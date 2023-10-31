ستساعدك المقالة التالية: كيف تبدأ مشروعًا تجاريًا لتنظيف النوافذ بقيمة 100 ألف دولار شهريًا

إذا كنت تفكر في كيفية بدء مشروع تنظيف النوافذ، فسوف ترغب في سماع ما يقوله مارتن سكارا.

قرر أنه يريد شراء شركة تنظيف النوافذ بحوالي 400 ألف دولار، وبعد مرور عام، بدأ في تحقيق ضعف إيرادات الشركة عندما اشتراها. إنه يشارك إستراتيجيات عمله والتسويق وطرق الاتصال الخاصة به لمساعدتك على تعلم كيف تصبح منظف نوافذ.

سنشارك توقعات الصناعة ونصائح خطة العمل، وتسجيل شركة تنظيف النوافذ، وشراء مستلزمات التنظيف، والتسويق، والمزيد. استعد للحصول على الأدوات التي تحتاجها لتوفير المال أثناء بدء عملك.

هل تنظيف النوافذ عمل جيد؟

يمكن أن يكون تنظيف النوافذ عملاً مربحًا، لكن الصناعة تواجه بعض التحديات. منذ عام 2010، انخفض عدد عمال غسيل النوافذ والمنظفات الخارجية الأخرى للمباني من حوالي 114000 شركة إلى 86000 شركة.

على الرغم من انخفاض الأعمال وتزايد الإيرادات، لم تتجاوز الصناعة إيرادات عام 2019، ومن غير المتوقع أن تفعل ذلك قبل ثلاث إلى أربع سنوات. وبجمع هذه العوامل مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو الأجور، فإن متوسط ​​الأعمال في هذه الصناعة يحقق أرباحًا اسمية، والتي من المتوقع أن تنخفض أكثر.

هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك بدء عمل تجاري لتنظيف النوافذ، ولكن عليك البحث عن الفرص التي يمكن أن تميزك. أخبرنا مارتن سكارا:

كانت تجني 500 ألف دولار سنويًا. لذا فقد قمنا بدفع مبلغ 53000 دولار أمريكي في شهر يونيو من العام الماضي. وفي هذا الشهر، سنجني مبلغ 100000 دولار أمريكي.

يمكنك أيضًا شراء شركة تنظيف النوافذ بسعر رخيص جدًا.

كم يصنع منظف النوافذ؟

يتقاضى عمال تنظيف النوافذ عادةً ما يتراوح بين 20.000 دولار و 25.000 دولار سنويًا ويمكن أن يتم الدفع لهم عن طريق الوظيفة أو بالساعة أو العمولة. أخبرنا مارتن:

يتقاضى الرجال 12 دولارًا من الراتب الأساسي، ثم يحصلون على عمولة بنسبة 15% فوق ذلك. لذا، إذا قاموا بعمل بقيمة 100 دولار، فسيحصلون على 15 دولارًا. يكسب الرجال ما بين 35 إلى 40 دولارًا.

وهذا يعني أنه يدفع لكل موظف ما بين 72 ألف دولار و85 ألف دولار كل عام. إذا كنت تريد معرفة المبلغ الذي يمكنك تحقيقه من خلال بدء عمل تجاري لتنظيف النوافذ، فاستمر في القراءة.

دخل أعمال غسيل النوافذ

يبلغ متوسط ​​​​إيرادات أعمال غسيل النوافذ 95 ألف دولار أمريكي ولها هامش ربح بنسبة 8.4٪، لكن معظم أصحاب الأعمال ينظمون أعمالهم كشركة ذات مسؤولية محدودة مع انتخابات S-Corp.

يدفع معظم أصحاب أعمال غسيل النوافذ لأنفسهم راتبًا، وهو ما مكتب إحصاءات العمل سيتم احتسابه ضمن إدارة المنشأة ويبلغ حوالي 100 ألف دولار سنويًا. لذا فإن بدء عمل تجاري لغسل النوافذ يمكن أن يكون مربحًا جدًا. أخبرنا مارتن:

لدي هامش ربح يتراوح بين 20% إلى 25% ولكني أعيد الاستثمار من أجل النمو.

ما هي تكلفة بدء عمل تنظيف النوافذ؟

طالما لديك السيارة، فإن إنشاء شركة لتنظيف النوافذ يكلف أقل من 1000 دولار. كل ما تحتاجه حقًا لبدء عمل تنظيف النوافذ هو:

الممسحات

سيارة

شركة ذات مسؤولية محدودة أو هيكل أعمال آخر

منظف ​​نوافذ

الغسيل

عمود التمديد

رخصة أعمال

إذا كان عليك شراء سيارة، فلا يزال بإمكانك القيام بذلك بأقل من 5000 دولار. اتخذ مارتن طريقًا مختلفًا ووجد فرصة عمل رائعة لتنظيف النوافذ. اخبرنا:

لقد دفعت حوالي 400 ألف مقابل العمل، ولكن جمال الولايات المتحدة هو أن لديك ما يسمى قروض SBA، وهي قروض من بنك تجاري مضمونة من قبل إدارة الأعمال الصغيرة. ويتيحون لك شراء مشروع تجاري برافعة مالية تصل إلى 90%.

يمكنك مشاهدة المقابلة مع مارتن هنا:

كانت دفعته الأولى حوالي 40 ألف دولار. ومضى في شرح فوائد شراء شركة مقارنة ببدء عمل تجاري لتنظيف النوافذ.

لقد جاءت مع ثلاث شاحنات، اثنتان قديمتان جدًا، وثلاثة موظفين، والأهم من ذلك، سبب شرائي لها هو أنها تحتوي على أكثر من 4000 اسم في قاعدة البيانات. والتي كانت المنازل التي تم اقتباسها مسبقًا، ورسائل البريد الإلكتروني لهؤلاء العملاء، والتسعير، وكل شيء، وما إلى ذلك. اشتريت رقم هاتف يرن باستمرار.

كان لديهم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وهو نظام لإدارة علاقات العملاء. (كان هناك) ملفًا شخصيًا عن كل عميل يحتوي على أرقام هواتفهم وعناوينهم والأعمال التي قمنا بها من أجلهم سابقًا، وما هي الأسعار التي فرضناها وعروض الأسعار وما إلى ذلك.

في كلتا الحالتين يمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكن وجود قاعدة بيانات للعملاء يعد ميزة كبيرة لصاحب العمل الجديد. بعد ذلك، سنناقش كيفية بدء مشروع تنظيف النوافذ.

كيف تبدأ مشروع غسيل النوافذ

سيحتاج أصحاب الأعمال الصغيرة إلى اتباع عملية مكونة من سبع خطوات لبدء عمل تنظيف النوافذ. تتضمن الخطوات ما يلي:

اكتب خطة عمل التنظيف. قم بإنشاء مشروع تنظيف النوافذ الخاص بك. إنشاء دليل تسعير خدمات تنظيف النوافذ. احصل على برامج أعمال التنظيف. شراء لوازم تنظيف النوافذ. تطوير تسويق تنظيف النوافذ. تقديم خدمات تنظيف النوافذ.

قم بتنزيل ملف pdf الخاص بنا بعنوان “كيف تبدأ مشروعًا لغسل النوافذ” لوضع علامة على المهام أثناء إنجازها. دعونا نتعمق في خطة عمل غسالة النوافذ أولاً.

اكتب خطة عمل لتنظيف النوافذ

وفق مراجعة أعمال هارفاردفأخذ الوقت الكافي للتخطيط يزيد من احتمالية النجاح بنسبة 16%. بالإضافة إلى ذلك، تكون خطة عمل تنظيف النوافذ مطلوبة عادةً إذا كنت بحاجة إلى قروض إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) من المقرضين. سوف ترغب في:

العصف الذهني لأفكار أعمال التنظيف.

حدد أهدافًا لأعمال التنظيف الخاصة بك.

قم بإنشاء ميزانية لشركة تنظيف النوافذ.

إنشاء استراتيجية التسعير الخاصة بك.

اكتب خطتك التسويقية.

لنبدأ بمناقشة أفكار العمل.

العصف الذهني لأفكار أعمال التنظيف

عادةً ما يكون لدى شركات تنظيف النوافذ ثلاثة أنواع من عملاء غسيل النوافذ الذين يقبلونهم:

عملاء السكن : يتكون هذا السوق المستهدف من أصحاب المنازل في المناطق البريدية ذوي الأجور المتوسطة المرتفعة.

: يتكون هذا السوق المستهدف من أصحاب المنازل في المناطق البريدية ذوي الأجور المتوسطة المرتفعة. العملاء التجاريين : تركز خدمة تنظيف النوافذ التجارية على التنظيف windows للمباني مثل المكاتب ومراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية (الخارجية فقط).

: تركز خدمة تنظيف النوافذ التجارية على التنظيف windows للمباني مثل المكاتب ومراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية (الخارجية فقط). العملاء الشاهقة: تعمل شركة تنظيف النوافذ الشاهقة على ناطحات السحاب ولديها متطلبات سلامة وتأمين أكثر من الأنواع الأخرى من غسالات النوافذ.

لدى منظفات النوافذ السكنية والتجارية متطلبات متشابهة إلى حد ما، لذلك تقبل العديد من الشركات العملاء التجاريين والسكنيين. تحقق من مدونتنا حول المزيد من أفكار أعمال التنظيف.

بمجرد أن تقرر ما الذي سيركز عليه عملك، ستحتاج إلى تحديد أهدافك.

حدد أهدافًا لأعمال التنظيف الخاصة بك

يختلف كل صاحب عمل عن الآخر، وعليك أن تقرر ما هو مهم بالنسبة لك. يبلغ متوسط ​​الإيرادات لكل موظف في الصناعة حوالي 67000 دولار فقط، لذا ربما لن تجني مليون دولار سنويًا كشركة فردية. يجب ان تراعي:

كم تريد أن تكسب؟ هل تريد أن تكون مكتبًا منزليًا أو تريد استئجار مساحة مكتبية؟ ما مدى اتساع منطقة الخدمة التي تريد خدمتها؟ عندما تكون مستعدًا للتقاعد، هل تريد أن تكون قادرًا على بيع عملك أو نقله إلى أطفالك؟ هل تريد أن يكون العمل في مكان واحد أم ترغب في التوسع من خلال المتاجر المملوكة للشركة أو الامتياز؟ هل ترغب في توظيف الموظفين؟

ستحتاج إلى توثيق كل هذا في وقت مبكر من خطة عملك لأنه سيساعدك على التركيز على أهدافك خلال مراحل تكوين الأعمال والعمليات. بعد ذلك، سوف تحتاج إلى الميزانية.

قم بإنشاء ميزانية لشركة تنظيف النوافذ

ستحتاج إلى ميزانية للحفاظ على عمل أعمال تنظيف النوافذ بنجاح. أخبرنا مارتن:

آمل على المدى الطويل أن تكون (الهوامش) في نطاق 20٪ إلى 25٪. لذلك سيكون ما يقرب من الثلث، 35%، 40% من الفنيين لديك، ثم هناك نسبة أخرى، ما يقرب من 30% في النفقات العامة والتأمين ونعم، فقط كل الخدمة، وأي شيء آخر.

سيبدو التفصيل تقريبًا مثل الجدول أدناه بالنسبة لرجل أعمال منفرد. ما عليك سوى ضرب الخلايا المميزة بعدد الموظفين لتغيير التوقعات عند تعيين موظفين.

منفرد نفقات بدء التشغيل المقترحة شهريا سنوي ربح 70 ألف دولار لكل موظف هو افتراض معقول 5,833.33 دولار 70,000.00 دولار أجور 0.00 دولار 1,458.33 دولار 17,500.00 دولار 7.65% ضريبة الرواتب 0.00 دولار 111.56 دولار 1,338.75 دولار فوائد 0.00 دولار 0.00 دولار 0.00 دولار منتج التنظيف المستخدم في الوظائف 0.00 دولار 40.00 دولارًا 480.00 دولارًا عدد الأميال 0.00 دولار 512.50 دولارًا 6,150.00 دولار الجوارب العمل 0.00 دولار 12.00 دولارًا 144.00 دولارًا أدوات التنظيف (الشهر الأول) 1500 دولار/شاحنة 1,500.00 دولار 1,500.00 دولار التكلفة الإجمالية للخدمة المقدمة 30-40% 3,634.40 دولار 27,112.75 دولار مسؤل 10-12% تسويق 8.00% 466.67 دولار 5,600.00 دولار المدفوعات للمحاسبين والمحامين، الخ افترض 3-10 آلاف دولار في السنة 300.00 دولار مصاريف التكنولوجيا 300-1000 دولار عادة 300.00 دولار 3,600.00 دولار مدفوعات المركبات افترض 400-1000 دولار شهريًا لكل شاحنة 400.00 دولار 4,800.00 دولار إيجار المكتب 3000 دولار شهريًا أو مقدار المساحة المستخدمة في منزلك كمكتب 300.00 دولار 3,600.00 دولار التأمين (السيارات، المسؤولية التجارية، واجهة المستخدم، إلخ) افترض 300-1000 دولار لكل مركبة [per month] 300.00 دولار 3,600.00 دولار الاستهلاك والإطفاء افترض أن دورة الاستبدال مدتها 5-10 سنوات للشاحنات، و2-3 سنوات للأدوات 0.00 دولار 1,200.00 دولار الأرباح قبل ضريبة الدخل 432.27 دولارًا 20,187.25 دولارًا ضريبة الدخل (21% للشركات أو الأفراد) 90.78 دولارًا 4,239.32 دولار صافي الربح 341.49 دولارًا 15,947.93 دولار الربح+الأجور 1,799.83 دولار 33,447.93 دولار

إنشاء استراتيجية التسعير الخاصة بك

هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنك من خلالها تقديم عروض أسعار للعملاء المحتملين، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي تقديم اقتراح لتنظيف النوافذ يعتمد على:

نموذج الأعمال لكل جزء

نموذج الأعمال ذو اللقطات المربعة

نموذج الوقت والمواد

تتصل معظم الشركات الصغيرة لمقارنة أسعار غسالات النوافذ المحلية لمعرفة ما يتقاضاه السوق عادة. تعمل شركة Seattle Window Cleaners على تسهيل التحقق من مقدار غسل النوافذ، وتنظيف السقف، والغسيل بالضغط، وتنظيف المزاريب، وفرك الجوانب.

يستخدمون أداة تسمى Responsibid والتي تسهل تقديم عروض الأسعار الفورية، ولكن تخطيط BookingKoala أفضل والتكلفة أقل. يناقش كريس هذا الأمر في مدونتنا حول كيفية إنشاء شركة تنظيف.

يستخدم نظام المزايدة الخاص بشركة Seattle Window Cleaners طريقتين من طرق المزايدة، وضع كل جزء ووضع كل قدم مربع. إذا كنت تريد فقط تقديرًا سريعًا، فاكتب المساحة بالقدم المربع لمنزلك وعدد الطوابق للحصول على تقدير قابل للتغيير. تعرف على المزيد حول أسعار شركة التنظيف.

إذا كنت تريد عرض أسعار دقيقًا، فسيتعين عليك الإجابة عن نوع وعدد المنتجات windowsسواء كان لديهم شاشات، سواء في الأماكن المغلقة windows بحاجة إلى سلم، وعدد الطوابق، وأكثر من ذلك. يستغرق الأمر حوالي خمس دقائق، لكن الصورة أدناه توضح القيمة التقديرية لـ 10 windows مع شاشات على منزل مساحته 2000 قدم مربع.

بمجرد تحديد سعر الحزم، قم بتوثيقها وإدراجها في الخطة. لا تنس إضافة تكلفة نظام الطلب عبر الإنترنت إلى ميزانيتك.

هل تريد المزيد من المعلومات حول استراتيجيات التسعير؟ تحقق من دورات الأعمال لدينا هنا.

اكتب خطتك التسويقية

حان الوقت الآن لتحديد كيفية تسويق عملك. يجب عليك إنشاء:

القنوات التسويقية التي تريد استخدامها : الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون كلها خيارات. يختار معظمهم الطباعة الرقمية والمحدودة.

: الرقمية والطباعة والراديو والتلفزيون كلها خيارات. يختار معظمهم الطباعة الرقمية والمحدودة. ميزانية التسويق الشهرية : ما المبلغ الذي تريد إنفاقه على التسويق، بما في ذلك المدونات والإعلانات والوسائط المطبوعة؟

: ما المبلغ الذي تريد إنفاقه على التسويق، بما في ذلك المدونات والإعلانات والوسائط المطبوعة؟ محتوى : ما هو محتوى تسويق شركة غسيل النوافذ الخاصة بك؟ لديك سياسات خاصة بالكلمات والصور والألوان والخطوط واستخدام الشعار.

: ما هو محتوى تسويق شركة غسيل النوافذ الخاصة بك؟ لديك سياسات خاصة بالكلمات والصور والألوان والخطوط واستخدام الشعار. احصل على منتجات مادية لتسويق أعمالك: ستحتاج بالتأكيد إلى لافتات المركبات وبطاقات العمل وشماعات الأبواب. يستخدم بعض الأشخاص أيضًا رسائل البريد.

أخبرنا مارتن:

(أنفق) حوالي 3000 دولار (على) إعلانات Google. وبعد ذلك نقوم أيضًا بعمل جولة خماسية آلية مع البطاقات التي تخرج ولجميع الجيران. عندما نكون في أحد المنازل، يحصل الجيران على بطاقة في البريد بعد ذلك ومكتوب فيها:

“مرحبًا، نحن نقوم فقط بتنظيف منزل الجيران.” windows، نود أن نقوم ببعض الأعمال لك أيضًا!’

تعرف على المزيد حول العثور على عملاء التنظيف.

قم بتسجيل أعمال تنظيف النوافذ الخاصة بك

أحد الجوانب الأساسية لبدء مشروعك التجاري هو الالتزام بالقوانين المحلية وقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية. ستحتاج كل شركة في صناعة التنظيف إلى مراجعة حكوماتها المحلية لمعرفة اللوائح المحلية ولوائح الولاية.

ستحتاج معظم الشركات إلى:

اختر اسمًا تجاريًا. تشكيل كيان تجاري منفصل. احصل على رخصة تنظيف النوافذ. الحفاظ على التأمين التجاري. الحصول على حساب مصرفي تجاري.

دعونا نلقي نظرة على كيفية تعامل شركات الخدمات مع كل من هذه الأمور قبل أن تبدأ عمليات أعمال غسيل النوافذ.

قم بتسمية شركة تنظيف النوافذ

أول شيء عليك القيام به هو اختيار اسم النشاط التجاري. ستحتاج إلى التحقق من توفر الاسم في المواقع التالية:

وسائل التواصل الاجتماعي: تعتمد شركات الخدمات المحلية بشكل كبير على الإنترنت لقواعد عملائها. إذا كان الاسم الذي تريده موجودًا بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يواجه عملاء الأعمال صعوبة في العثور عليك. تحقق من أي منصة تخطط لاستخدامها. مكتب وزير الخارجية (SOS): SOS هو المكان الذي تتقدم فيه بطلب للحصول على شركة ذات مسؤولية محدودة وهياكل أعمال أخرى. إذا كان الاسم قيد الاستخدام بالفعل، فإن بعض الولايات تسمح لك باستخدامه على أي حال. إنه خيار سيئ لأن شركة أخرى يمكن أن تدمر سمعتك. اسم النطاق: اسم النطاق هو عنوانك لموقع الويب الخاص بشركتك. يجب أن تكون متاحة. تحقق من GoDaddy لمعرفة ما إذا كان اسم عملك متاحًا. مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO): أنت بالتأكيد لا تريد استخدام اسم تجاري مسجل كعلامة تجارية. يمكن أن يعرضك للدعاوى القضائية. تأكد من مراجعة موقع USPTO لمعرفة ما إذا كانت هناك أصول محمية.

أخبرنا مارتن بهذا عن الشركة التي اشتراها:

الشاحنات القديمة، لم يكن عليها أي شعار. كان الرجال يخرجون ويتظاهرون بأنهم من أحد هذه المواقع الأربعة المختلفة، اعتمادًا على المنزل الذي ذهبوا إليه، وهو أمر محير للغاية. لم تكن علامة تجارية كبيرة، ولكن كان لديها، كما تعلم، قاعدة عملاء متكررة.

وكانت هناك علاقة ما هناك. وقد لاحظت أنه بعد تبسيطنا وجعلنا كل شيء في مجال منظفات النوافذ في سياتل، فقدنا بعض العملاء خارج تلك المنطقة الأساسية.

بمجرد اختيار اسم النشاط التجاري، قم بتأمينه باستخدام النطاق ووسائل التواصل الاجتماعي ومكتب SOS. لقد جعلنا الأمر سهلاً من خلال مولد التسمية الخاص بنا.

سجل أعمال تنظيف النوافذ

سوف تحتاج إلى الحصول على شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة لتشغيل الأعمال التجارية. شركة ذات مسؤولية محدودة هي كيان عابر مما يعني أن دخل الأعمال يعتبر دخلاً شخصيًا، ولكن يمكنها اختيار اختيار تصنيف S-Corp، والذي قد يكون له مزايا ضريبية في بعض مستويات الدخل.

يمكنك أيضًا اختيار شراكة أو ملكية فردية، لكن هذه لا توفر حماية من المسؤولية الشخصية.

ستحتاج أيضًا إلى الحصول على تصاريح ضريبية ورقم تعريف صاحب العمل (EIN) من دائرة الإيرادات الداخلية. تمتلك بعض الولايات بوابة تساعدك على التقدم بطلب للحصول على شركة ذات مسؤولية محدودة، وتصاريح تحصيل ضريبة المبيعات، وتراخيص الأعمال المحلية، كل ذلك في مكان واحد.

تحقق من مدونتنا حول كيفية تسجيل الأعمال التجارية. سنرشدك أيضًا إلى كيفية الحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) الخاص بك من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).

احصل على رخصة عمل لتنظيف النوافذ

ستحتاج إلى البحث عن كاتب المقاطعة المحلي أو قسم تراخيص الأعمال للتحقق من التراخيص التجارية المطلوبة لصناعة تنظيف النوافذ. تختلف متطلبات الترخيص حسب الموقع، ولكن المتطلبات الشائعة هي:

التأمين على المسؤولية العامة

تأمين تعويض العمال

سندات الضمان

رسوم الترخيص

إذا كان موقعك يتطلب تأمينًا، فستحتاج إلى الحصول عليه قبل الترخيص.

احصل على تأمين أعمال تنظيف النوافذ

قد تحتاج إلى الحصول على تأمين قبل تقديم خدمات تنظيف النوافذ. حتى لو لم يكن ذلك مطلوبًا، يجب عليك حماية أصول عملك. أقترح عادةً خدمة Simple Business لأنها سريعة وسهلة وبأسعار معقولة. أنها توفر معظم أنواع التأمين التجاري بما في ذلك:

التأمين على المسؤولية العامة

المسؤولية المهنية

سياسات أصحاب الأعمال

التأمين على السيارات

تعويض العامل

تأكد من حصولك على ما تحتاجه لحماية أصولك الشخصية والتجارية.

الحصول على حساب مصرفي تجاري

ستحتاج إلى إبقاء عملك وأصولك الشخصية منفصلة. نفقات الأعمال معفاة من الضرائب، ولكن النفقات الشخصية ليست كذلك. يُسهل الحساب البنكي التجاري الاحتفاظ بالأصول الشخصية منفصلة عن نفقات عملك.

ستحتاج إلى التقديم عبر الإنترنت أو في اتحاد الائتمان المحلي الخاص بك. تميل البنوك الصغيرة إلى الحصول على معدلات موافقة أفضل من البنوك الكبرى عند التقدم بطلب للحصول على قروض، لذا ابدأ في بناء علاقة مبكرًا.

سيحتاج معظم عمال تنظيف النوافذ أيضًا إلى بطاقة ائتمان تجارية لدفع التكاليف العامة مثل حلول الغاز والتنظيف. إذا وافقوا عليك في نفس الوقت الذي تفتح فيه حسابك المصرفي، فستتمكن من استخدامه لتغطية تكاليف بدء التشغيل.

إنشاء دليل تسعير خدمات تنظيف النوافذ

الآن، من المفترض أن تكون قد حددت كيفية تحصيل الرسوم من عملاء تنظيف النوافذ، ولكنك ستحتاج إلى تسهيل تقديم عروض الأسعار للعملاء المحتملين. سيحتاج كل من ممثلي خدمة العملاء وفريق تنظيف النوافذ لديك إلى طريقة سهلة لتقديم التقديرات.

يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص إذا كنت تقدم خدمات أخرى للعملاء الحاليين. أخبرنا مارتن:

تنظيف النوافذ موسمي للغاية. نحن نفعل ذلك في الصيف ثم نتأخر حتى سبتمبر. في أواخر أغسطس، يبدأ الهدوء قليلاً.

ثم نبدأ في تعليق أضواء عيد الميلاد في أكتوبر، وهو أمر قدمناه العام الماضي وهو مربح حقًا.

الشيء الآخر الذي نقوم به في فصل الشتاء هو تنظيف البالوعات. عندما تتساقط الأوراق، يبدأ الجميع بالمطالبة بذلك. هذه أيضًا أرباح جيدة حقًا، ولكنها أيضًا شيء يتجمع في الغالب حول تلك الفترة في نوفمبر وديسمبر وأوائل يناير عندما تتساقط الأوراق هنا.

والشيء التالي الذي نقوم به هو تنظيف السقف. إذن، هناك الكثير من الطحالب تنمو على الأسطح المصنوعة من الألواح الخشبية هنا. لذلك نخرج ونعالج ذلك عندما تزهر في وقت لاحق من فصل الشتاء، أوائل الربيع.

كما يقومون بغسل الطاقة. قد ترغب شركات تنظيف النوافذ في التفكير في نهج مماثل لبناء علاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين. وسوف يساعد في تغطية التكاليف العامة خلال الأشهر البطيئة. تحقق من دليل أسعار عمال النظافة لدينا للحصول على الإلهام.

كما ذكرنا سابقًا، يجب عليك التفكير في Responsibid أو BookingKoala، ولكن يمكنك أيضًا استخدام جدول بيانات Excel وبرنامج نصي لتقديم عروض أسعار لمهام تنظيف النوافذ.

تخطي خسارة المال! تحقق من 7-مخطط أعمال التنظيف دورة تدريبية للحصول على المهارات والأنظمة والعمليات التجارية التي تحتاجها لإدارة شركة تنظيف مربحة. ستجعل العمليات اليومية أسهل بكثير.

شراء لوازم تنظيف النوافذ

يمكنك شراء لوازم تنظيف النوافذ على Amazon. سوف ترغب في الحصول على:

الممسحات

منظف ​​نوافذ

الغسيل

عمود التمديد

استمر في القراءة للحصول على مجموعة أدوات تنظيف النوافذ.

مجموعة مستلزمات تنظيف النوافذ

نحن نختبر شيئًا جديدًا لمعرفة ما إذا كان سيعجبك. نحن نبحث عن المنتجات وننشئ مجموعات حيث يمكنك العثور على كل ما تحتاجه معًا. نأمل أن يوفر عليك بعض الوقت.

تحقق من مجموعة أدوات بدء أعمال تنظيف النوافذ الخاصة بنا kit.co. يمكنك دمجها مع مجموعة أدوات الغسيل بالضغط للحصول على تدفقات إيرادات متنوعة وإمكانيات غسيل النوافذ الكهربائية.

تسويق تنظيف النوافذ

أخبرنا مارتن أنه جرب كل أنواع التسويق ووجد أن هناك ثلاث استراتيجيات تعمل بشكل جيد حقًا.

إعلانات جوجل برامج الإحالة أرسل بريدًا إلى خمسة جيران لكل عميل

هو شرح:

أنفق حوالي 3000 دولار شهريًا. نحن نستخدم فقط إعلانات Google العادية. وبعد ذلك نقوم أيضًا بإجراء خمس جولات آلية مع البطاقات التي تخرج ولجميع الجيران. عندما نكون في أحد المنازل، يحصل الجيران على بطاقة عبر البريد بعد ذلك.

تحقق من دورة التنظيف للحصول على نماذج لرسائل البريد والأتمتة ومنصات الإعلانات.

قد ترغب أيضًا في إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى أدلة الأعمال المحلية مثل Angie’s List وYelp وThumbtack. هذه توفر عملاء محتملين وتضيف إلى سلطتك.

تقديم خدمات تنظيف النوافذ

لقد مررت بعملية بدء مشروع تنظيف النوافذ، ولكن الآن حان الوقت لخدمة العملاء. إذا كنت تقدم خدمات أخرى مثل الغسيل بالطاقة، فحاول بيع عملائك لزيادة الإيرادات لكل رحلة. أنت تستخدم بالفعل حلول التنظيف والمناشف المماثلة. أدوات التنظيف قابلة للتبديل إلى حد ما.

كن حذرا عند تنظيف زجاج النوافذ. إذا كسرت زجاج النافذة عن طريق الخطأ، فادفع على الفور لشخص ما ليخرج ويصلحه. تقع الحوادث، ولكن الاستجابة السريعة والصادقة يمكن أن تساعد في بناء سمعة طيبة حتى عندما تتعرض لحوادث.

كيف تبدأ مشروع تنظيف النوافذ الشاهقة

إذا كنت ستقوم بتنظيف المباني الشاهقة، فستحتاج إلى اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية بما في ذلك:

استخدام معدات حماية شخصية إضافية مثل السقالات والأحزمة. زيادة التأمين الخاص بك للحماية من ارتفاع مخاطر الإصابات أو القتل غير المشروع. تقديم عطاءات أكثر لكل جزء نافذة.

محل غسيل نوافذ للبيع

هل يبدو البدء كمنظف نوافذ من الصفر عملاً شاقًا؟ فكر في كيفية شراء شركة تنظيف النوافذ لتصبح رئيس نفسك.

ما هو الجزء من تنظيف النوافذ الذي يثير اهتمامك أكثر؟

الآن أنت تعرف كيفية بدء عمل تنظيف النوافذ. هناك الكثير من الأجزاء المتحركة للعديد من أصحاب الأعمال، لكن تنظيف النوافذ يمكن أن يكون مهنة رائعة. ما هو الجزء الذي يثير اهتمامك أكثر؟