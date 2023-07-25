ستساعدك المقالة التالية: كيف تربح المال من الكتابة المستقلة (دليل 2023 النهائي!)

عندما تبحث عن طرق لكسب المال عبر الإنترنت ، فإن إحدى التوصيات الأكثر شيوعًا التي تراها هي كسب المال من خلال الكتابة المستقلة.

الكتابة المستقلة هي في الواقع الطريقة التي أحقق بها معظم الدخل. في الواقع ، هذا ما سمح لي بالتخلي عن وظيفتي اليومية في عام 2020. الآن أسافر حول العالم ، وأربح المال باستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي ، وكل ذلك أثناء العمل بالساعات التي أختارها.

بالنسبة لي ، كان كسب المال من خلال الكتابة المستقلة أمرًا لا يصدق.

والخبر السار هو أنه يمكن البدء بهذا الزحام الرقمي الجانبي. كل ما تحتاجه هو خطة لعبة ، ومثابرة ، ورغبة في الكتابة.

لذا في هذا المنشور ، أغطي كيفية أن تصبح كاتبًا مستقلاً حتى تتمكن من زيادة دخلك عبر الإنترنت والعمل من أي مكان تريده.

دعنا نذهب اليها!

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كيف تكسب المال لحسابهم الخاص الكتابة

لقد كنت أكسب المال من الكتابة في السنوات القليلة الماضية. والكتابة المستقلة هي في الواقع الطريقة التي تركت بها عملي في المكتب وبدأت في السفر حول العالم بدوام كامل. ميديلين ، كولومبيا ، في عام 2020. هذا هو الوقت الذي تركت فيه العمل اليومي وبدأت في جني الأموال من خلال الكتابة المستقلة!

عندما بدأت لأول مرة ، كان الأمر مخيفًا ومربكًا.

كيف تجد بالفعل وظائف الكتابة المستقلة؟ وعندما يحين وقت الكتابة للعملاء ، كيف تبدأ وتحصل على أموال بالفعل؟

هذا الارتباك طبيعي جدا. ولكن ، لحسن الحظ ، فإن كسب المال من خلال الكتابة المستقلة هو في الواقع أمر بسيط للغاية بمجرد أن تعرف الخطوات.

1. اختر مكانة الكتابة

أحد أهم العوامل في أن تصبح كاتبًا مستقلاً هو اختيار مجال مناسب للكتابة عنه.

تخصصك في الكتابة المستقلة هو في الأساس الموضوع (الموضوعات) التي تكتب عنها. إنه مشابه لاختيار مكان مخصص للتدوين ، وأنت تختار بشكل أساسي فئة لتكتب عنها وتشارك خبرتك فيها.

يعد اختيار مكانة أمرًا مهمًا لأنه يساعدك على التخصص وتقديم مشورة الخبراء. هذا يعني أيضًا أنه يمكنك الحصول على عملاء يتقاضون رواتب أعلى كلما اكتسبت خبرة نظرًا لأنك سلطة في مجال تخصصك.

شخصيًا ، تخصصي في الكتابة المستقلة هو التمويل الشخصي. لكني متخصص في عدد قليل من المجالات الفرعية مثل الدخل السلبي ، وكسب المال عبر الإنترنت ، ووظائف اقتصاد الوظائف المؤقتة ، وتوفير المال.

تشمل بعض المنافذ الأكثر شيوعًا للكتابة المستقلة:

تمويل

محركات

يسافر

تقنية

ترفيه

سياسة

العملات الرقمية

طعام

الأبوة والأمومة

تسويق

رياضات

ولكن ، كما ذكرنا ، هناك مجالات فرعية يتخصص فيها الأشخاص. على سبيل المثال ، أعرف كتابًا يكتبون فقط عن بطاقات الائتمان ، أو عن مدن ومناطق سفر معينة.

عندما تكون كاتبًا مستقلًا جديدًا ، لا تشدد كثيرًا على إيجاد المكان المناسب أو تغطية موضوع واحد فقط.

ومع ذلك ، في تجربتي ، فإن التمسك بمكانة عامة ، مثل التمويل أو السفر ، يساعدك على الوصول إلى العربات. بمرور الوقت ، يمكنك البدء في التخصص وفرض المزيد من الرسوم على عملك.

2. بناء محفظة الكتابة لحسابهم الخاص

الخطوة التالية في كسب المال من خلال الكتابة المستقلة هي بناء محفظة للكتابة.

الحافظة هي كيفية عرض عملك للعملاء المحتملين. إنها في الأساس سيرة ذاتية ، ومن المفترض أن تسلط الضوء على مهاراتك الكتابية ومعرفتك المتخصصة.

هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها إنشاء محفظة للكتابة المستقلة ، بما في ذلك: هذا هو موقع محفظة الكتابة المستقل القديم الخاص بي.

أنا شخصياً استخدمت العديد من هذه التكتيكات.

كنت أكتب بالفعل في This Online World ، لذلك كان ذلك مفيدًا في عرض المحتوى الخاص بي. لكنني كتبت أيضًا قليلاً على Medium نظرًا لأنه مجاني وأنيق جدًا ، لذا فهو يمثل مجموعة رائعة.

بالإضافة إلى ذلك ، قمت بإنشاء موقع ويب WordPress بسيط لعرض المزيد من أعمال العملاء الخاصة بي ولتحديد جميع الخدمات التي أقدمها.

لقد فعلت ذلك نظرًا لأن لديّ أنشطة جانبية أخرى للتسويق الرقمي أجني المال من خلالها. لكن امتلاك محفظة كتابة مستقلة جعل الترويج أسهل أيضًا.

Note: الترويج بدون محفظة يجعلك تقريبًا تحصل على عربات كتابة مدفوعة الأجر.

إذا كنت كاتبًا جديدًا ، أقترح كتابة بعض المقالات في مجال تخصصك مجانًا ونشرها في محفظتك. على الرغم من أن هذه القطع ليست مخصصة للعملاء ، إلا أنها تتيح للعملاء المحتملين رؤية كتاباتك حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كنت مناسبًا لموقعهم على الويب.

3. التقدم لوظائف الكتابة مدفوعة الأجر

الآن بعد أن أصبح لديك ملفًا يحتوي على بعض المقالات ، فإن الخطوة التالية في أن تصبح كاتبًا مستقلًا هي الحصول على بعض العربات الكتابية!

هذا هو الجزء الأصعب بالنسبة لكثير من الكتاب. لكن الخبر السار هو أن هناك العديد من الوظائف المشروعة عبر الإنترنت في الكتابة ، بشرط أن تعرف أين تبحث.

على سبيل المثال ، تحتوي مواقع العمل عن بُعد مثل ProBlogger على لوحة عمل ممتازة. إنها مليئة بعربات الكتابة بدوام جزئي وبدوام كامل عبر أي مكان تقريبًا يمكنك التفكير فيه.

يمكنك أيضًا العثور على وظائف الكتابة المستقلة في لوحات الوظائف العادية ، مثل إنديد و ZipRecruiter.

تسرد بعض العربات الكتابية المبلغ الذي يدفعونه. ومع ذلك ، يطلب منك الكثير تقديم السعر الخاص بك ومجموعة من عينات الكتابة.

سأقوم بتغطية المبلغ الذي سأدفعه ككاتب مستقل لاحقًا في هذا الدليل. لكن من واقع خبرتي ، بدأت في نطاق يتراوح بين 0.07 دولار و 0.10 دولار لكل كلمة. بعد عام وبعض الخبرة ، كنت أكتب في نطاق 0.15 دولار إلى 0.25 دولار لكل كلمة.

عند تقديم عرضك التقديمي ، تأكد من مخاطبة المحرر بطريقة احترافية. حدد أيضًا مهاراتك أو معلوماتك مثل:

منذ متى وأنت تكتب

لماذا أنت مناسب لهذا الدور

عدة عينات من عملك الكتابي

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الترويج للمحررين ، فيمكنك التحقق من بلدي دورة الكتابة المستقلة من أجل الحرية.

يحتوي على خمسة قوالب استخدمتها شخصيًا لجذب عملاء ذوي رواتب عالية والحصول على المزيد من العمل منهم. وهناك أيضًا نموذج مكافأة لكيفية قياس معدلك لكل كلمة بمرور الوقت.

4. كتابة مقالات لعملائك

بمجرد حصولك على بعض وظائف الكتابة المستقلة ، فقد حان الوقت بالفعل لإنشاء بعض المحتوى!

هذا جزء مثير من كسب المال من خلال الكتابة المستقلة. لكن من المهم إنشاء محتوى ممتاز بعيدًا عن البوابة لإسعاد عملائك حتى يبقوك في مكانك.

تتضمن بعض النصائح الهامة التي تعلمتها لإرضاء العملاء والمحررين:

التأكد من عدم وجود أخطاء نحوية أو إملائية

الربط بمقالات أخرى على موقع العميل الخاص بك

إضافة وسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو عندما يكون ذلك منطقيًا

الارتباط الخارجي بمعلومات مهمة مثل البحث والاستشهاد بمصادرك بشكل صحيح

إضافة كلمات رئيسية إلى المحتوى الخاص بك واتباع ممارسات تحسين محركات البحث الأساسية

لي YouTube يغطي الفيديو في الواقع هذا المفهوم ، بالإضافة إلى مخطط عام لكيفية كسب المال من الكتابة ، إذا كنت تريد المزيد من النصائح والحيل!

ولكن باختصار ، قم بإنشاء أفضل محتوى على الإنترنت واتبع تعليمات عميلك. أيضًا ، تفوت المواعيد النهائية ، خاصة مع عميل جديد تمامًا.

إذا كنت مرتبكًا أو تخلفت عن الركب ، أرسل بريدًا إلكترونيًا في أسرع وقت ممكن. هذه هي أفضل طريقة لإرضاء العملاء وتجنب أي مشاكل.

5. يتقاضون رواتبهم من قبل العملاء

إذا وصلت إلى هذه الخطوة ، فتهانينا! أنت الآن تكسب المال من خلال الكتابة المستقلة ، وقد حان الوقت لإصدار فاتورة فعلية لعملائك للحصول على أموال.

أنا شخصياً أدفع للكتاب المستقلين في This Online World عند إرسال مقال. لكن معظم العملاء الذين عملت معهم في الماضي يطلبون مني إرسال فاتورة في نهاية كل شهر للحصول على أموال مقابل المقالات التي كتبتها لهم.

هذا هو المعيار إلى حد ما في الكتابة المستقلة وغيرها من المجالات. ولكن بمجرد إرسال عدد قليل من الفواتير ، يمكنك الحصول عليها بسرعة.

برنامج الفواتير وإدارة الأعمال مثل Bonsai رائع هنا. يتيح لك إرسال الفواتير بسهولة إلى عملائك ، وتتبع مشاريعك ، وحتى أنه يحتوي على أدوات مفيدة لموسم الضرائب.

يرسل الكثير من الكتاب المستقلين الذين أعرفهم أيضًا فواتير باستخدام QuickBooks أو FreshBooks. وقد دفعت لي أيضًا أموال PayPal من قبل مقابل عملي.

بالنسبة لما يجب تضمينه في كل فاتورة ، أقترح ذكره:

كل عنوان مقال وكلمة عدد

السعر لكل مقال

اسم العميل وعنوان العمل

اسمك ومعلومات الاتصال الخاصة بك

ملاحظة شكر في التذييل

في النهاية ، تحتاج إلى اختيار بعض برامج الفواتير التي تناسب عملتك وبلدك وقوانين ضرائب المقاول المستقل وعملائك. لكن إرسال الفواتير بسيط جدًا.

أفضل مواقع الكتابة لحسابهم الخاص

الخطوات المذكورة أعلاه هي مخطط شامل إلى حد ما لكيفية كسب المال من خلال الكتابة المستقلة.

ومع ذلك ، من واقع خبرتي ، فإن التقديم المنتظم لوظائف الكتابة الجديدة مهم لتوسيع دخلك الكتابي.

هذا لأن وجود المزيد من العملاء يساعدك على تقليل مخاطر قيام عميلك الوحيد بإسقاطك. بالإضافة إلى ذلك ، بمرور الوقت ، تريد جذب العملاء ذوي الأجور المرتفعة والعثور على وظائف كتابة أفضل.

لي دورة الكتابة المستقلة من أجل الحرية يحتوي على قائمة مفيدة ببعض من أفضل مواقع عمل الكتابة المستقلة التي يمكنك استخدامها للعثور على عمل. كما أن لديها بعض قوالب الترويج للمساعدة.

ولكن ، تتضمن بعض لوحات عمل الكتابة الرائعة الأخرى التي يمكنك استكشافها:

حتى العمل – سوق ضخم ، مجموعة واسعة من الوظائف ، رسوم 20٪ لكل إنجاز للوظيفة.

سوق ضخم ، مجموعة واسعة من الوظائف ، رسوم 20٪ لكل إنجاز للوظيفة. مستقل – مع نشر 14.1 مليون وظيفة ، يعد هذا موردًا ممتازًا آخر لوظيفة الكتابة المستقلة.

مع نشر 14.1 مليون وظيفة ، يعد هذا موردًا ممتازًا آخر لوظيفة الكتابة المستقلة. PeoplePerHour – يحتوي هذا الموقع على أكثر من مليون عامل ، و 15 عرضًا مجانيًا شهريًا كعامل مستقل ، ورسوم 20٪ لكل إكمال وظيفة.

يحتوي هذا الموقع على أكثر من مليون عامل ، و 15 عرضًا مجانيًا شهريًا كعامل مستقل ، ورسوم 20٪ لكل إكمال وظيفة. رديت – على الرغم من أنه قد يفاجئك ، إلا أن هناك العديد من المجتمعات على Reddit حيث يقوم الأشخاص بتوظيف كتاب مستقلين.

لدي أيضًا ملف YouTube فيديو يغطي بعض التكتيكات الأخرى التي يمكنك استخدامها للعثور على وظائف الكتابة المستقلة عبر الإنترنت.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ.

كم يجب أن أتقاضى ككاتب مستقل؟

يعتمد تحديد معدلات الكتابة لحسابهم الخاص على عدة عوامل ، بما في ذلك مجال الكتابة والخبرة واللغة التي تكتب بها. بالإضافة إلى ذلك ، تلعب الميزانية الإجمالية لعميلك دورًا طبيعيًا في تحديد ما إذا كان بإمكانهم تحمل نفقاتك أم لا.

كما ذكرت ، عندما كنت كاتبة مستقلة جديدة ، كنت أجني حوالي 0.07 دولار لكل كلمة مع عملائي الأوائل. هذا يعني أن مقالًا من 1000 كلمة دفع لي 70 دولارًا.

ومع ذلك ، فإن التمويل هو مكانة جيدة الأجر. ولدي أيضًا خبرة أكبر بكثير من العديد من الكتاب لأول مرة بسبب مدونتي.

تتضمن بعض المعايير العامة لأسعار الكتابة المستقلة التي رأيتها:

0.03 دولار – 0.07 دولار لكل كلمة : مبتدئ.

: مبتدئ. 0.07 دولار – 0.15 دولار لكل كلمة : متوسط.

: متوسط. 0.15 دولار – 0.30 دولار لكل كلمة : ذوي الخبرة.

: ذوي الخبرة. 0.30 دولار – 1 دولار لكل كلمة: خبير متخصص وسلطة موضعية.

فقط لاحظ أن هناك العديد من الاستثناءات لهذه الإرشادات. على سبيل المثال ، أعرف بعض الكتاب المستقلين الجدد إلى حد ما يكسبون 0.50 دولارًا أمريكيًا إلى دولار واحد لكل كلمة لأنهم في مجالات تقنية مثل القانون ومنح الكتابة.

وكسب المال من الكتابة المستقلة يتضمن بيع نفسك بدرجة كبيرة. يجب عليك في النهاية تحديد معدل يجعلك تدفع بالساعة ما تبحث عنه.

ما هي منافذ الكتابة الأعلى ربحًا؟

بشكل عام ، المنافذ الكتابية الأعلى أجراً هي الصناعات ذات المنتجات والخدمات باهظة الثمن والكثير من المال فيها. هذا لأن مالكي مواقع الويب في هذه المنافذ لديهم ما يكفي من المال لدفع أجور الكتاب جيدًا. كما يحتاجون أيضًا إلى دفع دولارات أعلى للحصول على أفضل محتوى لأن المحتوى الذي يولد مبيعات له قيمة كبيرة.

من واقع خبرتي ، إليك بعض منافذ الكتابة المستقلة الأعلى أجراً ، بالإضافة إلى بعض المجالات ذات الأجور المتوسطة والمنخفضة:

أعلى الأجور : تشمل التمويل والتشفير والتسويق والاستشارات القانونية والضريبية والعقارات والتجارة الإلكترونية والكتابة التقنية والبرمجيات.

: تشمل التمويل والتشفير والتسويق والاستشارات القانونية والضريبية والعقارات والتجارة الإلكترونية والكتابة التقنية والبرمجيات. متوسط ​​الدفع : تشمل التكنولوجيا والسفر والتعليم والأبوة والصحة واللياقة البدنية.

: تشمل التكنولوجيا والسفر والتعليم والأبوة والصحة واللياقة البدنية. أقل الأجور: يتضمن الترفيه ومحتوى نمط الحياة العام وكتابة الطعام.

بالطبع ، هناك استثناءات هنا أيضًا. على سبيل المثال ، أعرف بعض كتاب السفر والمدونين عن الطعام يجعلون الطريق أكثر من معظم الكتاب الماليين الذين أعرفهم.

ومع ذلك ، فإن القاعدة العامة المتمثلة في “اتباع المال” عادة ما تكون صحيحة عند العثور على أفضل منافذ الكتابة مدفوعة الأجر.

نصائح لكسب المال من خلال الكتابة المستقلة

الآن بعد أن عرفت كيفية كسب المال من خلال الكتابة المستقلة ، إليك بعض النصائح التي وجدتها مفيدة للغاية على مر السنين:

استمر في الترويج للعملاء: يعد الحصول على عربات كتابة جديدة بانتظام طريقة ممتازة للحصول على عمل بأجر أعلى وتنويع دخلك. ارفع أسعارك من حين لآخر: كل ​​عام أو نحو ذلك ، يعد رفع أسعارك مع العملاء الأقل ربحًا تكتيكًا جيدًا. توسع ببطء إلى منافذ جديدة: بمجرد بناء خبرتك في مكانة معينة ، لا تخف من التفرع قليلاً. لقد فعلت ذلك من خلال الكتابة عن التسويق الرقمي جنبًا إلى جنب مع التمويل الشخصي بعد حوالي عامين من الكتابة ، وحصلت على بعض الأعمال عالية الأجر. كن حريصًا على التعلم: يقدم المحررون ملاحظاتهم طوال الوقت. في بعض الأحيان ، تكون هذه التعليقات قاسية ، لكن هذا. إن امتلاك قشرة سميكة والاستعداد للتعلم أمر بالغ الأهمية لكسب المال ككاتب مستقل. تقديم خدمات أخرى: بمرور الوقت ، يمكنك زيادة دخلك من خلال تقديم خدمات تكميلية لعملائك. تشمل الأمثلة كتابة السيناريو ، والكتابة الإبداعية ، وكتابة الكتب الإلكترونية ، والتدقيق اللغوي ، وكتابة الإعلانات.

أدوات وموارد مفيدة للكتاب المستقلين

أثناء توسيع نطاق عملك في الكتابة المستقلة ، يجب أن تبدأ في الحصول على عربات ذات رواتب أعلى وصقل حرفتك.

تتضمن بعض الأدوات المفيدة التي استخدمتها طوال مسيرتي المهنية في الكتابة:

SEMRush : هذه هي أداة الانتقال الخاصة بي للبحث عن الكلمات الرئيسية والقيام بأي عمل لتحسين محركات البحث للعملاء.

: هذه هي أداة الانتقال الخاصة بي للبحث عن الكلمات الرئيسية والقيام بأي عمل لتحسين محركات البحث للعملاء. محرر هيمنجواي : يساعدك هذا التطبيق المفيد على تحسين إمكانية القراءة ، وتشغيل الجمل ، واستخدام الصوت النشط.

: يساعدك هذا التطبيق المفيد على تحسين إمكانية القراءة ، وتشغيل الجمل ، واستخدام الصوت النشط. كانفا : أداة تصميم رائعة رائعة لإنشاء صور مميزة ورسوم بيانية ووسائط أخرى.

: أداة تصميم رائعة رائعة لإنشاء صور مميزة ورسوم بيانية ووسائط أخرى. بونساي : برنامج قوي للفواتير وإدارة لحسابهم الخاص أحبه.

: برنامج قوي للفواتير وإدارة لحسابهم الخاص أحبه. تريلو: أداة مجانية ومفيدة لإدارة المشاريع يمكنك استخدامها لضمان عدم تفويت أي موعد نهائي.

اعثر على المزيد من الأدوات والحيل في دورة الكتابة الحرة الخاصة بي!

هل أحتاج إلى مدونة لأصبح كاتبًا مستقلاً؟

لست بحاجة إلى مدونة لتصبح كاتبًا مستقلاً. ومع ذلك ، يستخدم العديد من الكتاب الجدد مدونة شخصية كمحفظة لهم عند الترويج لعملائهم الأوائل.

هذا إلى حد كبير ما فعلته مع This Online World. يتطلب الأمر المزيد من العمل المسبق والتكاليف المحتملة حيث يتعين عليك البدء في إنشاء مدونة. لكنها تُصنع لمحفظة استثنائية بمجرد أن تصبح مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتحول المدونة إلى مصدر دخل كبير. على سبيل المثال، حقق عالم الإنترنت هذا 272000 دولار في عام 2022. بعض من دخل Mediavine الخاص بي لآخر 30 يومًا.

يأتي معظم دخولي من إعلانات Mediavine والتسويق التابع لها. لكنني أيضًا طلبت من المحررين الاتصال بي من خلال مدونتي ليدفعوا لي مقابل العمل الكتابي المستقل.

إذا كنت تريد الخيار الأسرع ، فابدأ محفظة على موقع ويب متوسط ​​أو موقع ويب مجاني. لكن ضع في اعتبارك التدوين خيارًا لطيفًا طويل المدى.

أسئلة مكررة

كم يكسب الكتاب المستقلون؟

وفقًا لـ إنديد ، يتقاضى الكتاب المستقلون 19.75 دولارًا في الساعة في المتوسط ​​في الولايات المتحدة. هذا يساوي ما يقرب من 46000 دولار سنويًا في الدخل السنوي للكتابة المستقلة.

لكن في تجربتي ، يختلف دخل الكتابة المستقلة اختلافًا كبيرًا بين المجالات المتخصصة والأشخاص.

بعض الكتاب الذين أعرفهم يجيدون بيع أنفسهم للعملاء. إنهم يحصلون باستمرار على أعلى المعدلات ومعظم العمل. في المقابل ، فإن البعض أكثر خجلًا ويقبلون معدلات أقل دون التفاوض.

أنا شخصياً ربحت 100000 دولار + من الكتابة المستقلة. وكان متوسط ​​عمل بعض أفضل عملائي حوالي 100 دولار في الساعة مقابل العمل الذي كنت أقوم به. لكني أعرف أن الكتاب يصنعون أكثر وأقل بكثير من هذا في مجالات مختلفة.

هل الكتابة المستقلة وظيفة جيدة؟

في رأيي ، الكتابة المستقلة هي عمل ممتاز. يمنحك مرونة كاملة خلال ساعات العمل ويتيح لك العمل من أي مكان في العالم. ومن واقع خبرتي ، فإنه يدفع أكثر بكثير من معظم الوظائف ذات الأجر إذا حصلت على عدد كافٍ من العملاء للعمل 30-40 ساعة في الأسبوع.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون العمل الحر مرهقًا للغاية.

عليك أن تجد عملك مدفوع الأجر بنفسك. لا تحصل أيضًا على مزايا أو إجازة أو امتيازات أخرى قد تحصل عليها في وظيفة 9-5.

هذه هي مقايضة كونك مقاول مستقل. لكن في رأيي ، الكتابة المستقلة مربحة للغاية ومجزية بشكل لا يصدق.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل حول كيفية كسب المال من الكتابة المستقلة على بدء وتوسيع دخلك الكتابي.

نصيحتي الأخيرة هي التحلي بالصبر والثقة في العملية. أعني ، لقد استغرق الأمر أكثر من عام من العمل الشاق لتحويل الكتابة من صخب جانبي إلى دخل بدوام كامل. وبعد ذلك استغرق الأمر عامًا آخر لتجاوز 100000 دولار.

ومع ذلك ، أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يمكن لأي شخص كسب أموال إضافية من خلال الكتابة المستقلة. وحتى لو كان مجرد شيء تفعله بشكل جانبي أثناء الاحتفاظ بوظيفة ما ، فإن هذا الدخل الإضافي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

شكرًا جزيلاً على القراءة ، ونتمنى لك التوفيق في أن تصبح كاتبًا مستقلاً!

تذكر مراجعة الدورة التدريبية الخاصة بي في Freelance Writing For Freedom للحصول على المزيد من النصائح الداخلية وقوالب الترويج والمخطط الدقيق الذي استخدمته للوصول إلى أكثر من 100000 دولار في الدخل الكتابي.

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