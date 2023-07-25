ستساعدك المقالة التالية: كيفية كسب المال في ساعة واحدة – أفضل 18 فكرة (دليل 2023)

في This Online World ، لدينا الكثير من الأدلة حول كيفية جني الأموال بسرعة إذا كنت في مأزق مالي.

لا يهم ما إذا كانت تكسب 1000 دولار في 24 ساعة أو تكسب خمسة دولارات بسرعة ؛ هناك العديد من الطرق للحصول على المال بسرعة إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

لكن ماذا عن كسب المال في ساعة واحدة؟

حسنًا ، مع هذا النوع من ضيق الوقت ، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

ومع ذلك ، إذا كنت تتساءل عن كيفية جني الأموال في ساعة واحدة ، فأنت محظوظ. يغطي هذا المنشور 18 من أفضل الطرق لكسب المال في ساعة واحدة والتي يمكنك استخدامها إذا كنت بحاجة إلى أموال سريعة.

لقد اختبرت شخصيًا العشرات من الأعمال الجانبية والأفكار لكسب المال على مر السنين ، أو قابلت أشخاصًا آخرين قاموا بذلك. والأفكار التالية هي بعض من الأفكار المفضلة لدي لكسب نقود سريعة.

دعنا نذهب اليها.

كيف تكسب المال في ساعة واحدة

تتضمن بعض طرق كسب المال في ساعة واحدة استخدام صراعات جانبية مختلفة يمكن أن تدفع لك نقدًا. في المقابل ، تتضمن الطرق الأخرى لكسب المال في ساعة واحدة كسب المال عبر الإنترنت أو استخدام تطبيقات كسب المال.

حدد نوع النشاط الذي تفضله ، واختر بعض الأفكار ، ثم تعمق في هذا الدليل حول كيفية جني الأموال في ساعة واحدة!

1. استخدم Get-Paid-To Websites

إذا كنت تتساءل عن كيفية جني الأموال في ساعة واحدة عبر الإنترنت ، فيمكنك دائمًا استخدام مواقع الويب المدفوعة (GPT) لكسب نقود سريعة.

تدفع لك مواقع GPT مقابل إكمال المهام الصغيرة مثل الاستطلاعات المدفوعة ولعب الألعاب عبر الإنترنت.

في مقابل وقتك ، يمكنك كسب أموال PayPal وبطاقات الهدايا ومجموعة متنوعة من الجوائز الأخرى مجانًا.

تتضمن بعض مواقع GPT الشائعة التي يمكنك استخدامها لكسب المال في ساعة واحدة:

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو على بعض من أفضل مواقع الاستطلاعات مدفوعة الأجر التي يمكنك مشاهدتها للحصول على مزيد من المعلومات.

لن تربح آلاف الدولارات مع هذه الأنواع من المواقع. ولكن إذا كنت ترغب في كسب المال في ساعة واحدة ، فهذه طريقة واقعية لكسب 10 دولارات بسرعة أو أكثر في وقت فراغك.

2. تقديم الغذاء مقابل المال

إذا كان لديك سيارة أو دراجة أو سكوتر ، فإن الطريقة الأخرى لكسب المال في ساعة واحدة تتضمن توصيل الطعام والبقالة للناس مقابل المال.

الآن تكمن المشكلة في هذه الفكرة في أنه يتعين عليك أولاً الاشتراك في العديد من تطبيقات gig التي تدفع لك مقابل توصيل الطعام ، لذلك لا يمكنك القيام بذلك على الفور.

ولكن بمجرد الموافقة ، يمكنك استخدام العديد من عربات القيادة لكسب المال في ساعة واحدة أو أقل.

تشمل تطبيقات توصيل الطعام المشهورة:

DoorDash : ابدأ في التوصيل باستخدام التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية!

: ابدأ في التوصيل باستخدام التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية! Instacart : يتيح لك الحصول على أموال مقابل التسوق عن طريق توصيل البقالة إلى الأشخاص في مدينتك.

: يتيح لك الحصول على أموال مقابل التسوق عن طريق توصيل البقالة إلى الأشخاص في مدينتك. أوبر إيتس : وظيفة أخرى شهيرة لتوصيل الطعام مثل DoorDash تدفع لك مقابل توصيل الطعام.

: وظيفة أخرى شهيرة لتوصيل الطعام مثل DoorDash تدفع لك مقابل توصيل الطعام. شيبت : وظيفة رائدة في توصيل البقالة مثل Instacart تدفع جيدًا أيضًا.

: وظيفة رائدة في توصيل البقالة مثل Instacart تدفع جيدًا أيضًا. جوباف : احصل على أموال مقابل توصيل الطعام والوجبات الخفيفة والضروريات اليومية للناس.

: احصل على أموال مقابل توصيل الطعام والوجبات الخفيفة والضروريات اليومية للناس. المتجر الذي بالزاوية: محل بقالة شهير آخر يقدم وظيفة مثل Instacart.

يشارك هذا الفيديو من Dasher Mike مقدار الأموال التي يكسبها باستخدام DoorDash خلال ساعة إذا كنت تريد مثالاً عن كيفية جني الأموال في غضون ساعة باستخدام هذه الأنواع من التطبيقات.

تعد وظائف مثل DoorDash و Uber Eats رائعة حقًا لأنه يمكنك الاتصال بالإنترنت في أي وقت لبدء العمل.

ويحتوي كلا التطبيقين أيضًا على ميزة الدفع الفوري التي تتيح لك صرف أرباحك اليومية بدلاً من الانتظار لمدة أسبوع للحصول على أموال. هذا ما يتيح لك كسب المال في ساعة واحدة.

لدى Instacart أيضًا دفعًا فوريًا ، وإذا كنت تعرف طريقك حول متجر بقالة ، فيمكن أن يكون دفع Instacart Shopper قويًا جدًا نظرًا لأنك تتسوق بسرعة.

خلاصة القول هي أن هذه العربات هي بعض من وظائف اقتصاد الوظائف ذات الأجور الأعلى ربحًا ، ويمكنك الحصول على رواتب بسرعة أيضًا وهي ميزة إضافية.

جرب Uber Eats و Instacart اليوم!

3. العب الألعاب مقابل المال

إذا كنت تقضي وقتًا في اللعب بالفعل ، فيمكنك بالفعل بدء صخب جانبي للألعاب باستخدام تطبيقات الألعاب التي تدفع لك نقدًا.

هناك العديد من تطبيقات مكافآت الألعاب التي تتيح لك كسب النقود وبطاقات الهدايا المجانية لتجربة ألعاب جديدة. لن تجعلك هذه التطبيقات ثريًا ، لكنها تتيح لك جني الأموال في ساعة واحدة أو أقل أثناء الاستمتاع ببعض المرح.

تشمل تطبيقات مكافآت الألعاب الشائعة التي يمكنك استخدامها:

خطأ : اربح بطاقات هدايا مجانية للعب ألعاب Android الجديدة من خلال تطبيق مكافآت الألعاب الرائد.

: اربح بطاقات هدايا مجانية للعب ألعاب Android الجديدة من خلال تطبيق مكافآت الألعاب الرائد. اللعب بمكافأة : يتيح لك هذا التطبيق مثل Mistplay الفوز ببطاقات هدايا للعب ألعاب Android.

: يتيح لك هذا التطبيق مثل Mistplay الفوز ببطاقات هدايا للعب ألعاب Android. حسنا المال : تطبيق Android رائد آخر بأقل مبلغ نقدي قدره 0.50 دولار.

: تطبيق Android رائد آخر بأقل مبلغ نقدي قدره 0.50 دولار. الزرافة النقدية : يتيح لك تطبيق ألعاب Android هذا الفوز بنقود PayPal وبطاقات هدايا مجانية.

: يتيح لك تطبيق ألعاب Android هذا الفوز بنقود PayPal وبطاقات هدايا مجانية. GG2U : طريقة أخرى لكسب مكافآت الألعاب والرد على الاستبيانات.

: طريقة أخرى لكسب مكافآت الألعاب والرد على الاستبيانات. أبستاتيون : العب ألعاب Android واكسب أموال PayPal وبطاقات الهدايا.

: العب ألعاب Android واكسب أموال PayPal وبطاقات الهدايا. فقط إلعب : تطبيق ألعاب شهير آخر يدفع لك نقدًا وبطاقات هدايا PayPal مجانية.

: تطبيق ألعاب شهير آخر يدفع لك نقدًا وبطاقات هدايا PayPal مجانية. جميح: اربح بطاقات هدايا وألعاب Steam المجانية وجلود وجوائز أخرى للألعاب.

خطأ و اللعب بمكافأة هما المفضلان لدينا لأنهما يدفعان أكثر ولديهما أفضل اختيار للعبة.

لن تجني آلاف الدولارات ، ولكن إذا كنت ترغب في كسب المال في ساعة واحدة ، فإن كل هذه التطبيقات والمواقع قابلة للتطبيق.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تقضي بالفعل وقتًا في اللعب ، فهذا يعد في الأساس صخبًا جانبيًا سلبيًا لأنك ستلعب على أي حال!

4. تسليم الطرود مقابل المال

وظائف مثل DoorDash رائعة إذا كنت ترغب في توصيل الطعام في وقت فراغك لكسب نقود سريعة في ساعة واحدة.

لكن عربات توصيل الطعام ليست سوى غيض من فيض. في الواقع ، هناك الكثير من وظائف التوصيل الأخرى من نظير إلى نظير والتي تدفع لك مقابل تسليم الطرود.

تشمل وظائف التوصيل عالية الأجر التي يمكنك تجربتها:

مرة أخرى ، تحتاج إلى التقدم لهذه الوظائف أولاً ، والتي قد تستغرق أسبوعًا أو أسبوعين في كثير من الحالات.

ولكن إذا كنت سائقًا نشطًا ، فهذه العربات الجانبية هي بالتأكيد طرق قابلة للتطبيق لكسب المال في ساعة واحدة.

5. كسب المال بالقطعة

هناك خيار آخر لكسب المال في ساعة واحدة عبر الإنترنت وهو بيع مهاراتك كمستقل.

أنا أكسب المال كل يوم من خلال هذا التكتيك ككاتبة مستقلة ، وعلى الرغم من أنني أطلب من عملائي أن يدفعوا لي شهريًا ، إلا أنني كنت أتقاضى راتبي في الماضي في نفس اليوم الذي قدمت فيه العمل.

هناك الكثير من الصناعات حيث يمكنك العمل بشكل مستقل بالإضافة إلى الكتابة والتحرير.

تشمل بعض العربات الشعبية المستقلة:

تطوير الاعمال

التصميم الجرافيكي

التسويق الرقمي

برمجة

الإعلانات المدفوعة

SEO

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية

تصميم المواقع

صوت فوق العمل

تحرير الفيديو

عمل مساعد افتراضي

تعد مواقع الويب مثل Fiverr و Upwork مكانًا رائعًا للعثور على عمل ، ويمكنك اللجوء إلى شبكتك الخاصة أيضًا للعثور على فرص.

هذه أيضًا واحدة من أكثر فئات الطرق ربحًا لكسب المال في ساعة واحدة. ويمكنك تحويل العمل الحر إلى دخل بدوام كامل بجهد كافٍ.

6. بيع الأشياء التي تملكها

إحدى الطرق البسيطة جدًا لكسب المال في ساعة واحدة هي بيع الأشياء التي تمتلكها نقدًا. والخيار الأساسي هنا هو رهن الأشياء مقابل المال أو لمجرد بيعها مباشرة لمتجر البيدق.

يمكنك أيضًا تجربة العديد من تطبيقات البيع والأسواق ، مثل eBay أو Mercari أو Facebook المتجر. لقد فعلت هذا بالفعل في الماضي ببيع الأثاث القديم والقيثارات Facebook لكسب المال أثناء المدرسة.

لي YouTube يغطي الفيديو أيضًا بعض مواقع البيع المحلية المفضلة والأسواق عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، تشمل بعض الأشياء الأكثر شيوعًا التي يمكنك بيعها مقابل نقود سريعة:

عيب البيع من خلال موقع ويب أو تطبيق هو أنه قد لا يكون بالسرعة الكافية لكسب المال في ساعة واحدة. ومع ذلك ، يعد البيع عبر الإنترنت طريقة ممتازة لقلب الأموال ، لذا ضع في اعتبارك هذه الخيارات إذا كان لديك المزيد من الوقت بين يديك.

ولكن لكسب النقود بسرعة ، فإن متاجر البيدق أو شيء مثل بيع المرآب هو أفضل رهان لك.

7. القيام بوظائف غريبة مقابل المال

تتمثل إحدى الطرق الأساسية لكسب المال في ساعة واحدة في الإكمال العربات النقدية السريعة في منطقتك.

وبفضل العديد من تطبيقات الوظائف الفردية ، فإن هذا أسهل بكثير مما تعتقد. على سبيل المثال ، تتيح لك مواقع الويب مثل TaskRabbit تقديم خدماتك للأشخاص في منطقتك.

تشمل بعض الخدمات الشعبية العربات مثل:

تنظيف

تنسيق حدائق

إزالة البريد غير المهم

تلوين

مجالسة الأطفال

طبخ

غسل النوافذ

تنظيف المزراب

إزالة الثلج

وبالمثل ، يمكنك العثور على العربات النقدية في Craigslist التي تتضمن إزالة القمامة أو التنظيف أو مساعدة الأشخاص على الحركة أو وظائف مثل الرسم وتنسيق الحدائق.

أخيرًا ، تطبيقات مثل ثابت تساعدك في العثور على وظائف محلية بدوام جزئي وفرص دخل يمكنك استخدامها لزيادة دخلك.

تعد كل هذه المنصات طرقًا رائعة لكسب المال في غضون ساعة ، واعتمادًا على مدى صعوبة العمل ، قد تبحث عن جزء كبير من المال.

8. اقترض المال

في بعض الأحيان ، تكون أسهل طريقة للحصول على المال في ساعة واحدة هي الاقتراض. لذا ، إذا كنت تحاول جني الأموال في ساعة واحدة ، يمكنك دائمًا التفكير في مطالبة أصدقائك وعائلتك بمد يد المساعدة.

بالطبع ، أنت تعرف شبكتك الاجتماعية أفضل مني ، لذا قرر ما إذا كان هذا شيئًا يناسبك وما إذا كان هناك مبلغ معقول من المال تطلبه.

يمكنك أيضًا التفكير في استخدام منصات مثل Zippyloan التي تتيح لك اقتراض 100 دولار إلى 15000 دولار وإرسال الأموال إليك بمجرد يوم عمل واحد.

إذا كان هذا الخيار لا يناسبك ، فيمكنك أيضًا تجربة العديد من تطبيقات السلفة النقدية لاقتراض بعض المال مقابل شيك راتب قادم بسرعة كبيرة.

تشمل العديد من التطبيقات الشائعة في هذه الفئة:

ألبرت : يتيح لك اقتراض ما يصل إلى 250 دولارًا أمريكيًا مقدمًا بدون رسوم.

: يتيح لك اقتراض ما يصل إلى 250 دولارًا أمريكيًا مقدمًا بدون رسوم. ديف : يتيح لك هذا التطبيق الحصول على ما يصل إلى 500 دولار بحلول يوم غد وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت في حيرة من أمرك

: يتيح لك هذا التطبيق الحصول على ما يصل إلى 500 دولار بحلول يوم غد وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت في حيرة من أمرك بريجيت : مثل ألبرت ، يمكنك أيضًا الحصول على ما يصل إلى 250 دولارًا سريعًا مع بريجيت.

: مثل ألبرت ، يمكنك أيضًا الحصول على ما يصل إلى 250 دولارًا سريعًا مع بريجيت. كلوفر: طريقة أخرى لاقتراض ما يصل إلى 200 دولار بسرعة إذا كنت بحاجة إلى نقود سريعة.

فقط تأكد من التحدث إلى أخصائي مالي إذا كنت بحاجة إلى نصيحة بشأن وضعك المحدد. واقرأ دائمًا شروط وأحكام أي اتفاقية قائمة على الأموال تدخلها.

9. جرب عربات التسوق المقنع

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني الأموال في ساعة واحدة ، فيمكنك دائمًا تجربة تطبيقات التسوق الخفي المختلفة التي تدفع لك مقابل إكمال المهام القصيرة في مدينتك.

على سبيل المثال ، يدفع لك تطبيق Premise مقابل إكمال المهام القريبة مثل:

التقاط صور لبعض المباني

تأكيد ما إذا كان متجر البقالة الخاص بك يبيع منتجًا معينًا

التقاط صور لشاشات العرض بالمتجر

غالبًا ما تدفع المهام من 3 دولارات إلى 10 دولارات، ويمكنك صرف النقود مقابل أموال Bitcoin أو PayPal المجانية.

لا تستغرق مهمة واحدة وقتًا طويلاً حتى تكتمل ، لذا فهذه طريقة واقعية جدًا لكسب المال في ساعة واحدة.

تتشابه تطبيقات مثل Gigwalk و Field Agent ، وكلاهما يدفع لك نقدًا من PayPal مقابل إكمال مهام قصيرة مماثلة في مدينتك.

جرب تطبيق Premise المجاني اليوم!

10. كسب المال على Reddit

على الرغم من أنه قد يفاجئك ، إلا أن هناك عدة طرق إبداعية لكسب المال على Reddit ، ويمكن لبعضها أن يدفع لك في غضون ساعة أو أقل. وقد استخدمت العديد من هذه الخيارات كصحفي مستقل ، لذلك أعلم أن هذه الطريقة تعمل.

على سبيل المثال ، لدى Reddit Beermoney الكثير من الموارد حول الوظائف عبر الإنترنت التي تدفع يوميًا ، ومواقع الاستطلاع ، وطرق الحصول على أموال في ساعة واحدة.

يمكنك أيضًا إكمال المهام القصيرة على r / ForHire أو r / slavelabour إذا كنت ترغب في إكمال المهام الصغيرة القصيرة مقابل المال.

لدي بالفعل مقطع فيديو يمكنك مشاهدته أيضًا للتعرف على بعض أفضل الطرق لكسب المال باستخدام Reddit.

r / SlaveLabor لديه خدمات مقابل بضعة دولارات ، ولكن يمكن القيام بالعديد منها في أقل من ساعة ، مما يتيح لك الحصول على أموال بسرعة كبيرة.

هناك أيضًا subreddits رائعة أخرى ، مثل تلك التي تناقش أفكار الدخل السلبي التي يمكنك استخدامها لكسب المال على الطيار الآلي.

هذا مشابه لاستخدام مواقع مثل Appen أو استخدام مواقع المهام الصغيرة مثل Amazon MTurk ، باستثناء أنك تدير كل شيء من Reddit وبين المستخدمين الآخرين.

بشكل عام ، يعد Reddit موردًا مفيدًا للغاية ، وستندهش من العربات النقدية السريعة التي تجدها في الجانب المستقل من النظام الأساسي.

11. Scrounge لتغيير قطع الغيار

هل مضى وقت منذ أن رفعت وسائد الأريكة أو نظرت من خلال أزواج من الجينز القديم أو جيوب السترات؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد تتمكن من جني الأموال في ساعة واحدة عن طريق البحث عن فائض من المال.

تعتبر الأريكة أو الملابس أو حتى الأماكن مثل سيارتك مكانًا ممتازًا لبدء البحث. وحتى لو ربحت 5 دولارات ، فهذه أموال مجانية لم تكن تمتلكها من قبل!

12. الاستفادة من مكافآت التسجيل

عند الحديث عن المال المجاني ، هناك فكرة أخرى لكسب المال في ساعة واحدة تتضمن الاستفادة من مكافآت التسجيل التي تدفع لك مقابل تجربة منتجات وخدمات جديدة.

الكثير من الشركات أو التطبيقات والمواقع المالية على استعداد لدفع مستخدمين جدد مقابل تجربتهم. لذلك ، يتيح لك هذا جني الأموال بسرعة في ساعة واحدة أو أقل ، فقط لتجربة بعض الشركات الجديدة.

بعض مكافآت التسجيل المربحة التي يمكنك تجربتها تشمل:

هذا ليس مبلغًا كبيرًا من المال ، ولكن مهلا ، من سيشتكي من جني 50 دولارًا من المال مجانًا دون الكثير من العمل؟

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات مكافأة التسجيل.

13. علب جمع وإرجاع

واحدة من أبسط الأفكار لكسب المال في ساعة واحدة هي مجرد جمع العلب والزجاجات حول منطقتك وإعادتها إلى المتجر.

تدفع العديد من المتاجر حوالي 0.05 دولارًا للعلب وما يصل إلى 0.25 دولارًا للزجاجة الزجاجية الكبيرة التي أتيت منها. لذلك ، فإن جمعها من المتنزهات أو من بضعة شوارع يمكن أن يؤدي إلى قدر كبير من التغيير في فترة زمنية قصيرة.

14. كن أحد مختبري مواقع الويب

هناك الكثير من الشركات التي تدفع لك مقابل اختبار مواقع الويب والتطبيقات قيد التطوير. وهذا أيضًا نشاط جانبي فعال عبر الإنترنت يمكنك استخدامه لكسب المال في ساعة واحدة.

تتطلب مهام اختبار المستخدم هذه عادةً إكمال بعض المهام المعينة على موقع ويب أو تطبيق واللعب لمحاولة العثور على الأخطاء. في مقابل تعليقاتك واختبارك ، تكسب عادةً حوالي 10 دولارات إلى 15 دولارًا مقابل اختبار لمدة 20 دقيقة.

بشكل عام ، تعد أدوات اختبار مواقع الويب طريقة فعالة لكسب المال في ساعة واحدة عبر الإنترنت ، وهناك الكثير من الشركات التي يمكنك التقدم إليها.

تشمل العديد من مواقع اختبار المستخدم الرائدة:

هذا YouTube فيديو من Mr.Money يشارك أيضًا 20 طريقة لكسب المال من خلال اختبار العربات وكيف يعمل هذا الزحام الجانبي.

من الأفضل التقديم إلى العديد من الشركات لأنها ترسل دعوات الاختبار عبر البريد الإلكتروني ، لذا فأنت تتنافس مع المختبرين الآخرين للحصول على وظائف. ولكن مع حفلة واحدة مدتها 20 دقيقة ، يمكنك الحصول على 20 دولارًا أمريكيًا أو نحو ذلك ، مما يجعل هذا النشاط الجانبي سريعًا وفعالًا للغاية.

15. استخدم تطبيقات المكافآت

في هذه الأيام ، تحظى تطبيقات استرداد النقود بشعبية كبيرة. وهذه طريقة أخرى سهلة للغاية لكسب المال في ساعة واحدة.

تتضمن بعض تطبيقات ومنصات مكافأة التسوق المفضلة:

كابيتال وان للتسوق : ملحق مكافآت تسوق رائد يطبق تلقائيًا أكواد القسيمة عند الخروج ويتيح لك كسب بطاقات الهدايا من خلال نظام ائتمان التسوق الخاص به.

: ملحق مكافآت تسوق رائد يطبق تلقائيًا أكواد القسيمة عند الخروج ويتيح لك كسب بطاقات الهدايا من خلال نظام ائتمان التسوق الخاص به. يسقط : تطبيق المكافآت المفضل لدي الذي يدفع لك ببطاقات هدايا مجانية للتسوق لدى بائعي التجزئة المفضلين لديك.

: تطبيق المكافآت المفضل لدي الذي يدفع لك ببطاقات هدايا مجانية للتسوق لدى بائعي التجزئة المفضلين لديك. إحضار المكافآت : تطبيق رائد لمكافآت البقالة يحتوي على مكافآت بطاقات هدايا تبدأ من 3 دولارات فقط.

: تطبيق رائد لمكافآت البقالة يحتوي على مكافآت بطاقات هدايا تبدأ من 3 دولارات فقط. استلام خنزير : تطبيق لمسح الإيصالات يدفع لك ببطاقات الهدايا أو أموال PayPal لمسح الإيصالات ضوئيًا.

: تطبيق لمسح الإيصالات يدفع لك ببطاقات الهدايا أو أموال PayPal لمسح الإيصالات ضوئيًا. CoinOut : تطبيق مسح إيصالات رائد آخر يمكنك استخدامه جنبًا إلى جنب مع Receipt Hog.

: تطبيق مسح إيصالات رائد آخر يمكنك استخدامه جنبًا إلى جنب مع Receipt Hog. Amazon لوحة المتسوقين : احصل على ما يصل إلى 10 دولارات مجانًا Amazon بطاقات الهدايا شهريًا فقط لإرسال إيصالات التسوق الخاصة بك.

: احصل على ما يصل إلى 10 دولارات مجانًا Amazon بطاقات الهدايا شهريًا فقط لإرسال إيصالات التسوق الخاصة بك. لوحة NCP: تطبيق جديد لمكافآت التسوق يدفع لك أيضًا مكافآت مقابل إيصالاتك.

مع كل هذه التطبيقات ، من الواقعي أن تربح من 10 إلى 50 دولارًا شهريًا أو أكثر اعتمادًا على عدد مرات التسوق.

وهذه مجرد بداية المكافآت التي يمكنك كسبها.

أعني ، تطبيقات مثل Dosh تدفع لك دخلًا سلبيًا مقابل التسوق. وباستخدام تطبيقات مثل GetUpside ، يمكنك توفير ما يصل إلى 0.25 دولار للغالون الواحد من الغاز.

خلاصة القول هي أنه يمكنك استخدام هذه التطبيقات لكسب المال في ساعة واحدة إذا كان لديك رحلة تسوق قادمة ، وهذه أموال مجانية!

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16. جرب Busking

إذا كانت لديك مهارة مثل العزف على آلة موسيقية أو أي شيء يمكن أن يرضي حشدًا من الناس ، فيمكنك دائمًا محاولة كسب المال في ساعة واحدة.

تعد الآلات مثل الجيتار أو الكمان أو أي أداة أخرى سهلة النقل خيارًا رائعًا. ويمكنك في الواقع كسب المال بسرعة كبيرة إذا بدأت العمل في زاوية شارع مزدحم.

في هذا YouTube فيديو ، يوضح YouTuber Tito Larios مقدار الأموال التي يكسبها من العمل لمدة ساعة واحدة كل يوم. هذا وحده يثبت أن كل ما تحتاجه هو ساعة واحدة لكسب المال مع هذا الزحام الجانبي.

يمكن أيضًا أن تنجح المهارات الأدائية مثل ألعاب الخفة أو أي نوع آخر من عروض أداء الشارع ، بحيث يمكنك التفرّع عن العزف على آلة موسيقية.

17. المشي الكلاب من أجل المال

هل تستمتع باللعب مع الكلاب؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن إحدى الطرق المحتملة لكسب المال في ساعة واحدة هي تقديم خدمات تمشية الكلاب ورعاية الحيوانات الأليفة في منطقتك.

هذا في الواقع هو كيف كسب عدد قليل من أصدقائي أموالًا ثابتة خلال الكلية. ويمكنك البدء باستخدام تطبيقات gig مثل روفر للعثور على عملائك الأوائل.

مع Rover ، يمكنك العثور على أصحاب الحيوانات الأليفة في مدينتك الذين يحتاجون إلى المساعدة في المشي أو رعاية أصدقائهم ذوي الفراء. ويمكنك تحديد الأسعار الخاصة بك ، والتوافر ، وأنواع الحيوانات التي تعمل معها.

وإذا أنشأت ملفًا شخصيًا قويًا مع عنوان Rover جيد ، فيمكنك جذب العملاء ببطء والعثور على عدد قليل من العربات الثابتة التي تمشي أو جالسًا للمساعدة في دفع الفواتير.

يمكن أن تدفع ساعة واحدة من تمشية الكلاب بسهولة من 15 إلى 20 دولارًا حسب السوق. ويمكنك أيضًا استخدام المواقع المحلية مثل Craigslist أو Facebook سوق لمحاولة العثور على بعض العربات المخصصة لتمشية الكلاب.

18. العمل على ميزانيتك

تتمثل إحدى الأفكار النهائية للحصول على المال في ساعة واحدة في تخصيص ساعة للعمل وفقًا لميزانيتك الشهرية.

يعد إنشاء ميزانية شهرية الخطوة الأولى في توفير المزيد من الأموال حيث يمكنك بالفعل معرفة أين تذهب أموالك كل شهر.

نصيحتي هي أن تبدأ بتحليل إنفاقك في الأشهر القليلة الماضية للبحث عن المجالات التي تنفق فيها أكثر قليلاً مما تريد.

بالنسبة لي ، عادة ما تكون مجالات الإنفاق الزائد على الترفيه والمطاعم أو المشروبات الكحولية.

ولكن بمجرد أن تعرف مجالات مشكلتك ، يمكنك تدوين ملاحظات عنها ووضع حدود صارمة للإنفاق لنفسك للحفاظ على انخفاض التكاليف.

وبمجرد تحديد ميزانيتك ، يمكنك العثور على المزيد من الطرق لخفض إنفاقك.

يمكن الاستفادة من كل هذه النصائح في غضون ساعة. وإذا قمت بتوفير 50 ​​دولارًا في الشهر ، فهذا يعني 600 دولار سنويًا كمبلغ إضافي في جيبك!

نصائح لكسب المال في ساعة واحدة

الآن بعد أن عرفت كيفية جني الأموال في ساعة واحدة ، إليك بعض النصائح التي يمكنك تطبيقها لزيادة مقدار ما تحققه من أرباح وزيادة احتمالات نجاحك.

حدد هدف الدخل: هل تحتاج 5 دولارات بسرعة أو 500 دولار؟ تتطلب متطلبات الدخل المختلفة طرقًا مختلفة ، لذلك حدد المبلغ الذي تحتاجه قبل اختيار فكرة. جرب عدة أفكار: يعد اختبار الأنشطة الجانبية المختلفة هو أفضل طريقة للعثور على ما يعجبك وما يدفع لك أكثر. لذا ، حاول تقديم أوبر إيتس، باستخدام تطبيقات المكافأة ، أو مشاركة رأيك مع المسوحات ذات العلامات التجارية. بمرور الوقت ، ستتعرف على الطرق التي تناسبك بشكل أفضل. استمر في ذلك: إذا فشلت في جني الأموال في ساعة واحدة في المرة الأولى ، فلا تستسلم! يعد اختبار الأعمال الجانبية أحد مفاتيح النجاح ، وكذلك المثابرة.

واحد من أحدث YouTube تغطي مقاطع الفيديو أيضًا بعض تطبيقات كسب المال الشرعية التي يمكنك استخدامها لكسب المال في ساعة واحدة إذا كنت تريد تجربة المزيد من الأفكار.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 3000 دولار بسرعة.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل حول طرق كسب المال في ساعة واحدة على زيادة دخلك في 60 دقيقة أو أقل.

مرة أخرى ، يعد تحديد هدف الدخل الفعلي أمرًا مهمًا حتى يكون لديك شيء قابل للقياس للعمل من أجله. وأعتقد أن اللعب على نقاط قوتك مهم أيضًا.

في النهاية ، أعتقد أنه من الممكن أن تبدأ صخبًا جانبيًا ممتعًا يتيح لك أيضًا جني الأموال في ساعة واحدة. نأمل أن تنجح فكرة واحدة أو أكثر في هذا المنشور من أجلك.

شكرا للقراءة!

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