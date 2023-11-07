ستساعدك المقالة التالية: كيف تحافظ على فريقك يجدف في الاتجاه الصحيح

يمكن مقارنة الأعمال الصغيرة الناجحة بفريق عمل ناجح. في هذه الرياضة، يعمل ثمانية رياضيين معًا بهدف وحيد هو السرعة. ومع ذلك، يتم ملء كل مقعد بشكل استراتيجي برياضي يمكنه أداء مهمة محددة. البعض مسؤول عن ضبط سرعة القارب بينما يكون البعض الآخر مسؤولاً عن التوجيه أو خلق قوة الجر في الماء.

في حين أن فريق العمل الخاص بك قد يضم أكثر أو أقل من ثمانية أفراد، إلا أن المهام المتنوعة لكل عضو قابلة للمقارنة. سيكون لديك زملاء في الفريق يتوخون الحذر والضمير في كل مهمة، بالإضافة إلى أولئك الذين يفكرون في الصورة الكبيرة. سيكون لديك متعاونون جماعيون طبيعيون وعمال متهورون يضعون السرعة والكفاءة في مقدمة أولوياتهم. إن مفتاح الازدهار كعمل تجاري هو التأكد من أن كل فرد في الفريق يسير بنفس الهدف.

إن قول هذا أسهل من فعله لأن بعض الأفراد قد يكون لديهم دوافع ذاتية أكثر من غيرهم. هذا هو المكان الذي تدخل فيه الإقليمية الصورة، حيث يبدأ زملاء الفريق في القتال من أجل الحصول على الموافقة والنميمة حول زملاء العمل الآخرين. قد يكون تجنب هذا الموقف أمرًا صعبًا، خاصة في أماكن العمل البعيدة أو المختلطة، ولكنه ممكن. فيما يلي ثلاث نصائح للمساعدة في إبقاء فريق عملك الصغير في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن العقبات التي قد تواجهها.

1. خلق التآزر والانسجام

أولاً وقبل كل شيء، الفريق القوي هو فريق متآزر ومتوافق. التآزر هو أحد مكونات العمل الجماعي، مع التركيز على عمل الأعضاء مع بعضهم البعض. سيقوم الفريق المتآزر بالتنبؤ بالخطوة التالية وتوقعها، والمضي قدمًا بسلاسة. يؤدي التآزر إلى أداء أفضل وعمل جماعي أفضل بشكل عام.

يرتبط التوافق الاستراتيجي بالتآزر، مما يساعد على ضمان أن جميع أعضاء الفريق يعملون معًا لتحقيق نفس الهدف المشترك. ومن الناحية المثالية، يأتي ذلك من الأعلى إلى الأسفل، حيث يقوم الرئيس التنفيذي بتوصيل الرؤية إلى جميع الموظفين. يركز كل فرد في الفريق على نفس الهدف ويفهم سبب وكيفية تحقيقه. وبهذا، يعرف الموظفون أن عملهم يحدث فرقًا للشركة بشكل عام. خطوبة موظف يتحسنون لأنهم يعرفون الآن كيف تصعد مهامهم اليومية إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة.

الثقة هي أحد العناصر الأساسية للتآزر والمواءمة الاستراتيجية. إن بناء الثقة بين الفريق يضمن أن يشعر الجميع بالراحة والانفتاح على المشاركة. إنه يشجع ويعزز التعاون وكذلك الابتكار. إحدى الطرق الرائعة لخلق بيئة مليئة بالثقة هي من خلال أنشطة بناء الفريق، مثل نزهة الجولف الجماعية أو فرصة التطوع. الثقة لا تحدث بين عشية وضحاها، ولكن بناءها مع مرور الوقت سيمكن من التآزر والمواءمة.

2. افتح الاتصال

يعد التواصل أمرًا ضروريًا لنجاح أي فريق، لأنه بدونه يصبح الأفراد منعزلين وغير قادرين على التعلم من بعضهم البعض. قد يشعر زملاء الفريق بالغضب لأن عضوًا آخر لا يستطيع قراءة أفكارهم وتوقع توقعاتهم. الاتصال المفتوح يمنع هذا. كما أنه يمكّن جميع الموظفين، بغض النظر عن خلفيتهم أو مناصبهم، من بدء المحادثات وإثارة أفكار جديدة. فهو يساعد الشركة على المضي قدمًا، وغرس الشعور بالملكية بين أعضاء الفريق وتشجيعهم على العمل الجاد معًا.

يتضمن الاتصال المفتوح إجراء عمليات تسجيل وصول منتظمة مع أعضاء الفريق الفرديين والفريق بأكمله. يجب أن يكون لكل عملية تسجيل وصول إطار عمل أو جدول أعمال حتى يعرف الموظفون ما يمكن توقعه. بالنسبة للاجتماعات الفردية، يجب أن يشعر الأفراد بالراحة عند مناقشة أي تحديات يواجهونها. قد يكون حجم العمل في قائمة الانتظار أو الصعوبات في التعاون مع عضو آخر في الفريق. يجب أن تركز اجتماعات الفريق على العناصر التي ستؤثر على الفريق بأكمله، مثل العمليات الجديدة أو أهداف المواعيد النهائية.

كيف يمكنك تسهيل التواصل المفتوح بشكل أفضل؟ من خلال الاستماع. امنح موظفيك الوقت والمساحة للرد بدلاً من الاندفاع من نقطة جدول أعمال اجتماع إلى أخرى. اسألهم صراحةً عن حجم عملهم أو كيف سيحلون مشكلة مع قسم آخر. يُظهر هذا النوع من الحوار أنك تريد الاستماع إليهم وتقدير آرائهم.

3. وظف بذكاء

وأخيرًا، يبدأ التجديف معًا في نفس الاتجاه بالتعرف على أعضاء فريقك. باعتبارك شركة صغيرة، قد يكون من السهل ملء فريقك بالأفراد الذين لديهم سيرة ذاتية أكثر إثارة للإعجاب. في حين أن هؤلاء الموظفين قد يكونون الأكثر اعتماداً، إلا أنهم قد لا يتمتعون بالمهارات الشخصية التي يحتاجها فريقك.

التوظيف الذكي يعني النظر إلى ما هو أبعد من مجرد التعليم السابق والخبرة الوظيفية عند ملء الأدوار المفتوحة. سوف ترغب في التفكير فيما إذا كان الفرد سيكون ثقافة تناسب أو إضافة ثقافة. إن الثقافة الملائمة هي الشخص الذي سينزلق مباشرة إلى الشركة مع تغيير بسيط أو بدون تغيير. لديهم الخلفية للقيام بهذه المهمة وإنجازها بشكل جيد. تتطابق قيمهم مع قيم الشركة، ولا يتساءلون عن كيفية القيام بالأشياء عادةً – فهم يتناسبون تمامًا مع ذلك!

ومن ناحية أخرى، فإن إضافة الثقافة هي الشخص الذي سيدفع الشركة إلى الأمام من خلال جلب شيء جديد إلى هذا المزيج. قد يأتون من خلفيات متنوعة أو لديهم خبرة في صناعة مختلفة تمامًا. ستوفر لهم ما تعلموه في الماضي وجهات نظر جديدة، وقد يؤدي تساؤلهم حول كيفية القيام بالأشياء إلى إحداث تغييرات نحو الأفضل. هناك فوائد مختلفة لتوظيف ثقافة مناسبة أو إضافة ثقافة. فقط تعرف على ما يحتاجه فريقك قبل إرسال خطاب العرض.

تنعيم المياه

إن الحفاظ على تقدم فريقك للأمام معًا ليس بالأمر السهل دائمًا. يمكن أن تصبح المياه عكرة في بعض الأحيان، وقد تكون هناك مخاطر في المستقبل. ولكن مع وضع هذه النصائح في الاعتبار، يمكنك أنت وفريقك الاستمرار بسلاسة، مع إبقاء الهدف الرئيسي في الأفق.