ستساعدك المقالة التالية: كيف تستعمل Amazon مدقق المراجعة؟

بمجرد أن تبدأ في رؤية بعض النتائج الرائعة Amazon، ستلاحظ أن بضائعك تتلقى تعليقات. سيؤدي التقييم الإيجابي على المنصة حتمًا إلى تحسين مبيعات سلعك. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لتصنيف النجوم الإجمالي الخاص بك تأثير كبير على مكان ظهورك في نتائج البحث على المنصة. أخيراً، Amazon يمكن أن تساعدك التعليقات في معرفة المزيد عن المنتجات التي تبيعها.

في هذه الصفحة، سنعلمك عن عجائب استخدام Amazon محلل المراجعة ويمنحك دفعة صغيرة نحو فوائد مراقبة تصنيف المراجعة الخاص بك.

لماذا يعد نظام تصنيف AMZ ضروريًا للتجار؟

لقد تغيرت قرارات العملاء بسرعة على مدى السنوات القليلة الماضية. أصبحت مراجعات المنتجات ومقارنة الأسعار وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا شائعًا في حياتنا اليومية. لقد أصبحت شهادات المتسوقين المحببة للمنتجات هي السبب الرئيسي الذي يدفع التجار إلى تكثيف إستراتيجيتهم الخاصة بالتعليقات عبر الإنترنت.

قبل أن يشرع الناس في شراء المنتجات، فإنهم يرغبون في معرفة رأي الآخرين فيها. بعد كل شيء، إذا كانت المراجعات تميل إلى أن تكون إيجابية، فمن المرجح أن يشتري الناس المنتجات.

في حين أن هناك الكثير من المفاهيم التي تساعد في تشكيل خوارزمية التصنيف Amazon، نحن نعلم أن المراجعات تميل إلى أن تكون عنصرًا مهمًا. إذا كان المنتج يحتوي على العديد من المراجعات الإيجابية، فمن المرجح أن يحتل مرتبة أعلى من المنتجات ذات الشهادات السلبية.

كما أن بعض المراجعين المشهورين في السوق لديهم آراء أكثر قيمة وتأثيرًا وغير متحيزة. Amazon يختارها لزيادة موثوقية المراجعة. يمكن أن تؤدي تعليقاتهم وتحليلاتهم الشاملة إلى تغيير مبيعاتك وشعبيتك بشكل كبير.

كما ترى، تعتبر الشهادات أمرًا حيويًا لمبيعاتك وسمعة علامتك التجارية. لذلك، إذا كان لديك Amazon حساب البائع، يجب عليك متابعة الأمور.

يفعل Amazon هل يحتاج البائعون إلى التحقق من التقييمات؟

ليس بالضرورة. يدير العديد من الأشخاص أعمال التجارة الإلكترونية على المنصة دون التحقق من تصنيف مراجعتهم Amazon. ومع ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص لن يستمتعوا أبدًا بالنتائج التي يتلقونها. لذلك، التحقق من الخاص بك Amazon المراجعات، سواء كان ذلك من خلال Amazon يعد التحقق من المراجعة أو القيام بذلك يدويًا أمرًا حيويًا.

كما قلنا بالفعل، الكثير من النجاح الخاص بك Amazon سيتم إملاءها من خلال الاستعراضات الخاصة بك. تحتاج إلى التأكد من أنهم رائعون قدر الإمكان. إذا لاحظت العديد من التقييمات السلبية، فقد يشير ذلك إلى وجود خطأ ما في عملك يحتاج إلى التغيير. إنها خدمة عملاء جيدة لمحاولة معرفة ما هو هذا.

ادخل إلى عالم الرد على التعليقات أيضًا، وخاصة السلبية منها! اسمح لنفسك بإظهار جانبك من القصة. بعد ذلك، قد تتمكن من تحويل هذا النقد السلبي إلى مراجعة إيجابية (لا تطلب أبدًا من الأشخاص إجراء تغيير لك بشكل مباشر!) أو على الأقل تشجيع شخص ما على الشراء منك في المستقبل.

كيف تعمل لعبة الداما لمراجعة AMZ؟

يستخدم برنامج فحص المراجعة التابع لجهة خارجية خوارزمية معينة لاكتشاف المراجعات المزيفة. فهو يحلل مجموعة من العوامل المتعددة التي تظهر بشكل عام شهادة رديئة. تشمل هذه العوامل ما يلي:

لهجة مراجعتك: يتم إنشاء معظم المراجعات المزيفة بطريقة عامة للغاية وتتضمن كلمات مبتذلة مختلفة مثل “يستحق المال” عند تحديد العنصر. في حين أن الشخص الحقيقي سيضيف شيئًا فريدًا ومثيرًا للاهتمام فيما يتعلق بتجربته الخاصة، فمن المحتمل ألا تبتعد التعليقات المزيفة كثيرًا عن التفاصيل المتوفرة بالفعل في وصف العنصر.

يتم إنشاء معظم المراجعات المزيفة بطريقة عامة للغاية وتتضمن كلمات مبتذلة مختلفة مثل “يستحق المال” عند تحديد العنصر. في حين أن الشخص الحقيقي سيضيف شيئًا فريدًا ومثيرًا للاهتمام فيما يتعلق بتجربته الخاصة، فمن المحتمل ألا تبتعد التعليقات المزيفة كثيرًا عن التفاصيل المتوفرة بالفعل في وصف العنصر. شهادات مماثلة على نفس البند: تستفيد العديد من المراجعات المزيفة من القالب. لذلك عندما تكتشف خوارزمية تدقيق المراجعة لغة مماثلة في معظم المراجعات الإيجابية، سيتم وضع علامة عليها.

تستفيد العديد من المراجعات المزيفة من القالب. لذلك عندما تكتشف خوارزمية تدقيق المراجعة لغة مماثلة في معظم المراجعات الإيجابية، سيتم وضع علامة عليها. تاريخ المراجع: عندما يقوم حساب AMZ دائمًا بمراجعة منتجات مختلفة كل أسبوع ويقدم فقط تقييمات من 1 أو 5 نجوم، فهذا عادةً ما يكون علامة على تعيين فرد لإنشاء تقييمات مزيفة.

عندما يقوم حساب AMZ دائمًا بمراجعة منتجات مختلفة كل أسبوع ويقدم فقط تقييمات من 1 أو 5 نجوم، فهذا عادةً ما يكون علامة على تعيين فرد لإنشاء تقييمات مزيفة. الطابع الزمني للتعليقات: التجار الذين يشترون شهادات مزيفة عادة ما يشترونها على دفعات. من المرجح أن يثير الحصول على العشرات من شهادات الخمس نجوم المكتوبة في غضون يوم أو يومين القلق.

هل تحتاج شركتي إلى بعض أدوات فحص المراجعة؟

يعد مدقق المراجعة المزيفة من AMZ ضروريًا لخطة تسويق أي بائع. إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لاكتشاف المراجعات المزيفة على سلعك، لذا يمكنك طلب إزالتها.

تعد الشهادات جزءًا حيويًا من تجربة عميل AMZ. من المتوقع ان 92%من المتسوقين على المنصة يستخدمون التقييمات كعامل حاسم في مشترياتهم. لذلك، إذا كان هناك أي تعليقات زائفة على بضائعك، سواء كانت سلبية أو إيجابية، فقد يؤدي ذلك إلى تشويه تجربة عميل علامتك التجارية ومصداقيتها.

كيفية التعامل مع تقييمات AMZ المزيفة؟

ونحن نحاول أن نشير إلى أنه بعد أن أصبح ناجحا Amazonستلاحظ أن بائعي القبعة السوداء سيحاولون استهداف صفحتك. إنهم يهدفون إلى خفض تصنيف منتجك. يريدون سرقة مبيعاتك. وهذا يعني أن بعض التجار قد يتركون العديد من الشهادات السلبية على صفحتك باعتبارها “قنبلة مراجعة”.

يمكنك استخدام عدة طرق مختلفة لاكتشاف ذلك Amazonالتقييمات السلبية المزيفة. في البداية، ينخفض ​​تصنيف النجوم الخاص بك بسرعة كبيرة. وهو أحد الأشياء Amazon سيتم البحث عن مدقق المراجعة الزائفة.

تميل المراجعات المزيفة إلى أن تكون سهلة الاكتشاف. غالبًا ما تكون من أشخاص ليس لديهم “عملية شراء تم التحقق منها”، وغالبًا ما تحتوي الحسابات على شهادات سلبية (أو إشادة كبيرة بأحد منافسيك)، وغالبًا ما يكشف الكثير مما يكتبونه عن حقيقة أنهم لم يستخدموا لهم المنتجات الخاصة بك. إذا كنت تشك في أن الشهادة السلبية مزيفة، فلا تتردد في الإبلاغ عنها إلى المنصة.

تذكر أن بعض التجار سيحاولون أيضًا وضع شهادات إيجابية مزيفة على صفحاتهم. هذه مراجعات محفزة حيث تقدم بشكل أساسي نوعًا من الفائدة للأشخاص لنشر هذه المراجعات. لسوء الحظ، قد يكون من الصعب اكتشاف هذه الأشياء، حتى مع وجود حقيقي Amazon مدقق المراجعة. يحدث ذلك لأنه سيتم نشر معظمها بواسطة الأشخاص الذين اشتروا المنتج. لذلك ستكون مراجعة إيجابية حقيقية، لكن من غير المرجح أن تتم إزالتها قبل ذلك Amazon.

كيف تستعمل Amazon مدقق المراجعة؟

يمكنك العثور على العديد من الأدوات للتجار على Amazon مراقبة المراجعة. وهي تختلف من أجهزة تتبع المنتجات إلى خدمات الرد الآلي. ولكن ما هي أدوات تدقيق المراجعة، وكيف يمكنك تطبيقها؟

إنه برنامج خاص يمكنك استخدامه لمراقبة مراجعات منتجاتك. لذلك كلما حصلت على تقييم جديد، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، أو يبدو أن لديك الكثير من التقييمات السلبية المزيفة، Amazon سوف ينبهك مدقق المراجعة، وستكون قادرًا على اتخاذ الإجراء اللازم. الأمر بهذه البساطة.

يعد مدقق مراجعة AMZ ذا قيمة خاصة بالنسبة للتعليقات السلبية التي ترغب في إزالتها. على الرغم من أن جميع المراجعات ليست مؤهلة للإزالة، إلا أن معالجتها على الفور لا تزال تمنحك فرصة لإصلاح المشكلة بطريقة مربحة لك وللمشترين. قم بزيارة هذه الصفحة لمعرفة ما يمكنك فعله حيال ذلك.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام SageMailer كأداة لمراقبة التعليقات. ستتمكن من مراقبة المراجعات لعدد غير محدود من أرقام ASIN إذا اخترت إحدى الخطط المدفوعة (بدءًا من 10 دولارات شهريًا فقط). يمكنك استخدام SageMailer مجانًا لمدة شهر واحد للتأكد من أن خدمتنا هي ما تحتاجه. خيار آخر لائق هو BQool، الذي كان موجودًا في السوق لفترة من الوقت. اتبع الرابط لمعرفة مراجعة BQool ومقارنة هاتين الخدمتين.

لماذا تحتاج إلى مدقق مراجعة لـ Amazon؟

1. توفير الوقت والطاقة

تخيل وجود مئات المنتجات في المخزون الخاص بك. هل ترغب في قضاء ساعات كل يوم للتحقق مما إذا كان لدى أحدهم مراجعة جديدة؟ هل ترغب في قضاء الوقت في البحث عن المراجعات السلبية المزيفة؟ نحن نشك في ذلك. سيقوم مدقق التعليقات بأتمتة هذه العملية وتوفير وقتك. خصص بضع دقائق للقراءة عن SellerNexus وبدائله. اكتشف جميع الإيجابيات والسلبيات، أو احصل على فكرة لتحسين SKU الخاص بك بناءً على مراجعات المستهلكين.

2. كن متيقظًا

Amazon.com عبارة عن منصة ذات قدرة تنافسية عالية، لذا لا تتوقع من الجميع اللعب بنزاهة. ومع ذلك، سيساعدك مدقق المراجعة في تحديد متى يحاول البائعون الآخرون “قصف” قوائم منتجاتك بشهادات سلبية مزيفة. وستكون قادرًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

3. كسب المزيد من المال

ان Amazon يهدف مدقق التعليقات إلى إزالة القليل من العمل من رأسك. سوف يساعد في أتمتة عملياتك. سيتم تنبيهك عندما يكون لديك مراجعة من أي نوع. بهذه الطريقة يمكنك التحقيق. وبما أنه ليست هناك حاجة لقضاء ساعات أسبوعيًا في مراقبة الشهادات يدويًا، فسوف تركز على جوانب أخرى من عملك.

ملاحظة

تسمح أدوات فحص التعليقات لتجار التجزئة بتوفير المال والوقت والطاقة. استمع إلى نصيحتنا واجعل حياتك المهنية في البيع أسهل بكثير!

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