ستساعدك المقالة التالية: كيف تربح 4000 دولار شهريًا – 7 أفكار واقعية يجب تجربتها

كسب 4000 دولار شهريًا من الدخل الإضافي ليس مزحة. بعد كل شيء ، هذا يساوي 48000 دولار في السنة ، وهو أكثر من متوسط ​​الدخل السنوي في العديد من الأماكن حول العالم.

ربما كنت تبحث عن بديل لعملك اليومي. أو ربما ترغب فقط في تجربة بعض الأنشطة الجانبية المختلفة لزيادة دخلك الشهري بمقدار 4K.

مهما كان الأمر ، فأنا أغطي بعض الطرق الواقعية التي يمكنك من خلالها كسب 4000 دولار شهريًا إذا كان هذا هو هدفك المالي.

لقد أنجزت شخصيًا العديد من الأساليب التي أغطيها أو قابلت / أعرف أشخاصًا قاموا بهذا النوع من الأشياء.

إذا كنت مستعدًا لزيادة دخلك الشهري ، فهذا هو المنشور المناسب لك.

دعنا نذهب اليها.

كيف تكسب 4000 دولار في الشهر

كسب 4 آلاف دولار شهريًا يعني تحقيق دخل يصل إلى 133 دولارًا تقريبًا. لذا ، فإن كل الأفكار التي أنا بصدد تغطيتها لها هذه الإمكانية أو أكثر من ذلك بكثير.

فقط ضع في اعتبارك: بعض هذه الأفكار هي طرق لكسب المال بسرعة بينما يتطلب البعض الآخر مزيدًا من الوقت والاهتمام للنمو. نأمل أن تعمل إحدى الأفكار من أجلك!

1. التدوين

أردت أن أبدأ بالتدوين لهذه القائمة لأنها مثال شخصي وأحد الأنشطة الجانبية المفضلة لدي على الإطلاق.

لقد بدأت This Online World في عام 2018. في عامي الأول ، حققت المدونة 1700 دولار فقط. لم يكن العام المقبل أعلى من ذلك بكثير ، وحققت المدونة حوالي 7500 دولار.

لكن في السنة الرابعة من التدوين ، حققت This Online World 92000 دولار ، وهو هدف يكاد يكون جني 4000 دولار شهريًا. هذا العام ، يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أكثر من 200000 دولار ، وهو أمر جنوني تمامًا بالنسبة لي. لقطة من الدخل اليومي Mediavine.

ها هي الإستراتيجية التي استخدمتها للوصول إلى هنا ، وهي شيء يمكنك تنفيذه أيضًا:

اخترت مكانًا كنت مهتمًا به جدًا وعرفت الكثير عنه بالفعل (التمويل الشخصي وجني الأموال عبر الإنترنت)

لقد تعلمت أساسيات تحسين محركات البحث

بدأت في كتابة محتوى طويل بانتظام يستهدف مواضيع دائمة الخضرة وكلمات رئيسية منخفضة المنافسة

لقد قمت بالنشر على مواقع أخرى لإنشاء روابط خلفية لهذا العالم عبر الإنترنت

لقد استثمرت حركة المرور الخاصة بي من خلال إعلانات Mediavine ، والروابط التابعة ، والمنشور الدعائي العرضي

هذا مخطط مبسط إلى حد ما ، لكن الباقي هو فارق بسيط. ينحصر التدوين الأكثر نجاحًا في كتابة محتوى رائع يضيف قيمة ، ومن ثم يأتي الأشخاص.

لن تكسب 4000 دولار شهريًا بين عشية وضحاها باستخدام مدونة ، لذا فهذه ليست الفكرة الصحيحة إذا كنت بحاجة إلى أموال سريعة.

ومع ذلك ، أعتقد أن التدوين له دخل هائل ، وأعتقد أن رحلتي من 100 دولار شهريًا من دخل المدونات إلى 20000 دولار شهريًا أو أكثر هي دليل على ذلك.

2. العمل الحر عبر الإنترنت

هناك طريقة شائعة أخرى لكسب 4000 دولار شهريًا وهي بيع مهاراتك كمستقل. هذا أيضًا شيء قمت به شخصيًا ، وأنا أعلم أن المستقلين الآخرين يكسبون هذا المبلغ من المال أو أكثر.

ما أحبه حقًا في العمل الحر هو أنه قابل للتطبيق في العديد من المجالات والمهارات المختلفة. ويمكنك في كثير من الأحيان أن تربح أجرًا في الساعة أعلى بكثير مما كنت ستحصل عليه من التاسعة إلى الخامسة.

على سبيل المثال ، كانت الكتابة بالقطعة واحدة من أولى صراعاتي الجانبية. لقد فعلت ذلك جنبًا إلى جنب بينما كنت أعمل في وظيفة يومية في وكالة تسويق خارج الكلية.

بعد حوالي عام من العمل الإضافي ، كان الدخل الذي كنت أحققه من الكتابة يطابق ببطء وظيفتي اليومية. لذلك ، قررت ترك وظيفتي ، والاستمرار في الكتابة ، والانتقال إلى كولومبيا لفترة قصيرة لتجربة كل شيء عن البدو الرقمي. أنا وأحد أعز أصدقائي في مهرجان في ميديلين ، 2020. كانت هذه واحدة من أسعد نقاط حياتي ومغامرة رائعة.

على أي حال ، تجاوز دخل كتابتي في العمل الحر 4000 دولار شهريًا بعد حوالي عام من تجربة العمل. وفي ذروتها ، كنت أكسب حوالي 8000 دولار شهريًا منها أثناء العمل أيضًا على تنمية مدونتي.

لكن الكتابة المستقلة هي مجرد مثال واحد ، والكثير من الصناعات الأخرى تصلح للعمل المستقل مثل:

إمساك الدفاتر

التصميم الجرافيكي

البرمجة (هكذا كسب صديقي المال أثناء وجودنا في كولومبيا)

التدقيق اللغوي والتحرير

استشارات تحسين محركات البحث (لقد قمت بهذا أيضًا في الماضي وحققت ما بين 1000 دولار و 3000 دولار شهريًا للاستشارات)

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية

تصميم المواقع

تحرير الفيديو

عمل مساعد افتراضي

انت وجدت الفكرة. وإذا كنت تتقاضى 25 دولارًا إلى 50 دولارًا في الساعة لبعض هذه الخدمات ، فإن كسب 4000 دولار شهريًا يعد أمرًا واقعيًا للغاية.

الجانب السلبي الوحيد هو أن العمل الحر يستغرق وقتًا للعثور على العملاء. كانت استراتيجيتي هي اللجوء إلى شبكتي الشخصية واستخدام لوحات عمل مختلفة عن بُعد. يمكنك أيضًا العثور على وظائف Upwork للمبتدئين لبدء بناء محفظتك ثم عرض العملاء.

3. وظائف اقتصاد الحفلة

إذا كنت على استعداد للمضي قدمًا ، فإن اللجوء إلى تطبيقات ووظائف اقتصاد الوظائف المختلفة هو طريقة أخرى لكسب 4000 دولار شهريًا.

يعد اقتصاد الوظائف المؤقتة رائعًا لأنه مرن ، لذا يمكنك العمل وفقًا لجدولك الخاص. وغالبًا ما يدفع أكثر بكثير من الحد الأدنى للأجور لمساعدتك على زيادة دخلك الشهري.

تتضمن بعض تطبيقات gig الأكثر شيوعًا التي يستخدمها الأشخاص:

تعمل العديد من هذه التطبيقات على قيادة العربات ، ولكن يمكنك العمل مع تطبيقات توصيل الطعام باستخدام الدراجة أو السكوتر أيضًا. وكما ترى في الفيديو أعلاه ، يمكن أن يحقق اقتصاد الوظائف المؤقتة بعض الأرباح الرائعة إذا قمت بالعمل.

إذا كان متوسطك حوالي 20 دولارًا في الساعة مع عمل أزعج ، فأنت بحاجة إلى العمل 200 ساعة لكسب 4000 دولار شهريًا. هذا يساوي 50 ساعة في الأسبوع ، وهو أمر ممكن إذا كنت لا تعمل حاليًا.

تقضي هذه الساعات إذا كان لديك وظيفة بدوام جزئي أيضًا ، ولكن تأكد من أنك تنام بشكل كافٍ وقم بإيقاع نفسك حتى لا ترهق.

4. المراجحة التجزئة

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها كسب 4000 دولار شهريًا وهي كسب المال من خلال التحكيم في البيع بالتجزئة. يتضمن ذلك شراء المنتجات الشعبية بسعر مخفض ثم إعادة بيعها عبر الإنترنت أو شخصيًا لجني الأرباح ،

كانت فكرة تقليب الأموال موجودة منذ زمن طويل. لكنها أصبحت شائعة جدًا في السنوات الأخيرة بفضل نمو التجارة الإلكترونية.

لقد أجريت بالفعل مقابلة مع زوجين يديران مشروعًا لمراجحة التجزئة بمليون دولار ، وهما مصدران المخزون من متاجر مثل Walmart و Kohl’s لإعادة بيعهما بعد ذلك Amazon FBA.

كما ترى في الصورة ، فإنهم يحققون حوالي 40 ألف دولار شهريًا من العائدات. منحت ، استغرق هذا وقتًا لإنجازه لأن المراجحة بالتجزئة تأخذ الممارسة. يستغرق الأمر أيضًا وقتًا لبناء مخزونك وواجهات المتجر عبر الإنترنت.

لكن يمكنك أن تبدأ صغيرًا ، وليس عليك البيع فقط Amazon FBA لمراجحة التجزئة.

على سبيل المثال ، تتضمن بعض طرق البيع الشائعة الأخرى التي يستخدمها الأشخاص:

Facebook المتجر : سوق ممتاز للمبيعات النقدية المحلية.

: سوق ممتاز للمبيعات النقدية المحلية. ميركاري : تطبيق بيع متعدد الاستخدامات حيث يمكنك بيع أي شيء تقريبًا عبر الإنترنت.

: تطبيق بيع متعدد الاستخدامات حيث يمكنك بيع أي شيء تقريبًا عبر الإنترنت. بوشمارك: من أفضل الأماكن لبيع الملابس والأحذية وحقائب اليد والإكسسوارات عبر الإنترنت.

حتى بيع المرآب أو بيع الأشياء على Craigslist يمكن أن ينجح. المفتاح هو العثور على المنتجات الشعبية المعروضة للبيع حتى تتمكن من قلبها لتحقيق ربح جيد.

يمكنك قراءة منشورنا حول أفضل الأشياء للشراء بالجملة وإعادة البيع للحصول على بعض الإلهام من أين تبدأ.

5. إيجارات العقارات

إذا كانت فكرة الدخل السلبي جذابة ، فإن أحد الحلول لكسب 4000 دولار شهريًا هو الدخول في لعبة العقارات.

تقليديا ، يقوم الناس بذلك عن طريق شراء وحدات إيجار حتى يصبحوا مالكين ويولدون دخلًا من الإيجار. يقوم بعض الأشخاص بذلك أيضًا عن طريق “قرصنة المنزل” حيث يشترون شقة دوبلكس ويؤجرون نصفها إلى مستأجر للمساعدة في تغطية الرهن العقاري.

هذا النهج من نوع المالك هو طريقة واحدة ، وسيصافي إيجاريان في العديد من الأسواق حوالي 4000 دولار شهريًا في الإيرادات.

ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي لهذه الطريقة هو أنك تحتاج عمومًا إلى الكثير من رأس المال لتغطية الدفعة المقدمة وأي إصلاحات أو تجديدات يحتاجها العقار.

لحسن الحظ ، لا يزال بإمكانك إضافة عقارات إلى محفظتك وإبقاء الأمور سلبية باستخدام مواقع التمويل الجماعي.

على سبيل المثال ، شركات مثل Fundrise و هابي نيست تتيح لك الاستثمار في العقارات المدرة للدخل بدءًا من 10 دولارات فقط. أنت تستثمر في أسهم العقارات المدرة للدخل ، وتدفع كلتا المنصتين أرباحًا.

يبلغ متوسط ​​حجم Fundrise حوالي 8-9٪ من العائدات السنوية ، وتستهدف HappyNest توزيع أرباح سنوية بنسبة 6٪. كلا المتوسطين أعلى بكثير مما ستجده في حساب التحقق أو التوفير الأساسي.

في النهاية ، تمتلك العقارات الكثير من الفرص إذا كنت ترغب في تنويع دخلك. وعلى الرغم من أن الوصول إلى 4000 دولار شهريًا قد يستغرق وقتًا طويلاً ، إلا أنه من الممكن بالتأكيد.

6. إنشاء تدفقات الدخل السلبي

عند الحديث عن الوحدات المؤجرة ، يمكنك الاستمرار في النزول في حفرة الأرانب ذات الدخل السلبي في سعيكم للحصول على 4K شهريًا.

أنا شخصياً أحب إنشاء تدفقات جديدة للدخل السلبي لأنه من الإدمان أن ترى أموالك تعمل من أجلك دون الحاجة إلى تحريك إصبعك.

الاستثمار في العقارات هو مجرد خيار واحد أيضًا. لكن لديك الكثير من الأفكار الأخرى التي يمكنك تجربتها مثل:

YouTube هو المثال المثالي. بمجرد تحقيق الدخل ، تصبح قناتك أساسًا مصدر دخل شبه سلبي يمكنك التخلص منه ببطء والنمو بمرور الوقت.

على سبيل المثال ، بدأت قناتي في عام 2020. تحقق الآن دخلاً يبلغ حوالي 1500 دولار شهريًا ، وهي سلبية إلى حد كبير لأنني أدفع لمحرر الفيديو لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بي.

هذا ليس 4000 دولار شهريًا ، لكنه تقدم نحو هذا الهدف. وإذا كان بإمكانك القيام بشيء مثل استئجار غرفة احتياطية على Airbnb أو شيء مشابه ، فمن المحتمل أنك تبحث عن بعض النقود الجادة.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال على الطيار الآلي.

7. إطلاق متجر التجارة الإلكترونية

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني 4000 دولار شهريًا ، فإن إحدى الأفكار النهائية التي يمكنك تجربتها هي بناء أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

لقد عملت في مجال الإعلانات المدفوعة والتجارة الإلكترونية لمدة خمس سنوات تقريبًا. واسمحوا لي أن أخبركم ، التجارة الإلكترونية هي أحد نماذج الأعمال ذات سقف الدخل المرتفع بجنون. ويمكنك أيضًا توسيع نطاق مبالغ الإيرادات المرتفعة جدًا كعرض فردي.

بالنسبة للعديد من البائعين ، فإن Etsy هو السوق المفضل. لقد اتخذت هذا الطريق مرة أخرى في الكلية وحاولت بيع الميمات على أكواب مع طباعة Etsy الخاصة بي في متجر الطلب. كانت هذه أكواب meme التي بعتها!

لم يكن متجري ناجحًا للغاية ، ولكن يوجد عدد لا يحصى من البائعين على Etsy مع آلاف المراجعات وعشرات الآلاف من الطلبات. لذلك ، من الواضح أن حجم الطلب موجود لدعم 4 ألف دولار شهريًا.

Etsy هو خيار واحد فقط لبيع الأشياء عبر الإنترنت أيضًا.

إذا كنت تحب نموذج العمل المطبوع عند الطلب ، فيمكنك أيضًا محاولة جني الأموال على Redbubble. إنها واحدة من أكبر أسواق POD الموجودة هناك ، ولكن هناك مواقع أخرى مثل Redbubble مثل Society6 أو CafePress.

أخيرًا ، يمكنك دائمًا محاولة بيع المنتجات المادية أو الرقمية أو POD على واجهة متجرك أيضًا.

منصات مثل Shopify و Sellfy تجعل إطلاق متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك أمرًا سهلاً. لقد استخدمت كلا النظامين الأساسيين أيضًا وساعدت في توسيع نطاق متاجر Shopify عندما عملت في مجال التسويق ، وحتى المبتدئ في عالم التجارة الإلكترونية يمكنه إدارة أي من النظامين الأساسيين.

يستغرق الوصول إلى 4000 دولار شهريًا بعض الممارسة والوقت. وقد تفشل أفكارك القليلة الأولى.

ومع ذلك ، هذا أمر طبيعي تمامًا ، لذلك لا تثبط عزيمتك إذا استغرق الأمر بعض الوقت حتى يكتسب متجرك بعض القوة.

نصائح لكسب 4000 دولار في الشهر

الآن بعد أن قمت بتغطية بعض الطرق التي كسبت بها شخصيًا 4 آلاف دولار شهريًا وبعض الأفكار الأخرى ، فقد حان الوقت لإنهاء الأمور ببعض النصائح التي يمكنك استخدامها لزيادة احتمالات نجاحك.

أنشئ أهدافًا صغيرة: ليس عليك أن تربح 4K شهريًا دفعة واحدة. ابدأ بأهداف أصغر ، مثل دخل إضافي قدره 50 دولارًا في اليوم ، واعمل على التوسع بمرور الوقت. العب على نقاط قوتك: لقد تمسكت بالتدوين والكتابة المستقلة لأنني أستمتع بإنشاء المحتوى. ما نوع النشاط الجانبي الذي يعجبك ، وما هي مهاراتك؟ امزج الأشياء: يمكن أن يساعد إنشاء بعض تدفقات الدخل في بعض الأحيان في تحسين الأمان ويساعدك أيضًا على تحقيق أهدافك. لذلك لا تخف من الحصول على وظيفة أزعج مثل Uber Eats أو DoorDash ، لبدء مدونة ، أو الاستثمار. لديك الكثير من الخيارات ، لذا استكشفها!

قراءة اضافية – أفضل الوظائف التي تدفع 5000 دولار شهريًا.

افكار اخيرة

آمل أن يقدم دليلي حول كيفية جني 4000 دولار شهريًا بعض الإلهام والأفكار لك لاتخاذ خطوتك التالية!

كما ذكرت في المقدمة ، فإن كسب 4 آلاف دولار شهريًا هو مبلغ من المال. بالنسبة للعديد من الأشخاص ، يكفي أن تتطابق مع وظيفتهم اليومية أو تتجاوزها ، وهو ما يمكن أن يكون حدثًا يغير حياتهم!

بالنسبة لي ، فإن الكتابة المستقلة والتدوين هي الأعمال التي ساعدتني في الوصول إلى هناك. نأمل أن تنتهي إحدى الأفكار الواردة في هذه المقالة بتحقيقها لك.

حظا سعيدا ، وشكرا على القراءة!

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