ستساعدك المقالة التالية: كيف تربح 2000 دولار شهريًا – 10+ أفضل الأفكار لعام 2023!

إذا كنت ترغب في زيادة دخلك الشهري ، فمن المفيد دائمًا تحديد هدف محدد.

هذا لأن الأهداف تحملنا المسؤولية. وهم يعطوننا شيئًا مثيرًا للعمل من أجله ، ويمكن أن يشعر إكمالهم بمكافأة كبيرة.

إن كسب 2000 دولار شهريًا هو مثال ممتاز. هذا دخل إضافي يبلغ 24000 دولار سنويًا ، وهو نوع من المال يمكن أن يساعد في تغطية نفقاتك الرئيسية والمضي قدمًا ماليًا.

لذا في هذا المنشور ، أغطي بعض الطرق الواقعية لكسب 2000 دولار شهريًا.

لقد وصلت شخصيًا إلى معلم الدخل هذا مع وجود العديد من الزحام في هذه القائمة. والأفكار الأخرى لديها هذا النوع من الدخل المحتمل ، أو حتى أكثر ، لمساعدتك.

دعنا نذهب اليها.

كيف تكسب 2000 دولار في الشهر

إذا كنت ترغب في جني 2000 دولار شهريًا ، فأنت بحاجة إلى كسب حوالي 66 دولارًا في اليوم في المتوسط ​​في الشهر.

لذلك ، سيغطي هذا المنشور مزيجًا من الأعمال التجارية عبر الإنترنت والشخصية التي لديها هذا النوع من الدخل المحتمل. يمكن أن تكسب بعض الأفكار حتى هذا المبلغ ، لذلك هناك أيضًا الكثير من الفرص للتوسع.

لنلقي نظرة!

1. العمل الحر عبر الإنترنت

في رأيي ، من أكثر الطرق الواقعية لكسب 2000 دولار شهريًا أن تبيع مهاراتك عبر الإنترنت كمستقل. هذا لأن العربات التي تعمل لحسابهم الخاص تدفع في كثير من الأحيان أسعارًا عالية جدًا للساعة ، لذلك يمكنك الوصول إلى هدف الدخل هذا بسرعة إلى حد ما.

أعلم أيضًا أن هذه طريقة واقعية لأنني فعلت ذلك مع الكتابة المستقلة في الماضي.

في عام 2020 ، كنت أكتب بشكل مستقل أثناء العمل بدوام كامل في وكالة تسويق. ولكن مع زيادة مدخلي من العمل المستقل ، قررت ترك العمل والانتقال إلى كولومبيا ومحاولة الكتابة والتدوين بدوام كامل.

في غضون بضعة أشهر فقط ، تضاعف الدخل ، وكنت أجني أكثر من 2000 دولار شهريًا من الكتابة.

هذا مجرد مثال شخصي ، وكنت بحاجة فقط إلى حفنة من العملاء الثابتين لكسب أموال أكثر من وظيفتي المكتبية القديمة.

والكتابة هي نوع من المهارة التي يمكنك بيعها كمستقل. تشمل بعض العربات الشعبية الأخرى:

مسك الدفاتر والمحاسبة

التصميم الجرافيكي

الترميز

التسويق عبر البريد الإلكتروني

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

SEO

مساعدة الدعاية المدفوعة

ادارة مشروع

التدريس عبر الإنترنت

تصميم الموقع

تحرير الفيديو

صوت فوق العمل

القائمة تطول ، لكنك فهمت الفكرة. ونظرًا لأن العديد من الوظائف المستقلة يمكن أن تدفع بسهولة 25 دولارًا إلى 50 دولارًا في الساعة ، فمن المحتمل أن تكسب 2000 دولار شهريًا في حوالي 40 ساعة من العمل أو حتى أقل.

بالنسبة لكيفية العثور على العملاء ، أقترح دائمًا سؤال شبكتك الشخصية عن العملاء المحتملين أولاً لأن هذا هو الأفضل بالنسبة لي.

ولكن يمكنك أيضًا محاولة استخدام العديد من مواقع العمل عن بُعد أو البحث عن وظائف Upwork سهلة لجذب عملائك الأوائل.

2. تقديم الغذاء مقابل المال

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها كسب 2000 دولار شهريًا وهي توصيل الطعام مقابل المال. والخبر السار هو أن هناك الكثير من تطبيقات gig التي يمكنك استخدامها للبدء.

على سبيل المثال ، تدفع لك العربات مثل DoorDash لتوصيل الطعام إلى الناس في مدينتك. تحتاج فقط إلى أن تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر للتسجيل ، ويمكنك التوصيل باستخدام دراجة أو سيارة أو سكوتر.

وربح 2 ألف دولار شهريًا من خلال تطبيقات التوصيل أمر ممكن. فقط ألق نظرة على YouTube فيديو من Dasher Bellpeppa ، الذي يكسب حوالي 2000 دولار بعد 7 أيام من القيام بـ DoorDash.

وظائف مثل DoorDash ليست سوى خيار واحد. يمكنك أيضًا توصيل الطعام للعربات مثل Uber Eats و Postmates و Grubhub حتى تحصل على أكبر عدد ممكن من الطلبات.

وهذه مجرد مساحة لتوصيل الطعام. يمكنك أيضًا محاولة توصيل البقالة مقابل المال من خلال وظائف مثل Instacart.

ربما يتعين عليك قضاء بعض الساعات الجادة للحصول على 2000 دولار شهريًا باستخدام هذه الأنواع من التطبيقات. لكن هذا ممكن بالتأكيد ، ومن السهل جدًا البدء.

ابدأ في جني الأموال مع DoorDash!

3. المساعد الظاهري

إذا كان لديك مستوى عالٍ من الاهتمام بالتفاصيل والمهارات التنظيمية ، فمن المحتمل أن تكسب 2000 دولار شهريًا من خلال أن تصبح مساعدًا افتراضيًا.

عادةً ما يساعد المساعدون الافتراضيون ، أو VAs ، أصحاب الأعمال عبر الإنترنت في مهام مختلفة مثل:

العمل الإداري

مسك الدفاتر الأساسي

ادخال بيانات

النشر على وسائل التواصل الاجتماعي

إرسال رسائل البريد الإلكتروني

جدولة المواعيد

وفقًا لـ إنديد ، يكسب المساعدون الافتراضيون حوالي 1000 دولار في الأسبوع في المتوسط. هذا يعني أنه يمكنك كسب 2k شهريًا كمساعد افتراضي بدوام جزئي بسهولة تامة.

قد يكون العثور على العملاء القلائل الأوائل أمرًا صعبًا. لكن لدي بعض الأصدقاء من المساعدين وقد وظفت العديد من نفسي ، واسمحوا لي أن أخبركم ، الكلام الشفهي هو كل شيء!

لذا ، حاول تعيين مدون أو صاحب عمل عبر الإنترنت كعميل. إذا قمت بعمل جيد ، فلن أتفاجأ إذا تمكنت من الحصول على عدد قليل من العملاء فقط من خلال الإحالات.

4. ابدأ مدونة

هناك طريقة أخرى واقعية يمكنك من خلالها جني 2000 دولار شهريًا وهي أن تبدأ مدونتك الخاصة.

هذا أيضًا نموذج عمل أعمل به لأنني تجاوزت 2 ألف دخل شهريًا في هذا العالم عبر الإنترنت. في الواقع ، تحقق المدونة الآن حوالي 20000 دولار شهريًا وتنمو ببطء عامًا بعد عام.

الجزء المفضل لدي حول التدوين هو عدد الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق الدخل.

على سبيل المثال ، تجني شركة This Online World المال من إعلانات Mediavine والدخل التابع لها. يمكن أن تحقق عادةً 500 دولار يوميًا من دخل الإعلانات وحده ، وهذا دخل سلبي إلى حد كبير في هذه المرحلة. بعض أرباح Mediavine الأخيرة.

هذه فقط مدونتي أعرف الكثير من المدونين الآخرين الذين يكسبون المال عن طريق بيع التدريب والدورات التدريبية عبر الإنترنت والمنتجات والمنشورات الدعائية.

إن الوصول إلى 2000 دولار شهريًا باستخدام مدونة هو هدف واقعي للغاية. لقد حققت هذا في سنتي الثالثة من التدوين ، لكنني أعتقد أنه يمكن القيام به بشكل أسرع إذا تعلمت بعض تحسين محرك البحث الأساسي (SEO) وأنتجت محتوى عالي الجودة.

أنا أيضًا أحب التدوين لأنه لا يجب أن يكون مكلفًا للبدء.

بمجرد اختيار مكانة المدونة الخاصة بك ، يمكنك بدء مدونتك عن طريق شراء اسم مجال واستضافة WordPress من شركة مثل ناميتشيب. من هناك ، كل ما عليك فعله هو البدء في كتابة المقالات والعمل على بناء جمهورك عبر الإنترنت.

5. بدء الأعمال التجارية القائمة على الخدمة

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني 2000 دولار شهريًا ، فإن أحد الخيارات التي يمكنك التفكير فيها هو بدء عمل تجاري قائم على الخدمات.

المفهوم هنا بسيط للغاية: اعرض خدمة يرغب الناس في دفع ثمنها ، ثم انتقل من باب إلى باب للترويج لجهودك الجانبية الجديدة.

تتضمن بعض الأمثلة على الأنشطة التجارية القائمة على الخدمات الشائعة التي يمكنك البدء فيها:

مجالسة الأطفال

تنظيف

تقديم الطعام

مجالسة الحيوانات الأليفة أو الاستمالة

تمرين شخصي

تنسيق حدائق

تلوين

غسل النوافذ

إزالة البريد غير المهم

إزالة الثلج

انت وجدت الفكرة. وإذا كنت تتقاضى 25 دولارًا إلى 100 دولار + لكل حفلة اعتمادًا على الخدمة ، فإن كسب 2000 دولار شهريًا لا يتطلب سوى عدد قليل من العملاء.

لقد كسب بعض أصدقائي أموالًا كبيرة من خلال القيام بأعمال تنسيق الحدائق أو التنظيف خلال فصل الصيف عندما كنا في الكلية. ولدي الكثير من الأصدقاء الذين يكسبون أموالاً ممتازة من مجالسة الأطفال لبضع ليالٍ في الشهر.

قد يستغرق الأمر وقتًا للوصول إلى 2 ألف دولار شهريًا عند البدء نظرًا لأن الأمر يستغرق وقتًا للحصول على عملاء. لكن تكرار الأعمال هو أفضل صديق لك في هذا السيناريو.

6. تسليم الطرود مقابل المال

مثل عربات توصيل الطعام ، هناك طريقة أخرى لكسب 2000 دولار شهريًا وهي الحصول على أموال مقابل توصيل الطرود.

تتيح لك الكثير من الشركات ومنصات الند للند تقديم حزم للأفراد والشركات لكسب المال بسرعة. وهناك بعض الفرص المربحة بشكل خاص إذا كان لديك شاحنة بضائع أو شاحنة.

تشمل العديد من وظائف التوصيل الشائعة التي يمكنك تجربتها:

Amazon ثني : اربح ما يصل إلى 18 دولارًا أمريكيًا إلى 25 دولارًا أمريكيًا في الساعة لتسليم الطرود مقابل Amazon.

: اربح ما يصل إلى 18 دولارًا أمريكيًا إلى 25 دولارًا أمريكيًا في الساعة لتسليم الطرود مقابل Amazon. GoShare : اكسب المال عن طريق توصيل الطرود للأفراد والشركات في مدينتك.

: اكسب المال عن طريق توصيل الطرود للأفراد والشركات في مدينتك. Roadie : وظيفة أخرى مثل GoShare حيث يتم الدفع لك لتسليم الطرود.

: وظيفة أخرى مثل GoShare حيث يتم الدفع لك لتسليم الطرود. جوباف: هذه الوظيفة مثل Amazon يدفعك Flex مقابل توصيل الطعام والضروريات اليومية للناس.

يمكن أن تكون وظائف التوصيل أقل ثباتًا قليلاً من عربات توصيل الطعام ، لكن الأجر غالبًا ما يكون أعلى في الساعة.

هذا ينطبق بشكل خاص على Amazon Flex ، الذي يدفع أجرًا ممتازًا بالساعة ولكن يمكن أن يكون خادعًا للحصول على فترات كافية من وقت التسليم.

إذا كان هناك أي شيء ، يمكنك الجمع بين عربات توصيل الطعام مثل DoorDash وعربات تسليم الطرود لكسب 2000 دولار شهريًا.

7. القيام بوظائف غريبة مقابل المال

إذا كنت على استعداد للعمل ومساعدة الناس في مجتمعك ، فيمكنك دائمًا القيام بعربات نقدية محلية ووظائف فردية لمحاولة كسب 2000 دولار شهريًا.

لقد فعلت هذا من قبل أثناء الكلية لكسب بعض المال الإضافي. وستندهش من نوع الوظائف التي يمكنك العثور عليها في أماكن بسيطة مثل Craigslist.

على سبيل المثال ، لقد جنيت أموالًا من تجريف الممرات للناس من قبل. وإذا كنت تبحث عن وظائف Craigslist النقدية ، فستجد الكثير من العربات لأشياء مثل التنظيف ، ونقل المساعدة ، وتنسيق الحدائق ، وإزالة القمامة. بعض العربات النقدية على Craigslist في منطقتي.

تدفع الكثير من الوظائف ما بين 50 إلى 100 دولار ، لذا يمكنك كسب 2 ألف دولار بين هذه الأنواع من الوظائف الفردية والنشاط الجانبي الآخر في هذه القائمة.

تحتوي مقالتي حول أفضل تطبيقات الوظائف الفردية أيضًا على الكثير من مواقع الويب والتطبيقات الأخرى التي يمكنك استخدامها للعثور على بعض العربات النقدية القريبة.

8. انعكاس الأشياء من أجل الربح

هل تشعر بقليل من ريادة الأعمال؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن إحدى الطرق لكسب 2000 دولار شهريًا هي قلب أموالك عن طريق شراء الأشياء وإعادة بيعها من أجل الربح.

التقليب هو أحد أكثر الأعمال الجانبية كلاسيكية ، والمفهوم موجود أساسًا منذ أن كان لدينا المال.

لديك أيضًا الكثير من الطرق للبدء ، على الرغم من أن المراجحة بالتجزئة هي واحدة من أكثر الطرق شيوعًا.

من خلال التحكيم في البيع بالتجزئة ، يمكنك شراء المنتجات الشهيرة من تجار التجزئة مثل Kohl’s و Macy’s و Walmart لإعادة بيعها عبر الإنترنت.

يركز العديد من البائعين على البيع من خلال Amazon FBA ، خدمة وفاء بواسطة Amazon. ولكن يمكنك أيضًا بيع منتجاتك في الأسواق عبر الإنترنت مثل eBay أو Mercari. مواقع البيع المحلية أيضا على الطاولة.

أثناء بيع مخزونك ، يمكنك إعادة استثمار بعض الأرباح في المزيد من المخزون ، وتوسيع نطاق عملك المتقلب ببطء بمرور الوقت.

ويمكنك كسب 2 ألف شهريًا أو أكثر مع هذا النموذج. في الواقع ، أجريت مقابلة مع زوجين يديران مشروعًا لمراجحة التجزئة بمليون دولار ، لذلك أعلم أن هذا ممكن. يتم إرسال لقطة من المخزون إلى ملف Amazon مركز الوفاء من Nate و Alyssa ، وهما زوجان يديران أعمالًا لمراجحة التجزئة بملايين الدولارات من خلال Amazon.

بالنسبة إلى البيع ، غالبًا ما يبيع الناس منتجات مثل الملابس والإلكترونيات والألعاب والسلع المنزلية والأحذية. لكن أي منتج شهير تشتريه بسعر مخفض يمكن أن ينجح!

يشتري بعض البائعين أيضًا أشياء بكميات كبيرة لإعادة بيعها ، مثل اللوازم المكتبية الأساسية أو منتجات التنظيف. هناك الكثير من المجالات التي تعمل ، لذلك لا تخف من استكشافها.

لاحظ فقط أن توسيع نطاق هذا النوع من الأعمال قد يستغرق بعض الوقت. لذلك إذا كنت بحاجة إلى 2000 دولار سريعًا ، فأنا لا أقترح موازنة البيع بالتجزئة.

9. إنشاء تدفقات الدخل السلبي

إذا كنت ترغب في كسب 2 ألف شهريًا ولكن ليس لديك ساعات كثيرة للعمل ، يمكنك استكشاف أفكار مختلفة للدخل السلبي بدلاً من ذلك للبدء في بناء الثروة.

أنا شخصياً أعتقد أن الدخل السلبي هو. إنه شيء قمت بتجربته لسنوات ، وأعتقد أنه من الممكن بالتأكيد لأي شخص أن يبدأ.

تتضمن بعض أفكار الدخل السلبي المفضلة لدي:

في هذه المرحلة ، مصادر الدخل السلبية الرئيسية الخاصة بي هي مدونة متخصصة ، وأرصدة أرباح ، و This Online World إلى حد ما.

ولكن هناك الكثير من الطرق لتوليد الدخل السلبي ، ويمكنك إعادة استثمار الدخل ببطء لدعم النمو.

10. ابدأ أحد متاجر التجارة الإلكترونية

فكرة أخرى للحصول على 2000 دولار شهريًا هي بدء عمل تجاري إلكتروني.

عملت في مجال الإعلانات المدفوعة والتجارة الإلكترونية لبضع سنوات. و دعني أخبرك؛ تتمتع هذه الشركات بإمكانية دخل عالية جدًا ويمكن أن تتوسع بسرعة مذهلة.

خذ شيئًا مثل Etsy على سبيل المثال. إنه سوق عبر الإنترنت حيث يكون إعداد متجرك مجانيًا تمامًا. ويمكنك بيع مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك الملابس والمجوهرات والحرف اليدوية والفنون والسلع المنزلية.

يقدم هذا الفيديو من هانا جاردنر أيضًا نظرة ثاقبة حول الدخل المحتمل لشيء مثل Etsy. في الواقع ، حققت ما يقرب من مليون دولار في عامها الأول من البيع في السوق.

أحاول أيضًا بيع منتجات Etsy المطبوعة عند الطلب كواحد من الأعمال الجانبية في الكلية ، وكانت العملية سهلة للغاية للبدء وصخب جانبي ممتع للغاية.

بالطبع ، يمكنك أيضًا إطلاق متجر للتجارة الإلكترونية على منصات مثل WordPress أو Shopify. في النهاية ، تحتاج إلى اختيار مكان مناسب ومنصة مناسبة لك.

لكن التجارة الإلكترونية لديها إمكانات هائلة. ومن المؤكد أن كسب 2000 دولار في الأسبوع أو الشهر أمر ممكن.

11. كسب المال على YouTube

إحدى الأفكار النهائية التي يمكن أن تحقق 2000 دولار شهريًا هي كسب المال YouTube.

هذه أيضًا فكرة واحدة أختبرها وأقطعها ببطء. لقد بدأت ملك YouTube قناة مرة أخرى في عام 2020. ومنذ ذلك الحين ، نما عدد المشتركين إلى أكثر من 15000 مشترك وجني حوالي 30 إلى 50 دولارًا أمريكيًا في اليوم من عائدات الإعلانات.

هذا يزيد قليلاً عن منتصف الطريق لكسب 2000 دولار شهريًا. لاكن تعجبني YouTube نظرًا لأنه لا يزال بإمكان مقاطع الفيديو التي تم التقاطها منذ سنوات الحصول على مشاهدات وتوليد الدخل.

لم أنفق الكثير من المال لبدء قناتي أيضًا. اشتريت كاميرا للمبتدئين بحوالي 500 دولار وميكروفون USB رخيص.

انا ايضا اعتقد YouTube وتعد المدونات مزيجًا رائعًا لأن كل نظام أساسي يمكنه الترويج للآخر. وإمكانية الدخل عالية للغاية.

نصائح لكسب 2000 دولار في الشهر

الآن بعد أن عرفت بعض الطرق لكسب 2000 دولار شهريًا ، إليك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك وضعها في الاعتبار للمساعدة في زيادة احتمالات النجاح:

العب لمهاراتك: ألتزم بالكتابة والتدوين و YouTube لمصادر الدخل لأنني أعتقد أن هذا هو المكان الذي تتألق فيه مهاراتي. فكر في مهاراتك الخاصة ، واختر الأعمال الجانبية التي تتناسب معها! جرب عدة أفكار: يعد اختبار بعض الأعمال الجانبية طريقة ممتازة لاكتشاف ما تستمتع به وما هو الأفضل. لذلك ، لا تخف من بدء متجر التجارة الإلكترونية ، والتسليم DoorDash، أو في المدونة. ستجد ما يحقق لك أكبر قدر من المال بمرور الوقت. ضع أهدافًا أصغر: كسب 2000 دولار شهريًا هو هدف كبير. ولكن يمكنك جعلها أكثر قابلية للإدارة عن طريق تقسيم الأشياء إلى مهام صغيرة. ربما تبدأ بجني 40 دولارًا في اليوم ، ثم 50 دولارًا ، وفي النهاية تصل إلى هدف 2000 دولار.

قراءة إضافية – كيفية ربح 500 دولار غدًا.

افكار اخيرة

آمل أن يمنحك دليلي حول كيفية جني 2000 دولار شهريًا بعض الأفكار المثيرة والقابلة للتنفيذ حول كيفية زيادة دخلك.

هناك العديد من الطرق لكسب المال عبر الإنترنت أو من خلال الأعمال الجانبية الشخصية التي يمكنك استخدامها لكسب المال. كل ما تحتاجه هو فكرة وتفاني وممارسة.

قد يستغرق الأمر بضعة أشهر أو حتى أكثر للوصول إلى هدف 2 ألف دولار في الشهر. ولكن إذا لم تبدأ أبدًا ، فلن تصل أبدًا إلى هناك ، لذلك لا تخف من الغوص!

حظا سعيدا!

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