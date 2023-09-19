ستساعدك المقالة التالية: كيف تصبح مقيم محرك البحث

هل تبحث عن طريقة للعمل من المنزل؟ إذا كان لديك جهاز كمبيوتر وهاتف ذكي متصل بالإنترنت في المنزل، فإن كونك مُقيِّمًا لمحرك البحث يتيح لك تحقيق هذا الهدف.

لا تقدم محركات البحث مثل Google وBing نتائج دقيقة عن طريق الصدفة. إنهم يعتمدون على المُقيمين لاختبار الكلمات الرئيسية – الكلمات أو العبارات التي يستخدمها الأشخاص عند البحث عن معلومات حول موضوع ما.

تستخدم محركات البحث بعد ذلك تعليقات المقيم لتحسين خوارزميتها لأحدث الاتجاهات.

يمكن أن تكون هذه فرصة ممتازة عندما تحتاج إلى دخل مرن بدوام جزئي. إذا كانت لديك بالفعل خبرة في اختبار مواقع الويب، فقد تستمتع بكونك مُقيِّمًا لمحركات البحث.

لا تحتاج إلى تلك الخبرة المحددة ليتم تعيينك. تابع القراءة لمعرفة كيفية كسب المال كمقيم لمحركات البحث.

ماذا يفعل مقيم محرك البحث؟

تتعاون محركات البحث مع وكالات الاختبار التي تقوم بتعيين مقيمي محركات البحث على أساس دوام جزئي لاختبار نتائج الكلمات الرئيسية.

إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تقوم باختبار نتائج محرك بحث Google أو Bing وتقييم مدى ملاءمتها.

هذه هي واجباتك الوظيفية الأساسية:

اختبر الكلمة الأساسية المقدمة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك

قرر ما إذا كانت نتائج الصفحة ذات صلة بالكلمة الرئيسية

تقديم تقرير يلخص النتائج التي توصلت إليها

يصف تقريرك إلى محرك البحث مدى ملاءمة كل تصنيف للصفحة. تقترب الصفحات ذات الصلة من أعلى النتائج إذا قبل الأشخاص في محرك البحث تقييمك.

على سبيل المثال، قد تحصل على كلمة رئيسية معينة مثل “مشاهدة مباريات كرة القدم”. عند اختبار محرك بحث أمريكي، تريد التأكد من أن النتائج مخصصة لمشاهدة مباريات كرة القدم الجامعية ومباريات كرة القدم الاحترافية.

في أجزاء أخرى من العالم، هذا ما يشير إليه الأمريكيون بـ , لذلك قد تكون النتائج لدوري أبطال أوروبا.

على الرغم من أن خوارزميات محرك البحث ذكية، إلا أنها لا تستطيع دائمًا التمييز بين الاختلافات الثقافية لكلمات وعبارات معينة.

يساعد بحثك في تحسين الخوارزمية حتى تتمكن من فهم ما يبحث عنه الأشخاص.

أفضل وظائف مقيم محرك البحث

هناك العديد من شركات تقييم محركات البحث حيث يمكنك التقدم لتصبح مقيمًا.

لمنع تضارب المصالح، خطط فقط للعمل مع شركة واحدة في كل مرة. بمعنى آخر، لا تتوقع اختبار خوارزميات محرك البحث Google وBing في نفس الوقت.

لن تعرف محرك البحث الذي ستقوم بتقييمه حتى يتم تعيين مشروع لك. من الممكن أيضًا أن تكون مشاريعك المستقبلية مع محرك بحث منافس.

1. أبين

واحدة من أكبر شركات الاختبار هي أبين. لديهم فتحات في بلدان متعددة والعديد من اللغات المختلفة. في الولايات المتحدة، تبحث Appen عن مقيمين يجيدون اللغات التالية:

إنجليزي

الصينية المبسطة

الأسبانية

الفارسية / الفارسية

تقوم Appen بتعيين مقيمين في العديد من البلدان حول العالم، لذلك إذا كنت تعيش خارج الولايات المتحدة، فقد لا تزال هناك فرص لك.

لدى Appen أيضًا فتحات غير مقيّمة قد تكون ذات أهمية. على سبيل المثال، لديها وظائف لغوية تشمل النسخ والترجمة.

Appen هي أيضًا واحدة من عدد من الشركات التي ستدفع لك مقابل إكمال المهام القصيرة عبر الإنترنت والتي تستغرق ساعة واحدة فقط أو أقل لإكمالها.

وفقًا لـ Appen، من الممكن أن تبدأ مهمتك المدفوعة الأولى خلال 14 يومًا من التقديم. ولكن إذا لم تكن هناك أية مشاريع مفتوحة، فيمكنك الانتظار بضعة أسابيع أو أشهر لبدء العمل.

بمجرد أن تبدأ العمل، تدفع Appen شهريًا عن طريق الإيداع البنكي المباشر.

2. جسر الأسد

جسر الأسد يقدم عددًا من مناصب التقييم المختلفة لمختلف البلدان حول العالم. ستختلف المواقف الدقيقة حسب البلد والحاجة الحالية. هذه بعض الوظائف التي يمكنك التقدم لها:

راتر. مستخدم الإنترنت اليومي الذي يقوم بتقييم النصوص وصفحات الويب والصور وغيرها من المعلومات لمحركات البحث. هذا هو منصب المقيم الأكثر شمولاً في Lionbridge.

مستخدم الإنترنت اليومي الذي يقوم بتقييم النصوص وصفحات الويب والصور وغيرها من المعلومات لمحركات البحث. هذا هو منصب المقيم الأكثر شمولاً في Lionbridge. مراجع البحث على الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب. تقييم صفحات الويب لعمليات بحث الويب على سطح المكتب والجوال.

تقييم صفحات الويب لعمليات بحث الويب على سطح المكتب والجوال. مقيم الإعلانات الشخصية. تحليل وتحديد مدى ملاءمة إعلانات نتائج محرك البحث.

تحليل وتحديد مدى ملاءمة إعلانات نتائج محرك البحث. قاضي الوسائط المتعددة. تحديد ما إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على الإنترنت تتوافق مع إرشادات محرك البحث.

تحديد ما إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على الإنترنت تتوافق مع إرشادات محرك البحث. القاضي النية. قم بتقييم أزواج الكلمات الرئيسية ومصطلحات البحث لمواقع الويب والمقالات الثقافية الشعبية وصفحات المشاهير والصور ومقاطع الفيديو والإعلانات.

أفضل وظيفة بالنسبة لك تعتمد على نقاط قوتك واهتماماتك. قد يكون لكل موقف متطلبات مختلفة. على سبيل المثال، قد يتعين عليك العمل لمدة تتراوح بين 10 و20 ساعة، أو العيش في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو أن تكون مستخدمًا نشطًا لـ Gmail.

قبل التقديم، قم بمراجعة متطلبات الوظيفة المختلفة للتأكد من أنك مؤهل. بعد ذلك، اختر الوظيفة التي تعتقد أنها الأنسب لمهاراتك.

خطط لتلقي الدفع عن طريق الإيداع المباشر في حسابك المصرفي. هذا يعني أنك ستحتاج إلى فتح حساب جاري إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

3. العمل الجماعي

قد تجد أيضًا منصب مقيم في Teamwork.ai. أسرع طريقة لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بالتوظيف هي النقر على “عرض جميع الوظائف الشاغرة”. يمكنك بعد ذلك البحث عن وظائف بناءً على بلدك الحالي.

بعض المواقف المحتملة تشمل:

مقيم محرك البحث

مُقيِّم الإعلانات عبر الإنترنت

مقيم الويب على الانترنت

إذا لم يكن أحد هذه الوظائف متاحًا في بلدك، فتحقق من القوائم بانتظام.

كيف تصبح مقيم محرك البحث

هناك طلب ثابت على مقيمي محركات البحث. ومع ذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات التي يمكنك العمل معها.

نتيجة ل، خطة للعمل فقط لشركة واحدة في الوقت لتجنب تضارب المصالح المحتمل الذي قد يأتي من العمل في محركات البحث المنافسة.

متطلبات

تعتمد متطلبات التوظيف الدقيقة على الشركة ونوع المشروع. خطط لتقديم سيرة ذاتية تتضمن خبرتك التعليمية والمهنية.

المبادئ التوجيهية الأساسية لتصبح مقيمًا:

كن على دراية بأحدث ثقافة وسائل التواصل الاجتماعي والويب

إتقان اللغة الإنجليزية أو اللغة المحلية لمحرك البحث

أن يتمتع بمهارات بحثية قوية

حاصل على شهادة جامعية أو في طور الحصول عليها

لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة

امتلك هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام Android أو iOS أو Windows نظام التشغيل

امتلاك جهاز كمبيوتر مزود ببرنامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس الحالي

تشمل المتطلبات العامة الأخرى أن لا يقل عمرك عن 18 عامًا. سيكون المرشحون المثاليون إما في الكلية حاليًا أو حاصلين على شهادة جامعية.

هذا لا يعني أنه لا يمكنك أن تصبح مقيمًا إذا كان لديك شهادة الدراسة الثانوية فقط، ولكن قد يكون لديك خيارات أقل.

إن كونك “خبير محتوى” في مجال معين يعد مفيدًا جدًا أيضًا. ولكنك ستجد نفسك تبحث في العديد من المواضيع، لذا فإن امتلاك معرفة عامة جيدة يجعلك مرشحًا قويًا.

هناك سياسة عامة أخرى تتمثل في أنه يمكن لشخص واحد فقط من كل أسرة أن يكون مُقيِّمًا لمحرك البحث. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن محركات البحث تعتمد نتائجك على عنوان IP الخاص بك.

حتى إذا قمت باختبار الكلمة الرئيسية نفسها التي أجراها شخص ما على بعد بضع ولايات، فقد تحصل على نتائج مختلفة لكلمات رئيسية معينة.

مرتب

إن تحديد المبلغ الذي يمكنك تحقيقه كمقيم هو أمر صعب بعض الشيء. الشركات لا تجعل هذه المعلومات عامة.

قد يعتمد معدل راتبك على المكان الذي تعيش فيه، وصعوبة المشروع، وجودة مهامك البحثية السابقة.

كقاعدة عامة، يمكنك ذلك نتوقع أن نجني ما بين 9 إلى 15 دولارًا في الساعة للمختبرين في الولايات المتحدة.

يمكن أن يتوقع الموظفون الجدد أن يكونوا في الطرف الأدنى من طيف الأجور في البداية. ولكن يمكنك كسب المزيد مع اكتسابك الخبرة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيينك كمقاول مستقل، مما يعني أنك لن تحصل على مزايا صاحب العمل.

جدول العمل

بالنسبة لمعظم المشاريع، نتوقع العمل على أساس دوام جزئي يصل إلى 20 ساعة في الأسبوع، على الرغم من أن العدد الدقيق لساعات عملك يعتمد على المشروع الذي تم تعيينه لك.

قد تتطلب منك بعض المشاريع العمل أكثر من 20 ساعة في الأسبوع.

إلى جانب العمل لعدد محدد من الساعات كل أسبوع، توقع أن تعمل الحد الأدنى لعدد الساعات كل يوم. على سبيل المثال، إذا كان عليك العمل 20 ساعة في الأسبوع، فقد تضطر في الواقع إلى العمل في وردية واحدة مدتها أربع ساعات في خمسة أيام مختلفة من ذلك الأسبوع.

ولكن عليك أن تقرر الأيام والساعات اللازمة لاستكمال تلك التحولات.

يعد تقييم محرك البحث وظيفة مرنة ويمكنك كسب أكثر من بعض الوظائف الأخرى عبر الإنترنت. ولكن مطلوب المزيد من الجهد لكسب الأجر الأعلى.

تقديم الطلب

الخطوة الأولى لكل مقيم هي تقديم طلب عبر الإنترنت. سوف تحتاج إلى تقديم أفضل ما لديك لمواصلة عملية التأهيل.

في الطلب، ستقدم معلومات الاتصال الأساسية الخاصة بك وتدرج عدد الساعات التي يمكنك الالتزام بها في العمل كل أسبوع.

الاكثر اهمية، سوف تحتاج إلى تضمين السيرة الذاتية. تأكد من أن سيرتك الذاتية تتضمن أي خبرة ذات صلة لتحسين احتمالات تأهلك.

إذا اعتقدت شركة الاختبار أنك مُقيِّم محتمل لمحرك البحث، فسوف تتصل بك لبدء الخطوة التالية.

امتحان مقيم محرك البحث

بعد تقديم طلبك الأولي، تنتظر حتى تدعوك الشركة لإكمال الطلب امتحان مقيم محرك البحث.

اعتبر الامتحان بمثابة مقابلة التوظيف الخاصة بك. بدلاً من إجراء محادثة مع مدير التوظيف، يجب عليك أن تؤدي أداءً جيداً في الامتحان لتحصل على وظيفة.

على الرغم من أنه امتحان كتاب مفتوح، هذا الامتحان صعب وسوف تحتاج إلى الدراسة الجادة لاجتيازها في المرة الأولى. إذا فشلت في المحاولة الأولى، فقد تعرض الشركة إعادة الاختبار مرة واحدة.

عادةً ما يكون لديك سبعة أيام للدراسة وإكمال الاختبار بأكمله. إنه اختيارك فيما يتعلق بمقدار الوقت الذي تخصصه للدراسة وإجراء الامتحان. أحد الجوانب السلبية هو أن الشركة لا تدفع لك مقابل إجراء الاختبار.

دليل الدراسة عبارة عن كتاب إلكتروني يبلغ طوله 150 صفحة تقريبًا. فهو يحتوي على جميع إرشادات التقييم التي ستحتاج إلى اتباعها لتقييم نتائج محرك البحث بشكل فعال.

توجد داخل الصفحات روابط ومقاطع فيديو لمحتوى تدريب إضافي. في الواقع، لديك أكثر من 150 صفحة لتغطيتها في بضعة أيام.

على الرغم من أن كل شركة ستنتج اختبارًا مختلفًا قليلاً، إلا أنه يمكنك توقع نفس تنسيق الاختبار.

عادة ما يتم تقسيم هذا الاختبار إلى ثلاثة أجزاء:

المبادئ التوجيهية للشركة – يأتي هذا من كتيب رقمي يدرج أفضل ممارسات مقيم وسائل التواصل الاجتماعي.

– يأتي هذا من كتيب رقمي يدرج أفضل ممارسات مقيم وسائل التواصل الاجتماعي. امتحان الحاسوب – يختبر مهاراتك في البحث والتسجيل عند استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

– يختبر مهاراتك في البحث والتسجيل عند استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك. امتحان الهاتف المحمول – يختبر مهاراتك في البحث والتسجيل عند استخدام الهاتف المحمول.

تختبر أجزاء اختبار الكمبيوتر والهاتف المحمول قدرتك على البحث. تأكد من استخدام دليل الدراسة وملاحظاتك الشخصية خلال هذه الأجزاء لاتباع الإرشادات.

نصائح الامتحان

فيما يلي بعض النصائح حول الاستعداد للامتحان:

إنه امتحان كتاب مفتوح . قم بالاطلاع على إرشادات المقيم قدر الإمكان لاختيار أفضل إجابة.

. قم بالاطلاع على إرشادات المقيم قدر الإمكان لاختيار أفضل إجابة. ادرس، ادرس، ادرس. ابذل قصارى جهدك لدراسة الإرشادات قدر الإمكان قبل إجراء الاختبار حتى لا تقلق بشأن نفاد الوقت أثناء البحث عن الإجابات.

ابذل قصارى جهدك لدراسة الإرشادات قدر الإمكان قبل إجراء الاختبار حتى لا تقلق بشأن نفاد الوقت أثناء البحث عن الإجابات. تدوين الملاحظات عند الدراسة. مرة أخرى، هذا امتحان كتاب مفتوح. يساعد تدوين الملاحظات أثناء المذاكرة في تنظيم موضوعاتك على الورق. وتدوين الملاحظات يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتذكر المواد الجديدة.

مرة أخرى، هذا امتحان كتاب مفتوح. يساعد تدوين الملاحظات أثناء المذاكرة في تنظيم موضوعاتك على الورق. وتدوين الملاحظات يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتذكر المواد الجديدة. لديك سبعة أيام للدراسة والاختبار. هناك العديد من استراتيجيات الدراسة المختلفة التي يمكنك اتباعها. لكن من الجيد تقسيم وقت الدراسة ووقت الامتحان إلى عدة أيام أو أمسيات. على سبيل المثال، يمكنك أداء جزء واحد من الاختبار كل يوم بدلاً من أداء الأجزاء الثلاثة في اليوم الأخير.

البدء في كسب المال

بعد اجتياز الاختبار، ستقوم الشركة بالتوقيع على العقد. قد ينص هذا العقد على أجرك بالساعة، والأهم من ذلك، تاريخ انتهاء العقد.

خلال فترة العقد هذه، لن تتمكن من العمل مع شركات الاختبار الأخرى. وتعني فترة العقد أيضًا أنك قادر على تلقي المشاريع للعمل عليها من الشركة التي تجري الاختبار.

يعتمد مدى سرعة استلام مشروعك الأول على عدد المقيمين الحاليين الذين ينتظرون المهام. قد يستغرق الأمر بضعة أيام إلى عدة أشهر قبل أن تبدأ العمل.

في نهاية فترة عقدك، يمكن لشركة الاختبار تجديد عقدك إذا كنت تلبي التوقعات.

مع كل مشروع، توقع توقيع اتفاقية عدم الإفصاح مع وكالة الاختبار. تمنعك هذه الاتفاقيات من مناقشة التفاصيل المتعلقة بمحرك البحث الذي تختبره.

لكل مشروع عدد مختلف من ساعات العمل الأسبوعية. بشكل عام، خطط للعمل ما بين 10 إلى 20 ساعة كل أسبوع. بمجرد انتهاء المشروع، قد يكون لدى الشركة التي تجري الاختبار مشروع آخر في انتظارك.

وفي حالات أخرى، قد تضطر إلى الانتظار بضعة أسابيع أو أشهر. إن القيام بأفضل أعمالك يمكن أن يساعدك في الحصول على المزيد من المشاريع.

نظرًا لأنك تعمل بدوام جزئي فقط كمقيم لمحرك البحث، فقد تفكر في العمل في عمل ثانوي إذا كنت بحاجة إلى دخل إضافي بين المشاريع.

الايجابيات

القدرة على العمل من المنزل.

ساعات مرنة.

أجور أعلى من وظائف العمل من المنزل الأخرى.

لا يتطلب سوى الهاتف المحمول والكمبيوتر للبدء.

سلبيات

يمكن أن يكون العمل غير متناسق في بعض الأحيان.

من الصعب التأهل لها أكثر من بعض الوظائف الأخرى عبر الإنترنت.

لا يدفع لك مقابل إجراء اختبار المقيم أو مراجعة المواد التدريبية.

ملخص

إذا اجتزت الاختبار، فإن كونك مُقيِّمًا لمحرك البحث هو أحد الأنشطة الجانبية الأعلى أجرًا عبر الإنترنت. ساعات العمل المرنة تسهل عليك إكمال العمل في وقت فراغك.

يعد هذا خيارًا جيدًا إذا كنت مهتمًا بالتفاصيل وتستمتع بتعلم أشياء جديدة أثناء البحث.