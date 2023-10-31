ستساعدك المقالة التالية: كيف تبدأ مشروعًا تجاريًا لشاحنة السحب بقيمة 40 ألف دولار شهريًا

تعرض ما يقرب من 70٪ من الأشخاص للإساءة أو التمييز في مكان العمل أثناء العمل. كان كينيث أورمي واحدًا منهم، لذلك اكتشف كيفية بدء عمل تجاري لشاحنات السحب والعمل لحسابه الخاص.

كينيث أورمي هو صاحب شركة KO Towing. وعندما سألناه كيف فعل ذلك، بدأ بإخبارنا عن التغلب على السرطان والتسريح من العمل، فقط ليكتشف أنه “”قديم جدا“ولم يرغب أحد في توظيفه.

أراد الجميع وجودي في مكاتبهم حتى اكتشفوا أن عمري 59 عامًا. لا أستطيع العثور على وظيفة. سأقوم بعمل. هذه امريكا.

وبدلاً من الاستسلام، بدأ مشروعه الخاص في مجال القطر ويكسب 100 ألف دولار لكل شاحنة كل عام. ومع ذلك، فإنه يصبح أفضل. إنه يشارك الاستراتيجيات والنصائح للعمل على مدار العام حتى قبل أن تشتري شاحنة. احصل على استعداد لتعلم كيفية بدء شركة القطر.

ما هي شركة سحب الشاحنات؟

يمتلك سائقو شاحنات السحب جميع أنواع الطرق لكسب المال إلى جانب سحب السيارات فقط. يمكنهم تقديم المساعدة على الطريق للأشخاص الذين نفدت بطارياتهم، أو تعطلت إطاراتهم، أو حتى دمجها مع الخدمات الميكانيكية المتنقلة.

ستحتاج إلى ترخيص ومعدات وتأمين خاص لتشغيل شركة شاحنات السحب. سنغطي كل ذلك وأكثر، ولكن أولاً، دعونا نناقش صناعة القطر.

الخطوة 1. ابحث في صناعة القطر

قبل أن تبدأ في تقديم خدمات القطر، من المفيد أن تتعلم القليل عن صناعة سحب السيارات. النظر في هذه المفاهيم:

ما نوع نماذج الأعمال المستخدمة في صناعة شاحنات السحب؟ ما هو النموذج الأفضل بالنسبة لي؟

من هم اللاعبين الرئيسيين في صناعة القطر؟

ما هي توقعات صناعة سحب السيارات؟

استمر بالقراءه لمعرفة المزيد.

ما هو نموذج العمل الأفضل لشركة شاحنات السحب؟

تستخدم شركات شاحنات السحب استراتيجيات عمل متعددة لتحقيق حياة رائعة. تتضمن بعض الاستراتيجيات التي تستخدمها شركات القطر ما يلي:

الشراكة مع شركات التأمين في مجال القطر والمساعدة على الطريق خدمات الحجز والاسترداد القطر المستقل للأشخاص أو التعاقد من الباطن لمسافات طويلة

دعونا ننظر إلى كل منهما.

شريك مع شركات التأمين

شركات شاحنات السحب هذه هي الأخيار في هذه الصناعة. لو تريد مساعدة الناس، فهذا هو أفضل عمل قطر لهذه الخدمة. توفر معظم شركات التأمين خدمة المساعدة على الطريق، ويحب أعضاء Triple-A المساعدة والأمان عند معرفة توفر المساعدة.

ويكي هاو توصي بجمع جميع المستندات الخاصة بك معًا والذهاب إلى أقرب جمعية سيارات أمريكية (مكتب ايه ايه ايه) للتقدم لتصبح مزود خدمة على الطريق. يمكنك أيضا تطبيق على الانترنت.

كينيث شركاء مع أمريكا على جانب الطريق (يحتوي الرابط على جهة اتصال للاستفسارات التجارية) لتقديم المساعدة على الطريق. اخبرنا:

إنها تشكل حوالي 15% من إيراداتي وحوالي 90% على جانب الطريق و10% للقطر.

يمكن أن تدر الشراكة مع شركات التأمين أموالاً كبيرة، لكنها غالبًا ما تحدد الشروط. تأكد من أنه يمكنك تحقيق الربح باستخدام شاحنة السحب بناءً على شروطهم.

مزادات السيارات

قد ترغب أيضًا في الدخول في شراكة مع مزادات السيارات. أخبرنا كينيث:

مزادات التأمين على السيارات تمثل 90% من أعمالي.

ومضى في وصف كيفية الدفع. أرانا سيارتين كانا يملكهما في شاحنته وقال لنا:

يبلغ سعر سيارة هايلاندر 100 دولار وهذه السيارة بسعر 85 دولارًا. لديهم مناطق لكل مركبة. إذا ذهبت إلى أناكورتس (واشنطن)، وهو ما فعلته،

هذا يعني 240 دولارًا أمريكيًا لكل مركبة… وفي نهاية اليوم، يمكنني ربح 300 دولارًا أمريكيًا مقابل سحب ست سيارات.

تحقق من مقابلة على YouTube!

خدمات الحجز والاسترداد

لدى خدمات الحجز واستعادة الملكية عقود مع منظمات مختلفة لإرسال سائقي شاحنات السحب لالتقاط المركبات إذا لم يحافظ الأشخاص على مسؤولياتهم.

أخبرنا كينيث:

لدي ثلاث مواقف للمقطورات ومجمعين سكنيين (أعمل معهم لسحب المحتجزات).

تتعاون بعض شركات شاحنات السحب مع:

شركات القروض

الحكومات

المجمعات السكنية

أعمال أخرى

عندما يفعلون ذلك، فذلك لأن السيارة كانت متوقفة بشكل غير قانوني، أو تعرضت لحطام، أو أن المالك لم يدفع قرضه. هناك قوانين في كل ولاية تحكم أعمال الشاحنات التي تسحب السيارات بهذه الطريقة.

على سبيل المثال، في ولاية نيفادا، يجب أن تكون هناك لافتات أو إشعار قبل 24 ساعة لتحريك السيارة. إذا أخذت شركة سحب سيارة خارج البيئة التنظيمية، فقد تواجه دعاوى قضائية. إذا بدأت هذا النوع من الأعمال، فتأكد من استشارة محامٍ مطلع على أعمال الشاحنات في منطقتك.

يعد Repo.org مكانًا رائعًا للبدء تعلم قوانين الريبو لأعمال الشاحنات.

القطر المستقل للناس

في بعض الأحيان يحتاج الناس إلى شاحنة سحب لأن لديهم إطارًا مثقوبًا أو تحتاج السيارة للذهاب إلى ورشة لتصليح السيارات. سيكون لدى هذه الشركات تقلبات أعلى بناءً على الطقس مقارنة ببعض شركات شاحنات السحب الأخرى، ولكن يجب أن تكون جزءًا من خدمات أي شركة قطر مستقلة. أخبرنا كينيث:

أحاول التعمق أكثر في القطر الشخصي، لكن ليس لدي الميزانية التي يملكها الجميع للإعلان.

من هم اللاعبون الرئيسيون في مجال القطر؟

تشمل بعض أكبر شركات سحب الشاحنات ما يلي:

ما هي توقعات الصناعة؟

ايبيس وورلد تقدر قيمة صناعة القطر الأمريكية بمبلغ 11.3 مليار دولار في الولايات المتحدة وتتوقع أن تنمو بحوالي 2.9٪ في عام 2022. ويتوقعون أن تستمر في النمو بمعدل أسرع بعد استقرار التضخم.

تعتبر أي صناعة تتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة صناعة رائعة يمكنك الدخول إليها كصاحب عمل. فقط تأكد من اتباع القوانين لأنك تقود مركبة يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة إذا تعرضت لحطام.

ما هي متطلبات شركة السحب؟

ستحتاج إلى مجموعة متنوعة من الأدوات والتصاريح والتراخيص قبل بدء شركة سحب السيارات. تذكر استشارة مكتب الأعمال الصغيرة المحلي أو DMV أو محامٍ متخصص في أعمال شاحنات السحب.

ستحتاج شركة السحب بالشاحنات عادة إلى:

السائقون الحاصلون على رخص قيادة فئة ب

هيكل الأعمال كشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) أو شركة

التأمين ضد مسؤولية السيارات: تغطية شاملة مع تأمين السائقين غير المؤمن عليهم وحدود أعلى من الحد الأدنى للدولة (لا يقل عن 250 ألف دولار، ولكن مليون دولار أفضل)

تأمين عمل

تأمين عالي ضد الأضرار الجسدية

تصريح مركبة كبيرة الحجم (اعتمادًا على ما سيقطره كيان عملك)

تصريح إدارة لائحة الاتهام (في حالة القطر دون موافقة)

كيفية الحصول على رخصة سحب الشاحنة

لقيادة شاحنة ذات قدرة قطر أقل من 26000، تحتاج فقط إلى رخصة قيادة عادية.

ستحتاج إلى رخصة قيادة تجارية (CDL) لأي شيء أكبر بسبب وزن السيارة.

إنهم يريدون التأكد من أن لديك الخبرة. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى حضور دورة CDL، والتي تستغرق حوالي شهر. إنهم يوفرون تدريبًا على السلامة ويعلمونك كيفية تشغيل السيارة بشكل صحيح.

إذن ستحتاج إلى اجتياز اختبار DMV.

الخطوة 2. إنشاء خطة عمل لكيفية بدء عمل شاحنة القطر

ليس عليك أن تكتب خطة عمل خاصة بالقطر، لكن ذلك لن يضر. سيساعدك ذلك على تتبع كيفية تقدم شركة القطر الخاصة بك نحو أهدافك. أخبرنا كينيث:

يجب أن تجد العملاء الذين سيوافقون على العقود في انتظار شراء شاحنة السحب. ليس هناك فائدة من شراء شاحنات السحب إذا كنت لا تسحب المركبات.

تحقق من بقية مقابلته.

يجب أن تتبع الخطة عملية مشابهة لما يلي:

البحث عن العملاء. احصل على التصاريح والتراخيص الخاصة بك لقيادة شاحنة السحب. ابدأ شركتك. شراء شاحنة السحب. البدء في سحب المركبات. قم بتسويق عملك لتتولى المزيد من العمل. شراء المزيد من الشاحنات.

لقد قدمنا ​​لك بعض النماذج والموارد لإنشاء خطة عمل لشاحنة السحب.

قوالب خطة العمل

فيما يلي بعض أفضل القوالب لخطط الأعمال:

تعلم كيفية كتابة خطة عمل

كما أننا نقدم موارد لكيفية كتابة خطة عمل:

أقترح أيضًا مراجعة مقابلتنا مع مايك أنديز حول كيفية كتابة خطة عمل أدناه:

الخطوة 3. ما هو ثمن شاحنة السحب التي يجب شراؤها؟

يمكنك العثور على شاحنات سحب مستعملة بحوالي 6000 دولار وأخرى جديدة بحوالي 50000 دولار. سألنا كينيث: “كم تبلغ تكلفة شاحنة السحب؟”

اخبرنا:

هذه سيارة فورد F 650 موديل 2013. ويبلغ سعر السرير في هذه الشاحنة 12 ألف جنيه. … يبلغ سعر رفع العجلة 4000 جنيه. تم تصنيف الشاحنة بإجمالي 26.000 جنيه. لذا، يمكنني وضع مركبة متوسطة أو ثقيلة على هذا السرير، لكن لا يمكنني سحب أي شيء آخر به في تلك المرحلة.

ومضى يقول لنا:

توقع إنفاق 25000 دولار على الأشخاص الموثوقين.

مكان العثور على شاحنة سحب للبيع

تتضمن بعض الأماكن التي يمكنك العثور فيها على أنواع مختلفة من شاحنات السحب ما يلي:

عند التفكير في “ما هي تكلفة شراء شاحنة سحب؟” سوف ترغب في النظر في نوع الشاحنة. هناك عدة أنواع مختلفة من الشاحنات:

شاحنة سحب مسطحة للبيع

شاحنات منحدر للبيع

شاحنة هادم للبيع

شاحنة سحب متكاملة للبيع

ما هو المبلغ المطلوب لبدء عمل تجاري لشاحنة السحب؟

أخبرنا كينيث أن شركة سحب الشاحنات تتطلب حوالي 10000 دولار للحصول على شاحنة وتراخيص ومعدات قطر. سنناقش التكاليف الفردية أكثر في أقسام أخرى.

كيف تبدأ مشروعًا ناجحًا لشاحنة السحب بدون مال

عليك أن تبدأ في مكان ما. اقترح كينيث الحلول التالية:

هل تستطيع التمويل؟ هل يمكنك الحصول على عقد إيجار؟ هل يمكنك أن تسأل الأصدقاء والعائلة؟

وقال لنا أيضاً:

ذهبت للبحث عن قرض حتى أتمكن من شراء شاحنة سحب واكتشفت أنه لا يمكنك الحصول على قرض لبدء مشروع تجاري إلا إذا كنت تعمل في هذا المجال لمدة عامين.

انتهى بي الأمر بالدخول فيه بعقد إيجار، إيجار للتملك. بيعت الشاحنة بمبلغ 50 ألف دولار. بحلول الوقت الذي أنتهي فيه من دفع ثمن الشاحنة، سيكون المبلغ 106.000 دولار.

ومضى يقول:

تتمثل فائدة التأجير في أنه يمكنك ركوب سيارة بمبلغ محدود من المال. المشكلة هي أنه إذا لم تجد شركة التأجير المناسبة، فسوف تدفع لهم ضعف المبلغ الأصلي. لذلك قم ببعض الاجتهاد واكتشف ذلك. إذا قالوا إنه لا توجد عقوبة ضئيلة على الدفع المسبق، فتأكد من تعديل المبلغ.

إذا كنت تريد بعض الموارد الإضافية، فاستمر في القراءة لمعرفة طرق تمويل شركة القطر.

أعمال سحب الشاحنات: تكاليف بدء التشغيل

تشمل مسارات التمويل المشتركة ما يلي:

الأموال الشخصية أو الأصول الشخصية

قرض من العائلة أو الأصدقاء

أموال من شريك تجاري

البرامج الحكومية

تقدم SBA دورات مجانية حول خيارات التمويل و برامج التمويل. للحصول على معلومات حول استخدام الأموال الشخصية لبدء عمل تجاري، راجع هذا شرط من هارتفورد.

تشمل مصادر التمويل البديلة ما يلي:

ما مقدار الربح الذي يمكن أن تحققه شركة القطر؟

بناءً على المبالغ التي ناقشها كينيث، يجب أن تكون العديد من شركات القطر قادرة على تحقيق الربح التالي:

الخطوة 4. تسمية أعمال شاحنة السحب الخاصة بك

عند تسمية شركة سحب الشاحنات، سوف تحتاج إلى النظر في أسئلة مثل:

هل يتضمن إشارة إلى القطر؟

هل يستطيع الأشخاص تذكر اسم النشاط التجاري؟

هل الاسم يخلق اختصارات؟ هل هم جيدون او سيئون؟

هل اسم النطاق متاح؟ تحقق من جودادي.

جرب منشئ اسم العمل الخاص بنا.

احصل على اسم المجال

بالإضافة إلى GoDaddy، يمكنك شراء أسماء النطاقات من خلال مصادر مثل هذه:

ستحتاج أيضًا إلى تلبية المتطلبات القانونية الأخرى قبل أن تتمكن من سحب المركبات.

استيفاء المتطلبات القانونية لشركة القطر

تأكد من أنك مستعد لاتباع جميع المتطلبات القانونية قبل أن تبدأ مشروعًا تجاريًا صغيرًا باستخدام شاحنات السحب.

كل دولة لديها متطلبات مختلفة. استخدم ال صفحة تراخيص وتصاريح SBA لتحديد ما تحتاجه شركة القطر الخاصة بك. استمر في القراءة للحصول على معلومات حول الهياكل القانونية.

شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)

شركة ذات مسؤولية محدودة هي هيكل الأعمال الأكثر شيوعًا المستخدم في الولايات المتحدة لأن الشركة تحمي أصول المالك. ستحتاج إلى هذا لأن السيارة قد تسقط من الشاحنة وتقتل شخصًا ما. لا تريد تحمل المسؤولية الشخصية عن ذلك إذا فشل أحد موظفيك في تأمين السيارة بشكل صحيح.

ابحث عن الخاص بك متطلبات الدولة عند تقديم شركة ذات مسؤولية محدودة.

ديلاوير هي المكان الأكثر شيوعًا لتقديم شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة بسبب انخفاض التكاليف والبيئة الملائمة للأعمال. ولهذا السبب تم دمج أكثر من 67% من شركات Fortune 500 في ولاية ديلاوير.

إليك مدونة على أعلى 10 دول للحصول على شركة ذات مسؤولية محدودة.

الشركات

تعد الشركات أيضًا طريقة رائعة لحماية أصحاب الأعمال عند إدارة شركة قطر. إنها أكثر تعقيدًا من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لكنها توفر الكثير من الخيارات للنمو.

أقترح أن تفكر شركات سحب الشاحنات في الدمج إذا كانوا يعلمون أنهم يريدون محاولة النمو عبر حدود الولاية. بخلاف رغبات النمو العالية، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون أفضل خلال المراحل المبكرة.

لكي تصبح شركة، ابحث عن وزير خارجية ولايتك.

التقدم بطلب للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN).

التقدم بطلب للحصول على رقم هوية صاحب العمل على مصلحة الضرائب موقع إلكتروني. يتم استخدامه في النماذج الضريبية عند تقديم الضرائب وربط رواتب الموظفين بصاحب العمل المناسب.

تصريح ضريبة المبيعات

تفرض معظم الولايات ضريبة مبيعات، ويجب عليك الالتزام بمتطلباتها. هذه المدونة ليست المكان المناسب لمناقشة التصاريح لجميع الولايات الخمسين، ولكن لدى Avalara دليل ضرائب المبيعات. تحقق من ذلك.

تقديم الضرائب وحجبها

تنطبق متطلبات الإيداع الضريبي الفيدرالية والخاصة بالولاية على أصحاب العمل الجدد.

يجب عليك الاحتفاظ بسجلات ضرائب العمل لمدة أربع سنوات على الأقل، بما في ذلك النماذج الخاصة والمحاسبة عن ضرائب الدولة.

لا تقلق! لقد حصلت على تغطيتها! تحقق من مصلحة الضرائب دليل لأصحاب العمل.

ملصقات قانون العمل والعمل الفيدرالي

يجب على جميع أصحاب العمل عرضها ملصقات مكان العمل، والتي يمكنك تنزيلها من الموقع.

تشمل المتطلبات الأخرى ما يلي:

التحقق من أهلية التوظيف (النموذج I-9)

برنامج التوظيف الجديد للدولة

تأمين تعويض العمال

التأمين ضد العجز (يختلف حسب الولاية)

إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)

التأمين ضد البطالة (UI)

الولايات المتحدة الغرفة التجارية يحتوي على الكثير من المعلومات حول البطالة، ويقدم روابط لكل وكالة حكومية تتعامل مع البطالة في الولاية.

سيتعين عليك دفع حوالي 420 دولارًا لكل موظف على المستوى الفيدرالي بالإضافة إلى أي واجهة مستخدم تابعة للولاية.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بجوانب إنشاء شركة القطر الخاصة بك، دعنا نلقي نظرة على إطلاق موقع على شبكة الإنترنت.

إطلاق موقع على شبكة الإنترنت

يقترح كينيث الاستعانة بطرف ثالث لإدارة موقع الويب الخاص بك. هو قال:

أنا أعمل لساعات طويلة في اليوم. ليس لدي الوقت للتعامل مع إدارة موقع الويب الخاص بي.

أتمنى لو كان لدي الوقت للقيام بذلك لأن الشركة الأولى التي عينتها، كانت القصة التي رواها عن شركتي كذبة، ولا يمكنني أن أمتلك أي شيء في عملي كذبًا.

وأخبرنا أيضًا أن لديه شركة واحدة تعمل على إنتاج مقاطع الفيديو الخاصة به، وأخرى لتحسين محركات البحث، وأخرى لوسائل التواصل الاجتماعي.

الخطوة 5. تشغيل أعمال سحب الشاحنات

كانت استراتيجيات كينيث ليوم الافتتاح بسيطة إلى حد ما:

ابحث عن عميل من شأنه أن يبقيه مشغولاً. شراء شاحنة السحب. خذ أكبر عدد ممكن من الجولات. استثمر في المزيد من شاحنات السحب.

لقد قدم بعض النصائح الأخرى حول الإعلانات التي تستحق النظر فيها.

كيفية تسويق شركة شاحنات السحب

هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الإعلانية التي يمكنك تجربتها عند إنشاء شركة شاحنات سحب، لكن كين أخبرنا بما يلي:

أنجح ما لدي هو الكلام الشفهي. ألتقط سيارتك بعد أن (تتعطل). أقدم لك تجربة لم تقدمها لك أي شركة سحب أخرى على الإطلاق. الآن، سوف تخبر أصدقاءك.

كم يجب أن تنفق على الإعلان؟

أخبرنا كينيث أنه ينفق حوالي 300 دولار شهريًا على الإعلانات.

لدي ثلاث شركات مختلفة تعمل على موقع الويب الخاص بي. يعتني المرء بكل الفيديو وجميع المعلومات وكل شيء. والآخر يحاول أن يبقيني على اطلاع دائم ويبقيني على رأس القائمة.

كم من ذلك يذهب إلى جوجل؟

لقد سألنا كين عن إعلانات Google. اخبرنا:

حاولت ذلك في البداية.

المشكلة مع Google هي أنني سأنفق 500 دولار شهريًا، ولكن قد يكون لدي أشخاص يتصلون بي من مسافة 80 ميلًا ولن يستفيدوا من خدمتي. إنه يكلفني 1.50 دولارًا في كل مرة يتصل بها هؤلاء الأشخاص.

ربما تكون هناك طريقة لوضع التركيبة السكانية والتأكد من أن هؤلاء الأشخاص يسألون. أنا لست ذكيًا بالكمبيوتر بالرغم من ذلك.

تحقق لمعرفة ما إذا كان خدمات جوجل المحلية ينطبق على شركات السحب في منطقتك. إزالة النفايات هي الفئة الوحيدة التي قد تنطبق على شركتين في منطقتي. تحقق من قوائم منطقتك المحلية في حالة اختلافها.

شاحنات السحب تربح مع خدمة العملاء

أكد كينيث أنه يركز على محاولة أن يكون أكثر أخلاقية من شركات القطر الأخرى. وهنا بعض ما كان عليه أن يقول:

الطريقة الوحيدة التي أختلف بها عن أي شخص آخر هي أنه ليس لدي أي رسوم مخفية. ستفرض عليك معظم شركات القطر رسومًا تتراوح من 75 دولارًا إلى 125 دولارًا فقط لاستخدام الرافعة لسحب سيارتك إلى مركبات القطر الخاصة بها.

أنا أعتبر هذا جزءًا من العمل لأنك في تسع من أصل 10 مرات، تتصل بي لأن سيارتك لن تعمل. فلماذا يكون من العدل بالنسبة لك أن أفرض عليك مبلغًا إضافيًا قدره 125 دولارًا مقابل خمس دقائق من العمل؟

إنه عمل تجاري، لكنني كنت الشخص الذي يحاول معرفة كيفية دفع تكاليف المساعدة الطارئة على الطريق. لن أكون سعيدًا بذلك كعميل. ليس من العدل أن نضع شخصًا ما خلال ذلك.

الخطوة 6. تشغيل خدمات القطر الخاصة بك

إن إدارة شركة السحب هي ما ستقضي معظم وقتك في القيام به. يتضمن ذلك جوانب مثل تعيين الموظفين ومساعدة العملاء والاحتفاظ بالمخزون والمحاسبة وكشوف المرتبات.

توظيف سائقي شاحنات القطر

كان لدى كينيث الكثير ليقوله عن توظيف السائقين. وقال إن أهم جوانب السائقين هي:

هل لديهم الترخيص المطلوب؟ هل يبقون على اتصال مع المالك؟ هل لديهم خبرة ميكانيكية أم أنهم على استعداد للتعلم؟

وبدون الترخيص المطلوب، لن يتمكنوا من كسب المال. لكن الأمور الأخرى أكثر أهمية للتركيز عليها للحصول على الصورة الأكبر. وهذا ما قاله عن التواصل:

عندما يظلون على اتصال معك ويبقيونك على علم بما يحدث في سيارتك. إذا كان لديهم أي مشاكل، فقط أخبرني ما هي مشكلتك. وسأعطيك الجواب، لأن وظيفتي هي مساعدتك.

وأكد أيضًا على أهمية الميل الميكانيكي:

لقد قمت بتعيين ثلاثة أشخاص في الشهر الماضي. اضطررت إلى طرد أحدهم بسرعة لأنني شرحت لهم أن الشاحنة تحتاج إلى صيانة. لا أستطيع القيادة لمدة 16 ساعة في اليوم والعمل على شاحنتي، شاحنتك، وشاحنة أي شخص آخر.

هذا لن يحدث. عليك أن تعتني بالشاحنة. لذا، إذا كنت لا تعرف كيف تصبح ميكانيكي سيارات، فمن المحتمل أن يكون هذا مكانًا صعبًا للبدء به.

أنا على استعداد لتعليمك ما تحتاج إلى معرفته. ليس لدي مشكلة في ذلك لأننا ننجح معًا كفريق أو نفشل كفريق.

نشر الوظيفة

يمكنك نشر إعلانات الوظائف في أماكن مثل:

تأكد من تضمين أسئلة الفحص مثل:

هل لديك رخصة CDL؟ هل لديك سجل قيادة نظيف؟ هل أنت متواجد طوال ساعات العمل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، اشرح:

مقابلات

أثناء المقابلات، اختبر السائقين المحتملين لمعرفة مدى إلمامهم بأدوات الوظيفة. واحدة من أفضل الطرق للحصول على فكرة عما إذا كانوا مؤهلين للقيام بهذه المهمة هي جعلهم يقومون بجولة.

كم يجني سائق شاحنة السحب؟

عندما تقوم بتعيين موظفين، عليك أن تدفع لهم. هناك ثلاث طرق رئيسية لدفع رواتب الموظفين:

يبدو أن العمولة هي الخيار الأفضل بناءً على قوانين العمل الحالية، ولكن تذكر استشارة ممثل أو محامٍ محترف للموارد البشرية لوضع القوانين في منطقتك.

اكتشف الاختلافات أدناه.

مرتب

وفق Salary.com، يجني السائقون ما بين 43,544 دولارًا و 71,789 دولارًا، بمتوسط ​​دخل قدره 56,074 دولارًا. هناك لوائح صارمة بشأن الراتب، لذلك عليك التأكد من أنهم مؤهلون لأنه قد يكون مكلفًا للغاية إذا أخطأت في تصنيف شخص ما على أنه راتب.

ساعيا

زيبيا تقدر معدل الساعة بين 14 دولارًا و 29 دولارًا للسائقين. قد لا تكون هذه هي أفضل طريقة للدفع للسائقين حيث قد يكون لديهم الكثير من وقت الخمول.

يمكنك استخدام قوانين الاستدعاء في العديد من الولايات، ولكن هناك قيود فيدرالية صارمة يصعب التغلب عليها. يعتبر قانون معايير العمل العادلة (FLSA) أن ساعات العمل تحت الطلب هي ساعات عمل عادية ما لم:

يمكن للموظف القيام بالأنشطة الشخصية العادية بطريقة مشروعة قانون الولاية أكثر صرامة من القانون الفيدرالي

وفق نسخة طبق الأصل، تسمح كاليفورنيا بأجور أقل أثناء وقت الاتصال، ولكن يجب دفع كل وقت الاتصال.

في أثناء:

قامت ثلاث ولايات بكتابة FLSA في القانون.

تتطلب نيو مكسيكو الدفع الكامل لكل من الموظفين والعمال النهاريين أثناء الطلب.

تطلب منك اثنتان وعشرون ولاية أن تدفع لجميع الموظفين كل ساعة مقابل ساعات الاتصال.

أما الباقي فلم يكتبوا قوانين ويطبق عليهم قانون FLSA.

عمولة

من المحتمل أن يكون الدفع لسائقي الشاحنات على أساس العمولة أحد أفضل الطرق لأنه يمكنك بعد ذلك التحكم في تكاليف عملك. هناك طريقتان أساسيتان للقيام بذلك:

لكل ميل قابل للفوترة: تريد استبعاد الأميال التي لا تحقق إيرادات. نسبة الرسوم المكتسبة: هذه هي الطريقة التي ذكرها كينيث في المقابلة.

يقول لنا:

أدفع للسائقين 33% من كل وظيفة يقومون بها.

يبدو هذا الخيار الأكثر منطقية بالنسبة لي؛ فهو يوفر المرونة دون الحاجة إلى دفع أجور الموظفين عندما لا يعملون بنشاط.

الاستعانة بمصادر خارجية

قد يرغب أصحاب شاحنات السحب الجدد في الاستعانة بمصادر خارجية لمالك مركبة آخر للمساعدة خلال أوقات الازدحام. فقط تأكد من حصولهم على التصاريح التي تحتاجها شاحنات السحب.

تقديم الضرائب وحجبها

ستحتاج إلى اقتطاع الضرائب عن موظفيك ودفعها إلى دائرة الإيرادات الداخلية وأي وكالات حكومية (إن أمكن).

الخطوة 7. كيفية الاحتفاظ بالعملاء لخدمات القطر الخاصة بك

أخبرنا كين سر الاحتفاظ بالعملاء والحصول على الإحالات:

أنا أعاملهم مثل العائلة. كما تعلمون، أنا لا أنظر إليك كعلامة. الشخص التالي على الخط (محلات التصليح تحاول) أن يقرأ ما في جيبك… أنا أساعدك في وقت حاجتك. الآن سوف تدفع لي مقابل تلك الخدمات.

إذا عاملتك بشكل صحيح، في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى المساعدة، ستتصل بي. سوف تفكر في كين مع تشارلي. لا يهمني كم من الوقت يستغرق مني القيام بكل ما أقوم به. أنا لا أنزعج. أنا لا أغضب. أنا أقوم بهذه المهمة.

كبار المؤثرين

اكتشف ما يفعله الأشخاص الآخرون في الصناعة:

احالة بعيدا

لقد قمنا بتغطية كيفية إنشاء شركة شاحنات السحب؛ الآن حان دورك للحصول على التراخيص والتصاريح، والعثور على بعض العملاء، والحصول على شاحنة، والبدء في القطر.

ما هو الجزء الأكثر صعوبة في بدء خدمة قطر مستقلة؟