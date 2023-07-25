ستساعدك المقالة التالية: كيف تستثمر 200 ألف – 9 طرق واقعية لتجربتها

أتحدث كثيرًا عن كيفية إنشاء دخل سلبي على This Online World.

في الواقع ، أود أن أقول إن تجربة أفكار جديدة للدخل السلبي هي أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أبدأ هذا العالم عبر الإنترنت في المقام الأول.

وعندما يتعلق الأمر بإنشاء تدفقات دخل جديدة لنفسك وبناء ثروة ، فإن الاستثمار هو بالتأكيد أحد أكثر الاستراتيجيات شيوعًا.

ولكن إذا كان لديك مبلغ كبير لاستثماره لتوليد الدخل ، فقد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ بالضبط.

في هذا المنشور ، أغطي بعضًا من أفضل الطرق لاستثمار 200 ألف.

إذا كنت تتساءل عن كيفية استثمار 200000 دولار وترغب في استكشاف العديد من الفرص ، فهذا بالتأكيد هو المنشور المناسب لك.

دعنا نذهب اليها.

أفضل الطرق لاستثمار 200 ألف

ملاحظة سريعة قبل القفز إلى الطرق المختلفة لاستثمار 200 ألف.

يجب أن تفكر دائمًا في أهدافك المالية ، وتحمل المخاطر ، ومدى السلبية التي تريد أن تكون عليها أفكار الاستثمار المختلفة قبل المتابعة.

بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ أنني لست مخططًا ماليًا معتمدًا وأنه يمكنك دائمًا التحدث مع مخطط مالي أو مستشار ثروة للحصول على المزيد من النصائح المخصصة لموقفك المحدد.

مع وضع هذه الملاحظات في الاعتبار ، دعنا نتعمق في الخيارات المختلفة لكيفية استثمار 200000 دولار.

1. العقارات

تتمثل إحدى الإستراتيجيات الشائعة لاستثمار 200000 دولار في الاستثمار في منصات الاستثمار العقاري.

باستخدام هذه المنصات ، يمكنك شراء أسهم في العقارات المدرة للدخل ومن ثم كسب الدخل من خلال توزيعات الأرباح وزيادة قيمة أسهمك.

عادة ، تستثمر شركات الاستثمار العقاري في منازل متعددة العائلات أو عقارات تجارية لتوليد دخل من الإيجار.

بشكل عام ، فإن العملية برمتها تشبه إلى حد كبير الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) ، على الرغم من وجود الكثير من هذه الشركات في السوق هذه الأيام.

أحد اللاعبين المشهورين في الفضاء هو Fundrise، وتتيح لك هذه المنصة الاستثمار بدءًا من 10 دولارات فقط.

يستثمر Fundrise في مجموعة متنوعة من العقارات التي تدر دخلاً وتدفع للمساهمين أرباحًا ربع سنوية.

تاريخيا ، Fundrise عائدات حوالي 8٪ في السنة. أنت تدفع 1٪ كرسوم إدارية ، وهو أمر قياسي إلى حد ما في عالم التمويل الجماعي العقاري.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون Fundrise سنوات ذات أداء أعلى ، وفي عام 2021 ، عادت المنصة 22.99٪ في المتوسط ​​للمستثمرين.

لكن الشيء الجميل في Fundrise هو أنك تحتاج فقط إلى 10 دولارات لبدء الاستثمار ، لذلك ليس من الضروري أن تشكل إستراتيجيتك الاستثمارية الكاملة البالغة 200000 دولار.

في النهاية ، توفر شركات مثل Fundrise طريقة أسهل لإضافة عقارات إلى محفظتك ، لذلك كان عليها أن تقطع هذه القائمة من الطرق لاستثمار 200000 دولار.

تعرف على المزيد حول الاستثمار مع Fundrise!

2. الأسهم الموزعة

هناك إستراتيجية شائعة أخرى لاستثمار 200 ألف وهي الاستثمار في الأسهم التي تدفع أرباحًا.

يتمتع الكثير من دعاة الاستقلال المالي الذين يتقاعدون مبكرًا (FIRE) بهذه الإستراتيجية ، والفكرة هي الاستثمار في الشركات وصناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع لك أرباحًا ربع سنوية أو سنوية منتظمة.

يمكنك بعد ذلك إعادة استثمار دخل توزيعات الأرباح في أسهم إضافية أو ربما استخدام الدخل للمساعدة في تغطية نفقات المعيشة السنوية.

هذا أيضًا هو المكان الذي يمكن أن تعمل فيه قوة الوقت والفائدة المركبة حقًا على بعض السحر.

على سبيل المثال ، ألق نظرة على حاسبة دخل توزيعات الأرباح هذه من Market Beat:

يوضح كيف أن استثمار 200000 دولار في أسهم توزيعات الأرباح مع عائد أرباح سنوية بنسبة 5 ٪ يمكن أن يولد 1.6 مليون دولار و 82000 دولار في دخل الأرباح السنوي بعد 20 عامًا.

من المؤكد أن هذه الآلة الحاسبة تفترض بعض الأرقام:

20000 دولار في المساهمات السنوية

إعادة استثمار الأرباح

3٪ زيادة في الأرباح السنوية

3٪ زيادة سنوية في سعر السهم

ولكن حتى إذا قمت بتعديل الأرقام قليلاً ، فلا يمكن إنكار أن استثمار 200000 دولار في أسهم توزيعات الأرباح وصناديق الاستثمار المتداولة هو طريقة واقعية للغاية لإنشاء تدفق دخل جديد لنفسك.

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3. الأعمال التجارية عبر الإنترنت

إحدى الطرق الأكثر إبداعًا لاستثمار 200 ألف هي الاستثمار في الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

هذه بصراحة فكرة استثمارية أرغب في تجربتها في المستقبل القريب ، والفكرة هي شراء أو تمويل عمل تجاري عبر الإنترنت لتوليد دخل إضافي.

هناك الكثير من الأمثلة على الأعمال التجارية عبر الإنترنت التي يمكنك الاستثمار فيها أيضًا:

أنا شخصياً أخطط لشراء مدونة في سوق مثل Flippa في وقت ما خلال العامين المقبلين أو نحو ذلك.

Flippa هو سوق يبيع فيه الأشخاص المدونات وشركات التجارة الإلكترونية والتطبيقات وحتى أسماء النطاقات.

وبفضل مبلغ 200000 دولار ، يمكنك على الأرجح شراء مدونة تدر عائدات تتراوح بين 5000 و 6000 دولار شهريًا.

لذلك ، إذا اشتريت نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت ، وخصصت الموارد والوقت لتوسيع نطاقه ، فيمكنك استرداد استثماراتك أو حتى قلب أموالك عن طريق بيع الأصل.

تتطلب هذه الطريقة لاستثمار 200000 دولار المزيد من المهارة والوقت وتنطوي على بعض المخاطر.

ومع ذلك ، أعتقد أنها فكرة استثمارية لها إمكانات صعودية هائلة ، خاصة إذا كنت تستثمر في الأصول الرقمية التي تعمل بها بالفعل وتفهمها.

4. وحدة تأجير

مثل التمويل الجماعي العقاري ، هناك فكرة أخرى لاستثمار 200 ألف دولار وهي شراء وحدة تأجير حتى تتمكن من أن تصبح مالكًا.

تقليديا ، كانت العقارات وسيلة موثوقة لتوليد الثروة ، ولا تزال طريقة يستخدمها كثير من الناس لتنويع دخلهم.

وخير مثال على ذلك هو اختراق المنازل باستخدام الطباعة على الوجهين.

الفكرة هنا هي شراء دوبلكس بمقدم ثم تأجير نصف المنزل للمستأجرين للمساعدة في تغطية الرهن العقاري الخاص بك.

في بعض الأسواق ، قد يكون دخل الإيجار قادرًا على تغطية معظم أو حتى كل مدفوعات الرهن العقاري الشهرية ، مما يتيح لك العيش “مجانًا”.

يقدم هذا الفيديو من YouTuber Shelby Grosch نظرة عامة ممتازة على تكلفة اختراق منزل مزدوج ونصائح يحتاج أي شخص يدخل في هذا النوع من الأشياء إلى معرفته:

بمرور الوقت ، يمكنك حتى التفكير في استئجار كلا الجزأين من الدوبلكس إذا انتقلت إلى مكان آخر ، وتحويل عقارك الأولي إلى أصل مدر للدخل بنسبة 100٪.

5. حقوق الملكية في الشركات الصغيرة

مثل الاستثمار في عملك الخاص ، هناك طريقة أخرى لاستثمار 200 ألف وهي المساعدة في تمويل الشركات الصغيرة.

ولست بحاجة إلى أن تكون مضيفًا لـ Shark Tank أو شركة رأس مال مغامر للاستثمار في الأعمال التجارية كطريقة لتوظيف أموالك في العمل.

في المقابل ، يمكنك استخدام شركات مثل ماينفيست للاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة في جميع أنحاء أمريكا التي تدر عائدات ولكنها تحتاج إلى رأس مال لتوسيع نطاقها.

يتطلب Mainvest 100 دولار فقط لبدء الاستثمار ، ومن الممكن مضاعفة أموالك إذا كنت تستثمر في الأعمال التجارية المناسبة على المنصة.

باختصار ، يتيح لك Mainvest الاستثمار في أعمال مختلفة تدفع لك مضاعف استثمار معين.

تتضمن أمثلة الشركات التي تجدها على المنصة:

مخابز

مصانع الجعة

تطويرات عقارية

مطاعم

تهدف الفرص الرئيسية إلى 1.5 ضعف إلى ضعف استثمارك، ويمكنك أيضًا أن تشعر بالرضا لأنك تساعد أصحاب الأعمال الصغيرة على النجاح.

أحد أهم الأعمال التي وجدتها مؤخرًا هو عمل هوت دوج بين الأب وابنته.

كما ترى ، فإن هذه الفرصة تربح 1.5 ضعف الاستثمار وقد جمعت حاليًا 24500 دولار من 77 مستثمرًا.

من غير المرجح أن تستثمر 200 ألف دولار في مشروع واحد لأن معظم قوائم Mainvest لا تتطلب الكثير من التمويل.

ولكن يمكنك دائمًا توزيع كل أو بعض استثماراتك البالغة 200 ألف دولار أمريكي لتمويل العديد من الشركات.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن Mainvest تقبل فقط حوالي 5 ٪ من المتقدمين إلى نظامها الأساسي وتتضمن أيضًا ملفات SEC ومعلومات لمساعدتك في العناية الواجبة.

بالطبع ، لا تزال هناك مخاطر للاستثمار مع Mainvest ، لكنها بالتأكيد طريقة أكثر إثارة للاهتمام لاستثمار 200 ألف دولار.

تعرف على المزيد حول الاستثمار مع Mainvest!

6. صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق المؤشرات

مثل الاستثمار في الأسهم الموزعة ، هناك إستراتيجية أخرى مشتركة لاستثمار 200 ألف وهي الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق المؤشرات المختلفة.

شخصيًا ، هذه هي إحدى الطرق الرئيسية التي أستثمر بها ، وأنا أحب أن تكون أقل تدخلاً من الاستثمار في الأسهم الفردية.

هذه أيضًا لعبة طويلة المدى شائعة جدًا ؛ أنت تضع أموالك بشكل أساسي في صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق المؤشرات المختلفة ، وتأمل في تحقيق عائد سنوي يبلغ حوالي 7 ٪ ، وتتمتع بالفائدة المركبة على مدار الثلاثين إلى 40 عامًا القادمة أو أكثر.

بشكل عام ، إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر استرخاءً لاستثمار 200000 دولار ، فقد تكون صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق المؤشرات أو حتى الصناديق المشتركة هي الخيار الصحيح.

7. حسابات الفائدة على العملات المشفرة

ما لم تكن تعيش تحت صخرة في السنوات القليلة الماضية ، فمن المحتمل أنك تعلم أن العملة المشفرة هي كل الغضب هذه الأيام.

بين العملات المشفرة الشائعة مثل Bitcoin و Ethereum التي ترتفع في الأسعار وزيادة الاهتمام بـ NFT ، هناك الكثير من الاهتمام بجميع الأصول الرقمية.

و، العملة المشفرة هي أيضًا فكرة استثمار سلبي جديدة كنت أجربها مؤخرًا.

التجربة الرئيسية التي أحاول استخدامها نيكسو، حساب فائدة تشفير ، لكسب فائدة يومية على بعض Cardano الذي أملكه.

غالبًا ما تدفع لك حسابات الفائدة المشفرة مثل Nexo 10٪ إلى 15٪ APY أو أكثر لإيداع العديد من العملات المشفرة.

لذا ، اشتريت بعض كاردانو كوين بيس، أودعتها في حساب الفائدة الخاص بي في Nexo ، وأربح الآن حوالي 8٪ APY على Cardano الخاص بي.

لقد اشتريت فقط 500 دولار من Cardano ، لذلك هذا اختبار صغير ولا شيء مجنون للغاية.

ومع ذلك ، لاستثمار 200000 دولار ، هناك الكثير من الإمكانات لتوليد عائد وبعض المكاسب الجادة من خلال العملة المشفرة.

أقوم بتغطية تجربة الدخل السلبي الخاصة بي من Nexo في إحدى تجاربي YouTube مقاطع الفيديو أيضًا إذا كنت تريد معرفة المزيد.

بالطبع ، أنت بحاجة إلى النظر في مستوى تحملك للمخاطر وأيضًا بذل العناية الواجبة بشأن العديد من أنظمة التشفير ومنصات الإقراض.

ولكن يمكنك دائمًا استخدام جزء من مبلغ 200000 دولار الخاص بك للاستثمار في العملات المشفرة ووضع الباقي في المزيد من الأفكار الاستثمارية التقليدية.

تعرف على المزيد حول Nexo!

8. الديون العقارية

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية استثمار 200 ألف ، فإن إحدى الأفكار التي ربما لم تفكر فيها هي الاستثمار في الديون العقارية.

على عكس الاستثمار في الأسهم ، فإن الاستثمار في الديون العقارية ينطوي على تمويل قروض عقارية مختلفة لكسب الفائدة على تلك القروض.

بشكل أساسي ، تقوم بإقراض الأموال للبناة حتى يتمكنوا من بناء مشاريع جديدة أو تجديد المشاريع القائمة.

ومثل Fundrise، شركات مثل الطابق الأرضي تساعدك على البدء في الاستثمار في الديون العقارية بمبلغ 10 دولارات فقط.

يحتوي سوق Groundfloor على مجموعة من مشاريع البناء والقروض التي يمكنك المساعدة في تمويلها.

عادة ما تكون القروض قصيرة الأجل وتتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر. للقروض أيضًا معدلات فائدة مختلفة ومستويات مخاطر مختلفة.

وفقًا لموقعها على الإنترنت ، عاد Groundfloor بنسبة 10.5 ٪ سنويًا في المتوسط ​​حتى الآن.

بطبيعة الحال ، فإن الاستثمار في الديون ينطوي على مخاطر. على سبيل المثال ، يمكن للمقترضين التخلف عن السداد ومن ثم يتعين على Groundfloor متابعة حبس الرهن لمحاولة استرداد بعض الأموال.

ومع ذلك ، نظرًا لأن Groundfloor لديه حد أدنى قدره 10 دولارات ، يمكنك إنشاء سلة من القروض العقارية للاستثمار فيها.

هذا بالتأكيد يمثل الجانب الأكثر خطورة من طرق استثمار 200 ألف ، لكنها فكرة أخرى تستحق التفكير فيها إذا كنت تبحث عن استثمارات قصيرة الأجل.

9. الاستثمارات البديلة

عندما تفكر في كيفية استثمار 200 ألف ، أفكار مثل الاستثمار في النبيذ الفاخر والأعمال الفنية. والأصول القابلة للتأجير قد لا تكون على رأس أولوياتنا.

ومع ذلك ، هناك الكثير من فئات الأصول البديلة التي يمكنك التفكير فيها لاستثمار 200 ألف.

فيما يلي بعض الأفكار الاستثمارية البديلة الشائعة:

AcreTrader : الاستثمار في الأراضي الزراعية المدرة للدخل وكسب أرباح نقدية سنوية.

: الاستثمار في الأراضي الزراعية المدرة للدخل وكسب أرباح نقدية سنوية. تحف : يتيح لك الاستثمار في أسهم الأعمال الفنية الرائعة.

: يتيح لك الاستثمار في أسهم الأعمال الفنية الرائعة. فينت: استثمر في محفظة من النبيذ الفاخر.

فكرة استثمار بديلة أخرى أحبها حقًا هي الاستثمار في أشياء يمكنك تأجيرها مقابل المال.

على سبيل المثال ، يشتري الأشخاص سيارات لتأجيرها على Turo ، أو حتى يشترون منازل لتأجيرها على Airbnb.

خلاصة القول هي أن هناك الكثير من أفكار الاستثمار البديلة التي يمكنك تجربتها لوضع أموالك في العمل من أجلك.

قراءة إضافية – أفضل الأفكار الجانبية السلبية.

نصائح لاستثمار 200000 دولار

الآن بعد أن عرفت أين تستثمر 200 ألف ، إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار أثناء العملية!

اسأل للنصيحة: لا تخف من طلب المشورة المالية المهنية من CFP إذا كنت بحاجة إلى يد المساعدة. تعرف على أسلوب الاستثمار الخاص بك: حدد مستوى تحملك للمخاطر ومقدار التقلبات التي يمكنك التعامل معها قبل استثمار 200000 دولار (أو أي مبلغ!) تنويع: إحدى الإستراتيجيات التي يستخدمها بعض المستثمرين هي إنشاء محفظة أكثر تنوعًا. لذلك ، يمكنك تجربة الأسهم الموزعة وصناديق الاستثمار المتداولة Fundriseوالتشفير والعديد من فئات الأصول. فقط تأكد من إجراء البحث الخاص بك حتى تعرف ما الذي تستثمر فيه.

قراءة إضافية – كيفية تحويل 10000 دولار إلى 100000 دولار.

أسئلة مكررة

هل 200 ألف كافي للاستثمار؟

200 ألف هو بالتأكيد ما يكفي من المال للاستثمار. في الواقع ، تتطلب العديد من الأفكار الاستثمارية 10 دولارات فقط للبدء ، لذا فإن هذا المبلغ من المال أكثر من كافٍ لبدء الاستثمار لبناء الثروة.

ما هي أفضل طريقة لاستثمار 200 ألف للحصول على دخل سلبي؟

يعد الاستثمار في الأوراق المالية مثل الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح وصناديق الاستثمار المتداولة طريقة واحدة لاستثمار 200 ألف للحصول على دخل سلبي. شركات الاستثمار العقاري مثل Fundrise هي أيضًا خيارات سلبية جدًا.

ما هي أفضل طريقة لاستثمار 200 ألف على المدى القصير؟

يجب أن تكون الاستثمارات قصيرة الأجل بشكل عام استثمارات أكثر أمانًا وتحفظًا حيث قد تضطر إلى بيع استثماراتك لاستخدام الأموال في المستقبل القريب. هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يستثمرون في أشياء مثل السندات والأقراص المدمجة أو حتى إيداع النقود في حساب توفير عالي الفائدة.

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افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلنا حول كيفية استثمار 200 ألف في التوصل إلى استراتيجية لتوظيف رأس مالك في العمل من أجلك!

كما ذكرنا ، لا تتردد في طلب المساعدة المالية المتخصصة من خلال التحدث إلى مستشار مالي.

يجب عليك أيضًا بذل العناية الواجبة وقراءة أكبر قدر ممكن عن أي فكرة استثمارية قبل المتابعة.

حظ موفق في رحلتك الاستثمارية!

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