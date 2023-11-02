ستساعدك المقالة التالية: كيفية مراقبة الاتجاهات بشكل منتج وكتابة محتوى جدير بالنشر

هل سئمت من التدوين لنفسك؟

هل ترغب في الارتقاء بمدونتك إلى مستوى جديد؟

إليك إحدى أقوى الطرق لزيادة عدد الزيارات إلى مدونتك والعملاء المحتملين…

مراقبة وتغطية الاتجاهات!

تدوين محتوى إخباري…

هناك شيئان أنا متأكد منهما عندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى في الوقت المناسب (أي محتوى يعتمد على الاتجاهات الشائعة الحالية أو المحتوى الجدير بالنشر):

1. إنها فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بحركة المرور ومشاركات وسائل التواصل الاجتماعي (أحيانًا المشاركة على الصفحة أيضًا). لقد كنت أعمل في بعض المنافذ الإلكترونية الكبرى التي ازدهرت بفضل التغطية الإخبارية.

في تجربتي، يؤدي المحتوى الدائم والمحتوى الإرشادي إلى المزيد من المراجع والثقة والولاء. في حين أن المقالات الجديرة بالنشر تؤدي إلى ارتفاعات منتظمة في عدد الزيارات التي يسهل تحقيق الدخل منها (هؤلاء عادةً ما يكونون زوارًا جددًا يجيدون النقر على الإعلانات بشكل أفضل).

2. إنه كابوس مطلق عندما يتعلق الأمر بما يلي:

الحفاظ على الاتساق مع عدم فقدان صوتك. تغطية الأخبار عمل شاق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العديد من المدونين بأساليب فريدة وليس من السهل دمج التغطية الإخبارية في التقويم التحريري دون إزعاج بعض القراء الأوفياء الأكثر قيمة.

يقف خارجا. تقوم العديد من المدونات بتغطية الأخبار بعدة طرق بحيث يكون من السهل أن تكون “مجرد مدونة أخرى تتحدث عن الأخبار لمجرد حدوثها”. كيف يمكنك أن تبرز وسط هذه الفوضى؟

لذا، مع أخذ رقم 1 في الاعتبار ومعالجة رقم 2، كيف يمكن للمدونين تغطية أخبار الصناعة بينما يظلون رائعين؟

1. تتبع الأخبار بشكل منتج

لذا فإن تتبع الاتجاه يأتي أولاً. تعد مراقبة الاتجاهات والأخبار فكرة جيدة حتى لو لم تكن تنوي التدوين حول هذا الموضوع.

إن كونك من أوائل من يشاركون الأخبار مع مستمعيك على وسائل التواصل الاجتماعي سيؤتي ثماره بسرعة (من حيث زيادة المشاركة والمتابعة)، لذا فمن الجيد مراقبة الأخبار في مجال عملك حتى لو لم تكن تخطط للتدوين حول هذا الموضوع.

الآن، أصبح رصد الاتجاه أصعب مما يبدو. كيف يمكنك مواكبة الصناعة بينما لا تزال قادرًا على العمل والحفاظ على سلامة عقلك؟ كوني قادمًا من صناعة مليئة بالأخبار، تمكنت في النهاية من إنشاء أسلوبي المقتصد في تتبع الاتجاه.

اجابتي هي Twitter…

ما يعجبني فيه Twitter هو أنه (حتى مع كل الفوضى والبريد العشوائي)، فهو مرن للغاية بحيث يمكنك التحكم بنسبة 100% في ما تراه وعدد مرات رؤيته.

انا استخدم Twitter القوائم و تويتديك لنكون دائمًا على رأس أخبار الصناعة. هذا هو ما يجب عليك القيام به:

1. إنشاء Twitter قائمة الحسابات التي تعرفها تقدم الأخبار الساخنة فور حدوثها في مجال عملك. لا تضف الكثير هنا: من الأفضل أن تبقيه أقل من 10 حسابات لتجنب الفوضى. لقد استغرق الأمر بضعة أشهر من إضافة وإزالة وإضافة الآخرين قبل أن أحصل على المستوى المثالي Twitter قائمة.

2. قم بإعداد عمود منفصل في Tweetdeck (أعتقد أنه يمكنك استخدام Hootsuite لذلك أيضًا) وإذا قمت بعمل جيد في رقم 1، فأنت الآن قادر على: تفعيل التنبيهات المنبثقة لهذا العمود.

الآن، يتم تسليم التحديثات الجديرة بالنشر إلى سطح المكتب الخاص بي ويمكنني مراقبتها دون إيقاف عملي أبدًا. إنتاجية!

عندما ألاحظ شيئًا مثيرًا للاهتمام، يمكنني:

مشاركة الأخبار عبر حساباتي الاجتماعية

Note الرابط الموجود في الأسفل لملخص مدونتي المستقبلية (الأسبوعية/الشهرية).

التنظيم باستخدام Flipboard وTumblr وما إلى ذلك (لإنشاء المزيد من أصول المحتوى حول موقعي/علامتي التجارية)

قم بإنشاء محتوى على الفور (إذا كان لدي ما أقوله في هذا الشأن على الفور)

كل هذا النشاط أو أي منه يفيد موقعي وعلامتي التجارية الشخصية على المدى الطويل.

أنا أستخدم علامات التصنيف لرصد الاتجاهات في مجال عملي أيضًا ولكن هناك عددًا كبيرًا جدًا من علامات التصنيف لمحاولة مواكبتها في الوقت الفعلي، لذلك قمت بإنشاء لوحة تحكم منفصلة باستخدام سيف لأرشفة Twitter يغذي علامة التصنيف للرجوع إليها لاحقًا (العادية).

سيف مثالي بالنسبة لي لأنه يمكنه مراقبة عدد غير محدود من Twitter نتائج البحث ويعطيني وجهة نظر شاملة لجميع النتائج في صفحة واحدة. يمكنك تتبع علامات تصنيف Google Plus على نفس الصفحة أيضًا.

عادةً ما أفتح لوحة تحكم Cyfe الخاصة بي فقط عندما أبدأ في الكتابة للحصول على المزيد من الأفكار والإلهام.

2. جعل التغطية الإخبارية ذات رأي

وهذا لا يحتاج إلى شرح إلى حد ما. إذا لم تكن أول من نشر الأخبار على الإطلاق، فيمكنك الهروب من خلال تقديم رسالتك الشخصية. الفكاهة عادة ما تقطع شوطا طويلا.

إحدى النصائح التي لا تقدر بثمن والتي اكتشفتها بمرور الوقت هي قراءة التغطية الحالية مع دفع المزيد الاهتمام بالتعليقات. في معظم الحالات، ما يناقشه الناس في التعليقات يثير إلهامي في أي وقت من الأوقات.

إذا كنت لا تستطيع أن تكون فكاهيًا أو أصليًا (أو ليس لديك رأي بعد أو تخشى أن تكون مثيرًا للجدل أو تريد تجربة شيء مختلف)، قم بدعوة الخبراء لمشاركة آرائهم حول الأخبار التي حدثت للتو.

لقد حاولت ذلك عدة مرات وتمت مشاركة هذه الأنواع من المقالات بجنون (لأن الخبراء المذكورين عادةً ما ينضمون لمشاركة المقالة أيضًا!).

تعد المقابلات الجماعية مع الخبراء أيضًا طريقة رائعة لبناء علاقات مع قادة الفكر المتخصصين.

يعد التواصل مع خبراء الموضوع في مجال تخصصك وطلب عرض أسعار سريع طريقة جيدة لجمع بعض الأفكار الفريدة ولكن ربما لا تكون الأسرع حيث سيرسل الخبراء ردودًا لبضعة أيام، إن لم يكن أسابيع.

لهذا السبب أتبع عادةً هذه الطريقة لإنشاء متابعات للأخبار بدلاً من المقالات الإخبارية العاجلة.

أوصي أيضًا باستخدام هارو (إنهم يدعمون الطلبات الحساسة للوقت، بل ويغردون بها من مسؤوليهم الرسميين Twitter حساب).

MyBlogU (د) هي الطريقة الأسرع (وآمل أن تكون الطريقة الأسهل) لجمع الآراء والاقتباسات من أشخاص حقيقيين.

هناك طريقة أخرى لزيادة التعرض للأخبار وهي جعل تغطيتك الإخبارية أكثر تعمقًا وإفادة من خلال توفير معلومات أساسية. انا يعجبني أسلوب جينيفر سليج; فهي تستشهد دائمًا بأكثر من مصدر، وتقتبس آراء الخبراء، وما إلى ذلك. أعتقد أن هذا أسلوب يستهلك وقتًا أطول ولكنه قد يناسب بعض المدونات بشكل أفضل.

3. قم بتجربة التنسيقات (ابتكر تنسيقًا خاصًا بك!)

هذه هي نصيحتي المفضلة تاريخياً.

لدي اعتراف: أنا لا أجيد التعامل مع الكلمات.

يجب أن أفكر مليًا في محاولة كل منهم التعبير عما أعرفه وأشعر به. ربما يرجع ذلك إلى أن اللغة الإنجليزية هي لغتي الثانية، وأنني لا أتحدثها جيدًا.

لقد قمت بالتدوين لمدة 8 سنوات، وكلما فقدت الكلمات، أستخدم صورة أو مخطط مقارنة. هكذا أصبحت معروفًا في مجال عملي. لم يتصور الكثير من الناس بقدر ما فعلت قبل 8 سنوات. لقد وجدت طريقتي الخاصة لكتابة منشورات المدونة وهذا ما أوصي به.

فيما يلي بعض الأفكار التي يمكنك من خلالها استخدام الأخبار الشائعة لصالحك:

Twitter الدردشات: الاستضافة أ Twitter الدردشة لمناقشة أخبار الصناعة الكبيرة هي فكرة عبقرية.

أولاً، سيرغب الجميع في الانضمام لأن هذا هو ما يريدون معرفة المزيد عنه

ثانيًا، يمكنك وضع موقعك/علامتك التجارية في مركز المناقشة

أخيرًا، كل ما عليك فعله بعد الدردشة هو جمع أفضل النقاط وإنشاء مقال (نصفه مكتوب لك)

وإليك كيف نخلق مقالات بعد Twitter الدردشات. ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لإعادة التعبئة Twitter محادثة. هنا مثال من مخطط معلومات بياني يمكنك التوصل إلى ذلك بعد الدردشة. يمكنك أيضًا إنشاء جولات الفيديو (هنا مثال). كلما زاد عدد الوسائط التي تظهر لك، زادت القنوات التي ستتمكن من تلبية احتياجاتها.

وهنا بعض معلومات اكثر بشأن إعادة تعبئة المحتوى.

المحتوى المضمن: يعجبني ما كانت آنا هوفمان تفعله قبل إغلاق +Google. كانت تناقش على مدار الأسبوع أخبار الصناعة على Google+ وتجمعها في تقرير أسبوعي على مدونتها.

4. قم دائمًا بالإشارة إلى المصادر

هذه نصيحة أقصر ولكن لا ينبغي تفويتها – حدد دائمًا المصدر الأصلي وقم بالإشارة إليه.

و رابط إلى أي شخص آخر أعجبتك تغطيته. لا تخافوا من نشر رابط الحب!

ثم ضع علامة على كل شخص قمت بربطه في تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه إحدى أقوى الطرق لبناء علاقات مع العلامات التجارية والمدونين في مجال تخصصك:

شاهد العرض التقديمي الأصلي على Slideshare.

5. استخدم علامات التصنيف في الوقت المناسب

لن تكون الوحيد الذي يراقب علامات التصنيف الرائجة في الصناعة. كما سيقوم الصحفيون والمدونون الآخرون بفحصها. يعد استخدام علامات التصنيف هذه طريقة رائعة لجذب انتباه وسائل الإعلام والمنشورات الضخمة (بالإضافة إلى توسيع نطاق وصولك!)

لقد قمت بعمل مقالة مفصلة حول كيفية اكتشاف علامات التصنيف ذات الصلة هنا. إذا كنت تقوم بتغطية الأخبار المحلية، على سبيل المثال، يمكنك اكتشاف علامات التصنيف الشائعة بمجرد البحث عن موقعك في قسم Google Plus /Explore.

وبالمثل، يمكنك اكتشاف علامات التصنيف المماثلة، وعلامات التصنيف الرسمية، وعلامات التصنيف العامية، وما إلى ذلك لتوسيع نطاق وصولك إلى المزيد من القنوات.

إذا كنت تغطي حدثًا أو اتجاهًا معينًا، فإن استخدام الهاشتاج “الرسمي” في عنوان المقالة يعد طريقة رائعة لكسب مشاركات طبيعية ومزيد من التقدير.

مفتاح روجبات سريعة

إن كونك على اطلاع بأخبار الصناعة يعد أمرًا رائعًا سواء لتعزيز تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي أو زيادة عدد الزيارات إلى موقعك.

Twitter لا يزال من الأفضل تتبع الأخبار في الوقت الفعلي. يعد Tweetdeck رائعًا لاكتشاف الأخبار والتفاعل معها بشكل منتج. يعد Cyfe رائعًا لجمع وأرشفة الكثير من مجموعات الملفات ذات الصلة Twitter نتائج البحث.

إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لكتابة مشاركة مدونة، ففكر في دعوة خبراء في الموضوع لمشاركة آرائهم حول الأخبار. يؤدي هذا غالبًا إلى جذب الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك استخدام MyBlogU أو HARO لجمع عروض أسعار الخبراء بسهولة.

يمكنك بدء المناقشة خارج مدونتك ثم إنشاء ملخص للمدونة باستخدام المحتوى المضمن أو أنواع مختلفة من الوسائط.

قم بتمييز عمود الأخبار الخاص بك بشكل متسق، والتزم بتنسيق واحد، وقم بتجربة طرق مختلفة لإعادة تجميع الأخبار للوصول إلى جمهور أوسع.

يؤدي الارتباط ووضع العلامات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جذب المدونين (المؤثرين) إلى موقعك مما قد يؤدي إلى علاقات طويلة الأمد وتغطية متبادلة.

يعد استخدام علامات التصنيف الشائعة طريقة رائعة لتوسيع نطاق وصولك إلى الأشخاص خارج مجتمعك.

الآن، اذهب إلى هناك وابدأ في إنشاء بعض المحتوى الجدير بالنشر!