ستساعدك المقالة التالية: كيف أثر التصيد عبر الإنترنت عليّ

ربما تعلمون بالفعل أن ابني ويليام يعاني من إعاقة شديدة. يعاني من شلل دماغي (تلف في الدماغ) ناجم عن نقص الأكسجين في مرحلة ما خلال اليوم الأخير من الحمل. حالته خطيرة، ويحتاج إلى رعاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكنه أيضًا أسعد طفل ستراه على الإطلاق (راقبني Instagram قصص لإثبات منتظم على ذلك!).

لذلك قد يفاجئك أن تعلم أن مشاركة هذا الطفل اللطيف والمضحك قد تركتني مفتوحًا على مصراعيها للتصيد، ولقد كنت ضحية لبعض من أفظع الإساءات التي يمكنك تخيلها عبر الإنترنت.

عندما كان صغيراً، كنت أستخدمه Facebook للحصول على الدعم من العائلات الأخرى في وضعي. كان هذا مرة أخرى في 2009/10 عندما Facebook كان لا يزال جديدًا نسبيًا (لم يكن لدي هاتف ذكي واضطررت إلى استخدام جهاز كمبيوتر للوصول إليه!). لقد كان تغييرا في قواعد اللعبة. لم أعد أشعر أنني الوحيد الذي لديه طفل معاق؛ كنت أتحدث إلى الناس في جميع أنحاء العالم وأكتشف كل أنواع العلاجات التي يمكننا تجربتها (خبر عاجل لا يوجد علاج للشلل الدماغي).

في ذلك الوقت، كنت أقوم بجمع التبرعات لدفع تكاليف التعديلات على منزلنا. كنا بحاجة إلى أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني لتعويض النقص لتسهيل الوصول إلى الكرسي المتحرك في منزلنا. لذلك بدأت أ Facebook الصفحة التي قمت فيها بإجراء مزادات عبر الإنترنت، وبعت الكعك ونجحت في جمع الأموال في فترة زمنية قصيرة جدًا.

كانت رائعة. ولكنه أيضًا فظيع، لأنه كان أول تجربة لي للتنمر عبر الإنترنت.

تلقيت رسائل من أشخاص يتساءلون عما إذا كنت اختلقت إعاقة ويليام، وشارك أشخاص منشوراتي ووصفوني بالمحتال، وكنت أتلقى بانتظام تعليقات من أشخاص يطلقون على ابني كلمة R ويتساءلون عن سبب حاجته إلى الوصول إلى الكرسي المتحرك عندما كان مجرد طفل. طفل.

لكن كوني شخصًا إيجابيًا، لم أترك الأمر يؤثر علي. لقد تجاهلت ذلك في الغالب. لم أذكر ذلك حقًا لأي شخص (بما في ذلك زوجي) واستمرت في الأمر.

تجربتي التالية مع التنمر عبر الإنترنت جاءت عندما كنت أقوم بالكثير من الحملات من أجل تغيير الأماكن للمراحيض، حيث أن هذه هي المرافق الوحيدة التي يمكن أن يستخدمها ويليام عندما نجرؤ على مغادرة المنزل.

إذا كنت مثلي لم تقابل شخصًا معاقًا بشدة من قبل، فسوف أسامحك على عدم إدراكك أن المراحيض المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ليست في الواقع مناسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة! (تحتوي مراحيض أماكن التغيير على رافعة وطاولة تغيير مقاس البالغين بداخلها بالإضافة إلى مرحاض.)

أسفرت حملتي عن الكثير من التغطية الصحفية. لقد كنت في الصحافة المحلية والوطنية، بما في ذلك صحيفة ديلي ميل. اسمحوا لي أن أحذرك الآن إذا قمت بمشاركة التغطية الصحفية على الإطلاق Facebookلا تقرأ التعليقات.

كان الناس غاضبين لأنني تجرأت على توقع أن يتمكن ابني من الخروج في الأماكن العامة، ولم يخشوا إظهار اشمئزازهم.

قيل لنا أن ويليام يجب أن يبقى في المنزل، حتى لا يزعج الآخرين.

لقد تم استدعاؤنا متطفلي الإعانات (لست متأكدًا من سبب عدم مطالبتنا بأي أموال ولم نحصل حتى على الإعانات!)، وأخبرونا أن ويليام يجب أن يبقى في المنزل فقط، لذلك لم يزعج الآخرين بل وتساءل عن السبب. لقد شعرنا بالفخر الشديد لأنه يجب أن يحصل على معاملة خاصة لمجرد أنه معاق – فالجلوس في حفاض نظيف بدلاً من حفاض متسخ لا يمثل معاملة خاصة في رأيي، ولكن ماذا أعرف.

وتراوحت التعليقات بين أشخاص يقولون إنني يجب أن أتوقف عن توقع أن يدفعوا ثمن “أخطائي”. يجب أن أحمل “طفلي الصغير” فقط إلى “ضع “r****** في المنزل، حتى لا ينظر إليه أحد”… والأسوأ من ذلك.

مرة أخرى، تجاهلت ذلك في الغالب. على الرغم من أنه كانت هناك أوقات كنت أتراجع فيها، فقط للحصول على ردود أسوأ قبل أن أدرك أنني كنت أخوض معركة خاسرة. الناس مجرد الإجمالي.

إذا كنت ترغب في قراءة بعض التغطيات الصحفية الخاصة بي، انقر هنا.

في إحدى المرات، انتهى بي الأمر بالانتشار على نطاق واسع عندما قمت بتغريد صورة لابنة صديقي على أرضية مرحاض جون لويس بعد وقت قصير من إنفاق الملايين على إعلان عيد الميلاد. كان الناس أكثر غضبًا لأننا نجرؤ على انتقاد جون لويس أكثر من غضبنا من القضية الفعلية. هذه المرة لم أكن أنا الطرف المتلقي للإساءة عبر الإنترنت فحسب، بل كانت والدة الفتاة كذلك.

لكن الأسوأ جاء عندما تعاملت مع ماركس آند سبنسر. متجري المحلي رائع، ويحتوي على مقهى ضخم، وكثيرًا ما كنت أذهب إلى هناك في عطلة نهاية الأسبوع مع ويليام لأنه كان هناك مساحة كبيرة للتنقل على كرسيه المتحرك. يحب مشاهدة الناس. أحب التسوق هناك؛ كلانا نحب الكعكة.. مثالية. لكننا لم نتمكن من البقاء هناك لفترة طويلة لأنه إذا احتاج إلى الحمام، فلن يكون هناك مكان يذهب إليه.

باختصار، كان متجرًا ضخمًا؛ طلبت منهم إجراء تعديلات، قالوا لا. لقد قمت بالتدوين حول هذا الموضوع.

قرأه شخص ما وانزعج بشدة.

لقد كانوا مستاءين جدًا لدرجة أنهم قرروا إرسال بريد إلكتروني إليّ.

أخبروني أنه لا ينبغي عليّ “اختيار M&S” لأن ويليام كان كذلك “حالة جيدة للقتل الرحيم عند الولادة” ولا ينبغي أن يكون هنا على أي حال. لقد راسلتني عبر البريد الإلكتروني عدة مرات من حساب بريدها الإلكتروني، وكانت رسائل البريد الإلكتروني المسيئة تطالب دائمًا بالقتل الرحيم لوليام. أخبرني حرفيًا أن طفلي يجب أن يموت.

لقد بحثت عنها في جوجل. كانت طبيبة عامة متقاعدة.

لم يشعر الطبيب العام أنه من المقبول إرسال رسائل مسيئة فحسب، بل شعر أن ابني، وهو إنسان تصادف أنه معاق أيضًا، كان يجب أن يُقتل عند ولادته.

بحلول هذا الوقت، اعتقدت أنني سمعت كل شيء. تبين أنني لم أفعل ذلك. وكانت هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير.

السبب وراء تأثير هذه الحادثة عليّ لم يكن لأنها اعتقدت ذلك، على الرغم من أن ذلك كان سيئًا بما فيه الكفاية. لقد فكرت في الأمر كثيرًا لدرجة أنها بذلت قصارى جهدها للعثور على عنوان بريدي الإلكتروني، وأرسلت لي بريدًا إلكترونيًا وأخبرتني أن هذا هو ما فكرت به. وأنها كانت طبيبة عامة متقاعدة.

هل كانت تعتقد ذلك دائمًا؟ هل أثرت تلك الأفكار على أي شخص آخر في الماضي؟ هل أعطت الأشخاص المعاقين العلاج الطبي المناسب عندما كانوا بحاجة إلى مساعدتها كطبيب عام؟

كان أكثر من اللازم.

لذلك اتصلت بالشرطة.

كانوا مدهشون. تم تصنيف رسائل البريد الإلكتروني على أنها جريمة كراهية ضد شخص معاق، وتم تحذير المرأة.

لم يمنعها. لقد فعلت ذلك مرة أخرى. هذه المرة قيل لي أنها مريضة عقليا. مثل هذا كان عذرا لسلوكها.

من المحتمل أنها فعلت ذلك لأشخاص آخرين، ولا يمكنها أن تفعل ذلك بي مرة أخرى لأنني لم أعد أحمل حملة أو أقوم بالتدوين تحت إشراف أمي بشأن علامة تجارية مهمة. لقد أغلقت بريدي الإلكتروني، وتوقفت عن التدوين، وأغلقت بريدي الإلكتروني Facebook الصفحة والمجموعات؛ لقد كان التعامل معها أو مع المتصيدين الآخرين أمرًا مرهقًا عقليًا للغاية والذين سيخرجون حتمًا من الأعمال الخشبية إذا واصلت.

أنا لست مجروحة عقليا. ربما لأن الصدمة الناتجة عن إخباري أن طفلك يعاني من تلف في الدماغ جعلتني أكثر تشددًا وجعلتني محصنًا ضد أي شيء آخر؟ لا أعرف.

إن كونك على الطرف المتلقي لتعليقات كهذه حول طفلك أمر مروع، ولكن إزالة بعض التعليقات قليلاً تسمح لك بالحصول على بعض المنظور والعقلانية في ردودك.

لا أستطيع أن أتخيل كيف يجب أن يكون الأمر عندما يتم التصيد شخصيًا. أن يهاجمك شخص ما، مظهرك، شخصيتك، روحك.

مجرد التفكير في ذلك يجعلني أشعر بالارتياح لأن ويليام لن يضطر أبدًا إلى تحمل الأمر بنفسه، لأنه لن يتمكن أبدًا من الوصول إلى الإنترنت بشكل مستقل.

لكن ما يخيفني هو أن أطفال صديقي قد يتحملون هذا الأمر وما هو أسوأ عندما يكبرون. أو ما هو أسوأ من ذلك، قد يصبحون هم أنفسهم متصيدين.

تجربتي مع التنمر عبر الإنترنت، والمتصيدون، ومحاربي لوحة المفاتيح لم تؤثر على صحتي العقلية. لكنهم جعلوني مصممًا على القيام بشيء ما لمساعدة الأشخاص الآخرين الذين تأثروا بالتسلط عبر الإنترنت والتصيد والتحرش عبر الإنترنت وما إلى ذلك.

من خلال العمل في وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو من الواضح حقًا أننا يجب أن نعمل معًا لمحاولة القيام بشيء حيال آثار التنمر عبر الإنترنت. من أجل مصلحتنا ومن أجل أطفالنا وأطفال عملائنا، الذين سيكبرون مع كون وسائل التواصل الاجتماعي هي القاعدة.

لذلك أنا سعيد حقًا لأننا كشركة، تمكنا من التبرع بأكثر من 1500 جنيه إسترليني إلى Cybersmile لدفع تكاليف الدعم 1:1 لضحية التنمر عبر الإنترنت حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها لضمان قدرتهم على تجاوز هذه المشكلة.

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