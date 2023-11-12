ستساعدك المقالة التالية: كيفية كسب المال مع YouTube في 2023؟ (7 طرق فعالة)

ملصقات

يشتري المشاهدون الدردشات الفائقة والملصقات للتميز عند التعليق على البث المباشر لجذب الانتباه. هذه هي طريقتهم في إظهار الحب وجذب انتباهك. تختلف هذه الملصقات عن ملصقات العضوية ولكنها تعمل بنفس الطريقة. يمكنك كسب المال بناءً على عدد الدردشات الفائقة والملصقات الفائقة التي تم شراؤها للتعليق على الفيديو المباشر الخاص بك.

تشغيل الإعلانات

هناك طريقة أخرى لكسب المال من خلال برنامج الشركاء وهي عرض الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكنك الركض قبل تشغيل الفيديو الخاص بك أو في الفترات الفاصلة بين التشغيل. بالنسبة لمعظم الناس، يمكن أن تكون الإعلانات مزعجة، لذا يختارون ذلك YouTube قسط وهو وضع مربح للجانبين. ومع ذلك، يجب عليك استيفاء معايير المحتوى لكسب المال من الإعلانات.

بيع العضوية

يُعد الانتساب إلى القناة وسيلة للمعجبين الأوفياء للحفاظ على ولائهم. إن معجبيك على استعداد للدفع مقابل الحصول على المزايا ومقاطع الفيديو الحصرية، ويجب عليك الاستفادة من هذه الميزة. يمكنك فرض رسوم شهرية وفي المقابل تمنح معجبيك إمكانية الوصول إلى الرموز التعبيرية لقناتك ومشاركات المجتمع وشارة العضوية وغيرها من الميزات الحصرية. هناك بند مرفق لبيع العضوية. يجب أن تحتوي قناتك على علامة تبويب مجتمعية.

كسب المال على YouTube بدون برنامج شريك – في حالة عدم استيفاء متطلبات الانضمام إلى YouTube برنامج الشركاء، لا يزال بإمكانك كسب المال من حسابك YouTube قناة.

التأثير

وقالت أليسا: “لدي معجبين على استعداد لتقليد أسلوبي أو استخدام المنتجات التي أستخدمها، وأنا أستخدم ذلك لصالحي”. قالت هذا هو كل ما يدور حوله التأثير. يمكنك الاتصال بأصحاب العلامات التجارية أو التواصل معك لرعاية محتوى يعرض علامتهم التجارية. هناك أسواق خاصة للمؤثرين للترويج لقنواتهم بقدر ما يستوفون المعايير.

ترخيص المحتوى الخاص بك

يمكنك ترخيص الفيديو الخاص بك باستخدام Creative Common وكسب المال منه عند تحميله على المواقع. هناك منصات لإدراج مقاطع الفيديو الخاصة بك للحصول على الترخيص والاتصال بالمشترين المحتملين. تأكد من أن الفيديو الخاص بك يحظى بالفعل بالكثير من الاهتمام قبل ترخيصه.

التسويق بالتبعية

تماما مثل التأثير، مع التسويق بالعمولة يمكنك العمل مع أصحاب العلامات التجارية. بدلاً من الحصول على رعاية للمحتوى الخاص بك، فإنك تشارك رابطًا يمكن للمشاهدين من خلاله شراء المنتج. يتم الدفع لك بناءً على عدد عمليات الشراء التي تتم عبر الرابط الخاص بك.

ما تستطيع فعله؟

أنت أيضًا يمكنك كسب أموال إضافية باستخدام YouTube قناة مثل Alyssa Hauer عندما تستثمر قناتك. يمكنك إما الانضمام إلى YouTube برنامج شريك أو كسب المال بنفسك من خلال YouTube قناة. ولكن للحصول على ميزة إضافية، يمكنك الجمع بين كليهما. تأكد من تحسين الفيديو الخاص بك لتوليد حركة مرور عضوية إلى قناتك وزيادة دخلك.