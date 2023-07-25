ستساعدك المقالة التالية: كيفية مشاهدة الإعلانات مقابل المال – 10+ أفضل الخيارات لعام 2023

إذا كنت ترغب في تحقيق دخل سلبي لنفسك ، فقد يبدو أنك بحاجة إلى الكثير من رأس المال والوقت للبدء.

ومع ذلك ، هناك الكثير من أفكار الدخل السلبي ، بما في ذلك تطبيقات الدخل السلبي ومواقع الويب التي تدفع لك مقابل مشاهدة الإعلانات!

صحيح: يمكنك الحصول على أموال مقابل مشاهدة الإعلانات مباشرة من هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كنت تبحث عن مصدر سهل للحصول على المال.

لكن معرفة كيفية مشاهدة الإعلانات مقابل المال يتطلب القليل من الإصلاح. هذا لأن أفضل الأنظمة الأساسية الإعلانية تتغير كثيرًا.

لذلك ، في هذا المنشور ، أغطي كل ما تحتاج إلى معرفته لمشاهدة الإعلانات مقابل المال.

كيفية الحصول على أموال مقابل مشاهدة الإعلانات

كانت إحدى الأعمال الرئيسية في الكلية في اليوم هي الزراعة عبر الهاتف ، والتي تتضمن تشغيل تطبيقات مكافآت الفيديو على هواتف متعددة.

أصبحت الزراعة عبر الهاتف أمرًا جادًا جدًا بالنسبة لي ، وفي مرحلة ما كان لدي حوالي 8 أجهزة تشاهد الإعلانات مقابل المال كل يوم. آه ، أيام المجد!

في الواقع ، لقد ربحت شخصيًا مئات إن لم يكن آلاف الدولارات على مر السنين من الحصول على أموال مقابل مشاهدة الإعلانات ومن استخدام تطبيقات الدخل السلبي الأخرى.

لذا ، أود أن أعتقد أنني أعرف معلومات عن هذا الزحام الجانبي ، وعلى مدار فترة الكلية ، ربحت مئات الدولارات من بطاقات الهدايا المجانية وأموال PayPal من خلال مشاهدة الإعلانات.

ومع ذلك ، هناك العديد من مواقع الويب والتطبيقات ذات الدفع مقابل الحصول على بوابات إعلانية للدفع مقابل المشاهدة ، ومعظمها لا يستحق وقتك.

لهذا السبب من المهم اختبار مواقع متعددة وكذلك مواكبة مواقع الويب أو التطبيقات الأكثر شيوعًا في مجتمع beermoney.

لقد اختبرت كل هذه المنصات وغيرها الكثير خلال فترة وجودي في الكلية. وهذه بعض المنصات الرائدة التي يمكنك استخدامها لكسب بعض المال السريع دون بذل الكثير من الجهد.

فقط لاحظ أن هذه الطريقة لكسب المال عبر الإنترنت هي صخب جانبي صغير جدًا وطريقة لكسب مئات أو آلاف الدولارات شهريًا.

1. Swagbucks

Swagbucks هو أحد أشهر مواقع الحصول على أموال ، ويقدم طرقًا عديدة لكسب المال ، بما في ذلك:

الرد على استطلاعات الرأي المدفوعة

تحميل إيصالات التسوق

استكمال استطلاعات الرأي اليومية

التسوق عبر الإنترنت

يحب الأشخاص Swagbucks لأنه يتيح لك استرداد مكافآت بطاقات الهدايا بسعر 1 دولار فقط و PayPal نقدًا بسعر 5 دولارات.

و، يمكنك أيضًا كسب المال من مشاهدة الإعلانات باستخدام Swagbucks Watch.

Swagbucks Watch متاح على إصدار الويب من الموقع بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول. أثناء مشاهدة الإعلانات ومقاطع الفيديو ، تكسب ببطء Swagbucks (SB) مجانًا كلما زاد عدد مقاطع الفيديو التي تشاهدها.

تكسب عادةً 1 أو 2 SB مقابل مشاهدة العديد من الإعلانات ومقاطع الفيديو، لذلك فهي ليست ميزة مربحة للغاية. ومع ذلك ، يمكنك تشغيل Swagbucks Watch على هاتف قديم أو علامة تبويب كمبيوتر منفصلة للحصول على نقاط تدريجيًا.

كان هذا جزءًا كبيرًا من روتين الزراعة عبر الهاتف في الكلية ، وهو بالتأكيد أحد أكثر الطرق شيوعًا لكسب المال من مشاهدة الإعلانات.

يمكنك قراءة رسالتي حول أفضل الاختراقات Swagbucks ومراجعة Swagbucks للحصول على بعض النصائح لكسب المزيد من المكافآت.

ابدأ في جني الأموال مع Swagbucks!

2. Grindabuck

من بين جميع الطرق لمشاهدة الإعلانات مقابل المال ، فإن Grindabuck هي المنصة التي سمحت لي بجني أكبر قدر من المال.

في الحقيقة، لقد ربحت أكثر من 100 دولار فقط من خلال مشاهدة الإعلانات مع Grindabuck!

إثبات الدفع Grindabuck عبر PayPal.

الآن ، اعتاد Grindabuck أن يكون لديه الكثير من خيارات مكافأة الفيديو مرة أخرى في اليوم. في هذه الأيام ، خيار الدخل السلبي الوحيد هو Hideout TV.

يعد استخدام Hideout TV للحصول على أموال مقابل مشاهدة الإعلانات أمرًا سهلاً للغاية ، وإليك طريقة عمله:

اشترك في Grindabuck توجه إلى Hideout TV ضمن قسم “كسب” اربح حوالي 3 نقاط اختباء لكل فيديو وإعلان تشاهده (تبلغ قيمتها حوالي 0.01 دولار) استبدل نقاط الاختباء الخاصة بك بـ GABs ، نظام النقاط على Grindabuck

من واقع خبرتي ، من الممكن ربح 0.25 دولار إلى 0.75 دولار يوميًا في صورة أموال مجانية باستخدام هذا القسم في Grindabuck. لا يبدو هذا كثيرًا ، ولكن إذا كنت تريد موقعًا متسقًا لمشاهدة الإعلانات يعمل ، فإن Grindabuck هو أفضل رهان لك.

يمكنك صرف النقود مقابل بطاقات الهدايا المجانية وأموال PayPal وحتى العملات المشفرة المختلفة أيضًا. و Grindabuck متاح في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة.

يتطلب إخراجك النقدي الأول 10 دولارات ولكن بعد ذلك ، تتوفر العديد من المكافآت بدءًا من دولار واحد فقط.

تعرف على المزيد حول Grindabuck!

3. Adwallet

تتضمن معظم الطرق الشائعة للحصول على أموال مقابل مشاهدة الإعلانات استخدام تطبيقات ومواقع المكافآت التي تقدم طرقًا متعددة للكسب.

Swagbucks هو المثال المثالي ، وعلى الرغم من أن Swagbucks Watch هي ميزة رائعة ، إلا أنها تبدو وكأنها فكرة متأخرة.

في المقابل ، تركز AdWallet على الدفع لك مقابل مشاهدة الإعلانات ، كما يعمل نظام الدفع بالكامل بشكل مختلف عن المنافسة.

إليك كيفية كسب المال باستخدام AdWallet:

قم بإنشاء حساب على AdWallet وقدم بعض المعلومات الديموغرافية ورقم هاتفك احصل على رسالة نصية عندما يكون هناك مقطع فيديو قصير لمشاهدته شاهد الفيديو وأجب على استبيان موجز يتقاضون رواتبهم

تنص AdWallet على أن كل مقطع فيديو تشاهده والرد الذي تكمله يمكنك الدفع في أي مكان من 0.50 دولار إلى 3 دولارات، وهو أعلى بكثير من المنصات الأخرى المدفوعة مقابل المشاهدة.

يمكنك صرف النقود باستخدام العديد من بطاقات الهدايا المجانية أو بطاقة Mastercard المدفوعة مسبقًا عندما تكسب 10 دولارات على الأقل.

تكمن المشكلة الرئيسية في AdWallet مقابل مواقع مشاهدة الإعلانات الأخرى في أنه لا يمكنك التحكم في الوقت الذي ترسل فيه AdWallet مقاطع فيديو إليك.

هذا يعني أنك قد تمضي أسابيع أو حتى أشهر قبل أن تحصل على المزيد من مقاطع الفيديو ، لذلك لا تعتمد على المبالغ النقدية السريعة مع هذه المنصة ..

4. Cointiply

Cointiply هو صنبور Bitcoin مجاني شهير يتيح لك كسب كميات صغيرة من BTC مجانًا لإكمال مهام مثل:

يتيح لك Cointiply أيضًا جني الأموال من مشاهدة الإعلانات من خلال شراكتها مع Hideout TV و Video Fox.

هذا مشابه لشراكة Hideout TV في Grindabuck ، وأنا شخصياً أعتقد أن Grindabuck أفضل بكثير من Cointiply وهي الطريقة التي جني بها معظم الأموال من مشاهدة الإعلانات.

الميزة الرئيسية لاستخدام Cointiply هي أنه يمكنك الاستفادة من العديد من العملات المشفرة مثل Bitcoin و Dogecoin ، لذلك هناك شيء لمحبي العملات المشفرة على الموقع.

والمنصة عالمية إلى حد ما ، لذا فهي طريقة سهلة للمبتدئين لكسب المال عبر الإنترنت.

5. نقاطي

إذا كنت ترغب في الحصول على أموال مقابل مشاهدة الإعلانات والحصول على أموال مقابل التسوق ، إذن نقاطي هو أحد أفضل المواقع في هذه القائمة بأكملها التي يمكنك استخدامها.

مع MyPoints ، يمكنك كسب المال عن طريق الإجابة على الاستطلاعات والتسوق عبر الإنترنت واستكمال العروض المدفوعة ومشاهدة الإعلانات.

بالإضافة إلى ذلك ، الآن ، يحصل مستخدمو MyPoints الجدد على 10 دولارات مجانًا Amazon بطاقة هدايا أو بطاقة هدايا Visa عند التسجيل وإنفاق ما لا يقل عن 20 دولارًا أو أكثر على عرض تسوق مؤهل.

تتعاون MyPoints مع مئات التجار للسماح لك بكسب النقود عبر الإنترنت ، بما في ذلك تجار التجزئة مثل:

افضل شراء

هوم ديبوت

هدف

وول مارت

هذا مشابه لملحقات التسوق الأخرى عبر الإنترنت مثل راكوتين، والتي تدفع لك أيضًا للتسوق عبر الإنترنت لدى تجار مختلفين.

مثل مواقع المكافآت الأخرى ، لن تكسب الكثير من المال من خلال مشاهدة الإعلانات على MyPoints. ومع ذلك ، إذا كنت على وشك صرف الأموال ، فيمكنك أيضًا استخدام قسم الدفع مقابل المشاهدة على الجانب للحصول على بعض النقود السريعة والسهلة.

احصل على مكافأة قدرها 10 دولارات من MyPoints!

6. جمعه

جميح هي إحدى منصات مكافآت الألعاب الرائدة التي تتيح لك كسب بطاقات الهدايا والجوائز المتعلقة بالألعاب لممارسة ألعاب الفيديو.

وعلى عكس تطبيقات الألعاب التي تركز على الأجهزة المحمولة مثل Flash Rewards و Rewarded Play و Mistplay ، تتيح لك Gamehag كسب مكافآت مقابل لعب ألقاب شائعة مثل:

اقطع

عرش الملك

لعبة العروش

حروب النقابة

دوي الحروب

هناك العديد من الطرق الأخرى لكسب جواهر الروح ، عملة جامهاج ، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب.

أحد هذه الوسائل هو استخدام منطقة التلفزيون الخاصة بـ Gamehag لمشاهدة الإعلانات وكسب المال. كل ما تفعله هو مشاهدة إعلان ، والنقر عليه ، وربح جوهرة روح واحدة.

هذا حوالي 0.01 دولار ، لذا فهذه ليست طريقة مربحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، فهي ليست سلبية مثل مواقع الإعلانات المدفوعة الأخرى لأنك تحتاج إلى النقر فوقها.

ولكن إذا كنت لاعباً وترغب في استكشاف طرق عديدة لكسب المال من لعب ألعاب الفيديو ، فإن Gamehag تناسبك!

ابدأ في كسب المكافآت مع Gamehag!

7. PrizeRebel

PrizeRebel هو واحد من أشهر مواقع الحصول على أموال ، وهو مشهور جدًا في مجتمع Reddit Beermoney بشكل عام.

مثل مواقع المكافآت الأخرى ، فإن الطريقة الرئيسية لكسب المال على PrizeRebel هي الإجابة على استطلاعات الرأي للحصول على نقاط.

لكن، يتيح لك PrizeRebel أيضًا مشاهدة الإعلانات ومقاطع الفيديو مقابل المال من خلال بوابة مكافآت الفيديو.

مثل الأنظمة الأساسية الأخرى ، لا تكسب سوى بنسًا واحدًا أو اثنين مقابل مشاهدة الإعلانات ، لذلك لن تسدد فواتيرك الشهرية في أي وقت قريبًا.

ولكن ، PrizeRebel لديها العديد من جوائز بطاقات الهدايا التي تبدأ من 2 دولار إلى 5 دولارات ، ويمكنك أيضًا استرداد رصيد Google Play المجاني ، وألعاب Steam المختلفة ، ومجموعة من الجوائز الفريدة.

اشترك في PrizeRebel أو قراءة تقييمي PrizeRebel لجميع التفاصيل.

8. InstaGC

مثل PrizeRebel ، InstaGC هو موقع GPT آخر معروف في مجتمع beermoney.

إنها أيضًا منصة أخرى تدفع لك مقابل مشاهدة الإعلانات.

أحد الجوانب اللطيفة في قسم مشاهدة InstaGC هو ذلك تكسب نقطة واحدة مقابل كل 20 مقطع فيديو تشاهده، لذلك فإن أرباحك أكثر استقرارًا من الكثير من الأنظمة الأساسية الأخرى.

ومع ذلك ، فإن InstaGC يدفع لك مبلغًا أقل لكل إعلان تشاهده من مواقع الويب مثل Grindabuck نظرًا لأن النقطة الواحدة تساوي 0.01 دولار فقط. بالإضافة إلى ذلك ، يحدد InstaGC عدد الإعلانات التي يمكنك مشاهدتها يوميًا ، بدءًا من 50 ثم ينقلك تدريجيًا إلى مستويات أعلى.

تحصل على مكافآت أسبوعية كلما زاد عدد الإعلانات التي تشاهدها ، ويمكنك أيضًا مشاهدة الإعلانات على سطح المكتب وجهازك المحمول.

تتمثل إحدى مزايا InstaGC في أنه يمكنك استرداد أكثر من 300 بطاقة هدايا ، يمكن استرداد الكثير منها مقابل دولار واحد فقط.

بشكل عام ، InstaGC ليس أفضل طريقة لكسب المال مقابل مشاهدة الإعلانات ، ولكنه موقع نسخ احتياطي موثوق به في ترسانتك ..

تعرف على المزيد حول InstaGC!.

9. InboxDollars

اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني بشكل عام لا أحب مواقع مثل InboxDollars لأنها تتطلب 30 دولارًا للصرف ، وهو مبلغ مرتفع بجنون في رأيي.

ومع ذلك ، فإن بعض الأشخاص على استعداد لإجراء استطلاعات الرأي المدفوعة على InboxDollars ، وتدفع المنصة مكافأة تسجيل بقيمة 5 دولارات لتحفيز المستخدمين الجدد.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك كسب المال من مشاهدة الإعلانات على InboxDollars على غرار مواقع الاستطلاع الأخرى.

عادةً ما تكون مقاطع الفيديو عبارة عن مقاطع ترفيهية أو مقطورات أفلام أو إعلانات تجارية. يمكنك أيضًا مشاهدة الإعلانات بين قوائم الفيديو وكسب النقود ببطء.

ستربح بضعة قروش مقابل كل مقطعين من مقاطع الفيديو التي تشاهدها ، لذا مرة أخرى ، لا شيء سيجعلك تحصل على 1000 دولار بين عشية وضحاها.

نصيحتي هي استخدام مواقع مثل Swagbucks و Grindabuck أول من شاهد الإعلانات مقابل المال. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الخيارات ، فيمكنك دائمًا التفكير في مواقع مثل InboxDollars.

يمكنك قراءة رسالتي حول أفضل عمليات اختراق InboxDollar للحصول على بعض النصائح حول زيادة موقع المكافآت هذا إلى الحد الأقصى.

اشترك في InboxDollars!.

10. Nielsen TV & Mobile Panel

على الرغم من أن هذه ليست طريقة مباشرة لكسب المال من مشاهدة الإعلانات ، إلا أنه يمكنك تقنيًا الحصول على أموال مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو والإعلانات إذا انضممت إلى العديد من لوحات Nielsen.

تشتهر شركة Nielsen بتصنيفاتها التلفزيونية ، وتدفع الشركة بالفعل للمستخدمين في جميع أنحاء البلاد لمشاركة رؤاهم حول البرامج والبرامج المختلفة التي يشاهدونها.

البرنامج مخصص للمدعوين فقط ، ولكن إذا كنت محظوظًا بما يكفي للدخول ، يمكنك كسب النقود وبطاقات الهدايا مجانًا كل عام لمشاركة رأيك حول التلفزيون الذي تشاهده.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الانضمام إلى نيلسن للكمبيوتر والمحمول باستخدام هاتفك الذكي وجهاز الكمبيوتر واكسب 50 دولارًا مجانًا كل عام لمشاركة بياناتك فقط!

إذا كنت ترغب في كسب المال على الطيار الآلي ، فمن المؤكد أن Nielsen يستحق الاشتراك. فقط تأكد من أنك تشعر بالراحة عند مشاركة بياناتك إذا قررت أن تصبح عضوًا.

اكسب دخلاً سلبياً مع Nielsen Mobile Panel!

11. iRazoo

iRazoo هو موقع ويب gpt آخر يتيح لك جني الأموال من خلال إكمال مهام مثل:

للحصول على أموال مقابل مشاهدة الإعلانات ، يجب عليك مشاهدة مقاطع الفيديو من خلال iRazoo TV.

مثل المواقع الأخرى ، تتعاون iRazoo TV مع شركات مثل Adscend Media (Hideout TV) و hyprMX و Jun Group. يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو والإعلانات لكسب نقاط ببطء إلى حساب iRazoo الخاص بك.

هناك أكثر من 50 قناة للمحتوى ، معظمها حول الترفيه والرياضة والطعام.

لن تكسب سوى بضعة قروش مقابل مشاهدة العديد من الإعلانات ومقاطع الفيديو ، لذلك لن تجني الكثير من المال على المدى القصير.

أحد الجوانب السلبية لـ iRazoo هو أن مدفوعات PayPal النقدية تتطلب 20 دولارًا للصرف. ومع ذلك ، فإن العديد من بطاقات الهدايا لشركات مثل Starbucks و Amazon تتطلب 5 دولارات.

تعرف على المزيد حول iRazoo.

12. المكافآت السريعة

إذا كنت ترغب في كسب المال بسرعة ، فإن QuickRewards هو أحد أفضل تطبيقات الأموال الفورية التي يمكنك استخدامها لمشاهدة الإعلانات وكسب المال.

على عكس معظم مواقع المكافآت ، تتيح لك QuickRewards سحب الأموال من خلال PayPal بمجرد أن تربح 0.01 دولار ، لذلك لا يوجد حد أدنى للسحب النقدي!

لدى QuickRewards أيضًا عدة طرق لكسب المال:

استكمال الاستطلاعات

ممارسة ألعاب جديدة

التسوق عبر الإنترنت

مشاهدة مقاطع الفيديو والإعلانات

يتشابه قسم الفيديو المدفوع مع Grindabuck ومواقع الإعلانات المدفوعة الأخرى ، لذلك ربما تربح بضعة قروش من كل عدة مقاطع فيديو وإعلانات تشاهدها.

بشكل عام ، يعد QuickRewards لائقًا لأنه يمكنك صرف النقود على الفور. فقط لاحظ أن معدلات الدفع منخفضة جدًا ..

اشترك في QuickRewards أو اقرأ تقييم QuickRewards الخاص بي لمزيد من التفاصيل.

13. كشكيك

طريقة أخيرة يمكنك الحصول على أموال مقابل مشاهدة الإعلانات هي استخدامها كشقك، موقع مكافآت جديد ولكنه مشهور بالفعل.

في Kashkick ، ​​تكسب أموالًا حقيقية من خلال الإجابة على الاستطلاعات ومشاهدة الإعلانات ومقاطع الفيديو واستكمال العروض الدعائية. وهو متاح إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة.

تتراكم الأموال التي تكسبها في حسابك ، ويمكنك صرفها عندما تكسب 10 دولارات من أموال PayPal.

بعض عروض الاشتراك المدعومة هي أيضًا مربحة جدًا ، لذا يمكنك صرف النقود بسرعة كبيرة.

اشترك في Kashkick أو اقرأ مراجعتي في Kashkick للحصول على جميع التفاصيل.

هل مشاهدة الإعلانات مقابل المال يستحق كل هذا العناء؟

في رأيي ، تعد مشاهدة الإعلانات مقابل المال عملية صغيرة جدًا يمكن أن تتيح لك كسب 10 إلى 25 دولارًا شهريًا كحد أقصى من الدخل السلبي.

الحقيقة هي أن هذه المواقع والتطبيقات لا تدفع الكثير مقابل كل فيديو وإعلان تشاهده. هذا يعني أن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع حتى يتم صرف جائزتك الأولى.

لهذا السبب ، أعتقد أن هذا نشاط جانبي رائع للطلاب الذين يريدون دخلًا سلبيًا أو إذا كنت ترغب فقط في تجربة المال على الجانب.

إذا كنت ترغب في زيادة دخلك الشهري بجدية ، أعتقد أن استخدام تطبيقات gig مثل القيادة لـ DoorDash أو العمل في Instacart سيكون أكثر منطقية نظرًا لأنك تكسب الكثير في الساعة.

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات.

أسئلة مكررة

ما التطبيقات التي تدفع لك مقابل مشاهدة الإعلانات؟

تتضمن بعض أفضل التطبيقات التي تدفع لك مقابل مشاهدة الإعلانات ما يلي:

يمكنك أيضًا تجربة استخدام مواقع الإعلانات المدفوعة ومشاهدة مقاطع الفيديو من خلال هاتفك إذا كان متوافقًا.

هل مشاهدة الإعلانات مقابل المال أمر مشروع؟

كسب المال من خلال مشاهدة الإعلانات هو عمل جانبي سلبي شرعي وممتع. كما ذكرنا سابقًا ، فإن الشركات الإعلانية على استعداد لإنفاق الأموال على الإعلانات ، وغالبًا ما تشارك مع بوابات مكافآت الفيديو للوصول إلى المزيد من المستهلكين.

ومع ذلك ، هذا ليس صخب جانبي عالي الأجر. يجب عليك أيضًا التأكد من استخدام مواقع الويب المشروعة وصرف الأموال بشكل متكرر حتى تحصل بالفعل على أموالك.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال باستخدام جهاز كمبيوتر محمول.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلنا حول كيفية مشاهدة الإعلانات مقابل المال في كسب بعض الدخل السلبي السهل والمكافآت في أوقات فراغك.

اعتاد أن يكون هذا أحد الجوانب الرئيسية لي في الكلية ، وبصراحة ، كانت الزراعة عبر الهاتف هي السبب في أنني بدأت This Online World في المقام الأول.

سأحصل دائمًا على بقعة ناعمة لهذه الأنواع من الزحام. لكن تذكر: هناك الكثير من الطرق المربحة لكسب أموال إضافية هناك!

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