الإبداع والحدس

يعد البحث الشامل أمرًا أساسيًا عند إنشاء مخطط تفصيلي لمنشور المدونة. ليس من المهم فقط العثور على الموضوعات التي تهم القراء، ولكن أيضًا الموضوعات التي تثير المحادثة وتحسين محرك البحث. يجب أن تتضمن الأبحاث المتعلقة بمنشور المدونة الكلمات الرئيسية التي تحتل مرتبة جيدة ضمن موضوع معين ويمكن أن تساعد في تحديد الأسئلة التي يجب تضمينها في منشور المدونة نفسه. من خلال تخصيص الوقت اللازم لإجراء هذا البحث، يمكن صياغة منشورات المدونة بشكل جذاب مع الحفاظ على الاحترافية والموجزة.

مثال على مخطط منشور المدونة والقالب [+ efficient process]

إذا كنت الشخص المسؤول عن إدارة المحتوى على موقع الويب الخاص بك أو تعمل مع منشئي المحتوى للتأكد من أنهم يقدمون منشورات عالية الجودة وجذابة، فأنت تعرف مدى صعوبة إنشاء مخططات منشورات مدونة مقنعة توفر التوجيه مع الاستمرار في التشجيع. إِبداع. لكن لا تقلق – فلدينا مثال لمخطط منشور مدونة، بالإضافة إلى قالب، من شأنه أن يجعل إنشاء المحتوى الفائز أسهل بكثير! لقد أنشأناها لنوضح لك بالضبط العناصر التي يجب تضمينها في عناصرك لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

سنعرض لك مخططًا تفصيليًا لمنشور المدونة عبر أداتنا Wix. بهذه الطريقة يمكنك معرفة ليس فقط كيفية تحسين عملية إنشاء مخطط منشور للمدونة ولكن أيضًا كيف تبدو النتيجة.

العملية خطوة بخطوة لكتابة مخطط منشور المدونة باستخدام Wix

دعنا نستعرض خطوات إنشاء مخطط تفصيلي لمنشور المدونة.

الخطوة 1 اختر الكلمة الأساسية

كل شيء يبدأ بالكلمة الرئيسية. اكتب المكان الذي ترغب في التصنيف له، واختر موقعك، ودع Wix يقوم بتحليل البيانات نيابةً عنك.

المصدر: Wix.io

الخطوة 2 قم بمراجعة بيانات SERP وSEO

بمجرد إدخال الموجز الخاص بك لكلمة رئيسية معينة، يمكنك الاطلاع على البيانات التي جمعها Wix حول موضوعك:

سلوك التحليل التنافسي – افحص المجال الذي تلعب فيه! للحصول على ميزة، تأكد من أن المحتوى الخاص بك يتجاوز ما هو موجود هناك. ادرس الكلمات الرئيسية التي تدفع المنافسين إلى نتائج بحث أعلى وأضفها إلى استراتيجيتك لتحقيق النجاح. انتقل من خلال الخطوط العريضة للمنافس – احصل على الإلهام من كيفية قيام الآخرين ببناء الخطوط العريضة الخاصة بهم! ما عليك سوى النقر على العناوين لاقتراضها ودمجها في العناوين الخاصة بك. إن وجود جميع الخطوط العريضة في مكان واحد يجعل من السهل مراجعة الموضوعات التي تتكرر والمقالات التي تقدم زاوية فريدة. مراجعة الأسئلة للإجابة – من خلال البحث في الأسئلة التي يطرحها جمهورك، يمكنك اكتشاف أفكار جديدة للمحتوى. استخدم هذه الاستعلامات لصياغة إجابات من شأنها أن توفر قيمة ومصممة بشكل مثالي لها – مما يساعد على بناء الثقة مع القراء! أضف كلمات رئيسية ثانوية – يعد إنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورك أمرًا أساسيًا لصياغة مقالات عالية الجودة تركز على الموضوعات التي سيجدونها مثيرة للاهتمام. يمكن أن يساعدك استخدام الكلمات الرئيسية الثانوية في التأكد من أن كتاباتك غنية بالمعلومات وشاملة وذات صلة – وهي مثالية لإجراء اتصال! ابحث في المواد الشائعة عن طريق النقر فوق كل موضوع لترى كيفية دمجه في العمل. توصيات المحتوى – استنادًا إلى أهم نتائج SERP، نقترح المدة التي يجب أن تكون عليها مشاركة مدونتك، وعدد العناوين والصور التي يجب أن تتضمنها. سيساعدك هذا أيضًا على تنظيم مخطط منشور مدونتك بشكل أفضل.

المصدر: Wix.io

الخطوة 3 قم بإنشاء مخطط تفصيلي لمنشور مدونتك باستخدام محرر Wix

عند تحليل البيانات، من المحتمل أن تتبادر إلى ذهنك أفكار ورؤى مختلفة. أنت جاهز لتحويل البحث إلى مخطط منشور المدونة. استخدم الخطوط العريضة للمنافسين والأسئلة التي يطرحها الأشخاص والكلمات الرئيسية والموضوعات التي يتناولونها. اجمع بين المعرفة التي جمعتها وإبداعك وخبرتك في الصناعة التي تعمل بها. يمكن أن يكون هذا مزيجًا قويًا للغاية.

الخطوة 4 تذكر أن ملخص منشور المدونة هو أكثر بكثير من مجرد مخطط تفصيلي

يجب أن يكون ملخص منشور مدونتك أكثر من مجرد مخطط تفصيلي محدد – فهو أساس تحفة الكتابة المستقبلية! عند صياغة هذه الوثيقة، فكر في جوانب مثل:

الجمهور المستهدف،

نبرة الصوت للتأكد من النزول بالقدم اليمنى،

الكلمات الرئيسية والمواضيع.

نموذج للمخطط التفصيلي لمنشور المدونة

بما أنك تعرف الآن كيفية إنشاء مخطط تفصيلي لمنشور مدونة، فقد حان الوقت لنوضح لك الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه المخطط التفصيلي نفسه. قمنا بإعداد الكلمة الرئيسية: أنواع القهوة. يمكنك الوصول إلى الموجز هنا.

المصدر: ملخص تم إنشاؤه بواسطة Wix.io

الماخذ الرئيسية

نأمل أن تكون قد اكتسبت بعض المعرفة حول كيفية كتابة مخطط تفصيلي لمنشور المدونة. تذكر أن المخطط التفصيلي الخاص بك هو مجرد هيكل عظمي. الكتابة الفعلية للمنشور هي المكان الذي يجب أن تكون فيه مبدعًا وحرًا. مع الممارسة، يمكنك أن تصبح محترفًا في إنشاء منشورات مدونة جذابة. الآن بعد أن تعلمت كيفية كتابة مخطط تفصيلي لمنشور مدونة، فقد حان الوقت للبدء. سيساعدك مخطط مشاركة المدونة على البقاء منظمًا ومركزًا على النقاط الرئيسية في مقالتك. سيساعدك ذلك أيضًا على البقاء خاليًا من التوتر أثناء قيامك بتحرير مقالتك.

كتابة سعيدة.