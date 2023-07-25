ستساعدك المقالة التالية: كيفية كسب المال من لعب Minecraft – أفضل 10 طرق

مع أكثر من 125 مليون مستخدم نشط ، تعد Minecraft واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شيوعًا على وجه الأرض. يحب الناس في جميع أنحاء العالم الانضمام إلى خوادمها وبناء ناطحات سحاب ومحاربة الزواحف في الليل.

الآن ، بينما لا تحاول Minecraft بيع أي شيء لك بخلاف اللعبة نفسها ، هناك الكثير من الفرص للمستخدمين كل يوم لكسب بعض المال الإضافي!

اليوم، أنا أغطي 10 طرق مختلفة يمكنك من خلالها كسب المال من خلال لعب Minecraft حتى تتمكن من البدء في جني الأموال من ممارسة ألعاب الفيديو.

بعض هذه الأفكار أسهل من غيرها ، ولكن بالنسبة لمشغل ماين كرافت الشغوف ، فإن الأمر كله ممتع في نهاية اليوم.

لذا ، إذا تساءلت يومًا عن كيفية جني الأموال باستخدام Minecraft ، فهذا هو المنشور المناسب لك تمامًا.

دعنا ندخله مباشرة!

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كيفية كسب المال من لعب Minecraft

يمكن أن تقودك هذه الأفكار العشر إلى صخب جانبي صغير أو حتى وظيفة بدوام كامل ، إذا كنت محظوظًا بعض الشيء.

فقط ضع في اعتبارك أن بعض هذه الأفكار تتطلب منك فهمًا جيدًا لماين كرافت بالإضافة إلى بعض المهارات الرائعة للتغلب على أي منافسة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تحقيق عدد قليل منها مع شريك أو عدة أصدقاء ، لذلك لا تتردد في إشراك الأشخاص الذين تلعب معهم بشكل منتظم.

1. انضم إلى برنامج شركاء ماين كرافت

إذا كنت من محبي Minecraft الجادين وتحب أيضًا التصميم ، فقد يكون Minecraft Partner Program أفضل رهان لك لكسب المال من هذه اللعبة.

برنامج شركاء Microsoft هو برنامج جديد يسمح للمستخدمين بمشاركة وبيع إبداعات Minecraft الخاصة بهم في سوق الألعاب الهائل.

إذا كنت موهوبًا في إنشاء أي شيء في Minecraft ، فهذه الفكرة تناسبك بالتأكيد.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك إنشاؤها لبرنامج Minecraft Partner:

الإضافات.

العوالم.

جلود.

خرائط.

الخوادم المستضافة.

القوام.

نعم ، حتى أشياء مثل القوام والجلود يمكن تحقيق الدخل منها من خلال هذا البرنامج. كل ما تحتاجه للانضمام إلى هذا البرنامج هو تجربة مثبتة وحب لماين كرافت.

بشكل أساسي ، إذا كان بإمكانك إظهار أن لديك مجموعة رائعة من المحتوى عالي الجودة الذي قمت بمشاركته مع Minecraft من قبل ، فيمكنك التقدم لهذه الشراكة!

للتقديم ، توجه إلى موقع Minecraft Partner Program وانقر على تطبيق الآن. ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني والعنوان.

سيطرح عليك التطبيق الأسئلة التالية:

ما هو محتوى Minecraft الذي قمت بإنشائه في الماضي؟ ما الذي ترغب في المساهمة به في السوق؟ ما النظام الأساسي الذي قمت بتطوير المحتوى له؟ منذ متى وأنت تبني إبداعاتك وتشاركها؟

سيُطلب منك بعد ذلك الارتباط بالمحتوى الذي قمت بإنشائه. يساعد أي نوع من الإثبات في تضمين روابط مباشرة إلى السوق أو مقاطع فيديو Youtube أو ملفات Dropbox.

إذا كنت واثقًا من أنه يمكنك تقديم كل هذه المعلومات بدقة مع توفير محتوى عالي الجودة أيضًا ، فستكون لديك فرصة كبيرة جدًا للانضمام إلى البرنامج!

2. دفق اللعبة Twitch

إذا كنت تستخدم Minecraft ، فمن المحتمل أنك شاهدت ملف Twitch تيار أو اثنين. بعد كل شيء ، هذا هو المكان الذي يحصل فيه اللاعبون على معظم إلهامهم.

الآن ، كسب المال مع Twitch هو بالتأكيد حلم لمعظم الناس ، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك البدء في العمل لتحقيق هذا الهدف اليوم. هذا الرجل يتدفق إلى 200000 شخص … مجنون.

إذا كان لديك جهاز كمبيوتر لائق ومهارات Minecraft مسلية وميكروفون ، فيمكنك بدء البث اليوم إلى حد كبير دون أي مشاكل.

لا تفهموني خطأ ، زيادة قاعدة المعجبين Twitch يمكن أن يستغرق وقتا طويلا. ومع ذلك ، إذا حافظت على ثباتك واستمتعت به على أي حال ، فلن يكون هناك ضرر حقيقي في المحاولة!

إذن كيف يمكنك كسب المال عبر بث Minecraft Twitch؟ هناك عدة طرق في الواقع:

التبرعات.

Twitch العضويات الرئيسية.

بيع السلع لقناتك.

الترويج لإبداعاتك في Minecraft Marketplace.

في وقت كتابة هذا المنشور ، هناك أكثر من 300000 مشاهد يشاهدون تدفقات Minecraft Twitch!

هذه مجموعة كبيرة من المشاهدين لتقسيم القدر وإحضار البعض إلى البث الخاص بك.

لا تنس ، ليس عليك أن تكون في هذا بمفردك. في الواقع ، يمكن أن يؤدي وجود أصدقاء يلعبون معك على البث إلى توفير تجربة مسلية أكثر بكثير!

3. استخدم Buff Gaming

طريقة أخرى سهلة لكسب المال في Minecraft هي الاستخدام بوف جيمنج.

Buff هو برنامج مكافآت ولاء للاعبين يتيح لك كسب المكافآت بشكل سلبي مقابل الوقت الذي تقضيه في اللعب. كل ما عليك فعله هو تنزيل Buff ، وتشغيل Minecraft من خلال عميلها ، وستبدأ في الكسب.

النقاط التي تربحها قابلة للاسترداد لمجموعة كبيرة من بطاقات الهدايا وأجهزة الألعاب وألعاب الفيديو المجانية وغيرها من البضائع المتعلقة بالألعاب.

بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك Buff أيضًا ربح مكافآت من خلال لعب ألقاب أخرى شهيرة مثل:

حقيقة أن هذه المنصة تدفع لك للعب Minecraft بشكل سلبي هو ما يجعلها جذابة للغاية. وهو الآن يتفرع إلى الألعاب المحمولة أيضًا.

لن تصبح ثريًا باستخدام Buff لممارسة الألعاب. ولكن إذا كنت ترغب في كسب المال على الطيار الآلي ، فإن الأمر يستحق المحاولة.

قم بتنزيل Buff اليوم أو اقرأ تقييمي لـ Buff Gaming للحصول على جميع التفاصيل.

4. إنشاء قناة ماين كرافت يوتيوب

مشابه ل Twitch، يمكن أن يوفر إنشاء قناة Youtube العديد من الطرق لكسب المال من لعب Minecraft.

في الواقع ، قد تكون قناة Youtube أسهل في النمو مقارنةً بقناة Twitch خاصة إذا كنت محظوظًا وأصبح مقطع الفيديو شبه فيروسي.

الآن ، من أجل كسب المال على YouTube، يجب أن تصل إلى 1000 مشترك و 4000 ساعة من وقت المشاهدة ، لذلك سوف يستغرق الأمر بعض الجهد للوصول إلى هناك. ومع ذلك ، إذا كنت متسقًا وتعمل على الترويج لقناتك ، فلا يوجد سبب يمنعك من الوصول إلى هناك!

في الواقع ، هذا العالم عبر الإنترنت YouTube بدأت القناة للتو في وقت سابق من هذا العام ، ولديها بالفعل أكثر من 7000 مشترك مع 29 مقطع فيديو: لقطة من ملف YouTube أرباح القناة للعام.

إذا كان لديك ميكروفون وجهاز كمبيوتر وربما حتى كاميرا ، فيمكنك بسهولة بدء تسجيل طريقة لعبك في Minecraft وإبداء التعليقات أو لقطات اللعب العامة للتحميل إليها YouTube.

بمجرد تشغيل مقاطع الفيديو ، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها البدء في جني الأموال من وجهات نظرك:

أرباح الإعلانات (بمجرد الموافقة على ملف YouTube برنامج الشريك).

مقاطع الفيديو الدعائية.

بيع البضائع.

الترويج لإبداعاتك في Minecraft Marketplace.

تبرعات من البث المباشر.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان يجب عليك البدء باستخدام Youtube أو Twitch أولاً ، أوصي بشدة بتجربة Youtube قبل أي شيء.

يبدو من الأسهل بكثير أن تنمو في مجتمع مثل Youtube ، حيث لا تقتصر على البث المباشر فقط.

5. كسب المال مع خادم ماين كرافت

إذا كانت لديك خبرة في استضافة خوادم Minecraft ، فقد تتمكن من تحقيق بعض الإيرادات من مجتمع اللاعبين لديك.

في حين أن هذا قد يفاجئك ، يوجد في الواقع عدد من الخوادم الخاصة على Minecraft حيث يتعين عليك الدفع لتصبح عضوًا أو حيث يمكنك شراء عناصر وجلود داخل اللعبة بأموال حقيقية.

فيما يلي بعض الطرق لكسب المال باستخدام خادم Minecraft الخاص بك:

افتح متجر ويب.

المسؤول عن الوصول إلى الخادم.

تلقي التبرعات من المجتمع.

تحصيل رسوم العضوية.

احصل على رعاية.

دفق اللعب على الخادم الخاص بك.

استخدم أحد برامج تحقيق الدخل مثل Tebex لبيع المنتجات الرقمية.

من الواضح أن هناك العديد من الطرق لاستثمار الخادم. المشكلة الحقيقية الوحيدة في الواقع هي جعل الناس يلعبون على الخادم الخاص بك باستمرار.

إذا كنت تريد التميز ، فأنت بحاجة إلى إنشاء شيء مميز مقارنة بالخوادم الأخرى.

قم بإنشاء بنية جميلة ، وابتكار أوضاع لعب جديدة ، وتحديث الأشياء باستمرار.

علاوة على ذلك ، ستحتاج إلى ترقية خادمك. امتلاك قناة على Youtube أو Twitch يمكن أن يساعد البث أيضًا في جلب اللاعبين إليك.

تأكد من تسجيل الخادم الخاص بك في جميع مواقع البحث عن الخوادم الشائعة وتقديم تفاصيل شاملة حول ما تم تضمينه. هذا يمكن أن يجعل أو يكسر فرصك في التعرف على الخادم الخاص بك.

ولكن إذا قمت بإعداد الخادم وتشغيله ، فقد يتحول هذا إلى مصدر دخل سلبي رائع وقابل للتطوير أيضًا!

6. إنشاء عمل فني ماين كرافت

صدق أو لا تصدق ، هناك سوق ضخم للفنانين للاستفادة منه في عالم Minecraft.

الناس على استعداد لدفع رسوم عالية الجودة ، ولوحات ، وتصميمات رسومية لشخصياتهم في العالم بجلودهم الخاصة.

إذا كانت لديك قدرات فنية وتعرف Minecraft جيدًا ، فيمكنك بدء حساب بائع على Fiverr و تتقاضى ما بين 5 إلى 100 دولار لكل تصميم! هذا صخب جانبي ممتع إذا سألتني. 85 دولارًا مقابل الحفلة المميزة … ليس سيئًا!

يمكنك حتى إنشاء ملفات YouTube لافتات للأشخاص أو شعارات لمساعدتهم على تنمية علامتهم التجارية.

الخيارات لا حصر لها من تحويل الجلود إلى شخصيات أنيمي ، وإنشاء صور مصغرة ، وجلود Minecraft مخصصة.

يبلغ متوسط ​​معظم التصميمات حوالي 10 دولارات. إذا قمت بإنشاء قطعة فنية مرتين في الأسبوع ، يمكنك أن تربح 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر!

لن تجعلك ثريًا ، ولكن إذا كان شيئًا تحبه ، فهذه طريقة رائعة للمساعدة في دفع ثمن البقالة أو شراء المزيد من الألعاب.

7. بناء الأشياء للناس

لجميع مهندسي ماين كرافت العبقريين ، استمعوا!

يمكنك بالفعل كسب المال من لعب Minecraft إذا كنت ماهرًا في اللعبة وتعرف كيفية إنشاء مبانٍ وخرائط مذهلة للأشخاص الراغبين في الدفع.

يمكنك كسب أموال جيدة لبناء أشياء على Minecraft لأشخاص آخرين. كل ما تحتاجه هو حساب Fiverr وحساب Minecraft للبدء!

ألق نظرة على بعض القوائم على Fiverr واكتشف ما إذا كانت مهاراتك يمكن أن تنافس أفضل البائعين. إذا استطعت ، عظيم! إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون من الصعب الحصول على بعض المبيعات.

شيء آخر يمكنك القيام به بصفتك منشئ Minecraft هو عرض مضيفي خادم Minecraft ومعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى أي مبانٍ مصممة للردهة الرئيسية.

إذا سبق لك أن رأيت تصميمات رائعة في ردهة الخادم ، فمن المحتمل أن يكون قد تم بناؤها من قبل شخص تم تعيينه لإنشاء كل تلك المباني الجميلة.

يتراوح متوسط ​​معظم العربات بين 50 إلى 100 دولار، ولكن هذا للبنيات الأساسية. هناك شخص في Fiverr يقوم بإنشاء مناطق حيوية كاملة للخوادم الكبيرة ويتقاضى ما يزيد عن 300 دولار!

مجنون جدًا نظرًا لأن هذا يتم دفعه بشكل أساسي للبناء في Minecraft وهي طريقة ممتعة جدًا لكسب المال بسرعة.

8. بيع ماين كرافت ميرش

بصفتي معجبًا بـ Minecraft ، أنا متأكد من أنك رأيت الكثير من تصميمات الألعاب المطبوعة على الملابس والألعاب والأكواب والمناشف ، سمها ما شئت!

إذا كانت لديك القدرة الفنية على إنشاء تصميمات عالية الجودة تعتقد أنها ستبدو بشكل جيد حقًا على المنتجات المذكورة أعلاه ، فستعجبك هذه الفكرة.

على مواقع الويب مثل Redbubble ، يمكنك إنشاء سوق للطباعة الرقمية عند الطلب لبيع عملك الفني.

أفضل جزء هو أنك لست مضطرًا حتى للقيام بأي من الرفع الثقيل! تهتم Redbubble بالطباعة والتصنيع والأشياء الفنية نيابة عنك. كل ما عليك أن تقلق بشأنه هو أفضل ما تفعله.

يمكنك تصميم الملصقات والقمصان والدفاتر والأكواب والأقنعة وأكثر من 70 منتجًا آخر!

إذا كانت لديك تصميمات في متناول اليد بالفعل ، فيمكنك البدء في تحميل التصميمات على Redbubble الآن.

الشيء الوحيد الذي أوصي بتعلمه قبل تحميل تصميماتك هو كيفية صياغة منتجاتك بشكل صحيح. ابحث عن أشياء مثل “Redbubble SEO” واكتب بعض الأفكار لمساعدتك على ترتيب أعلى في صفحات المنتج.

يمكن أن يكون كسب المال على Redbubble أمرًا بسيطًا إذا كنت تعرف ما تفعله. تعلم الأساسيات وستكون في طريقك لبيع عملك الفني بنجاح!

يمكنك أيضًا تجربة مواقع الويب مثل Zazzle أو مواقع الويب مثل Society6 لبيع سلع Minecraft الخاصة بك.

قراءة إضافية – بيع منتجات Printify على موقع Etsy.

9. ابدأ مدونة ماين كرافت

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني الأموال من لعب Minecraft ولا تحب الأفكار الموجودة في هذه القائمة ، فيمكنك أيضًا فكر في ممارسة اللعبة وبدء مدونة حول تجاربك.

الآن ، قد يكون من الأفضل الحفاظ على مكانة مدونتك على نطاق أوسع قليلاً والكتابة عن ألعاب فيديو Minecraft الأخرى ، ولكن الخيار لك.

ومع ذلك ، فإن ميزة التدوين هي أن لديك العديد من الطرق لكسب المال إذا تعلمت بعض مُحسنات محركات البحث وزادت حركة المرور الخاصة بك مع الوقت الإضافي. تشمل الأفكار:

كسب المال من خلال الإعلانات الصورية مع شركات مثل Mediavine أو Monumetric.

بيع المنتجات أو الكتب الإلكترونية (يمكنك عمل برامج تعليمية لأنواع محتوى Minecraft أو بيع المنتجات).

الروابط التابعة.

كتابة محتوى برعاية.

استخدام مدونتك لدفع حركة المرور إلى مصادر أخرى ، مثل YouTube قناة أو تيار الخاص بك.

بعض من دخل Mediavine الخاص بي لآخر 30 يومًا.

يمكن أن يكون التدوين أيضًا مربحًا بشكل لا يصدق. على سبيل المثال ، تربح This Online World 20 ألفًا شهريًا من الإعلانات فقط ، وحوالي 500 دولار في اليوم أو أكثر من الدخل التابع.

بالطبع ، التدوين تنافسي ، ولكن إذا كنت ترغب في كسب المال من خلال الكتابة الإبداعية وامتلاك موقع الويب الخاص بك ، فقد تكون هواية ممتعة لتجربتها.

إذا كنت ترغب في بدء مدونتك الخاصة ، أقترح بالتأكيد مراجعة هذا المنشور حول كيفية جني 100 دولار شهريًا باستخدام مدونة للمبتدئين!

قراءة إضافية – كيف حققت 92000 دولار من التدوين في عام 2021.

10. بيع حسابات ماين كرافت

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني الأموال من Minecraft ، فهناك خيار آخر هو بيع حسابات وعناصر Minecraft مقابل النقود.

يستخدم الأشخاص مواقع الويب مثل MCTrades لبيع حسابات Minecraft الأصلية ، والحسابات المصنفة ، والجلود ، والرسومات ، وعناصر مختلفة داخل اللعبة للاعبين الآخرين.

يجب عليك التسجيل للنشر في المنتديات ، لكن الأشخاص يشترون ويبيعون جميع أنواع عناصر Minecraft والحسابات القديمة.

هذه ليست الطريقة الأكثر وضوحًا لكسب المال من Minecraft ، ولكن إذا كان لديك حساب قديم به الكثير من الإنجازات ، فقد يكون الأمر يستحق شيئًا!

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 3000 دولار بسرعة.

بدائل الألعاب المدفوعة الأخرى

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل الطرق للعب Minecraft مقابل المال ، إليك بعض الأنشطة الجانبية الأخرى لألعاب الفيديو التي يمكنك التفكير فيها للاستمرار في كسبها:

توم لديه YouTube فيديو يغطي طرقًا أكثر لممارسة الألعاب مقابل المال إذا كنت مهتمًا بالفضول!

قراءة إضافية – كيفية كسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ.

افكار اخيرة

سواء كنت فنانًا ماهرًا أو منشئًا عالميًا أو مضيف خادم أو فنانًا ، فإن إحدى الأفكار المذكورة في المقالة ستساعدك على جني الأموال من لعب Minecraft.

هل يمكنك الثراء من هذه الأفكار؟

حسنًا ، إذا كان لديك جمهور كبير بما يكفي على Youtube أو Twitch، ثم يمكنك بالتأكيد!

ومع ذلك ، فإن معظم خيارات كسب المال هذه هي بالتأكيد صراعات جانبية أكثر من أي شيء آخر.

تتمثل النتيجة الرئيسية من كل هذا في أنه يجب عليك متابعة هذه الأفكار فقط إذا كنت تحب لعب Minecraft حقًا. إذا لم تقم بذلك ، فلن تستمتع به على الطريق.

لذا اسأل نفسك … هل سيبدو صخب Minecraft وكأنه وظيفة؟ إذا كنت تعتقد أنه سيكون كذلك ، فقد ترغب في إيجاد طريقة أخرى لكسب المال.

ومع ذلك ، إذا كنت متحمسًا للتعامل مع هذه الأفكار الجديدة ، فعليك بالتأكيد تجربة بعضها!

نأمل ، في المرة القادمة التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حساب Minecraft الخاص بك ، فأنت تلعب لعبة تحبها تجني القليل من المال الإضافي على الجانب.

هل تريد المزيد من الأفكار لكسب المال للاعبين؟ الدفع: