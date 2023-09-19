ستساعدك المقالة التالية: كيف تدخر للمساعدة في دفع تكاليف الكلية

إليكم المقال من كايلي، الفائزة بالمركز الثاني في منحة Well Kept Wallet لعام 2018!

ليس سرا. الكلية مكلفة.

سيتعين على الطلاب المستقبليين وأسرهم الادخار لسنوات عديدة قبل أن يدخلوا أبواب الجامعة. خلال دراستي المتوسطة والثانوية، كنت أعرف أن هذه النفقات ستثقل كاهلي، لذلك قررت أن أتصرف!

في سن الرابعة عشرة تقريبًا، بدأت عملية الادخار. ولكن لأنني كنت صغيرًا جدًا، لم أتمكن من الحصول على وظيفة.

كان بإمكاني أن أفعل ما يفعله العديد من أصدقائي، مجالسة الأطفال، أو مراقبة الكلاب، أو أي شيء متعلق بالاثنين. وبدلاً من ذلك، قررت أن أمزج شيئًا كنت على دراية به وشغفًا به. لذلك بدأت عملي الخاص في مجال إعادة بيع الملابس.

بدء عمل تجاري مزدهر

التسوق التوفيري أو “التوفير” هو شيء أحبه تمامًا.

كنت أنا وأمي نذهب أسبوعيًا للعثور على أفضل العروض لأشياء مثل الملابس والديكور المنزلي. وبينما واصلنا التوفير، بدأنا نتعلم الكثير عن هذه العملية.

في أيام معينة ستكون هناك مبيعات مختلفة مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار. بدأت في بيع بعض ملابسي وأحذيتي التي لم أعد أرتديها أو لم أتمكن من الاستفادة القصوى منها في خزانة ملابسي.

في البداية، كان بيع الملابس عبر الإنترنت شيئًا كنت أفعله أحيانًا بملابسي الخاصة. لم يمض وقت طويل حتى لم يكن لدي وفرة من الملابس للبيع، لذلك قررت أن أتوسع في توفير المال.

تعلم العملية

من خلال تجربتي في البيع، بدأت في تتبع العلامات التجارية التي ستبيع بشكل أفضل وكم ستباع معظم العناصر.

بدأت إعادة البيع ببطء. كنت سأخرج مقتصدًا وأرى شيئًا لم أكن بحاجة إليه بشكل خاص، لكنني كنت أعلم أن شخصًا آخر سيحب هذه القطعة. في أحد الأيام قررت التقاط عنصر بهدف إعادة بيعه أو تقليبه.

انتهى بي الأمر بإدراج سترة عبر الإنترنت اشتريتها بحوالي 4 دولارات، وقمت ببيعها بعد بضعة أيام مقابل 22 دولارًا. كان شعور مدهش؛ فجأة أصبح لدي طريقة لكسب المال دون الحاجة إلى انتظار عيد ميلادي أو عيد الميلاد.

بدأت في جني أرباحي المتقلبة وبدأت في شراء المزيد والمزيد من قطع الملابس بقصد بيعها. ولم يمض وقت طويل حتى كان لدي مخزون من قطع الملابس المخزنة في الصناديق، في انتظار بيعها.

تنمية الأعمال التجارية

بدأت بالذهاب إلى متاجر التوفير بغرض العثور على ملابس لإعادة بيعها. يمكنني قضاء ساعات في البحث عن الملابس محاولًا العثور على أفضل العناصر؛ إنها مثل لعبة للعثور على القطع المثالية.

يتم فحص كل قطعة بدقة، إذ ليس هناك ما هو أسوأ من إحضار قطعة ما إلى المنزل لتجد أنها بها ثقوب أو بقع. تقلل العيوب من قيمة قطعة الملابس وفي النهاية مقدار ما يمكنني الاستفادة منه.

لمتابعة المبيعات، قمت بإنشاء جدول بيانات على برنامج Excel يصف السلعة وعلامتها التجارية والمبلغ الذي دفعته وكم بيعت وحساب الربح بعد رسوم المنصة. يساعدني جدول البيانات في تتبع أعمالي الصغيرة وكل إنفاقي وأرباحي.

زياده المبيعات

ليس من المهم العثور على أفضل القطع فحسب، بل من المهم أيضًا التقاط صور عالية الجودة.

أحد الجوانب المهمة في بيع الملابس هي الصور، حيث يمكنني الحصول على منتج عالي الجودة، ولكن إذا لم ألتقطه بشكل جيد بما فيه الكفاية في الصورة، فلن يشتريه أحد.

أنا فخور جدًا بصوري، وغالبًا ما ألتقط الكثير منها حتى أشعر بأنني حصلت على الصورة الأساسية. لقد تفرعت من خلال جعل الآخرين يصممون الملابس لصوري أو يلتقطون الصور في الإضاءة الطبيعية بخلفيات فريدة.

عندما بدأت أحقق المزيد من النجاح في عملي، استثمرت في عارضة أزياء للمساعدة في عرض الملابس. تساعد العارضات أو العارضات على إعطاء المشتري فكرة عن شكل قطع الملابس عند ارتدائها.

مكان بيع الملابس وأهمية خدمة العملاء

أستخدم العديد من التطبيقات لإدراج العناصر الخاصة بي والترويج لها. يزدهر كل تطبيق بوجود متابعين؛ كلما زاد عدد المتابعين زاد التعرض. في أحد التطبيقات، اكتسبت 18 ألف متابع، العديد منهم أصبحوا عملاء متكررين.

كان الحفاظ على سعادة العملاء أولوية قصوى، حيث سيعود العميل السعيد للحصول على المزيد من العناصر أو يشجع المشترين الجدد الذين قد يكونون متخوفين من الشراء عبر الإنترنت.

إحدى الطرق التي أواصل من خلالها الحصول على تقييمات 5 نجوم هي التغليف الخاص بي. لقد استثمرت في عبوات مختلفة، وطلبت رسائل بريدية فريدة من نوعها لتجعلني مميزًا.

أقوم بتغليف كل عنصر كما لو كان هدية باستخدام المناديل الورقية والشريط. ولإضافة الطرود الخاصة بي، أقوم بتضمين ملاحظة مكتوبة بخط اليد مع شعاري، أشكر فيها العميل على الشراء وأطلب منه العودة قريبًا.

التعليقات التي تلقيتها من التغليف مذهلة. أعرب العديد من الأشخاص عن تقديرهم لحصولهم على طرودهم مع القليل من الحب الإضافي بداخلها، وسرعان ما وجدت أن تغليف العناصر بعناية كان أحد أجزاء البيع المفضلة لدي؛ بجانب الادخار!

ماذا تفعل اليوم

حاليا أنا طالبة في الفصل الدراسي الأول لي في الكلية. ذهبت الأموال التي كسبتها من خلال مشروعي الصغير إلى حساب التوفير الذي يساعدني الآن في تغطية بعض نفقات دراستي الجامعية.

أستمر في بيع الأشياء أثناء تواجدي في المدرسة للسماح لي بإنفاق القليل من المال.

لقد علمتني أعمالي الصغيرة في سن مبكرة كيفية توفير أموالي والاستثمار في نفسي وأهمية خدمة العملاء وفائدة العمل الجاد.

لقد تباطأت أعمالي منذ أن بدأت الدراسة الجامعية، ولكن هذا شيء أستمتع به تمامًا. وأخطط لمواصلة إعادة بيع الملابس في المستقبل. أنا أستمتع بتحويل شغفي إلى شيء يساعد في تمويل دراستي ومستقبلي!