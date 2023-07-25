ستساعدك المقالة التالية: كيف تربح 50000 دولار شهريًا – 8 أفكار واقعية يمكنك تجربتها!

لقد كتبت مجموعة متنوعة من المنشورات التي تغطي كيفية الوصول إلى معالم دخل معينة من قبل.

على سبيل المثال ، هناك منشورتان شائعتان على This Online World هما منشوراتي عن الوظائف التي تدفع 5 آلاف شهريًا والوظائف التي تدفع 10 آلاف.

لكن في الآونة الأخيرة ، كنت أفكر في نوع الوظائف أو الأفكار التجارية التي يمكنك تجربتها لكسب مبلغ أكبر بكثير من المال شهريًا.

وبعد الكثير من القراءة والتفكير ، وجدت بعضًا منها أنيقًا جدًا!

لذا ، أغطي اليوم بعض الأفكار لكسب 50 ألفًا شهريًا.

من الواضح أنني بعيدًا عن الوصول إلى دخل 50،000 دولار شهريًا ، ولكن مهلا ، لا يضر أحلام اليقظة مطلقًا ويجب أن تبدأ كل خطة من مكان ما!

دعنا نذهب اليها!

كيف تصنع 50 ألف في الشهر

تتضمن الكثير من الطرق لكسب 50000 دولار شهريًا كسب المال عبر الإنترنت أو بدء عملك الخاص.

هذا لأنه في حين أن تطبيقات gig مثل القيادة لـ DoorDash أو Uber Eats هي صراعات جانبية رائعة لكسب نقود سريعة ، إلا أنها لا تستطيع جني 50000 دولار شهريًا أو حتى الاقتراب منها.

نأمل أن تبرز لك إحدى الأفكار الواردة في هذه القائمة على أنها شيء يمكنك تجربته!

1. ابدأ شركة تجارة إلكترونية

من كل ما قرأته وبعض الأشخاص الذين قابلتهم على مر السنين ، أعتقد أن الطريقة الأكثر واقعية لكسب 50000 دولار شهريًا هي بدء عمل تجاري إلكتروني.

لقد عملت بالفعل في مجال الإعلان الرقمي خارج الكلية ووجدت طريقي في النهاية إلى شركة تجارة إلكترونية ناشئة مقرها في كاليفورنيا.

واسمحوا لي أن أخبركم: هناك مبلغ من المال في التجارة الإلكترونية.

هناك جميع أنواع قصص نجاح التجارة الإلكترونية للأشخاص الذين بدأوا في بيع منتج أو خدمة عبر الإنترنت ، وفي النهاية يتوسعون لتحقيق الملايين شهريًا أو سنويًا.

قد تكون هذه علامة تجارية للملابس أو منتجًا متخصصًا أو حتى شيء مثل بيع الميمات.

أنا لا أمزح … التقيت بالرجل الذي ابتكر منتجات مثل The Meme Bible وغيرها من منتجات meme ، و كان قادرًا على جني ملايين الدولارات من عمله Dank Tank. بإذن من The Daily Beast.

النقطة المهمة هي أن التجارة الإلكترونية لديها القدرة على جني 50 ألف دولار شهريًا أو أكثر إذا كان بإمكانك أن تنتشر بسرعة أو أن تنشئ ما يكفي من حركة المرور على موقع الويب لبيع بعض الحجم الخطير.

الخبر السار هو أن لديك أيضًا خيارات لكيفية بدء عملك التجاري.

أنا شخصياً أعتقد Shopify هي واحدة من أكثر المنصات مبيعًا نظرًا لأنها ميسورة التكلفة وآمنة وتسهل إعداد متجرك الخاص دون معرفة كيفية البرمجة.

يمكنك أيضا الخروج سيلفي، مما يتيح لك إنشاء متجر على الإنترنت في غضون 5 دقائق!

لقد لعبت في الواقع مع Sellfy قليلاً ، وهي طريقة سريعة لتشغيل متجرك ، ويمكنك بيع المنتجات المادية والمنتجات الرقمية والاشتراكات وحتى طباعة المنتجات عند الطلب.

في كلتا الحالتين ، إذا كنت ترغب في بناء علامة تجارية وبيعها عبر الإنترنت لكسب 50000 دولار شهريًا ، أعتقد أن التجارة الإلكترونية هي فكرة عمل ممتازة يجب تجربتها!

ابدأ أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك مع Sellfy!

2. التدوين

كسب المال باستخدام مدونة ليس بالأمر السهل أو السريع. ولكن فيما يتعلق بإمكانية الدخل ، أعتقد أن التدوين هو أحد أعمالي المفضلة عبر الإنترنت.

الآن ، كسب 50000 دولار شهريًا باستخدام مدونة ليس شيئًا يمكن أن تحققه معظم المدونات على الإطلاق ، ولكن مرة أخرى ، فإن الإمكانات موجودة.

وما يعجبني في التدوين هو أن الدخل هو في الحقيقة مجرد وظيفة لحركة المرور ؛ كلما زاد عدد الزيارات لديك ، زادت الأموال التي تجنيها عادةً.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التدوين على الكثير من الخيارات لكسب المال ، بما في ذلك:

تشغيل الإعلانات الصورية

التسويق بالتبعية

المشاركات الدعائية

بيع منتجاتك الخاصة

التفرع إلى العمل الحر

في الوقت الحالي ، تربح This Online World ما يزيد عن 20000 دولار شهريًا ، ولكن لديها شهور تصل إلى 50000 دولار أو أكثر عندما أقوم بتحويل جميع أرباح الدولار الأمريكي إلى كندا. بعض من دخل Mediavine الخاص بي لآخر 30 يومًا.

يأتي معظم دخل التدوين الخاص بي من إعلانات Mediavine والتسويق التابع لها. في المتوسط ​​، يحقق هذا العالم عبر الإنترنت 1000 دولار في اليوم أو أكثر إذا سارت مبيعات الشركات التابعة بشكل جيد.

لقد أثبتت عملية توسيع هذا العالم عبر الإنترنت أن التدوين هو وسيلة للحصول على 50000 دولار شهريًا أو أكثر. حقًا ، السماء هي الحد الأقصى لإمكانات الدخل للمدونة.

لدي أيضًا خطط لبدء مدونات أخرى ، ويمكنني أن أرى تمامًا شبكة من المدونات الصغيرة تعمل بما يصل إلى 50000 دولار أو بعد سنوات عديدة من العمل الشاق.

وبالطبع ، فإن بعض أكبر المدونات في مجالات مختلفة من المدونات تحقق مئات الملايين من الدولارات ، لذا مرة أخرى ، فإن الإمكانات موجودة!

قراءة إضافية – كيف صنعت 272000 دولارًا من التدوين في عام 2022.

3. YouTube

هناك طريقة أخرى لكسب 50000 دولار في الشهر وهي جني الأموال YouTube.

الآن ، هذا صخب رقمي آخر كنت أحاوله خلال العام الماضي وقليلًا ، وفي هذه الأيام ، تدر قناتي الصغيرة حوالي 600 دولار شهريًا من الدخل.

هذا ، مرة أخرى ، بعيد جدًا عن تحقيق 50000 دولار شهريًا.

ومع ذلك ، مثل التدوين ، YouTube لديه سقف أرباح مرتفع بشكل لا يصدق بسبب حجم حركة المرور والمشاهدات التي يمكنك إنشاؤها.

الحقيقة هي أنك إذا حصلت على ملايين المشاهدات بعد شهر YouTube، يمكنك كسب 50000 دولار شهريًا أو أكثر بين إيرادات الإعلانات والرعاية ودخل الشركات التابعة.

لديّ منشور حول مقدار ما يصنعه مستخدمو YouTube ، وإليك ما يكسبه بعض مستخدمي YouTube الأكثر ربحًا:

VanossGaming: 11.5 مليون دولار.

PewdiePie: 13 مليون دولار.

بريستون: 14 مليون دولار.

Ryan Kaji: 26 مليون دولار.

من الواضح أن هذا أكثر بكثير من جني 50 ألف دولار شهريًا!

منحت ، هذه هي أفضل القنوات ، ولكن يمكنك العثور على الكثير منها YouTube تقارير الدخل حيث يكسب الناس عشرات الآلاف من الدولارات كل شهر.

لقد أجريت مقابلة مع صديقي ريان الذي يدير تمويلًا ناجحًا YouTube يربح Ryan ما يقرب من 20000 دولار شهريًا من عائدات الإعلانات وربما يربح أكثر من دخل الشركات التابعة! أرباح من قناة صديقي ريان.

وحتى لو YouTube وحدها لا تستطيع أن تربح 50000 شهريًا ، يمكنك دائمًا الجمع بين أفكار تجارية مثل YouTube والمدونات أو بعض الأفكار الجانبية الأخرى ، واكسب 50 ألف دولار من تدفقات الدخل المتعددة.

4. المراجحة التجزئة

منذ فترة ، أجريت مقابلة مع زوجين رائعين يديران تجارة تجزئة بمليون دولار.

تتضمن المراجحة بالتجزئة بشكل أساسي شراء المنتجات الشهيرة التي تجدها بسعر مخفض ثم إعادة بيعها عبر الإنترنت لتحقيق ربح. يتم إرسال لقطة من المخزون إلى ملف Amazon مركز الوفاء من Nate و Alyssa ، وهما زوجان يديران أعمالًا لمراجحة التجزئة بملايين الدولارات من خلال Amazon.

بشكل عام ، يشتري بائعو المراجحة بالتجزئة منتجات التخليص من متاجر مثل Walmart أو Kohls أو حتى أماكن مثل متاجر التوفير أو متاجر البيدق.

تشمل منتجات المراجحة للبيع بالتجزئة الشائعة:

ثياب

كتب

مستحضرات التجميل

إلكترونيات

السلع المنزلية

البضائع الموسمية

أحذية

ألعاب الأطفال

ساعات

ألعاب الفيديو

من هناك ، يمكن للبائعين اختيار مجموعة متنوعة من المنصات عبر الإنترنت للبيع.

الأسواق مثل Amazon تحظى بشعبية مع Amazon يستخدم برنامج FBA وبعض بائعي المراجحة بالتجزئة أيضًا منصات بيع مثل eBay أو Mercari.

النقطة المهمة هي أن المراجحة بالتجزئة تعمل ولديك الكثير من الخيارات. لذا ، فإن التحدي في الحقيقة هو الحصول على مخزون مشهور كافٍ وبيع هذا المخزون بسرعة.

إذا قرأت مقابلتي مع شركة المراجحة للبيع بالتجزئة التي تبلغ قيمتها مليون دولار ، فمن الواضح أن كسب 50000 دولار شهريًا من خلال موازنة التجزئة أمر ممكن. إليك لقطة من ملفات Amazon أرباح FBA لآخر 30 يومًا.

ومع ذلك ، أود أن أقول إن هذا غير مرجح بالنسبة لمعظم البائعين في الإنصاف ، ويمكن أن يكون تحجيم دخل المراجحة بالتجزئة بطيئًا للغاية بسبب متطلبات الوقت للحصول على المنتجات ، لذا ضع ذلك في الاعتبار!

5. العقارات

هناك الكثير من الأموال في العقارات ، وكان هذا هو الحال دائمًا إلى حد كبير عبر تاريخ البشرية. والشيء الرائع هو أنك إذا كنت ترغب في جني 50000 دولار شهريًا ، فإن العقارات لديها عدد قليل من الخيارات التي يمكن أن تصل بك إلى هناك.

بالنسبة للمبتدئين ، يمكن لبعض وكلاء العقارات جني مئات أو ملايين الدولارات سنويًا من العمولة فقط.

بالطبع ، هذا غير مرجح ، والعديد من وكلاء العقارات يخسرون المال بالفعل عندما تضع في الاعتبار رسوم الترخيص وكيف أن معظم الوكلاء النشطين ليسوا نشطين في الواقع.

لكن ، كان علي أن أذكر بيع العقارات كخيار لأنه من الناحية الفنية طريقة لكسب 50 ألف دولار شهريًا.

على أي حال ، العقارات لديها الكثير من الخيارات الأخرى على الطاولة أيضًا ، بما في ذلك:

تقليب العقارات

كسب الدخل من الوحدات الإيجارية

الاستثمار في منصات الاستثمار العقاري

بالنسبة لمنصات الاستثمار العقاري ، يمكنك نظريًا الاستثمار في الأسهم العقارية والديون لربح 50 ألف دولار شهريًا.

يعد هذا حلاً أفضل للدخل السلبي ، وهناك عدد قليل من الشركات التي يمكنك استخدامها للاستثمار في العقارات. على سبيل المثال، Fundrise يتيح لك الاستثمار في العقارات المدرة للدخل بدءًا من 10 دولارات فقط.

يمكنك أيضًا التحقق من شركات الاستثمار العقاري المماثلة مثل:

RealtyMogul : تتيح لك هذه المنصة الاستثمار في صفقات عقارية تبدأ من 5000 دولار.

: تتيح لك هذه المنصة الاستثمار في صفقات عقارية تبدأ من 5000 دولار. وصل : طريقة أخرى للاستثمار في إيجارات مدرة للدخل تبدأ من 100 دولار فقط.

: طريقة أخرى للاستثمار في إيجارات مدرة للدخل تبدأ من 100 دولار فقط. أخبرنا: ابدأ في جني دخل سلبي من خلال العقارات عن طريق إيداع الأموال في حساب Tellus.

أخيرًا ، يعد دخل الإيجار أحد أكثر الطرق شيوعًا لكسب المال من تأجير الأشياء ، وأنا أعرف عددًا قليلاً من الأشخاص الذين اشتروا دوبلكس ، ويعيشون في وحدة ، ويؤجرون الوحدة الأخرى.

بالطبع ، ستحتاج إلى العديد من العقارات المؤجرة لكسب 50000 دولار شهريًا ، ولكن لا يزال هذا خيارًا!

خلاصة القول هي أن العقارات مربحة بشكل لا يصدق ، لذلك من الممكن بالتأكيد أن تربح 50 ألف دولار شهريًا إذا كان لديك تدفقات كافية.

قراءة إضافية – كيفية الاستثمار وكسب المال يوميًا.

6. الاستشارات

في حين أن هذه طريقة مناسبة جدًا لكسب 50000 دولار شهريًا ، فإن الاستشارات مجال مربح بشكل لا يصدق وله هذا النوع من الدخل المحتمل.

هناك أيضًا مجموعة متنوعة من الصناعات التي توظف مستشارين ، بما في ذلك:

تمويل

SEO

الموارد البشرية

هو – هي

التسويق الرقمي

قانوني

إدارة

تحليل الأعمال

إستراتيجية

تطوير الاعمال

لقد ربحت بالفعل أكثر من 10000 دولار مع تحسين محركات البحث و Facebook استشارات الإعلانات من قبل ، ووجدت وظائف استشارية في Upwork ومن شبكتي الخاصة.

أعرف أيضًا بعض الأشخاص الذين يقدمون الاستشارات (يعمل الكثير منهم في تحسين محركات البحث أو التجارة الإلكترونية) وقد سمعت عن الخدم الشهرية التي تتراوح من 1000 دولار إلى 10000 دولار وما فوق.

في كثير من الأحيان ، يتفرع المستشارون أيضًا إلى نوع من نموذج الأعمال “الوكالة” ويقدمون خدمات استشارية للعملاء ولكن أيضًا يستعينون بمصادر خارجية للتسليم لفريق من المستقلين.

إن مُحسّنات محرّكات البحث هي حقًا صانع الملصقات لهذا ، ومرة ​​أخرى ، قابلت عددًا قليلاً من مالكي الوكالات الذين لديهم مجموعة من العملاء بتوكيلات شهرية ولكنهم استعانوا بمصادر خارجية للجزء الأكبر من أعمال تحسين محركات البحث إلى فريقهم البعيد.

بشكل عام ، أعتقد أن كسب 50 ألف دولار شهريًا من خلال الاستشارات سيكون إنجازًا نادرًا جدًا ، لكنه لا يزال احتمالًا!

7. البرمجيات كخدمة (SaaS)

البرامج كخدمة ، أو SaaS ، تتضمن ترخيص البرامج للعملاء مقابل المال.

في الأساس ، مع منتج SaaS ، تسمح للعملاء أو الشركات باستخدام البرنامج الذي طورته مقابل مدفوعات شهرية (أو دفع كل أسبوعين أو سنويًا ، ولكن نوعًا ما من المال!)

بعض الشركات المربحة للغاية هي شركات SaaS ، وتشمل الأمثلة الشركات العملاقة مثل Dropbox و Salesforce و Google Workplace.

الآن ، احتمالات تحقيقك لربح 50000 دولار شهريًا مع شركة SaaS أو بناء Dropbox التالي ليس من المحتمل جدًا.

ومع ذلك ، هناك قصص نجاح رائعة من SaaS لرجال الأعمال المنفردين أو فرق صغيرة من المبرمجين الذين يصنعون منتجات SaaS التي تزيد الإيرادات بسرعة كبيرة.

تأتي إحدى دراسات الحالة الرائعة من Canny ، وهي شركة SaaS لإدارة ملاحظات العملاء تشارك كيف وصلت إلى أكثر من مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة.

شق Canny طريقه لكسب أكثر من مليون دولار سنويًا من الإيرادات المتكررة ، مما يعني أنه لم يتلق تمويلًا ضخمًا لرأس المال الاستثماري أو أي شيء من هذا القبيل.

كان لدى الشركة 7 أشخاص للوصول إلى هذا المليون دولار ، واستغرقت الرحلة بأكملها أقل من 3.5 سنوات لإنجازها.

بشكل عام ، أعتقد أن هذا مثال ملهم جدًا لكيفية جني 50000 دولار شهريًا أو أكثر من خلال بدء شركة.

بالطبع ، عالم SaaS تنافسي للغاية ، ولكن إذا كانت لديك فكرة برمجية ، فيمكنك دائمًا محاولة تمهيدها بنفسك أو العمل مع فريق صغير!

قراءة إضافية – كيفية كسب المال من البرمجة.

8. Amazon FBA

ذكرت البيع على Amazon لكسب المال من خلال موازنة البيع بالتجزئة ، ولكن يمكنك أيضًا بيع منتجاتك الخاصة من خلال Amazon FBA.

Amazon FBA ، أو وفاء بواسطة Amazon، هو برنامج 73٪ من Amazon يستخدم البائعون للبيع على المنصة.

مع Amazon FBA ، تقوم بشحن مخزونك إلى Amazon مستودعات مقابل رسوم. عندما تقوم بعملية بيع ، Amazon يتعامل مع الشحن والخدمات اللوجستية ، وليس أنت ، حتى تتمكن من التركيز على إدارة عملك.

Amazon يمكن لـ FBA أيضًا التعامل مع التغليف نيابة عنك إذا دفعت مبلغًا إضافيًا ، وهناك خطتان للبائع للاختيار من بينها:

خطة فردية : التكلفة 0.99 دولار لكل وحدة تبيعها.

: التكلفة 0.99 دولار لكل وحدة تبيعها. الخطة المهنية: التكلفة 39.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

Amazon منتجات FBA هي أيضًا مؤهلة للحصول على Prime وعادة ما تكون مؤهلة للشحن لمدة يومين ، لذلك أنت Amazon القوائم أكثر إقناعًا للعملاء.

بشكل عام ، فإن Amazon يعد برنامج FBA أحد أكثر الطرق الملائمة للمبتدئين لبدء البيع Amazon.

بالطبع، Amazon لا يزال منافسًا هائلاً ، لذا فإن توسيع نطاق عملك إلى 50000 دولار شهريًا كدخل أسهل من فعله.

ولكن بين بيع منتجاتك الخاصة ، أو التحكيم في البيع بالتجزئة ، أو حتى المنتجات ذات العلامات البيضاء من الشركات المصنعة الأخرى ، لديك الكثير من فرص العمل لاستكشافها Amazon.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب المال Amazon.

أسئلة مكررة

كيف يمكنني كسب 50000 دولار شهريًا في الدخل السلبي؟

إذا كنت ترغب في كسب 50000 دولار شهريًا في الدخل السلبي ، أعتقد أن الاستثمار هو الخيار الأكثر واقعية لمعظم الناس.

الاستثمار في أسهم مدفوعة أو في العقارات مع شركات مثل Fundrise هي أمثلة لكيفية البدء هنا.

منحت ، ستحتاج إلى محفظة كبيرة جدًا لتوليد 50 ألف دولار شهريًا فقط من دخل الأرباح والتقدير.

لكن مرة أخرى ، هذا ممكن والرياضيات تتحقق ، لذا فهو خيار يستحق التفكير فيه.

الفكرة الأخرى الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها هي إنشاء شركة عبر الإنترنت يمكن أن تولد 50000 دولار شهريًا والاستعانة بمصادر خارجية في معظم العمل بحيث يكون دخلًا شبه سلبي.

قراءة إضافية – أفضل الأعمال السلبية في جانب الدخل.

50000 دولار في الشهر كم هو المبلغ في السنة؟

إذا كنت تربح 50000 دولار شهريًا ، فهذا يعادل ربح 600000 دولار سنويًا.

إليك كيفية إجراء الرياضيات الدقيقة لكل أسبوع وكل يوم ومعدل الساعة الخاص بك:

راتب شهري : 50000 دولار.

: 50000 دولار. الراتب كل أسبوعين : 23.076 دولار.

: 23.076 دولار. الراتب الأسبوعي : 11.538 دولار.

: 11.538 دولار. الراتب اليومي : 2307 دولارات.

: 2307 دولارات. الراتب بالساعة: 288 دولارًا.

هذا بافتراض أنك تعمل 40 ساعة في الأسبوع ، وكما ترى ، فإن مبلغ الكسب هذا يتطلب جني 288 دولارًا في الساعة!

قراءة إضافية – كيفية جعل 800 دولار سريعًا.

افكار اخيرة

آمل أن يلهمك هذا الدليل حول كيفية ربح 50 ألف دولار شهريًا للقيام بعمل جانبي جديد أو بدء عمل تجاري.

التدوين هو الإستراتيجية التي أستخدمها لمطاردة هذا النوع من الدخل ، بالإضافة إلى جني الأموال YouTube و لحسابهم الخاص.

لكن مهما كانت حالتك ، أعتقد أن أحلام اليقظة حول هذا النوع من الدخل المستهدف أمر جيد. وإذا دفعك رفع آفاقك إلى النمو ، أعتقد أن هذا شيء عظيم.

حظًا موفقًا في سعيكم لكسب 50000 دولار شهريًا!

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