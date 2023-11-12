ستساعدك المقالة التالية: كيف تستعمل Pinterest لتسويق أعمالك

المشاركة تعنى الاهتمام!

باعتبارك صاحب مشروع صغير، فإنك تبحث باستمرار عن أفضل الطرق لتسويق مشروعك.

في حين أن العديد من رواد الأعمال والمدونين على دراية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Twitter للترويج لأعمالهم، Pinterest يمكن التغاضي عنها في بعض الأحيان.

ومع 25 مليون شخص يستخدمون Pinterest كل شهر يطل Pinterest يمكن أن يعني أنك في عداد المفقودين حقا!

لذلك دعونا نلقي نظرة على كيفية الاستخدام Pinterest لتسويق عملك. إذا لم تكن على دراية Pinterestلا تقلق، سنشرح لك كيفية عمله. وإذا كنت قد استخدمت بالفعل Pinterest مع حساب شخصي، يمكنك انتقل إلى كيفية جعلها تعمل لصالح عملك.

ما هو Pinterest؟

Pinterest هي عبارة عن منصة للتواصل الاجتماعي تعمل بشكل أشبه بمحرك البحث.

في الأساس، يتضمن ذلك “دبابيس” – الصور التي قد تتضمن أو لا تتضمن نصًا عليها أيضًا.

غالبًا ما تبدو الدبابيس شيئًا مثل هذا:

يمكن أن تكون الدبابيس أيضًا مجرد صورة بدون كلمات، أو حتى كلمات بدون صورة.

ومع ذلك، يمكن أن تكون ذات اتجاه عمودي أو أفقي Pinterest توصي حاليًا باستخدام أبعاد 1000 × 1500 بكسل (أو أحجام أكبر تتوافق مع نسبة العرض إلى الارتفاع 2:3).

كل دبوس هو رابط لشيء آخر عبر الإنترنت – إدخال مدونة، أو موقع ويب، أو صفحة منتج، أو أ YouTube فيديو، وما إلى ذلك. (يمكنك أيضًا الحصول على دبوس لا يرتبط بأي مكان، ولكننا سنركز على الحديث عن المسامير التي تحتوي على روابط.)

إحدى طرق التفكير في الدبوس هي بمثابة غلاف كتاب يعلن/يشرح/يثير ما بداخل الكتاب – باستثناء أنه في هذه الحالة، الجزء الداخلي من الكتاب هو في الواقع إدخال مدونتك، وصفحة المنتج، وموقع الويب، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى الصورة والرابط، يتضمن الدبوس أيضًا وصفًا للدبوس يقتصر على 500 حرف. يمكنك تضمين علامات التصنيف في الوصف، ولو سابقًا Pinterest أوصى بما لا يزيد عن 20 علامة تصنيف.

يمكن للأشخاص حفظ الدبابيس في “اللوحات” على حساباتهم. تحتوي معظم الحسابات على لوحات متعددة بأسماء/موضوعات مختلفة. يمكن أن تكون أكثر عمومية (السفر، ديكور المنزل، الوصفات، إلخ)، أو أكثر تحديدًا (فنادق ديزني، اتجاهات الأرائك، الوجبات الخفيفة السهلة للأطفال الصغار، إلخ).

يمكن للأشخاص العثور على الدبابيس بطرق مختلفة، بما في ذلك التحقق من الملفات الشخصية للحساب أو الاطلاع على خلاصة الحسابات التي يتابعونها – ولكن الطريقة الشائعة جدًا للعثور على الدبابيس هي ببساطة البحث عن كلمة رئيسية محددة (كلمة واحدة أو كلمات متعددة) على Pinterest.

في هذا الطريق، Pinterest يشبه محرك البحث – إلا أنه بدلاً من الحصول على نتائج بالكلمات، فإنك تحصل على دبابيس.

استخدام Pinterest لتسويق أعمالك

إعداد الخاص بك Pinterest حساب الأعمال

Pinterest يمكن أن تكون أداة تسويقية ممتازة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمدونين.

دعونا نلقي نظرة على كيفية الاستخدام Pinterest لتنمية عملك.

بادئ ذي بدء، سوف ترغب في الحصول على الخاصة بك Pinterest حساب الأعمال.

أوصي بالتسجيل للحصول على حساب جديد، ولكن يمكنك أيضًا تحويل حسابك الشخصي الذي لديك بالفعل إلى حساب تجاري. وفي كلتا الحالتين، يمكنك رؤية خطوات إنشاء حساب تجاري هنا.

فيما يلي بعض النصائح لإعداد حساب عملك:

فكر في إضافة بعض الكلمات الرئيسية إلى الاسم الموجود على موقعك Pinterest حساب. على سبيل المثال، إذا كان موقعك على الويب يسمى Rainbow Days ويتعلق بالتعليم المنزلي وتربية الأطفال، فيمكنك جعل اسمك “Rainbow Days | نصائح حول التعليم المنزلي والأبوة”.

إذا كان اسمك جزءًا كبيرًا من تواجدك على الإنترنت، ففكر في تضمينه بالإضافة إلى اسم موقع الويب الخاص بك أو عملك أو مدونتك باعتباره اسمك Pinterest اسم. على سبيل المثال، إذا كان اسمك Joan ولديك مدونة تسمى Nerdy Mom Life، فيمكنك إنشاء مدونة خاصة بك Pinterest اسم “Joan @ Nerdy Mom Life” أو “Joan | Nerdy Mom Life” أو حتى “Joan @ Nerdy Mom Life | أمي + مدونة لايف ستايل “.

خلق Pinterest المجالس

بمجرد حصولك على حساب عملك، ستحتاج إلى بعض اللوحات.

تريد أن يكون لديك لوحات تتعلق بعملك أو مدونتك. من الجيد إنشاء لوحات تحتوي على مواضيع ذات صلة، وبعضها أكثر عمومية من غيرها. من الناحية المثالية، يمكن أن يتم إنشاء كل دبوس على أكثر من لوحة واحدة خاصة بك. على سبيل المثال، إذا كان لديك دبوس حول الحرف اليدوية لعيد الفصح للأطفال، فيمكنك وضعه على لوحات مثل “حرف عيد الفصح للأطفال” و”حرف العطلات” و”المشاريع الحرفية للأطفال” و”عيد الفصح”.

الآن، قد يبدو هذا أمرًا مربكًا بعض الشيء، لذا أوصي بالبدء بحوالي 5 لوحات في البداية وإضافة لوحات جديدة بمرور الوقت. كلما أضفت دبابيس أكثر، ستدرك أكثر اللوحات الأكثر ارتباطًا بالمحتوى الخاص بك. قد ترغب في إضافة لوحة جديدة كل يومين، مرة واحدة في الأسبوع، مرة واحدة في الشهر – أيًا كان ما يناسب جدولك الزمني. بالنسبة لكل لوحة، من الجيد أن تهدف إلى الحصول على ما لا يقل عن 6-15 دبابيس – ولكن هذا مجرد اقتراح، وليس مطلبًا، ومن الجيد إضافة الدبابيس بمرور الوقت بدلاً من إضافة جميعها مرة واحدة.

ما يجب إضافته إلى Pinterest

أنت تعلم أنك ستضيف دبابيس إلى Pinterest – ولكن ما الذي يجب أن تكون عليه الدبابيس؟ ما أنواع الأشياء التي يجب أن ترتبط بها دبابيسك؟

إذا كانت لديك مدونة – إما باعتبارها عملك الرئيسي أو كجزء من موقع الويب الخاص بشركتك – فإن تثبيت دبوس لكل إدخال من إدخالات مدونتك يعد طريقة ممتازة للترويج لإدخالات مدونتك.

إذا كنت تبيع منتجات، فيمكنك أيضًا إنشاء دبابيس تعرض المنتجات وربطها مرة أخرى بصفحة على موقع الويب الخاص بك حيث يمكنك طلبها.

إذا كنت تقدم خدمة معينة، فيمكنك إنشاء دبابيس للرجوع إلى الصفحات الموجودة على موقع الويب الخاص بك والتي تصف خدماتك.

دعونا نلقي نظرة على كيفية صنع تلك الدبابيس!

Pinterest صناع دبوس

استخدام كانفا هي طريقة رائعة لصنع الدبابيس.

على الرغم من أنها أداة ممتازة لمنشئي الدبابيس من جميع المستويات، أعتقد أن الفائدة الكبيرة لـ Canva هي مدى سهولة استخدامها (نسبيًا) كمبتدئ.

يمكنك التسجيل للحصول على حساب Canva مجاني، والذي سيتيح لك الوصول إلى عدد من Pinterest القوالب (بالإضافة إلى قوالب رسومات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مثل Instagram بريد، Facebook غطاء، Twitter بوست، الخ).

إذا كنت جديدًا في صناعة الدبابيس، فإنني أوصي باستخدام Pinterest قوالب. يمكنك تحميل صورك الخاصة وإضافتها إلى القوالب، ثم تغيير الصياغة إلى أسماء المنتجات/عناوين المدونات الخاصة بك/إلخ.

ابدأ باستخدام القوالب، وبمجرد أن تشعر براحة أكبر، يمكنك البدء في تغيير المزيد من العناصر (مثل الخط والألوان وما إلى ذلك)، وحتى إنشاء العناصر الخاصة بك “من الصفر”. إذا كنت تصنع بنفسك، حاليًا Pinterest توصي باستخدام 600 × 900 بكسل للأبعاد، على الرغم من أنني أقترح تجربة بعض الأحجام الأخرى (مثل 600 × 1000 بكسل أو 600 × 1200 بكسل) لاختبار كيفية عمل أحجام الدبوس هذه.

إذا كنت لا ترغب في استخدام Canva أو ترغب فقط في تجربة بعض البدائل، فهناك طرق أخرى يمكنك من خلالها إنشاء الدبابيس تتضمن استخدام Adobe Photoshop أو حتى شرائح PowerPoint أو شرائح Google (عن طريق إنشاء شريحة واحدة كدبوس).

بمجرد البدء في صنع الدبابيس، لدينا برنامج تعليمي حول كيفية إضافة دبابيسك إليها Pinterest.

حاول إنشاء دبوس واحد لكل إدخال مدونة/منتج/وما إلى ذلك في البداية. بعد مرور بعض الوقت (على الأقل بضعة أسابيع)، قم بإنشاء دبوس جديد مختلف وابدأ في إضافته إلى لوحاتك. (تأكد من أن رقم التعريف الشخصي الجديد الخاص بك يحتوي على وصف جديد أيضًا عند إضافته إلى Pinterest.)

Pinterest نصائح المحتوى: المحتوى الخاص بك مقابل المحتوى الآخر

هناك نظريات مختلفة حول مقدار المحتوى الخاص بك الذي يجب تثبيته مقابل مقدار المحتوى الذي يجب تثبيته على الآخرين.

يقول البعض أنه يجب عليك أن تفعل 80% من دبابيسك، و20% من دبابيس الآخرين. البعض يقول 80% للآخرين و20% لك. ويوصي أشخاص آخرون بجميع أنواع النسب.

في رأيي، من الأفضل تضمين مزيج من دبابيسك الخاصة وغيرها عند البدء.

تأكد من أن الدبوس يؤدي إلى موقع ويب فعلي يطابق ما يقوله الدبوس. على سبيل المثال، إذا كان الدبوس مكتوبًا عليه “أفضل 10 وصفات كب كيك” ولكنه في الواقع يؤدي إلى دبوس حول الخلاطات، فهذه مشكلة. هناك احتمال أن يكون الدبوس “مسروقًا” (أخذ شخص ما دبوس شخص آخر ولكنه ربطه بموقعه على الويب). ليس هذا خطأً واضحًا فحسب، بل إنه يضلل أي شخص ينقر عليه، بالإضافة إلى أنه قد يصبح خادعًا إذا أبلغ شخص ما عن الرقم السري المسروق إلى Pinterest. من الأفضل تجنب تثبيت الدبابيس المسروقة عندما يكون ذلك ممكنًا.

ستحتاج أيضًا إلى العثور على محتوى مفيد لجمهورك المستهدف. يمكنك استخدام Pinterest التحليلات بالانتقال إلى Analytics > Audience Insights لمعرفة أنواع الاهتمامات التي يهتم بها جمهورك الحالي. (يمكنك العثور على رابط Analytics في الزاوية العلوية اليسرى على سطح المكتب.) ويمكنك أيضًا استخدام اهتمامات جمهورك المثالي. إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فخصص بعض الوقت للتفكير في أنواع المواضيع التي قد يبحث عنها جمهورك المثالي Pinterest. يمكنك إما الالتزام بالموضوعات التي يرغب جمهورك في تناولها والتي تتعلق بقطاعك، أو يمكنك تضمين لوحات لموضوعات لا علاقة لها بقطاعك ولكنها مرتبطة بجمهورك.

بمرور الوقت، سيكون لديك المزيد من التثبيتات للمحتوى الخاص بك، ويمكنك البدء ببطء في تثبيت محتوى أقل من الآخرين والمزيد من المحتوى الخاص بك.

آخر Pinterest للحصول على نصائح الأعمال

أكبر نصيحة لكيفية الاستخدام Pinterest لتسويق عملك هو استخدام Pinterest جدولة.

بهذه الطريقة، يمكنك العمل على Pinterest بالطريقة التي تريدها – في فترات زمنية كبيرة بين الحين والآخر أو فترات زمنية صغيرة كل يوم – ولكن قم بجدولة دبابيسك في وقت لاحق.

لك Pinterest سوف يكون الحساب في نمو ونشاط باستمرار. Pinterest يقول نفسه أنه من الأفضل إضافة دبابيس جديدة بمرور الوقت بدلاً من إضافة مجموعة دفعة واحدة.

لست متأكدا من عدد مرات إضافة دبابيس جديدة؟ حاول إضافة دبوس جديد ليس أكثر من مرة واحدة يوميًا، وتأكد من أنه على لوحة مختلفة في كل مرة (ولهذا السبب من الجيد أن يكون لديك لوحات متعددة!).

لقد حاولت الكثير Pinterest حلول الجدولة – Tailwind، وHootsuite، وSmarterQueue، وViraltag، والجدولة عبر Pinterest بحد ذاتها. في رأيي، الريح الخلفية هو الخيار الأفضل.

سيقوم Tailwind بإعداد جدول زمني لك بناءً على أفضل الأوقات لنوعك. (يمكنك تعديل الجدول بنفسك إذا أردت – لدينا نصائح حول أفضل الأوقات لتثبيتها هنا.)

يمكنك بعد ذلك إضافة دبابيس إلى الجدول الزمني – يمكنك إضافة دبابيس خاصة بك بالإضافة إلى دبابيس أشخاص آخرين. يمكنك استخدام ملحق المتصفح على Google Chrome أو Mozilla Firefox لإضافة الدبابيس الموجودة بالفعل بسهولة Pinterest إلى جدولك الزمني، أو قم بإضافة دبابيس من مواقع الويب الخاصة بك أو مواقع الآخرين. يمكنك أيضًا تحميل دبابيس جديدة خاصة بك.

لدى Tailwind أيضًا ميزة رائعة تسمى المجتمعات (المزيد حول ذلك لاحقًا).

إذا كنت تستخدم رابط Tailwind الخاص بنا، يمكنك الحصول على شهر مجاني من Tailwind Plus.

تريد معرفة المزيد عنه Pinterest المجدولون؟ تحقق من واحد مما يلي:

Pinterest نصائح مجالس المجموعة

لوحات المجموعة تشبه العادية Pinterest اللوحات، إلا أنه يمكن لأكثر من شخص إضافة دبابيس إلى اللوحة.

يمكن أن تكون لوحة عامة تتناول جميع المواضيع، ولكنها في أغلب الأحيان تكون مخصصة لموضوع محدد.

يمكن أن تكون مخصصة للأصدقاء أو زملاء العمل أو أفراد الأسرة الذين يخططون لحدث ما أو يعملون في مشروع معًا، ولكن يمكن أيضًا أن تكون مخصصة لزملائهم من رواد الأعمال أو المدونين لمشاركة دبابيس ذات مواضيع مماثلة.

تحتوي معظم لوحات المجموعات على قواعد – في كثير من الأحيان، يكون لديهم نوع من قاعدة “رقم التعريف الشخصي مقابل رقم التعريف الشخصي”. مقابل كل دبوس تضيفه، يجب عليك تثبيت دبوس شخص آخر من لوحة المجموعة على إحدى لوحاتك الخاصة. وقد يكون لديهم أيضًا قواعد مثل عدد الدبابيس التي يمكنك إضافتها يوميًا، وأنواع المواضيع المسموح بها، وما إلى ذلك.

يمكن أن يكون الانضمام إلى لوحات المجموعة طريقة رائعة للعثور على محتوى رائع للوحاتك الخاصة بالإضافة إلى الحصول على عرض إضافي لدبابيسك الخاصة. (يمكنك أيضًا أن تبدأ بنفسك، إذا كنت ترغب في ذلك).

الآن، كانت هناك التذمر أن Pinterest لا يحب لوحات المجموعات، ويخطط للبدء في إظهار الدبابيس على لوحات المجموعات بشكل أقل تكرارًا، وما إلى ذلك.

نصيحتي هي استخدام لوحات المجموعة لصالحك ولكن لا تعتمد عليها. حاول الترويج لدبابيسك، والحصول على زيارات إضافية، والعثور على محتوى رائع، وما إلى ذلك، ولكن لا تجعل ذلك استراتيجيتك بالكامل. تأكد من أن لديك لوحاتك الخاصة التي تنميها حتى لو Pinterest التخلص من لوحات المجموعة – أو إذا قرر الأشخاص الذين يديرون لوحات المجموعة التخلص منها – فلا يزال لديك الكثير من الخيارات لدبابيسك.

عادةً ما تكون هناك تعليمات حول كيفية الانضمام إلى لوحة المجموعة في وصف لوحة المجموعة. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك دائمًا الاتصال بمالك لوحة المجموعة عبر Pinterest المراسلة. لمعرفة اسم مالك اللوحة، انظر إلى عنوان URL الخاص بلوحة المجموعة مباشرةً بعد موقع pinterest.com. في المثال التالي، مالك اللوحة هو websitetipstutorials:

https://www.pinterest.com/sitetipstutorials/نصائح-وسائل التواصل الاجتماعي/

عندما ترسل رسالة إلى مالك لوحة المجموعة تسأله عما إذا كان بإمكانك الانضمام (أو إذا قمت بالاتصال عبر البريد الإلكتروني في وصف اللوحة)، فإنني أوصي بتضمين ما يلي:

لك Pinterest إسم الحساب

لك Pinterest عنوان URL للحساب

البريد الإلكتروني الذي يتصل بك Pinterest الحساب (لأن هذه هي الطريقة التي يمكنهم من خلالها العثور عليك Pinterest)

عنوان URL لنشاطك التجاري/مدونتك

النوع / الموضوع الخاص بك

بالنسبة للنوع/الموضوع، تأكد من ذكر موضوع لوحة المجموعة التي ترغب في الانضمام إليها. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالتدوين عن الحيوانات الأليفة وتريد الانضمام إلى مجموعة حول القطط، فتأكد من ذكر القطط على وجه التحديد.

في الأساس، أنت تريد أن تجعل الأمور واضحة وبسيطة قدر الإمكان بالنسبة للشخص الذي يدير مجلس إدارة المجموعة، حيث أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يكون مشغولًا جدًا!

لا تثبط عزيمتك إذا لم تتلقى ردًا من كل مالك لوحة المجموعة (أو إذا لم تتلقى ردًا لعدة أشهر لأن بريدك الإلكتروني قد انتقل بطريق الخطأ إلى مجلد البريد العشوائي الخاص بهم – لقد حدث هذا معي بالتأكيد). خذ بعض الوقت للتواصل مع بعض مجالس المجموعات، ولكن، كما ذكرنا سابقًا، لا تجعل هذا الأمر برمته Pinterest إستراتيجية.

إذا كنت تبحث عن مجالس جماعية للانضمام إلى مجال تخصصك، فهناك عدة طرق للقيام بذلك.

يمكنك البحث عن مواضيع مختلفة باستخدام وظيفة البحث في Pinterest، ثم قم بتغيير الفلتر الموجود بجوار شريط البحث من “All Pins” الافتراضي إلى “Boards”. يمكنك معرفة ما إذا كانت اللوحة عبارة عن لوحة مجموعة على سطح المكتب من خلال البحث عن دائرة تحتوي على صور صغيرة بداخلها، أعلى اسم اللوحة مباشرة. في المثال التالي، اللوحات الموجودة على كل طرف هي لوحات جماعية – كلاهما يحتوي على دوائر صغيرة بداخلها 3 صور في الركن الأيسر السفلي من المربع.

على الهاتف المحمول، تحتوي جميع اللوحات على تلك الدائرة الصغيرة، لكن لوحات المجموعة تحتوي على 3 صور داخل الدائرة، بينما تحتوي اللوحات العادية فقط على الصورة الشخصية لمالك اللوحة.

هناك طريقة أخرى للبحث عن لوحات المجموعة وهي البحث في Google عن شيء مثل “دليل لوحة المجموعة” – أو البحث عنه Pinterest! هناك العديد من أدلة مجالس المجموعات عبر الإنترنت، غالبًا ما تكون متخصصة أو منفصلة حسب الموضوع، على الرغم من أن بعضها بالطبع أكثر تحديثًا من البعض الآخر.

مجتمعات الرياح الخلفية

تشبه مجتمعات Tailwind لوحات المجموعات الموجودة عليها Pinterest، باستثناء بعض الأشياء:

يمكنك الوصول إلى المجتمعات من خلال Tailwind، وليس من خلاله Pinterest

هناك حد لعدد المجتمعات التي يمكنك الانضمام إليها والمبلغ الذي يمكنك إضافته (ما لم تدفع مقابل وصول أكبر)

هناك قدر أكبر من المساءلة، كما ترون (ويمكن للشخص الذي يدير المجتمع أن يرى) عدد الدبابيس التي أضفتها مقابل عدد الدبابيس الخاصة بالأشخاص الآخرين التي قمت بجدولتها

فقط باستخدام Tailwind، يمكنك الانضمام إلى 5 مجتمعات وإضافة 30 دبوسًا شهريًا مجانًا!

يمكنك أيضًا الدفع مقابل شيء يسمى “PowerUps” حتى تتمكن من الانضمام إلى المزيد من المجتمعات وإضافة المزيد من الدبابيس.