ستساعدك المقالة التالية: كيف تربح 5000 دولار شهريًا (10+ أفكار واقعية!)

لذلك ، أنت تتساءل عن كيفية جني 5000 دولار شهريًا وتريد بعض الأفكار للبدء.

ربح 5 آلاف دولار في الشهر يساوي 60 ألف دولار في السنة! هذا مبلغ كبير من المال ، ويكفي أن تعيش حياة مريحة للغاية في العديد من البلدان.

في هذا المنشور ، أغطي بعض الأعمال الجانبية المشروعة والأفكار التجارية والحركات المهنية التي يمكنك استخدامها لكسب هذا المبلغ من المال.

العديد من هذه الأفكار هي أفكار شخصية قمت بتجربتها والتحقق منها أيضًا ، وهناك مزيج من الأفكار الشخصية عبر الإنترنت والتي تناسب تفضيلاتك.

دعنا نذهب اليها!

كيف تربح 5000 دولار في الشهر

سيغطي هذا الدليل العديد من أفكار كسب المال عبر الإنترنت والنشاطات الشخصية التي من المحتمل أن تحقق 5 آلاف دولار شهريًا. وقد استخدمت العديد منهم أو أعرف أشخاصًا يتعين عليهم كسب هذا النوع من الدخل.

فكر في أسلوب العمل الذي تفضله وما هي مهاراتك. بعد ذلك ، اختر واحدة أو أكثر من هذه الأفكار واعمل على زيادة دخلك الشهري.

1. العمل الحر عبر الإنترنت

من بين جميع الطرق لكسب 5 آلاف دولار شهريًا ، فإن العمل الحر عبر الإنترنت هو فكرتي المفضلة. هذا لأنني وصلت إلى هذا الإنجاز من خلال مهنتي في الكتابة المستقلة وأعرف أشخاصًا آخرين يكسبون 5000 دولار أو أكثر شهريًا عبر الإنترنت.

أكثر ما أحبه في بيع مهاراتك عبر الإنترنت كمستقل هو أنك تتحكم في جدولك الزمني. لديك أيضًا القدرة على جني أموال أكثر من العديد من الوظائف اليومية.

على سبيل المثال ، بدأت العمل في وكالة تسويق رقمي خارج الكلية براتب يبدأ من حوالي 45000 دولار.

بعد عام ونصف ، سئمت العمل في مكتب. لذا فقد انتهيت من وظيفتي ، وانتقلت إلى كولومبيا ، وواصلت الكتابة.

بعد حوالي عام ، كنت أكسب أكثر من 5000 دولار شهريًا من الكتابة المستقلة وكنت أكثر سعادة من عملي اليومي.

لي YouTube يشرح الفيديو بالضبط كيفية العثور على مهام الكتابة المستقلة ، ولكن هذا مجرد مثال واحد على كيف يمكن للعمل المستقل أن يغير حياتك في فترة زمنية قصيرة. وهناك العديد من الصناعات الأخرى التي يمكنك العمل فيها بشكل مستقل مثل:

محاسبة

التصميم الجرافيكي

التسويق الرقمي

التدقيق اللغوي والتحرير

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

تحسين محرك البحث (فعلت هذا أيضًا)

التدريس عبر الإنترنت

الإعلانات المدفوعة

تصميم المواقع

تحرير الفيديو

عمل مساعد افتراضي

تتمتع كل هذه الحقول تقريبًا بإمكانية جني 5000 دولار شهريًا أو أكثر اعتمادًا على عملائك. بالنسبة لكيفية البدء ، يمكنك العثور على وظائف على مواقع العمل عن بُعد أو البحث عن وظائف Upwork سهلة لبناء محفظتك.

قد يستغرق البدء بضعة أشهر. ولكن يمكنك زيادة أسعارك ببطء مع وصولك إلى عملاء جدد وتحسين مهاراتك.

2. وظائف الاقتصاد الحفلة

إذا كنت على استعداد حقًا للصخب ، فإن فكرة أخرى لكسب 5 آلاف دولار شهريًا هي كسب المال من خلال وظائف اقتصاد الوظائف المتعددة.

أفضل جزء في اقتصاد الوظائف المؤقتة هو أنك تعمل وفقًا لجدولك الخاص. هذه المرونة مثالية حيث يمكنك أن تضغط على عملك اليومي للوصول إلى هدف الدخل الخاص بك.

تتضمن بعض الوظائف والتطبيقات الأكثر شيوعًا التي يمكنك استخدامها لكسب أموال إضافية:

ثابت : ابحث عن العديد من تطبيقات gig ووظائف بدوام جزئي باستخدام تطبيق Steady المجاني.

: ابحث عن العديد من تطبيقات gig ووظائف بدوام جزئي باستخدام تطبيق Steady المجاني. DoorDash : التطبيق الرائد لتوصيل الطعام الذي يتيح لك التوصيل عبر الدراجة أو السيارة أو السكوتر.

: التطبيق الرائد لتوصيل الطعام الذي يتيح لك التوصيل عبر الدراجة أو السيارة أو السكوتر. Amazon ثني : أداة قيادة شهيرة أخرى تدفع ما بين 18 إلى 25 دولارًا في الساعة.

: أداة قيادة شهيرة أخرى تدفع ما بين 18 إلى 25 دولارًا في الساعة. Instacart : خدمة توصيل البقالة الرائدة حيث يتم الدفع لك مقابل التسوق لمواد البقالة الخاصة بالناس.

: خدمة توصيل البقالة الرائدة حيث يتم الدفع لك مقابل التسوق لمواد البقالة الخاصة بالناس. أوبر إيتس : وظيفة أخرى شهيرة لتوصيل الطعام حيث يمكنك الزحام وفقًا لجدولك الخاص.

: وظيفة أخرى شهيرة لتوصيل الطعام حيث يمكنك الزحام وفقًا لجدولك الخاص. وول مارت سبارك: أداة أخرى تدفع لك مقابل توصيل الطرود.

ومرة أخرى ، يمكنك كسب المال إذا بذلت ساعات. في ال YouTube مقطع الفيديو أعلاه ، يشرح YouTuber Sabbi Lyon كيف حقق 8000 دولار في شهر واحد فقط من خلال تقديم خدمات Uber Eats.

هذا يستغرق الكثير من الساعات ، ولكن المال موجود إذا كنت تريد العمل من أجله!

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3. تأجير الأصول

إذا كنت تحب فكرة كسب الدخل السلبي ، فإن إحدى الأفكار لكسب 5000 دولار شهريًا هي تأجير الأشياء مقابل المال.

ربما يكون هذا هو الخيار الأفضل إذا كنت مشغولًا جدًا بعملك ولم يكن لديك الوقت لبدء صخب جانبي جديد. يمكنك بشكل أساسي السماح لأصولك بجني الأموال من أجلك حتى تكسب من خلال الطيار الآلي.

تتضمن أمثلة الأصول التي يمكنك تأجيرها لأشخاص آخرين:

Airbnb و VRBO هما الخياران الأكثر احتمالاً لكسب 5000 دولار شهريًا. ولكن يمكنك استخدام أفكار تأجير متعددة لزيادة دخلك لمساعدتك في الوصول إلى هذا الهدف.

4. المراجحة التجزئة

ماذا لو كان بإمكانك الحصول على أموال مقابل التسوق من المحتمل أن تحقق 5 آلاف شهريًا في هذه العملية؟

حسنًا ، مع موازنة البيع بالتجزئة ، يكون هذا النوع من الدخل ممكنًا. أعرف هذا لأنني أجريت مقابلة مع زوجين يكسبون 40 ألف دولار + شهريًا من حسابهم Amazon أعمال المراجحة للبيع بالتجزئة.

تتمثل فكرة التحكيم في البيع بالتجزئة في شراء سلع مشهورة من ممرات التخليص في متاجر مثل Walmart أو Kohl’s ثم إعادة بيعها عبر الإنترنت من أجل الربح.

غالبًا ما يشتري الأشخاص منتجات في فئات مثل الملابس والكتب والإلكترونيات والسلع المنزلية والألعاب نظرًا لأن هذه الأنواع من المنتجات تُباع بسرعة عبر الإنترنت.

Amazon FBA هي واحدة من أكثر منصات البيع شيوعًا. هذا لأن مع Amazon FBA ، Amazon يتعامل مع جميع عمليات الشحن والوفاء ، بحيث يمكنك التركيز على تحديد مصادر المخزون بدلاً من الشحن.

ولكن هناك الكثير من تطبيقات البيع ومواقع الويب الشهيرة الأخرى مثل:

لي YouTube يشارك الفيديو بعضًا من تطبيقات البيع المحلية المفضلة والأسواق عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها إذا كان هذا الزحام الجانبي يثير اهتمامك.

قد يستغرق إنشاء مخزونك لأعمال المراجحة للبيع بالتجزئة وقتًا طويلاً ، كما أنك بحاجة إلى بعض رأس المال مقدمًا.

لكن فكرة العمل عبر الإنترنت هذه لديها القدرة على جني 5000 دولار شهريًا ، ولهذا السبب كان عليها وضع قائمتنا!

5. كسب المال من المدونات

التدوين ليس طريقًا لتحقيق المال السريع. لكنها واحدة من أكثر الطرق واقعية لكسب 5000 دولار شهريًا لأن الدخل المحتمل بشكل أساسي لا حدود له.

على سبيل المثال ، بدأت التدوين في عام 2018 عندما بدأت تشغيل This Online World. في سنتي الأولى ، جنيت 1700 دولار فقط.

ومع ذلك ، تقدم سريعًا بضع سنوات ، وحققت 92000 دولار من التدوين في عام 2021. هذا أكثر من 5000 دولار شهريًا ، وفي هذه الأيام ، يبلغ متوسط ​​قيمة المدونة ما بين 15000 إلى 20000 دولار شهريًا!

في الواقع ، في عام 2022 ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت 272 ألف دولار ، وهو ما يوضح فقط كيف يمكن لهذا النشاط الجانبي عبر الإنترنت أن يتجاوز 5000 دولار شهريًا.

واحد من حديثي YouTube تغطي مقاطع الفيديو كيفية جني الأموال من التدوين ، لذا يمكنك مشاهدتها إذا كنت فضوليًا.

استغرق الأمر بضع سنوات من العمل ، وتعلم تحسين محركات البحث ، ومجموعة كبيرة من المحتوى. ولكن يمكنك إنشاء مدونة في أي مكان واستثمارها باستخدام استراتيجيات مثل:

عرض الإعلانات مع شركة مثل Mediavine أو Monumetric

التسويق بالتبعية

المشاركات الدعائية

بيع المنتجات أو الدورات الخاصة بك

مرة أخرى ، هذا ليس طريقًا لصيام المال. لكن التدوين هو أحد أقل الأعمال التجارية عبر الإنترنت تكلفة التي يمكنك البدء بها ، وسقف الدخل مرتفع بشكل لا يصدق.

6. التدقيق اللغوي والتحرير

إذا كان لديك مستوى عالٍ من الاهتمام بالتفاصيل ، فهناك خيار آخر لكسب 5 آلاف دولار شهريًا وهو بدء أعمال التدقيق والتحرير الخاصة بك.

من خلال شبكة التدوين الخاصة بي والكتابة المستقلة ، أعرف العديد من المحررين والمراجعين بدوام كامل الذين يحققون هذا النوع من الدخل. وإذا تمكنت من الحصول على وظيفة كمحرر رئيسي لموقع كبير ، فيمكنك بسهولة كسب 5 آلاف دولار أو أكثر شهريًا.

وفقًا لمكتب إحصاءات العمل ، يكسب المحررون 61،370 دولارًا سنويًا في المتوسط ​​، وهو ما يقرب من 5000 دولار شهريًا:

قد يستغرق الأمر وقتًا لتنمية قائمة العملاء الخاصة بك ، ولكن بدء مدونتك الخاصة أو الكتابة المستقلة هي طرق رائعة لبدء تنمية اتصالاتك والعربات.

7. إطلاق متجر Etsy

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني 5000 دولار شهريًا ، فيمكنك محاولة بدء عمل تجاري على Etsy.

الأمر المذهل في Etsy هو أنه مجاني لإنشاء متجر ، ولا تدفع سوى 0.20 دولارًا لكل عنصر تدرجه في متجرك. هذا يجعلها طريقة منخفضة المخاطر بشكل لا يصدق لاختبار فكرة عمل عبر الإنترنت.

ويمكنك أيضًا بيع العديد من الأشياء المختلفة على Etsy ، بدءًا من السلع الحرفية التي تصنعها بنفسك إلى المنتجات الرقمية تمامًا ، مثل المواد المطبوعة أو الملصقات.

التنزيلات الرقمية رائعة لأن هامش ربحك مرتفع بشكل لا يصدق. ويمكنك تطوير متجرك إلى بعض الأرقام الجادة كما سترى في المتجر أدناه.

كما ترون ، فإن متجر Etsy هذا المسمى WorthyGal لديه أكثر من 6000 عملية بيع! وهي متخصصة في بيع الملصقات الرقمية والمواد المطبوعة الأخرى ، والتي تمثل في الأساس هامش ربح بنسبة 100٪.

يمكنك أيضًا استكشاف طباعة Etsy عند الطلب إذا كنت ترغب في بيع سلع مادية مثل الأكواب أو الملابس ولكنك لا ترغب في تصنيع المنتجات وشحنها بنفسك.

8. وظيفة قفزة

حل آخر لكسب 5000 دولار شهريًا هو الانتقال إلى وظيفة ذات رواتب أعلى.

يبدو هذا واضحًا ، لكن من السهل جدًا البقاء في نفس الوضع والتوقف عن البحث عن فرص جديدة إذا كنت مرتاحًا.

ومع ذلك ، يُظهر تقرير من ADP أن المتسوقين للوظائف متوسطوا زيادة في الراتب بنسبة 9.7٪ في المتوسط ​​، وهو ما يمكن أن يرفع دخلك وجهودك لبناء ثروتك..

وإذا كان بإمكانك الانتقال إلى وظيفة جديدة مع المزيد من المسؤوليات أو للحصول على ترقية ، فأنت تقوم أيضًا بعمل العجائب لتنمية مهاراتك وحياتك المهنية.

يمكنك التحقق من منشورنا حول أفضل الوظائف التي تدفع 5000 دولار شهريًا لبعض أفكار الوظائف التي لديها هذا النوع من الدخل المحتمل.

9. كسب المال على YouTube

مثل التدوين ، هناك فكرة عمل أخرى عبر الإنترنت مع إمكانية جني 5000 دولار شهريًا YouTube.

أريد أيضًا مشاركة مثال شخصي آخر هنا.

لقد بدأت YouTube القناة في عام 2020. استغرق الأمر حوالي 6 أشهر للوصول إلى 1000 مشترك وتحقيق الدخل. في هذه الأيام ، تضم القناة أكثر من 20000 مشترك وتحقق 50 دولارًا في اليوم أو نحو ذلك من عائدات الإعلانات.

لا يزال هذا بعيدًا جدًا عن هدف قدره 5 آلاف دولار شهريًا ، لكن القناة كانت تنمو ببطء شهرًا بعد شهر بالنسبة للجزء الأكبر حيث أضع المزيد من مقاطع الفيديو.

كسب المال مع YouTube يستغرق وقتا. ولكن إذا كنت تشعر بالإبداع ، فإن الأفكار التجارية مثل التدوين أو YouTube بالتأكيد تستحق تخصيص الوقت فيها إذا سألتني.

10. العمل في وظيفة ثانية والعمل الإضافي

فكرة بسيطة أخرى يمكنك تجربتها هي الحصول على وظيفة ثانية أو العمل لساعات إضافية قدر الإمكان.

اختيار وظيفة ثانية يعتمد على الجدول الزمني الخاص بك ، بالطبع. ولا تقدم كل شركة أجرًا إضافيًا.

ولكن إذا كان بإمكانك تجربة أي من الخيارين ، فيمكنك حقًا زيادة دخلك. على سبيل المثال ، يعمل صديقي في مصنع جعة ، ويمكن أن تكسبه عطلة نهاية أسبوع واحدة من العمل الإضافي بسهولة 1000 دولار أو أكثر في يومين فقط.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات الوظائف المدفوعة في نفس اليوم مثل Instawork و Wonolo لمساعدتك في البحث عن وظيفة.

11. بدء الأعمال التجارية عبر الإنترنت

مثل المدونات و YouTube، فإن بدء عمل تجاري عبر الإنترنت هو طريقة أخرى قابلة للتطبيق لكسب 5 آلاف في الشهر.

هذا شيء جربته لسنوات في هذه المرحلة. وهناك العديد من الأفكار التجارية عبر الإنترنت مع هذا النوع من الدخل المحتمل ، بما في ذلك:

Amazon النشر KDP

مستشار

دروبشيبينغ أو إسقاط الخدمة

التدريب عبر الإنترنت

إطلاق متجر Shopify

بيع الكتب والدورات الإلكترونية

بيع مخزون الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

إعادة تعيين وتعديل الفيديو

انا صنعت YouTube فيديو يغطي المزيد من الأفكار التجارية عبر الإنترنت التي يمكنك اختبارها. وإذا حصلت على عدد قليل من العملاء تحت حزامك أو بعض الجاذبية بهذه الأفكار ، فمن الممكن كسب 5000 دولار شهريًا.

12. احصل على وظيفة مبيعات على أساس العمولة

تتمثل إحدى الأفكار الأخيرة لكسب 5000 دولار شهريًا في الحصول على وظيفة حيث يمكنك كسب عمولة.

كان أول عمل إعلاني لي خارج المدرسة بهذا الترتيب ، ويمكنني أن أكسب ما يقرب من 10٪ من الربح الذي حققته للشركة في شهر كمكافأة تقديرية.

خلال الأوقات الرائعة حقًا ، كانت هناك أشهر ربحت فيها ما بين 7000 إلى 8000 دولار أو أكثر بفضل المكافآت.

يمكن أن تزيد العمولة حقًا من دخل شخص ما في فترة زمنية قصيرة ، وهذا هو السبب في أن وظائف المبيعات هي بعض من الوظائف ذات الأجور الأعلى.

فقط تأكد من رضاك ​​عن الراتب الأساسي أيضًا أو أنك بخير مع المخاطرة بأجر أقل مقابل معدل عمولة أعلى.

نصيحة لكسب 5000 دولار في الشهر

الآن بعد أن عرفت كيفية جني 5000 دولار شهريًا ، إليك بعض النصائح التي يمكنك التفكير فيها عند السعي وراء هدف زيادة فرصك في النجاح:

ضع أهدافًا أصغر : قد يبدو الوصول إلى 5 آلاف دولار شهريًا أمرًا شاقًا ، لذلك لا تخف من تقسيم الأشياء إلى أهداف أصغر ، مثل كسب 100 دولار في اليوم أولاً ثم زيادة دخلك.

: قد يبدو الوصول إلى 5 آلاف دولار شهريًا أمرًا شاقًا ، لذلك لا تخف من تقسيم الأشياء إلى أهداف أصغر ، مثل كسب 100 دولار في اليوم أولاً ثم زيادة دخلك. سر نفسك : الحصول على قسط من الراحة أمر مهم لتجنب الإرهاق ، لذا تأكد من تسريع نفسك وسط كل هذا الازدحام.

: الحصول على قسط من الراحة أمر مهم لتجنب الإرهاق ، لذا تأكد من تسريع نفسك وسط كل هذا الازدحام. جرب عدة أفكار: اختبر العديد من الزحام حتى تجد ما تستمتع به وأيها يدفع أكثر. قد يعني هذا التسليم لـ DoorDash واستئجار الأصول والتدوين. اختر الأفكار التي تتناسب مع مهاراتك واهتماماتك وابدأ في العمل!

قراءة إضافية – أفضل الطرق لمضاعفة أموالك بسرعة.

افكار اخيرة

آمل أن يمنحك دليلنا حول كيفية جني 5000 دولار شهريًا بعض الأفكار حول كيفية زيادة دخلك.

كنصيحة أخيرة ، لا تنس قوة توفير المزيد من المال أيضًا. يعد كسب نقود إضافية أمرًا رائعًا ، ولكن تقليل الإنفاق يمكن أن يساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك بشكل أسرع.

حظا سعيدا!

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