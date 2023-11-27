ستساعدك المقالة التالية: كيف تجد Instagram المؤثرون للترويج لمنتجاتك

تحاول معرفة كيفية العثور عليها Instagram المؤثرين لعلامتك التجارية؟ جيد!

لأن الشراكة مع المبدعين هي إحدى أفضل الطرق لتقديم منتجاتك لعدد أكبر من الأشخاص.

ضخم 44% من الناس يستخدم Instagram للتسوق أسبوعيا. مع وجود العديد من المتسوقين الاجتماعيين الذين يبحثون عن مشترياتهم التالية Instagram، لا ينبغي للعلامات التجارية أن تخجل من الترويج لنفسها.

وليس هناك نقص في المبدعين الذين يمكنهم الترويج لعلامتك التجارية.

هذه هي المشكلة، رغم ذلك، أين تبدأ بحثك؟

لا تقلق: يغطي هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول البحث Instagram المؤثرين.

كيف تجد Instagram المؤثرون على طريقة DIY

ولحسن الحظ، فإن شعبية التسويق المؤثر تعني أن هناك شخصًا ما…

يفهم كيفية التحدث إلى جمهورك المستهدف

يتماشى مع قيم علامتك التجارية ومحتواها وجماليتها

لديه بالفعل متابعة عالية التفاعل Instagram

تبا، ربما يكون هناك العشرات (أو المئات!) من المبدعين الذين يناسبون الفاتورة.

ومع ذلك، فإنهم لن يأتوا إليك مسرعين! إذا كنت تحاول العثور على Instagram مؤثرين لعلامتك التجارية، الخطوات التالية يمكن أن تساعدك.

ابدأ بالبحث عن الهاشتاج

افكر في Instagram نفسها كقاعدة بيانات مؤثرة خاصة بها.

التحديثات الأخيرة ل Instagramتجعل ميزات البحث في Google من السهل أكثر من أي وقت مضى التركيز على المؤثرين المناسبين عبر علامات التصنيف.

استخدم علامات التصنيف الخاصة بالصناعة للكشف عن منشئي المحتوى الذين يعكسون جمهورك

تعد العلامات الخاصة بالصناعة طريقة ذكية للعثور على الأشخاص الذين يتحدثون عن منتجات مشابهة لمنتجاتك.

على سبيل المثال، قد تبحث إحدى العلامات التجارية لمنتجات التجميل عن علامات مثل #makeupartist أو #makeupaddict للعثور على منشئي المحتوى ذوي الصلة.

كلما كان الهاشتاج أكثر تحديدًا لمجال عملك، كان ذلك أفضل. يتحدث الهاشتاج المتخصص إلى جمهور أضيق وعادة ما يكون أقل منافسة. هذا يمكن أن يساعدك في العثور على Instagram المؤثرون الذين لديهم عدد متابعين أقل (لكن معدلات مشاركة أعلى). تصلح بعض العلامات أيضًا للمشاركات المتعلقة بالمنتج أكثر من غيرها.

مجموعة متنوعة من علامات #الشعر_الطبيعي Instagram هو مثال عظيم. كلما قمت بالتمرير لأسفل، كلما تمكنت من اكتشاف المزيد من الأفكار والمبدعين. ستكون علامة مثل #naturalhairdreams أو #naturalhairtips من العلامات الرئيسية التي يجب على العلامة التجارية للعناية بالشعر استكشافها.

استخدم علامات التصنيف الجغرافية المحددة لاكتشاف المؤثرين المحليين

لنفترض أنك تمتلك نشاطًا تجاريًا فعليًا أو أنك تتطلع إلى بناء الوعي بالعلامة التجارية في مجتمعك. إذا كان الأمر كذلك، يجب أن تحاول العثور عليه Instagram المؤثرين المحليين بالنسبة لك.

على سبيل المثال، قد يستهدف مطعم أو مقهى علامات مثل #brooklynfoodie أو #nycfoodinsta للعثور على مدونين يصرخون بها.

ابحث عن #الإعلان و#الموهوبين والمشاركات الدعائية لاكتشاف المؤثرين المعروفين

أثناء تصفحك للأشخاص المؤثرين الذين تم العثور عليهم عبر الطرق المذكورة أعلاه، كن على اطلاع على علامات التصنيف ضمن التسميات التوضيحية لمنشوراتهم الفعلية. من المحتمل أن يكون لدى أي شخص يستخدم العلامات #الإعلانية أو #المدعومة أو #الموهوبة خبرة في العمل مع العلامات التجارية. يعني هذا على الأرجح أنهم سيكونون أكثر تقبلاً عندما تعرض عليهم العرض.

حقوق الصورة: @growingupwithmollyrae

استخدم Google للكشف عن المؤثرين ومنشئي المحتوى المعروفين

حقيقة: 43% من Instagram المبدعين لديهم مدونات ومواقع إلكترونية تتجاوز حضورهم الاجتماعي.

ولذا فإن إحدى أفضل الطرق للعثور عليها Instagram المؤثرون هو الخروج من Instagram.

مدونات و YouTube يمكن أن تمنحك القنوات فهمًا أفضل لطبيعة الأشخاص المؤثرين والمنتجات التي يروجون لها. اكتشف كيف تقوم الشخصية المؤثرة ستايسي لوبيز بإعداد دروس مكياج مدتها خمس دقائق وطريقة فتح الصناديق للترويج للعلامات التجارية التي تتعاون معها.

حقوق الصورة: ستايسي لوبيز

جوجل و YouTube هم أصدقائك هنا. يمكن أن تساعدك كلا المنصتين في الكشف عن المؤثرين الراسخين الذين ربما فاتتهم Instagram بحد ذاتها. يمكنك العثور على المؤثرين ذوي الصلة من خلال مصطلحات محرك البحث مثل:

“[product/industry] مدونة”

“[product/industry] التقييمات”

“[product/industry] جمع الشمل”

على سبيل المثال، بسيطة YouTube يُظهر البحث عن “مراجعة ظلال العيون 2022” أن منشئي المحتوى الكبار والصغار ينشرون تفاصيل المنتجات الحديثة. في الصناعات التنافسية، أنت مدلل جدًا للاختيار عندما يتعلق الأمر بالعثور على مؤثرين لعرض أفكارك.

من المحتمل أن يؤدي بحثك إلى ظهور مدونين ومدونين فيديو معروفين يتمتعون برؤية عالية. على الرغم من أن أعداد المتابعين الكبيرة أمر جيد، إلا أنها ستأتي بسعر أعلى وتتطلب عرضًا تقديميًا مقنعًا.

ولهذا السبب نوصي بأن تعمل العلامات التجارية مع المبدعين الصغار وأصحاب النفوذ الجزئي والمستهلكين العاديين المناسبين.

لماذا؟ بالنسبة للمبتدئين، القياس أسهل. يمكنك العمل مع العديد من منشئي المحتوى في وقت واحد وزيادة الوعي بالعلامة التجارية دون إنفاق الكثير من المال.

غالبًا ما يكون منشئو المحتوى الصغار حريصين على العمل مع العلامات التجارية. حجمها يجعلها تبدو أكثر “واقعية”، مما يحافظ على إحساس الأصالة الذي تشتد الحاجة إليه والذي يساعد منشوراتك على التألق.

أوه، عادةً ما يكون لدى أصحاب التأثير الجزئي جماهير أكثر تفاعلاً من المشاهير أو المؤثرين الأكبر (ولكن المزيد عن ذلك لاحقًا).

انظر إلى متابعيك!

في بعض الأحيان يكون أفضل المؤثرين تحت أنفك مباشرة.

هل لديك عملاء ينشرون صور المنتج بشكل متكرر أو يتفاعلون مع المحتوى الخاص بك؟

وهل لهم خطبة يتبعون أنفسهم؟ إذا كان الأمر كذلك، اطلب التعاون!

الأشخاص الذين يعرفون منتجاتك وقيمك بالفعل هم مرشحون رائعون للترويج لعلامتك التجارية. يعد التواصل أسهل بكثير للعملاء الحاليين أيضًا.

كيفية معرفة ما إذا كان Instagram المؤثر مناسب تمامًا

الآن بعد أن عرفت كيفية العثور عليها Instagram المؤثرون، دعنا نحلل كيفية اختيار أفضل المرشحين للتعاون معهم.

نظرة خاطفة على Instagram السيرة الذاتية 👀

يمكن للسير الذاتية أن تكشف الكثير عن شخصية المؤثر في لمحة واحدة. ألق نظرة خاطفة عليهم:

النغمة والصوت (هل هما مرحان أم محترفان أم ساخران أم جريئان؟)

اختيار الكلمات (هل يذكرون أي مصطلحات صناعية؟ ماذا عن “المبدع” أو “المؤثر؟”)

معلومات الاتصال والروابط (فكر في: المدونات ومواقع الويب والروابط التابعة)

يضع العديد من منشئي المحتوى مكانتهم المؤثرة في مقدمة اهتماماتهم Instagram السير. على سبيل المثال، أي شخص يتضمن عنوان بريد إلكتروني أو دعوة مباشرة في سيرته الذاتية يكون بالتأكيد مفتوحًا لاستقبال الرسائل من العلامات التجارية. إذا كان لدى شخص ما Linktree يسلط الضوء على مراجعات المنتجات أو الروابط التابعة، فأنت تعلم أن لديه خبرة في عمليات التعاون.

فيما يلي مثال رائع على Instagram السيرة الذاتية التي تجذب انتباه العلامات التجارية. Note كيف يكون موقع المؤثر وتفضيلات الاتصال والاهتمامات كلها في مكان واحد. نقاط إضافية لشخصيتها واستخدامها للرموز التعبيرية!

حقوق الصورة: @thatsosofi

تقييم معدل مشاركتهم 📈

تذكر أن عدد متابعي الشخص المؤثر ليس كل شيء. وينطبق هذا بشكل خاص عندما لا يزال المؤثرون المزيفون (والمتابعين المزيفين!) يمثلون مشكلة كبيرة.

يمكنك معرفة بسرعة ما إذا كانت متابعة شخص ما شرعية بمجرد النظر إلى تعليقات منشوراته. إذا كانت معظم التعليقات تبدو غير مرغوب فيها أو تأتي من حسابات مشكوك فيها (فكر في: @heather10449549424)، فهذه علامة حمراء. سيحصل أفضل المؤثرين على الكثير من الحب من المتابعين الشرعيين في قسم التعليقات.

كما أشرنا سابقًا، فإن أصحاب التأثير الجزئي الذين لديهم بضعة آلاف من المتابعين يميلون إلى أن يكون لديهم متابعين أكثر تفاعلاً من المتابعين الأكبر حجمًا. إذا كنت تحاول بيع المنتجات أو زيادة الوعي بالعلامة التجارية، فإن مستوى التفاعل هذا يكون أكثر قيمة من عدد المتابعين المتضخم.

ضع في اعتبارك أنه لا يوجد عدد سحري من المتابعين أو معدل المشاركة الصحيح Instagram المؤثرين. يمكن أن تساعدك الرسائل غير المرغوب فيها والتعليقات المشكوك فيها في التخلص من المرشحين للبحث عن المؤثرين بغض النظر.

ابحث في التسميات التوضيحية والتعليقات الخاصة بهم

التسميات التوضيحية هي المفتاح لقياس أسلوب المؤثر وصوته ومستوى تفاعله. انتبه جيدًا إلى:

فوكب . هل يتحدثون مثل جمهورك المستهدف؟ كيف يعبرون عن أنفسهم وعن منتجاتهم الموهوبة؟ هل يتحدثون عن العلامات التجارية الأخرى بالطريقة التي تريدهم أن يتحدثوا بها عن علامتك التجارية؟

. هل يتحدثون مثل جمهورك المستهدف؟ كيف يعبرون عن أنفسهم وعن منتجاتهم الموهوبة؟ هل يتحدثون عن العلامات التجارية الأخرى بالطريقة التي تريدهم أن يتحدثوا بها عن علامتك التجارية؟ نغمة . هل التسميات التوضيحية الخاصة بهم ودية؟ محادثة؟ غنيا بالمعلومات؟

. هل التسميات التوضيحية الخاصة بهم ودية؟ محادثة؟ غنيا بالمعلومات؟ جهد. تعرف على مقدار الشغف والإبداع الذي يضعونه في المحتوى الذي يحمل علامة تجارية وغير مرتبط بعلامة تجارية. حاول إعطاء الأولوية لمنشئي المحتوى الذين سيعطون المنشورات الدعائية نسبة 100%!

لا تنس تمشيط تعليقاتهم أيضًا! يمكن أن تؤكد التعليقات ما إذا كان جمهور المؤثر يشبه جمهورك أم لا.

على سبيل المثال، يكتب @emilybookedup تسميات توضيحية متعمقة وجذابة وغنية بالمعلومات والتي تكسب الكثير من التعليقات الإيجابية.

حقوق الصورة: @emilybookedup

لاحظ كيف توضح تعليقاتها جمهورها المستهدف وحماسهم للمحتوى الذي تقدمه. تتفاعل إميلي أيضًا مع المعلقين وهي مكافأة إضافية ضخمة. هذا هو نوع التفاعل الأصيل الذي يمكن للعلامات التجارية كسبه من خلال التسويق المؤثر.

لماذا تحتاج إلى البحث Instagram المؤثرون في أسرع وقت ممكن

بدءًا من زيادة الوعي بالعلامة التجارية وحتى التأثير على قرارات الشراء، لا يمكن المبالغة في تقدير قيمة الشراكة مع منشئي المحتوى.

في الختام، دعونا نراجع سبب أهمية البحث عن المؤثرين في المقام الأول.

يعمل المؤثرون والمبدعون على زيادة نسبة كلامك الشفهي على الفور

ليس سراً أن الناس يحبون متابعة العلامات التجارية Instagram.

لكن اكتشاف المنتج يكون أكثر سلاسة عندما يقوم شخص آخر بالتحدث. في الحقيقة، يثق المستهلكون في الكلام الشفهي أكثر عندما يتعلق الأمر بتوصيات المنتج. يوفر المحتوى الأصيل من الأشخاص المؤثرين إحساسًا فريدًا بالثقة مقابل الإعلانات.

ضع في اعتبارك أيضًا أن المؤثرين لديهم بالفعل متابعين محددين ومن المحتمل أن يصلوا إلى عملاء أكثر من حسابك الخاص.

ومهلا، هذا يقودنا في الواقع إلى النقطة التالية …

المشاركة العضوية على Instagram يتراجع (ولكن ليس للمؤثرين!)

نحن نعلم بشكل مباشر أن محتوى المؤثرين يميل إلى الأداء بشكل أفضل من المحتوى ذي العلامة التجارية.

لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد، رغم ذلك. وفقا للبيانات الأخيرة من معدل الذكاء المنافس، متوسط ​​معدل المشاركة في جميع الصناعات Instagram هو 0.67%. قارن ذلك بمشاركة المؤثرين بنسبة 1.18%. كما ذكرنا سابقًا، يميل المؤثرون الأصغر حجمًا إلى كسب تفاعلات أكثر بكثير من المؤثرين الأكبر حجمًا.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن معدلات المشاركة عبر Instagram انخفضت بنسبة 30% على أساس سنوي. يشير هذا إلى قوة المؤثرين حيث يستمر المحتوى من الحسابات ذات العلامات التجارية في فقدان الوصول.

يتوق المستهلكون الاجتماعيون إلى الحصول على توصيات من الأشخاص الفعليين

غذاء للفكر: 71% من المستهلكين تفضل اكتشاف العلامات التجارية عبر توصيات وسائل التواصل الاجتماعي.

فمن المنطقي، أليس كذلك؟ يوفر محتوى المؤثرين شخصية ومنظورًا للمنتجات التي لا تستطيع الإعلانات التنافس معها. ربما لهذا السبب تكون المراجعات بأغلبية ساحقة النوع الأكثر فعالية من المحتوى المؤثر.

وذلك لأن المؤثرين المبدعين يعرفون كيفية وضع علامتهم التجارية الشخصية في مراجعات منتجاتهم لكسب متابعيهم.

حقوق الصورة: @magicallyshay

أنت تعرف كيفية البحث Instagram المؤثرون – ماذا الآن؟

قد يكون العثور على المؤثر المثالي لعلامتك التجارية عملية تستغرق وقتًا طويلاً.

ثق بنا – نحن نعلم!

بعد اتباع الخطوات المذكورة أعلاه واختيار الأشخاص المؤثرين المحتملين، تصبح جاهزًا لبدء التواصل معهم.

لكن الحصول على الردود، وإقامة الاجتماعات والتفاوض على العقود هو مشروع مختلف تمامًا (وممل!). يعد توسيع نطاق كل ما سبق بمثابة وظيفة بدوام كامل إلى حد كبير إذا كنت تحاول القيام بذلك بنفسك.

الحل؟ دع Statusphere يقوم بالرفع الثقيل!

نحن نتعامل مع كل شيء بدءًا من مطابقة المؤثرين وحتى وضع منتجاتك في أيدي منشئي المحتوى. أفضل جزء؟ يمكنك توسيع نطاق حملتك المؤثرة التالية دون أن تلعب لعبة الانتظار أو تمشيط المئات منها Instagram مظهر.

تريد معرفة المزيد؟ الدردشة مع واحد منا التسويق من المستهلك إلى المستهلك المتخصصين اليوم لمعرفة كيف يمكننا مطابقة علامتك التجارية معها Instagram المؤثرون الذين سيكونون مناسبين تمامًا.

نُشر في الأصل في 30 أغسطس 2016. وآخر تحديث في 10 فبراير 2022.