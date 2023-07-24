ستساعدك المقالة التالية: كيف تحصل على مرتبة أعلى في Google في 202310 نصائح عملية لتظهر في نتائج Google (أسرع) هذا العام

هذا الدليل هو تفصيل لنصائحي العشرة الأكثر عملية للتعلم كيفية الحصول على مرتبة أعلى على Google. يمكنك القفز مباشرة إلى أول نصيحة هنا.

أولاً ، لنتحدث عن يوم مثير مررنا به جميعًا: لقد بدأت للتو مدونتك! أنت تتوجه مباشرة إلى Google وتكتب اسم مدونتك … فقط لتجد أنها لا تظهر في نتائج Google على الإطلاق.

حتى بعد الانتظار لبضع ساعات – أو بضعة أيام – لا تزال مدونتك لا تظهر على Google. ماذا يحصل؟

لا تقلق ، فأنت على الأرجح لم ترتكب أي خطأ. الحقيقة هي أن الأمر يتطلب فقط خوارزمية بحث Google بعض الوقت للتعرف على مدونة جديدة وتحديد كيف تريد ترتيب محتوى المدونة الجديدة.

والخبر السار هو أنه يمكنك فعل شيء الآن لتسريع هذه العملية بشكل كبير – والحصول على ترتيب أعلى على Google عاجلاً وليس آجلاً.

في هذا الدليل ، سأعلمك بالضبط ما يجب فعله عندما يتعلق الأمر بتعلم كيفية الحصول على مرتبة أعلى على Google (بسرعة).

كيفية الحصول على مرتبة أعلى في Google في عام 2023: 10 نصائح عملية

تأكد من أن مدونتك نشطة (ليست “قريبًا”) تحقق من إعدادات رؤية محرك البحث قم بإنشاء حسابات Google Search Console و Google Analytics قم بإنشاء ملف Sitemap وإرساله إلى Google Search Console رابط إلى مدونتك من ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي اكتب محتوى مدونة طويل ومفيد سيستمتع به القراء قم بإدراج موقع الويب الخاص بك في الدلائل الموثوقة عبر الإنترنت للحصول على مرتبة أعلى على Google تحسين منشورات المدونة الخاصة بك لترتيب بحث Google (تحسين محركات البحث على الصفحة) انشر منشورات الضيف على المدونات الأخرى لتعزيز سلطتك (خارج الصفحة SEO) استخدم عناوين واضحة ووصفية لمنشورات مدونتك

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

جاهز لبدء مدونتك؟

تحقق من دليلي النهائي: كيف تبدأ مدونة (على الجانب) اليوم.

لماذا من المهم أن تحصل على مرتبة أعلى على Google (وماذا يعني ذلك)

يعد Google أكبر محرك بحث في العالم ، حيث يمتلك 85.55٪ من سوق البحث العالمي.

هذا يعني أن مدونتك تحتاج حقًا إلى الظهور على Google.

حتى إذا كنت تتوقع أن تأتي حركة المرور الخاصة بك من مصادر أخرى غير محركات البحث – مثل قائمة البريد الإلكتروني أو صفحات الوسائط الاجتماعية أو الكلمات الشفوية – فلا يزال موقع Google مهمًا.

لنفترض أن شخصًا ما عثر على اسم مدونتك في رسالة بريد إلكتروني أو على وسائل التواصل الاجتماعي. قد لا يكون لديهم الوقت للتحقق من ذلك هناك وبعد ذلك.

إذا قاموا لاحقًا باستخدام اسم مدونتك على Google ولم تظهر ، فمن المحتمل أن ينسوا كل شيء عنك. ما تريده هو أن تظهر مدونتك أعلى نتائج البحث حتى لاسمك ، مثل هذا:

بالطبع ، تجد معظم المدونات أنها تحصل على الكثير من حركة المرور الخاصة بها من محركات البحث. لذلك ، تريد أن تظهر مدونتك عندما يبحث شخص ما عن نوع المعلومات أو المحتوى الذي تقدمه.

على سبيل المثال ، إذا كتب شخص ما “استراتيجيات تسويق المدونة” في google ، فإن منشور مدونتي 10 استراتيجيات تسويق مدونة للحصول على 584،863+ قارئ هو النتيجة الأولى.

حتى أنه يحصل على “مقتطف مميز” حيث يعرض Google معاينة بسيطة للمنشور – مما يزيد من احتمالية أن تكون مشاركتي هي التي يتم النقر عليها وقراءتها.

هنا ، “استراتيجيات تسويق المدونة” هي أ. (نعم ، إنها أكثر من كلمة واحدة ، لكن هذا أمر طبيعي للكلمات الرئيسية.)

سنغطي المزيد حول الكلمات الرئيسية وكيفية استخدامها لاحقًا في هذا الدليل. في الوقت الحالي ، ما تحتاج إلى معرفته هو:

تحتوي منشورات المدونة على رتب مختلفة في Google لكلمات رئيسية مختلفة: تأتي مشاركة استراتيجيات التسويق في مدونتي في المرتبة الأولى في Google لـ “استراتيجيات تسويق المدونات” بينما تأتي في المرتبة السابعة لـ “دليل تسويق المدونة”.

تأتي مشاركة استراتيجيات التسويق في مدونتي في المرتبة الأولى في Google لـ “استراتيجيات تسويق المدونات” بينما تأتي في المرتبة السابعة لـ “دليل تسويق المدونة”. سيحاول المدونون الآخرون الترتيب لنفس الكلمات الرئيسية التي تستخدمها: هذا يعني أنك قد لا تصل إلى المرتبة الأولى للكلمة الرئيسية – ولكن حتى إذا كنت في أعلى 5 أو أعلى 10 (في الصفحة الأولى من نتائج Google) ، فهذا إنجاز رائع.

يُطلق على الحصول على موقع الويب الخاص بك مرتبة جيدة في Google ومحركات البحث الأخرى “تحسين محرك البحث” (SEO) ، وسنغطي الأساسيات التي تحتاج إلى معرفتها أدناه.

على استعداد للبدء؟

10 نصائح للحصول على مرتبة أعلى على Google باستخدام مدونتك في عام 2023

كيف يمكنك جعل مدونتك (ومنشورات مدونتك) لا تظهر فقط في نتائج بحث Google ، ولكن في الواقع تحتل مرتبة أعلى من منافسيك؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

1. تأكد من أن مدونتك نشطة (ليست “قريبًا”)

أولاً ، تحقق من أن مدونتك أو موقع الويب الخاص بك موجود بالفعل على الإنترنت. إذا كنت تستخدم مكوّنًا إضافيًا “قريبًا” ، فقد تتمكن من رؤية مدونتك ، لكن لا أحد يستطيع ذلك.

للتحقق من ذلك في WordPress ، قم بتسجيل الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بك وابحث عن إعدادات المكون الإضافي Coming Soon ، عادةً ضمن قائمة الإعدادات. تأكد من تعيين المكون الإضافي Coming Soon على “إيقاف” أو “غير نشط”:

يمكنك أيضًا التحقق مرة أخرى باستخدام نافذة التصفح المتخفي لزيارة موقعك: يجب أن يظهر مباشرة ، بدون رسالة قريبًا.

2. تحقق من إعدادات رؤية محرك البحث

عندما كنت تقوم بإعداد مدونتك ، ربما لم ترغب في أن تعثر عليها محركات البحث – لأنها لم تكن جاهزة بعد للزوار. (إذا قام مطور ويب بإنشاء مدونتك لك ، فربما يكون قد قام أيضًا بتنشيط هذا الإعداد.)

في منطقة إدارة WordPress الخاصة بك ، انتقل إلى الإعدادات → القراءة. تأكد من تحديد مربع رؤية محرك البحث.

إذا تم تحديده ، فقم بإلغاء تحديده وانقر فوق الزر “حفظ التغييرات” في أسفل الصفحة.

نصيحة: هل لديك صفحات قيد الإنشاء أو صفحات خاصة لا ترغب في ظهورها في نتائج بحث Google حتى الآن؟ أوصي بشدة باستخدام البرنامج المساعد Yoast SEO المجاني ، والذي يتيح لك “noindex” لصفحات معينة.

3. قم بإنشاء حسابات Google Search Console و Google Analytics

توفر Google الكثير من الأدوات المجانية التي يمكن أن تساعدك في جعل موقعك على الويب يحتل مرتبة أعلى على Google – وتجعل مشاركات مدونتك تجذب المزيد من الزيارات.

أوصي بشدة بإنشاء حسابات باستخدام:

جوجل Search Console : للتحقق من أن موقعك تتم فهرسته (مدرج) بواسطة Google وأنه لا توجد أية مشكلات فنية في منشوراتك وصفحاتك

: للتحقق من أن موقعك تتم فهرسته (مدرج) بواسطة Google وأنه لا توجد أية مشكلات فنية في منشوراتك وصفحاتك تحليلات كوكل: لمشاهدة الكثير من البيانات المفيدة حول حركة مرور موقعك على الويب ، مثل المكان الذي يأتي منه القراء والصفحات التي زاروها والمدة التي مكثوا فيها على موقعك

ستحتاج إلى التحقق من موقع الويب الخاص بك لإعداد هذه الحسابات ، حتى تعرف Google أنك مالك موقع الويب حقًا. من الأسهل إعداد Google Analytics أولاً ثم Google Search Console.

بهذه الطريقة ، يمكنك استخدام المكون الإضافي Insert Headers and Footers WordPress لإضافة شفرة تتبع Google Analytics ، ثم يمكنك أيضًا اختيار استخدام هذا الرمز للتحقق من موقعك باستخدام Google Search Console.

4. قم بإنشاء ملف Sitemap وإرساله إلى Google Search Console

تحتاج Google إلى “الزحف” إلى مواقع الويب لإضافتها إلى قوائم البحث الخاصة بها: فكر في عنكبوت يزحف عبر الويب!

لمساعدة Google في الزحف إلى موقعك ، يمكنك إرسال خريطة الموقع. هذا يخبر Google بعنوان URL (عنوان الويب) لجميع الصفحات على موقع الويب الخاص بك.

من السهل حقًا إنشاء خريطة موقع في WordPress. في الواقع ، لديك واحد بالفعل – إلا إذا لم تقم بتحديث تثبيت WordPress الخاص بك قبل أغسطس 2020 (هذه فكرة مخيفة).

ما عليك سوى إدخال اسم مجال موقع الويب الخاص بك في متصفح الويب الخاص بك ، وإضافة /wp-sitemap.xml إلى النهاية ، على النحو التالي:

يجب أن تشاهد قائمة من رابطين أو أكثر ، اعتمادًا على كيفية هيكلة خريطة موقعك ، وما إذا كنت تستخدم مكونًا إضافيًا لتحسين محركات البحث مثل Yoast.

لا تقلق بشأن ما تعنيه خريطة موقعك. تحتاج فقط إلى نسخ عنوان URL هذا وإدخاله في Google Search Console. انتقل إلى الفهرس ← خرائط المواقع في Google Search Console ، ثم أدخل عنوان URL لخريطة الموقع وأرسله:

حتى إذا كنت تقوم بالتدوين لفترة من الوقت ، فمن الذكاء الدخول إلى Google Search Console والتحقق مرة أخرى من إرسال خريطة موقعك بالفعل.

إذا كنت تأمل في الحصول على مرتبة أعلى في Google ، فإن تزويدهم بمعلومات مفيدة لفهم مدونتك يعد فكرة جيدة.

5. رابط إلى مدونتك من ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي

مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع ضخمة تحتوي على عدد كبير من الروابط الواردة من جميع أنحاء الويب. هذا يجعلها مكانًا رائعًا لوضع رابط إلى موقع الويب الخاص بك: يمكن لـ Google اتباع هذا الرابط من ملف تعريف الوسائط الاجتماعية الخاص بك للعثور على موقع الويب الخاص بك.

بالطبع ، من المنطقي أيضًا تضمين موقع الويب الخاص بك في سيرتك الذاتية – ونشر روابط إلى محتوى مدونتك. بهذه الطريقة ، نأمل أن تحصل على بعض الأشخاص ينقرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لعرض موقع الويب الخاص بك.

تأكد من أن جميع ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك تتضمن ارتباطًا إلى موقع الويب الخاص بك. عادةً ما يكون هناك قسم خاص لهذا ، ولكن يمكنك عادةً إضافة رابط واحد (أو أكثر!) في سيرتك الذاتية ، كما أفعل في Twitter:

على الرغم من أن هذه الروابط لن تحصل على الكثير من الإجراءات في الأيام الأولى من رحلة التدوين الخاصة بك (ما لم تكن نشطًا للغاية على قناة وسائط اجتماعية معينة) ، إلا أنها لا تزال تخدم غرضًا مهمًا لمساعدة مدونتك على ترتيب أعلى على Google.

من خلال توجيه الروابط إلى موقع الويب الخاص بك من مواقع موثوقة للغاية مثل Twitterو Facebook، ينكدين ، Instagram وغير ذلك ، فأنت تمنح برامج تتبع الزحف من Google رابطًا لمتابعة موقعك على الويب. وهذه هي الطريقة التي يتم بها نقل الثقة والسلطة عبر الإنترنت.

6. اكتب محتوى مدونة طويل ومفيد سيستمتع به القراء

لن تأتي معظم حركة المرور الخاصة بك على Google إلى صفحتك الرئيسية. بدلاً من ذلك ، سيكون على منشورات المدونة الفردية الخاصة بك.

كلما زاد المحتوى الجيد الذي تنشئه ، زادت فرص ظهورك في نتائج بحث Google.

لزيادة فرصك ، اكتب منشورات مدونة طويلة بطبيعتها. تختلف تعريفات المحتوى “الطويل” بشكل كبير ، ولكن يتفق معظم الناس على أنه يعني كتابة 1000 كلمة على الأقل ، وأكثر من 1500 كلمة أو أكثر. من غير المرجح أن تحتل منشورات المدونات الأقل من 1000 كلمة مرتبة عالية – انظر المزيد في دليلي حول المدة التي يجب أن تكون فيها مشاركة المدونة.

يجب أن يكون المحتوى الخاص بك مفيدًا أيضًا. هذا يعني:

يجب عليك اختيار موضوع يريد الناس أن يعرفوا عنه: عند الخروج بأفكار منشورات المدونة ، حاول اختيار موضوع يظهر كثيرًا في المحادثات مع أشخاص آخرين في مجال تخصصك ، أو موضوع كنت بحاجة إلى المساعدة فيه كمبتدئ ، أو موضوع ترى الكثير من الأشخاص يسألون عنه في مواقع الأسئلة مثل Quora.

عند الخروج بأفكار منشورات المدونة ، حاول اختيار موضوع يظهر كثيرًا في المحادثات مع أشخاص آخرين في مجال تخصصك ، أو موضوع كنت بحاجة إلى المساعدة فيه كمبتدئ ، أو موضوع ترى الكثير من الأشخاص يسألون عنه في مواقع الأسئلة مثل Quora. يجب أن تجعل مشاركتك مفيدة بقدر ما يمكن أن تكون: قد يعني ذلك تضمين موارد وروابط إضافية ، والاقتباس مما قاله الأشخاص الآخرون حول الموضوع ، وإضافة نصائح عملية أو وجبات سريعة ، وشرح أي مصطلحات فنية ، بما في ذلك جدول المحتويات (في منشور أطول) وملخصًا ، والمزيد.

ويجب أن يكون المحتوى الخاص بك ممتعًا! هذا لا يعني بالضرورة أن تكون مضحكة أو مسلية – ما لم يكن ذلك جزءًا أساسيًا من علامتك التجارية – ولكن يجب أن تكون جذابة وسهلة القراءة.

استخدم لغة المحادثة ، وقم بتضمين صور عالية الجودة للمدونات ، وعناوين فرعية ، والكثير من المساحات البيضاء ، وتأكد من أن حجم خطك كبير بما يكفي لسهولة قراءة منشورك على جميع الأجهزة.

للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً ، إليك جميع أفضل الممارسات الخاصة بي حول كيفية كتابة منشور مدونة يجذب القراء.

7. قم بإدراج موقع الويب الخاص بك في الدلائل الموثوقة عبر الإنترنت للحصول على مرتبة أعلى على Google

هناك عدد من الدلائل على الإنترنت حيث من المفيد إدراج مدونتك أو موقعك على الويب. على الرغم من أنك قد لا ترى أي فائدة لمحرك البحث من هذا ، فإن مجرد وجود هذا الرابط إلى موقع الويب الخاص بك يمكن أن يساعد Google في العثور عليه وترتيبه بسرعة أكبر.

تتضمن بعض أفضل الدلائل عبر الإنترنت لتقديم موقعك ما يلي:

انتقل إلى هذه المقالة ويمكنك العثور على الكثير من الدلائل الجيدة على الإنترنت والتي لا تزال تستحق إرسال مدونتك إليها.

8. تحسين منشورات المدونة الخاصة بك لترتيب بحث Google (تحسين محركات البحث على الصفحة)

المستأجر الأساسي الأول لتحسين محركات البحث الذكي على الصفحة هو أنك بحاجة إلى استخدام الكلمات الرئيسية (مصطلحات البحث) التي سيستخدمها القراء عند البحث عن المحتوى الخاص بك. يساعد هذا القراء الجدد على معرفة أنهم في المكان المناسب ويساعد أيضًا محركات البحث في ترتيب المحتوى الخاص بك لمصطلحات البحث هذه.

لا يتعلق الأمر بـ “حشو الكلمات الرئيسية” – وهو مفهوم تحسين محركات البحث الذي عفا عليه الزمن والذي يتضمن وضع الكثير من الكلمات الرئيسية بشكل متكرر في المحتوى الخاص بك. هذا يجعل منشوراتك أو صفحاتك صعبة على الناس لقراءتها ولن يساعدك على ترتيب جيد في محركات البحث.

بدلاً من ذلك ، تريد إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية ، ثم كتابة محتوى يبدو طبيعيًا يقرأ جيدًا لكل من محركات البحث الخاصة بالقراء. للتعمق في كتابة المحتوى لكل من الروبوتات والبشر ، تحقق من كتاب صديقي مادي عثمان الرائع وتأكد من مقارنة أفضل اختياراتي لأفضل أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية.

استخدم أداة بحث الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي

جرب أداة الكلمات الرئيسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على عشرات الأفكار المدعومة بالبحث عن الكلمات الرئيسية والموضوعات التي يمكنك الكتابة عنها على مدونتك اليوم.

لترتيب أعلى على Google مع المحتوى الخاص بك ، ستحتاج إلى استخدام الكلمات الرئيسية بشكل استراتيجي في:

عنوان SEO لمنشور مدونتك: هذا هو العنوان الذي يظهر في نتائج بحث Google. لا يجب أن يكون هو نفسه العنوان الموجود في صفحة المنشور – يمكنك تعيين عنوان تحسين محركات بحث مختلف باستخدام مكون إضافي مثل Yoast SEO. (من الواضح أنك لن ترغب في جعلها مختلفة ، أو قد يؤدي ذلك إلى إرباك القراء).

هذا هو العنوان الذي يظهر في نتائج بحث Google. لا يجب أن يكون هو نفسه العنوان الموجود في صفحة المنشور – يمكنك تعيين عنوان تحسين محركات بحث مختلف باستخدام مكون إضافي مثل Yoast SEO. (من الواضح أنك لن ترغب في جعلها مختلفة ، أو قد يؤدي ذلك إلى إرباك القراء). الوصف التعريفي لمنشور مدونتك: مرة أخرى ، يمكنك إضافة هذا باستخدام Yoast SEO.

مرة أخرى ، يمكنك إضافة هذا باستخدام Yoast SEO. العناوين الفرعية في منشورك: وحيث يقرأ بشكل طبيعي ، في النص في جميع أنحاء منشورك. تذكر ، لا تفرض الكلمات الرئيسية في رسالتك. تريد أن تجعله واضحًا ومفيدًا للقراء ، وليس لمحركات البحث فقط.

الكلمات الرئيسية هي مجرد البداية ، لذا اقرأ دليلي التفصيلي حول تحسين محركات البحث على الصفحة هنا.

هل تحتاج إلى أفكار جذابة لعناوين المدونة؟

جرب أداة مولد عنوان المدونة الخاصة بي المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على العشرات من أفكار العناوين الملائمة لتحسين محركات البحث لجعل منشورات المدونة الخاصة بك تبرز اليوم.

9. انشر مشاركات الضيف على المدونات الأخرى لتعزيز سلطتك (خارج الصفحة SEO)

بالإضافة إلى مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة (الأشياء التي تفعلها بالمحتوى الخاص بك على موقعك) ، فإن مُحسّنات محرّكات البحث خارج الصفحة مهم جدًا في الحصول على ترتيب جيد لموقعك في نتائج بحث Google. أدخل: ضيف المدونات.

تعني مُحسّنات محرّكات البحث خارج الصفحة ، في المقام الأول ، الحصول على روابط عالية الجودة إلى موقع الويب الخاص بك. نأمل أن تكون قد حصلت بالفعل على بعض الروابط من أدلة المدونة الجيدة ، ولكن هناك طريقة رائعة أخرى للحصول عليها وهي كتابة منشورات ضيف على مواقع أخرى في مكانة مدونتك.

منشور مدونة الضيف هو جزء مجاني من المحتوى تقدمه إلى مدونة أخرى. في المقابل ، ستحصل على الأقل على “سيرة ذاتية” أسفل منشور الضيف ، حيث يمكنك الارتباط بصفحتك الرئيسية ، أو منشور مدونة ، أو (نأمل) أي شيء تريده في حدود المعقول.

هذه طريقة رائعة لتعزيز ترتيبك في Google لموقعك على الويب ومنشورات / صفحات محددة على موقعك. الروابط من مدونات أخرى هي إشارات إلى Google تفيد بأن موقعك يستحق الارتباط به.

بالإضافة إلى ذلك ، كلما حصلت على اسمك من خلال مشاركات الضيف ، زادت فرص أن يبدأ الأشخاص الآخرون في الارتباط بمدونتك – خاصةً إذا كان لديك الكثير من المعلومات المفيدة هناك.

10. استخدم عناوين واضحة ووصفية لمنشورات مدونتك

لقد تطرقنا إلى هذا أعلاه ، عند النظر إلى مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة ، لكنني أردت أن أكرر مدى أهمية إعطاء كل منشور في المدونة عنوانًا واضحًا ووصفيًا.

تخيل أنك تبحث عن نصائح حول كتابة منشورات مدونة أفضل ووجدت مقالتين بعنوان:

نصائح للكتابة

10 نصائح قوية لكتابة منشورات مدونة أفضل (سريع)

أي من هذه المقالات من المرجح أن تنقر عليها في نتيجة بحث Google؟

مع المنشور الثاني ، أنت تعرف بالضبط ما يمكن توقعه. إنه ذو صلة بما تريده. إنه يعد وعدًا واضحًا: ستحصل على 10 نصائح ، وهي نصائح قوية ولن يستغرق هذا الكثير من وقتك. تم الحفاظ على جميع العوامل الأخرى متساوية ، وسيحتل العنوان الثاني مرتبة أعلى على Google في كل مرة.

هذا العنوان أكثر وضوحًا ووصفًا. ليس فقط هو الأفضل للقراء ، بل هو الأفضل لمحركات البحث ، التي يمكنها أن ترى من العنوان موضوع منشورك. إذا بحث شخص ما عن “كتابة منشورات مدونة أفضل” على Google ، فقد يتم تصنيف منشورك بشكل جيد لهذا المصطلح.

البحث عن مدونتك الجديدة على جوجل

لذا فقد اتبعت بعض النصائح المذكورة أعلاه: على الأقل ، تأكدت من أن مدونتك نشطة ، وتحققت من أنها مرئية لمحركات البحث ، وقمت بإرسال خريطة موقع إلى Google Search Console.

كيف تجد مدونتك على جوجل؟

1. ابحث عن اسم مدونتك

خطوتك الأولى هي ببساطة كتابة اسم مدونتك في Google. إذا كانت موجودة على Google ، في معظم الحالات ، يجب أن تظهر بالقرب من أعلى النتائج.

إذا كانت مواقع الويب الأخرى تستخدم اسم مدونتك ، أو كان الاسم عبارة شائعة ، فقد لا تظهر مدونتك في الصفحة الأولى – على الرغم من فهرستها.

2. إيقاف البحث الآمن

في بعض الأحيان ، يمكن أن تمنع ميزة البحث الآمن من Google ظهور مدونتك في نتائج البحث. من المرجح أن يتم تطبيق هذا إذا كانت مدونتك تتضمن محتوى للبالغين.

لإيقاف تشغيل البحث الآمن ، انتقل إلى Google في متصفحك ، ثم انقر فوق الإعدادات → إعدادات البحث في أسفل اليمين. في الجزء العلوي مباشرة ، سترى مربع الاختيار للبحث الآمن. قم بإلغاء تحديده ، ثم انقر فوق الزر حفظ في الجزء السفلي من الشاشة.

3. البحث باستخدام الأمر

تتيح لك Google العثور على نتائج من موقع معين باستخدام الأمر الموجود في استعلام البحث.

على سبيل المثال ، ستظهر الكتابة النتائج من موقع الويب الخاص بي فقط.

يمكنك استخدام هذا الأمر للعثور على موقع الويب الخاص بك على Google. (يجب أن تكون صفحتك الرئيسية في أعلى القائمة.)

للعثور على منشورات أو صفحات من موقعك ، أدخل كلمة أساسية قبل الأمر ، مثل هذا:

إذا رأيت رسالة تخبرك بأن “بحثك لا يتطابق مع أي مستندات” ، فهذا يعني أن موقعك لا يقوم بفهرسة Google. تحقق جيدًا من كتابة اسم مجال مواقع الويب بشكل صحيح.

إذا كان بإمكانك اتخاذ إجراء بشأن جميع النصائح الواردة في هذا الدليل – تحقق من ظهورك في Google في غضون أيام قليلة لمعرفة ما إذا كان موقعك قيد الفهرسة الآن. يجب أن تظهر في غضون أسبوع أو نحو ذلك على الأكثر.

كيف تحصل على مرتبة أعلى على Google (روّج لمحتوى مدونتك)

مجرد الظهور على Google ليس كافيًا ، خاصةً إذا كنت ترغب في كسب المال من التدوين.

أنت بحاجة إلى مشاركاتك وصفحاتك لترتيب أعلى على Google لأهم الكلمات الرئيسية في مكانتك.

الخبر السار هو أنه في حين أن بعض عوامل تحسين محركات البحث ستكون إلى الأبد خارج سيطرتك ، فمن السهل التأثير على العديد من العوامل الأخرى.

خطوتك التالية هي معرفة المزيد حول مُحسّنات محرّكات البحث – من خلال استثمار المزيد من الوقت في تحسين مدونتك ، ستحصل على المحتوى الخاص بك في مرتبة أعلى على Google (أسرع).

بالطبع ، محركات البحث ليست المصدر الوحيد لحركة المرور ، رغم ذلك. ألق نظرة على هذه الطرق الأخرى للترويج لمدونتك – وستحصل قريبًا على المزيد من القراء والعملاء المحتملين.

تذكر ، مع ذلك ، أن كل شيء يبدأ بجعل مدونتك أو موقع الويب الخاص بك يظهر على Google في المقام الأول.

تأكد من اتباعك للنصائح من 1 إلى 6 على الأقل في هذا الدليل ، قبل التقدم في أي خطوة أعمق في السعي إلى تصنيف المحتوى الخاص بك في مرتبة أعلى على Google.

جاهز لبدء مدونتك؟

تحقق من دليلي النهائي: كيف تبدأ مدونة (على الجانب) اليوم.