ستساعدك المقالة التالية: كيف تبدأ مزرعة (وتربح 120 ألف دولار شهريًا) في عام 2023

نداء لجميع المزارعين! هل تستمتع بزراعة طعامك بنفسك؟ هل فكرت يومًا في الخروج من المدينة وإدارة مزرعتك الخاصة؟ اليوم، ستستمع إلى المزارعين الناجحين الذين بنوا أعمالهم من الألف إلى الياء وحولوها إلى مؤسسة بقيمة 120 ألف دولار شهريًا.

لقد أجرينا مؤخرًا مقابلات مع المزارعين الخبراء، تيم وجريس لوكينز من مزارع جريس هاربور، الذين بدأوا مع ماعزتين فقط. لكن هوايتهم سرعان ما تحولت إلى عمل تجاري قابل للحياة يحقق الآن ما يقرب من 2 مليون دولار من المبيعات كل عام.

لقد شاركوا معنا التفاصيل الدقيقة والنجاحات والإخفاقات التي حققتها أعمالهم الزراعية في ولاية واشنطن. وبالاعتماد على الخبرة الواسعة من Grace Harbour Farms، فإننا نأخذك خطوة بخطوة خلال عملية كيفية بدء مزرعة صغيرة لتحقيق الربح.

سنزودك بإجابات قابلة للتنفيذ على العديد من الأسئلة التي تركز على الأعمال حول تعلم كيفية الزراعة، وكيفية تأمين التمويل لعمليتك، وكيفية توصيل منتجاتك إلى المتاجر.

بدلاً من بناء مزرعة من الصفر، يمكن أن يكون شراء مزرعة موجودة طريقة أسهل وأسرع للبدء، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يعملوا في مزرعة من قبل.

كيف أبدأ مزرعتي الخاصة؟

إن إنشاء مزرعة، حتى لو تم ذلك على نطاق صغير، يتطلب استثمارًا كبيرًا للوقت والطاقة. ويتطلب الأمر عدة خطوات قبل زراعة البذور أو شراء الماشية.

نحن نغطي الجوانب الأكثر أهمية لبدء المزرعة حتى تتمكن من تجنب بعض المخاطر والأخطاء على طول الطريق. سواء كنت تتعلم كيفية إنشاء مزرعة صغيرة، أو تهدف إلى الزراعة التجارية، فإن هذه الخطوات ستوجهك في الاتجاه الصحيح.

1. قم بتغيير نمط حياتك، وقم بجولة، واكتسب الخبرة

إذا نشأت في غابة خرسانية، فإن خطوتك الأولى هي الخروج من المدينة. إن فكرة تجول المزارع في أرضه وخروج ساق القمح من فمه ليست حقيقة. الزراعة عمل قذر وذو رائحة كريهة وشاقة. انها ليست لضعاف القلوب.

للحصول على فهم أفضل، قم بزيارة المزارع المختلفة (راجع الخطوة 2) التي قد تكون مهتمًا بتشغيلها واعرضها من وجهة نظر عملية. إذا كنت لا تعرف مزارعًا، فحاول البحث عبر الإنترنت والجدولة جولة خاصة.

والأفضل من ذلك، اسألهم عما إذا كانوا سيسمحون لك بقضاء يوم كامل (أو أكثر!) معهم لترى كيف تسير الأمور. تعتبر الزراعة عملاً معقدًا، لذا من الضروري إجراء الكثير من الأبحاث على الواجهة الأمامية حتى تعرف ما الذي تواجهه.

التعليم و الخبرة

قد تكون الجولة تعليمية وملهمة، لكنها لن تكفي لإدارة عملية زراعية ناجحة. مديري المزارع بحاجة إلى الخبرة! ولحسن الحظ، هناك العديد من برامج التدريب المتاحة في الولايات المتحدة

قد يكون تعلم كيف تصبح مزارعًا عملية بطيئة، لكنك ستستفيد من قضاء الوقت في الأرض والعمل مع مزارعين حقيقيين.

2. اختر نوع العمل الزراعي

قبل البدء في مشروع تجاري زراعي، يجب عليك اختيار نوع المزرعة الصغيرة التي تريد تشغيلها. هناك العديد من الخيارات، ولكل منها إيجابياته وسلبياته. سوف تحتاج إلى بناء اختيارك على توازن العاطفة (ما الذي يمكنني أن أستيقظ كل صباح وأكون سعيدًا بفعله؟) والحس التجاري الجيد.

مع الخبرة والتعليم، سيكون القرار بشأن نوع المزرعة التي تريد إدارتها أسهل قليلاً. ستعتمد معظم قراراتك على الموقع ومساحة الأرض والميزانية.

تذكر أنه على الرغم من أن الشغف هو المفتاح، إلا أنه من الضروري أن تضع في اعتبارك ما هو أكثر من محصولك المفضل. افهم أن الزراعة عمل تجاري، ويجب أن تعرف ما يمكن للسوق التعامل معه. على سبيل المثال، مزارعي القنب في ولاية ويسكونسن ضرب عنق الزجاجة في أسواقهم ونفد المشترين في عام 2019.

هذه بعض أنواع المزارع التي يجب مراعاتها:

مزرعة البان

مخصص خصيصًا لإنتاج الحليب (عادةً الأبقار أو الماعز) ويمكن لمزارع الألبان أن يمتلك ما لا يقل عن حيوان واحد، أو بضع مئات، أو حتى بضعة آلاف. سيحتاج الحليب المستخدم للشرب إلى معدات خاصة ليتوافق مع الإرشادات الحكومية.

مزرعة المحاصيل

سواء كانت زراعة الفواكه أو الخضروات أو الحبوب، فإن هذه المزارع مخصصة لإطعام الناس. بالنسبة لمزرعة صغيرة، قد يعني هذا أ قائمة متنوعة من المحاصيل المختلفة تباع محليًا في أسواق المزارعين أو التعاونيات.

تميل المزارع الأكبر حجمًا إلى الالتزام بنوع واحد فقط من المحاصيل وقد تعتمد على صفقات الشركات الكبيرة لإنتاجها. فكر دائمًا في السوق الخاص بك واسأل: ما هي المحاصيل التي ستنمو في موقعي ومن سيشتريها؟

مزرعة دواجن

تُستخدم مزارع الدواجن (الدجاج والديوك الرومية) عادةً لإنتاج اللحوم ولكنها قد توفر البيض أيضًا. تتنافس العديد من المزارع الصغيرة التي تحتوي على دواجن وبيض منتجة محليًا بدون أقفاص مع المنتجين على نطاق واسع.

مزرعة الزهور

تنتج مزارع الزهور زهورًا مقطوفة للبيع، وتقوم بتوريد منتجاتها إلى بائعي الزهور الذين يقومون بعد ذلك ببيع المنتج إلى المستخدم النهائي. يمكن أيضًا بيع هذا النوع من المزارع الصغيرة في أسواق المزارعين أو لسلاسل البقالة المحلية.

بستان و/أو كرم

تتطلب البساتين ومزارع الكروم المخصصة لزراعة الفاكهة أنواعًا خاصة من التربة وأنماط الطقس وتكون قابلة للحياة فقط في أجزاء معينة من الولايات المتحدة. Apple البساتين، على سبيل المثال، تزرع بشكل جيد في العديد من المناطق في الولايات المتحدة، ولكن كروم العنب ومزارع الزيتون تتطلب المناخات الأكثر دفئا الموجودة في الغرب والجنوب.

عند زراعة هذه الفاكهة، فكر في منتجك النهائي – بستان تفاح من نوع U مع إنتاج عصير التفاح، أو مزرعة عنب ممزوجة بصناعة النبيذ، أو أي نوع آخر من أسواق المزرعة الصغيرة.

مزرعة هاي

وهي أيضًا مزرعة محاصيل، ويزرع هذا النوع من المزارع التبن (أو الحبوب الأخرى) المستخدمة لتغذية الماشية. ويتطلب ذلك مساحة كبيرة من الأراضي والمعدات الثقيلة مثل الجرارات والمكابس والمكابس ومناطق التخزين.

3. قم بإجراء اتصالات محلية

عندما تبدأ مزرعة للتو، قد لا تعرف أي شخص يعمل في مجال المزرعة. لكن في مجال الزراعة، من الضروري تكوين صداقات.

حتى مع وجود شبكة من جولاتك التعليمية والزراعية، تواصل مع المزارعين المحليين القادرون (والراغبون) في مشاركة الحكمة حول المناظر الطبيعية المحلية الخاصة بك. في بعض الأحيان يمكن أن يعني تل أو جدول واحد الفرق بين ظروف التربة الصالحة للزراعة أو التربة الفقيرة.

استخدم هذه الروابط لمعرفة كل ما هو ممكن عن نوع مزرعتك فيما يتعلق بأنماط الطقس الموسمية، والأسواق المحلية، وأوقات الزراعة، وما إلى ذلك. في معظم الأحيان، يسعد المزارعون بمشاركة ما يعرفونه مع المتعلمين المتفانين.

للتواصل مع عائلة لوكينز والاستماع إلى قصتهم حول بدء مشروع مزرعة صغير وتحويل الصعوبة إلى نجاح، شاهد سلسلة مقاطع الفيديو المكونة من جزأين هنا و هنا.

فوائد المجتمع الزراعي

مثل العديد من الشركات، يعمل المزارعون بشكل أفضل عندما يكون لديهم مجتمع يدعم بعضهم البعض. الزراعة المدعومة من المجتمع هو نموذج عمل جديد للزراعة يجب مراعاته قبل بدء مزرعتك.

يربط النظام المزارعين بالسكان المحليين الذين يشتركون (أو يستثمرون) في المزرعة. وفي المقابل، يحصلون على تسليم أسبوعي من المنتجات أو السلع الأخرى من المزرعة. ويقوم المزارعون بانتظام بتحديث المشتركين عن حالة المزرعة ودعوتهم للقيام بجولات في الموقع.

باعتبارك وافدًا جديدًا إلى صناعة الزراعة، يمكنك المشاركة في هذا النموذج ليس فقط لكسب المستثمرين في مزرعتك الخاصة، ولكن أيضًا للتعلم من المزارعين المحليين الآخرين وتنمي العلاقات معهم.

تواصل مع أحد هذه المجتمعات الزراعية من خلال العلاقات المحلية أو أسواق المزارعين أو عن طريق العثور على واحد على الانترنت.

4. تحليل السوق وقاعدة العملاء

مجرد زراعة الأشياء لا يكفي لإنجاح المزرعة.

مثل أي عمل تجاري، يجب عليك إجراء تحليل شامل للسوق ومطابقة محصولك مع قاعدة عملائك. وفقًا لتيم لوكينز، يعد العثور على قاعدة عملائك أحد أهم الجوانب لإدارة أعمال زراعية قابلة للاستمرار. عليك أن تعرف من سيشتري منتجاتك.

لقد رأيت أشخاصًا وسمعت عن أشخاص يستثمرون الكثير من الأموال في البنية التحتية وهم يفكرون: “حسنًا يا إلهي، الجميع سيرغبون في ذلك!” حسنا خمن ماذا؟ هذا ليس هو الحال. هناك الكثير من المنافسة هناك.

البحث سيعطيك السوق الذي تريد بيع منتجاتك فيه فكرة عن نوع ميزانية التسويق التي ستحتاجها بمجرد إنشاء مزرعتك وتشغيلها. إذا كنت تبيع المواد الغذائية، فإن إبقاء السوق محليًا يمكن أن يكون مفيدًا، لكن لا تستبعد السوق عبر الإنترنت.

تعد وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) المصدر الأول لأبحاث السوق الزراعية ولديها معلومات واسعة النطاق موارد متاح مجانا!

قد تتطور القاعدة بمرور الوقت في الصناعة الزراعية

بالنسبة إلى Grace Harbour، تطورت قاعدة عملائها بمرور الوقت. منذ أن بدأوا مع الماعز، كان التطور الطبيعي لشركة Grace Harbour هو صناعة الصابون ثم المستحضرات. بدأوا في أسواق المزارعين ثم انتقلوا إلى أحد الأكشاك في المركز التجاري لبيع بضائعهم.

وبحلول نهاية موسم سوق المزارعين، كان الناس يتساءلون: “أين يمكننا أن نجدك عندما ينتهي الموسم؟” لذلك استأجرنا كشكًا. وأطلقنا عملاً تجاريًا.

استمر الطلب في الزيادة، والآن هناك أكثر من 100 متجر على مستوى البلاد يعرض منتجات العناية بالبشرة. بدأت عائلة Lukens أيضًا في بيع الصابون ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى عبر الإنترنت، وهو المكان الذي يوجد فيه أكبر سوق لها اليوم.

تقدم وزارة الزراعة بولاية واشنطن موارد لمساعدة المزارع المحلية على تسويق منتجاتها – توفير التوجيه التسويقي وفهم اللوائح والتدريب خصيصًا للمزارع الصغيرة المحلية. ولاية أوريغون لديها برنامج مماثل لأولئك الذين لديهم أعمال زراعية صغيرة.

سيكشف البحث السريع عبر الإنترنت عن برامج المساعدة إذا كنت تبدأ مزرعة في ولاية أخرى.

4. تقديرات التكلفة

قبل أن تكون متحمسًا جدًا لتكوين صداقات جديدة وتتسخ يديك كمزارع، تحتاج إلى معالجة بعض الأرقام.

تذكر: الزراعة يمكن أن تكون مكلفة. وستتغير الأرقام بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل مثل موقعك ونوع المزرعة التي تخطط لتشغيلها وحجمها.

كم من المال يستغرق لبدء المزرعة؟

نظرًا لأن الزراعة هي أيضًا عمل تجاري، فمن الضروري أن نفهم بالضبط مقدار تكلفة الزراعة. وهو سؤال معقد ليس له إجابة عامة.

ومع ذلك، يمكنك أن تتوقع إنفاق ما يتراوح بين 600 إلى 10 آلاف دولار لبدء عملية زراعية صغيرة الحجم. عمليات واسعة النطاق يمكن أن تكلف أكثر من 2 مليون دولار للبدء!

لتوضيح تكاليفك، قم بإنشاء قائمة شاملة بكل ما تحتاجه. لا تخف من طلب المساعدة من معارفك المزارعين حول كيفية بدء مشروع تجاري زراعي.

ضع في اعتبارك هذه التكاليف لبدء المزرعة:

أرض

من الواضح أنك تحتاج إلى قطعة أرض لزراعة طعامك أو تربية حيواناتك. إذا كان لديك عقار بالفعل، فيمكنك إنشاء مزرعة صغيرة في الفناء الخلفي لمنزلك. إذا كنت بحاجة إلى شراء أرض أو استئجارها، فضع ذلك في الاعتبار ضمن تكاليف بدء التشغيل.

المعدات / الآلات

تعتمد متطلبات المعدات على نوع المزرعة.

قد تتطلب المحاصيل الكبيرة جرارات ومباني تخزين، من بين معدات أخرى. قد تتطلب مزارع الألبان معدات حلب و/أو بسترة خاصة. تتطلب الحيوانات الأسوار والمباني الملحقة ومجموعة متنوعة من معدات المناولة.

إذا كنت تصنع منتجات في الموقع مثل خط العناية بالبشرة الخاص بشركة Grace Harbour، فأنت بحاجة إلى مساحة تصنيع لمعدات الإنتاج ووضع العلامات.

قد يكون من الممكن استعارة المعدات أو مشاركتها في البداية، وهي طريقة رائعة لإبقاء تكاليفك منخفضة. هذا هو المكان الذي تستمر فيه تلك الروابط مع المزارعين الآخرين في اللعب.

عوامل التكلفة المحتملة الأخرى:

تحضير التربة

بذور

الري

التبريد والتخزين

التعبئة والتغليف

تسويق

التكاليف الحيوانية والبيطرية (إذا كنت تدير مزرعة ألبان أو دواجن)

إذا بدت لك أن الزراعة ستكون مكلفة للغاية، فاطلع على بعض الأعمال الأكثر ربحية.

كيفية تتبع تكاليف الزراعة؟

قد تتساءل عما إذا كان من الصعب تتبع أرقامك. خاصة إذا كنت تفضل أن تكون في الهواء الطلق مع محاصيلك وحيواناتك!

لتنظيم بياناتك المالية، جرب برنامجًا بسيطًا لمسك الدفاتر يمكنه الحفاظ على مزرعتك الصغيرة في أفضل حالة مالية. بعض الاقتراحات المناسبة للمزرعة هي كويكبوكس، المزرعة السهلة، الكتب الزراعية.

إذا كانت عمليتك كبيرة بما يكفي، فقد يكون من مصلحتك العثور على محاسب متخصص الأعمال الزراعية.

5. إنشاء خطة عمل

لفهم ما إذا كانت مزرعتك قابلة للحياة كعمل تجاري، فأنت بحاجة إلى خطة عمل. خطة عملك هي “خارطة طريق للنجاح”. فهو يوفر معلومات حول من أنت وماذا تريد وكيف تنوي الوصول إلى هناك. إنه مبدأ توجيهي وقابل للتغيير، ولكنه مكان جيد لبدء رحلتك نحو أن تصبح مزارعًا.

ولحسن الحظ، تقدم وزارة الزراعة الأمريكية المساعدة في إنشاء خطة عمل إلى جانب الموارد الأخرى للمزارعين الذين بدأوا للتو.

مصادر أخرى

6. ابدأ مشروعك التجاري في المزرعة بشكل قانوني

لبدء عملية الزراعة الخاصة بك بشكل قانوني، تحتاج إلى إنشاء هيكل الأعمال للأغراض القانونية والضريبية. مثل أي عمل تجاري، يعمل المزارعون تحت أحد الهياكل الخمسة: شركة ذات مسؤولية محدودة، ملكية فردية، شركة، شراكة، أو تعاونية.

شركة ذات مسؤولية محدودة

هذا بناء سرعان ما أصبح شائعًا في المجتمع الزراعي لأنه يسمح للمزارعين بحماية أصولهم الشخصية من الالتزامات المترتبة على الأعمال الزراعية. ومع ذلك، فإن الأصول الشخصية ليست محمية ضد الإجراءات غير المشروعة في هذا الهيكل.

ملكية فردية

مع ملكية فردية، لديك السيطرة الكاملة على العمل، بما في ذلك جميع الأرباح والأصول، ولكنك أيضًا مسؤول شخصيًا عن جميع الديون وأي التزامات قانونية أخرى للمزرعة.

شركة أو شراكة أو تعاونية

هذه الهياكل التجارية ليست نموذجية للعمليات الزراعية الصغيرة. ومع ذلك، يمكنك رؤية الموارد المتعلقة بهذه الهياكل هنا:

التصاريح والتراخيص

إلى جانب هيكل الأعمال، ستحتاج مزرعتك إلى تصاريح وتراخيص مختلفة بناءً على موقعك ونمط مزرعتك. وزارة الزراعة الأمريكية لديها الموارد على الانترنت الذي يحدد التراخيص الفيدرالية لكل نوع من أنواع المزارع. ومع ذلك، يجب عليك زيارة ولايتك قسم الزراعة موقع للتحقق من التراخيص والتصاريح الحكومية والمحلية.

7. التمويل الآمن

بمجرد الانتهاء من خطة العمل وفهم جدوى عملك الزراعي، فقد حان الوقت لتنظيم شؤونك المالية. على الرغم من أن الحصول على قروض لبدء مزرعة قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أنك قد تجد أنك بحاجة إلى تعزيز أموالك من خلال تأمين التمويل من مصدر موثوق.

القروض التقليدية، وزارة الزراعة الأمريكية، وخيارات أخرى

قد تكون القروض المصرفية التقليدية وقروض الأعمال الصغيرة متاحة لأعمالك الزراعية. ومع ذلك، بدون بعض الضمانات أو تاريخ الأعمال السابق، قد يكون من الصعب تأمينها.

أفضل مصدر للحصول على قرض مزرعة صغيرة (ولجميع الأمور المتعلقة بالزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية) هو وزارة الزراعة الأمريكية. تشجع حكومة الولايات المتحدة العمليات الزراعية من أي حجم من خلال بداية قروض المزارعين ومربي الماشية.

كما أن هناك الآلاف من مراكز خدمة وزارة الزراعة الأمريكية المحلية في جميع أنحاء البلاد متاحة للمساعدة في أي احتياجات الأعمال الزراعية.

قد يجد العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم رأس مال لبدء التشغيل المساعدة من العائلة أو الأصدقاء، فرص المنح (تأكد من أن خطة عملك قوية!)، أو حتى استخدام بطاقة ائتمان بفائدة 0%.

تجنب الديون!

في حين أنك قد تحتاج إلى القليل من المال مقدمًا للبدء، يقترح العديد من المزارعين أن أولئك الذين يبدأون مشروعًا زراعيًا يتجنبون الوقوع في الديون.

لقد تعلمت عائلة Lukens هذا الأمر بالطريقة الصعبة عندما وجدت نوبة من بكتيريا E. Coli طريقها إلى خط إنتاجها. وتتبع مسؤولو الصحة البكتيريا إلى جريس هاربور عندما أصيب شخص ما بالمرض. تعرضت المزرعة لانهيار مالي بين عشية وضحاها. لقد حاولوا الاعتماد على بطاقات الائتمان لإنقاذ أنفسهم ولكن انتهى بهم الأمر إلى إعلان إفلاسهم.

بعد هذا الوضع المخيب للآمال، أعادت عائلة Lukens تجميع صفوفها باستخدام الاحتياطيات النقدية فقط لدفع تكاليف العمليات. لقد تعلموا درسا قاسيا للغاية حول تجنب الديون بأي ثمن.

لقد حقق الإفلاس بعض الأشياء الجيدة لنا أيضًا، لأنه أجبرنا على العمل بأموالنا الخاصة. لم يكن لدينا أي رصيد للقيام بأي شيء آخر. كان علينا أن نفعل كل شيء نقدًا. إذا كنا بحاجة إلى شاحنة جديدة، أو كنا بحاجة إلى أي شيء جديد، كان علينا أن نفعل ذلك بالمال الذي كان لدينا.

خبير نصيحة من كريس هوجان، ينص على أن الديون يمكن أن تؤدي إلى تضخيم المشاكل، ويحتاج رواد الأعمال إلى مراقبة التدفق النقدي عن كثب.

9. إدارة المخاطر

في الزراعة، هناك دائمًا مخاطر مرتبطة بالعوامل الخارجية. في أي عملية زراعية، من المهم تأمين محصولك ضد المخاطر من خلال المؤسسة الفيدرالية للتأمين على المحاصيل.

أنها توفر مجموعة واسعة من سياسات بناءً على المحصول والموقع وتوفير دورات تدريبية وتعليمية قيمة ستساعدك على تجنب الكوارث.

إذا وجدت نفسك في حالة كارثة بدون تأمين، فقد لا تكون خسارة كاملة. اتصل بال برنامج المساعدة في حالات كوارث المحاصيل غير المؤمن عليها (NAP) لتقديم مطالبة، وقد تكون مؤهلاً للحصول على المساعدة.

10. ابدأ العمليات (واعمل بجد!)

بمجرد حصولك على بعض التعليم الزراعي، وإجراء الاتصالات، وتأمين التمويل والتأمين الخاص بك، وتجهيز كل شيء على الورق، فقد حان الوقت لبدء الأمور وتشغيلها.

احصلوا على أرضكم، اشتروا حيواناتكم، ازرعوا بذوركم. ستكون هذه التفاصيل موسمية وحساسة للوقت، اعتمادًا على نوع المزرعة التي تريد البدء بها.

مهما كان نوع المزرعة الصغيرة أو المزرعة الكبيرة التي تريد أن تبدأها، يجب أن تكون مستعدًا لفعل شيء واحد: العمل الجاد! إن الحيوانات والمحاصيل تتطلب الكثير من المتطلبات، ولكن يمكن أيضًا أن يكون الأمر مجزيًا للغاية عندما تتعلم كيفية إدارة المزرعة.

11. اعرض منتجاتك في السوق

كما أوضحت عائلة Lukens، يستغرق الأمر وقتًا لبناء العلاقات وجعل المتاجر تقوم بتخزين منتجاتك. كان لدى جريس هاربور ثروة من الدخول إلى شركة هول فودز منذ سنوات مضت، عندما كانت السلسلة أصغر بكثير.

ولكن حتى مع هذه العلاقة القائمة، يستغرق الأمر وقتًا وصبرًا للحصول على متاجر أخرى لنقل المنتجات من مزرعتك.

هنا خطوات لتوصيل منتجك إلى متجر البقالة:

التحقق من أي تصاريح والحصول عليها (الموارد في الخطوة 6).

قم بتطوير عبوة المنتج الخاص بك (الخطوة 12 في بناء العلامة التجارية).

قم بتسعير منتجك لتحقيق الربح.

قم بإدراج المشترين المحتملين وإجراء أبحاث السوق.

الاستعداد لتلبية احتياجات الإنتاج الخاصة بهم.

اتصل بالمتاجر وقدم منتجك.

وفقًا لديفيد لوكينز، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أشهر من المفاوضات أو أكثر للوصول إلى المتاجر أو السلاسل الأكبر حجمًا.

اسواق المزارعين

كان على جريس هاربور أن تبدأ ببناء سمعتها في أسواق المزارعين. وهو بديل رائع للمساعدة في توصيل منتجك إلى متاجر البقالة. بمجرد حصولك على منتج موثوق به، قد يكون من الممكن الدخول في محادثة مع متجر مملوك محليًا على مستوى التزام منخفض، ثم النمو من هناك.

وزارة الزراعة الأمريكية لديها دليل سوق المزارعين الوطني حيث يمكنك العثور على السوق المحلي الخاص بك، والاتصال بالمدير، والتفاوض بشأن طريقك إلى السوق.

12. قم ببناء علامتك التجارية

منذ سنوات مضت، سمع تيم لوكينز بعض النصائح المهمة التي قدمها السير ريتشارد برانسون لم يكن الأمر متعلقًا بالزراعة ولكنه ينطبق على ذلك.

ألهم السير برانسون فكرة أنه إذا كنت تريد أن تبدأ مشروعًا تجاريًا، فلا يتعين عليك إنشاء شيء جديد تمامًا. كل ما عليك فعله هو العثور على فئة مربحة ثم القيام بذلك بشكل أفضل من المنافسة؛ ليس عليك بيع منتجك بسعر أقل؛ عليك فقط أن تجعله أفضل من الباقي.

إذا كنت تفهم السوق وعقدت العزم على تقديم قاعدة منتجات وخدمات أفضل من منافسيك، فمن المرجح أن تكون مزرعتك الصغيرة ناجحة.

استخدم العلامة التجارية لإنشاء منتج متفوق

لإنشاء منتج متفوق، يجب عليك تقديم تلك الصورة. يتطلب القيام بذلك الاستثمار في أدوات التسويق وبناء العلامة التجارية مثل الشعار وموقع الويب والعلامات والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي.

ليس كل مزارع لديه خبرة في بناء علامة تجارية، لذلك قد يكون من الأفضل الاستعانة بمصادر خارجية لهذه المهام لمستشار تسويق مستقل من منصة مثل حتى العمل. سيكون لديهم خبرة في بناء تصميمات الشعار والمساعدة في إنشاء علامة تجارية موحدة عبر جميع قنوات التسويق الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

يعد موقع الويب والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا ضرورة لنجاح الأعمال الزراعية. هذا مجال آخر يمكنك اختيار الاستعانة بمصادر خارجية فيه. ولكن لا تقلق. هناك الكثير من موارد هناك للمساعدة في العثور على مصممي الويب وأساتذة الويب المؤهلين.

ومع ذلك، إذا كنت تريد القيام بذلك بنفسك، فيمكنك إنشاء موقع ويب من خلال منصة مثل ويكس; مساحة مربعة; أو ويبلي. وهناك طن من دورات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي متاح (العديد منها مجاني!).

13. الأهداف المالية: ما مدى ربحية المزرعة الصغيرة؟

تماما مثل العديد من الأسئلة حول الزراعة، تعتمد الإجابة على الربحية على مجموعة متنوعة من العوامل. قد يعتمد الربح على حجم المزرعة ونوع المزرعة والموقع وتكاليف الإنتاج ومن سيشتري المنتجات الزراعية.

يدير Tim & Grace Lukens مزارع Grace Harbour منذ عام 1999 وقد تحولت الآن إلى شركة بملايين الدولارات. ومع ذلك، وفقًا لديفيد، ابن تيم، يمكن أن تكون هوامش الربح للمزارع منخفضة بشكل استثنائي – في بعض الأحيان حوالي 2٪ فقط أو نحو ذلك.

على الرغم من أن الزراعة يمكن أن تكون استثمارًا ممتازًا على المدى الطويل، إلا أنها ليست خطة للثراء السريع. سوف يستغرق الأمر بعض الحسابات لمعرفة مقدار الربح الذي يمكنك تحقيقه.

توفر وزارة الزراعة الأمريكية التقارير على أرقام سابقة مختلفة قد تساعد المزارع على التقدير وفقًا لمناطق معينة وأنواع المزارع الصغيرة.

14. قم بتوسيع أعمالك الزراعية

في بعض الأحيان، تأخذ أعمالك الزراعية منعطفًا لم تكن تخطط له، كما تظهر قصة عائلة لوكينز. على الرغم من أنهم بدأوا بالصابون والمستحضرات فقط، إلا أن عملاء Grace Harbour بدأوا يطلبون منتجات حليب الماعز الأخرى أيضًا.

بعد بعض الإقناع، انخرطت عائلة Lukens في بيع الحليب الخام واللبن والعديد من منتجات الماعز الأخرى. لم يخططوا للأمر بهذه الطريقة، ولكن مع استمرارهم في مواكبة متطلبات السوق، نمت الأعمال. لقد اشتروا الأبقار، وأضافوا منتجات أخرى، واستمرت الأعمال في النمو.

في الواقع، أصبح الطلب أعلى مما يمكنهم الحصول عليه من تربية الماعز والأبقار، لذلك يقومون الآن بالاستعانة بمصادر خارجية لبعض حليبهم في مزرعتين محليتين أخريين.

الآن، بينما يتطلع ديفيد، ابن تيم، إلى تولي الأعمال، فإنه يبحث عن فرص لتوسيع نطاق Grace Harbour. إنه يتبع فكرة ويس هيرمان من Woods Coffee Shops – وهي أن الشركة يجب أن “تملك الفناء الخلفي لمنزلك”. وهذا يعني أنه يريد أن يكون تأثيره الأكبر وقاعدة عملائه محلية. وليس هناك شك في أنه سيفعل ذلك!

كما تعلمنا من عائلة لوكينز، يمكن أن تبدأ الزراعة كمجرد هواية ثم تتحول إلى عمل تجاري بملايين الدولارات! مع بعض العمل الجاد والتفاني، والخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك أيضًا تعلم كيفية إدارة المزرعة.

الخلاصة: لماذا تفشل بعض المزارع؟

بعد مواجهة الفشل المحتمل ثم العودة مرة أخرى، تدرك عائلة Lukens ما يتطلبه الأمر لإنجاح المزرعة. يعلم الجميع أن الزراعة تتطلب عملاً شاقاً. لكن تيم يعتقد أيضًا أن العديد من المزارع الصغيرة تفشل لأنها لا تفهم السوق.

الشيء الوحيد الذي يحتاج المزارعون إلى فهمه لتحقيق النجاح هو من هو المشتري. تيم لوكينز يقول:

إذا كنت لا تعرف من سيكون المشتري، فلن تتمكن من بيع منتجك. حتى لو كان بإمكانك زراعة منتج جيد أو صنعه، عليك أن تجد من يشتريه.

يقول لوكينز إن المزارع يحتاج إلى فهم إمكانات السوق وفهم تكاليف التشغيل. سيساعد هذا في حماية أولئك الذين يرغبون في بدء عمل تجاري زراعي من التورط في الأمر.

هل أنت مستعد للبدء في مزرعتك الخاصة؟ دعنا نذهب!