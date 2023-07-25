ستساعدك المقالة التالية: كيف تجعل أموالك تعمل لصالحك – 10+ أفضل الطرق

بالنسبة للكثيرين ، ربما تبدو فكرة كسب المال أثناء النوم وكأنها حلم مطلق يتحقق.

وأنا شخصياً أحب استكشاف أفكار الدخل السلبي الجديدة التي تساعد في تحقيق هذا الهدف المحدد.

ولكن هناك فكرة خاطئة شائعة مفادها أنك بحاجة إلى أن تكون بالفعل ثريًا حتى تعمل أموالك من أجلك.

ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أنه من الممكن أن تجعل أموالك تعمل من أجلك حتى إذا كنت تبدأ بمبلغ استثمار متواضع.

لذا ، إذا كنت تتساءل عن كيفية استثمار أموالك في العمل لبدء إنشاء مصادر دخل جديدة ، فهذا هو المنشور المناسب لك تمامًا!

كيف تجعل أموالك تعمل من أجلك

تتضمن الكثير من الطرق التي تجعل أموالك تعمل لصالحك في هذا المنشور الاستثمار في نوع من الأصول المدرة للدخل.

في المقابل ، يمكنك أيضًا استثمار أموالك من خلال بدء صخب جانبي جديد يدفع لك المال في المستقبل.

ابدأ بتحديد أهداف دخلك وإطارك الزمني ، ثم انغمس في قائمة أفضل الطرق لكسب المال من أجلك.

1. الاستثمار في العقارات المدرة للدخل

من أكثر الطرق شيوعًا لجعل أموالك تعمل لصالحك هي الاستثمار في العقارات المدرة للدخل.

والخبر السار هو أنه ليس عليك أن تكون مليونيرًا أو أن تصبح مالكًا بنفسك للقيام بذلك بفضل شركات الاستثمار العقاري.

على سبيل المثال ، شركات الاستثمار العقاري مثل Fundrise اجمع الأموال من المستثمرين معًا واستثمر في العقارات مثل المنازل متعددة العائلات والعقارات التجارية.

من هناك ، تكسب Fundrise دخل إيجار منتظم وتدفع للمستثمرين من خلال توزيعات الأرباح الفصلية.

الأمر الرائع في Fundrise هو أنك تحتاج فقط إلى 10 دولارات لبدء الاستثمار، لذلك فهي طريقة سهلة للمبتدئين للحصول على أموالك للعمل من أجلك.

تاريخيًا ، تعود Fundrise أيضًا بنحو 8٪ ، وتدفع 1٪ كرسوم إدارية سنوية.

وصل هي شركة مماثلة تستثمر أيضًا في العقارات المدرة للدخل ، باستثناء أنها متخصصة في العقارات المؤجرة الفردية ومنازل العطلات.

بشكل عام ، الاستثمار العقاري هو وسيلة لخلق تدفق جديد للدخل لنفسك ، ومرة ​​أخرى ، ليس عليك أن تكون مليونيرا لتبدأ.

لذلك ، إذا كنت ترغب في كسب المال من أجلك ، فيمكنك دائمًا التفكير في هذه الأنواع من شركات الاستثمار العقاري!

تعرف على المزيد حول Fundrise و وصل!

2. استثمر في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة

مثل الاستثمار في العقارات ، يعد الاستثمار المنتظم في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) طريقة أخرى لجعل أموالك تعمل من أجلك.

لديك أيضًا مجموعة من الخيارات هنا حول كيفية البدء وما الذي تستثمر فيه على وجه التحديد.

أنا شخصياً أركز كثيراً على الأسهم النامية ، وصناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ، والأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح هذه الأيام.

ولكن يمكنك استكشاف العديد من أنواع الاستثمارات وتكوين المحافظ. وبالطبع ، يمكنك دائمًا التحدث إلى متخصص مالي للحصول على المشورة بشأن وضعك الفريد.

ومع ذلك ، فإن عملية الاستثمار الفعلية هي أيضًا واضحة جدًا.

على سبيل المثال ، يمكنك عادةً الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة مجانًا من خلال حساب الوساطة في البنك الذي تتعامل معه.

وإذا لم تتمكن من ذلك ، يمكنك دائمًا استخدام شركات السمسرة الخالية من العمولات مثل M1 لبدء الاستثمار.

مرة أخرى ، يجب عليك بذل العناية الواجبة ، ويجب عليك استشارة أحد المتخصصين إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى يد المساعدة.

ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على أموالك للعمل من أجلك ، فإن الاستثمار في الشركات القيمة وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة يعد بالتأكيد إحدى الإستراتيجيات الشائعة لتحقيق هذا الهدف.

3. الخروج من الديون

تتضمن العديد من الأفكار لجعل أموالك تعمل من أجلك إنشاء مصدر دخل جديد.

لكن، يعد تقليل أعبائك المالية والتخلص من الديون من أفضل الطرق لتوظيف أموالك.

بعد كل شيء ، إذا كنت تنفق ثروة على الفائدة الشهرية أو رسوم السداد المتأخر ، فمن الصعب للغاية المضي قدمًا والبدء في بناء الثروة.

يجب أن يكون إنشاء ميزانية شهرية هو الخطوة الأولى هنا. هذا لأنه من الأهمية بمكان معرفة أين يذهب كل دولار تنفقه حتى تتمكن من توفير المزيد من المال وتحديد أي مجالات إشكالية في ميزانيتك.

لقد فعلت ذلك عندما كنت في الكلية ، وسرعان ما علمت أن مخصصاتي لميزانية الكحول والترفيه كانت مرتفعة للغاية ، لذلك قلصت.

أنا شخصياً أقوم بالميزانية باستخدام جدول بيانات Excel بسيط. ومع ذلك ، يمكنك استخدام الكثير من تطبيقات الميزانية مثل Truebill أو Mint إذا كنت بحاجة إلى مساعدة.

بصرف النظر عن ذلك ، فإن الخروج بخطة لسداد الديون يعد أيضًا خطوة ذكية.

يفضل بعض الناس طريقة كرة الثلج للديون ، والتي تتضمن سداد ديونك الصغيرة أولاً ثم الانتقال إلى الديون الأكبر.

في المقابل ، يستخدم الأشخاص الآخرون طريقة الانهيار الجليدي ، والتي تتضمن معالجة ديونك الأشد أولاً ثم العمل في طريقك إلى أسفل.

يمكنك تحديد الطريقة المناسبة لك. ولكن إذا كنت تحاول كسب المال من أجلك ، فإن التحرر من الديون هو بالتأكيد إحدى الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها.

4. بدء الأعمال التجارية عبر الإنترنت

في حين أن هذه ليست الطريقة الأكثر وضوحًا لاستخدام أموالك في العمل من أجلك ، فإن بدء عمل تجاري عبر الإنترنت يمكن أن يكون استثمارًا مربحًا بشكل لا يصدق.

ولدي مثال شخصي أعتقد أنه يبرز هذا جيدًا.

كان أحد صراعاتي الجانبية في الكلية هو بدء This Online World. في ذلك الوقت ، أنفقت حوالي 150 دولارًا على سمة WordPress واسم نطاقي واستضافة SiteGround.

كان ذلك في عام 2018. ولكن بعد أربع سنوات فقط في عام 2021 ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت 92000 دولار.

أتى دخلي في الغالب من التسويق بالعمولة وإعلانات Mediavine ، لكنه يوضح كيف يمكن للاستثمار في الأعمال التجارية عبر الإنترنت أن يحقق عوائد هائلة إذا بذلت الوقت والجهد.

لكن كسب المال من مدونة ما هو مجرد مثال واحد ، وهناك الكثير من الأفكار التجارية الأخرى عبر الإنترنت التي يمكنك تجربتها.

تتضمن بعض الأنشطة التجارية الشهيرة عبر الإنترنت التي يمكنك البدء في تحقيق دخل إضافي بها:

مرة أخرى ، تتطلب هذه الأفكار عملاً مقدمًا والكثير من العمل لبدء العمل ، ولكن إذا قمت بالاستعانة بمصادر خارجية لمزيد من العمل ، فيمكنك كسب الدخل بشكل أساسي من خلال الطيار الآلي.

وأعتقد اعتقادًا راسخًا أن تمويل الأعمال التجارية عبر الإنترنت هو إحدى الطرق للحصول على أموالك للعمل لديك والتي تتمتع بأعلى دخل محتمل.

5. استثمر في العملات المشفرة

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جعل أموالك تعمل من أجلك ، فيمكنك دائمًا التفكير في الاستثمار في أصول بديلة مثل العملة المشفرة.

كان الاستثمار في العملات المشفرة في غاية الغضب هذه الأيام ، وهو في الواقع مصدر دخل جديد واحد أجربه.

بالنسبة للمبتدئين ، يمكنك استخدام منصات تداول العملات المشفرة الشائعة مثل كوين بيس للاستثمار في العملات المشفرة الشهيرة مثل Bitcoin و Ethereum و Solana.

من هناك ، يتيح لك Coinbase ربح عملات مختلفة لكسب دخل سلبي ، حتى تتمكن من تشغيل أصولك الرقمية على الفور.

لكن Coinbase هي مجرد فكرة صاخبة جانبية سلبية يجب تجربتها ، وعالم التشفير مثير للغاية.

على سبيل المثال ، لقد بدأت في استخدام نيكسو، حساب فائدة تشفير ، لكسب دخل سلبي مع بعض Cardano (ADA) الذي أملكه.

يتيح لك Nexo شراء وإيداع العشرات من العملات المشفرة المختلفة ، و يمكنه بسهولة دفع 10٪ إلى 15٪ APY أو أكثر على ممتلكاتك؛ أكثر بكثير مما يمكن لأي حساب توفير عالي الفائدة.

في الوقت الحالي ، أكسب حوالي 6٪ APY من Cardano الخاص بي. بشكل عام ، كان Nexo سريعًا جدًا في الإعداد وهو مشروع جديد صغير لطيف يمكنني متابعة علامات التبويب عليه.

مرة أخرى ، يعد التشفير مجالًا ناشئًا ، لذلك عليك أن تبذل العناية الواجبة ولا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها.

ولكن إذا كنت ترغب في جعل أموالك تعمل من أجلك وتشعر برغبة في استكشاف الأصول الرقمية ، فإن التشفير هو بالتأكيد خيار قابل للتطبيق.

تحقق من Coinbase و نيكسو!

6. الاستثمار في الأعمال الصغيرة

مثل الاستثمار في الأسهم ، هناك فكرة أخرى لتوظيف أموالك وهي المساعدة في تمويل الشركات الصغيرة المختلفة.

لكنك لست بحاجة إلى أن تكون صاحب رأس مال مغامر أو أن يكون لديك حق الوصول إلى صفقات سرية للقيام بذلك.

مع شركات مثل ماينفيست، يمكنك بالفعل المساعدة في تمويل العشرات من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء أمريكا ثم المشاركة في الأرباح كمساهم.

يتطلب Mainvest 100 دولار فقط لبدء الاستثمار ، وتتيح لك المنصة الاستثمار في مجموعة من الشركات مثل:

مقاهي

مصانع الجعة

مزارع

تطويرات عقارية

مطاعم

تهدف Mainvest إلى تحقيق عوائد من 10٪ إلى 25٪ للمستثمرين، ولكن بعض الفرص تهدف إلى مضاعفة أموالك للمساعدة في تمويل الأعمال التجارية الصغيرة المتنامية.

الشيء الجميل في Mainvest هو أن الشركة لديها عملية تدقيق صارمة ولا تقبل سوى حوالي 5 ٪ من المتقدمين ، لذلك تجد شركات عالية الجودة تحتاج فقط إلى التمويل لمواصلة النمو.

يتضمن Mainvest أيضًا وثائق متعمقة وملفات SEC لمساعدتك في بذل العناية الواجبة.

بشكل عام ، هذه طريقة بديلة أكثر للاستثمار وكسب المال من أجلك.

ولكن إذا كنت ترغب في المساعدة في تمويل الشركات الصغيرة وربما كسب بعض العوائد الجيدة ، فإن Mainvest تستحق التفكير.

تعرف على المزيد حول الاستثمار مع Mainvest!

7. استثمر في جانب جديد من الزحام

فكرة أخرى لجعل أموالك تعمل من أجلك هي الاستثمار في أحد الأصول التي تتيح لك بدء صخب جانبي جديد.

يمكنك أيضًا أن تكون مبدعًا هنا ، والعديد من الأفكار لا تتطلب قدرًا هائلاً من رأس المال للبدء.

على سبيل المثال ، تتمثل إحدى الأفكار في الاستثمار في أشياء يمكنك تأجيرها مقابل المال.

غالبًا ما يقوم الأشخاص بذلك عن طريق ترقية غرفة احتياطية واستئجارها عبر Airbnb ، ولكن لديك الكثير من الخيارات الأخرى مثل الاستئجار:

ومره اخرى، يمكن أن يصبح هذا مربحًا بشكل لا يصدق إذا وجدت سوق الإيجار المناسب.

على سبيل المثال ، يقوم الأشخاص بتأجير معدات مثل الكاميرات والطائرات بدون طيار على Fat Llama مقابل حوالي 25 دولارًا إلى 100 دولار في اليوم اعتمادًا على نوع المعدات.

لذلك ، إذا أنفقت الأموال مقدمًا واستثمرت في هذه الأصول ، فيمكنك الاستدارة واستئجارها لبدء استرداد أموالك. أي شيء تقوم به بعد هذه النقطة هو ربح خالص.

وهذا مجرد مثال إيجاري ؛ لا شيء يمنعك من الاستثمار في فكرة تجارية صغيرة أخرى يمكنك استخدامها لكسب أموال إضافية كل شهر.

8. تعلم مهارة جديدة

إذا كنت ترغب في استثمار أموالك في العمل ، فيمكنك دائمًا التفكير في الاستثمار في المزيد من التعليم لتعلم مهارة تساعدك على جني المزيد من الأموال في المستقبل.

يعد الذهاب إلى الكلية أو الجامعة المثال الرئيسي هنا ، على الرغم من أنك لست مضطرًا إلى دفع عشرات الآلاف من الدولارات لتعلم مهارات قد تغير حياتك.

على سبيل المثال ، هناك الكثير من المعلومات المدهشة عبر الإنترنت التي يمكن أن تعلمك بشكل أساسي أي شيء تحتاج إلى معرفته.

هذه هي الطريقة التي تعلمت بها التدوين ، ولم أشتري دورة تدريبية أو دفعت مقابل معلم ؛ لقد تعلمت للتو من خلال التجربة والخطأ والعمل الجاد والمعلومات المجانية.

بالإضافة إلى منصات التعليم عبر الإنترنت مثل Udemy لديك دورات تدريبية ميسورة التكلفة تقريبًا في أي شيء يخطر ببالك.

تريد أن تتعلم كيفية كسب المال من البرمجة؟ أو تريد أن تصبح مصمم جرافيك أو مطور ويب؟

يمكنك تعلم كل هذه المهارات على Udemy ، والعديد من الدورات تتراوح ما بين 15 إلى 100 دولار على الأكثر.

صحيح ، هذا ليس مثالًا واضحًا على كيفية جعل أموالك تعمل من أجلك.

ولكن إذا ساعدتك دورة واحدة في الحصول على وظيفة ذات رواتب أعلى أو بدء عمل تجاري مربح ، فإن الأمر يستحق الاستثمار والوقت.

9. استثمر في العقارات المؤجرة

مثل التمويل الجماعي للعقارات ، هناك خيار آخر يمكن أن يربح المال أثناء نومك وهو الاستثمار في ممتلكاتك المؤجرة.

الجانب السلبي الرئيسي لهذه الطريقة هو أنك بحاجة إلى أموال كافية لبدء الدفعة الأولى. بالإضافة إلى ذلك ، كونك المالك ليس قطعة حلوى ، والتعامل مع المستأجرين يتطلب عملاً مستمراً.

لكن الكثير من الناس ينخرطون في أعمال المالك عن طريق شراء عقارات مثل دوبلكس ثم تأجير إحدى الغرف.

الجزء الجميل في هذه الاستراتيجية هو أنك تسدد رهنك العقاري من دخل الإيجار. ويمكنك دائمًا الانتقال إلى أسفل الخط وتأجير كلتا الوحدتين.

مرة أخرى ، خيارات التمويل الجماعي العقاري مثل Fundrise هم أكثر ودية للمبتدئين.

ولكن إذا كنت ترغب في استثمار 200 ألف دولار أو مبلغ كبير من المال ، فقد يكون استئجار عقار مناسبًا تمامًا.

10. حاول قلب أموالك

واحدة من أقدم الطرق لجعل أموالك تعمل من أجلك هي قلب أموالك عن طريق شراء البضائع وإعادة بيعها.

لقد كان الناس يفعلون ذلك منذ أن كانت العملة موجودة ، ولا يزال التقليب صخبًا جانبيًا شائعًا بشكل لا يصدق هذه الأيام.

على سبيل المثال ، يكسب الأشخاص المال عبر الإنترنت الآن من خلال المراجحة للبيع بالتجزئة ، والتي تتضمن شراء المنتجات الشعبية ثم إعادة بيعها عبر الإنترنت باستخدام برامج مثل Amazon FBA.

Amazon تحظى خدمة FBA بشعبية لأنه مع البرنامج ، تقوم بشحن مخزونك إلى Amazon المستودعات. عندما تقوم بعملية بيع ، Amazon يتعامل مع جميع الشحن والوفاء.

والناس يبيعون جميع أنواع الأشياء من خلال المراجحة بالتجزئة ، مع المنتجات الشعبية بما في ذلك:

ثياب

كتب

مستحضرات التجميل

إلكترونيات

السلع المنزلية

ألعاب الأطفال

ألعاب الفيديو

عادة ، يبيع شراء مخزون الخصم من أقسام المبيعات في متاجر مثل Walmart و Kohl’s ، ولكن إذا وجدت صفقة ، يمكنك محاولة قلب هذا العنصر عبر الإنترنت لتحقيق الربح.

و Amazon FBA هو خيار واحد فقط لقلب البضائع.

تشمل تطبيقات البيع والأسواق الشائعة الأخرى:

بشكل عام ، تتطلب طريقة توظيف الأموال هذه وقتًا للحصول على المنتجات ومعرفة المنتجات التي يتم بيعها بسرعة وتحقيق ربح جيد.

ولكن إذا كنت مهتمًا ببدء عمل جانبي ، فيمكنك بالتأكيد تجربة هذا النشاط الجانبي والبدء صغيرًا عن طريق تقليب 500 دولار أو 1000 دولار أو مبلغ مماثل.

11. افتح حساب توفير عالي الفائدة

إذا كنت تريد طريقة بسيطة للغاية لجعل أموالك تعمل من أجلك ، فيمكنك دائمًا وضع أموالك الإضافية في حساب توفير عالي الفائدة.

في هذه الأيام ، لا تتغلب معظم أسعار الفائدة على حسابات التوفير والحسابات الجارية على التضخم.

ولكن مع البنوك التي تعمل عبر الإنترنت فقط ، يمكنك عادةً العثور على بعض أسعار الفائدة اللائقة وحتى مكافآت التسجيل.

على سبيل المثال، الأكسجين هو حل مصرفي عبر الهاتف المحمول يمكنه دفع 1.5٪ إلى 2.5٪ APY أو أكثر اعتمادًا على رصيدك ومبلغ الإنفاق الشهري.

هذا حل بسيط جدًا لكسب المال من أجلك كما ذكرنا ، لكنه بالتأكيد أفضل من إبقاء أموالك تحت مرتبتك!

12. استخدم بطاقة ائتمان استرداد نقدي وتطبيقات المكافآت

عندما تنفق الأموال ، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الحيل لاسترداد بعض إنفاقك كمكافآت استرداد نقدي.

في المقابل ، يتيح لك هذا جعل أموالك تعمل من أجلك لأنه حتى عندما تنفق ، فأنت على الأقل تعمل من أجل الحصول على مكافآت مستقبلية.

يعد استخدام بطاقة ائتمان استرداد النقود مثالًا مثاليًا ، ويمكنك عادةً كسب ما لا يقل عن 1٪ إلى 2٪ استرداد نقدي مقابل إنفاقك اليومي.

ولكن يمكنك أن تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال دمج تطبيقات المكافآت الشائعة في روتين التسوق الخاص بك لكسب المزيد من المكافآت.

تتضمن بعض تطبيقات المكافآت الرائدة التي يمكنك استخدامها:

تطبيقات مثل Fetch Rewards و Drop هي المفضلة ، ولكن يمكنك استخدام مجموعة من التطبيقات لكسب أكبر قدر ممكن.

لن تجعلك هذه الاستراتيجية ثريًا بين عشية وضحاها ، لكنها طريقة موثوقة لكسب أموال مجانية والاحتفاظ بمزيد من أموالك في محفظتك دون بذل الكثير من الجهد.

13. الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت

إذا كنت تبحث عن الأمان ولكنك لا تزال ترغب في جعل أموالك تعمل من أجلك ، فيمكنك دائمًا التفكير في استثمارات الدخل الثابت.

من الأمثلة الشائعة على ذلك الاستثمار في السندات أو شهادات الإيداع (الأقراص المدمجة).

بشكل عام ، تدفع لك هذه الاستثمارات معدل عائد ثابت مقابل حجز أموالك لفترة زمنية محددة (يُعرف باسم تاريخ الاستحقاق).

في الماضي ، كانت استثمارات الدخل الثابت مثل السندات وسيلة للادخار من أجل التقاعد ، ولا يزال بإمكانك استكشاف سندات مختلفة مدعومة من قبل الشركات أو الحكومة.

صحيح ، هذه ليست فكرتي المفضلة لتوظيف أموالك لأن عائدات السندات والأقراص المدمجة منخفضة جدًا ، وخلال فترات التضخم المرتفع ، هذا بالتأكيد ليس ما تريده.

14. النظر في الاستثمارات البديلة

تتمثل إحدى الطرق الأخيرة للحصول على أموالك في العمل من أجلك في الاستثمار في استثمارات بديلة مختلفة.

لقد ذكرت بالفعل العملة المشفرة ، ولكن هناك المزيد من فئات الأصول التي يمكنك الرجوع إليها إذا كنت ترغب في الاستثمار وكسب المال يوميًا.

تشمل بعض الاستثمارات البديلة الشائعة:

الاستثمار في الأعمال الفنية مع Masterworks

الاستثمار في الأراضي الزراعية مع Acretrader

شراء مدونة أو موقع ويب للتجارة الإلكترونية من خلال سوق مثل Flippa

الاستثمار في النبيذ الفاخر مع فينت

هذا مجرد خدش السطح أيضًا. أعني أن الناس يستثمرون في أشياء مثل NFTs أو حتى شراء وبيع بطاقات Pokemon النادرة أو المقتنيات الأخرى.

خلاصة القول هي أن هناك الكثير من فئات الأصول حيث يمكنك إيقاف رأس المال الخاص بك للحصول على أموالك تعمل من أجلك.

فقط تأكد من قيامك بالعناية الواجبة والبحث قبل اختيار فكرة استثمار بديلة!

نصائح للحصول على أموالك للعمل من أجلك

الآن بعد أن عرفت كيفية الحصول على أموالك للعمل من أجلك ، إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار لجعل هذه العملية أسهل بكثير ومن المرجح أن تنجح!

حدد هدف الدخل: أعتقد أنه من المهم تحديد أهداف قابلة للقياس عند العمل نحو شيء ما. لذلك ، حدد مقدار الدخل الإضافي الذي تريد كسبه حتى تتمكن من اختيار طريقة تجعل أموالك تعمل من أجلك بطريقة منطقية. تنويع: لا يهم إذا كنت تستثمر Fundriseأو تأجير الأصول نقدًا أو شراء عقار للإيجار أو الاستخدام كوين بيس لرهان العملات المشفرة ؛ لا تخف من تجربة بعض الطرق حتى تكتشف الطريقة الأفضل لك! لديك توقعات واقعية: يعد الحصول على المال للعمل من أجلك شعورًا رائعًا ، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك دائمًا بين عشية وضحاها.

قراءة إضافية – كيفية تحويل 10000 دولار إلى 20000 دولار.

أسئلة مكررة

ماذا يعني أن المال يعمل من أجلك؟

إن جعل أموالك تعمل من أجلك يعني استثمار أموالك في شيء يدر دخلاً إضافيًا. بهذا المعنى ، فأنت تستخدم أموالك لكسب المزيد من المال ، وتسريع عملية بناء ثروتك.

كيف يمكنني تنمية أموالي بسرعة؟

إذا كنت ترغب في كسب المال بسرعة ، يمكن لأفكار مثل بدء نشاط جانبي أو عمل تجاري عبر الإنترنت أن تحقق عوائد أسرع. هذا لأن أفكار الاستثمار الأكثر تقليدية مثل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة لها عوائد أكثر تحفظًا.

وإذا كنت بحاجة إلى أموال سريعة اليوم ، فمن الأفضل لك استخدام تطبيقات gig الاقتصادية مثل DoorDash و Instacart لكسب المال اليوم بدلاً من محاولة الاستثمار.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلنا حول كيفية جعل أموالك تعمل من أجلك في توظيف رأس المال الخاص بك حتى تتمكن من كسب دخل إضافي كل شهر!

مرة أخرى ، طالما أنك حددت أهدافًا وقمت بالعناية الواجبة ، فلا يوجد سبب يجعلك تحصل على أموالك تعمل من أجلك.

أنا شخصياً ألتزم بالأعمال التجارية عبر الإنترنت والعملات المشفرة والاستثمار المنتظم لهذا العام.

ولكن بفضل قوة التكنولوجيا ، هناك العديد من الأفكار المختلفة ، لذلك لا تخف من الاستكشاف!

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