ستساعدك المقالة التالية: كيف تبدأ Amazon محل؟ نصائح للبائع

باعتبارها واحدة من الأسواق الأكثر شهرة مع قاعدة واسعة من البائعين والعملاء، فإن Amazon المنصة هي المكان الأكثر كفاءة لإظهار عرض القيمة الفريدة لشركتك. من المؤكد أنك قد تصبح بائعًا في أي وقت، لكنك تتعلم كيفية إنشاء متجر Amazon وإعداد البضائع الخاصة بك، سيساعدك ذلك على الارتقاء بعلامتك التجارية إلى المستوى التالي.

جزء من ال محتوى أ+ ومحتوى العلامة التجارية المحسن (EBC) على Amazon التي تم تنفيذها بالفعل، يمكن لشركتك تحقيق مراكز أعلى من خلال فتح Amazon محل.

مع Amazon المتاجر، يمكن للعملاء الكشف والتعرف على المزيد من العلامات التجارية واختيارات السلع الخاصة بهم. يوفر المتجر المخصص للشركة فرصة لإنشاء تجربة تسوق أفضل وتحسين الرسوم الشهرية وزيادة المشاركة.

وبالتالي، يمكن للشركة تعزيز تجربة عملائها من خلال تنمية مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالأعمال مثل المبيعات وحركة المرور ومعدل المشاركة بمرور الوقت.

لذا، كيفية تشغيل Amazon مخزن، ما هي بالضبط Amazon خطوات إعداد المتجر الإلكتروني، وكيف يمكن لهذه الميزة أن تساعدك على تعزيز المبيعات؟

الخطوة 1. ابدأ بتسجيل علامتك التجارية الخاصة.

يجب على التجار الذين يرغبون في فتح متجر أن يفكروا في التسجيل فيه Amazon سجل العلامة التجارية. يتيح لك هذا البرنامج حماية علامتك التجارية Amazon وابحث عن العديد من التقارير والأدوات المجانية. للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى شراء Amazon حساب مركزي للبائع وامتلاك علامة تجارية نشطة مسجلة في البلد الذي تخطط لبيع المنتج فيه Amazon أو طلب معلق للحصول على علامة تجارية تم تقديمه من خلال IP Accelerator على Amazon. تتطلب المنصة أيضًا أن يظهر شعار شركتك أو اسمها دائمًا على العبوة وقائمة المنتجات الخاصة بك.

يعد فتح متجر بمثابة فائدة مجانية لامتلاك علامة تجارية مسجلة في السوق. حتى إذا كنت لن تبيع عددًا كبيرًا من السلع على حسابك الشخصي، فلا تزال واحدة من أفضل الأفكار هي المطالبة بهذا الجزء من العقارات الافتراضية. Amazon.com. Amazonيسمح إعداد متجرنا عبر الإنترنت للبائعين بالتحكم في سلامة علامتهم التجارية، وكجزء من ذلك Amazon، للظهور في أعلى نتائج البحث.

الخطوة 2. اقرأ سياسات المنصة.

لا تنسى Amazonيحتوي موقع .com على قائمة شاملة بقواعد القبول الإبداعي المتنوعة التي يجب على البائعين اتباعها للحصول على الموافقة على نشر واجهة متجرهم. على سبيل المثال، يجب أن تكون مقاطع الفيديو والصور ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يتضمن متجرك تفاصيل الاتصال مثل البريد الإلكتروني الجزئي أو الكامل، أو عناوين الويب، أو عناوين وسائل التواصل الاجتماعي، أو أرقام الهواتف، أو رموز الاستجابة السريعة.

الخطوة 3. الاستفادة من الموارد المجانية Amazon.

على الرغم من أنك عندما تفكر في “كيفية فتح ملف.” Amazon “واجهة المتجر”، تبدو مهمة شاقة، وفي نهاية المطاف، العملية ليست صعبة كما تبدو. حتى لو لم يكن لدى البائعين أي خبرة في موقع الويب في الماضي، فإن ميزة المتجر على AMZ تحتوي على قوالب واضحة جدًا وسهلة الاستخدام بشكل استثنائي.

ومع ذلك، ننصحك بالاستفادة من الموارد المجانية للمنصة لتقديم يد المساعدة لك أثناء عملية البيع. على سبيل المثال، Amazon يوفر إرشادات خطوة بخطوة عند بدء تشغيل متجر AMZ على الموقع الإلكتروني. الى جانب ذلك، اقترحنا الزيارة AmazonSeller University، والتي تحتوي على سلسلة من مقاطع الفيديو التدريبية المعلوماتية لمساعدتك على تعلم كيفية بيع أعمالك والترويج لها وتنميتها.

الخطوة 4. حدد عرض القيمة المقنع والصورة الرئيسية.

ستساعدك صور المنتج المناسبة وشعار صفحة الويب على التميز بين المنافسة في فئة منتجك. يجب أن تحتوي هذه اللافتة على صورة بطلة. نعني صورة كبيرة وبارزة ستظهر في كل صفحة من صفحات متجرك وتساعد في تقسيم المحتوى من المنصة والتنقل في متجرك. أنت بحاجة إلى تحديد صورة تمثل شركتك على أفضل وجه وتجذب انتباه الناس. ينبغي أن يأسر جمهورك المستهدف.

بالإضافة إلى ذلك، نوصي بإضافة عرض قيمة محدد إلى الشعار الخاص بك. يجب أن يقدم شرحًا واضحًا لما تفعله شركتك ومنتجاتك بالضبط. للوهلة الأولى، يبدو الأمر سهلا، لكنه ليس كذلك. وبالتالي، فكر في الاستعانة بكاتب إعلانات محترف في مجال التجارة الإلكترونية والذي سيقوم بإيصال رسالة علامتك التجارية بشكل مثالي.

الخطوة 5. أضف فيديو منتج يحكي قصتك.

فكر في استخدام مقطع فيديو على جهازك Amazon تسوق لتروي قصة شركتك. إنها فرصتك لإنشاء صورة للمتجر والحصول على الولاء للعلامة التجارية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مقطع فيديو يشرح تاريخ شركتك ومبادئها. إذا قررت تضمينه، ضع في اعتبارك ذلك Amazon لا يسمح لمقاطع الفيديو أن تستمر لأكثر من خمس دقائق.

الخطوة 6. لا تنسى المقاييس.

Amazon يقدم مقاييس الأداء من حيث مصادر الزيارات والمبيعات والزيارات لأعمال متجرك عبر الإنترنت. هنا، يمكنك أيضًا الوصول إلى تقارير حول جمهورك المستهدف، بما في ذلك الجنس والعمر والدخل والحالة الاجتماعية والتعليم. تذكر أن تدرس كل هذه الأفكار لمساعدتك على تعزيز نجاح علامتك التجارية. يمكن لمؤشرات الأداء الرئيسية هذه أن تخبر الشركة عن الجوانب الأساسية مثل التركيبة السكانية وتدفقات الشراء الموسمية. كلما زاد عدد الإحصائيات التي يمكن لمنشئ المتجر جمعها عن عملائه، كلما تمكن من تسويق شبكة المنتجات لهذه المجموعة بشكل أفضل.

الأفكار النهائية: كيفية إعداد Amazon محل

بمساعدة واجهة المتجر، يمكن للعملاء تسليط الضوء ومعرفة المزيد عن الشركات المختلفة ومجموعة واسعة من السلع الخاصة بهم. يحصل أصحاب العلامات التجارية الذين يبيعون على AMZ على تجربة تسوق غنية ومخصصة تجذب العملاء. باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالمبيعات وحركة المرور ومعدل المشاركة، يمكن للعلامات التجارية ببساطة تعزيز نموها بمرور الوقت.

على الرغم من أنك تعرف الآن كيفية فتح متجر عليه Amazonإنها مجرد نقطة بداية عند إدارة أعمالك على المنصة. إذا كنت ترغب في نجاح علامتك التجارية Amazon، ستحتاج إلى تقديم خدمة عملاء من الدرجة الأولى على المنصة باستمرار. هذه وظيفة على مدار الساعة.

في SageMailer، نوفر لك فريق خدمة عملاء آليًا مخصصًا. تتيح لك الخدمة جمع تعليقات العملاء وإنشاء المراجعات والتواصل مع العملاء دون تشتيت انتباهك عن الأجزاء الأخرى من البيع على AMZ.