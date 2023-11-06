ستساعدك المقالة التالية: كيف تبدأ مزرعة هوب

ليس سراً أن شعبية البيرة الحرفية آخذة في الارتفاع. في الواقع، إنه شيء أفضل وصفه بأنه انفجار في الشعبية.

القفزات لها غرضان في إنتاج البيرة. القفزات تحافظ على البيرة وتوفر النكهة.

يحتاج جميع صانعي البيرة الحرفية إلى طلب القفزات بشكل مستمر. مع استمرار نمو عدد من يشربون البيرة الحرفية، تتزايد الحاجة إلى تنوع كبير في أنواع الجنجل.

ما هي بالضبط مزرعة هوب؟

مزرعة الجنجل هي أكثر من مجرد قطعة أرض – فهي المكان الذي يبدأ فيه المكون السحري وراء العديد من المشروبات المفضلة لدينا رحلته. في قلبها توجد القفزات، وهي الزهور الأنثوية العطرية (أو المخاريط) لنبات Humulus lupulus. هذه ليست مجرد نبات. إنه نبات معمر، مما يعني أنه ينمو مرة أخرى عامًا بعد عام، مما يوفر حصادًا ثابتًا وموثوقًا للمزارعين.

هناك مجموعة مبهرة من أصناف القفزات هناك. مع وجود المئات للاختيار من بينها، يتميز كل منها بنكهته المميزة. تتراوح هذه النكهات من الحمضيات إلى الترابية، ومن التوابل إلى الأزهار، وكل شيء بينهما. يمكن لمجموعة متنوعة من القفزات المستخدمة أن تغير بشكل جذري طعم البيرة التي تدخل فيها، مما يجعل اختيار القفزات جانبًا أساسيًا في صناعة البيرة.

يمكن أن يختلف حجم مزرعة القفزات بشكل كبير. في حين أن بعض المزارعين المتحمسين قد يبدأون بقطعة أرض متواضعة تبلغ مساحتها فدانين فقط، إلا أن العمليات واسعة النطاق يمكن أن تمتد على مساحة مذهلة تبلغ 100 فدان أو أكثر. وهذا يوضح الطلب الهائل والتبجيل لهذا العنصر الثمين.

الآن، لم يتم ترك القفزات لتنمو برية فحسب. لديهم ميل طبيعي للتسلق، حيث يصلون إلى ارتفاعات شاهقة تتراوح من 16 إلى 20 قدمًا. ولدعم هذا النمو التصاعدي، تستخدم المزارع هياكل تعرف باسم التعريشات. هذه هي الأطر الأساسية التي تمنح نباتات القفزات التوجيه والدعم الذي تحتاجه لتنمو طويلًا وبصحة جيدة.

في جوهرها، تعد مزرعة القفزات مزيجًا من جمال الطبيعة الخام وبراعة الإنسان، حيث تلتقي التقاليد القديمة مع تقنيات الزراعة المبتكرة لإنتاج أحد مكونات البيرة الأكثر حيوية.

لماذا يجب أن تبدأ مشروعًا تجاريًا لمزرعة هوب

خلقت حركة البيرة الحرفية تأثيرًا مضاعفًا، لم يمس مصانع الجعة فحسب، بل أيضًا موردي مكوناتها الأساسية. إذا كنت تفكر في إنشاء مزرعة حشيشة الدينار، فإليك الأسباب المقنعة التي تجعل الوقت الآن هو أفضل وقت:

صعود كرافت بيرة : تعلن جمعية مصنعي البيرة الأمريكية عن إطلاق أكثر من 400 مصنع جعة جديد سنويًا. هذا الاتجاه لا يتباطأ، خاصة مع قيادة جيل الألفية في تقدير البيرة الحرفية.

: تعلن جمعية مصنعي البيرة الأمريكية عن إطلاق أكثر من 400 مصنع جعة جديد سنويًا. هذا الاتجاه لا يتباطأ، خاصة مع قيادة جيل الألفية في تقدير البيرة الحرفية. متطلبات الأرض المتواضعة : على عكس المحاصيل الممتدة مثل القمح أو الذرة، يمكن زراعة نبات الجنجل في مساحات أصغر نسبيًا. تتيح قابلية التوسع هذه للوافدين الجدد والمزارعين ذوي الخبرة إجراء التجارب دون الحاجة إلى امتلاك مساحات شاسعة من الأراضي.

: قوانين المصادر المحلية : تدافع العديد من الولايات الآن عن الروح “المحلية”، مع وجود لوائح تشجع مصنعي الجعة على استخدام المكونات المزروعة في الفناء الخلفي لمنازلهم. ولا تركز مثل هذه القوانين على الجودة والنضارة فحسب، بل تحفز أيضًا الاقتصادات المحلية وتعزز الروابط المجتمعية القوية.

: دعم الاقتصادات المحلية: من خلال الاستثمار في زراعة نبات الجنجل، فإنك تدعم أيضًا اقتصادك المحلي. عندما يشتري مصنعو البيرة الحرفية المنتجات المحلية، تبقى الأموال داخل المجتمع، مما يعزز النمو المستدام.

في جوهر الأمر، فإن الجمع بين صناعة البيرة الحرفية المزدهرة، ومتطلبات الزراعة الممكنة، والتحول نحو المصادر المحلية، يجعل اللحظة الحالية لحظة ذهبية لمزارعي الجنجل المحتملين. إذا كنت تفكر في هذا المشروع، فليس هناك وقت أفضل من الآن للقيام بهذه القفزة.

صناعة الهيب في الولايات المتحدة

في عام 1648، أنشأ المستعمرون مزرعة للجنجل لتزويد مصنع الجعة في ماساتشوستس.

على الرغم من أن هذا هو أول موقع معروف لمزرعة الجنجل في الولايات المتحدة، إلا أنه بحلول القرن العشرين، كانت ولاية ويسكونسن وشمال غرب المحيط الهادئ المنتجين الرائدين للجنجل.

اليوم، تقود واشنطن إنتاج الجنجل، حيث تسيطر على 70% من السوق. رقائق أيداهو بنسبة 14% وأوريجون بنسبة 13%. تمتلك ماساتشوستس ونيويورك والولايات الأخرى 4٪ من السوق.

المنتجات التي يمكنك إنشاؤها من إنتاج الهيب

توفر مزارع الجنجل والقفز عددًا كبيرًا من فرص المنتجات التي تتجاوز مجرد استخدامات التخمير التقليدية. فيما يلي قائمة بـ 10 منتجات يمكن إنتاجها:

البيرة الحرفية: المنتج الأكثر وضوحًا هو أن الأنواع المختلفة من القفزات تمنح البيرة نكهاتها الفريدة ورائحتها ومرارتها. شاي هوب: مشروب مهدئ مصنوع من نقع زهور الجنجل المجففة، وهو معروف بآثاره المهدئة ويمكن أن يساعد في النوم. الوسائد هوب: مليئة بالجنجل المجفف، ويعتقد أن هذه الوسائد تعزز النوم والاسترخاء بسبب الصفات المهدئة الطبيعية للنبات. هوب الزيوت الأساسية: يمكن استخدام الزيت المستخرج من زهور نبات الجنجل في العلاج بالروائح العطرية والعطور وحتى كمادة حافظة طبيعية. صبغات هوب: شكل سائل مركز من نبات الجنجل، ويمكن تناوله كمكملات غذائية للمساعدة على النوم أو الهضم. المستحضرات والكريمات المملوءة بالقفز: بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد منتجات العناية بالبشرة المملوءة بالقفز على تهدئة البشرة المتهيجة. علف الحيوانات القائم على القفزات: بعد عملية التخمير، يمكن استخدام القفزات المستهلكة كمكون في علف الحيوانات، وخاصة للماشية. هوب السماد: يمكن تحويل نبات الجنجل المستهلك، كونه غني بالمواد المغذية، إلى سماد واستخدامه لإثراء التربة، مما يوفر طريقة مستدامة لإعادة تدوير النفايات. الأطعمة المملوءة بالقفز: من الشوكولاتة المملوءة بالجنجل إلى مخللات الجنجل، يمكن إدخال النكهة الفريدة للجنجل في مجموعة متنوعة من الأطعمة الذواقة. هوب الفن والديكور: يمكن استخدام كروم وزهور القفزات المجففة في أكاليل الزهور والترتيبات والمشاريع الحرفية الأخرى، مما يضيف لمسة ريفية إلى الديكورات الداخلية.

يمكن أن يؤدي استكشاف هذه المنتجات المتنوعة إلى فتح سبل جديدة للدخل لمزارعي نبات الجنجل، وتحقيق أقصى استفادة من كل جزء من النبات وخصائصه التي لا تعد ولا تحصى.

وصف المنتج البيرة الحرفية أنواع مختلفة من القفزات تعطي البيرة نكهات فريدة من نوعها، والروائح، والمرارة. شاي هوب مشروب من زهور الجنجل المجففة المعروفة بآثارها المهدئة. الوسائد هوب الوسائد المليئة بالجنجل المجفف التي تعزز النوم والاسترخاء. هوب الزيوت الأساسية يستخدم الزيت المستخرج في العلاج بالروائح والعطور وكمادة حافظة طبيعية. صبغات هوب شكل سائل مركز يؤخذ كمكملات غذائية للنوم أو الهضم. المستحضرات والكريمات المملوءة بالقفز منتجات العناية بالبشرة ذات الخصائص المضادة للالتهابات لتهدئة البشرة المتهيجة. علف الحيوانات القائم على القفزات يستخدم الجنجل المستهلك كمكون في علف الحيوانات، وخاصة للماشية. هوب السماد القفزات المستهلكة الغنية بالمغذيات تستخدم لإثراء التربة، وإعادة تدوير النفايات على نحو مستدام. الأطعمة المملوءة بالقفز الأطعمة مثل الشوكولاتة والمخللات ذات نكهة القفزات الفريدة. هوب الفن والديكور استخدام كروم/زهور القفزات المجففة في أكاليل الزهور والمشروعات اليدوية.

كيفية بدء مزرعة القفزات: أكثر من 12 خطوة مهمة

فهم أساسيات تشغيل مزرعة القفزات أو ساحة القفزات الزراعة والتدريب : نجاح زراعة القفزات يتوقف على تقنيات الزراعة الصحيحة و”التدريب على التعريشة”. تتطلب القفزات الرعاية والاهتمام، خاصة خلال مرحلة نموها.

: نجاح زراعة القفزات يتوقف على تقنيات الزراعة الصحيحة و”التدريب على التعريشة”. تتطلب القفزات الرعاية والاهتمام، خاصة خلال مرحلة نموها. رعاية الحصاد: نوعية القفزات تعتمد بشكل كبير على معالجة ما بعد الحصاد. تضمن عمليات التجفيف والتبريد والكفالة والتكوير المناسبة احتفاظ القفزات بخصائصها المميزة. جمع الموارد الأساسية لمزرعة الهيب الخاصة بك أنظمة تعريشة : قم ببناء تعريشات في غير موسمها لدعم القفزات التي يمكن أن تصل إلى 20 قدمًا في ستة أسابيع فقط.

: قم ببناء تعريشات في غير موسمها لدعم القفزات التي يمكن أن تصل إلى 20 قدمًا في ستة أسابيع فقط. الري : الاستثمار في نظام الري بالتنقيط (حوالي 4000 دولار للفدان) والرشاشات العلوية (حوالي 1000 دولار للفدان) لضمان الرطوبة المثالية.

: الاستثمار في نظام الري بالتنقيط (حوالي 4000 دولار للفدان) والرشاشات العلوية (حوالي 1000 دولار للفدان) لضمان الرطوبة المثالية. معدات: يمكن أن يبدأ الحصاد يدويًا، ولكن مع زيادة الإنتاج، فكر في منتقي القفزات. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى أدوات إنقاذ القفزات والجرارات لإجراء عمليات فعالة. التنويع من خلال معرفة أصناف القفزات الخاصة بك الأصناف الشعبية : نكهات الحمضيات تهيمن على السوق، ولكن استكشاف أنواع فريدة أخرى يمكن أن يميز إنتاجك.

: نكهات الحمضيات تهيمن على السوق، ولكن استكشاف أنواع فريدة أخرى يمكن أن يميز إنتاجك. القفزات المتخصصة: تحقق من نمو القفزات المتخصصة مثل Hallertauer للجعة والبيرة، أو Golding لتوابلها المعتدلة وخصائصها المريرة. طلب وتوقيت تسليم مخزون مصنعك متى تزرع : يزرع نبات الجنجل في فصل الربيع، ويكون النمو الأكثر إنتاجية بين السنوات 3-5.

: يزرع نبات الجنجل في فصل الربيع، ويكون النمو الأكثر إنتاجية بين السنوات 3-5. اختيار الجذر: اختر الجذور أو أجزاء من الجذر أو التيجان النبات بأكمله. يمكن شراء الجذور في الخريف وتخزينها لزراعة الربيع. زراعة الجذر بكفاءة تحضير التربة : ضمان بيئة مناسبة عن طريق حرث أرضك أو حرثها قبل زراعتها.

: ضمان بيئة مناسبة عن طريق حرث أرضك أو حرثها قبل زراعتها. تقنيات الزراعة: تتطلب كل من الجذور والتيجان زراعة يدوية للتأكد من تثبيتها بشكل صحيح. رعاية نباتات القفزات الخاصة بك سقي : اهدف إلى هطول حوالي 30 بوصة طوال موسم النمو، مع استكمال الري بالتنقيط حسب الحاجة.

: اهدف إلى هطول حوالي 30 بوصة طوال موسم النمو، مع استكمال الري بالتنقيط حسب الحاجة. إدارة المغذيات والآفات: راقب الآفات مثل حشرة المن وعث العنكبوت وقم بإدارة العناصر الغذائية عن طريق استخدام الأسمدة المناسبة في الأوقات المثالية. تقنيات الحصاد الماهرة القطع الصحيح: تأكد من قطع نبات الجنجل إلى مستوى منخفض، مع السماح للكرمة بالمرور عبر منتقي الجنجل لاستخراج الزهور الأنثوية القيمة. تقنيات التجفيف الأمثل للقفزات فحص الرطوبة : باستخدام مقياس الرطوبة، تأكد من أن نسبة الرطوبة في الجنجل لا تقل عن 6% لتجنب العفن أو تدهور الجودة.

: باستخدام مقياس الرطوبة، تأكد من أن نسبة الرطوبة في الجنجل لا تقل عن 6% لتجنب العفن أو تدهور الجودة. الاستعانة بمصادر خارجية: إذا كان الاستثمار في الفرن يبدو شديد الانحدار، فكر في إرسال القفزات الخاصة بك إلى مرافق التجفيف المتخصصة. تخزين القفزات بالطريقة الصحيحة التحكم في درجة الحرارة والضوء: قم بتخزين الجنجل المجفف في أماكن باردة ومظلمة. تساعد درجات الحرارة الباردة في الحفاظ على الرائحة وجودة القفزات بشكل عام. تعرف على عملية التخمير الحرفية

تعرف على المكونات : تعرف على الأساسيات، بما في ذلك الماء والجنجل والشعير (الشعير) والخميرة.

: تعرف على الأساسيات، بما في ذلك الماء والجنجل والشعير (الشعير) والخميرة. فهم التخمير: من الهرس إلى التخمير، وأخيرًا إلى التصفية والتعبئة، يمكن أن يؤدي فهم هذه العملية إلى تعزيز نقاط بيع القفزات لديك.

استراتيجيات التسويق الفعالة لأعمالك التجارية

الانضمام إلى الجمعيات : انضم إلى الجمعيات الإقليمية المتنامية لتوسيع شبكتك.

: انضم إلى الجمعيات الإقليمية المتنامية لتوسيع شبكتك. التواجد الرقمي: قم بإنشاء بصمة عبر الإنترنت باستخدام موقع ويب ووسائل تواصل اجتماعية نشطة. تفاعل مع العملاء المحتملين من خلال التذوق والأحداث وحملات البريد الإلكتروني.

تعظيم المبيعات والتوزيع

تعرف على منافسيك : على الرغم من أن المنتج المحلي يعد نقطة بيع، تذكر أن منتجي القفزات الرئيسيين، خاصة من شمال غرب المحيط الهادئ، هم منافسون.

: على الرغم من أن المنتج المحلي يعد نقطة بيع، تذكر أن منتجي القفزات الرئيسيين، خاصة من شمال غرب المحيط الهادئ، هم منافسون. بيع مباشر أو غير مباشر: استخدم القفزات الخاصة بك في مشروباتك أو قم ببيعها لصانعي البيرة الآخرين. استخدم العروض الترويجية عبر الإنترنت ووجودك الرقمي لإنشاء الطلبات.

خطوة المكافأة:

التعلم المستمر والتكيف

ابق على اطلاع: تغير الأساليب الزراعية وأصناف الجنجل ومتطلبات السوق. تأكد من مواكبة أحدث التقنيات والاتجاهات لتظل قادرًا على المنافسة والابتكار في السوق.

كم يجني مزارعو الهيب؟

مزارعي هوب في أمريكا قامت بتطوير عدد من نماذج الميزانيات لمزرعة القفزات ذات الأحجام المختلفة.

يتأثر الدخل بعاملين رئيسيين:

طول المدة التي قضيتها في العمل. يتم استهلاك الأرباح في السنة الأولى أو السنتين من خلال تكلفة استثمار رأس المال، وطول الفترة التي تستغرقها نباتات الجنجل حتى تنضج (3 سنوات). حجم مساحة مزرعتك.

لدى شركة Hop Growers of America جميع الأسئلة التي تم الإجابة عليها للقادمين الجدد. في الأساس، يتم بيع القفزات بسعر يتراوح بين 3 إلى 15 دولارًا للرطل الواحد. عندما تنضج النباتات، يمكن أن يصل العائد إلى 1800 رطل لكل فدان.

تتعاقد معظم مصانع الجعة الحرفية على 90% من عشبة الجنجل التي تستخدمها. قد يكون من الصعب على الوافدين الجدد الاستفادة من العقود الراسخة.

الأشياء التي يجب مراعاتها قبل بدء عمل تجاري في مجال الهيب

فهم طبيعة القفزات دورة النمو: تتطلب القفزات موسم نمو مدته 120 يومًا، وتزدهر بشكل أفضل في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية 3-8. بعد الحصاد تبقى الجذور في التربة. لاحظ أنه إذا انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون -20 درجة فهرنهايت، فإن بقاء النبات مهدد. اختيار الموقع لتحقيق النمو الأمثل جودة التربة : يفضل المناطق ذات التربة الخصبة جيدة الصرف.

: يفضل المناطق ذات التربة الخصبة جيدة الصرف. ضوء الشمس: تأكد من تعرض الموقع المختار لأشعة الشمس يوميًا لمدة 6-8 ساعات، وهو أمر ضروري لنمو القفزات الصحي. الاعتبارات المناخية والبيئية مستوى الرقم الهيدروجيني للتربة : استهدف أن تتراوح درجة حموضة التربة بين 6-7.5.

: استهدف أن تتراوح درجة حموضة التربة بين 6-7.5. المناخ المثالي: المناخ الذي يتميز بصيف حار ورطب هو المثالي. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل منطقة شمال غرب المحيط الهادئ مركزًا سائدًا لزراعة القفزات. التنقل في اللوائح البيئية تصاريح متنوعة : الحصول على التصاريح البيئية ذات الصلة، والتي يمكن أن تختلف من ولاية إلى أخرى.

: الحصول على التصاريح البيئية ذات الصلة، والتي يمكن أن تختلف من ولاية إلى أخرى. الترخيص الخاص: تفرض ولايات مثل نيويورك تراخيص محددة لزراعة القفزات. تعرف على المتطلبات الإقليمية. تحديد السوق المستهدف فهم العقود : ندرك أن مزارعي الجنجل غالبًا ما يكون لديهم عقود طويلة الأجل، تتماشى مع سنوات ذروة الإنتاج في المصنع.

: ندرك أن مزارعي الجنجل غالبًا ما يكون لديهم عقود طويلة الأجل، تتماشى مع سنوات ذروة الإنتاج في المصنع. البحث عن المتجر : الخوض في العلاقات المحتملة بين المشتري والمنتج. الانخراط مع الجمعيات المحلية للحصول على رؤى الصناعة.

: الخوض في العلاقات المحتملة بين المشتري والمنتج. الانخراط مع الجمعيات المحلية للحصول على رؤى الصناعة. اعرف عملائك: حدد من سيكون عملاؤك الأساسيون. هل هم صانعو الجعة أم مصنعو المواد الغذائية أم من عشاق التخمير المنزلي؟ إدارة العمل والقوى العاملة الموسمية مقابل الدائمة: في حين أن بعض المهام، مثل التدريب على الزراعة والتعريشة، تتطلب مساعدة موسمية، إلا أن هناك حاجة إلى موظفين بدوام كامل للمراقبة المستمرة ضد الآفات والأمراض الفطرية وضمان الري المناسب. تأمين عملك بتغطية مناسبة التأمين المتخصص: كما هو الحال مع أي عمل زراعي، اختر التأمين على المحاصيل للحماية من خسائر المحاصيل غير المتوقعة. علاوة على ذلك، فكر في التغطية الشاملة للبنية التحتية الزراعية والآلات والمركبات. إدارة الضرائب بكفاءة رقم تعريف الموظف (EIN) : إذا كنت تتطلع إلى التوظيف، فإن رقم تعريف صاحب العمل (EIN) ضروري.

: إذا كنت تتطلع إلى التوظيف، فإن رقم تعريف صاحب العمل (EIN) ضروري. تقدير الضرائب والمدفوعات: نظرًا للطبيعة الموسمية لدخل زراعة الجنجل – الذي يتركز بشكل أساسي حول فترة الحصاد – فمن المهم تقدير الضرائب وإجراء دفعات ربع سنوية لتجنب الفواق المالي.

من خلال إيلاء الاعتبار الواجب لكل جانب من هذه الجوانب، ستكون في وضع أفضل لبدء مشروع زراعة القفزات المزدهر.

كم يكلف البدء في زراعة القفزات؟

تقدير تكاليف البدء هو 200000 دولار لكل 10 أفدنة.

كم تبلغ قيمة فدان القفزات؟

تختلف قيمة فدان الجنجل اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الجنجل والموقع وطلب السوق والعائد لكل فدان. اعتبارًا من بيانات التدريب الأخيرة الخاصة بي حتى عام 2021، يمكن أن تتوقع مزرعة الجنجل المتوسطة في الولايات المتحدة إنتاجًا يتراوح بين 1700 إلى 2500 رطل لكل فدان للنباتات الناضجة، اعتمادًا على التنوع وظروف النمو.

من حيث التسعير، يتم بيع القفزات بمبلغ يتراوح بين 3 دولارات إلى 20 دولارًا للرطل الواحد، اعتمادًا على التنوع وتفاصيل العقد. باستخدام متوسط ​​سعر قدره 10 دولارات للرطل الواحد لمجموعة متوسطة المدى ومتوسط ​​عائد يبلغ 2000 جنيه للفدان، يمكن أن تبلغ قيمة فدان واحد من القفزات حوالي 20 ألف دولار. ومع ذلك، هذا تقدير تقريبي.

من الضروري مراعاة النفقات مثل الزراعة والزراعة والحصاد والمعالجة والتسويق، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صافي الدخل من هذا الفدان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب ظروف السوق والطلب على أصناف معينة من الجنجل في تقلب الأسعار من سنة إلى أخرى.

للحصول على معلومات أكثر دقة وحداثة، يجب على مزارعي القفزات المحتملين استشارة الإرشاد الزراعي المحلي أو جمعيات مزارعي القفزات في منطقتهم.

كم فدان من القفزات مربحة؟

حتى إذا كنت تبيع ما قيمته 18000 دولار للفدان الواحد، فقد تحصل على صافي 1000 دولار فقط لكل فدان في عامك الأول.

ويرجع ذلك إلى تكاليف نظام التعريشة والآلات الزراعية الأخرى. كما أن نباتاتك لم تنضج إلى أعلى قدراتها الإنتاجية عند الحصاد عند عمر سنة أو سنتين.

كلما زاد عدد الأفدنة، زاد عدد التعريشات التي تحتاجها. لكن احتياجات المعدات لا تتغير.

كم فدانًا تحتاج لزراعة القفزات؟

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كورنيل لعام 2020، فإن تكلفة إنشاء الفدان تبلغ 12000 إلى 15000 دولار للفدان.

ووفقا لنفس الدراسة، فإن 10-15 فدانا يجب أن تدر دخلا قدره 12000-15000 دولار لكل فدان.

بمجرد الانتهاء من المعدات، ترتبط الاختلافات في الربح بعمر المصنع. إن الحفاظ على المزرعة في وضع ذروة الإنتاج يتطلب التخطيط.